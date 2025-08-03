就職、インターンシップ、その他に関する無料推薦状テンプレート

簡単な推薦状を書いていただけませんか？

この言葉を聞いたことがある方は、それが簡単なことではないことをご存じでしょう。推薦状（LOR）は、プロフェッショナルで、個人的で、要点を押さえた、適切なバランスを保ったものでなければなりません。

毎回、白紙のページから作成するのは、あまり理想的ではありません。

推薦状テンプレートを使用すると、この作業が簡単になります。適切な構成を使用すれば、書き出しや記載内容について悩むことなく、意味のある詳細を記載することに集中できます。

このブログ記事では、ClickUp などの無料の使いやすい推薦状テンプレートをご紹介します。さっそく見てみましょう！⏭️

推薦状テンプレートとは？

推薦状テンプレートは、明確で的を絞った、よく整理された推薦状を書くのに役立つ、構成のアウトラインです。ほとんどのテンプレートには、紹介、その人物の強みや実績のハイライト、それを裏付ける例、締めくくりの文など、標準的なセクションが含まれています。

時間がない時や複数の推薦状を書く必要がある時に、非常に役立ちます。

テンプレートを使用すると、フォーマットがすでに用意されているため、手紙の構成を気にする必要がなく、その人物のユニークなスキルや経験など、重要な詳細に集中して書くことができます。

これらのテンプレートを使用すると、就職活動、インターンシップ、学術プログラムなど、思いやりのあるプロフェッショナルな推薦状を簡単に作成できます。

良い推薦状テンプレートの条件とは？

しっかりとした推薦状テンプレートを使用すると、作成プロセスが簡略化され、説得力のある推薦状を作成することができます。このテンプレートは、候補者の強みを明確に強調しつつ、さまざまな役割に対応できる内容になるようガイドしています。

優れたテンプレートを選ぶ際に注意すべき点は、次のとおりです。

明確な構成： コンテンツを、紹介、資格、結語などの明確なセクションに整理

カスタマイズ可能なフィールド： 特定の役割、業界、または候補者の実績に合わせて、 特定の役割、業界、または候補者の実績に合わせて、 就職の推薦状を カスタマイズできます。

プロフェッショナルな口調： 洗練された、かつ誠実な口調で信頼性を高めます。

具体的なプロンプト： スキルや実績の詳細な例を記載するよう、作成者をガイドします。

簡潔な構成： 手紙の焦点を明確にし、最大限のインパクトを与えるために、理想的には 1 ページにまとめる。

多用途なフォーマット： 学術、職業、文字数に基づく推薦状のニーズに対応

編集可能なデザイン：Word、Google ドキュメント、PDF フォーマットで簡単に調整可能

ガイド文：候補者のユニークな価値を明確に表現するための、インパクトのあるフレーズを提案します。

16 通の推薦状テンプレート

推薦状を書くことは、思ったほど簡単なことではありません。伝えたい内容が明確に決まっている場合でも、適切な言葉を選び、すべてを整理してまとめるのは、すぐに大変な作業になってしまうものです。

それでは、すぐに使える推薦状テンプレートをいくつかご紹介しましょう。📃

1. ClickUp カバーレターテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のカバーレターテンプレートを使用して、インパクトのある推薦状を作成しましょう。

ClickUp のカバーレターテンプレート は、実際の成果や成長を強調した、説得力のある、その人に合わせた推薦状を作成するのに役立ちます。

このテンプレートは、説得力のある冒頭から、候補者の資格やサポートとなる例、そして説得力のある締めくくりまで、構造化されたフレームワークに沿って作成されています。就職、インターンシップ、学業の機会など、誰かを推薦する場合でも、このテンプレートを使用すれば、的を絞った、個人的でインパクトのある推薦状を作成することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

明確な紹介文と関係の説明から、印象的な推薦状を書き始めましょう。

実際の例を用いて、実績を役割やプログラムと関連付けましょう。

候補者のリミットを成長の機会として捉える

具体的な表現を促すプロンプトが組み込まれているため、曖昧な賞賛を避けられます。

📌 適した用途: ストーリー重視のオーダーメイドな推薦状で、実際の成果と成長を強調し、候補者を推薦する際に最適です。

💡 プロのヒント：1 つの説得力のあるストーリーを中心に推薦状を構成しましょう。背景と結果を含む 1 つのよく選ばれたストーリーは、多くの場合、特徴のリストよりも説得力があります。「組織力があり、意欲的である」ではなく、「失敗していたプロジェクトを成功に導いた」と表現しましょう。

