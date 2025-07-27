2025年の文字起こしに最適なWhisper AIの代替製品10選

Whisper AI を試してみて、「これは悪くない！」と思ったものの、名前が間違ったり、はっきりと録音された音声が詩のように解釈されたりして、その良さが半減してしまった。そして、リアルタイム機能がないことに気づいた。
Whisper は優れた製品であり、そのオープンソースモデルは、多言語の正確さでファンを魅了しています。しかし、スピード、シンプルさ、チームでのコラボレーションを重視するユーザーにとっては、Whisper では不十分であるでしょう。
「もっと良い方法はないか」と思ったことがある方は、まさにこのツールが最適です。文字起こしの世界には、まだまだ多くのツールがあります（実際、ワークスペース内でタスクを実行するツールもありますが、それについては後で詳しくご説明します🧐）。
開発者、ジャーナリスト、コンテンツ作成者など、あらゆるユーザーに、より優れた音声認識オプションをご提供いたします。
このまとめでは、音声からテキストへの変換だけでなく、ワークフロー全体の効率化にも優れた、信頼性の高い Whisper AI の代替製品をご紹介します。
Whisper AI の代替製品の一覧
各Whisper代替ツールの活用事例と料金体系は以下の通りです：
|ツール
|最適
|主な機能
|料金*
|ClickUp
|個人、中小企業、中堅企業、大企業、および共同文字起こし、タスク管理、ワークフローの自動化を必要とするあらゆる規模のチーム
|ClickUp ClickUp Brain MAX コラボレーションドキュメント、組み込みチャット、タスク管理、AI 搭載の校正、ミーティングの文字起こし機能を備えた、テキストへの音声変換機能
|永久に無料、企業向けにカスタマイズ可能
|Google Cloud Speech-to-Text
|テキストベースのオーディオ/ビデオの編集および文字起こしを必要とするマルチメディアチーム、コンテンツ作成者、ポッドキャスター、ビデオエディター
|多言語サポート、Chirp モデル、バックグラウンドノイズ処理、リアルタイムおよびバッチ文字起こし
|従量制課金、最初の 60 分間は無料
|Otter.ai
|ライブの共同ミーティング文字起こしや AI エージェントを必要とする、ハイブリッド/リモートチーム、コンサルタント、ミーティングの多いチーム
|AI エージェント、Google カレンダーの統合、ミーティングの要約、非同期チャネル
|Freeプランあり。ユーザー1人あたり月額16.99ドルからご利用いただけます。
|Descript
|テキストベースのオーディオ/ビデオの編集および文字起こしを必要とするマルチメディアチーム、コンテンツ作成者、ポッドキャスター、ビデオエディター
|フィラーワードの削除、AI 音声クローン、トランスクリプトによるオーディオ/ビデオ編集
|Freeプラン、有料プランはユーザー1人あたり月額24ドルから
|Deepgram
|チームコラボレーション、多言語サポート、ブラウザでの編集、統合機能
|リアルタイム文字起こし、カスタマイズ可能なモデル、話者識別、API 統合
|クレジット制限まで無料、有料プランは年間 4,000 ドルからご利用いただけます。
|AssemblyAI
|感情分析と AI の洞察を備えた高度な音声テキスト変換を必要とする開発者、データサイエンティスト、チーム
|多言語サポート、ビデオ要約、話者識別、カスタム語彙、感情分析
|クレジット制限まで無料、従量制プランは 1 時間あたり 0.15 ドルからご利用いただけます。
|IBM Watson Speech to Text
|企業および規制の厳しい業界（医療、金融、法律）向けに、セキュリティ、カスタマイズ、コンプライアンスに優れた文字起こしサービスを提供
|カスタム言語/音響モデル、オンプレミス/クラウド導入、複数の方言、話者識別
|クレジット制限まで無料、有料プランは月額 140 ドルから
|Sonix.ai
|迅速で協調的なブラウザベースの文字起こしを必要とするポッドキャスター、ジャーナリスト、小規模チーム
|チームコラボレーション、多言語サポート、ブラウザでの編集、統合
|プラットフォームは無料でご利用いただけます。有料プランは 1 席あたり月額 16.5 ドルからご利用いただけます。
|ハッピー・スクライブ
|多言語のキャプションと簡単な字幕の同期を必要とするコンテンツ作成者、教育者、小規模チーム
