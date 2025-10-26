Notion webhookの設定方法

Notionで何かを更新した直後、他のアプリでも同じ変更を反映し直さねばならないことに気づく瞬間、ありませんか？ Webhookはその煩わしさからあなたを解放します。

Notionのwebhookは他のツールと自動連携します。タスクリストのチェックボックスをオンにするだけで、Googleスプレッドシートを更新したり、通知を送信したり、新たなワークフローを開始したりできます。

このブログ記事では、Notionのwebhook設定方法を具体的に解説します。さらに高度なノーコード自動化を実現したい方には、必要なツールがすべて組み込まれたClickUpをご紹介します。

さあ、始めましょう！🤩

Notionのwebhookとは何か？その仕組みは？

Notionのwebhookはリアルタイム通信手段であり、特定のイベント発生時にワークスペースが自動的に他システムへ通知します。これには新規ページの作成、プロパティの更新、データベースエントリーの修正などのトリガーが含まれます。

Notion経由で

では、その仕組みは？実際のWebhookの働きを簡潔に説明します：

Notionに更新情報を送信するエンドポイント（固有のURL）を提供してください

変更内容をプラットフォームに指示し、データベース更新、新規ページ作成、プロパティ編集などを追跡します

ワークスペースで以下のイベントが発生した際に、Notionが自動的にリクエストを送信するように設定しましょう*

変更内容の詳細を受け取ります。 具体的には、何が起こったか、いつ発生したか、どのオブジェクトが影響を受けたかを含みます。

受信データを処理する：自動通知のトリガー、別のデータベースの更新、または異なるプラットフォームでの自動化開始

カスタムwebhookはイベント駆動型であるため、変更が発生した時のみ更新が行われます。これによりポーリング方式よりも高速かつ効率的です。

📚 用語集：HTTPとはハイパーテキスト転送プロトコルを指します。これはウェブ上でのデータ通信の基盤であり、ブラウザとサーバーが相互に通信することを可能にします。ウェブサイトを開くたびに、ブラウザはサーバーにHTTPリクエストを送信し、サーバーはコンテンツ（HTML、画像、ビデオなど）で応答します。

前提条件とアクセス要件は何ですか？

Notionのwebhookを使い始める前に、セットアップがスムーズに仕事をするように、準備すべき点がいくつかあります。

さっそく見てみましょう。👇

1. Notionアカウントと統合

webhookを使用するワークスペースへのアクセス権限を持つNotionアカウントが必要です。

設定とメンバー → 連携 で、新しい連携を作成するか既存のものを使用します。監視したい特定のページやデータベースと連携を共有し、関連データにアクセスできるようにします。

2. 公開済みでセキュリティのあるwebhook URL

Notionがwebhookイベントデータを送信できる、公開アクセス可能なHTTPSエンドポイントを提供してください。ローカルホストや非セキュアなHTTP URLはサポートされていません。

🤝 リマインダー： 常にHTTPSでエンドポイントを保護し、SSL証明書を検証して、データ転送中の安全を確保してください。

4. トークンとイベントトリガーの確認

webhookのサブスクリプションを作成すると、Notionはエンドポイントに1回限りの検証トークンを送信します。このトークンで応答し、サブスクリプションの確認と有効化を行ってください。

その後、どのイベントがwebhookをトリガーすべきかを定義します（例：ページ作成、プロパティ編集、データベース更新）。

💡 プロのコツ：詳細なAPIドキュメントで成功と失敗を監視しましょう。正確なログがあれば、デバッグ時に必ず自分を褒めたくなるはずです。トリガーイベント、ペイロード構造、例も追加することをお勧めします。

5. 許可

監視対象のページやデータベースに対して、統合ソフトウェアが適切な読み取り許可または書き込み許可を持っていることを確認してください。これらの許可がない場合、webhookは更新を受け取れません。

6. ワークスペースのアクセスレベル

通常、webhook連携の作成と管理にはワークスペースの所有者または管理者権限が必要です。

覚えておいてください：

カスタムサーバーまたはノーコード/ローコードツール（Make.comやZapierなど）のいずれかを使用して、Notionからの受信JSONペイロードを処理します

