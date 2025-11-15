2025年版 AI音声エージェントトップ10（活用事例付き）

人工知能は業界を問わず音声ベースのインタラクションに影響を与えています。実際、音声AIエージェントの世界市場は、年平均成長率（CAGR）約34.8％で、475億米ドルという巨大な規模に成長すると予測されています。
深層学習機能を備えたAI音声エージェントは、単純な予約調整から進化し、ガイド付きワークフローによる技術問題のトラブルシューティング、競合解決、顧客の意図や予算を評価して関連製品・ソリューションを提案するなど、より複雑なタスクを遂行できるようになりました。
本記事では、主要なAI音声エージェントを検証し、ビジネスがデータ駆動型のより賢い意思決定を実現しつつ顧客体験を向上させるための支援方法を探ります。
AI音声エージェント一覧
|ツール
|おすすめ
|主な機能
|価格
|ClickUp
|生産性を最優先とするチーム向け、音声対応タスク管理ツールチームサイズ： あらゆるサイズに対応
|AIエージェント、音声テキスト変換、ミーティングメモ取り、ワークスペース検索
|Free Forever、有料プランは月額7ドルから
|ElevenLabs
|超リアルな音声クローンとTTSチームサイズ： 作成者、サポートチーム
|音声クローン、RAG、動的変数、低遅延
|Freeプラン、有料プランは月額5ドルから
|リンディ
|ノーコード音声ワークフローの自動化対象チームサイズ： 中小企業、運用チーム
|ビジュアルビルダー、マルチエージェントフロー、4000以上の連携機能
|Freeプラン、プロ版は月額49.99ドルから
|Deepgram
|カスタムAI音声ツールを開発する開発者向けチームサイズ： 技術主導型組織
|ASR/TTS API、音声インテリジェンス、通話中操作
|Freeプラン、有料プランは年間4,000ドルから
|Synthflow
|ビジュアル音声エージェントのフロー設計チームサイズ： 代理店、営業チーム
|ドラッグ＆ドロップビルダー、音声調整、アプリトリガー
|無料試用版、月額450ドルからのプラン
|Vapi
|スケーラブルなAI音声インフラの構築チームサイズ：開発チーム、コールインフラ
|リアルタイム音声インフラ、サンドボックステスト、ガードレール
|Free、従量課金制、企業向け価格
|Retell AI
|バッチ通話の実行と通話のモニタリングチームサイズ： 企業BPO
|一括発信、ブランド発信者ID、分析機能
|Free、0.07ドル/分～、企業向け価格設定
|Cognigy
|企業向けコールセンターチームサイズ：大規模コールオペレーション
|通話ルーティング、通話中の支払い、長期記憶
|カスタム価格設定
|Murf.ai
|スタジオ品質のAIボイスオーバーチームサイズ：作成者、マーケター
|音声エディター、Canva/スライド統合、音声同期
|Free、有料プランは月額29ドルから
|Bland
|拡張可能なアウトバウンド音声キャンペーンチームサイズ：営業、医療業務
|ビジュアルビルダー、CRMアクション、自動スケーリングインフラ
|カスタム価格設定
AI音声エージェントを選ぶ際に重視すべきポイントとは？
最適な選択は、具体的な使用ケースとビジネス要件に完全に依存関係にあります。ただし、考慮すべき必須要素がいくつかあります：
- 遅延とリアルタイム性能：低遅延の音声/AIエージェントを優先しましょう。自然な会話が必要なユースケースでは、応答時間を800ミリ秒未満に抑えることを目指してください。
- 精度と信頼性：異なる言語、アクセント、背景雑音があっても、人間の話し言葉を正確に文字起こしできる/AI音声エージェントを探しましょう
- カスタムと制御：AI音声に対する制御レベルを決定します。音声特性の調整、AIモデルの選択、あるいはブランドの一貫性を維持するための社内ナレッジベースでのトレーニングなど、必要な制御範囲を設定できます。
- 連携機能：既存システム（CRM、ヘルプデスク、その他のデータベースなど）と簡単に接続できるツールを選びましょう。組み込みコネクタやAPIを備えたツールが理想的です。
- セキュリティとコンプライアンス：エンドツーエンド暗号化や個人識別情報（PII）のマスキングといったセキュリティ機能、SOC 2やGDPRなどの基準への準拠を確認しましょう。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の方法