|字幕の同期、多言語サポート、話者検出、エクスポートフォーマット
|有料プランは 60 分あたり 12 ドルからご利用いただけます。
|ターボ・スクライブ
|シンプルでウェブベースの文字起こしおよびキャプション生成を必要とするスタートアップ、学生、中小企業
|ウェブベースのトランスクリプトエディター、スピーカー認識、多言語サポート
|Freeプラン、有料プランは月額20ドルからご利用いただけます。
Whisper AI の代替製品に求めるべき条件とは？
従業員は、重複作業や不要なミーティングにより、毎年258 時間以上の時間を失っています。また、共同作業が 50% 増加していることから、その番号はさらに増加する可能性があります。
AI 文字起こしツールは、会話内容を検索可能かつ編集可能なテキストに変換することで、その無駄な時間を削減します。長い録音を再生する代わりに、重要なポイントを一目で見つけ、洞察を共有して、次の作業に進むことができます。
Whisper AI がご期待に添えない場合は、信頼性の高い代替製品として、以下の点を考慮してください。
- 使いやすさ: シンプルなインターフェースで、技術的な知識は不要です。
- 高精度: 背景ノイズ、複数の話者、アクセントに対応
- スピーカーラベル：誰が何を言ったかを自動的にタグ付け
- サポート言語：さまざまな方言やグローバルチームに対応
- AI 要約：重要なポイント、アクションアイテム、フォローアップを抽出
- ブラウザでの編集：トランスクリプトをすばやく検索、ハイライト、クリーンアップ
- コラボレーション：チームでレビューやコメントを行う
- 統合：Zoom、Notion、Google Drive などとの接続に対応
- セキュリティ：暗号化および GDPR/HIPAA への準拠が含まれます。
📮 ClickUp Insight：アンケート回答者の 13% は、難しい意思決定や複雑な問題の解決に AI を利用したいと考えています。しかし、仕事で AI を定期的に利用していると回答したのは 28% に留まっています。
考えられる理由：セキュリティ上の懸念！ユーザーは、機密性の高い意思決定データを外部の AI と共有することを望まない場合があります。ClickUp は、AI 搭載の問題解決機能を安全なワークスペースに直接組み込むことで、この問題を解決します。SOC 2 から ISO 規格まで、ClickUp は最高のデータセキュリティ基準に準拠しており、ワークスペース全体で生成型 AI テクノロジーを安全に使用することができます。
Whisper AI の最良の代替品
信頼性の高い Whisper AI の代替製品がどのようなものかがわかったところで、注目すべき最良の選択肢を探ってみましょう。
1. ClickUp（1 か所で文字起こしとタスクの追跡を効率化したい方に最適）
ClickUp は、仕事に必要なすべてを備えたアプリです。Whisper AI の複雑さを、転写をはじめとするシンプルでパワフルかつ広範な機能で解消します。
これは、毎日のワークフローとシームレスに統合し、ミーティングを自動的に処理し、すべての議論、ハイライト、アクションアイテムを 1 か所に整理するオールインワンプラットフォームです。
ClickUp テキストへの音声変換
⭐️ClickUp Brain MAX の「Talk to text」機能により、AI によるビジネスの効率を 10 倍に高めます。この機能は、あなたの仕事を理解している、超強力なデスクトップ AI コンパニオンです。
- Talk to Text を使用して、ハンズフリーで、どこからでも、音声で質問、口述、仕事の実行を行うことができます。
- 音声と自然な言語コマンドを使用して、タスクの作成と割り当て、チームメンバーへの @タグ付け、メッセージの送信などを行うことができます。
- 40 種類の言語から選択して、AI で仕事を完了しましょう。
さらに、Brain MAXをご利用いただくと、
- ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、および接続しているすべてのアプリとインターネットを瞬時に検索
- ChatGPT、Claude、Gemini など、数十もの連携していない AI ツールを、執筆、コーディング、プロジェクト管理などを行うための、単一のコンテキスト対応、企業向けソリューションに置き換えることができます。
Talk to Text がワークスペース全体でどのように機能するのかご興味がありますか？以下のビデオをご覧ください。
ClickUp AI ノートテイカー
それでは、ミーティングの文字起こしに最適なツール、ClickUp AI Notetaker についてご紹介しましょう。
