フリーランサーとリモートワーカーのための5つの健康増進ヒント

私はキャリアの初期に 2 年ほどオフィスで働いたことがありますが、その間、リモートワークをしたいと願わなかった日は 1 日もありませんでした。私は大都市に住んでいるため、通勤はいつも混雑した地下鉄や交通渋滞で過ごすことでした。

オフィス自体は、私の仕事にはほとんど何の助けにもなりませんでした。それどころか、気が散ったり、疲れたり、全体として生産性が低下することが多かったのです。私はいつも、自分の快適な自宅や、自宅近くの陽当たりの良いテラスからリモートで仕事ができると感じていました。さらに、起床時間は非人間的だと感じていました。

私の食事は、ほとんど自炊ではなく、健康的なものとは程遠いものでした。ジムに行く時間もありませんでした。いつも疲れていました。

フリーランスとして10 年以上、リモートワークとして 3 年以上働いた今、自分の選択に満足できない日は 1 日もありません。私の生活の質は劇的に向上しました。自分のスケジュールを立てることができ、仕事をするのは「しなければならないから」ではなく、「したいから、好きだから」だと常に感じることができます。

しかし、最初の数年間は厳しい時期もありました。世の中の自由をすべて手に入れたことで、時には働きすぎて、オフィスに閉じこもって働いていたときに意識していた、人生の良いことをすべて忘れてしまうこともありました。美しい人生を送るためには、規律がすべてであることに気付くまでに、しばらく時間がかかりました。しかし、規律の大切さを学んだ後は、多忙なスケジュールに戻ることはなくなりました。

リモートワークをしながら、より健康で、より幸せ、そしてエネルギーとポジティブなエネルギーに満ちた生活を送るための 5 つのヒントをご紹介します。

1. 仕事中にストレスをゼロにしたいなら、クロノメーターが鍵となります

ポモドーロテクニックを採用する場合も、他のオンラインタイマーを選ぶ場合でも、私の言葉を信じてください。あなたの体と心はきっとその恩恵を実感するでしょう。25 分間の集中的な作業と 5 分間の短い休憩を繰り返すだけで、生産性とストレスレベルに驚くべき効果があります。

リラックスする方法を学べます（5 分は短いように感じるかもしれませんが、実際にはもっと長く感じるでしょう）。休憩時間になったら、コンピュータから立ち上がって、本当に休憩を取るからです。横になったり、リラックスできる音楽を聴いたり、ストレッチをしたり、ダンスをしたり、過去 25 分間にやった生産的な仕事から心を離れることができるなら、何でもやってかまいません。

さらに、通常取り組んでいるタスクの量が多すぎることで感じるストレスも、1つずつ順番にこなしていくことで軽減されます。時間を25分のセッションに分割することで、複数のタスクを同時にこなそうとする必要がなくなり、1つのセッションに1つのタスクに集中することができます。

2. 自分へのご褒美として小旅行を

仕事から自分自身を切り離すことの重要性は、いくら強調しても強調しすぎることはありません。自宅がオフィスである場合は、実際に職場に行く場合よりも、仕事に没頭してしまう習慣に陥りやすいことは誰もが知っています。

年に3回町を離れるのは、決して多すぎません。全く問題ありません。1回の長期休暇を取るか、ビーチヨガリトリートでリフレッシュし、その後予算内で2回の週末旅行を選ぶか、いずれにせよ、自分自身に与える3回の休暇は、人生に大きな違いをもたらすでしょう。

3. 食事は締め切りと同じくらい重要です

まず最初にすべきことは、食事のための時間を確保することです。何か料理をしたい場合は 1 時間ほど時間を取ってください。ただし、何をするにしても、タスクの合間にコンピュータの前で間食は絶対に避けてください。

テーブルで食事をするか、友人と外食しましょう。そうすることで、食事量をよりコントロールでき、食べるものにも意識が向くようになります。ランチは、まるでご褒美のような気分になります。気分転換のために、私は通常、毎週少なくとも 2 回は外食をするようにしています。できるだけ、行ったことのないお店に行くようにしています。

また、仕事机には食べ物を一切持ち込まないことを習慣にしました。しかし、自家製のフレーバーウォーター、コーヒー、紅茶は常に用意しています。これにより、1 日を通して水分が十分に補給されている かどうかを気にする必要もなくなります。

4. 毎日運動する時間を決め、それが非常に重要な締め切りであるかのようにそれを厳守する

朝型の人なら、朝に運動しましょう。たとえ 20 分だけでも、1 日を始める前にやってみてください。この 20 分の違いに驚くでしょう。よりエネルギーに満ち、力強くなり、コンテンツにも満足感が増すでしょう。

私のように夜型の人なら、午後や夕方が運動に最適な時間でしょう。ジムに行くのもいいですが、その日の気分に合った YouTube のビデオを、自分のリビングで快適にワークアウトすることもできます。毎日のワークアウトのスケジュールを立て、それを必ず守れば、気分が良くなるだけでなく、体がスリムで強くなること間違いなしです。

忙しいからできない、というわけではありません。私は、リラックスできるヨガや、エネルギーに満ちたピラティスのクラスに 20 分も割くことができない、と自分に言い訳をしてきました。しかし、それは間違いでした。毎日の運動に関しては、何年も「モチベーション」を探していましたが、結局、気分が乗らないときでも、ただ決心して実行すれば良いだけだと気づきました。重要なのは始めることです。3 分も練習すれば、自分が正しいことをしていることに気づくでしょう。

5. 瞑想、ヨガ、または自分に合ったスピリチュアルな実践で心を養いましょう

自分の気分に逆らって、自分で立てたプランを成功させることができると気づいた私は、やりたくないことを常にやることを習慣にしました。そして、そのときに、瞑想とヨガの大切さを実感したのです。

自分の性格やニーズに最も合った瞑想やヨガのスタイルがわからない場合は、参加できるスピリチュアルなヨガや瞑想のリトリートのリストをご覧ください。毎日のヨガや瞑想には、予想外のメリットがたくさんあり、どこから始めればよいか迷ってしまうほどです。しかし、週末だけでも、いつもとは違った景色の中で、自分だけの静かな時間を過ごしてみてください。自然の中で過ごし、簡単なストレッチを楽しみ、呼吸に合わせて体の動きを調整し、そして最も重要なことは、自分で瞑想やヨガをする方法を学ぶことです。

結論

好きな場所で仕事ができるという贅沢は、労働時間の延長や、自分の健康や生活の質への意識の低下につながります。しかし、健康とウェルビーイングが、どんな締め切りよりも重要であり、何よりも、他の仕事の邪魔になるものに関係なく、健康的な日常生活を貫くことが大切だと気づいたら、あなたは最高の生活を送るための正しい道を進んでいると言えます。

