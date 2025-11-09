音声テキスト変換に最適な10のVoicenotes代替オプション

Voicenotesを利用するほとんどの人は、そのシンプルさ、迅速さ、信頼性に満足しています。

不満の声はあまり多くありませんが、あるVoicenotesG2ユーザーが次のように的確にまとめています：

もし何か言うなら、Ask AIへの努力をもっと強化してほしい。さらなる改善が見られれば嬉しい。

もし何か言うなら、Ask AIへの努力をもっと強化してほしい。さらなる改善が見られれば嬉しい。

ユーザーの音声テキスト変換ニーズが進化するにつれ、期待も高まっています。多くのユーザーが、基本的な文字起こしを超えたツールを求めています。つまり、要約し、整理し、メモを直接ワークフローに統合できるツールです。

録音と文字起こしの基本機能に加え、プロセスを円滑にする知能層を追加した最高のVoicenotes代替ツール10選を厳選しました。不要なツールの乱立を防ぐボーナスツールも追加。さっそく見ていきましょう。

Voicenotesの代替ツールトップ10一覧

主要なVoicenotes代替ツールを、主要機能・追加機能・価格・ユーザー評価に基づいて比較し、最適な選択肢を見つけるための簡易比較表です。

ツール 最適な対象 主な機能 価格* ClickUp オールインワン生産性ツール＋メモ管理Teamsサイズ：あらゆるサイズ（1～1,000名以上） Brain Max、Talk-to-Text、AI Notetaker、Clip、SyncUps Freeプラン；企業向けカスタマイズ対応。 クレフト・メモ オールインワン生産性＋メモ管理チームサイズ：あらゆるサイズ（1～1,000名以上） 音声からアウトライン生成、デバイス上での文字起こし、ZapierとObsidianの同期、Markdownエクスポート Free；月額7ドルから（ユーザーあたり） Coconote AIと共に学び研究するチームサイズ：学生および少人数学習グループ 音声/ビデオ/ドキュメントの記録・アップロード、クイズ＆フラッシュカード、AIチャット、100以上の言語に対応 Free TalkNotes (Speechy. Tech) 発話内容をタスクに変換するチームサイズ：個人事業主および作成者 タスク＋メモ作成、ブログ／ソーシャル投稿作成、フラッシュカード、カレンダーイベント 月額19ドル／ユーザー Audionotes. app シンプルなAI搭載メモアプリチームサイズ：個人およびフリーランス 迅速な文字起こし、要約、編集・エクスポート、デバイス間同期 月額9.99ドル（ユーザーあたり）から Dubnote 音楽的アイデアの整理チームサイズ：小規模チーム、DJプレネア セッションの自動分割、歌詞の文字起こし、DAWエクスポート、iCloudバックアップ Free ディクタノート チームサイズ：多言語対応のプロフェッショナルおよび小規模チーム 50以上の言語、音声コマンド、AudioScribeによる音声整理、無制限のノートブック Free；月額8ドル/ユーザーから Otter.ai ミーティングとチームコラボレーションチームサイズ：小規模から中規模のチーム リアルタイム文字起こし、話者識別、AI要約、Zoom/Meet連携 Free；月額20ドル/ユーザーから SoundType AI 正確な音声・ビデオ文字起こしチームサイズ：作成者、ジャーナリスト、チーム 要約、AIチャット、PDF/Word/SRTへのエクスポート、30以上の言語、話者ID Free；月額9.99ドル（ユーザーあたり）から 簡単ボイスレコーダー シンプルで日常的な記録チームサイズ: 個人 高品質オーディオ、時間リミットなし、ウィジェット、Bluetoothマイク、無音スキップ Free

ClickUpにおけるソフトウェア評価方法 当社の編集チームは、透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを遵守し、真の製品価値に基づいた推奨事項を提供します。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