Zoom、Google Meet、Microsoft Teams のミーティングに追加して、最大 1 時間の音声とビデオを録音できます。話者認識とタイムスタンプ付き会話の文字起こしを行い、検索可能な文字起こしを即座に作成します。
それだけではありません。Notetaker は、スマートな要約を作成し、重要なポイントを強調表示し、次のステップを抽出して、チェックリストや、ClickUp タスクによる本格的なタスクに変換します。
この機能を使用すると、所有者を割り当て、優先度を設定し、属性を調整し、チェックリストやサブタスクに分割して、すべてを順調に進めることができます。
録音、トランスクリプト、要約、タスクなど、すべてのコンテンツはプライベートなClickUp ドキュメントに直接保存されるため、何も失われることなく、後で簡単にすべてを見つけることができます。
🎥 ClickUp の AI ノートテイカーがミーティングを変革する様子をご覧ください。
また、定期的なミーティングのメモテンプレートを使用して、アジェンダを整理し、議論のポイントを追跡し、割り当てられたタスクや期日を監視することもできます。
文字起こしに特化したワークフローには、ClickUp が専用の「音声文字起こし作業範囲」テンプレートもご用意しています。このテンプレートを使用すると、ファイルの管理、話者データの追跡、テーブル、カレンダー、ガントなどのビューの切り替えを行うことができます。
ClickUp Brain
文字起こし以外にも、ClickUp Brain ではさまざまなことができます。この AI エンジンは、ドキュメント全体またはドキュメント内の選択したテキストを要約し、進捗状況をすばやく更新して、長い文字起こしやミーティングのメモの概要を即座に提供します。
このようにして、Brain は、手作業による努力を必要とせずに、すべてのチームがプロジェクトのステータスについて足並みを揃えることを保証します。
フォローアップの準備やミーティングのアジェンダを改善したい？ClickUp Brain はその作業もこなします。メモの書き換えや拡張、考えの整理、トランスクリプトを有用で共有可能な洞察に変えるお手伝いをします。ミーティングの特定の部分を抜き出したり、アジェンダの改善点を提案したりすることも可能です。
したがって、個人作成者でも、動きの速いチームの一員でも、ClickUp は整理整頓と責任の明確化をお手伝いします。
ClickUp 統合
Zoom、Microsoft Teams、UpMeetなど、 1,000 以上のClickUp 統合機能により、 このツールは既存のワークフローにぴったりフィットします。
お好みのミーティングプラットフォームを同期すると、リアルタイムの文字起こしが自動的に開始されます。また、MeetGeek などのツールを使用して、録音、ハイライト、アクションアイテムを ClickUp に直接自動同期し、ミーティングデータを取り込むこともできます。
つまり、ClickUp は Whisper AI の機能をすべて搭載し、さらにそれを強化して、面倒な作業を自動化し、お気に入りのツールと統合し、会話をアクションに変換します。文字起こし、タスク管理、生産性、すべてを 1 つの強力なプラットフォームに統合しています。
ClickUp の主な機能
- ミーティングのタスクを管理し、担当者を追加し、進捗を追跡
- 50 以上のアクショントリガーを使用して、定期的なミーティングのタスクを自動化
- ClickUp AI カレンダーでミーティングのスケジュールをマップ
- タスクをドキュメント、チャット、ホワイトボードに接続して、統一されたワークフローを実現
- リアルタイムの ClickUp ダッシュボードでプロジェクトの進捗状況を追跡
- ClickUp Brain を使用して、ミーティングのメモを編集、書き換え、または拡張し、ドキュメントをより簡潔で実用的なものにします。
ClickUp のリミット
- 一部のユーザーは、その豊富な機能に最初は少し圧倒されるかもしれません。
ClickUp の価格
ClickUp の評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
TrustRadiusのレビューには次のように記載されています：
私たちは、スクラム儀式による毎日のミーティングの支援と効率化のためにこのツールを使用しています。このツールのおかげで、スプリントの進捗状況やタスクの進捗状況を把握し、すべての用事を整理してバックログを管理することができます。
