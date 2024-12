2024年ベストOKRソフトウェア15選 (レビューと価格)

個人的な貢献者から大きなチームのマネージャーへと転身したとき、私は大きな「ユーレカ!」の瞬間を迎えた。ビジネスを強くし、成功させるものは何かということに気づいたのだ:それは、巨大な製品ラインナップを構築することでも、明日をも知れぬ数字を追い求めることでもない。

当初、私はGoogleドキュメントとスプレッドシートを頼りに、目標と鍵結果(OKR)を作成し追跡していました。そのツールはシンプルでわかりやすく、チームが少人数だったときにはやることができた。

しかし、チームの規模が大きくなるにつれて、シンプルなスプレッドシートでは不十分になってきました。私は、以下の可視性が必要でした。 製品OKR と アジャイルOKR アジャイルOKRは、高度な分析とレポート作成、個人とチームのOKRを部門のOKRに結びつける機能など、これらのシンプルなツールにはなかった機能を備えている。

最良のOKRソフトウェアを探すのは長かった。しかし、チームと行った調査の結果、私たちが最高傑作と考える15のOKRツールのショートリストができました。

この記事では、OKR管理ツールに関する私たちの洞察と経験を共有し、何がうまくいき、何がうまくいかなかったかを明らかにします。

さあ、始めよう!

OKR ソフトウェアツールの何を探すべきか?

リストに移る前に、まず基本的なことを説明しましょう。ここでは、OKR管理ソフトウェアに投資する際に優先しなければならない機能を紹介します:

このチャートは、私が選ぶOKRソフトウェアツールの鍵の詳細をまとめたものです。

OKRツール Best For Standout features Pricing クリックアップ OKRプロジェクト管理 クリックアップ目標(トラッキング可能な目標とカスタマイズ可能なOKRテンプレート付き) Free Forever Unlimited: $7/ユーザー/月 Business: $12/ ユーザー/月 Enterprise: 価格についてはお問い合わせください ClickUp Brainは、どの有料プランでもメンバー1人あたりワークスペースあたり月5ドルでご利用いただけます。 無料プレミアム:月額108ドル(10ユーザーパッケージ、1ユーザーあたり月額10.80ドル)からご利用いただけます。 ワークボード|チームの生産性向上|スマートアジェンダ|NA Lattice|パフォーマンス管理と従業員エンゲージメント|継続的なフィードバック|パフォーマンス管理 + OKRと目標:ユーザーあたり11ドル/月エンゲージメント:ユーザーあたり+4ドル/月Grow:補償:ユーザー1人あたり月額+4ドルユーザー1人あたり月額+6ドル 15Five|フィードバックベースのOKR追跡|ベストセルフレビューダッシュボードとハイタッチ|Engage:ユーザーあたり月4ドル(年間課金のみ)*Perform:ユーザーあたり月額10ドル(年間課金のみ)*Total Platform:ユーザーあたり月額16ドル(年間課金のみ)。 Asana|プロジェクトとタスク管理|視覚的な進捗追跡と多数の統合|無料スターター:1ユーザーあたり月額13.49ドルアドバンス:1ユーザーあたり月額30.49ドルエンタープライズ:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格エンタープライズ+:カスタム価格 Betterworks|フィードバックとコミュニケーション|公平なキャリブレーション|Enterprise:カスタム価格|Mid-Market:カスタム価格|Betterworks|フィードバックとコミュニケーション|公平なキャリブレーション|Enterprise:カスタム価格|Mid-Market:カスタム価格 Peoplebox|ハイパフォーマンス文化の構築|チームアライメントの洞察|タレントマネジメント:ユーザーあたり月額7ドル(年間課金のみ)*OKR Platform:ユーザーあたり月額8ドル(年間課金のみ)*Full-Suite Professional:ユーザーあたり12ドル/月(年間課金のみ)*フルスイート・プレミアム:フル・スイート・プレミアム:ユーザーあたり月額15ドル(年間課金のみ)エンタープライズ・プラン:カスタム価格 PerformYard|カスタマイズ可能なパフォーマンスレビュー|柔軟な目標カスケードおよびカスタマイズ可能なレビューサイクル|パフォーマンス管理:ユーザーあたり月額5~10ドル(年間課金のみ)*従業員エンゲージメント:従業員エンゲージメント:ユーザーあたり月額$1-$3から(年間課金のみ)。 Hirebook|従業員エンゲージメントを高める|詳細な組織チャート|ビジネス:ユーザーあたり月額15ドル|Enterprise:カスタム価格 Quantive Results|ベンチマークレポート作成|達成ハイライトとOKRバージョン履歴|Essentials:無料規模:1ユーザーあたり月額9ドルエンタープライズ:カスタム価格 Kallidus Perform|学習と能力開発、従業員のライフサイクル管理|マルチレベルのOKR追跡|*カスタム価格||Kallidus Performは、Kallidus.co.jpの登録商標です。