セキュリティ強化のため、「X-Notion-Signature」ヘッダー*を確認してください。これはNotionが検証トークンを使用して生成する暗号ハッシュであり、リクエストがプラットフォームから送信され、転送中に改ざんされていないことを確認できます

Notion webhookの設定方法：作成と設定のステップ

Notionwebhookの設定手順をステップバイステップでご紹介します。webhookURLの作成、Notion連携の設定、シームレスな自動化のためのテストまで、順を追ってご案内します。🖥️

ステップ #1: webhook URL を準備する (公開 + HTTPS)

Notionがイベントを送信する先を決定します。公開URLを提供するノーコードプラットフォーム（Make、Zapier、n8n、Pipedreamなど）でwebhookトリガーを作成できます。

もう一つの方法は、POSTリクエストを受け付け200 OKレスポンスを返すシンプルなHTTPSエンドポイントをサーバーに設定することです。

URLをHTTPS経由で公開可能な状態にしてください。ローカルまたはhttp://エンドポイントは仕事になりません

💡 プロのコツ： webhookは必ずしも確実に届くとは限りません。再試行ロジック（指数バックオフなど）を追加して、何も見逃さないようにしましょう。

ステップ #2: Notion 統合を作成または選択し、アクセス権を付与する

Notionを開き、設定とメンバー > 連携 を選択します。次に、新しい連携を作成（または既存のものを選択）し、必要なスコープ（読み取り/書き込み権限など）を付与します。

ウェブhookで監視したい特定のページやデータベースと統合を共有する

ステップ #3: Notionでwebhookのサブスクリプションを作成する

統合設定のWebhooksタブで、+ Create a subscriptionをクリックします。準備したwebhook URLを貼り付け、購読するイベントタイプ（例：ページ作成、ページ更新、データベーススキーマ変更）を選択し、保存します。

サブスクリプションが受信するイベントはいつでも更新できます。ただし、webhookURLが検証された後は変更できません。別のURLを使用したい場合は、新しいサブスクリプションを作成する必要があります。

様々なイベント用のテストwebhookを作成し、重要なものを確定する

ステップ #4: 検証トークンを取得して適用する

サブスクリプション作成時、Notionは検証トークンを含むJSONボディを一度だけPOSTリクエストでWebhook URLに送信します。

エンドポイントはリクエストを検証し、検証トークンを抽出した後、それをNotionの統合UI内にあるwebhook → Verifyに貼り付け（または入力）してサブスクリプションを有効化する必要があります。

検証が完了次第、サブスクリプションを有効化してイベントを即時受信開始

ステップ #5: 基本的なエンドポイント動作の実装

エンドポイントが確実に以下の3つのタスクを実行できるようにしてください：

POSTリクエストを受信します

受信時に即座に200 OKを返答します

デバッグ目的で生のリクエスト本文を記録します。

ウェブフックのペイロードをシグナルとして扱ってください。これにはイベントタイプ、タイムスタンプ、最小限のオブジェクトIDが含まれます。完全なコンテンツが必要な場合は、ペイロード内のIDを使用してNotion APIから取得してください。また、リトライとレートリミットを適切に処理してください（Notionには受信webhookリクエストの制限があります）。

Notionは各webhook POSTリクエストにX-Notion-Signatureヘッダーを含みます。本番環境では、ご自身の側で署名を再計算してください（検証トークンをシークレットとして、生のリクエスト本文に対してHMAC-SHA256を使用）。

次に、タイミング安全な比較を使用してヘッダーと比較します。一致すればイベントは正当であり、一致しなければ破棄し不一致をログに記録します。

Notionのドキュメントには、複数言語でのサンプルコードが掲載されています。ノーコードプラットフォームをご利用の場合、このチェックを実行できない可能性があります。webhook自体は機能しますが、本番環境では署名検証を強く推奨します。

ステップ #7: フロー全体をエンドツーエンドでテストする

最後のステップは、やったことをすべて確認することです：

Notionでサブスクライブしたイベントをトリガーする（例：ページの作成または更新） エンドポイントが期待通りのJSONを含むPOSTリクエストを受信し、200 OKを返したことを確認してください 署名の検証後に署名チェックが通過することを確認してください 検証トークンをNotionに貼り付け、検証を完了し、テストを繰り返してください

