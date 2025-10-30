ClickUp 4.0：仕事の拡散の終焉

長年にわたり、チームは迷路に閉じ込められてきた。

散らばったツールを片手に、タブを切り替え、文脈を追いかけて、貴重な時間がすり抜けていくのを見守る。

世界全体で2.5兆ドルの生産性損失が生じている。そして、より根本的な問題が浮き彫りになる：生産性への最大の脅威は努力不足ではなく、仕事の管理方法にあるのだ。

知識労働者の61%が、タスクの整理に完了するよりも多くの時間を費やしていると回答しています。また、平均的な従業員は1日に1,200回もアプリを切り替えしています。これが「ワークスプロール」の実態であり、長年にわたり生産性を静かに蝕んできたのです。

ClickUpでは、常により良い方法があると確信してきました。創業当初からの私たちの使命は、世界をより生産的にすることです。

そこで私たちは、タスク、ドキュメント、チャット、ミーティング、ナレッジが単一の柔軟なシステムに集約されるプラットフォームを構想しました——単にまとめられただけでなく、深く相互接続された——ソフトウェア、人、/AIの融合です。

世界初の統合型AIワークスペース、ClickUp 4.0をご紹介します。

ClickUp 4.0 とは？

ClickUp 4.0 は、すべての仕事とコラボレーションが行われる場所です。

おなじみのClickUpでありながら、これまで以上に接続性が高く、効率的で、高性能、そして柔軟性を備えています。

すべての仕事がAI搭載のワークスペースに集約されると、すべてが自然に調和します。具体的には次のような形になります：

ついにあなたの優先度を理解し、それに応じて自動的にスケジュールを時間ブロックするカレンダー

先週の1対1の面談で決まったアクション項目を即座に思い出せる/AI

タスクの優先順位付け、プロジェクトの立ち上げ、質問への回答のステップを代行するエージェント

タスク、ドキュメント、目標、チャット、そしてAIによる自動化を統合した、美しく設計された単一のワークスペース

ClickUp 4.0 は、私たちが最初に解決を目指した問題、すなわち連携されていない作業ツールと断片化されたコンテキストによって引き起こされる分断に焦点を当てています。

ビジネスリーダーを眠れなくさせる番号は以下の通りです：

ここでそれが変わる。

ClickUp 4.0は、コミュニティから最も要望の多かった機能とアップグレードを実現します。

これらの機能強化により、作業の摩擦が解消され、生産性が飛躍的に向上し、一日の主導権を取り戻せます。新機能は以下の通りです：

パーソナライズドナビゲーション4.0：すべてが、必要な場所に

ClickUp 4.0 のサイドバーはシームレスでカスタマイズ可能です

これで切り替え課税は終わりです：チャット用のタブ、そのSOP用の別のタブ、そしてAI用のまったく新しいウィンドウという状態です。

ClickUp 4.0では、新しい統合サイドバーが統合された階層を提供し、タスク、ドキュメント、チャット、ホワイトボード、ダッシュボード、カレンダーなどを一箇所にまとめ、簡単にアクセスできるようにします。

パーソナライズされたナビゲーション： カスタムセクションで独自のサイドバーを作成し、自分なりの方法で仕事を整理できます

統合された階層構造： 単一の統合スペースから、タスク、ドキュメント、チャット、AIなどにアクセス

ピンされたアイテム: スペース、リスト、ドキュメントをサイドバーにピンして、最も重要な仕事を常に目立つ場所に配置しましょう

クイックフィルタリング： 新しいサイドバーフィルターで、スペース、未読メッセージ、DMに瞬時に移動

よりクリーンでシンプルな体験： 集中力と操作性を高める、すっきりとした直感的なインターフェースをお楽しみください

コラボレーションとAIチャット：仕事場で直接キャプチャされるコンテキスト

ほとんどのプラットフォームはバンドル機能で止まります。ClickUp 4.0はさらに一歩進み、すべてのツールを状況認識型かつ相互接続可能にします。

チャット、ミーティング、ミーティングメモ、AI、タスクが単一プラットフォームに統合されると、先週金曜日の通話からアクションアイテムを作成・割り当ててと/AIに頼むだけで、あっという間に完了します！

