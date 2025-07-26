無料の休暇申請書テンプレートと例

休暇を取ることは、やることリストのもうひとつのタスクのように感じるべきではありません。しかし、休暇申請書を書くことは、しばしばそう感じられます。

これらの無料の休暇申請書テンプレート を使用すれば、推測に頼る必要がなくなります。個人的な理由、医療上の理由、学業上の理由など、休暇の理由に関わらず、休暇中に業務が円滑に進むよう、明確でプロフェッショナルな申請書を作成するためにご利用ください。

休暇申請書テンプレートとは？

休暇申請書テンプレートは、学生や社会人が学校や職場に正式に休暇を申請するのに役立ちます。これらのテンプレートは、休暇の日程、理由、引き継ぎの計画など、必要な詳細を記載した構造化されたフォーマットで、ポリシーに準拠した明確な申請書を作成できます。

標準的な休暇申請書のテンプレートは、以下の通りです。

日付 : 申請書の作成日

宛先情報： 宛先の氏名、タイトル、住所、連絡先情報

件名: 休暇の理由（例：病気やその他の個人的な理由）

挨拶： プロ意識と敬意を保つための正式な挨拶

休暇期間： 開始日と復帰日を含めてください。

仕事管理プラン： あなたの不在中に、誰がどのタスクを担当するかなど、業務分担について説明します。

連絡先情報: 必要に応じてご連絡先

感謝の意: 休暇申請をご検討いただいたことへの感謝の意を表明してください。

締めくくり： 「敬具」などの正式な締めくくり文と、氏名および署名

添付ファイル： 共有したい補足書類

良い休暇申請書のテンプレートとは？

よく構成された休暇申請書テンプレートを使用すると、関連するすべてのポイントを伝え、透明性を確保することができます。

そのため、選択する際には以下の点を確認する必要があります。

明確な構成： メッセージが読みやすく、確認しやすい

カスタマイズ可能なセクション: 状況に合わせて書面の内容をカスタマイズできます（例: 病気休暇、家族休暇、有給休暇など）

プロフェッショナルな口調： 堅苦しくなりすぎることなく、敬意のあるコミュニケーションを維持するのに役立ちます。

状況への適応性： 病気休暇からサバティカル休暇まで、さまざまな個人的な休暇や休暇の理由に合わせて簡単にカスタマイズできるテンプレートを優先してください。

書類を追加するスペース： 診断書や承認書などの添付書類を添付できるものを選択してください。

15 通りの休暇申請書テンプレート

🎉 豆知識: アメリカでは、1993年に制定された連邦法「家族医療休暇法（FMLA）」により、従業員が50人以上の企業に勤める対象従業員は、特定の家族や医療の事情により、年間最大12週間の無給で雇用が保障された休暇を取得できます。

ストレスを解消し、休暇申請書を包括的に作成したいとお考えですか？ここでは、休暇申請書のテンプレートをいくつかご紹介します。これらのツールは、関連情報を記載した正式な手紙を作成するのに役立ちます。

1. ClickUp 欠勤届テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「欠勤届テンプレート」を使用して、プロフェッショナルな欠勤届を作成しましょう。

授業の欠席、シフトの短縮、1 回限りの仕事イベントなど、簡単な書面による欠勤の理由を提出する必要がある場合に、このテンプレートを過度に説明することなくご利用ください。迅速かつ正式な連絡に最適です。ClickUp の「欠勤の理由書テンプレート」は、構造化されたフォーマットにより、手続きを簡略化します。理由と裏付けとなる情報を詳しく記載できます。

この欠勤届テンプレートには、理由と日付を入力するフィールドが用意されており、メッセージを明確かつ簡潔でわかりやすく伝えることができます。

📌 なぜこのテンプレートが役立つのか：

特定の状況や会社の休暇ポリシーに合わせて、サンプルレターをカスタマイズしてください。

責任と義務を明確にするため、仕事の委任の詳細も記載してください。

職位や連絡先などの関連情報を追加

簡潔で明確な書面を作成し、不要な内容を省略しましょう。

🔑 理想的な用途： 休暇を取る理由を伝えたい学生や社会人。

グアダラハラの Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara の管理コーディネーター、クリスチャン・ゴンザレス氏が ClickUp の使用について次のように述べています。

