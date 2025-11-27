ファンタジー著者＆ゲームデザイナーのための魔法システムテンプレート厳選トップ

ファンタジーシーンを書いている最中に「このキャラクターに本当にそれをやることができるのか？」と突然疑問に思ったことがあるなら——あなたはまさに魔法システムの領域に足を踏み入れたのです。

魔法システムとは、あなたの世界で魔法がどのように機能するかを説明するルールの集合体です。何が可能で何が不可能か、そしてリミットを超えた際にどのような代償が伴うかを定めます。

ただし注意点があります。そのシステムを一から構築する必要があるのです。そこで魔法システムテンプレートが役立ちます。

これらは、柔らかく神秘的なものから構造化されたルールベースのものまで、魔法の背後にある論理を形作るのに活用できます。章から章へ、キャンペーンからキャンペーンへと一貫性を保つためのチェックリストも付属。各魔法能力が物語の本質的な賭けとどう結びつくかを示す例もご覧いただけます。

最終的には、明確で実用的なリファレンスが手に入り、自信を持ってシーンを書き進められるようになります。読者とプレイヤーは「なるほど、納得だ」と納得するでしょう。

だから、新しい魔法システムを構築したい場合でも、物語内の矛盾を解決したい場合でも、これらのテンプレートのいずれかがあなたの求めるものを提供します！

トップ13魔法システムテンプレート一覧

以下は、すべてのClickUpおよびコミュニティの魔法システムプランテンプレートの要約テーブルです：

魔法システムテンプレートとは？

魔法システムテンプレートとは、作家、RPGデザイナー、ファンタジークリエイターが、自らの世界における魔法の機能性を定義し体系化するための構造化された枠組みです。システムの力の源、ルール、リミット、コスト、そして異なる人々がそれをどのようにアクセスし制御するかを概説します。

ファンタジー創作において、このテンプレートは論理的な一貫性を保つための設計図として機能します。

これにより、魔法使いや魔女から元素使いまで、あらゆる魔法使いが明確な境界線のもとで活動し、読者が可能なことと不可能なことを理解できるようになります。

優れた魔法システムテンプレートの条件とは？

よく設計された魔法システムテンプレートには通常、呪文・能力・エネルギー源の説明、および確立されたルールを破った場合の帰結を記述するセクションが含まれます。

さらにサンダーソンの魔法の法則に沿うことで、予測可能な因果関係を通じて物語・キャラクター・プロットを接続する手助けをします。

理想的な魔法システムテンプレートには以下を含めるべきです：

魔法の源・ルール・リミット・使用コストを明確に区分したセクション

呪文・能力・エネルギー源を定義するプロンプト（論理的な結果付き）

ソフトとハードの魔法システムを調和させるフレームワークで、物語の展開をより効果的に制御する

効果と例外を記録するスペースで、能力の一貫性を維持

世界構築テンプレートへのリンク：魔法使い、社会、プロットを接続する

トップ13 無料魔法システムテンプレート

世界構築はあっという間に複雑化する。

これはドキュメント内の初稿、ボード上のシーンカード、スプレッドシートの呪文ルール、電子メールの同僚からのフィードバックのように見える。これが「仕事の拡散」の実態であり、静かに勢いを殺している。

ClickUpはすべてを統合AIワークスペースに集約。章立て、設定資料、魔法システムのルール、タスクが一体となって管理できます。

さらに、AIがメモを要約し、文脈を抽出し、アイデアを実行に移すお手伝いをします。

ClickUpを使えば、タブ間を行き来して追いかける必要なく、能力・リミット・結果の設計に集中できます。さあ、魔法システムを明確で一貫性があり、楽しく書けるように、適切なテンプレートを選びましょう。✨

1. ClickUp 書籍プランテンプレート

下書き、設定ノート、キャラクターカード、そして拡大を続ける魔法システムドキュメントは、散らかったスプレッドシートに置くべきではありません。ClickUpの書籍プランテンプレートは、章立て、舞台設定、登場人物、世界観の設定をすべて一箇所で整理します。

さらに、魔法システムテンプレートを ClickUpドキュメント内に保存すれば、ルールやリミット、コストを可視化。ハード魔法かソフト魔法かを問わず、異なる人物が魔法にアクセスする方法を、物語の草稿のすぐ横に表示できます。