ClickUpワークスペースは、エンドツーエンドのプロジェクト管理における唯一の信頼できる情報源かつコラボレーションセンターとして機能します。

ClickUpでワークフローをシームレスに接続させる方法：

ClickUp AIノートテイカーでミーティングの文字起こし、タスクやアクションアイテムの作成、仕事の割り当てを

パーソナルプランナー：あなたの1日を完璧に自動調整

ClickUp 4.0のパーソナルプランナーは、集中した仕事とそれ以上の成果を生み出すあなたのスーパーパワーです。

毎日、あなたのミーティングや仕事を丁寧にまとめたカスタムカレンダーを体験してください。プランや再調整、手動での調整作業から解放されます。

状況が変わると、AIが自動的にカレンダーを調整するため、常に集中してやることに対応する時間が確保できます。

AIを活用したスケジュール管理： AIが優先度やミーティングを自動的に時間枠にブロックし、複雑なスケジュール調整を代行します

統合カレンダー： 同僚のスケジュールを確認し、ミーティングを予約し、お好みの方法でカレンダーをビューできます

時間ブロック： タスクをカレンダーにドラッグして簡単にスケジュールし、各タスクに適切な時間を割り当て、過密スケジュールにならないようにします。

フォーカスセッション： 深い作業に集中する時間を簡単にブロックし、優先度が変化するにつれてAIが残りを微調整します

ミーティング内でのコンテキスト: イベントをタスクやドキュメントに紐付け、すべてが接続し実行可能な状態にします

Teams hub: 継続的な確認作業なしに、端から端までの明確さ

Teams Hubは、チームが取り組んでいる内容を把握するためのまったく新しい方法です。

分析、優先度、キャパシティが一箇所に集約され、管理者はチームの作業量を即座に把握できる可視性を得られます。メンバーが何を担当しているのか、期限が現実的かどうかを推測する必要はもうありません。

Teams hubには以下の機能が含まれます：

組織構造の可視化： 各チームに所属するメンバーを確認し、個人およびチームのプロフィールにビューして詳細な情報を把握できます

リアルタイム活動フィード： 各チームにフィードが用意されているため、ClickUp内のどのチームの最新活動や更新情報も確認できます

優先順位付けされたタスクリスト: Teams hubで全員が取り組んでいるタスクの優先順位付けされたリストを確認し、各タスクが誰の優先順位リストでどの位置にあるかを正確に把握できます

キャパシティと分析： 全員の仕事内容を即座に把握し、チームのキャパシティを可視化。リソース不足が発生している箇所を特定します。

AIを活用したスタンドアップ： AIが重要な更新情報を要約するので、常に最新情報を把握できます

組み込みのタイムシート： 組み込みのタイムシートで、請求可能な仕事の量が正確に把握でき、プロジェクトの実際の所要時間も明確になります。

ClickUp BrainとAmbient AIエージェント：あなたの生産性を倍増させる

ClickUp Brainを通じて、複数のLLMにアクセスし、リアルタイムのウェブ検索を実行し、仕事に関する質問に対して文脈に沿った高度な回答を得られるなど、さらに多くの機能を利用できます。

ClickUp 4.0の機能は、デジタルチームメイトを持つことの意味を完全に再定義します。

ClickUp Brainは、常時稼働の生産性アシスタントとして機能し、タスクの作成、ドキュメントの下書き作成、会話の要約する、質問への回答を、必要な瞬間に即座に実行します。

次にアンビエントAIエージェントがあります：頼まれなくても支援すべきタイミングを把握する知能アシスタントです。カスタマイズ可能な自律型ヘルパーはバックグラウンドで動作し、プロジェクトの更新情報を積極的に送信し、チャット質問に即座に応答し、必要な瞬間に反復仕事を処理します。あなたがデリゲート済み仕事を思い出す時ではなく、必要な瞬間に。

その結果、無駄な作業が消え、情報が瞬時に流れ、チームは影響力の大きい戦略的な仕事に集中できるワークスペースが実現します。

生産性アシスタント： ClickUp Brainはあなたと共に働き、500以上の異なるワークフローを実行する能力を備えています

AIコマンドバー: コメント欄からスペースを入力するだけで新しいAIコマンドバーが開き、スレッドの詳細を全て含んだタスク生成、関連する返信の下書き作成、長い会話スレッドを要約するなど、文脈に応じたアクションを利用できます。