2. ClickUp 求人提案テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の求人提案テンプレートを使用して、印象に残る推薦状を作成しましょう。

ClickUpの「仕事提案テンプレート」 を使用すると、個人的でありながらプロフェッショナルな、誠実で説得力のある推薦状を簡単に作成できます。

このテンプレートでは、候補者とのつながりを紹介し、影響力のあった例を具体的に共有し、測定可能な結果を強調して、推薦状を作成するためのガイドが記載されています。タイムラインなどのビジュアルを埋め込んで、主張を裏付けることもできます。プロジェクトベースの成果がある候補者に最適です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

📌 理想的な用途：個人的なつながり、印象的な例、洗練された構成を融合させた、説得力のある職位の推薦状を作成する場合。

💡 プロのヒント： ツールを切り替えたり、一から作成したりして時間を無駄にしないでください。ClickUp を使用すると、すべての推薦状を 1 つの効率的なワークスペースで下書き、整理、仕上げを行うことができるため、意味のある、印象に残る推薦状を作成することに集中できます。

3. Canva の推薦状テンプレート

Canva経由

Canva の推薦状テンプレート は、すっきりとしたプロフェッショナルなレイアウトと、フォーマルすぎず温かみのあるソフトなデザインが特徴です。

送信者と受信者の詳細を記入する専用スペース、メッセージを柔軟に記入できる本文、整然としたスタイルの締めくくり文が備わったこのテンプレートを使用すれば、洗練された、パーソナライズしやすい推薦状を作成できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

柔らかなピーチ色のアクセントが印象的な、視覚的に魅力的なレイアウト

簡単にカスタマイズできるわかりやすい構成

親しみやすさとプロ意識のバランスが取れた、すっきりとしたフォーマット

学術的な推薦状や就職用の推薦状に、視覚的なインパクトを加えるのに最適です。

📌 適した用途: 推薦状の内容と同じくらい視覚的に印象的な推薦状を作成するため。

💡 プロのヒント： 裏付けがない限り、最上級は使用しないでください。「最高」、「最も」、「並外れた」などの言葉は、具体的な内容がない場合、空虚に聞こえることがあります。可能であれば、成果を数値化したり、文脈で説明したりしてください。ClickUp Brain を使用すると、推薦状の中で曖昧な文章を強調表示し、AI に具体的な例やデータを用いて書き直すようプロンプトすることができます。 📌ClickUp Brain でこのプロンプトをお試しください： 「彼は私たちのチームで最も信頼できる社員です」という表現を、信頼性を示す具体的な例や測定可能な結果に置き換えてください。

4. Adobe の高校推薦状テンプレート

Adobe経由で

Adobe の高校推薦状テンプレート は、学生の評価に最適な、親しみやすく、よく構成されたレイアウトが特徴です。

余白に縦書きで記載された学校名から、柔らかな葉のデザインのビジュアルまで、創造性と信頼性のバランスが取れています。このフォーマットは、学業成績に焦点を当てながら、個人的でサポート的なタッチも加えています。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

親しみやすいながらもプロフェッショナルなデザインにモダンな要素を融合させたテンプレートです。

学術的な設定での学生の推薦に最適です。

パーソナライズが簡単なすっきりとしたレイアウト

視覚的な要素は、邪魔にならずに温かみを添えます。

📌 対象：学生が優れた推薦状で最高の印象を残すためのサポート。

🔍 ご存知でしたか？LinkedIn のスキル評価や推薦文をご存知ですか？従来の推薦状をデジタル化したもので、より少ない努力で、より多くの絵文字を使用することができます。

5. AIHR による文字紹介状テンプレート

AIHR経由で

AIHR の「文字紹介状テンプレート」 は、誠実で率直な内容であり、思いやりのある個人的な推薦状を書くためのガイドとなっています。

資質、例、締めくくりの言葉について明確なプロンプトが記載された、この柔軟なフォーマットは、仕事、学術的な役割、ボランティアプログラムなど、さまざまな用途に対応しています。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

専門家ではない方が推薦状を書く場合に、わかりやすい構成のテンプレートをご用意しています。

真摯で個人的なトーンを保ちつつ、カジュアルになりすぎないよう促します。

さまざまな状況での文字による推薦状に最適です。

プロンプトにより、焦点を絞って具体的に書くことができます。

📌 理想的な用途：誠実で印象に残る、心からの推薦状を書く場合。

🧠 面白い事実： インターネット上で、有名な悪役のために偽の推薦状を書くという流行があります。ダース・ベイダーやヴォルデモートなどのキャラクターを絶賛する推薦状です。ある推薦状では、ダース・ベイダーを「レーザーのように鋭い紛争解決能力を持つ強力なリーダー」と賞賛しています。😅 適切なトーンとフォーマットを使えば、ほとんど誰でも印象的に見せることができる、という面白いリマインダーです。しかし、現実の世界では？推薦状を際立たせるのは、その信憑性、具体性、そして誠実さです。