テンプレートには明確なステータス（執筆前、編集中、 改訂中、 公開中）、キャラクターやプロット用のカスタムフィールド、章・優先度・執筆プロセスなど複数のビューが含まれます。 大きな目標を小さなタスクに分割し、進捗を追跡し、更新を簡単に共有するのに役立ちます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

章、場面、キャラクター、設定、伝承を、原稿に合わせて拡張可能な単一のワークスペースで整理

構造化された魔法システムテンプレート（源・ルール・リミット・結果・アクセス魔法）を原稿のすぐ横に保存

ビューを切り替えて、創造的なスレッドを途切れさせることなく、調査、タイムライン、優先度を管理しましょう。

エディターや共同著者と共同作業し、フィードバックを正確なページ・シーン・ルールに紐づけて管理

✨ こんな方に最適： 魔法のルール設計、魔法使いの追跡、世界観とプロットの同期を保つファンタジー著者やRPGデザイナー。

💡 プロのコツ：一貫性のある魔法システム構築には、詳細な設定、反復作業、体系化が必要です。そこでClickUp Brainが活躍します。システムの新セクション生成（ルール・コスト・力の源など）、設定の要約、テンプレート横断的なバランス調整の提案に活用しましょう。 AIフィールドで繰り返し項目を自動化し、ドキュメント・リスト・ボード間でアイデアを同期可能。ClickUp Brainがワークスペースの文脈を学習するため、あらゆる調整がより迅速かつスマートに。セットアップではなく、物語作りに集中できます。 ClickUp BrainのAI搭載ワークスペースツールで、魔法システムの新たなセクション生成、伝承の精緻化、ルールの調整を簡単に実現。

2. ClickUpストーリーアウトラインテンプレート

優れた物語には明確な構造がある。ClickUpストーリーアウトラインテンプレートは、プロットのプラン、キャラクター形成、主要なストーリー展開の明確な追跡を支援する。各幕・シーン・転換点をアウトライン化しつつ、魔法のルールやリミット、呪文が各イベントにどう影響するかをメモできる。

テンプレートには「構想」「執筆中」「編集中」「完了」といったシンプルなステータスに加え、章やフェーズを管理するフィールドを装備。キャラクターの成長軌跡から世界構築の詳細まで、すべてが整理され可視化された状態で管理できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

アクションとシーンを1つのビューで簡単にマップ化

キャラクター、プロットライン、魔法使いをシームレスに接続する

魔法の論理 を章全体で一貫させる

アイデアから完了まで、進捗を明確に追跡

✨ こんな方に最適： ストーリー構造、キャラクターの成長、魔法システムを1つの整理されたワークフローで構築する作家やRPG作成者。

3. ClickUpストーリーボードテンプレート

あらゆるファンタジーはビジョンから始まる——火花を散らす一つの情景から。ClickUpストーリーボードテンプレートはそのビジョンを捉える手助けをします。そしてそれを、あなたの世界を形作る明確な瞬間たちの連鎖へと容易に変えられるのです。

魔法使いが初めて力を引き出す瞬間をフレームごとにマップ。各フレームには、元素・感情・エネルギーが術者の体内を流れる様子を描けます。スケッチやスクリーンショット、メモを配置し、呪文の見た目や進化のプランを立てましょう。

すぐに使えるホワイトボードで簡単に開始でき、共有もさらに簡単。展開の転換点をプランし、ペースを調整し、共同執筆者やアーティストとリアルタイムで共同作業できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

魔法・キャラクター・シーンを一つのビューで可視化

すべてのフレームでトーンと動きを統一する

ドラッグ＆ドロップの簡単操作で重要な瞬間をプラン

他者と協力して物語の雰囲気や質感を磨き上げよう

✨ こんな方に最適： ファンタジー著者、ゲーム作成者、映像作家。視覚的な魔法システムやストーリー展開を設計する方へ。

4. ClickUpストーリープランテンプレート

物語を計画するとは、キャラクター、設定、シーン、魔法のルールを同時に扱うことです。ClickUpストーリー計画テンプレートは、これらすべてを整理された一箇所にまとめます。人物や場所を記述し、シーンをステップで分解し、プロットのスレッドを魔法システムと整合させましょう。

このテンプレートは初心者にも優しく、素早く設定できます。すぐに使えるフォルダにはリストとドキュメントの2つのコアビューが用意されており、プロットの骨組みを作成しながら詳細なメモを並行して管理できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