複数の/AIモデル： ChatGPT、Claude、Geminiなどとの直接対話に加え、プレミアムモデルやリアルタイムWeb検索も、すべて単一のインターフェースから利用可能

ライブ回答エージェント： ClickUp Chatで誰かが質問すると、ライブ回答エージェントが自動的にステップして回答を提供します。そのため、人間が対応する必要はありません。

仕事向けカスタムAIエージェント：ClickUpワークスペースや接続アプリからカスタムトリガーやナレッジソースをマップして、独自のエージェントを構築できます

自動プロジェクト更新：エージェントを設定してステータス更新を代行させ、リスト・タスク・チャットに関する詳細な日次または週次レポートを自身またはチームに送信させます

個人リスト：あなただけのプライベートなやることリスト、まさに必要な形

ClickUp 4.0 の個人リストでは、ワークスペース内のプライベートリストを通じて個人のタスクを整理・追跡できます。優先度を一元管理できる万能キャンバスの役割を果たします。

お好みの方法で個人リストを可視化： リストビューやボードビューなど、お気に入りのClickUpビューから選択できます

プロジェクト、アイデア、タスクを整理： 1日のプランを立て、目標を追跡し、作業負荷を管理しましょう。すべてClickUp内の専用スペースで実現できます。

他のリストからタスクを取り込む： タスクを個人リストに素早く取り込み、簡単にアクセス・管理できるようにします

ClickUpの新時代：創造性、品質、そしてパフォーマンス

ClickUp 4.0は、あらゆる操作を軽快に、あらゆるワークフローを瞬時に実現することに焦点を当てています。操作を始めた瞬間からその違いを実感できるでしょう。細部に至るまで入念に設計されており、作業のスピードアップ、集中力の維持、ツールによる遅延の解消を実現します。

タスクの即時ビュー: 高度なキャッシュ機能によりタスクが即座に読み込まれます – 待ち時間なしで仕事に飛び込めます

超高速な操作体験： 4.0ではクリックするすべての操作が劇的に高速化。リストビュー、ボードビュー、階層ビュー、カスタムフィールドの速度を大幅に向上させました

ガントチャートが最大300%高速化： お気に入りの機能がこれまで以上に軽快で応答性が高くなりました

読み込み時間の大幅な改善： 500件以上のタスクと自動化を含む大規模ビューにおいて、アクション処理速度が最大30倍高速化。30秒かかっていた処理がわずか1秒に短縮されました。

全体で40%以上高速化： バージョン4.0の全体的な動作速度は、バージョン3.0と比較して40%以上高速化されています。

シームレスなナビゲーション： より多くの機能とパワーを備えながらも、インターフェースはすっきりとしていて煩雑さを感じさせません

ClickUp 4.0 の次なる展開は？

今後数週間でリリース予定の仕事と準備中の内容をご紹介します。

サブフォルダ（ベータ）：詳細なレベルでの整理

皆様からのご要望にお応えし、フォルダ内フォルダの作成機能を追加いたしました！これで、フォルダ内にフォルダを配置してワークスペースを整理できるようになりました。上位フォルダからのレポート作成機能、カスタマイズ可能なビュー、許可の継承など、フォルダに期待される強力な機能がすべて備わっています。

タスクタイプ別カスタムフィールド（ベータ版）：究極の柔軟性、情報損失ゼロ

各仕事種別で重要な事項を正確に追跡します。タスク種別ごとのカスタムフィールドにより、特定のワークフローに合わせてデータフィールドを調整可能。これにより各チームは必要な情報を把握しつつ、細かな詳細で他のメンバーを煩わせることなく業務を進められます。

未来の仕事、今日お届けします

ClickUp 4.0では、仕事がついに楽に感じられるようになります。あらゆるタスク、あらゆるワークフロー、あらゆる会話が、今や単一の直感的なワークスペースに集約されます。

サイドバーを開いた瞬間、Brainに質問した瞬間、チームがアイデアから実行へ途切れることなく移行した瞬間——その違いを実感できるでしょう。

これが、パフォーマンスと可能性のミーティングが、会社全体が一丸となって動くときに起こる現象だ。

迷路は消えた。融合の時代へようこそ。ClickUp 4.0 へようこそ！