Voicenotesの代替ツールで重視すべきポイントとは？

これは、ボイスメモの管理について質問された際にRedditで誰かが与えたアドバイスです。このアドバイスは実用的ではありますが、表面的な部分しか触れていません。

AIを活用すれば、記録するだけでなく、思考やプラン、整理整頓を支援するツールを創出するなど、さらに大きな可能性が広がります。

Voicenotesの代替ツールをお探しなら、本当に重要な要素は以下の通りです：

適切な選択は、単なる基本アプリというより、必要だとも思っていなかった方法でアイデアを捉え、アクションアイテムを追跡し、生産性を高めるパートナーのように感じられるでしょう。🌟

Voicenotesの代替アプリ10選

Voicenotesが少しリミットを感じさせる場合、朗報です。録音データでさらに多くのことをやれる、優れた代替ツールが数多く存在します。

精度、高度な機能、直感的なデザインを兼ね備えた、最高のボイスノート代替ツール10選をご紹介します。あらゆる録音からより多くの価値を引き出せます。

ClickUp（オールインワンの生産性とメモ管理に最適）

ClickUpでメモ・議事録・アイデアをすべて一箇所に保存・検索可能に *

Voicenotesの代替ツールとして、ClickUpは単なるメモ取りや音声記録手段を超えています。世界初の統合型AIワークスペースとして、音声駆動の卓越性を実現するために必要なすべての仕事アプリ、データ、ワークフローが一箇所に集約されています！

プロジェクト管理ツールから音声文字変換ツールへ、そして/AIツールに戻って文字起こしを完成させる手間はもう不要です。連携しないアプリと断片化した作業環境は「ワークスプロール」の典型であり、時間・生産性・サブスクリプション費用の無駄遣いを招きます。

ClickUpなら、100%のコンテキストと、人間、ツール、エージェントが仕事をする単一の場所を提供します。

音声記録からミーティングメモ、タスク、プロジェクトまで、ClickUpがすべてを接続する仕組みを見てみましょう。

ClickUp Brain MAXで文字起こしを超えた音声テキスト変換を実現

基本的なメモアプリを置き換える最初のステップは文字起こしであり、ClickUpのBrain MAX機能は他よりも高い精度でこれを実現します。

ClickUp Brainの音声テキスト変換機能は、あなたの言葉を明確で洗練されたメモへと形作ります。

ClickUp Brain MAXの「音声入力」でアイデアをキャプチャし、指示を共有し、作業を4倍速く完了

提供される内容は以下の通りです：

あらゆるアプリで仕事するAI精緻化ディクテーション。あなたに合わせてパーソナライズされ、最小限の編集からプロ仕様の磨きまで、最適な強化レベルを選択可能。

ClickUp Talk to Textで、生の会話と整理されたテキストを同時に参照

シームレスに音声入力し、同僚やタスク、ドキュメントをメンションするだけで、Maxが適切な人物と正しいリンクを自動接続します

よく使う単語、表現、仕事特有の専門用語、愛称などを自動入力します

ClickUp Brainの「Talk to Text」で、チームがフィードバックに対して効率的に仕事を行うための適切な文脈と情報を確実に提供しましょう

母国語で話し、50以上の言語で流暢にタイプしましょう

アプリを切り替えることなく、ChatGPT、Claude、Geminiなど、コード、ライティング、複雑な推論などに対応する最新の/AIモデルとチャットできます。

VoiceNotesのように長文テキストを残す代わりに、長時間の録音内容を要約し、アクションアイテムを抽出、さらには話した内容をやることリストに変換します。タイピングは話す速度の4分の1程度であるため、この機能だけで指一本動かさずに400%多くの文章を作成可能になります。

ユーザーは平均して1日約1時間を節約でき、AIが文字入力と文面調整を担当するため、真に重要な仕事に集中できます。これはまた、AIの拡散を 回避し、 ClickUp Brain MaxとBrainですべてを一元完了できることを意味します。