編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
最高の/AI音声エージェント
ClickUp（生産性向上＋AI音声統合が必要なチームに最適）
ClickUp、仕事のためのすべてアプリは、仕事の分散化を解消し、タスク、プロジェクト、ドキュメント、目標、チャットを単一の共同作業スペースに統合します。
ClickUp Brainは、生産性向上とプロジェクト管理への音声機能統合を目的としてClickUpに組み込まれたAIアシスタントです。
ClickUp Brainでは以下が可能です：
- アイデアをブレインストーミングし、ブリーフを作成し、タスクを委任する
- 週次sprintのミーティングメモを作成する
- コード不要であらゆるタスク向けのカスタムAIエージェントを構築
- タスク、ドキュメント、チャット、ツールを横断検索し、完全な文脈で即座に回答を得る
- ワークスペース全体でタスクを完了させるために話しかけましょう
これは、仕事の隅々を接続する中枢知能と捉えてください。Brainの中核をなすのはAIエージェントとTalk-to-Text機能です。
ClickUp AIエージェントは自律型インテリジェントアシスタントであり、ワークスペース全体で推論・応答・タスク実行が可能です。チーム質問への回答用エージェントの作成、反復タスクの自動化、独自のビジネスニーズに合わせたカスタムエージェントのゼロからの構築が可能です。
当社のエージェントは、ClickUp Docs やClickUp AI Notetakerといった内部アプリのみを「生きているナレッジベース」として活用しているため、あらゆるアクションが信頼性が高く最新の情報を基に行われます。
ClickUpの「Talk-to-Text」機能を活用し、ワークスペースに音声機能を統合しましょう。
例えばチームメンバーからの進捗報告が必要な場合。単に「fn」を押して、アシスタントに話しかけるように「ジェイミーにスプリントプランの優先順位付けを依頼し、明日午後5時までに共有してもらえるよう伝えて」と発声するだけで、ClickUp Brainが自動的に適切な担当者・ドキュメント・タスクをリンクしています。
さらに、AndroidやiPhoneデバイスから音声入力でテキスト作成も可能です。不自然な間や言い間違いを気にせず、メモ・タスク・文書を音声で作成。AI自動編集機能により、ClickUpがリアルタイムで文章を整えます。50言語以上に対応し、文脈を認識する@メンションやリンクで仕事をつなげます。
ClickUpの主な機能
- ClickUp AIエージェント：タスクの自動化、自律的な回答提供、プロジェクト管理を実現するノーコードAIエージェントを作成・導入。プロジェクトマネージャーやデッドラインガーディアンなどの既製エージェントを利用するか、カスタムエージェントをゼロから作成可能
- ClickUp Brain 音声入力 : ワークスペース内で、音声でメモ・タスク・ドキュメントを追加。50以上の言語に対応し、文脈を認識した@メンション付きでリアルタイムに音声からテキストへ変換、自動リンクします。
- ClickUp AI Notetaker : Zoom、Google Meet、Microsoft TeamsのミーティングからAIによるメモと文字起こしを生成。議論の記録、要約の作成、アクションアイテムの抽出が可能です。
- ClickUpタスクやドキュメントで文脈に沿った質問を：AIを活用し、ClickUpワークスペース全体やGoogle Drive、Salesforceなどの接続アプリから文脈豊かな回答を即座に取得
ClickUpの制限事項
- アプリは機能豊富なウェブプラットフォームのデザインを反映していますが、時に圧倒されることもあります
ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,450件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
新型Brain MAXは私の生産性を大幅に向上させました。高度な推論モデルを含む複数のAIモデルを手頃な価格で利用できるため、すべてを一つのプラットフォームに集約するのが容易です。音声テキスト変換、タスク自動化、他アプリとの連携といった機能により、ワークフローはよりスムーズかつスマートになります。
2. Eleven Labs（超リアルなテキスト読み上げとクローン生成に最適）
ElevenLabs Agents Platformなら、AI音声エージェントをウェブ、モバイル、電話システムに数分で展開可能。誰もがうんざりするロボットのようなやり取りとは異なり、最もリアルな/AI音声を実現します。