よくあるNotion webhookエラーのエラーのトラブルシューティング

Notionのwebhookが期待通りにイベントを配信しない場合、問題の原因は設定、許可、またはイベントのタイミングにあることが多いです。

以下に最も頻繁な原因と解決方法をご紹介します。💁

1. 統合アクセスの許可を確認する

Webhookイベントは、統合がアクセス可能なコンテンツに対してのみトリガーされます。イベントソースがプライベートページ、データベース、または統合が接続されていないワークスペースセクションにある場合、Notionはイベントを送信しません。

📌 例: プライベートワークスペースフォルダ内に作成されたページは、統合に明示的にアクセス権限が与えられていない限り、webhookをトリガーしません。

2. 必要な機能を確認する

一部のwebhookイベントタイプでは、統合設定で特定の機能を有効にする必要があります。

適切な権限が設定されていない場合、統合がページやデータベースへのアクセス権を持っていたとしても、イベントは配信されません。これらの設定は、統合設定の権限セクションで調整できます。

📌 例: 「コメント作成」イベントを受信するには、連携に「コメント閲覧」機能が有効になっている必要があります。

3. 集計されたイベントのタイミングを理解する

ページ.content_updatedなどの特定のイベントは、急激な変更（例：入力、フォーマット、ブロックの再配置）時にエンドポイントが複数の更新で溢れるのを防ぐため、配信前に集約されます。

テスト用にほぼ即時のフィードバックが必要な場合は、comment.created や page.locked などの非集計イベントから始めましょう。

📌 例: ユーザーがページタイトルを短時間に3回連続で編集した場合、Notionは3つの個別イベントではなく、1つの集約イベントを送信します。

4. サブスクリプションステータスを確認する

許可と機能が正しく設定されていても、webhookのサブスクリプションが有効になっていない限り、イベントはエンドポイントに到達しません。

統合設定のwebhookタブを確認し、サブスクリプションが以下の状態であることを確認してください：

Active

一時停止されていません

未検証

削除されませんでした

サブスクリプションが非アクティブまたは保留状態の場合、イベントは配信されません。

📌 例: webhookを作成したが検証ステップを完了するのを忘れた場合、サブスクリプションは保留状態のままとなり、エンドポイントにはイベントが送信されません。

Notion webhook 連携の例と一般的な活用シーン

以下に、通常の「電子メール通知を送信する」をはるかに超えた、Notion webhook接続の実際のワークフロー自動化の例をご紹介します。

これらを通じて、実際のチームワークフローに合わせて自動化をカスタマイズしトリガーする方法を解説します：

1. Notion内で管理される電子メールスレッド

webhook、バックエンド、電子メールを活用して、Notionを軽量なカスタマーサポート hub に変えることができます。

新しい電子メールが届くたびに、Notionデータベース内に自動的に新規ページが作成され、電子メールスレッド全体がページのコメント欄に完全に複製されます。コメントから直接返信でき、返信文の先頭に「#」を付けると、その返信が電子メールで送信されます。

2. QRコード連動型在庫管理ワークフロー

別のセットアップでは、Firebase機能と連携したwebhookでQRコードベースの在庫管理システムを自動化します。Notionで部品エントリーを作成または更新すると、webhookがサーバーサイドロジックを実行しQRコードを生成します。

そのコードは印刷され、ウェブアプリでスキャンされた後、部品のステータス（倉庫内・配送中・出荷済み）を反映するためタイムスタンプ付きでNotionに再入力されます。

3. Notionのエントリーからタイムシートを自動化

webhookを使えば、Notionワークスペースが更新されるたびに、仕事時間を自動的に追跡し、タイムシートツールに記録できます。

例、チームがNotionデータベースにタスクの開始時間と終了時間を記録している場合、webhookが自動化をトリガーし、それらの値をタイムシートや給与システムに自動的に反映させることができます。