6. AIHR のプロフェッショナルな推薦状テンプレート

AIHR経由で

「プロフェッショナルな推薦状テンプレート」 は、同僚の転職を自信を持ってサポートするための、洗練された構成のテンプレートです。

強力な紹介文、候補者の強みの詳細、フォローアップを促す締めくくりまで、就職や昇進をサポートするのに最適なテンプレートです。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

洗練されたモダンなデザインに、控えめな色のアクセントが効いています。

転職、昇進、正式な就職活動などに最適です。

個人的な見解と職業上の例の両方を盛り込むことをお勧めします。

信頼性が高く、敬意のある締めくくりを記載する余白を残しています。

📌 理想的な用途：同僚の次の大きな転職やキャリアチェンジを、肯定的なフィードバックを含む、説得力あるプロフェッショナルな推薦状でバックアップする場合。

💡 プロのヒント：職務内容から将来を見据えた表現を取り入れましょう。「これまでやってきたこと」から「次にできること」へとシフトしましょう。例：「彼女は、プレッシャーの下でも迅速に適応し、リーダーシップを発揮する能力があるため、ペースの速い、クライアントと接する役割に最適です。

7. AIHR によるプロモーション用推薦状テンプレート

AIHR経由で

AIHR のプロモーション推薦状テンプレート は、過度にフォーマルまたは一般的になり過ぎることなく、従業員のキャリアの次のステップを推薦するために設計されています。

候補者のスキル、重要な貢献、リーダーシップへの準備状況を強調し、実際の例や力強い締めくくりで推薦文を裏付けるスペースも確保されています。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

社内プロモーションに合わせた、焦点を絞ったフォーマット

昇進を後押しする具体的な例を記載することをお勧めします。

全体を通して、明確でプロフェッショナルな口調を保ちます。

あらゆる業界や役割に合わせて簡単にカスタマイズ可能

📌 理想的な用途：自信を持ってより大きな役割を担う準備ができていると思う人を推薦する場合。

8. テンプレートによる奨学金推薦状テンプレート

「奨学金推薦状テンプレート」 を使用すると、学業成績、リーダーシップの資質、地域社会への貢献などを、構造的で意味のある方法で簡単に強調することができます。

リレーションシップの確立から奨学金の目標との関連性の強調まで、このテンプレートを使用すると、手紙を過度に複雑にすることなく、説得力のある推薦状を作成することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

学業および課外活動の成果を明確に網羅

学生の価値観と奨学金の目的を一致させるのに役立ちます。

コミュニティの取り組みなどの実際の例を記載するスペースも付いています。

成績やサービスに基づくプログラムに応募する学生に最適です。

📌 理想的な用途：優秀な学生に、インパクトのある推薦状を書いて、奨学金の獲得を支援する場合。

💡 プロのヒント：「期待以上の成果を上げる」などの使い古された褒め言葉は避けてください。その代わりに、その人がやったこと、そしてそれが注目に値する理由を正確に記述してください。行動 > 流行語。

9. Template.net の同僚用推薦状テンプレート

この推薦状テンプレート は、ありきたりな表現にならない、誠実でプロフェッショナルな同僚の推薦状を作成するのに役立ちます。

レイアウトは会話調でありながら構造化されており、文脈に応じて技術的なスキル、リーダーシップ、コラボレーション力などの特定の強みを強調するためのプレースホルダーが用意されています。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

編集が迅速かつ簡単になる、すっきりとした構造

プロンプトは、実際の成果や特性に焦点を当てるのに役立ちます。

専門性と個人的なタッチを適切にバランスさせた内容です。

同僚の推薦状や社内推薦に最適です。

📌 適した用途: 同僚の成果を真摯で丁寧な推薦文で強調する。

📮 ClickUp Insight： 平均的なビジネスパーソンは、1 日 30 分以上、仕事に関連する情報を探して過ごしています。これは、電子メール、Slack のスレッド、散らばったファイルを探して、1 年間に 120 時間以上も無駄にしていることになります。ワークスペースに組み込まれたインテリジェントな AI アシスタントが、その状況を変えることができます。ClickUp Brain をご利用ください。適切なドキュメント、会話、タスクの詳細を数秒で表示し、即座に洞察と答えを提供するため、検索作業から解放され、すぐに仕事に取り掛かることができます。 💫 実際の結果：QubicaAMF などのチームは、ClickUp を使用することで、時代遅れの知識管理プロセスを排除し、毎週 5 時間以上、年間 1 人あたり 250 時間以上の時間を節約しています。四半期ごとに 1 週間分の生産性が向上したら、あなたのチームは何ができるか想像してみてください。