32言語にわたる1000種類以上のAIボイスから選択可能。または、1～2分の短いサンプル音声で自身の声をクローンし、ブランドボイスを完全にコントロールすることもできます。
基本音声設定後は、AI音声のトーン・アクセント・話し速度を調整し、言語・地域・顧客タイプに合わせて最適化できます。
特にElevenLabsの音声エージェントは、超低遅延（約75ms以上）を実現した最適化されたターン取りモデルを採用しています。これにより、間や重なり、割り込みを理解し、リアルタイムで応答を再構築できます。顧客がエージェントの話を遮ったり、同時に話しかけたりしても、実際の会話と同じように応答します。
ElevenLabsの主な機能
- 組み込みの検索拡張生成（RAG）を活用し、社内ドキュメント・FAQ・URLをエージェントに提供。これによりブランドに即した回答を自動的に取得・提供します
- 動的変数とオーバーライドを追加し、エージェントの基本設定に機密顧客データを渡すことなく、対話をパーソナライズしましょう
- エージェントを社内ツールやAPIと接続させ、予約の取得や注文の更新といった実際のアクションをトリガーさせましょう
ElevenLabsの制限事項
- 音声品質は高いものの、音声吹き替え機能は平均的だと感じるユーザーもおり、高度なカスタムオプションが不足している点もメモされています
ElevenLabsの価格設定
- Free
- スターター: 月額5ドル
- 作成者: 月額11ドル
- プロプラン：月額99ドル
- Scale: 月額330ドル
- ビジネス：月額1,320ドル
- 企業: カスタム価格
ElevenLabsの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (700件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはElevenlabsについてどう評価しているのか？
ElevenLabsで最も気に入っている点は、その驚くべき品質と声のリアリズムです。自然で魅力的、かつ非常に多用途なため、プロフェッショナルなプロジェクトに最適です。
3. Lindy（複雑なビジネスワークフローの自動化に最適）
LindyはノーコードAIアシスタントプラットフォームで、強力なエージェントを活用してビジネスプロセスの自動化を支援します。音声AIエージェント構築において最もシンプルなアプローチを提供します。
ビジュアルビルダーでコールフローを設定できます。ステップをドラッグ＆ドロップで配置し、ロジックブランチで接続し、アクションをトリガーする条件を決定するだけです。
基本的に、エージェントの対話方法、通知先、次のアクションを完了する形で自律的に制御できます。この自律性は、IVRワークフローや予約スケジュールなど、予測可能な通話に効果的です。
音声インタラクションを超え、Lindyは通話後のタスク自動化を支援します。通話記録の保存、CRMレコードの更新、会話要約の送信、数千のアプリやサービスでのアクショントリガーなど、ワークフローステップを追加できます。
リンディの主な機能
- すぐに使える音声AIエージェントテンプレートから選択するか、Lindy AIに音声フローを説明して、わずか数分で構築させましょう
- 複数のエージェントが連携するワークフローを設計し、あるエージェントが会話を開始し、別のエージェントへ通話を転送できるようにします
- 4000以上のサードパーティアプリ（CRM、データベース、電話システムなど）と連携し、AIワークフローを統合・接続しましょう
リンディのリミット
- 典型的な音声AIエージェントではないため、リアルタイム音声対話に必要なニュアンスや機能セットが不足しています
リンディの価格設定
- Free
- プロプラン：月額49.99ドル
- ビジネスプラン：月額199.99ドル
- 企業: カスタム見積もり
リンディの評価とレビュー
- G2: 4.9/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはLindyについてどう評価しているのか？
リンディの直感的で使いやすい点が気に入っています。自動化フローは簡単に構築でき、AIアシスタントのおかげでリード生成とフォローアップが大幅にスピードアップしました。
4. Deepgram（APIファースト型AI音声エージェントに最適）
Deepgramは、セットアップを完全に制御したい開発者向けに構築された音声AIプラットフォームです。
単一のプラグアンドプレイAPIを提供し、電話システム、ウェブサイト、アプリに組み込めます。このAPIにはDeepgramの人気音声認識モデルと音声合成モデルが統合されています。