Profit.co:カスタムOKR管理|400以上の組み込みおよびカスタムKPIとビジュアルダッシュボード|*カスタム価格|Kallidus Perform: カスタム価格 | テンプレートによる目標設定と追跡|すぐに使えるPowerPoint用プレゼンテーションフレームワーク|*Microsoft Viva in Microsoft 365: Microsoft 365エンタープライズプランの一部として利用可能|*Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 1ユーザーあたり月額2ドル(年間課金のみ)|*Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: 1ユーザーあたり月額6ドル(年間課金のみ)|*Microsoft Viva Suite: 1ユーザーあたり月額12ドル(年間課金のみ | ムーンキャンプ|階層型戦略設計|戦略ツリー|必須:ユーザーあたり月額6ドル(年間課金のみ) プロフェッショナル:ユーザーあたり月額10ドル(年間課金のみ) エンタープライズ:カスタム価格

2024年に使いたいOKRソフトウェア・ツールベスト15

トップ15リストに入ったOKRツールを見てみよう。あなたのビジネスに最適なツールを選ぶために、その鍵機能、リミット、レート、評価を紹介します。

1. ClickUp

ClickUpを使えば、チームや部門を超えたすべてのOKRを一箇所で作成、達成、追跡できます。

偏見かもしれませんが、クリックアップはOKRベースのプロジェクト管理では他の追随を許しません。高度なパフォーマンス・レビュー機能と効果的なリモート・プロジェクト管理機能を備えています。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/51429/undefined/ チームマネージャー /チーム管理

ClickUpは、ほとんどのチームマネジメントよりも高い価値を提供します。

/を提供します。 https://clickup.com/ja/blog/1964/undefined/ 無料プロジェクト管理ソフト /%href/

とOKRツール。あらゆるサイズの企業に適しており、業種を問わずOKRを追跡・管理するためにカスタムできます。

OKR プロジェクト管理に最適です。

ClickUpは私がよく使うOKR管理プラットフォームです。獲得マーケティング全体の目標に沿ったコンテンツマーケティングのオブジェクトを設定するために使用しています。

ClickUpを使用することで、部門間の透明性が高まり、私の小さいながらも強力なチームのパフォーマンス管理を常に把握することができます。

クリックアップのOKR機能が私のワークフローにどのように貢献しているかをご紹介します:

クリックアップ目標ですべての目標を一元管理

ClickUp Goalsを使って、会社全体の目標に沿った戦略的オブジェクトを設定しましょう。

を使用しています。

/参照 https://clickup.com/features/goals ClickUp目標 /参照

を使ってOKRを一元管理している。

この機能は、個人的なOKRから会社全体の目標まで、さまざまな目標設定に最適です。目標に名前をつけたり、期日を設定したり、目標を担当する担当者を追加したり、アクセスを制御したり、各目標を測定可能な目標やマイルストーンに詳細に分類して共有したりすることで、目標を簡単にカスタマイズできるんだ。

ClickUp Goalsを使って目標を細分化し、期限を設定し、進捗を追跡する。

ClickUpタスクを使って、大きな目標を管理しやすいタスクに分割しています。目標ごとに複数のターゲットを設定し、名前、説明、所有者、追跡メトリクス(通貨、タスク、番号など)をカスタム設定できるんだ。