4. Notionからのソーシャルメディア投稿スケジュール設定

Notionでソーシャル投稿の下書きを作成中。キャプションを書き、メディアURLを挿入し、公開時間を設定し、ステータスを「公開準備完了」にマークします。

ここでwebhookが作動し、そのデータをワークフロー自動化ソフトウェアへ送信します。次に、設定された時間まで待機した後、Instagram、Facebook、LinkedInに投稿します。

Notion webhookの制限事項とは？

Notionのwebhookはリアルタイム更新と自動化を可能にしますが、制約がないわけではありません。これらのリミットを理解することで、信頼性が高く効率的かつ費用対効果に優れたワークフローを設計できます。

以下に代表的な例を挙げます：

ワークスペースでは利用不可 : webhookはワークスペースレベルではサポートされていないため、代わりに個々の連携機能またはデータベースレベルで管理する必要があります

スパーシーペイロード: NotionはIDやタイムスタンプなどの最小限のデータのみ送信し、コンテンツ全体やプロパティ値は送信しません。そのため、それらの詳細情報は別途取得する必要があります

遅延または欠落したイベント: webhookの配信は常に即時とは限りません。集約処理による遅延（最大数秒）、または高速更新時のイベント欠落が発生する可能性があります

*APIレートリミット: 1秒あたり約3回のAPI呼び出し（15分ごとに約2,700回）にリミットされます。バースト使用はエラーやスロットリングの原因となる可能性があります

サイズ制限: 1,000ブロックを超えるリクエスト、500KBを超えるペイロード、およびサイズ超過のプロパティ価値は検証エラーをトリガーする可能性があります

一貫性の問題：* webhookイベントは注文どおりに到着したり、古いデータを含む可能性があるため、常にタイムスタンプを使用し、API経由で現在の状態を取得してください

アクションレベルの制限事項: 1つの自動化につき設定できるwebhookアクションは最大5つまでです。また、サポートされるリクエストはHTTP POSTのみとなります。さらに、送信可能なのはデータベースページのプロパティのみで、ページ全体のコンテンツは送信できません。

🔍 ご存知でしたか？ ブログのピンバックは、webhookの初期の形態でした。もちろん、webhookははるかに柔軟で、任意のイベントデータを任意のURLハンドラーに送信できます。

Notion webhook を無効化または削除する方法

Notionのwebhookを無効化または削除する必要が生じるのは、連携が不要になった場合や不要なイベント配信を防止したい場合です。より厳格なセキュリティおよびコンプライアンスポリシーを適用する必要がある場合にも必須となります。

許可とワークスペースプランに応じて、ワークスペースレベルでwebhook機能を停止するか、webhookサブスクリプションを完全に削除できます。

具体的な手順を見ていきましょう：

1. 企業ワークスペースでのwebhookアクションの無効化

Notionのエンタープライズプランでワークスペースの所有者の方は、ワークスペース全体でWebhookアクションをグローバルに無効化できます。これにより、役割に関係なく、メンバーが新しいWebhookベースの自動化を設定できなくなります。

企業ワークスペースでwebhookアクションを無効化するステップは以下の通りです：

サイドバーの設定に移動 接続タブを開く 自動化でwebhookを許可するをオフに切り替える

無効化されると、ワークスペース内の全メンバーが自動化ビルダーでSend webhookアクションを利用できなくなります。この変更は即時適用され、作成者に関係なく全ての自動化に適用されます。

2. 既存のwebhookサブスクリプションの削除

ウェブhook機能全体を無効化せずに、単にwebhookイベントの受信を停止したい場合の手順は以下の通りです：

Notion Developersダッシュボードで統合の設定に移動してください Webhooksタブでアクティブなwebhookサブスクリプションの場所を探してください 削除または無効化を選択してサブスクリプションを解除してください

サブスクリプションを削除すると、指定されたエンドポイントへのイベント配信は停止しますが、同じワークスペース内の他のwebhook設定には影響しません。

ClickUpでワークフロー自動化を実装する

ClickUpは、プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合した「仕事のためのオールインワンアプリ」。AIが駆動するこれらの機能で、より速く、よりスマートに働けます。