音声APIスタックを再構築し、独自のLLMやテキスト読み上げモデルを導入することで、より高度な制御とカスタムを実現できます。
ただし、ノーコードのエージェントビルダーとは異なり、ビジネスロジック、ユーザーワークフロー、アプリ固有の機能を管理するには、確かなバックエンド開発スキルが必要です。
Deepgramの主な機能
- 騒がしい環境（オフィスやコールセンターなど）での通話も、人間の音声認識モデルで文字起こし可能
- 割り込み検知、発言順予測、機能呼び出し、セッション制御を活用した音声エージェントの連携で、スムーズな電話対応を実現
- 組み込みの音声インテリジェンスを活用し、感情分析、話者の意図認識、会話の要約する、主要トピックの特定を実現
Deepgramの制限事項
- 早口や重なり合う発話は、出力の句読点や構造を乱す可能性があります。そのため、ユーザーが手動で修正する必要が生じる場合があります。
Deepgramの価格
- Free
- 成長：年間4,000ドル以上
- 企業: カスタム見積もり
Deepgramの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (300件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Deepgramについて実際のユーザーはどんな評価をしているのか？
音声が鮮明でなくても、文字起こしの精度は高いです。リアルタイム音声の処理能力に優れ、APIの遅延が極めて少ないため、ライブアプリには非常に有利です。
5. Synthflow（視覚的な会話フロー設計に最適）
Synthflowでは、自然言語プロンプトでAIエージェントを構築できるほか、ドラッグ＆ドロップ式フローデザイナーに切り替えて通話フローとロジックを完全に制御することも可能です。
ロジックを設定すると、ツールでは使用するAIモデルや顧客との対話方法に応じてエージェントをカスタムできます。
30以上の言語をサポートし、音声編集機能を内蔵。業界固有の専門用語、カスタム語彙、発話速度、割り込み処理など、AI音声の設定が可能です。
大規模な代理店や複数のクライアントを管理するビジネス向けに、Synthflowでは異なるサブアカウント下にホワイトレーベルエージェントを展開できます。
Synthflowの主な機能
- ライブ通話（インバウンドサポートコールやセールスコールを含む）向けの既製AI音声エージェントテンプレートから選択するか、フローデザイナーを使用してカスタム音声エージェントを構築できます
- 電話システム、CRM、カレンダーなど200以上のアプリを、エージェントワークフローのステップとして追加することで、アクションをトリガーできます
- 承認済みナレッジソースからデータを取得するガードレールを備えたAI音声エージェントを導入し、正確でブランドに安全な応答を実現しましょう
Synthflowのリミット事項
- 一部のユーザーからは、高い遅延率や、文の途中で中断された場合に会話を継続できないというレポート作成があります。
Synthflowの価格
- 無料試用版あり
- プロプラン：月額450ドル
- 成長：月額900ドル
- Agency: 月額1400ドル
- 企業: カスタム価格
Synthflowの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (800件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Synthflowについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
自然な会話調のAIコールフローを素早く作成できる点が非常に気に入っています。リードの反応に応じて分岐ロジックを設計できるため、まるで実際の人間エージェントが対応しているかのような感覚です。さらに、リードの選別やアポイントメントの予約など、様々なアクションを自動化できます。
6. Vapi（音声製品向け開発者優先APIとして最適）
Vapiは、大規模なプログラマブルで高度にカスタマイズ可能な音声AI製品を構築するための開発者優先プラットフォームです。APIファーストのアプローチにより、チームはカスタムコードを使用して通話処理方法を定義でき、ロジックやプロンプトを詳細に制御できます。
本ツールのリアルタイム音声インフラは、毎日数千件の同時通話を処理しながらも500ミリ秒未満の遅延を実現。さらに組み込みの会話ガードレールがモデルの幻覚現象を防止し、自然な会話を維持しつつ規制を同時に適用します。
