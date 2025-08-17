フィットネス目標を追跡するための 10 の無料 Notion ワークアウトテンプレート

夢を見、プランを立て、目標を達成しましょう。障害も、懐疑的な人も、間違いも必ずあります。しかし、努力と信念、そして自分自身と周囲の人々への自信と信頼があれば、リミットはありません。

夢を見ましょう。プランを立てましょう。目標を達成しましょう。障害は必ずあります。疑う人もいます。間違いも起こります。しかし、努力と信念、そして自分自身と周囲の人々への自信と信頼があれば、リミットはありません。

アプリや半分しか埋まっていないノートを次から次へと切り替えてワークアウトを記録するのに疲れている方は、あなただけではありません。その問題を解決するにはどうすればよいでしょうか？3 日間のシンプルなトレーニングを毎日行う場合でも、筋力トレーニング、有酸素運動、可動域トレーニングを週を通して組み合わせる場合でも、適切なテンプレートがあれば、整理整頓と進捗の追跡を簡単に続けることができます。

Notion のワークアウトテンプレートでは、エクササイズ、繰り返し回数、休息日、進捗の追跡など、すべてを 1 つのすっきりとしたスペースに整理できます。

初心者は「3-3-3 ルール」が有効ですが、経験豊富なトレーニング愛好家は、上半身/下半身、またはプッシュ/プル/レッグの分割トレーニングが適しています。いずれの場合も、フィットネス目標を雑然とした情報で埋もれさせてはいけません。

フィットネスライフ全体をサポートするように設計された、無料の Notion ワークアウトテンプレートの詳細をご覧ください。さらに、仕事に必要なすべてが揃ったアプリ、ClickUp の優れた代替ワークアウトテンプレートもぜひご覧ください。

🔎 ご存じでしたか？ Apple App Store で最初に登場したフィットネストラッカーアプリの 1 つは「Fit Phone」という名前でした。

優れた Notion ワークアウトテンプレートの条件とは？

優れた Notion ワークアウトテンプレートは、エクササイズの記録、進捗の追跡、トレーニングの継続に役立ちます。フィットネスルーティンのすべての主要分野を、明確で更新しやすい形で網羅している必要があります。

週ごとのスケジュールレイアウト： 1 週間のワークアウトをマップで表示できるテンプレートを探して、構造化されたルーティンを順守しましょう 💪

筋肉グループのタグ付け： 筋肉グループごとにエクササイズを分類する Notion ワークアウトテンプレートを選択して、バランスのとれたトレーニングを維持しましょう 🏋️

エクササイズライブラリ ：指示やフォームのヒントが記載された、定番の運動リストを含むテンプレートを検索できます 💪

ワークアウトトラッカー： すべてのセッションのセット、繰り返し回数、体重を記録するテンプレートを選択して、時間の経過に伴う成果を追跡しましょう 🏋️

進捗状況の確認： 体の測定値、PR、写真などのセクションを追加して変化をモニタリングできる Notion ワークアウトテンプレートをお選びください 💪

休息日トラッカー： 過度のトレーニングや勢いの低下を防ぐ、回復日のプランニングに役立つ Notion ワークアウトテンプレートをお選びください 🏋️

食事プランニングセクション： ワークアウトの目標をサポートする栄養を整理するテンプレートを決定しましょう 💪

コピー可能なテンプレートブロック： 毎週データを入力し直す必要なく、ルーティンを簡単に複製できるテンプレートを使用できます 🏋️

習慣トラッカーとの統合：毎日の習慣とワークアウトを同期して、一貫性を保つために、Notion のワークアウトテンプレートを優先しましょう 💪

フィットネス目標達成のための 10 種類の無料 Notion ワークアウトテンプレート

Notion では、適切なテンプレートを使用すれば、フィットネスルーティンの構造化も簡単です。筋力トレーニングの分割から栄養記録まで、すべてを網羅した 10 種類の Notion ワークアウトテンプレートをご紹介します。

1. Notion 21 日間の健康的な食事チャレンジテンプレート

Notion 21 日間の健康的な食事チャレンジテンプレート は、構造化された食事と水分補給の追跡に焦点を当て、エネルギー、頭脳の明晰さ、そして身体的な結果の向上を支援します。この Notion ワークアウトプランナーテンプレートは、ワークアウトだけにとどまらず、ワークアウトの燃料となるものを整えることも目的としています。