フォーム、タスクの割り当て、リストを使用して、クライアント、経営陣、マネージャー間のコミュニケーションを効率化します。ClickUp は、大規模なチームでの作業や、Teams 機能によるチームの管理に最適です。

フォーム、タスクの割り当て、リストを使用して、クライアント、経営陣、マネージャー間のコミュニケーションを効率化します。ClickUp は、大規模なチームでの作業や、Teams 機能によるチームの管理に最適です。

💡 プロのヒント： 休暇申請を送信する前に、このビデオをご覧ください。休暇の境界を設定し、重複予約を回避し、不在中の空き状況を伝えるのに役立つ、カレンダーの賢い活用法を紹介しています。

2. ClickUp 2 週間前の通知書テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の 2 週間前の休暇申請書テンプレートを使用して、プロフェッショナルな口調で通知書を作成しましょう。

辞職は、特に 2 週間前の辞職の意思をどのように表現すべきか迷う場合、ストレスになることがあります。ClickUp の 2 週間前の辞職通知書テンプレートは、敬意を持って辞職するための支援を目的として作成されています。

このテンプレートは、考え過ぎずに、礼儀正しく、整った文章の書き出しの参考になります。2 週間前の通知、退職の理由、引継ぎに関する情報、そして礼儀正しい締めくくりなど、必要な事項が整理された構成になっています。

📌 なぜこのテンプレートが役立つのか：

連絡先情報、マネージャーの住所、および会社名を必ず記載してください。

通知から感謝の言葉まで、あらゆる内容を網羅し、詳細を見逃すことはありません。

退職の経緯を説明しながら、感謝の意を伝え、退職がスムーズかつ適切に管理されることをお伝えください。

辞職は、敬意を込めたメモで、適切に文書で伝え、引継ぎ作業を開始してください。

🔑 理想的な対象者： 退職を計画しており、構造的で思慮深い方法で雇用主にその旨を通知したいと考えている、働くプロフェッショナルや従業員。

3. ClickUp 休暇申請テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の休暇申請テンプレートを使用して、休暇申請プロセスを最適化し、全員に情報を伝達しましょう。

ClickUpの休暇申請テンプレートを使用すると、従業員は日付、理由、バックアップの連絡先情報などのデータを入力できます。この一元化されたテンプレートにより、休暇の申請プロセスが透明化され、追跡可能になります。また、休暇の種類（出産、病気、休暇など）を柔軟に分類することもできます。

さらに、マネージャーにもメリットがあります。申請が一元化され、承認ステータスが確認でき、未処理の申請が最小限に抑えられます。休暇を効率的に管理したいチームにとって、まさにウィンウィンのソリューションです。

📌 なぜこのテンプレートが役立つのか：

承認、新規申請、却下などのステータスで、休暇申請をシームレスに管理、追跡できます。

休暇の開始日、終了日、期間の概要を把握して、効果的なプランを立てましょう。

申請の理由を整理し、申請が却下された場合の却下理由も明記してください。

直属の上司の連絡先情報を管理して、円滑なコミュニケーションを確保しましょう。

🔑 理想的なユーザー： 休暇申請を整理したいチームリーダー、人事担当者、雇用者、マネージャー。

4. ClickUp 休暇の代理業務プランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「不在時対応プラン」テンプレートを使用して、不在のタイムラインを維持し、委任する責任を整理しましょう。