私たちは、スクラム儀式による毎日のミーティングの支援と効率化のためにこのツールを使用しています。このツールのおかげで、スプリントの進捗状況やタスクの進捗状況を把握し、すべての用事を整理してバックログを管理することができます。
2. Google Cloud Speech-to-Text（頻繁なミーティングを行うグローバルチームに最適）
技術的なオーバーヘッドなしで、高速、正確、かつスケーラブルな文字起こしが必要ですか？Google Cloud Speech-to-Text が最適です。Whisper AI は、オープンソースで無料であることで人気がありますが、手動でのセットアップ、ローカルでの処理能力、継続的なメンテナンスが必要です。開発者にとっては問題ありませんが、大規模な信頼性を必要とするチームには理想的ではありません。
Google Speech-to-Text API は、ノイズの多い環境でも、リアルタイムおよびバッチの文字起こし、話者識別、高い精度をサポートしています。また、Google のインフラストラクチャ、セキュリティ、AI の機能強化も組み込まれています。
Google Cloud Speech-to-Text の主な機能
- 125言語以上とバリエーションに対応した音声認識機能をご利用いただけます。
- Google の高度な Chirp モデルを使用して、精度を向上させましょう。
- 音声の文字起こしをリアルタイムまたはバッチ処理で実行できます。
- 自動句読点挿入機能で、よりクリーンな文字起こしを実現します。
- 背景ノイズを内蔵のノイズ耐性機能で処理します。
- 複数のオーディオチャンネルを分離して、よりクリアな会話を実現
Google Cloud Speech-to-Text のリミット
- この Whisper AI の代替サービスは、ストリーミングセッションを 5 分間に制限し、メッセージサイズは 25 KB に制限しています。
- 16 ビット PCM WAV などの特定のオーディオフォーマットのみをサポートしています。
Google Cloud Speech-to-Text の価格
- カスタム価格
Google Cloud Speech-to-Text の評価とレビュー
- G2: 4.6/5星（200件以上のレビュー）
- Capterra: レビューが不足しています
🧠 興味深い事実：米国障害者法（ADA）および連邦通信委員会（FCC）は、聴覚障害のある視聴者のアクセシビリティを確保するため、米国の放送局にクローズドキャプションの表示を義務付けています。
3. Otter.ai（さまざまなユースケースに AI 文字起こしエージェントを使用するのに最適）
録音したファイルを文字起こしできる Whisper AI とは異なり、Otter はライブの共同ミーティング用に設計されています。
Zoom、Google Meet、Microsoft Teams と直接統合され、自動的に通話に参加し、カレンダーと同期し、ミーティングのメモをチームメイトと共有します。そのため、ハイブリッドチーム、コンサルタント、出席が必ずしも保証されない連続したミーティングをこなしている方に最適です。
また、音声起動の AI エージェントを使用して、過去の会話について質問したり、ミーティングの要約を取得したりすることもできます。さらに、非同期の更新と融合したチャンネルも提供されており、異なるタイムゾーンで作業するリモートチームに最適です。
Otter.ai の主な機能
- 重要なポイントやアクションアイテムを含む、ミーティングの要約を自動的に生成
- Google カレンダーと統合して、Otter のミーティングメモをイベントに自動的に追加
- Otter.ai は、ウェブ、Android、iOS アプリ、Chrome 拡張機能からアクセスでき、柔軟性に優れています。
- 販売、採用、教育、メディアの4つの異なるエージェントをご利用いただけます。
- 英語、フランス語、スペイン語の音声を文字起こし、幅広いユーザーに対応
Otter.ai の制限事項
- 音声の複雑さ、強い訛り、または複数の話者により、文字起こしの精度が低下する可能性があります。
- Business プランでも、月間 6000 分の文字起こしと 1 回の会話あたり 4 時間の制限があります。
Otter.ai の価格
- 基本：Free Forever
- Pro：16.99 ドル/ユーザー/月
- Business：月額 30 ドル/ユーザー
- 企業：カスタム価格
Otter.ai の評価とレビュー
- G2: 4.3/5星（290件以上のレビュー）
- Capterra: 4.4/5星（90件以上のレビュー）
Otter.ai について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューでは次のように評価されています：