このテンプレートは、3 週間の食事記録プロセスをガイドし、気分や進捗の追跡機能も搭載してサポートを強化しています。チャートはあなたの行動に応じて変化するため、番号に固執することなく進捗を簡単に追跡できます。

このテンプレートが気に入る理由：

毎日の食事と水分摂取量を、わかりやすいダッシュボードに記録しましょう。

加工糖の摂取量をダイナミックなグラフで追跡しましょう

組み込みのジャーナルプロンプトを使用して、食習慣を振り返る

栄養とエネルギー、気分パターンを結びつける

最適：Notionで 栄養と食事プランを 真剣に考え、フィットネスルーティンをレベルアップしたい方。

2. Notion 健康とカロリートラッカー (CICO) テンプレート

Notion 健康とカロリートラッカー (CICO) テンプレート は、摂取量が目標とどのように整合しているかを表示するシンプルな日次および週次の記録システムにより、情報を整理して管理します。

このアプリには、食品データベースは組み込まれていません。そのため、マクロをすでに把握している場合や、外部の計算機を使用している場合は、より迅速に作業を進めることができます。すっきりとしたデザインで、数学的な裏付けがあり、効率性を重視して作られています。ダッシュボードは式を使用して自動的に更新されるため、1 日の終わりに自分の状況を確認することができます。

このテンプレートが気に入る理由：

毎日食事とカロリーを記録し、整理整頓された状態で管理しましょう

毎週の摂取目標を設定し、その傾向の変化を確認しましょう。

週次ログで体重の変化をモニタリングしましょう

式ベースのシステムを使用して、追跡時間を短縮

対象者: 体重の増減に焦点を当てたシンプルなカロリートラッカーを探している方。不要な機能や邪魔な要素を排除したシンプルなデザインが特徴です。

📮 ClickUp のインサイト：アンケート回答者にとって、健康とフィットネスは個人的な目標のトップですが、38% は進捗を一貫して追跡していないと認めています。🤦 意図と行動には大きなギャップがあります。ClickUp は、専用の習慣トラッカーテンプレートと 定期的なタスク機能により、フィットネスをステップアップするのに役立ちます。これらのルーティンを簡単に構築し、すべてのワークアウトを記録し、瞑想を毎日継続できることを想像してみてください。 💫 実際の結果： ClickUp ユーザーは、生産性が 2 倍に向上したと報告しています。これは、目標を達成するには、まずその進捗状況を実際に確認することから始まるからです。

Notion 75 Soft Challenge テンプレート は、混沌から脱却して一貫性を追求する人向けに作成されました。75 Soft Challenge 向けに設計されており、構造化されながら柔軟性のあるレイアウトにより、ワークアウト、水分補給、読書、栄養摂取などの毎日の習慣を確立するのに役立ちます。

ダッシュボードはすっきりとしていて、カスタマイズ可能であり、毎日のチェックリストや毎週の振り返りで責任を課すように設計されています。これは単なるトレーニングではなく、フィットネスへの取り組みをサポートする習慣を身につけるためのものです。

このテンプレートが気に入る理由：

毎日のワークアウト、食事、水分摂取、読書習慣を記録しましょう。

体重、ステップ、目標の達成状況を 1 つのダッシュボードで追跡

毎週のプロンプトで振り返り、考え方やモチベーションを向上させましょう。

ミニマリストで視覚的なワークアウトトラッカーで、継続性を保ちましょう

理想的なユーザー：Notion だけで、フィットネス、栄養、メンタルフォーカスを組み合わせた、体系的な習慣形成プランにコミットしている方。

4. Notion 減量トラッカー – ボディトランスフォーメーションテンプレート

減量のために特別に設計された Notion 減量トラッカー – ボディトランスフォーメーションテンプレート は、目標の設定、毎日の体重の記録、変化の視覚的な追跡、進捗状況の写真や週ごとの統計情報によるモチベーションの維持を行うための、すっきりとしたダッシュボードを提供します。