10. Template.net の推薦状レイアウトテンプレート

「推薦状レイアウトテンプレート」 は、プロフェッショナルな推薦状を作成するための多用途なフォーマットです。鍵となる強みをアピールし、実際の例を挙げて信頼性を高めるためのスペースも備わっています。

紹介から推薦文へと効率的に進み、短く関連性の高い逸話で裏付けされた簡潔なストーリーテリングを奨励しています。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

多様な職業シーンに対応可能な汎用性

ガイド付きのプロンプトで、曖昧な賞賛を避けることができます。

フローが合理化されているため、推薦状は要点を絞った効果的なものになります。

下書きや急ぎの推薦状作成に便利です。

📌 理想的な用途：明確でわかりやすいレイアウトと具体的なガイドラインにより、推薦状をスムーズに作成できます。

11. テンプレートによるビザ申請用推薦状。net

ビザ推薦状テンプレート は、ビザや移民手続きをサポートする、敬意を込めた簡潔な推薦状を作成するのに役立ちます。

移民担当官に直接対応し、自分の権限を確立し、候補者の学業や職業上の長所を構造的に、かつ支持的に強調する方法を順を追って説明しています。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

法的文書や移民関連の手続きに適した正式なトーンです。

組み込みの構造により、明確さと信頼性が確保されます。

学歴、仕事に対する姿勢、実績を強調するスペース

フォローアップのために、送信者の詳細を正確に記載した、すっきりとしたフォーマットです。

📌 理想的な用途：よく練られた推薦状で、誰かのビザ申請手続きをサポートする場合。

💡 プロのアドバイス：キャリアの初期段階にある人向けに書く場合、経験よりも態度や適応力を強調しましょう。適切な文脈では、好奇心、指導を受け入れる姿勢、粘り強さが技術的な専門知識を上回ることもあります。

12. Template.net のインターンシップ推薦状テンプレート

「インターンシップ推薦状テンプレート」 は、学生やキャリアの浅い専門家をインターンシップの役割に推薦するプロセスを簡略化します。

わかりやすいレイアウトで、候補者を簡単に紹介し、いくつかの強みを強調し、具体的なエピソードを共有することができます。すべて、パーソナライズしやすいフォーマットで作成されています。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

簡潔な構成で、迅速かつ丁寧な推薦文の作成に最適です。

潜在能力を示す実際の例を使用することを推奨しています。

バランスのとれた口調で、フォーマルな場面でもカジュアルな場面でも使用できます。

さまざまなインターンシッププログラムに合わせて簡単にカスタマイズ可能です。

📌 対象：学生や若手プロフェッショナルが、潜在的な雇用主に対して目立つ推薦状でインターンシップを獲得するための支援。

13. Template.net のフリーランス用推薦状テンプレート

フリーランサーの推薦状テンプレート は、フリーランサーのスキル、信頼性、貢献度を、個人的かつプロフェッショナルな口調で紹介するために作成されています。

コラボレーション、プロジェクトの結果、全体的な経験について記載するスペースも設けられており、フリーランサーが将来のクライアントや役割を確保するのに最適です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

スキル、信頼、成果に焦点を当てたシンプルなレイアウト

一般的なフィードバックよりも、個人に合わせたストーリーを重視します。

明確な推薦文と連絡先情報で締めくくる

フリーランスの開発者、デザイナー、ライター、コンサルタントなどに最適です。

📌 適した用途: フリーランスの専門スキルと信頼性を強調し、新たな機会を開くための推薦文作成に最適です。

14. Template.net の看護職の同僚による推薦状テンプレート

「看護職の同僚推薦状テンプレート」 は、臨床面や対人関係の強みに焦点を当て、同僚の看護師のために、思慮深く信頼性の高い推薦状を作成するのに役立ちます。

チームワーク、患者ケア、コミュニケーション、リーダーシップについて記載するようプロンプトが表示されるため、就職活動、研修プログラム、賞の受賞などに最適な、バランスのとれた推薦状を作成できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