Notionウェブフックで習得した知識を基に、ClickUpが自動化と生産性を次のレベルへ引き上げる方法を探りましょう。Notionの代替ツールであるClickUpは、よりスマートなワークフローのトリガー、即時のインサイト抽出、ワークスペース全体でのコンテキスト認識型タスクの自動化を目指す場合に特に有用です。

その方法はこちら。👀

反復する仕事を自動化

ClickUp自動化は目に見えないアシスタントです。シンプルな「if this, then that」トリガーで自然言語を使い、反復する仕事を自動化できます。

自動化の設定方法を動画で確認：

より複雑なものを構築したいですか？ClickUpオートパイロットエージェントは、高度なリアルタイムワークフロー向けに設計されたAI駆動型エージェントです。既成のものもカスタム作成も可能です。

ClickUpオートパイロットエージェントで更新情報、要約、回答のフローをスムーズに保ち続けましょう

一から始める必要はありません。必要な時にすぐに使える事前構築済みのオートパイロットエージェントで、AIによるタスク自動化を即座に開始できます：

スペース、フォルダ、リスト内で毎週同じ時間に簡潔な更新を投稿する「週間レポート」機能

デイリーレポート*で業務日のまとめを作成し、進捗、障害、優先度をチームに素早く概要を共有しましょう

チームスタンドアップ*をスペース、フォルダー、リスト、チャンネルで活用し、進捗内容を自動要約する

Auto-Answers Agent（自動応答エージェント）*をチャネルに導入し、ワークスペースデータから回答を抽出してよくある質問に即座に対応しましょう

🎥 動画：初めてのAIエージェント設定方法

そこから、エージェントをカスタムしてワークフローに完全に適合させられます。例としては、ミーティングメモから概要タスクを作成させたり、フォーム提出から求人応募を評価させたりできます。

検索、要約する、そして迅速なアクションを実現

*ClickUp Brainを使えば、数クリックでスマートなデータベース自動化の設定が可能です。タスク時間の記録、データの同期、ワークフローのトリガーなど、更新処理を即座に処理可能です。自然な言語でプロンプトを入力するだけで、後はツールが処理します。

ClickUp Brainでスマートな自動化の設定をし、更新を処理しましょう

待ってください、まだあります。情報の検索に時間を浪費したり、ステータスを断片的に把握したり、同じコンテンツを繰り返し書き直したりしていると感じるなら、ClickUp Brainがそれらも解決します。

ClickUp Brainにプロジェクトの更新情報や要約を生成させ、文脈を理解しましょう

プラットフォームのAI搭載アシスタントは効率性を確保するため複数の役割を担います。その支援内容は以下の通りです：

素早く答えを見つける： AI Knowledge Managerでワークスペースのタスク、ドキュメント、コメント、データを検索。「デプロイメントチェックリストについて何が議論されましたか？」と質問するだけで、信頼できる引用付き回答が即座に得られます

*プロジェクトを前進させる：ClickUp BrainのAIプロジェクトマネージャーが自動的にデイリースタンドアップを作成し、進捗要約を生成、タスクをサブタスクに分解します

役割別コンテンツ生成:* AI Writer for Workで、sprint要約、技術仕様書、マーケティング電子メールを自社の声の調子で作成。翻訳や編集も即時対応可能

📌 このプロンプトを試す：2月8日のsprintレビューミーティングのメモを要約する、モバイルアプリリリースにおける障害要因を強調してください。

🚀 ClickUpの優位性：ClickUp Brain MAXは、文脈に沿った適切な回答を提供するオールインワンAIデスクトップアプリです。例えば「第3四半期のローンチステータスは？」と尋ねるだけで、即座に回答が得られます。 統合検索、音声優先の生産性ツール、そしてGPT、Claude、Geminiを含む世界トップクラスのAIモデルへのアクセスを単一hubで実現するBrain Maxなら、プロ並みの自動化が確実に実現します。 ClickUp Brain MAXでワークスペースから文脈に応じた回答を取得

既存のテクノロジースタックと連携

現代のチームは複数のツールを併用することが多い。ファイル管理にはGoogle Drive、サポートにはZendesk、コード管理にはGitHub、営業にはSalesforceといった具合だ。各ツールは特定の課題を解決するが、ツール間を頻繁に切り替えることで情報孤立、遅延、文脈の喪失が生じる。