Notion の組み込みグラフを使用して、入力した情報を視覚的なモチベーションに変換し、細部にまで気を配る必要なく、目標に向かって順調に進めるようサポートします。

このテンプレートが気に入る理由：

減量の目標を毎日および毎週のターゲットに分割

体の測定値、体重、進捗状況を1か所に記録

Notion の自動生成グラフでトレンドを即座にビュー

Notion ボタンによるワンクリックのログ記録で、負担を軽減しましょう。

最適なユーザー：視覚的なフォーマットで進捗を真剣に追跡したいユーザー、特に体重減少や体組成の変化に重点を置いているユーザー。

5. Notion ワークアウト → プランナー + トラッカーテンプレート

Notion ワークアウト → プランナー + トラッカーテンプレート は、3つの異なるアプリを置き換えるNotionワークアウトテンプレートです。筋肉群の追跡、進捗の記録、分割プランニングを1つのダッシュボードに統合しています。

プッシュ/プル/レッグス、あるいはカスタムハイブリッドなど、どのようなトレーニングでも、このレイアウトを使えば、複雑にすることなく、すべてを完全にコントロールできます。また、体の測定値を記録したり、統計を分析したり、ワークアウトの構造を時間をかけて改善したりするためのセクションも備わっています。

このテンプレートが気に入る理由：

分割、日、ターゲットとする筋肉群ごとにワークアウトを整理

詳細なワークアウトトラッカーでセット、回数、体重を記録

体の測定値を記録して、ビフォーアフターのデータを比較しましょう。

トレーニングの頻度と量を時間経過とともに分析しましょう

最適なユーザー：トレーニングの分割から筋肉群の追跡、身体統計まで、あらゆる要素を網羅したデータ駆動型のワークアウトプランナーをお探しの方。

🧠 面白い事実： フィットネス追跡用リストウェアの市場は 2024 年に 228 億ドルの規模に達すると予測されており、そのユーザーの多くは、ワークアウト、食事、進捗を手動で記録するために、同期されたテンプレートやアプリを利用しています。

6. Notion 体重トラッカーテンプレート

Notion 体重トラッカーテンプレート は、体重の追跡、測定値の記録、時間の経過に伴う体の変化の確認など、シンプルな機能を備えています。進捗状況の写真や測定値の入力により、体重計の数字以上の情報を得ることができ、自分の潜在能力を最大限に引き出すことができます。

包括的なワークアウトプランナーは必要なく、明確な結果を見たい場合は、このアプリが最適です。

このテンプレートが気に入る理由：

体重を毎日または毎週、キログラムまたはポンドで入力してください。

1つのダッシュボードに体の進捗状況を写真でアップロード

ウエスト、胸囲、ヒップなどの測定値を記録しましょう

シンプルなビジュアルで時間の経過に伴う変化を比較しましょう

理想的なユーザー：体重の追跡（減量でも増量でも）に重点を置き、Notion 内で手間のかからないシステムをお探しの方。

💡 プロのヒント：トレーニングの強度には、絵文字や色分けを使用しましょう。軽い、中程度の、激しいトレーニングの日を、それぞれ異なる記号や色のタグでマークします。これにより、一目で確認でき、テンプレートがスプレッドシートのように見えなくなります。

7. Notion 減量ジャーニーの追跡テンプレート

Notion 減量ジャーニーの追跡テンプレート は、体重、カロリー、ワークアウト、進捗の追跡という必要不可欠な情報のみに焦点を当て、管理しやすく、モチベーションを維持できる形で整理されています。

メトリクスに惑わされることなく、ルーティンを継続したい人向けに作られています。レイアウトはすっきりとしていてミニマルなので、ログの更新が面倒ではなく、習慣のように感じられます。

このテンプレートが気に入る理由：

毎日の体重とカロリー摂取量を記録しましょう

シンプルな目標を設定し、その達成をサポートする習慣を追跡しましょう。

ワークアウトの継続状況をひと目で確認

視覚的なマーカーで全体的な進捗状況を追跡

こんな方に最適：シンプルで効果的なフィットネストラッカーで、煩雑さを排除して長期的な減量をサポートしたい方。

8. Notion ダイエット＆食事プランナー | マクロトラッカーテンプレート

Notion ダイエット＆食事プランナー | マクロトラッカーテンプレート では、具体的なカロリーやマクロの目標を設定し、食材レベルでの入力から自動的に合計を計算して食事プランを作成することができます。