キャラクター と 設定 の説明を、シーンの構成図と並べて保存

魔法ユーザー 、 呪文 、 能力 を直接プロットの展開に結びつける

ツールを切り替えずに簡易リストと詳細ドキュメントをシームレスに切り替えられます

詳細なステータスで進捗を一目で把握

✨ こんな方に最適： ワールドビルディング、シーンプラン、魔法システムテンプレートのメモを一元管理したい作家やRPGデザイナー。

💡 プロの秘訣：アイデアやメモが複数のツール（ドキュメント、Drive、Figma、Notionなど）に分散していると、物語を前進させ続けるのが難しくなります。 もし、すべてをひとつのツールに語り込めるなら？ストーリーラインの草案作成、アプリ横断検索、ClickUp Brain MaxのTalk to Textで新たな呪文コンセプトを音声入力し、フローを途切れさせることなく設定資料・メカニクス・元素システムのクイックリファレンスを召喚できます。 まるで創造プロセスにAIアシスタントを配したかのよう。魔法の宇宙全体が、たった一つのコマンドで制御可能になります。

5. ClickUp ゲームデザイン文書テンプレート

ゲーム制作には統一された情報源が必要です。ClickUpゲームデザインテンプレートは、ゲームメカニクス、ルール、レベル、キャラクター、そしてそれらを支える魔法システムを一元的に定義する場を提供します。

目標設定、中核ループの設計、資産リスト作成により、企画段階からローンチまでチームが連携して進捗。タスクリストで機能をチケットに分割。能力・呪文・エネルギーコスト・制限事項をメモし、プレイヤーの魔法使用をバランスよく制御。システムが物語を破綻させない設計を実現。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ゲームのビジョン 、中核メカニクス、UI、オーディオ、設定を1つのhubにまとめて記録

魔法ルール をクエスト、遭遇、バランス調整メモに紐付ける

明確なマイルストーンと所有権で、設計上の欠陥を早期に発見

進捗を素早く共有し、チームが完了事項と次のタスクを把握できるようにします

リスト、ガントチャート、ワークロード、カレンダーなどのビューで進捗を追跡

✨ こんな方に最適： テーブルトップゲームやビデオゲームのチームが、魔法システムの構築、メカニクスの定義、コンセプトからリリースまでの制作プロセスを整理するのに。

👀 豆知識：「ヴァンシアン」魔法（初期D&Dの基盤となったモデル）では、魔法使いが呪文を記憶→発動→忘却する——追加の記録作業なしに組み込まれたリミットです。

6. ClickUp ビジョンボードテンプレート

ClickUpビジョンボードテンプレートは、アイデアを一つに集め、インスピレーションあふれるスペースで可視化します。魔法組織の構造、力の源の性質、あるいはシジルや元素といった視覚的モチーフを定義する場合でも、このテンプレートはあなたの世界が息づく様子を視覚化するのに役立ちます。

画像やスケッチ、メモをピン留めして、呪文や能力とそれらがもたらす感情的・社会的影響を視覚的に接続できます。「ビジョンボード」と「優先度」ビューでアイデアを集中させ、「ここから始める」ビューが明確な道筋を示します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

魔法の階層 、シンボル、エネルギーのフローを可視化する

創造的な目標を具体的な物語要素に接続する

ドラフトと共に進化するビジュアルでインスピレーションを維持

魔法システムが発展するにつれ、アイデアの優先順位付けと追跡を

✨ こんな方に最適： ファンタジー著者やデザイナーが、魔法システムやシンボル、創造的なインスピレーションを一つのビジュアルhubで可視化できます。

7. ClickUp ムードボードテンプレート

ClickUpムードボードテンプレートは、シーンや呪文、キャラクターデザインを確定する前に、世界の雰囲気や印象を集約するための集中スペースを提供します。

魔法の階層構造、文化、環境を設計するために活用しましょう：アーティファクト用セクション、呪文効果用セクション、場所や勢力用セクションをそれぞれ作成できます。ClickUpホワイトボード上で構築されているため、要素のドラッグ＆リサイズ、グループ化、簡易メモやコメントの追加が可能で、全てのビジュアルに文脈を付与できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