以前は、手書きのメモを取ったり、ミーティングの録音内容を聞いて MOM を作成していましたが、今ではその必要はありません。最近、同僚から Otter.ai を紹介され、それ以来、MOM に関する作業負荷がすべて非常に楽になりました。重要なポイントをすべて取りまとめ、最後にミーティング全体の要約を表示してくれます。また、私のチームへの導入も非常に簡単でした。私たちは、すべてのミーティングでメモを取るためにこのツールを使用しています。
以前は、手書きのメモを取ったり、ミーティングの録音内容を聞いて MOM を作成していましたが、今ではその必要はありません。最近、同僚から Otter.ai を紹介され、それ以来、MOM に関する作業負荷がすべて非常に楽になりました。要点をすべて把握し、最後にミーティング全体の要約を提供してくれます。また、私のチームへの統合と導入も非常に簡単でした。私たちは、すべてのミーティングでメモを取るためにこのツールを使用しています。
4. Descript（マルチメディアプロジェクト管理に最適）
Whisper AI は、主にオフラインでの文字起こしのためのオープンソースツールであり、技術的なセットアップや手動での編集が必要な場合に役立ちます。これは、大規模なファイルの文字起こしを行う場合に大きな障害となります。一方、Descript では、テキストのトランスクリプトを編集するだけで、サイト上で直接オーディオやビデオを編集することができます。
そうすることで、余分な努力や技術的な編集の知識を必要とせずに、文字起こしと音声またはビデオの両方をきれいに整理することができます。
さらに、リアルタイムのコラボレーション機能と AI によるフィラーワードの削除機能により、コーディングや追加のツールを使用せずに、迅速で洗練されたワークフローを求める作成者やチームにとって、この文字起こしソフトウェアは強力な選択肢となります。
Descript の主な機能
- テキストのトランスクリプトを編集するだけで、オーディオやビデオを編集できます。
- Overdub で AI 音声クローンを使用し、Studio Sound でオーディオ品質を向上させましょう。
- 不要な言葉を自動的に削除します。
- 複数のオーディオおよびビデオトラックを同時に編集
- アプリ内で直接画面とウェブカメラを録画
- ビデオのタイムラインとトランスクリプトを自動的に同期
Descript の制限事項
- この文字起こしツールは、急な学習曲線があります。
- 大きなビデオファイルを文字起こしすると、速度が低下する場合があります。
Descriptの料金プラン
- Free
- ホビーユーザー：月額 24 ドル/ユーザー
- 作成者：月額 35 ドル/ユーザー
- Business：月額 65 ドル/ユーザー
- 企業：カスタム価格
Descript の評価とレビュー
- G2: 4.6/5星（770件以上のレビュー）
- Capterra: 4.8/5星（170件以上のレビュー）
👀 ご存知でしたか？開発者の 3 人に 1 人は、Whisper AI を使用して生成した 26,000 件のトランスクリプトのほぼすべてに幻聴があるとの報告があります。
5. Deepgram（アクセントの強い音声ファイルやビデオファイルの文字起こしに最適）
Deepgram は、高度なディープラーニングモデルと、業界特有の音声の課題に合わせてカスタマイズ可能なパイプラインを組み合わせています。多くの場合、手動でのセットアップが必要で、ノイズの多い音声や特殊な音声の認識に苦労する Whisper AI とは異なり、このソフトウェアは、超高速で高精度の文字起こしを実現します。
スピーカーの識別、リアルタイム処理、スマートフォーマットなどの機能が組み込まれており、ワークフローをスムーズかつエラーなく進めることができます。
Deepgram は、大量のユーザー向けに設計されたスケーラブルなインフラストラクチャと低遅延性を提供しており、企業にとって優れた選択肢となっています。Whisper AI は、文字起こしを試す開発者や研究者には最適です。
Deepgram の主な機能
- 業界固有の音声に対応したカスタマイズ可能なモデルをサポート
- ノイズの多い音声や複数話者の音声も正確に処理します。
- API を通じて複数のプラットフォームやワークフローと統合
- 音声インテリジェンスにアクセスして、ミーティングや通話の要約を生成
- 内部展開用の API キーを作成する
Deepgram のリミット
- 一部のモデルでは同時実行数に制限があります。
- Aura-2 などの一部の機能は、ストリーミング API ではご利用いただけません。