🎥 Brain MAXで「音声テキスト変換」機能を使う方法のクイックチュートリアルをご覧ください：

簡単なメモから本格的なミーティングまで、ClickUp AIノートテイカーで対応

ClickUp AIノートテイカーでミーティングメモを記録し、集中力を維持しましょう

ClickUp Brain Maxが個人の思考を捉えるのに対し、ClickUp AI Notetakerはミーティング全体を処理することでさらにステップ進んだ機能を提供します。

自動的に通話を接続し、音声を録音、会話を文字起こしした後、アクションアイテムを含む簡潔な要約を提供します。

ここでの移行は自然です：個人メモの処理が終われば、次の課題はグループディスカッションの管理です。この自動化された/AIノートテイカーを使えば、次に何が必要かが明確に把握できます。

ClickUp Clipsでライブフィードバックを共有

ClickUp Clipsで音声付き画面録画を行い、明確なコンテキストを保持

もちろん、すべてのアイデアが言葉で完璧に表現できるわけではありません。そこで役立つのがClickUp Clipsです。音声ナレーション付きで画面を録画できるこの機能は、フィードバックの提供、ワークフローの説明、バグレポートの共有など、チームメイトへのガイダンスに最適です。

この機能はテキストと文字起こしから自然にフォロワーします：音声だけでは不十分な場合、ビジュアルを追加し、適切なタスクや文書に紐づけた状態を維持できます。

📌 例： プロダクトマネージャーがバグを実演する動画を録画し、開発チームのタスクに添付ファイルとして添付すると、スクリーンショットや電子メールのやり取りを繰り返すよりも迅速に問題が解決されます。

ClickUpの主な機能

Brain MAX Talk-to-Textを活用し、 音声メモ をより高い精度で テキスト起こしし 、自動的に構造化されたメモに整理しましょう。

ClickUp AIノートテイカーでミーティングメモを自動記録・文字起こしし、アクションアイテムを直接タスクへ反映

音声メモ、ブレインストーミング、講義内容を、AIによるタスク自動化と要約機能を通じて実行可能なワークフローに変換します。

画面と音声付きのクリップを録画し、文脈豊かなフィードバックや操作手順をワークスペースに直接保存

ドキュメント、タスク、音声ファイルを自然言語クエリで検索し、鍵のポイントに即座にアクセス

ClickUpの制限事項

機能の多さから、新規ユーザーには圧倒されるかもしれません

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

ユーザーはClickUpについてどう言っている？

このG2ユーザーは次のように共有しています：

内蔵のAIノートテイカーは驚くほど便利で、特にミーティングの要約するやフォローアップ時間の短縮に役立ちます。また、プラットフォーム内で直接明確で構造化されたリリースノートを公開できる機能も高く評価しており、これにより社内外のステークホルダー間の認識を一致させることができました。

内蔵のAIノートテイカーは驚くほど便利で、特にミーティングの要約するやフォローアップ時間の短縮に役立ちます。また、プラットフォーム内で直接明確で構造化されたリリースノートを公開できる機能も高く評価しており、これにより社内外のステークホルダー間の認識を一致させることができました。

2. Cleft Notes（音声から素早く下書きを作成するのに最適）

via Cleft Notes

Cleft Notesは、まるで人間の思考を理解しているかのようなツールです。人は常に整った文章で話すわけではありません。Cleftは音声メモをそのままの単語の羅列として残すのではなく、明確なメモや整理されたアウトライン、すぐに使えるシンプルなチェックリストへと優しく再構成します。