例を挙げよう:例えば、3ヶ月以内にブログ記事からのサインアップを25%アップさせるという目標がある場合、次のような小さな目標に分割します。

月に100本の新しいブログ記事を発行する

既存のブログ記事のうち、上位50記事のトラフィックを最適化し、インタラクティブなCTAを追加してコンバージョンにつなげる。

トップブログ記事に付随する無料リソースとして、ダウンロード可能で価値満載のリードマグネットを20個作成する。

このアプローチは、各目標の進捗状況を常に私に報告しながら、全体的な目標を達成するためのステップバイステップのロードマップを提供します。

クリックアップのテンプレートを使ってOKRを整理する

ClickUpの豊富なテンプレートライブラリのおかげで、OKRをゼロから作成・管理する必要がなくなりました。

ClickUp OKRテンプレートでOKRとイニシアチブを構造化し、進捗を追跡する

ClickUpのOKRテンプレート 優先度、部門、進捗度、タイムラインなどでオブジェクトを並べ替えることができる。プランニング・ケイデンス(Planning Cadence)はOKRを作成するための構造を概説し、OKRリストは目標を行動に分解する。

5つのカスタムフィールドとビュータイプ、そしてOKRを正確に追跡するための7つのステータスがあり、このテンプレートは私の目標をシームレスに追跡してくれます。

クリックアップのOKRフレームワークテンプレートで、全社的なOKRの可視性を提供し、進捗を監視し、透明性を維持し、日々の行動を統合して大きな目標に到達しましょう。

あるいは

/参照 https://clickup.com/templates/okr-framework-t-234154748 ClickUpのOKRフレームワークテンプレート /%href/

多くの人が参加する複雑なプロジェクトのために。チームメンバー全員が同じページを持ち、曖昧さをなくし、チームメンバー間のアカウンタビリティを向上させます。

私のチームと私は、このテンプレートを次のように使っている:

作成 /を作成します。 https://clickup.com/ja/blog/23743/undefined/ SMART目標 /%href/ チームオブジェクトに沿った

進捗をリアルタイムで追跡中

障害を特定し、迅速な行動をとる

優先度に集中する

これはチーム全体でも役立ちます。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/134263/undefined/ OKRミーティング /%href/

進捗レポートを取得し、パフォーマンスを確認し、アプローチを改善するためのアクションプランを決定する。

ClickUp Brainを使用したOKRの作成

ClickUp Brainを使ってコンテキストに沿ったOKRを素早く作成しましょう。

私がやること

/参照 https://clickup.com/ai ClickUpブレイン /参照

ブレーンストーミングとアイデア出しのためのもの!この

/は https://clickup.com/ja/blog/67740/undefined/ AIツール /%href/

は、私が作成したOKRに基づいて、追跡すべき最も関連性の高いOKRを提案してくれる。 ClickUpタスク を目標にリンクし、進捗を自動的に追跡します。

番号(例:週に15本のブログ記事を作成)、価値(例:月収7万5千ドル達成)、真偽ターゲット(例:請負業者への支払い完了-Yes/No)など、測定可能な鍵結果を設定し、監視することができます。

目標に1人または複数の所有者を割り当て、ビューと編集の許可を管理し、誰がOKRにアクセスできるかを管理することができます。

クリックアップの制限事項

新規ユーザーは、ClickUpの多彩な配列機能に圧倒されるかもしれません。

クリックアップの価格

FreeForever (永久無料

(永久無料 無制限: $7/ユーザー/月

$7/ユーザー/月 ビジネス: 月額$12/ユーザー

月額$12/ユーザー 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 ClickUp Brainは、どの有料プランでもメンバー1名につきワークスペース月額5ドルでご利用いただけます。

クリックアップの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000 件以上のレビュー)

4.7/5 (9,000 件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (4,000 件以上のレビュー)

/参照 https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-9171941 その他のユーザー /%href/

ClickUpがアカウント責任を強化し、さまざまなプロジェクトの役割を明確にすることを気に入っています。

特定の役割を定義してタスクを割り当てる機能は、チーム全体の透明性を高める上で極めて重要です。全員が自分の責任を正確に把握しているので、重複や混乱が大幅に減りました。以前よりも結束力が高まりました。