呪文、アーティファクト、キャラクター、場所に関する画像、スクリーンショット、スケッチを1つの共同作業スペースに集約

ビジュアルを柔軟なセクション（例：元素、勢力、文化、力の源）に整理し、各クラスターが明確な物語を伝えるように構成する

各アセットの横にメモ、ラベル、コメントを追加し、アイデアが新鮮なうちにルール、雰囲気、設定を捕捉しましょう

共同著者、アーティスト、プレイテスターとボードを共有し、全員が非同期で反応し、変更を提案し、トーンを調整できるようにします。

コンセプトアート、章、遭遇、マーケティング素材など、キービジュアルをClickUpタスクにリンクさせ、実行と美学を結びつけます。

✨ こんな方に最適： ファンタジー著者、RPGチーム、アートリーダー。統一感のある魔法システム構築のためのインスピレーションや文化的参照を収集する方へ。

8. ClickUpブレインストーミングテンプレート

ClickUpブレインストーミングテンプレートは、魔法システムやゲームデザインのためのアイデアの閃きを捉え、整理し、完了したストーリーへと磨き上げるのに役立ちます。ルール、呪文、エネルギー源、あるいは独創的なひねりを、すべて一つの共有スペースに書き留めましょう。

リストでアイデアを分類し、優れた案にタグを付け、やること、進行中、完了といったフェーズへ移行させましょう。ファンタジー小説の執筆、キャンペーン計画、魔法システムの設計など、あらゆる場面でこのテンプレートが全てのアイデアの可視性を高め、拡張を容易にします。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

創造的なアイデアを一つのビューで収集し洗練させる

ルール 、 能力 、または 世界観のコンセプト を中心にブレインストーミングを構築する

メモ、タグ、コメントで簡単に共同作業

最高のアイデアを実行可能な次のステップに変える

✨ こんな方に最適： 魔法システムやプロットのアイデア、ファンタジーの仕組みを共同でブレインストーミングする作家、RPGデザイナー、クリエイティブチーム。

9. ClickUpコンテンツライティングテンプレート

魅力的な世界観構築には時間と集中力が必要です。ClickUpコンテンツ作成テンプレートは、魔法体系に紐づく呪文集・システムルール・魔物図鑑・世界観記事の草案作成において、ファンタジー著者やRPGチームを確実に導きます。公開プランの策定、締切管理、改訂作業を一元管理しましょう。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

トピック、アウトライン、改訂版を1つの文書で整理

ステータスと期限でコンテンツパイプライン全体の進捗を追跡

編集と承認をリアルタイムで共同作業

世界構築ログや伝承記録の文書化に構造を再利用

リスト、カレンダー、ガントチャートビューで、すべてのエントリーが下書きから公開まで確実に進行します

✨ こんな方に最適： 魔法システムや世界構築に関連する複数の草稿、設定エントリー、記事などを管理する作家、エディター、ストーリーテラー。

10. ClickUp カンバンボードテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpカンバンボードテンプレートで魔法構築の進捗を追跡

魔法システムをクリエイティブ制作の形で管理。ClickUpカンバンボードテンプレートで、呪文・能力・設定タスクを明確なフェーズに分類——構想、定義、精緻化、進行中、レビュー、完了。

ルールやリミット、結果が固まるにつれてカードを移動させましょう。こうすることで、大きなアイデアや塊を小さなステップに分解できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

呪文 、 能力 、システムドキュメントの進捗を一目で可視化

ステータス（オープン、進行中、レビュー中、ブロック中、クローズ）を活用して仕事の流れを維持しましょう

フィールド、流派、コスト、または アクセス魔法 のメモを追加

障害要因を早期に発見し、作家とデザイナー間の緊密な連携を維持する

✨ こんな著者に最適： 魔法の効果をフェーズ別に分類し、バランスのルールを維持し、章やクエスト、メカニクス全体で更新を同期させるファンタジー著者やRPGチーム。

ビデオで見る：魔法システムの設計、設定の整理、ゲームメカニクスの視覚的構築をお考えですか？本ビデオでは、最適なゲームや魔法フレームワークに合うツールを選べるよう、主要なマップツールの機能と強みを比較・分析します。

11. ファンタジー創作用 ClickUp ChatGPT プロンプトテンプレート

無料テンプレートを入手 ファンタジー創作用ClickUp ChatGPTプロンプトテンプレート内の既製プロンプトで、アイデアやシーンを即座に活性化させよう

『 』ファンタジー創作用ClickUp ChatGPTプロンプトテンプレートは、導入部・展開・キャラクター・世界設定の細部を刺激する既製プロンプトを提供。数分でフック・クエスト・シーン構成を生成。

