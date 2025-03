現代のビジネスに最適なデータ管理ツール トップ25

Looker独自のモデリング言語であるLookMLによる 高度なデータモデリング は、データ内のリレーションシップを定義し、カスタムメトリクスを作成するのに役立ちます。 *Googleクラウドサービスとの統合により、スケーラビリティ、セキュリティ機能、データマッピングやカスタム構成のためのGoogleのAIおよびMLツールへのアクセスを提供します。 *Google BigQueryとのネイティブ接続により、リアルタイム分析が可能になり、データウェアハウス上で直接リアルタイム分析を実行できます。 #### Looker by Googleのリミット

LookMLに依存すると、セルフサービスのボトルネックとなる可能性があります。 *G2: 4.4/5 (1,400件以上のレビュー) *Capterra: 4.6/5 (200件以上のレビュー) ### 20. Polymer (生のデータを実行可能なダッシュボードに変えるのに最適) via /href/ https://www.polymersearch.com/ Polymer /%href/ Polymerは、eコマース、マーケティング、企業など、さまざまな分野のビジネス向けに設計されたリアルタイムデータ視覚化プラットフォームです。 これは、/href/https://clickup.com/blog/project-management-analytics///プロジェクト管理分析/%href/と連携して、多様なデータソースを統合するのに役立ちます。 ASK BOSCO®は、ユーザーフレンドリーなインターフェースと高度な機械学習機能を提供し、マーケティング担当者や代理店向けの会話型および音声アシスト型のレポート作成を強化するように設計されたAI搭載の分析プラットフォームです。 このプラットフォームの予測分析機能は、今後のパフォーマンス予測とメディア支出の配分を支援し、ビジネスがマーケティング予算に関するデータ主導の意思決定を行うことをサポートします。 #### ASK BOSCO®の主な機能