2.ウィークドン

経由 15Five Peopleboxは目標設定とタレントマネジメントをマージし、OKRを全員のワークフローに不可欠なものにする。

ハイパフォーマンス文化の構築に最適

Peopleboxは、自動化された目標更新、リアルタイムのフィードバック、統合された1対1のミーティングなど、一連の強力な機能を備えており、継続的な連携とパフォーマンスに関する話し合いを保証します。

**Teamsの強力な分析機能により、チームのアライメントに関する深い洞察を得ることができました。私は潜在的な障害(私の場合、人手不足のチームが納期に間に合わない)を特定し、それらに対処するためのより良い意思決定を行うことができました。

Peopleboxはまた、SlackやMicrosoft Teamsのような一般的なツールと統合されているため、チームは手間をかけずに既存の技術スタックの一部にすることができます。

Peoplebox の主な機能

分かりやすいOKR追跡により、チームの目標を組織戦略に効率的に合わせることができる。

リアルタイムのフィードバックにより、チームメンバーの関心を高め、進捗状況を常に把握。

OKRに直接リンクされているビルトインミーティングアジェンダとフォローアップアクションにより、生産性の高いOne-on-Oneを実施できます。

更新を自動化することで、手動エントリーを最小限に抑え、目標ステータスを常に最新の状態に保ちます。

Peoplebox のリミット

新規ユーザーにとって、高度な機能を使いこなすには学習曲線が急である。

月額プランがない

Peoplebox の価格

タレントマネジメント :ユーザーあたり月額7ドル(年間課金のみ)

:ユーザーあたり月額7ドル(年間課金のみ) **OKRプラットフォームユーザーあたり $8/月(年間課金のみ)

フルスイート・プロフェッショナル :ユーザーあたり月額12ドル(年間課金のみ)

:ユーザーあたり月額12ドル(年間課金のみ) フルスイート・プレミアム :ユーザーあたり月額15ドル(年間課金のみ)

:ユーザーあたり月額15ドル(年間課金のみ) エンタープライズプラン:カスタム価格

Peoplebox の評価とレビュー

G2: 4.5/5 (300件のレビュー)

4.5/5 (300件のレビュー) *Capterra: 4.6/5 (229 件のレビュー)

9.パフォームヤード

経由 量子結果 Profit.coもOKRソフトウェアツールの1つで、オブジェクトと鍵結果管理への包括的なアプローチで人気を博しており、ビジネスが戦略プランニングと実行を洗練させることを可能にしている。

美しくデザインされたユーザーフローときめ細かなカスタマイゼーションが、このツールを使いやすくしている。

カスタマイズ可能なOKR管理に最適

Profit.coは、組織のあらゆるレベルの連携を促進する一連の機能を提供し、全員が共通のオブジェクトに向かって同期することを保証します。 私は、パフォーマンスを効率的に測定するための400以上の内蔵およびカスタムKPIに感銘を受けました。

Profit.coを使用している間、ダッシュボードがいかに視覚的であるかを同僚に頻繁に強調しました。目標に関する最新情報、フィードバック、リソースを共有するためのオールインワンのスペースとして、Profit.coは非常によく機能し、リアルタイムで最新情報を確認し、チームメンバーと協力しながらOKRを把握するのに役立ちました。ガイドやOKRテンプレートの助けを借りてチームのOKRを作成することもできる。

私は、このプラットフォームが教育リソースの提供に重点を置いている点が気に入りました。トレーニング・モジュールは、ユーザーがOKRのメリットを最大限に活用し、全社的なパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

Profit.co の主な機能

ダッシュボードを通じて、従業員に会社のビジョンの概要を提供する。

400以上の内蔵およびカスタムKPIを活用し、パフォーマンスを効率的に測定

OKR期間または業績評価サイクルをカスタマイズし、タイトルと期間を自由に設定できます。

Profit.coリミット

無料プランではカスタムOKRフィールドを作成できません。

Asana、Trello、Proofhubのような他のプロジェクト管理ツールとの統合が制限されています。

ガントチャートビューでタスクを可視化できない。

Profit.coの価格

カスタム価格です。

Profit.coの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (200件以上のレビュー)