Deepgramの料金プラン
- 従量課金制：200 ドル分のクレジットを無料でご利用いただき、ご利用分だけお支払いください。
- 成長: $4,000/年
- 企業： カスタム価格
Deepgram の評価とレビュー
- G2: 4.6/5星（270件以上のレビュー）
- Capterra: レビューは現在利用できません
6. AssemblyAI（転写における感情分析に最適）
Whisper AI のマルチステップの展開が小規模チームには複雑すぎる場合は、優れた音声認識 API を備えた AssemblyAI が、堅実な代替手段となります。
Whisper AI のオープンソースモデルとは異なり、AssemblyAI は、文字起こし、コンテンツのモデレーション、感情分析、トピック検出、要約などの高度な機能を提供する、完全に管理されたクラウドベースのプラットフォームを提供しています。
継続的なモデルの改善、エンタープライズグレードのスケーラビリティ、基本的な音声認識以上の AI による追加のインサイトを利用できます。
AssemblyAI の主な機能
- 自動言語検出機能により、99 以上の言語をサポート
- スピーカーの識別とラベル付け
- 低遅延のリアルタイムストリーミング文字起こしを提供
- AI ビデオ要約、感情分析、トピック検出、PII 編集などのインテリジェンスツールにアクセス
- カスタマイズ可能な辞書機能で文字起こしの精度を向上させます。
AssemblyAI のリミット
- ストリーミング文字起こしは、有料ユーザーのみご利用いただけ、同時セッション数は 100 セッションまでとなります。
- 有料プランでは、1 分間に 30 件の LeMUR リクエストのレートリミットがあります。
AssemblyAIの料金プラン
- 無料：最大 50 ドル分のクレジット
- 従量課金制：$0.15/時間から開始
- カスタム：カスタム価格
AssemblyAI の評価とレビュー
- G2: 4.6/5星（50件以上のレビュー）
- Capterra: レビューは現在利用できません
👀 ご存知でしたか？経営幹部の 56% は、自社に AI の使用に関する倫理基準があるかどうか、またはその内容について不明確である、あるいは知らないとしています。
7. IBM Watson Speech to Text（規制の厳しい業界に最適）
業界用語や機密データに誤認識する一般的な音声テキスト変換ツールにうんざりしていませんか？IBM Watson Speech to Text は、精度、データセキュリティ、およびドメイン固有のパフォーマンスが重要な、リスクの高い環境向けに設計されています。
医療の口述、金融関連の電話、法廷での審問の文字起こしなど、この IBM ツールは専門用語に対応し、スマートなフォーマットをサポートし、企業のニーズに合わせて拡張可能です。
Whisper AI とは異なり、IBM Watson はドメインのカスタマイズをサポートし、規制業界向けのコンプライアンスを強化し、クラウドでもオンプレミスでも導入の柔軟性を提供します。プロジェクトで汎用的な文字起こし以上の機能が必要な場合、Watson は Whisper では得られない深さと制御機能を提供します。
IBM Watson Speech to Text の主な機能
- カスタム言語および音響モデルによる業界固有の語彙を取得
- リアルタイムとバッチ転写機能で柔軟な対応が可能です。
- スピーカーの識別とラベル付けを行うスピーカーダイアライゼーション機能を利用
- 低遅延ストリーミングと高精度な音声認識を実現します。
- オンプレミスまたはクラウドでの導入により、より優れた制御を実現
IBM Watson Speech to Text のリミット
- このツールは、ニッチな分野での最適な使用のために、複雑なセットアップとトレーニングが必要です。
- 他のオープンソースの代替手段よりもコストが高くなる可能性があります。
IBM Watson Speech to Text の価格
- Liteプラン： 毎月500分間無料
- プラスプラン：月額 140 ドルから
- プレミアム：カスタム価格
- Anywhere プラン：カスタム価格
IBM Watson Speech to Text の評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビューは現在利用できません
IBM Watson Speech to Text について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューでは次のように評価されています：