これは、食事計画ツールと融合した、すっきりとしたマクロ計算機です。食事を追加すると、統計情報が即座に更新され、リアルタイムで食事量を調整することができます。また、プランに沿って食料品の買い物を管理できる、専用の買い物リストビューも備わっています。

このテンプレートが気に入る理由：

マクロを含むカスタム食材データベースを使用して食事を作成

毎日のタンパク質、炭水化物、脂肪、総カロリーを追跡

プランにリンクされたダイナミックなショッピングリストを作成

栄養目標を監視し、外出先でも食事を調整

理想的なユーザー：マクロ栄養素やカロリー目標に集中しながら、食事プランをシンプルにしたい方。

🧠 面白い事実：Fitbit などのフィットネストラッカーは 2023 年に660 万台を販売しましたが、生データを実用的なフィットネスプランに変換するには、依然としてコンパニオンアプリやテンプレートが必要です。

9. Notion 健康＆習慣トラッカーテンプレート

Notion Health & Habit Tracker Template は、毎日の習慣、服用薬、症状を記録し、その効果を追跡するために設計されています。余分な情報で混乱することなく、健康習慣を最優先事項として把握することができます。

このテンプレートはシンプルに作られているため、定期的に更新しやすいです。メンタルとフィジカルの健康の両方を管理しており、習慣が全体的な健康にどのように貢献しているかを明確に把握したい場合に特に役立ちます。

このテンプレートが気に入る理由：

視覚的なステータスビューで毎日の健康習慣をモニタリング

数週間にわたる投薬や症状を追跡

組み込みの統計機能で習慣の継続性を確認しましょう

毎日の習慣を、より広範な健康目標に整合させる

最適なユーザー：ウェルネスや医療の目標とともにフィットネスルーティンを管理しており、Notion 内で習慣を追跡するための手間のかからないシステムをお探しの方。

10. Notion 体重追跡テンプレート

Notionの体重追跡テンプレートは、毎週のログ、毎月のビュー、すっきりとしたビジュアルなど、必要な機能だけに追跡機能を絞り込んでいます。毎週の体重を入力するだけで、レイアウトがトレンドを把握し、責任を持って継続するのに役立ちます。

このテンプレートは、減量、筋肉増強、体重維持など、長期的な使用に最適です。さらに、構造が明確で繰り返し使用でき、習慣の定着を促すように設計されています。

このテンプレートが気に入る理由：

毎週体重を記録して、長期的な継続性を確保しましょう。

整理されたエントリーで、月ごとの進捗状況を追跡

すっきりとした視覚的なフォーマットで変動を把握

シンプルなデザインで目標に集中

こんな方に最適: Notion 内で一貫した記録と実際の進捗をサポートする、構造化されたメンテナンスの手間が少ない体重トラッカーをお探しの方。

Notion ワークアウトテンプレートの制限事項

Notion のワークアウトテンプレートは汎用性がありますが、専用のワークアウトトラッカーやフィットネスプランナーとしての機能にはいくつかの制限があります。

自動ワークアウトタイマーはありません： セットや休憩時間を記録することはできますが、次のセットに移るタイミングを知らせるタイマーは内蔵されていませんので、そのための別のアプリが必要になります。

ワークアウト中はモバイルの動作が遅くなる場合があります： 携帯電話では、データベースの容量が大きい場合や切り替え操作を行うと、読み込みに時間がかかる場合やセッション中にフリーズする場合があります。

ネイティブのフィットネス統合機能はありません： Notion は Apple Health、Google Fit、ウェアラブルデバイスと同期しないため、歩数、消費カロリー、心拍数などのデータは自動的にインポートできません。

チャートは手動でセットアップまたは調整が必要です： 視覚的な追跡は可能ですが、多くの場合、カスタム式やリンクされたデータベースが必要となり、初心者には難しく、小さなエラーで機能しなくなることがあります。

オフライン機能には制限があります： 信号の状態が悪いジムでは、編集内容が正しく同期されない、またはライブで表示されない場合があり、ログの記録に支障をきたす場合があります。