思考が素早く無濾過で湧き出る方にとって特に有用です。このアプリは思考を捕捉し、整理し、意味のある形で返してくれるからです。

Cleft Notesの主な機能

音声メモを高品質な文字起こしで構造化されたメモ、アウトライン、チェックリストに変換

デバイス上の文字起こし機能で、セキュリティかつプライベートな音声記録を実現

Obsidianなどのアプリとシームレスに同期し、Zapierを通じてワークフローを自動化

リンクされている公開リンクを共有したり、Markdown形式でメモをエクスポートしたりして、柔軟なコラボレーションを実現

見出し、書式設定、ファイルや画像の添付ファイルを使って直接メモを編集

Cleft Notesのリミット

Freeプランでは録画時間がリミットされています（5分間）

より長い録音や連携機能などの高度な機能を利用するには有料アップグレードが必要です

Cleft Notesのメモ価格設定

Free

追加特典：ユーザーあたり月額7ドル

Cleft Notesの評価とレビュー

G2 : レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

ユーザーがCleftについて語る声

Redditユーザーがこのツールについてこう述べています：

私は通常、歩きながらやオフィスで思いついたことをCleftで記録します。その後、電子メールやメッセージを口述入力する際にはSuperWhisperやAppleのディクテーションを使用しています。Cleftと組み合わせて、AIが「えー」などの間投詞を自動修正しつつ、口述内容の残りをそのまま保持する方法はありますか？

私は通常、歩きながらやオフィスで思いついたアイデアをCleftで記録しています。その後、電子メールやメッセージの作成にはSuperWhisperやAppleのディクテーション機能で音声入力しています。Cleftと組み合わせて、/AIが「えー」などの間投詞を自動修正しつつ、音声入力の他の部分はそのまま残す方法はあるでしょうか？

📮 ClickUpインサイト： 当社のアンケート対象者のほぼ9割が、日常業務を効率化するために既にAIを活用しています。仕事でも同様の効率化をロック解除できると想像してみてください。ClickUp Brain（組み込み型AIチームメイト）を活用すれば、ミーティングの削減、即時要約作成、タスク自動化により、最大30%の業務効率化が可能です。

3. Coconote（/AIを活用した学習・研究に最適）

via Coconote

Coconoteは単なる発言の文字起こしツールではありません。会話が終わった後も仕事として活用できる有益な情報を提供します。アプリ内で直接録音できるほか、音声ファイル、ビデオ、PDF、YouTubeリンクなどほぼあらゆる形式のデータをアップロード可能です。

Cocoは瞬時に高品質な文字起こしと整理されたメモを提供します。そこからクイズ作成、フラッシュカード生成、さらには移動中に聴けるポッドキャストへの変換も可能です。

Coconoteの主な機能

ココノートのリミット事項

一部のユーザーは、長文の講義では要約が過度に短くなる場合があり、詳細情報を得るには手動でプロンプトを入力する必要があるとメモしています。

同様の機能を提供する他のボイスメモアプリと比較すると、割高に感じられる場合があります

Coconoteの価格設定

Free

カスタム見積もり対応

ココノート評価とレビュー

G2 : レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

ユーザーはCoconoteについてどう言っている？

Redditユーザーがこのツールについてこう述べています：

本当に役立つクイズやフラッシュカードを作成してくれます。講義で覚える必要があることがあれば、文字起こしを確認して先生の言ったことを見つけるだけです。

本当に役立つクイズやフラッシュカードを作成してくれます。講義で覚える必要があることがあれば、文字起こしを確認して先生の言ったことを見つけるだけです。

👀 ご存知ですか？ フォレスターのリサーチによると、ClickUpを導入した企業は3年間で384%の投資利益率を達成。生産性向上による数百万ドルのコスト削減、約390万ドルの収益増加を実現し、わずか6ヶ月で損益分岐点に達しました。さらに多くの組織では、複数の仕事ツールを単一の統合プラットフォームに集約することで、さらなるコスト削減を実現しています。

4. TalkNotes [現 Speechy. Tech] (音声思考をタスク化する最適なツール)

via TalkNotes

従業員のエンゲージメントが高いと生産性が18%向上することが実証されています。仕事にやりがいを感じている従業員は、活力をもって取り組み、課題を迅速に解決し、より短時間で多くの成果を上げられます。

生産性を高める重要な鍵の一つはスピードです。しかし、品質を犠牲にせずに仕事を速く進めるにはどうすればよいでしょうか？そのシンプルな方法の一つが音声メモです。TalkNotesを使えば、思いついたことを即座に記録し、整理されたタスクやメモに変換できます。これにより、日々の仕事をよりスムーズに進めることが可能になります。🎙️