IBM Watson Speech to Text は、人間の音声をテキストに変換するアプリケーションを構築するための非常に優れたソフトウェアです。IBM Watson は英語だけでなく、日本語、スペイン語、フランス語など、他の多くの言語もサポートしています。マイクで音声を録音するだけで、IBM Watson が音声を認識し、機械学習アルゴリズムを使用して音声をテキストに変換するので、非常に使いやすいです。Mobile SDK および Rest API を使用することで、Watson Speech to Text サービスを当社のアプリケーションに簡単に統合することができます。
IBM Watson Speech to Text は、人間の音声をテキストに変換するアプリケーションを構築するための非常に優れたソフトウェアです。IBM Watson は英語だけでなく、日本語、スペイン語、フランス語など、他の多くの言語もサポートしています。マイクで音声を録音するだけで、IBM Watson が音声を認識し、機械学習アルゴリズムを使用して音声をテキストに変換するので、とても使いやすいです。Mobile SDK および Rest API を使用することで、Watson Speech to Text サービスを当社のアプリケーションに簡単に統合することができます。
8. Sonix.ai（ポッドキャスター、ジャーナリスト、研究者に最適）
Sonix.ai は、直感的なウェブベースの文字起こしプラットフォームを提供しており、ユーザーは技術的なスキルを必要とせずに、オーディオやビデオをアップロードして、数分で高品質の文字起こしを取得することができます。
Whisper AI は、オープンソースの文字起こしエンジンを求める開発者に最適ですが、Sonix は、信頼性の高い結果を迅速に求めるプロフェッショナル向けに設計されています。そのスピード、精度、そして強力な編集機能とコラボレーション機能を内蔵しており、人気のAI 文字起こしツールであり、Whisper の代替ツールとなっています。
Sonix.ai の最高の機能
- 40 以上の言語でオーディオおよびビデオファイルを自動的に文字起こし
- 直感的なインターフェースで、ブラウザ上で直接文字起こしを編集
- ビデオからメモを取り、話者にラベルを付けて異なる声を区別
- タイムスタンプとキーワードを使用して、転写内容を簡単に検索できます。
- Zoom、Google Drive、Dropbox などのツールと統合
- 安全なクラウドストレージとアクセス制御でデータを保護
Sonix.ai の制限事項
- Sonix は、すべての処理にインターネット接続が必要なため、オフラインでは使用できません。
- リアルタイム文字起こしオプションにはリミットがあります。
Sonix.ai の価格
- 標準：プラットフォームの使用は無料、翻訳と文字起こしはそれぞれ 1 時間あたり 10 ドル
- プレミアム：1 席あたり月額 16.5 ドル + 翻訳および文字起こしそれぞれ 1 時間あたり 5 ドル
- 企業：カスタム価格
Sonix.ai の評価とレビュー
- G2: 4.7/5星（20件以上のレビュー）
- Capterra: 4.9/5星（130件以上のレビュー）
Sonix.ai について実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューでは次のように評価されています：
オーディオ/ビデオファイルをアップロードすると、自動的にテキストに変換され、その精度も非常に高いです。このツールのおかげで、オーディオやビデオファイルを手作業で文字起こしする手間が大幅に削減されました。また、Google Drive や Dropbox などのクラウドストレージアプリから直接ファイルをアップロードすることも可能です。
オーディオ/ビデオファイルをアップロードすると、自動的にテキストに変換され、その精度も非常に高いです。このツールのおかげで、オーディオやビデオファイルを手作業で文字起こしする手間が大幅に削減されました。また、Google Drive や Dropbox などのクラウドストレージアプリから直接ファイルをアップロードすることも可能です。
9. Happy Scribe（ソーシャルメディアのビデオに多言語のキャプションを生成するのに最適）
Happy Scribe は、世界中のコンテンツ作成者、教育者、チーム向けに設計された、すぐに使える Whisper の代替ツールです。120 以上の言語の音声翻訳機能を備え、Whisper AI とは異なり、コーディングを必要とせずに、シンプルなインターフェース、話者検出、自動字幕同期機能を利用できます。