Vapiは外部TTS/ASRエンジンとの連携性に優れ、音声処理にElevenLabs、ASRにDeepgramといったプロバイダーを自由に組み合わせられます。通話ルーティングの制御や正確な課金管理を求めるチームに最適です。
Vapiの主な機能
- 数千種類のすぐに使える音声エージェントテンプレートから選択するか、音声APIを設定してエージェントの音声・ロジック・動作を制御できます
- 本番環境導入前に、組み込みのサンドボックスを活用し、プロンプト・音声・フローの異なるバリエーションで/AIエージェントのシミュレーションやテストを実施しましょう
- 通話中の中断をスムーズに処理するツール（通話中割り込み、ガードレール、コンテキスト引き継ぎなど）を活用しましょう
Vapiの制限事項
- 複雑なワークフローやシステム統合には開発者の関与が必要です
Vapiの価格
- Free
- 従量課金制: 利用量に応じた課金
- 企業: カスタム見積もり
Vapiの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
7. Retell AI（バッチ通話の展開と監視に最適）
スケーラブルなAI音声エージェントの構築・テスト・監視に特化した企業向けプラットフォームをお探しですか？Retell AIは、バッチ発信、ブランド発信者ID、同時通話といった組み込み機能により、大量の通話量を処理できます。
ビジュアルな会話フロービルダーと、APIを介した高度な開発者向け機能の両方を使用してエージェントを構築できます。
エージェントは既存のナレッジベース（ウェブサイトやドキュメントなど）と自動同期し、実際の会話中の中断に対応するネイティブなターン取りモデルを備えています。ただし、業界標準より高い約800ミリ秒の遅延が発生します。
Retell AIの主な機能
- ブランド化された発信者ID、コンバージョン追跡、認証済み番号を備えた一括発信ツールを活用し、発信キャンペーンを実行。これにより通話のスパム判定を防ぎます
- 文脈を理解し、適切な方向で正しい数字を押せる音声エージェントでIVRシステムをバイパス
- 集中管理ダッシュボードで通話キャンペーンを監視し、成功率を追跡、ユーザー感情を分析、通話全体の遅延を把握
Retell AIの制限事項
- 音声クローン機能はネイティブでサポートされておらず、スピーカーのカスタムオプションにはリミットがあります
Retell AIの価格
- Free
- 従量課金制：1分あたり0.07ドル以上
- エンタープライズプラン： カスタム価格設定
Retell AIの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (600件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Retell AIについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
Retell AIの最大の魅力は、リアルタイム合成と文字起こしモデルによる驚くほど自然な音声対話機能です。特にクライアントとのAIエージェントプロジェクトにおいて、スムーズで正確、かつ拡張性のある会話体験を実現する鍵となるソリューションとなっています。
8. Cognigy（コンタクトセンターの通話業務に最適）
エンタープライズグレードの会話型AIプラットフォームであるCognigyは、コンタクトセンターや毎日数千件の通話に対応する大企業向けに設計されています。
このツールは単純なIVRフローを超え、高度なルーティング、フォールバック、エスカレーションルールを備えた音声エージェントを作成するための視覚的なドラッグ＆ドロップビルダーを提供します。すべて高負荷利用向けに設計されています。
また、セルフサービス音声エージェントやデジタルチャットエージェント、さらには人間の担当者をリアルタイムで支援する「エージェントコパイロット」など、様々な目的のエージェント構築にも活用できます。
音声分析機能が標準装備。各エージェントの成功をリアルタイムで監視・最適化できます。複雑な通話対応が必要な銀行や通信業界などに最適です。
Cognigyの主な機能
- 通話中に顧客が写真撮影、場所共有、支払い実行、署名送信などを行えるようにする
- 主要な通信システム（Genesys、Avayaなど）、データソース、CRM、ERPツールと音声AIを統合
- リアルタイム感情分析と長期記憶保持により、文脈を損なわずに長時間の通話に対応
Cognigyの制限事項
- 真のノーコードインターフェースがなく、カスタム拡張機能の構築にはAPI、JavaScript、HTTPなどの技術的スキルが必要となる場合があります。