4.8/5 (200件以上のレビュー) *Capterra: 4.9/5 (80件以上のレビュー)

14.ビバ目標

経由

/参照 https://mooncamp.com/ ムーンキャンプ /ムーンキャンプ

Mooncampはビジネス戦略を作成し、内部関係者に伝え、OKRを使って全社的なアライメントを促すためのソフトウェアです。

階層的な戦略設計に最適。

組織戦略のハイレベルな視点を全員に提供するために、戦略ツリー機能を試してみました。編集可能なドローイングボードで、今期の重点分野、目標、取り組みを階層別にマップすることができました。

例えば、カスタマー・サクセス・チームの四半期目標階層は次のようになりました:

フォーカス・エリアフォーカスエリア:カスタマーサービス・エクセレンス

フォーカスエリア:カスタマーサービス・エクセレンス* *オブジェクトカスタマーサポートの応答性と有効性を向上させる。

主な結果1: 顧客からの問い合わせに対する平均応答時間を20%短縮する。

顧客からの問い合わせに対する平均応答時間を20%短縮する。 主な結果2: 初回接触時の解決率90%を達成する。

初回接触時の解決率90%を達成する。 主な結果3:カスタマーサポートの満足度評価を85%に高める。

取り組み:

問い合わせの追跡と管理を改善するため、新しい発券システムを導入する。

高度な問題解決テクニックについて、カスタマーサービス担当者をトレーニングする

迅速な参照のためのカスタマーサービス知識ベースの確立

このソフトウェアにより、私のチームはこのステップバイステップの階層を一目で理解し、それに応じて行動を起こすことができるようになりました。

Mooncamp の主な機能

編集、削除、複製などの操作で目標を一括変更できる

目標を公開することも、プライベートにすることもできる。

SlackやMicrosoft Teamsと統合し、定期的なチェックインが可能。

業界特有の用語を使用して目標にカスタムプロパティを追加する。

ムーンキャンプのリミット

モバイル体験はデスクトップバージョンほどスムーズではない

ムーンキャンプの価格

必須ユーザーあたり月額6ドル(年間課金のみ)

プロフェッショナル :ユーザーあたり月額$10(年間課金のみ)

:ユーザーあたり月額$10(年間課金のみ) 企業向け:カスタム価格

ムーンキャンプの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (200件以上のレビュー)

4.8/5 (200件以上のレビュー) Capterra: レビューが少ない

ほとんど

/参照 https://www.g2.com/products/mooncamp/reviews/mooncamp-review-8763554 ムーンキャンプの全ユーザー /%href/

(私のように)このツールのシンプルさと使いやすさを賞賛し、OKR管理をよりシンプルにしたとクレジットしている。

私はMooncampをOKRの追跡に使っていますが、目標達成にとても役立っています。以前にも他のOKR追跡ツールを使ったことがありますが、Mooncampの方が一貫性を保つことができました。これは、使いやすさと柔軟性によるところが大きく、優先度が常に変化するスタートアップでは本当に重要なことです。

OKRツールを使うメリット

OKRソフトウェアツールは、組織が目標を設定し、パフォーマンスを測定する方法を大幅に強化することができる様々な利点を提供します。以下はその主なメリットである:

1.整合性と透明性

OKRツールは、組織の全員が戦略目標を理解し、自分の努力が目標達成にどのように貢献するかを確認するのに役立つ。

透明性は、異なる部門やチーム間の努力の調整を助け、組織目標への統一されたアプローチを推進します。

2.集中と明瞭性の向上

OKRツールは、明確で測定可能なオブジェクトを設定することで、チームや個人が仕事に優先順位をつけ、最も影響力のある活動に集中できるようにします。

私たちにとっては、優先度の低いタスクに無駄な努力をする必要がなくなり、効率的なリソース配分が可能になりました。

3.エンゲージメントの強化

自分の仕事が会社の目標にどのように貢献しているかを理解することで、従業員のエンゲージメントとモチベーションが高まる。

クリックアップでOKRを追跡するためにクリックアップを使用することで、従業員が努力の成果を確認し、会社の成功における自分の役割を理解できるため、所有権と責任感をさらに高めることができました。