フィットネスライフをサポートする 7 つの Notion テンプレートの代替品

Notion の自動化、統合、モバイルパフォーマンスの不足が障害になっている場合は、ClickUpの代替ワークアウトテンプレートをご利用ください。手作業による余分な努力を必要とせずに、フィットネス目標をサポートする、よりカスタマイズされた機能をご利用いただけます。

1. ClickUp エクササイズログテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のエクササイズログテンプレートで、ワークアウト、繰り返し回数、進捗を記録しましょう。

Notion でワークアウトを追跡するには、多くの場合、新しいデータベースを手作業で作成し、フォーマットを設定する必要があります。ClickUp のエクササイズログテンプレートは、より効率的でインタラクティブなソリューションです。各エクササイズのエントリーは、繰り返し回数、セット数、重量、期間などのカスタムフィールドを含むタスクに自動的に変換されます。これにより、高度なフィルタリング、進捗の追跡、週ごとの要約を、1 つの集中型ダッシュボードで実行できます。

ユーザーは、ワークアウトの種類（筋力、有酸素運動、柔軟性など）でエントリーを整理し、目標（持久力、脂肪燃焼など）でセッションにタグを付け、組み込みのカレンダービューで一貫性を監視することができます。静的なテンプレートとは異なり、このエクササイズログテンプレートは完全に動的で、定期的なワークアウト、フォームのアップロード、パフォーマンスメモの記録をサポートしています。

このテンプレートが気に入る理由：

リマインダーや定期的なタスクを設定して、一貫したトレーニング習慣を身につけましょう。

セット、重量、期間などのメトリクスで個々のエクササイズを記録

「完了」、「欠席」、「やること」などのステータスタグを使ってワークアウトを整理

ワークフローに応じて、カレンダー、ボード、リストなどのビューを切り替えることができます。

最適なユーザー： 毎日のワークアウトや進捗の傾向を長期的に追跡するフィットネス愛好家やトレーナー。

SDW Consulting の元本および認定 ClickUp コンサルタントである Siobhan Wheelan が、ClickUp テンプレートの使用について次のように述べています。

ClickUp は、チームの一元的な情報源を提供し、チームの一体感を高め、目標に集中し続けることを可能にし、私たちの仕事のやり方を一変させました。テンプレート、自動化、ワークフローの適切な設定は、効率とコミュニケーションの面で大きな変化をもたらしました。

ClickUp は、チームの一元的な情報源を提供し、チームの一体感を高め、目標に集中し続けることを可能にし、私たちの仕事のやり方を一変させました。テンプレート、自動化、ワークフローの適切な設定は、効率とコミュニケーションの面で大きな変化をもたらしました。

2. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp 75 Hard Wellness Challenge で、一貫性と精神力を養いましょう。

75 Hard チャレンジを完了するには、真剣な継続力が必要ですが、ClickUp を使えば、その達成が簡単になります。ClickUp 75 Hard ウェルネステンプレートには、2 回のワークアウト、読書、水分摂取、食事療法の順守、進捗状況の写真など、チャレンジのすべての基準に関する毎日のチェックリストが含まれています。Notion の固定的なテーブルとは異なり、このセットアップでは、自動化、通知、モバイルフレンドリーな追跡が可能です。

毎日が、サブタスク、習慣の追跡、視覚的な連日継続カウンターが組み込まれたタスクとして構成されています。カスタムフィールドには、感想、栄養、個人的な成果を記録することができ、ステータスにより連日継続や中断を視覚的に確認することができます。すべてが整理されているため、目標から脱線することなく、前進し続けることができます。