Cognigyの価格
- カスタム価格設定
Cognigyの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
9. Murf.ai（ソーシャルコンテンツのナレーションに最適）
Murf.aiはスタジオ品質のAIナレーションに特化し、ビデオ・講座・ポッドキャスト・広告などへのリアルなナレーションを必要とするコンテンツ作成者向けに設計されています。
20以上の言語とアクセントに対応した200種類以上のリアルなAIボイスを搭載。ピッチ、速度、強調をカスタマイズ可能。さらに、ボイスクローン、AI吹き替え、ボイスチェンジャー機能も備えています。
ただし、Murfは完了する音声エージェントを構築するものではありません。他のワークフローに統合したり、スタンドアロンのIVRシステムとして使用できるテキスト読み上げコンポーネントのみを提供します。
Murf.aiの主な機能
- 内蔵の音声エディターで発音の微調整、語句の強調、速度調整、間（ま）の追加が可能。追加の音声ツールは不要です
- Canva、PowerPoint、Google スライドなどのプラットフォーム内で直接、プロジェクトにナレーションを追加しましょう
- タイムラインエディターを使用して、ナレーション音声をスライドやビデオと完璧に同期させましょう
Murf.aiの制限事項
- 特定の言語や複雑な文字体系では、音声トーンがやや機械的に聞こえる場合があります
Murf.ai の価格
- Free
- 作成者: 月額29ドル
- Business: 月額99ドル
- 企業: カスタム見積もり
Murf.aiの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (1,400件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはMurf.aiについてどう評価しているのでしょうか？
自然なAI音声を生成し、カスタムも簡単。多言語・多様なスタイルに対応し、プロフェッショナルな音声カバーを素早く簡単に作成するのに最適です。
10. Bland（拡張性の高いアウトバウンドコールキャンペーンに最適）
人間のような音声エージェントで発信コールの自動化ができるAIプラットフォームをお探しなら、Blandがおすすめです。ビジュアルビルダーでライブコールフローを設計でき、カスタムパス・トリガー・アクションにより既存のテクノロジースタック（CRMの更新やカレンダー予約など）と接続可能です。
組み込みの会話制御機能により、エージェントが台本から外れたり、担当範囲外のトピックを扱ったりするのを防止します。サンプル対話や顧客コンテキストを提供することで、エージェントの会話方法をカスタムすることも可能です。
Blandは自由形式の通話にも対応可能ですが、その処理プロセスは透明性が低く、コンプライアンスリスクを高める可能性があります。とはいえ、予約受付、情報収集、検証電話などのインバウンドサポートコールには最適です。
Blandの主な機能
- ビジュアルフロービルダーでエージェントの会話フローを構築・制御し、ブランドイメージに沿った対応を保証
- AIエージェントをCRMやその他のツールと接続させ、リアルタイムで予約の取り込みや顧客情報の更新などのアクションを実行しましょう。
- 大規模な発信型コールキャンペーンを、高ボリュームを管理できる自動スケーリングインフラで処理
平凡なリミット事項
- 独立テストでエージェントが/AIであることを隠すようにプログラムされている可能性が示された後、倫理的・透明性に関する懸念が生じている
単調な価格設定
- カスタム価格設定
平凡な評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
AI音声エージェントの仕事とは？
AI音声エージェントは、高度なリアルタイム処理により発話を知的なアクションに変換し、応答を自然な音声へと再変換する仕組みで仕事を行います。
このプロセスは4つの鍵となるフェーズで構成されています：
- 自動音声認識（ASR）：エージェントの「耳」に相当します。ユーザーが話すと、ASRモデルが音声を捕捉しテキストに変換します
- 自然言語処理（NLP）と自然言語理解（NLU）：音声がテキストに変換されると、NLPアルゴリズムがその意味を分析します。意図を認識し、目標を特定し、日付や名前などの鍵となる詳細を抽出して文脈を理解します。
- 大規模言語モデル（LLM）による応答生成：ユーザーの要求を理解した後、エージェントはGPT-4などのLLMを使用して、関連性が高く文脈に沿った応答を生成します。