4.敏捷性と適応性

OKRツールは、定期的なチェックインとアップデートを促し、チームが不安定な市場条件に応じて迅速に戦略を調整できるようにします。

この俊敏性により、組織は対応力を維持し、チャンスを確実に生かすことができる。

5.データ主導の意思決定

OKRツールを使用すると、意思決定がよりデータ指向になる。リーダーは、進捗をリアルタイムで追跡し、結果を分析し、仮定ではなく実際のパフォーマンスデータに基づいて情報に基づいた意思決定を行うことができ、より良い戦略的調整と成果につながります。

例えば、より多くのコンテンツを制作することが、より多くのサインアップと相関するのか、それともまず既存のコンテンツの最適化に努力を集中すべきなのか、すぐにわかるようになる。

6.パフォーマンス管理の改善

従業員のパフォーマンスを評価するためのメトリクスとオブジェクトが明確化されたことで、パフォーマンスレビューのプロセスがより合理的になりました。

OKRツールの構造化されたアプローチは、客観的で透明性が高く、公平な業績評価への道を開き、改善点の特定に役立ちます。

7.継続的改善の促進

OKRツールの定期的な測定とレポート作成機能は、目標設定、結果測定、戦略改善の継続的なサイクルを促進します。

この継続的なプロセスは、組織内の継続的な改善の文化を促進します。ClickUpでは、それはコアバリューの一つにも表れています:毎日1%成長する

8.スケーラビリティ

OKRツールは拡張性があり、新興企業から大企業まであらゆるサイズの組織で効果的に使用できます。

組織が成長するにつれて、ツールはより複雑な構造に適応し、より多くのユーザーに対応できる。

OKR ツールの動向

OKRソフトウェアは、組織が戦略的な目標設定と調整の重要性を認識するにつれて、常に変化しています。ここでは、OKRツールの動向の鍵をいくつか紹介する:

1.OKRはビジネスを超えて拡大している。

非営利団体、教育機関、そして個人までもが、目標設定のためにOKRフレームワークを採用している。

さらに、大企業や伝統的な企業では、OKRとKPIをミックスして俊敏性を高めたり、より厳格な年間成功KPIを持つプロジェクトに対して四半期ごとの短期目標設定を取り入れたりする傾向がある。

2.OKRツールでは、高度な分析とより洗練されたレポート作成機能が増加している。

組織は、戦略的意思決定を導くことができるパフォーマンスデータとトレンドに対するより深い洞察を求めている。

OKRツールは、予測分析やAI主導のレコメンデーションなど、これらの洞察を提供するために、より堅牢な分析機能を取り入れています。

3.ユーザーエクスペリエンスとアクセシビリティの向上

よりユーザーフレンドリーでアクセシブルなOKRツールへのトレンドがある。

これらのツールが組織文化の中心になるにつれ、使いやすく、モバイルを含む様々なデバイスからアクセス可能なプラットフォームへの要求が高まっている。

その目的は、全従業員がOKRプロセスに積極的に参加するように促すことである。

4.OKRコーチングとトレーニングの重要性が増している

OKR手法の導入が進むにつれて、適切なトレーニングとサポートの必要性もやることが増えている。

現在、多くのOKRツールプロバイダーは、OKR導入の成功と継続的な利用を確実にするために、専門的なコーチングサービス、教育リソース、トレーニングモジュールを提供している。

例として、ClickUp University(ClickUpをマスターするためのオンライン学習プラットフォーム)は、以下のようなトレーニングモジュールを提供しています。 OKRを効果的に実施し追跡するライブ・ワークショップ ユーザーの目標追跡の旅を支援する。

5.自動化機能がねぐらを支配している

OKRツールの自動化は進んでおり、自動進捗アップデート、通知システム、自動リマインダーなどの機能が標準になりつつある。

これらの機能は、管理負担を軽減し、重要な進展について全員に最新情報を提供するのに役立つ。

/参照 https://clickup.com/features/automations クリックアップ自動化 /%href/

は強力な事例である!