最高の台詞を捉え、魔法システムに合わせて磨き上げよう——ソフトな魔法ミステリーから明確に定義されたルールとリミットまで。

すべてを一箇所で下書き・編集・保存できるため、インスピレーションがそのままワークフローに流れ込みます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

プロンプトパック：導入部・キャラクター・展開・ 世界構築 用

文脈を損なわずに 呪文 、 能力 、プロットのアイデアを素早く記録

章、視点、または 魔法使い ごとにアイデアを分類するリストとビュー

ブレインストーミングから草案作成、修正までのスムーズな引き継ぎを実現

ネストされたドキュメントで10のジャンルプロンプトと大規模なプロンプトバンクを保管

✨ こんな方に最適： ファンタジー作家やRPG作成者。世界構築、キャラクターの形形成、魔法システムの設計を効率的に進めるための、迅速で体系的なプロンプトを求めている方へ。

12. Scribdによる魔法システムテンプレート

via Scribd

Scribdの魔法システムテンプレートで、魔法に論理をもたらしましょう。このガイド付きフレームワークは、世界の魔法法則——その仕組み、行使者、代償——を定義するのに役立ちます。著者やゲームデザイナーに最適で、漠然としたアイデアを、現実的で目的を持った構造化されたシステムへと変えます。

起源・規則・源・ユーザー・作用・社会的影響を探求することで、物語の魔法が段階的に強化されることを保証します。元素魔術、神聖な力、アーティファクト魔法を構築する場合でも、このチェックリストがすべての一貫性と整合性を維持します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

魔法の作用原理 とそれを支配する法則を明確化します

力の強さ、リミット、結果 のバランスを取る

より深い 世界構築とリアリズム を促進します

独自の呪文システムやRPG設定のアウトライン作成に最適

✨ こんな方に最適： 論理的で多層的、かつ説得力のある魔法システムを構築する作家やゲームデザイナー。

13. Google ドキュメント用魔法システムテンプレート

via Google ドキュメント

Google ドキュメント用魔法システムテンプレートは、世界の魔法体系を体系的に設計したい作家やゲームマスターのための必須ツールです。魔法使用者の定義から起源・ルール・影響の明確化まで、あらゆる重要要素を順を追って解説します。

「魔法システムテンプレート1.1」などコミュニティ共有テンプレートを基に、柔軟性を求める方に最適です。エネルギー源、詠唱補助、欠点、社会的認識といった各セクションが、物語やキャンペーン全体で魔法の一貫性と信憑性を保ちます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

無料で編集可能、初心者にも使いやすい

力の仕組み から 世界への影響 まで、すべてを網羅

物語全体における 一貫性とバランス の維持を支援します

Google Drive内で簡単にコピー、入力、参照可能

✨ こんな方に最適： 共同または単独で独自の魔法システムを設計するための、軽量で体系的なガイドを求める作家やRPG作成者。

👀 豆知識：「マナ」はポリネシア／メラネシア文化に由来し、単なる青いリソースバーではなく、霊的な力や権威を指します。魔法へのアクセスが社会をどう形作るか考えてみましょう。

ClickUpで魔法のように機能する世界を構築しよう

優れた物語は、最高の魔法システムのように構築され、洗練され、体系化される。

世界の論理、伝承、力の法則を形作る最適なテンプレートを紹介しました。しかし、アイデア、草案、デザインをすべて一箇所に集約したいなら、ClickUpこそが真の魔法書です。

ClickUpを使えば、章立てのプラン、世界の構築、ストーリーボードの可視化、さらにはAIとの共同創作まで可能です。

不思議の余地を残すソフトな魔法システムを好む場合でも、明確なコスト設定を持つ独自の魔法システムを設計する場合でも、対価に見合った価値の交換——力と代償の均衡——を目指しましょう。そうすることで、元素魔法と日常が交わる世界が公平に感じられるようになります。

ファンタジー創作において、結果が魂と肉体に等しく触れるようにせよ——文字通り詠唱者を消耗させる治癒術や、グレーゾーンで曖昧になるルール——そうすれば、あらゆる呪文の選択に重みが宿る。

今すぐClickUpに登録し、想像力と同じくらい滑らかに動く世界を創り出しましょう。✨