このテンプレートが気に入る理由：

完了率、記録された時間、反省メモを追跡し、75 日間にわたる規律の維持に役立てましょう。

ライブダッシュボードでチャレンジの統計と完了の進捗を確認

ワークアウト、ダイエット、マインドセットの目標に毎日のタスクを設定し、ビジュアルボードやガントチャートを使って自分のペースを監視しましょう。

モバイルアプリの通知機能を使って、どこにいても目標の達成状況を把握しましょう。

対象者: 75 Hardや同様の総合的なフィットネスチャレンジに挑戦し、毎日の習慣の継続が求められる個人。

📮 ClickUp のインサイト： アンケート回答者の 63% は、個人的な目標を緊急度と重要度でランク付けしていますが、時間枠で整理しているのは 25% に留まっています。これはどういうことでしょうか？重要なことは分かっているものの、それがいつ重要になるかは必ずしも分かっていないということです。⏳ClickUp Brain のAI アシスタントによって強化されたClickUp Goals は、このプロセスを明確にします。大きな目標を、期限付きの、実行可能なステップに分割するのに役立ちます。ClickUp Brain は、タイムラインに関するインテリジェントな提案を提供し、タスクの完了に合わせてリアルタイムの進捗更新とステータスの自動変更を行い、目標の達成を確実に進めます。 💫 実際の結果：ユーザーは、ClickUp に切り替えた後、生産性が 2 倍に向上したと報告しています。

3. ClickUp デイリーアクションプランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp デイリーアクションプランでモチベーションを維持し、目標を達成しましょう。

ClickUp デイリーアクションプランテンプレートは、タスク管理だけでなく、毎日のフィットネスルーティンに構造を与えたいすべての人に実用的なツールです。ワークアウトに特化したものではありませんが、習慣の追跡と時間ブロックによるスケジュール管理を融合し、トレーニング、食事、回復、マインドセットの習慣を繰り返し実践するためのフレームワークを構築します。

このテンプレートが気に入る理由：

ワークアウト、食事、集中ブロック、回復など、1 日のスケジュールをセグメントごとにプランニングしましょう。

1 つのダッシュボードで毎日の成果や定期的な健康ルーティンをモニタリング

ストレッチ、日記、タンパク質摂取などのタスクに関するアラートを受け取る

構造化されたチェックインと習慣スコアで、長期的な習慣形成を築きましょう。

対象者: 構造化された日頃のウェルネスルーティンや個人向けのフィットネス向上を目指す方。

4. ClickUp 自己啓発プランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の自己啓発プランで目標を設定し、成長を追跡しましょう。

ClickUp の自己啓発プランテンプレートは、長期的な健康習慣、パフォーマンスの目標、メンタルレジリエンスのマイルストーンを追跡するのに最適です。Notion ユーザーは、複数の関連性のないデータベースを同時に操作する必要がありますが、ClickUp ユーザーは、フィットネス、マインドセット、学習、目標の進捗状況を 1 か所で監視することができます。

「成果と達成」や「学習目標」などのフィールドにより、身体的な面だけでなく、進捗状況を包括的に把握することができます。このテンプレートには、長期的なビジョン、30 日、60 日、90 日の目標、習慣形成のためのセクションが含まれています。

このテンプレートが気に入る理由：

トレーニング記録と共に、マインドセットとウェルネスに関する振り返りを整理しましょう。

レビューサイクルを使用して、ルーティンを定期的に見直して改善しましょう。

個人的なフィットネス、栄養、またはメンタル成長の目標を設定し、マイルストーンと四半期ビューを使用して進捗状況を追跡します。

「オン・トラック」や「オフ・トラック」などのステータス更新機能を使ってプランを調整

🔑 こんな方に最適：身体トレーニングと習慣の確立、振り返り、目標のプランニングを組み合わせたい、フィットネス志向のユーザー。

💡 プロのヒント：ワークアウトとともに、回復と睡眠も追跡しましょう。回復は、反復運動と同じくらい重要です。睡眠時間や筋肉痛の程度を記録する簡単なセクションを追加して、休息すべきタイミングや、さらに努力すべきタイミングを見極めることができます。

5. ClickUp パーソナル習慣トラッカーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp Personal Habit Tracker で毎日の習慣を追跡しましょう。

ClickUpのパーソナル習慣トラッカーテンプレートは、毎日のストレッチ、歩数の追跡、水分補給の維持、マインドフルネスの実践など、持続可能な健康習慣を確立するのに最適です。このテンプレートは、ワークアウトプランをゲーム化されたダッシュボードに変換し、習慣を色分けしてスケジュールし、毎週反映します。