ClickUp の「不在時対応プランテンプレート」を使用すると、不在中の従業員の仕事をより簡単に管理することができます。

休暇のスケジュールを管理するための、構造化されたスペースが用意されています。

休暇を部門や種類（休暇、出産、育児、病気、緊急、忌引など）で分類します。このツールは、タスクのデリゲート、関係者に通知、同僚の準備も混乱なく行うのに役立ちます。

📌 なぜこのテンプレートが役立つのか：

重要なタスク、割り当てられたバックアップ、連絡先情報などのセクションを設けて、業務を円滑に進めましょう。

式を追加して休暇日数の計算を自動化し、誤りを防ぎます。

休暇の理由、休暇の日程、休暇の日数を1か所にまとめて整理しましょう。

会社のポリシーやワークフローに合わせて、休暇申請フォームをカスタマイズしてください。

🔑 理想的なユーザー： チームリーダーやマネージャーで、不在時の休暇を管理し、責任をデリゲートしたい方。

💡 ClickUp Brain：休暇申請書を簡単に作成できる AI アシスタント 文章のブロックや手作業によるプロセスで作業が遅れることはありません。ClickUp Brain を使用すると、プロフェッショナルな休暇申請書を即座に作成し、反復的な人事タスクを自動化し、ワークスペースから迅速に回答を得ることができます。検索は不要です。 🎯 次のプロンプトをお試しください：2025年8月5日から8月12日まで、病気休暇を申請する正式な休暇申請書を作成してください。上司宛てに、休暇の理由を簡潔に説明し、休暇中は[同僚の名前]が私の職務を代行することを明記し、緊急の連絡先の情報を記載してください。私の申請を検討してくださったことに感謝の意を表し、プロフェッショナルな口調で作成してください。 休暇申請書のコンテンツ

5. ClickUp PTO カレンダーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp PTO カレンダーテンプレートを使用して、休暇を管理し、休日のスケジュールを整理しましょう。

ClickUpのPTO カレンダーテンプレートは、すべての PTO 詳細を1 か所で管理するための明確な構造を提供します。休暇のスケジュールを共有ビューで表示できるため、スケジュール冲突を回避し、より効率的に業務分担を計画することができます。

休暇は種類別に分類されているため、タスクを事前にスケジュールすることができます。さらに、このテンプレートを使用すると、承認された休暇をカレンダービューで視覚化できるため、マネージャーはキャパシティを効果的に計画することができます。また、従業員は今後の欠勤状況を把握することができます。

📌 保存する価値がある理由:

コメントと有給休暇の理由を記載して、詳細を明記し、傾向を把握しましょう。

PTO フォームを作成し、設定をカスタマイズして、ワークフローに合わせて調整してください。

リアルタイムの勤務状況の更新によりプランニングを改善し、休暇の追跡をタスクの割り当てと統合します。

担当者および承認者の記録を保管し、責任の所在を明確にしてください。

🔑 理想的なユーザー： 作業負荷をより適切に分配するために、重複する有給休暇の申請を可視化する必要があるチームマネージャー、人事担当者、チームリーダー。

✅ ClickUp のカレンダービューの使用方法をご覧ください：

6. ClickUp 個人スケジュール空き状況テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の個人スケジュール空き状況テンプレートを使用して、個人的なタスクと仕事のタスクを整理し、スケジュールをプランニングしましょう。

個人的な予定と仕事のミーティングの両方をこなしていますか？このテンプレートを使用すると、明確な境界を設定できます。ClickUp の個人スケジュール空き状況テンプレートを使用すると、ミーティング、シフト、共同作業などの空き状況を簡単に伝えることができます。特に、毎日空き状況が異なるフリーランサー、パートタイム、ハイブリッドワーカーなど、毎週または毎月の勤務時間を共有する必要がある方に最適です。

タスクのタイムラインを日、週、月ごとにフィルタリングして視覚化することができます。組み込みのプロンプトを使用して、フォームをすばやく作成し、スケジュールを整理して共有することができます。

📌 なぜこのテンプレートが役立つのか：

定期的な勤務パターンや1回限りの例外を共有して、チームの連携を維持しましょう。

空き状況を「忙しい」または「空いている」とマークしたり、カスタム空き状況ステータスを追加したりできます。

各タスクの開始日と期日を設定して、効率的なプランニングを確保しましょう。

各タスクの優先度を「低」、「通常」、「高」、「緊急」で指定します。

🔑 理想的なユーザー： 学生、専門家、ハイブリッドチーム、フリーランサー、および変動的または部分的な勤務スケジュールを管理する個人。

🎉 おもしろい事実：「vacation」という言葉は、ラテン語の「vacare」から派生したもので、「自由である」という意味があります。つまり、休暇を申請することは、文字通り「自由」を求めていることになります。それは怠け心ではなく、言語学的な意味なのです！😉