6.持続可能性と社会的インパクトの目標に焦点が当てられている

OKRのフレームワークに持続可能性と社会的インパクトのオブジェクトを組み込む傾向が高まっている。

例えば、アウトドアウェアとギアのブランドとして人気の高いパタゴニアは、2025年までにパッケージを完全に再利用可能にする、2025年までに製品から石油バージン原料を排除する、2024年までにネットゼロを達成するなど、複数の気候変動目標を設定している。

企業はOKRツールを使って、環境への影響や社会的責任に関する目標の設定、管理、報告を行っており、企業戦略をより広範な社会的目標と整合させている。

7.企業は従業員エンゲージメントを倍増している

リモートワークが普及するにつれ、OKRツールを使って従業員をエンゲージすることが重視されるようになっている。

リモートチームのモチベーションを維持し、組織の目標に接続するために、承認、自己啓発、継続的なフィードバックを促進する機能が優先されている。

8.透明性の向上

透明性、チーム間の協力、連携は、OKR導入成功の鍵である。OKRツールの使用により、OKRと成功データは組織内でサイロ化されなくなりつつある。

企業は、トップダウンの戦略的OKRとボトムアップのチーム主導型OKRを組み合わせ、全体的な方向性と個人の貢献のギャップを埋めている。

だからこそ私は、OKRを組織の各レベルで可視化し、チーム横断のOKRワークショップを実施して、例としてプロジェクトやカスタマー・エクスペリエンスのOKRを設定することに常に賛成している。

チームに最適なOKRソフトウェア・ツールを選ぼう

この記事で紹介したOKRソフトウェアは、さまざまなサイズの組織に対応しています。OKRの設定とモニタリングのロードマップを提供し、野心的なターゲットの実現を後押しします。

シームレスな目標設定システムを備えていますが、組織全体の人材、プロセス、システムを1つの屋根の下にまとめるほど包括的なものばかりではありません。私の仕事には、スタンドアローンのOKR追跡ツールとして優れているものもあれば、限定的なコラボレーション機能をサポートしているものもあります。

急速に拡大する組織には、サイロ型のOKR追跡ソフトウェアよりも強力なものが必要です。適切なOKRソフトウェアは、ワークフローやプロジェクト管理システムに溶け込み、チームを同じページに保ち、組織と共にスケールします。

これらの要素を考慮すると、ClickUpは明らかに勝者です。

ClickUp Goalsは、個々の目標をより大きな企業ビジョンに結びつけ、チーム間のコミュニケーションと進捗の可視化を可能にし、テンプレートを使用してOKRを体系的かつ迅速に作成することができます。

/参照 https://clickup.com/signup ClickUpを始める /%href/

今日から

OKRソフトウェアFAQ

1.OKRソフトウェアとは何ですか?

OKRソフトウェアは、組織がチームと従業員のためのオブジェクトと鍵結果(OKR)を設定、追跡、管理できるように設計された戦略実行プラットフォームです。チームが目標を作成、調整、モニタリングし、透明性とアカウンタビリティを維持するための一元化されたプラットフォームを提供します。

2.OKRソフトウェアはあらゆるタイプの組織に適していますか?

OKRソフトウェアは、様々なサイズや業界の組織に有益です。ハイテク企業や新興企業で一般的に使用されていますが、医療、教育、金融などの他の業界もパフォーマンスと成長を促進するためにOKRを採用しています。

3.OKRソフトウェアにはどのような機能を求めるべきですか?

OKRソフトウェアを選ぶ際には、目標設定と追跡、進捗の可視化、他のツール(プロジェクト管理ソフトウェアなど)との統合機能、使いやすさなどの機能を考慮する。ソフトウェアが組織の特定のニーズと目標に合致していることを確認してください。

4.OKRとバランススコアカード(BSC)の違いは何ですか?

OKRとバランススコアカードの違いは何ですか?

/参照 https://clickup.com/ja/blog/154556/undefined/ OKR対バランススコアカード /%href/

OKRは、イノベーションを推進するために、具体的で測定可能な成果に焦点を当てるが、バランススコアカードは、包括的ビューのためにパフォーマンスメトリクスのミックスを使用して、ビジネス活動を組織戦略に整合させる。