TalkNotesの主な機能

音声の録音やファイルのアップロードで、構造化されたメモ、やることリスト、ミーティング議事録を瞬時に生成

自由フローな思考をブログ、ニュースレター、ソーシャルメディア投稿、あるいは日記へと形を変えていく

講義やミーティングのメモから得た情報を定着させるため、鍵をハイライトし、フラッシュカードを作成しましょう。

音声録音と文字起こしに対応する100以上の言語をサポート

コンテキスト別にメモやタスクを整理するシンプルな フォルダ管理システム

文字起こしから直接カレンダーイベントを追加し、優先度レベルでアクションアイテムを追跡

TalkNotesのリミット

一部のユーザーから、デスクトップアプリとモバイルアプリ間の同期に関する問題がレポート作成されています

OutlookやOneNoteなどの一般的な 生産性ツール との深い連携が不足している

TalkNotesの価格

月額: ユーザーあたり月額19ドル

TalkNotesの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

TalkNotesについてユーザーはどのように評価しているか？

このRedditコメントが指摘したように：

数ヶ月前、私はTalkNotesを使い始め、試用版とエラーを重ねた末に、ついに理想的なワークフローを見つけました。今では、メモにストレスを感じることも、重要な詳細を忘れることもなく、ミーティングに集中して臨めるようになりました。

数ヶ月前、TalkNotesを使い始め、試用版とエラーを重ねた末に、ついに理想的なワークフローを見つけました。今では、メモにストレスを感じることも、重要な詳細を忘れることもなく、ミーティングに集中して臨めるようになりました。

5. Audionotes.app（シンプルなAI搭載メモアプリとして最適）

via Audionotes

時に最もシンプルなツールが最大の効果を生む。Audionotes. アプリは、あなたの言葉をより軽やかで扱いやすい形に変換する、そんな静かな助っ人の一つです。

構造を気にせず自由に話せる。瞬時に、あなたの声が読みやすく、共有や後で振り返れるきれいなメモに変わる。まるで判断せず耳を傾け、大切なことを思い出させてくれる小さな相棒のよう。

Audionotes. アプリの主な機能

自分の声を録音すると、即座に明瞭なメモへと変換されます

長い録音内容を要約して短い要点にまとめる

数回のタップでメモを編集、整理、エクスポート

ウェブ、iOS、Androidで利用可能。デバイス間で同期されます。

プライバシー設定で録音データを安全に保管

Audionotes. アプリの制限事項

Freeプランでは短い録音のみ可能です

複雑な会話では細かい点を見落とすことがある

Audionotes. アプリの価格

個人向け : ユーザーあたり月額9.99ドル

プロ: 1ユーザーあたり月額19.99ドル

Audionotes. アプリの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Audionotes.アプリについてユーザーはどんな感想を持っている？

このG2レビューでは次のようにメモされています：

私のように思いつきでアイデアを頻繁に得るライターにとってさえ、AudioNotesは便利でした。人工知能を活用することで、音声記録や構造化されていないテキストメモを文字起こしし、要約に変換することができました。

私のように思いつきでアイデアを頻繁に得るライターにとってさえ、AudioNotesは非常に便利でした。人工知能を活用することで、音声記録や構造化されていないテキストメモを文字起こしし、要約に変換することができました。

👀 豆知識：人間の声は指紋のように「ボイスプリント」として識別できるほど特徴的です。音程・トーン・リズムの微細な差異が各人の声を唯一無二のものにします。そのため現代のセキュリティシステムや鑑識チームは、追加の本人確認手段として音声認識を活用することがあります。

6. Dubnote（音楽アイデアの整理に最適）

via Dubnote

ミュージシャンなら誰もが経験する悩み——無限に増え続けるボイスメモに埋もれてしまう問題。即興で思いついたリフやメロディ、ドラムパターンも、後で無題の録音ファイルの海に紛れてしまう。Dubnoteはまさにこの問題を解決するために生まれた。