💡 プロのヒント：休暇が重要な締め切りと重なる場合は、簡単なタスクの内訳を記載するか、サブタスクを使用して誰が何を担当するかをメンションしてください。これにより、先見性を示し、業務を円滑に進めることができます。ClickUp を使用すると、休暇申請フォームにタスクリストを直接添付することもできます。

7. PandaDoc の休暇申請書テンプレート

PandaDoc経由

PandaDoc の休暇申請書テンプレートは、正式に休暇を申請するのに役立ちます。休暇の期間と理由を明記してください。このテンプレートでは、休暇中に仕事を円滑に進める方法を説明することができます。さらに、職場復帰の日程も伝えておきましょう。

医療上の理由、家族の緊急事態、休職など、その理由に関わらず、正式かつ完全な申請を行うことができます。

📌 なぜこのテンプレートが役立つのか：

期間、復帰日、理由、連絡先などのフィールドを含めてください。

追加の休暇が必要かどうかを確認し、期間に変更があった場合は、タイムリーに連絡してください。

あなたとマネージャーの住所詳細と連絡先情報を記載してください。

休暇の理由や日程に応じてテンプレートをカスタマイズしてください。

🔑 理想的な対象者： 休暇の理由と日程を伝えるための、構造化されたフォーマットをお探しの方。

💡 プロのヒント： 時間がない場合や、言葉が見つからない場合は、ClickUp Brainなどの AI ライティングツールを使用して、手紙の構成を立てましょう。日付、代理の計画、感謝の言葉など、必要な事項が漏れなく記載されます（AI も礼儀正しい文章を書くことができます🤖）。 以下のように役立ちます： ドキュメント、タスク、プロジェクトから手動で答えを探すことなく、答えを見つけることができます。

休暇申請書では、プロフェッショナルな印象を与えるため、一貫した構成を心がけましょう。

反復的なタスクを自動化して、正確性と効率を維持

8. 休職届テンプレート by Template. Net

明確でプロフェッショナルな休暇申請書の作成方法に迷っていますか？ Template.Net の休暇申請書テンプレートは、仕事に影響を与える深刻な健康状態、陪審員、家族的な理由など、休暇の理由を明確に説明する明確な構成になっています。さらに、ワークフローが中断されないよう、その対応策も伝えてください。

このテンプレートを使用すると、休暇に関する詳細をすべて記載して、上司に情報を確実に伝えることができます。さまざまな状況に合わせてカスタマイズされたバージョンが用意されているため、時間を節約でき、明確さも向上します。これにより、コミュニケーションが改善され、時間を節約できます。

📌 保存する価値がある理由:

テンプレートを Word または PDF フォーマットでダウンロード

休暇中に現在のタスクを引き継ぐ担当者をメンションしてください。

緊急時に連絡を取るための連絡先情報を追加してください。

フォーマルな表現を保ちながらフィールドをカスタマイズし、あらかじめ用意されたフレーズを使用して時間を節約しましょう。

🔑 対象： 休暇の理由と日程をマネージャーに伝える必要があるプロフェッショナル。

9. 休暇申請書テンプレート by Template. Net

Template.Net の休暇申請書テンプレートは、事前に通知して期待を調整しておきたい、計画的な個人的な休暇に最適です。日付、目的、連絡方法などの必要事項を、丁寧な口調で記載できます。

このテンプレートは、休暇開始前に従業員と上司が期待事項を確認できるため、プランニングに特に役立ちます。

📌 保存する価値がある理由:

代替連絡先と予定復帰日を記載してください。

プロフェッショナルな口調と表現を心掛けましょう。

さまざまな職位やチームの役割に合わせて簡単に編集できます。

緊急時に連絡を取る方法をチームに伝え、自分の空き状況を過度に約束し過ぎないようにしましょう。

🔑 理想的な用途： 休暇の連絡に構造化されたフォーマットを求める、働くプロフェッショナル。

10. 育児休暇申請書テンプレート by Template. Net

Template.Net の「Paternity Leave Letter Template（父親の休暇申請書テンプレート）」は、正式に休暇を申請したい父親のために設計されています。短期休暇と長期休暇のフォーマットに対応しています。さらに、出産予定日や育児の計画などをメモするスペースも設けられています。

休暇の日程、代理の担当者、連絡方法など、必要な情報をすべて記載するためのガイドも付いています。タイムラインと復帰予定を明確にすることで、従業員と雇用主の両方にとってスムーズな休暇取得が可能になります。

📌 なぜこのテンプレートが役立つのか：

育児休暇の必要性を、配慮と明確さを持って伝達してください。

休暇の期間や復帰日に関する期待を統一することで、チームメンバーのワークフローを簡単に計画できます。

育児や家事のサポートの手配を強調する

プロフェッショナルさと共感のバランスを取ったトーンで作成してください。

🔑 理想的な用途： 親としての休暇を正式に雇用主に通知する必要がある、父親になる方。

11. 半日休暇申請書テンプレート by Template. Net

個人的な用事、急用、学校訪問などに最適な、 Template.Net の短いフォームの半日休暇申請書テンプレートを使用すると、プロフェッショナルな態度で上司に半日休暇を申請することができます。

このテンプレートでは、その状況が避けられない理由を簡潔に説明します。半日休暇中のワークフローの維持方法についても記載してください。さらに、この短いフォーマットの手紙は、短い休暇の申請を記録として残しつつ、上司に通知する役割も果たします。

📌 なぜこのテンプレートが役立つのか：

過度に説明することなく、短い休暇の申請を提出し、フォーマルな口調を維持しましょう。

現在のプロジェクトを完了する期限をメンションしてください。

不在中にあなたの業務を引き継ぐ人を明記してください。

感謝の気持ちを込めて締めくくり、敬意と前向きなメモで手紙を締めくくりましょう。

🔑 適した用途: 個人的な用事や予約のために数時間の休暇を申請する従業員。

12. 学校用専門的休暇申請書テンプレート by Template. Net

Template.Net の学校専用の「学校用専門的休暇申請書テンプレート」は、休暇の理由を明確に説明するフォーマットが用意されています。健康上の問題やその他の個人的な理由など、重要な授業や課題を見逃さないために取った措置をリストアップしてください。

これは、学術的な環境においてプロフェッショナルな基準を維持するための、思いやりのあるツールです。学生やスタッフに最新情報を提供することができます。

📌 保存する価値がある理由:

休暇の理由と、休暇の開始日と終了日を明記してください。

授業の進度を補うために調整した教師の名前を明記してください。

欠席した授業や課題の補講や補習の方法を説明してください。

参考資料として必要な書類を添付してください。

🔑 理想的な対象者： 教師や学校当局に休暇を報告する必要がある学生や親。

📮 ClickUp Insight: あなたのやることリストはうまく機能していますか？もう一度考えてみてください。当社のアンケートによると、76% のプロフェッショナルがタスク管理に優先順位付けシステムを使用しています。しかし、最近の調査では、65% の労働者が、効果的な優先順位付けを行わずに、価値の高いタスクよりも簡単に達成できるタスクを優先していることが明らかになっています。 ClickUp のタスク優先度機能は、複雑なプロジェクトを視覚化し、重要なタスクを簡単に強調表示して、プロジェクトの進め方を一変させます。ClickUp の AI 搭載ワークフローとカスタム優先度フラグを使用すれば、まず何から手をつけるべきかが常にわかります。

13. 緊急休暇申請書テンプレート by Template. Net

緊急事態では、急遽休暇を申請しなければならない場合があり、ワークフローに支障をきたすことがあります。家族の緊急事態や突然の健康問題など、緊急に職場を離れる必要があり、チームに遅滞や混乱なく情報を伝えたい場合は 、Template.Net の「緊急休暇申請書テンプレート」をご利用ください。このテンプレートは、簡潔さと誠実さを重視しています。連絡先や期間などの必要な要素が確実に記載されます。