このテンプレートは、わかりやすいビジュアル、カスタムフィールド（「10,000 歩」や「64 オンスの水分を摂取する」など）、およびシンプルな「開始」と「完了」のステータスを使用して、プロセスを複雑にすることなく習慣の継続状況を簡単に確認できます。Notion テンプレートとは異なり、ClickUp では、各習慣を定期的なタスクとして割り当て、自動化（報酬タスクやマイルストーンのトリガーなど）を構築し、進捗チャートで順守状況を評価することができます。

このテンプレートが気に入る理由：

タグとスコアを使って、完全にパーソナライズされたディシプリン・トラッカーを作成しましょう。

シンプルな切り替えで、毎日の健康や生産性の習慣を設定、追跡しましょう。

ステップ数や水分摂取量などの構造化されたフィールドを使用して、進捗状況を視覚化

カスタムラベルを使用して、優先度やカテゴリごとにマイクロ習慣を構築、整理しましょう。

最適なユーザー：健康とウェルネスのルーティンを可視化し、責任を持って継続するための、ミニマルで柔軟な習慣トラッカーをお探しの方。

6. ClickUp 年間目標テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の年間目標テンプレートで長期的なフィットネス目標を設定しましょう。

ClickUpの年間目標テンプレートは、全体像の計画を立てるために設計されています。一般的な目標の追跡用に作成されていますが、マラソンを完走する、目標体重を達成する、複雑なトレーニングプログラムを習得するなどの長期的なフィットネス目標にも最適です。

このテンプレートは、年間目標を管理しやすいタスクに分割し、マイルストーンを設定し、ガントチャートやカレンダーなど複数のビューで進捗状況を監視することで、目標の達成を支援します。単にワークアウトを記録するだけでなく、目的を持って 1 年の計画を立てることができます。

このテンプレートが気に入る理由：

測定可能な成果で、年間フィットネスやウェルネスの目標を設定しましょう。

目標を、実行可能な週単位または月単位のタスクに分割しましょう。

カレンダーとガントチャートビューでマイルストーンと期限を追跡

組み込みのダッシュボードを使用して進捗状況を監視し、調整を加えましょう。

理想的なユーザー：1 年を通してフィットネスへの取り組みを継続するために、構造化された四半期ごとのプランニングを好む、目標設定型の人。

7. ClickUp デイリー目標テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「毎日の目標」テンプレートで、短期的なフィットネスタスクをこなしましょう。

マイクロフィットネス目標を中心に 1 日のスケジュールを立てるのに最適なClickUp デイリーゴールテンプレートは、20 分間のワークアウト、水分補給のモニタリング、ステップ目標の達成など、本当に重要なことに集中し、追跡するためのツールを提供します。

大きな健康目標を毎日の行動に分割し、完了した内容を監視し、1 日の終わりに「やること」、「確認済み」、「完了」などの組み込みのステータスを使用してタスクを確認することができます。1 日のトレーニング目標、マインドセットの成果、栄養目標、運動ログに焦点を当てた各エントリーで、小さな成果を可視化することが重要です。

このテンプレートが気に入る理由：

フィットネス、ルーティン、ウェルネスに関する測定可能な毎日の目標を設定しましょう。

カスタムフィールドとステータスを使用して、進捗状況をリアルタイムで確認

メモリストやデイリーメモなどのビューでタスクやアイデアを整理

ボードビューやリストビューで優先度をすばやく確認、調整

最適なユーザー： トレーニングのモチベーション、規律、ポジティブな強化に日々取り組んでいる方。

ClickUp でフィットネスルーティンに構造をもたらしましょう

Notion テンプレートは、すべてを 1 か所にまとめたい場合に特に、確かな出発点となります。しかし、より高度な自動化、モバイルパフォーマンスの向上、タスクレベルの制御をお求めの場合は、ClickUp があなたのルーティーンに必要なアップグレードです。

セットの記録、栄養プランの作成、毎日の進捗の追跡など、ClickUp には、計画を立てる際の推測作業を必要としない、すぐに使えるテンプレートが用意されています。習慣の追跡から長期的な目標の設定まで、勢いに流されることなく、意図的に行動できるように設計されています。

目標を貫き、集中力を維持し、フィットネスプランを完全に実行したいとお考えなら、ClickUp がその実現をお手伝いするツールをご用意しています。