音声メモを整理整頓されたフォルダに分類し、長いセッションを自動分割し、最高の瞬間をタグ付けするので、煩わしさなく再発見できます。

Dubnoteの特長は、ミュージシャンの実際の仕事方法に焦点を当てている点です。ホーム画面から直接録音を開始し、ノートブックに分類し、後でコメントや絵文字タグ、編集で磨きをかけることができます。

Dubnoteの主な機能

音楽のアイデアをカスタムカバー付きの整理されたノートブックフォルダに直接保存

長い録音データを自動的に分割し、重要な部分に素早く移動できるようにします

音声認識テキストソフトウェア を活用し、歌詞やメモをより高い精度で文字起こしする

セクションをハイライト、マージ、編集して音声ファイルを調整する

セッションの鍵となるポイントにコメント、絵文字、画像を追加してマークしましょう

デバイス内処理とiCloudバックアップで録画データを安全に保管

DAWに直接エクスポート、または共同作業者とクリップを即座に共有

Dubnoteのリミット事項

iOS版のみ利用可能。Androidバージョンはまだウェイティングリスト中

チーム向けの高度なコラボレーション機能が一部不足している

ミュージシャンに最適、一般的なメモ取りには柔軟性に欠ける

Dubnoteの価格設定

Free

カスタム見積もり

Dubnoteの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Dubnoteアプリについてユーザーはどんな感想を持っている？

残念なことにMac専用です。Google Playストアを確認しましたが、そこにはありませんでした。

残念なことにMac専用です。Google Playストアを確認しましたが、そこにはありませんでした。

7. Dictanote（多言語音声入力に最適）

via Dictanote

ディクタノートは、思考がタイピングより速い人のために設計されています。考えを無理にキーボードに打ち込む代わりに、話すだけで、ディクタノートが驚くべき精度であなたの言葉をテキストに変換します。

Dictanoteが特に役立つ理由は、幅広い言語サポートにあります。50以上の言語と80の方言に対応しているため、国境やアクセントを超えて仕事をするボイスノーツの代替ツールが必要な場合に最適な選択肢です。

世界中のライター、ジャーナリスト、プロフェッショナルが毎日活用し、散らかった思考を整理し、記事の下書きを作成し、ミーティングのメモを途切れなく追跡しています。

ディクタノートの主な機能

90％以上の精度でリアルタイムに音声入力

50以上の言語と80以上の方言に対応した音声入力機能で、グローバルユーザーに便利

音声コマンドを使用して句読点、記号、または専門用語を追加する

無制限のノートブックにメモを自動保存し、安心を確保

AudioScribeで文字起こしを整理し、不要な言葉を削除して鍵となるポイントを強調表示します

音声ファイルのサポートにより、アイデアを簡単にキャプチャしテキストに変換できます

ディクタノートのリミット事項

オンライン環境での仕事が最適です。オフラインモードでは機能がリミットされます。

AudioScribeなどの一部の高度な機能には有料プランが必要です

他のアプリほどサードパーティ製生産性ツールとの連携がスムーズではありません

ディクタノート料金体系

Free

プロ：ユーザーあたり月額8ドル

ディクタノート評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Dictanoteについてユーザーはどのように評価しているか？

このRedditコメントが評価されました：

YouTubeの要約機能でChatGPT、Claude、Geminiのアップデートを確認できるのは確かにクールだ。

YouTubeの要約機能でChatGPT、Claude、Geminiのアップデートを確認できるのは確かにクールだ。

🧠 ご存知ですか？ AIを活用するチームは従来型チームと比べて生産性が3倍向上しています。AIが作業を高速化し反復業務を自動化することで、人々は真に重要な仕事に集中できるようになります。

8. Otter.ai（ミーティングとチームコラボレーションに最適）

従業員の75%が日常の仕事でAIツールを利用しているとレポート作成しています。トレンドとして始まったものが、あっという間に日常の仕事の不可欠な要素となりました。そして、ミーティングが日常の一部であるなら、メモを取ろうとする際に詳細を見逃しやすいことをご存知でしょう。Otter.aiはその負担を解消します。 チームがOtterを採用する理由は、ワークフローにシームレスに統合される点にあります。Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsと接続すれば、自動的にミーティングに参加し、音声記録をキャプチャ。驚くべき精度で明確なミーティングメモを提供します。