📌 保存する価値がある理由:

重要な事項を伝える際も、敬意を払いながらプロフェッショナルな態度を保つようにしましょう。

急な休暇の理由と休暇の日程をメンションしてください。

不在中のワークフローを管理するために、引き継ぎメモを残したことをメンションしてください。

休暇を取る前に、上司に提案や手配について相談しておくことをお勧めします。

🔑 理想的な用途： 緊急休暇を取得する社会人で、詳細を更新するための明確で編集しやすいフォーマットを必要としている方。

14. プロフェッショナルな休暇申請書テンプレート（ Template. Net）

Template.Net の「プロフェッショナルな休暇申請書テンプレート」は、祝日や祝祭日の休暇、特に会社が一部営業している場合に休暇を申請するのに最適です。予定日、バックアッププラン、および任意で感謝のメッセージも記載できます。

この構造により、休暇のスケジュールをスムーズに伝えることができます。チームの成功を確保するためにワークフローを最適化した方法など、重要な詳細を要約します。プロフェッショナルでありながら親しみやすい、思いやりのある口調で、休暇の計画に最適です。

📌 なぜこのテンプレートが役立つのか：

プロジェクトが最新の状態に保たれ、不在中に誰が業務を引き継ぐかを明確にします。

優先度の高い事態が発生した場合に備えて、勤務可能時間をメンションしておいてください。

異なる会社の方針や地域に合わせて簡単にカスタマイズできます。

最後に署名、役職、電子メールアドレスを追加してください。

🔑 理想的な用途： 休暇について上司に明確に伝えるための、簡潔な書式をお探しの方。

🎯 心配はいりません： 休暇申請書は、堅苦しく、怖がって書く必要はありません。必要なことを、思いやりと敬意を持って伝えるだけです。適切な言葉は、すでにあなたの中にあります。私たちは、その言葉を形にするお手伝いをしているだけです。

15. サバティカル休暇申請書テンプレート by Template. Net

長期休暇を計画する場合、 Template.Net の「サバティカル休暇申請書テンプレート」を使用すると、目的、期間、意図を明確に伝えることができます。透明性と将来を見据えた考え方のバランスが取れており、長期的な計画に最適です。

目標、緊急時対応プラン、復帰戦略などのフィールドを使用して、サバティカル休暇に関するあらゆる詳細を伝え、チームがそれに応じて準備できるようにします。

📌 保存する価値がある理由:

責任を処理するために取ったすべての措置をリストアップしてください。

緊急時に連絡を取るための会社の電子メールアドレスと電話番号を記載してください。

サバティカル休暇の目標と、その休暇が個人的または職業的な成長にどのように役立つかを明確に述べましょう。

詳細なプランニングとコミュニケーションを通じて信頼関係を構築しましょう。

🔑 理想的な用途： 職業上または個人的な目標達成のために、長期の休職を正式に承認したい従業員。

ClickUp を使用して、休暇の申請を簡単かつプロフェッショナルに行おう

洗練された包括的な休暇申請書を作成することは、執筆者のブロックのトリガーになるかもしれません。しかし、適切な休暇申請書のテンプレートがあれば、その作業もスムーズになります。適切なツールとテンプレートを使用することで、人事部門は休暇申請を簡単に追跡、管理することができます。

仕事のための「すべて」を網羅したアプリ、ClickUp では、重要な詳細をすべて網羅した休暇申請書を作成することができます。仕事をしている社会人、構造化されたテンプレートを探している学生、休暇を管理するためのツールを探している人事担当者など、ClickUp はあらゆるニーズに対応します。曖昧なコミュニケーションによってプランが停滞することのないよう、ぜひご利用ください。

ClickUp に登録して、プロフェッショナルな休暇申請書を作成し、休暇申請を管理し、チーム間の同期を簡単に維持しましょう。🚀