- テキスト読み上げ（TTS）合成：LLMのテキスト応答は、TTSエンジンを用いて音声に変換されます。現代のTTSシステムは高度に進化しており、リズム・強勢・抑揚を管理することで、自然で人間らしい音声を出力します。
AI音声エージェント利用のメリット
音声/AIエージェントをビジネスに統合することには、多くの戦略的利点があります：
- コスト削減と効率向上：反復的な電話対応を処理することで、AI電話エージェントは1通話あたりのコストを削減し、人間のエージェントが価値の高い複雑な顧客問題に集中できるようにします
- 24時間365日対応とグローバルカバー：人間のエージェントとは異なり、/AI電話エージェントは複数の言語での同時通話に対応可能。疲労やタイムゾーンによる影響を受けません
- 顧客満足度（CSAT）の向上： 待ち時間のストレスを根絶します。よくある質問に即時回答と解決策を提供することで、顧客満足度を高め、ロイヤルティを構築します
- データ収集の効率化：AI電話エージェントはデータの収集・処理・保存を容易にします。一部のツールでは、通話中に署名送信、トランザクション実行、写真撮影も可能
- リアルタイム通話記録と分析：音声エージェントが通話後のタスクを自動処理。通話内容を文字起こし・記録・分析し、顧客の感情や共通の課題点を把握。各通話の詳細レポートを提供します。
- 大規模なパーソナライゼーション：音声AIエージェントはCRMやその他のビジネスシステムにアクセスし、対話をパーソナライズできます。顧客を名前で呼びかけ、過去のやり取りを参照し、おすすめを提供することで、よりパーソナライズされた体験を実現します。
AI音声エージェントの最適な活用事例
AI音声エージェントの評価が高い分野をいくつかご紹介します。
1. カスタマーサービス
AI音声エージェントは、顧客の質問に即座に対応し、注文状況の更新を提供し、注文追跡に関するクエリに答え、返品リクエストを24時間365日処理できます。
2. プロジェクト管理
一般的なPMツールでは、タスクの進捗確認に5～7回の面倒なクリックが必要です。もし音声でタスクを指示し、AIにワークスペースで仕事させられたらどうでしょう？
ClickUpの「Talk-to-text」機能は文字起こしソフトが不要になり、社内ミーティングのテキスト化を支援し、個人用AIアシスタントとして機能します。
3. ホスピタリティ
ホテルや旅行代理店は、旅行者への24時間365日の電話サポートを提供するため、カスタマーサービスでAIを広く活用しています。多言語対応のアシスタントは、旅程の予約や確認時に世界中の顧客を支援できます。
4. 予約スケジュール管理
音声エージェントは空き状況に基づいて予約の確認や調整を行い、予約ワークフローを簡素化します。CRMやカレンダーツールとの連携により二重予約も防止可能です。
よくある質問
音声エージェントは実際の会話を処理し、通話で質問に回答します。チャットボットはテキストでの会話を処理します。遅延、音声プロソディ、電話システム統合が重要な場合は音声を選択してください。多くの本番システムではオムニチャネル対応のため両方を組み合わせています。
ClickUpは英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スウェーデン語、オランダ語、韓国語など複数言語の翻訳とローカライズをサポート。ElevenLabsとMurfは多言語TTSのプロバイダー。Deepgramは多数のASR言語に対応。
はい。エージェントはあらゆる話し言葉に微調整可能で、専門用語や製品名に対応するため、発音リストやナレッジベースと共に導入できます。
音声利用には分単位課金に加え、ASR（音声認識）とTTS（音声合成）の別途費用が発生します。オーケストレーション層ではプラットフォーム利用料が加算される場合があります。導入前にパイロット運用を実施し、想定利用時間と同時接続数をシミュレートした上でコストモデルを構築し、コミットする前に確認してください。
ClickUpは、音声コマンドをワークフローに変換し、ミーティングから自動的に要約・文字起こし・アクションアイテムを抽出したい場合に最適な選択肢です。
セキュリティはベンダーの管理体制との依存関係にあります：SOC 2、HIPAA、暗号化、VPC/オンプレミスオプション。認証情報を公開し、機密情報に適した導入モデルを提供するベンダーを選択してください。
一部のベンダーはASRやTTS向けにオンプレミスまたはエッジデプロイメントのプロバイダーを提供しています。完全なオフラインスタックは複雑で高コストです。オフライン運用が必要な場合は、オンプレミスまたはプライベートクラウドオプションを提供するベンダーを優先してください。