要するに、精度を重視したプラグアンドプレイ型の文字起こしソリューションをお探しの場合、Happy Scribeが最適な選択肢です。
Happy Scribe の最高の機能
- 120 以上の言語でオーディオおよびビデオファイルを自動的に文字起こし
- ミーティングのメモに AI を使用し、音声認識機能を利用して複数の話者を自動的に検出してラベル付けします。
- ビデオの字幕やキャプションを生成、同期
- ニーズに応じて、AI 生成の文字起こしと人間による文字起こしから選択できます。
- YouTube、Zoom、Dropbox などの人気プラットフォームと統合
- Word、PDF、SRT、VTT などのさまざまなフォーマットでトランスクリプトをエクスポート
Happy Scribe の制限事項
- 音声品質が低い場合や強い訛りがある場合、認識精度が低下する可能性があります。
- 開発者との深い統合を目的として設計されていません。
Happy Scribeの料金プラン
- Starter: 60分あたり$12から開始
- Lite: $9/月
- プロプラン: $29/月
- Business：月額 89 ドル
Happy Scribe の評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (20件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (30件以上のレビュー)
🧠 興味深い事実：PBS で放送された「The French Chef with Julia Child」は、クローズドキャプション付きテレビ番組として初めて放送された番組です。
10. TurboScribe（毎日のミーティングの文字起こしやキャプション生成に最適）
Whisper AI はローカル処理を提供していますが、小規模な作成者、学生、スタートアップ企業にとっては難しい場合があります。TurboScribe は、企業がAI によるメモの要約、作成者がキャプションの生成、学生が講義の文字起こしに使用できる、よりシンプルな代替ツールです。
このツールは、高度な編集機能、話者認識、多言語サポートを備えたクラウドベースの文字起こしを、シンプルなウェブインターフェースから利用できます。
TurboScribe の主な機能
- AI の精度でオーディオおよびビデオファイルをすばやく文字起こし
- グローバルな文字起こしのニーズに対応する、複数の言語のサポート
- さまざまな話者を自動的に識別してラベル付け
- 直感的なウェブベースのエディターで、文字起こしを簡単に編集
- 転写文内のタイムスタンプを生成し、ナビゲーションを容易にします。
- TXT、PDF、DOCX などのさまざまなフォーマットでトランスクリプトをエクスポート
TurboScribe のリミット
- AI モデルの高度なカスタマイズ機能がない
- 競合他社に比べ、開発者向け API や統合機能が少ないため、データサイエンティストや開発者は他の選択肢を検討すべきでしょう。
Turbo Scribeの料金プラン
- 1 日 3 件までの無料 文字起こし
- TurboScribe Unlimited：月額 20 ドル
Turbo Scribe の評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビューなし
複雑な文字起こしツールに時間を無駄にしない。ClickUp でよりスマートに仕事をこなしましょう。
一部のツールは正確な文字起こし機能を備えていますが、コラボレーション機能に欠けています。また、迅速な要約機能を備えているものの、洞察をアクションに変える段階になると不十分なツールもあります。Whisper AI は強力なツールですが、主に開発者向けに設計されており、迅速な結果を求めるチームにはあまり適していません。
複数のツールを組み合わせて使うことに疲れている方は、ClickUp をお選びください。ClickUp では、ミーティングの録音、会話の自動文字起こし、AI による要約の作成、議論をタスクに即座に変換する機能など、あらゆる機能を 1 か所で利用できます。
ClickUp Brain Max では、単なる文字起こし以上の機能を利用できます。アクションアイテムの把握、フォローアップの質問への回答、チームの連携維持を行うスマートアシスタントを利用できます。これを ClickUp AI Notetaker と組み合わせると、すべての通話や会話が自動的に記録され、すぐに利用できるようになるため、細部を見逃すことはもうありません。
ClickUp に登録して、文字起こし、メモ、チームワークを次のレベルに引き上げましょう！