後で、重要なポイントを検索したり、文字起こしを共有したり、発言内容についてOtterのAIチャットに質問することも可能です。

Otter.aiの主な機能

最大95％の精度でミーティングをリアルタイムに文字起こし

鍵となる点を強調し、次のステップを示す要約を生成する

議論からアクションアイテムを自動的に捕捉し割り当て

Google カレンダーと同期して、予定されたミーティングにOtterが自動的に参加するように設定できます。

Zoom、Slack、Asana、Salesforce、Notionなどのツールと連携し、シームレスなコラボレーションを実現

AIチャットを活用し、過去のメモや記録から質問を投げかけ、洞察を抽出しましょう

Otter.aiの制限事項

サポート対象言語は3言語のみにリミットされます

編集とフォーマットのオプションは基本的なもので、多くの場合Google ドキュメントへのエクスポートが必要となります

Otter.aiの価格

基本 ：無料

プロ ：1ユーザーあたり月額16.99ドル

ビジネス : ユーザーあたり月額30ドル

企業：カスタム価格

Otter.aiの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (90件以上のレビュー)

ユーザーがOtter.aiについて語る声

このG2レビューでは以下が共有されました：

Otter AIがミーティング記録全体を精査し、主要な議論ポイントを要約する点が気に入っています。記載漏れがあれば、要約セクションを編集して追加できます。

Otter AIがミーティング記録全体を精査し、主要な議論ポイントを要約する点が気に入っています。記載漏れがあれば、要約セクションを編集して追加できます。

9. SoundType AI（正確な音声・ビデオ文字起こしに最適）

提供元 SoundType AI

アイデアは時に予期せぬ瞬間に訪れる——深夜の勉強セッション、チームのブレインストーミング、講義を聞いている最中など。SoundType AIはそうした瞬間を捉え、後で簡単に振り返れるように設計されています。

このツールが他と異なる点は、収集した情報を整理・要約する・共有する方法を提供するため、特定の詳細を探すために長い記録をスクロールし続ける必要がなくなることです.

学生にとっては授業への集中力向上につながり、プロフェッショナルにとっては文脈を逃さずミーティングやプロジェクトを円滑に進める手段となります。

SoundType AIの主な機能

音声ファイル、ビデオ、YouTubeコンテンツを話者識別機能付きで文字起こし

録音内容を要約し、最も重要なポイントを捉えた消化しやすいメモを作成する

AIチャットを活用して議事録と対話し、洞察やアクションアイテムを抽出しましょう

PDF、Word、SRTなど複数のフォーマットで文字起こしデータをエクスポート

30以上の言語と翻訳に対応し、グローバルユーザーのサポートを行います

カスタマイズ可能なオプションで、特定のニーズに合わせた要約を作成できます

簡単にトランスクリプトを添付ファイル・共有し、円滑なコラボレーションを維持しましょう

SoundType AIの制限事項

Freeプランでは文字起こしは1回あたり8分間に制限されます

背景ノイズが大きい場合、精度が低下する可能性があります

文字起こしや要約には最適ですが、より広範な生産性機能にはあまり適していません

SoundType AIの価格設定

基本 ：無料

プロ ：月額9.99ドル／ユーザー

ビジネス: ユーザーあたり月額29.99ドル

SoundType AIの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビューが不足しています

ユーザーがSoundType AIについてどう言っているか？

このRedditコメントが機能しました：

Braindumpよりも優れた文字起こし機能を持つ唯一のアプリはSoundType AIです。これは単なる自分用メモ作成以上の複雑な用途を想定しています。

Braindumpよりも優れた文字起こし機能を持つ唯一のアプリはSoundType AIです。これは単なる自分用メモ作成以上の複雑な用途を想定しています。

10. Easy Voice Recorder（シンプルで日常的な録音に最適）

via Easy Voice Recorder

時には、ただ仕事をするだけのレコーダーが欲しい時もある。Easy Voice Recorderはその名に恥じない性能を発揮します。

学生はリミットなく長時間の授業に対応できる点を高く評価しています。プロフェッショナルは同僚と録画を素早く共有できる機能を評価しています。ミュージシャンは曲のアイデアが消える前に素早く記録できる便利さを実感しています。