ClickUpの連携機能は、1,000以上のサードパーティアプリとワークスペースを接続し、すべての仕事を1箇所に集約します。

ClickUpの連携機能で、複数のツールを1つのプラットフォームに統合しましょう

チームはZendeskチケット、Google Drive添付ファイル、GitHub問題をクリックUp内で直接ビューできます。

例：Zendeskで作成されたサポートチケットは、即座にClickUpでリンクされたタスクを生成します。これにより開発者とカスタマーサクセスチームは、ワークフローを離れることなく共同作業が可能です。

必要な情報を瞬時に見つける

Notionのwebhookでワークフローを構築する際、基本的にはあるプラットフォームからデータをプッシュして別のアクションをトリガーします。しかし、情報を引き戻す必要がある場合はどうでしょうか？そこでClickUp企業検索が役立ちます。

ClickUp Enterprise Searchでワークスペース全体とすべてのサードパーティアプリを検索

強力な組織全体の検索ツールがすべてをスキャン：タスク、ドキュメント、コメント、添付ファイルなど。それだけではありません。統合機能により、Google Drive、Slack、GitHub、Dropboxなどのサードパーティサービスも検索し、統合された検索結果を提供します。

Notionのwebhookは、更新情報の送信、アクションのトリガー、異なるツール間の同期維持に最適です。しかし、リクエスト上限、セットアップの複雑さ、追加のメンテナンスといったリミットにより、作業が遅延する可能性があります。

ClickUpなら簡単です。簡易セットアップから複雑なワークフローまで対応。ClickUp Brainが文脈を認識した即答・要約・アクションアイテムを提供。ClickUp Automationsが繰り返し作業を代行するので、手間がかかりません。

プロジェクト、ドキュメント、自動化機能をすべて一箇所に集約しましょう。

今すぐClickUpを無料でおよびに登録しよう！ ✅

よくある質問

1. NotionのwebhookとNotion APIの違いは何ですか？

Notion APIではオンデマンドでデータを取得または送信できますが、webhookは変更が発生した際に自動的に更新を通知します。これにより（厄介な）頻繁なポーリング作業が不要になります。

2. webhookエンドポイントが一時的に利用できない場合はどうなりますか？

Notionはイベントの配信を数回再試行します。失敗が続くとそのイベントが失われる可能性があるため、信頼性の高いエンドポイントとフェイルオーバー戦略が不可欠です。

3. 2つのNotionワークスペース間でデータを同期するためにwebhookを使用できますか？

はい、ただしネイティブ機能ではありません。あるワークスペースからwebhookイベントを受信し、変換処理を施した後、APIを介して別のワークスペースへ更新をプッシュするには、統合レイヤーまたはミドルウェアが必要です。

4. 機密情報に対するNotionのwebhookのセキュリティはどの程度ですか？

データはHTTPS経由で送信され、webhookセットアップで共有されたシークレットを使用して受信リクエストを検証できます。認証情報は常にセキュリティに保管し、エンドポイントへのアクセスを制限してください。

5. Notionのwebhookは信頼できますか？

一般的にはい、ただしAPIのレートリミット、ネットワークの問題、またはダウンタイムの影響を受ける可能性があります。ほとんどのユースケースでは問題なく仕事しますが、バックアップのない重要で許容範囲ゼロのシステムには適していません。

6. Notionのwebhookの仕事をするには、どのようなプログラミング知識が必要ですか？

HTTPリクエストの仕事、JSONの解析、認証など、基本的なバックエンド開発スキルが必要です。

7. Notion webhooks vs. Zapier vs. IFTTT（そしてClickUpの位置付け）

Notionのwebhookは完全な制御とリアルタイムトリガーを提供しますが、コードが必要です。ZapierやIFTTTはノーコードツールで自動化を容易にしますが、処理速度が遅かったりカスタマイズ性が低い場合があります。

より良い選択肢はClickUpです。ClickUp自動化によるリアルタイムトリガーと、ClickUp BrainによるAI駆動アクションという両方の長所を兼ね備え、しかも急な学習曲線はありません。