臨床スキルやチームワークなど、重要なポイントを網羅しています。

全体を通して、プロフェッショナルでありながら温かみのある口調を保っています。

医療現場での同僚間の推薦状作成に役立ちます。

最終的な推薦文にふさわしい力強い締めくくりも含まれています。

📌 適した用途: 同僚の看護師の献身を認め、次なる機会への適任者として推薦する際に最適です。

15. テンプレートによる公共サービス推薦状テンプレート

「公共サービス推薦状テンプレート」 は、政府、非営利団体、または市民活動で影響力のある人物を推薦するのに役立ちます。

リーダーシップのスタイル、対人スキル、コミュニティへの貢献などを具体的な例を挙げて強調するためのガイド付きです。プロ意識と人間性を求められる役割に最適です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

公共部門の役割に合わせたセクションが整理された、すっきりとしたレイアウト

ミッション志向の特性や人間関係の強みを強調するのに役立ちます。

就職活動、採用、賞のノミネートなどに使用できます。

印象的な締めくくりは、フォローアップや連絡の余地を残します。

📌 適した用途: 公共サービスで貢献している人への意味のある推薦状を書く場合。

16. Template.Net の教師用推薦状テンプレート

「教師の推薦状テンプレート」 は、要点をまとめ、心からの感想を込めた内容に仕上げることができます。教育現場での教育者や学生の推薦に最適です。

学習、リーダーシップ、授業での貢献など、具体的なエピソードを共有することで、推薦文に深みを与えながら、構成をすっきりとしたものにすることができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

学生や教育者向けの推薦状用に設計されています。

個人的なエピソードや学業上のハイライトを記載するスペースも付いています。

幼稚園から高校、大学までの教育機関の設定に簡単に適応可能

敬意を払い、信頼性があり、励ましの言葉を含むトーンを保ちます。

📌 理想的な用途：同僚の教育者の情熱やスキルを強調した推薦状で、そのキャリアをサポートする場合。

💡 プロのヒント：必要に応じて、プロジェクト、パートナー、実績、会社名などを記載しましょう。これにより、推薦状の信頼性が高まり、その人物が現実の複雑な環境で活躍している人物であるとの印象を与えることができます。

ClickUp を使用して、推薦状をより迅速に作成、修正、送信

推薦状は、特に時間的制約がある場合や複数の依頼が同時に来た場合、よく考えられ、構成が明確で、作成しやすいものである必要があります。テンプレートは、そのプロセスを簡略化するのに役立ちますが、その真価は、すべてを1か所にまとめることができる作業スペースにあると言えます。

ClickUpは、LOR の作成、フォーマット、管理など、ワークフローのあらゆる部分をスムーズにする、仕事とスキル管理のためのオールインワンアプリです。

ClickUp ドキュメント

ClickUp Docs で推薦状を作成、整理、カスタマイズ

ClickUp Docs から始めましょう。

ワークスペースを離れることなく、ドキュメントの作成、フォーマット、整理をすべて行うことができる、組み込みのドキュメントエディターです。

たとえば、キャリアメンタープログラムを担当しており、10 人のメンティーに LOR を送る必要がある場合を考えましょう。「Mentorship LORs 2025」というマスタードキュメントを作成し、各メンティーのサブページを作成して、メンターとしての活動で印象に残った点を各レターに盛り込んでパーソナライズすることができます。その後、プログラムコーディネーターにタグを付けて、レビューと最終確認を依頼します。

ClickUp Brain

さらに素晴らしい点は、インテリジェントな AI アシスタントであるClickUp Brain がドキュメントに組み込まれていることです。

ドキュメント内で直接コンテンツの草案作成、書き換え、修正を行うことができます。大まかな段落を強調表示して Brain に修正を指示したり、ページを離れることなくまったく新しいセクションの生成を依頼したりすることができます。

ClickUp Brain を使用して、ClickUp Docs 内で推薦状を直接作成、修正できます。

たとえば、プロジェクトマネージャーを推薦する際に、そのリーダーシップの成果をうまく表現できない場合、その人物の業績に関する大まかなメモを強調し、ClickUp Brain に「チーム間の連携を成功に導いたプロジェクトマネージャーのための強力な推薦文に書き直してください」とプロンプトを入力すると、すぐに洗練されたバージョンが作成されます。

空白のページから抜け出し、あらゆる推薦状で印象を残しましょう

1 通の手紙を書く場合でも、何十通も管理する場合でも、適切なテンプレートと作業スペースを使用することで、時間を節約し、真に目立つ推薦状を作成することができます。

プロセスを効率化し、印象に残る推薦状を作成する準備はできていますか？

今すぐClickUp に登録して、推薦状を作成、整理、送信するためのよりスマートな方法を体験してください。