余計な機能で煩わされることはありませんが、トリミングやクラウドバックアップ、文字起こしといった便利なオプションも必要に応じて利用できます。

Easy Voice Recorderの主な機能

PCM、MP4、AACなどの高品質フォーマットで録音する

録画に時間リミットなし。長時間の講義やミーティングに最適です。

クイックスタートウィジェットとスマートウォッチサポートで、一瞬も逃しません

電子メール、メッセージアプリ、クラウドストレージで簡単に共有

プロプランでは、MP3/FLAC形式、Bluetoothマイク、無音スキップ、編集ツールなどの追加機能がロック解除されます。

Easy Voice Recorderのリミット

無料バージョンには広告が表示されます

フォルダなどの組織機能はアップグレードが必要です

文字起こし機能は利用可能ですが、/AI特化型アプリと比べると機能がリミットです

Easy Voice Recorderの価格

Free

Easy Voice Recorderの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビューが不足しています

ユーザーがEasy Voice Recorderについてどう言っているか？

このRedditコメントが機能しました：

簡易ボイスレコーダーは便利で、録音の再開が可能。さらにGoogle Driveへのすべてバックアップ機能やTaskerとの連携も実現しています。

簡易ボイスレコーダーは便利で、録音の再開が可能。さらにGoogle Driveへのすべてバックアップ機能やTaskerとの連携も実現しています。

まだ探しているなら、チェックする価値のあるボイスメモツールをさらに3つご紹介します。それぞれ録音・文字起こし・音声整理に独自の特徴があります：

ボイスメモの一般的な課題とその克服方法

ボイスメモは考えを伝える最も簡単な方法ですが、ちょっとしたトラブルが邪魔をすることがあります。メッセージが途中で途切れたり、音がこもったり、先週録音したものが探せなくなったりするのです。

こうした小さな出来事は驚くほどイライラさせられることもありますが、ほとんどの場合、簡単な解決策があります。

ボイスメモが途中で途切れて考えが途切れることがあります✅ 解決策：ストレージを解放するかアプリを再起動し、録音全体が保存されるようにしてください アプリを切り替えるとメモの一部が消える可能性があります✅ 解決策：記録直後にメモを保存または共有し、安全に保管しましょう 背景の雑音があると、後でメモを再生したり文字起こししたりするのが難しくなります✅ 解決策：静かな場所で録音するか、マイク付きヘッドフォンを使用してクリアな音声を確保しましょう メモが正しく保存されない、必要な時に再生できない場合✅ 解決策：アプリを再起動するか同期設定を確認して復元してください アイデアを再検討する際、長時間の録音は圧倒されがちです✅ 解決策：素早く要約したり、タイムスタンプ付きのハイライトを追加して、簡単に目を通せるようにしましょう

ClickUpで、すべてのメモにスポットライトを当てよう

結局のところ、ボイスメモは単なる言葉の記録ではありません。それは消え去る前にアイデアを捉える行為です。適切なツールを使えば、つかの間の思考をタスクやプラン、後日のリマインダーなど有用なものに変えられるのです。

そこがClickUpの真価を発揮する場面です。メモ、タスク、プロジェクトを一箇所に集約することで、あなたの声が単なる記録に留まらず、確実に実行に移されるのです。

簡単なメモをチェックリストに変えたり、ワークスペース全体でアイデアを接続したり、ClickUpは思考に勢いをつけることを容易にします。

その手軽さを体感する準備ができたら、今すぐClickUpに登録しましょう！