リリース管理101：製品を世に送り出すために

ソフトウエアのリリース・プロセスがうまくいかないとお悩みですか?タオルを投げ出してしまいそうなステータスのミーティングがあと1回あると感じていますか?

ソフトウェア開発に携わっている人なら誰でも、新しい新鮮なものを取り入れることが重要であることを知っています。 生産性 市場への投入は容易ではない。高度に組織化された複雑なプロセスであり、リリースの展開にはどうしても問題がつきまとう。

意図的なリリース管理プロセスの副次的な効果として、高品質のソフトウェア、デリバリーの変革、そして幸せな同僚が挙げられる。

ここでは、制御可能で、測定可能で、自動化されたリリース管理プロセスが、あなたのソリューションである理由を説明しましょう。

リリース管理とは何か?

その中核となるリリース管理は、リスクを最小化し、要件を追跡・監査し、カスタマーを保証し、最小限の破壊的アプローチで一貫した実装を行います。

変更は追跡され、テストされ、リリース成功までに何度でも修正されます。

リリース(またはリリース ユニット)とは、製品の1つまたは複数のコンポーネントの変更を本番環境に展開することです。

リリース 管理とは、さまざまな段階や環境を通して製品をプランニング、スケジューリング、テストすることです。

リリースを成功させ、この競争時代を生き抜くために、 プロダクトマネージャーはKPIとメトリクスを監視する。 を監視し、ユーザーがこれらの改善を利用してビジネスをサポートできるようにします。

継続的にリリースしないのであれば、ビジネスに害を与えていることになる。

なぜか?ソフトウェアの頻繁なリリースをコミットすることで、製品の信頼性と安定性を高めることができます。

頻繁とはどれくらいの頻度でしょうか?年に1回、2回?アップデートの重要性、エンドユーザーとの互換性、現在のソフトウェアとの依存関係など、いくつかのポイントを考慮してください。

更新頻度 ワークパルス ワークパルスのリリースペースは、毎月のローリングスケジュールです。ほとんどの週は、翌週の月曜日に新しい資料をリリースし、ウェブサイト上で全メンバーが自由に利用できるようにしています。例外もあります(すでに何度もダウンロードされている問題や、編集が必要な問題など)。そのような例外を除けば、発行から入手までの遅延はありません。"

リリース展開のために考慮すべき4つの経路を見てみましょう:

パス名

長所

短所

ビッグバン

すべてのユーザーに同時にデプロイされる 🟢ステークホルダーにデプロイ日が通知されるため、スケジューリングに 関するミスコミュニケーションが発生しない 🟡リリースに遅れが生じると、特定の部門に影響が及ぶ 🟡リリースによって重大なインシデントが発生した場合、すべての ユーザーの手を引く必要がある

プッシュ

🟢 組織がソフトウェアを必要な製品にプッシュする

自動化の機会が増える

🜞 重要なアップデートがプッシュされると、ネットワークにパフォーマ ンスの問題が発生する可能性がある

プル

🟢 ユーザーが都合のよいときに調達できるよう、中央の場所で入手可能にする。

🟡 セキュリティアップデートを伴うリリースには、指定のタイムリミットを導入する必要がある。

段階的

🟢 一度に設定したユーザーグループに導入する。"ビッグバン "よりもリスクが低い。

リリース実装に時間がかかる

リリース管理者は、機能を完璧にするために「あらゆる状況を考慮しなければならない」という考え方に陥りがちです。

やることなすこと、複雑な使い方をさせることで、ユーザーにとって体験しにくい製品になってしまう可能性があります。

リリース管理は最初から最後まで大変な仕事であることは間違いないが、その苦労を上回るメリットがある。

チームは、自分たちが世に送り出しているものがworks.であると確信する。

ボーナス *プロダクトローンチテンプレート* リリース管理プロセスを適用すべき理由(別名、グッド・シュワルツ) ## Why You Should Apply a Release Management Process (aka the Good Sht)

当て推量を排除し、時間単位で生産性を向上させることができるとしたら、それに異論を唱える人はいないだろう。 アジャイルリリースプラン は不要か?

リリース管理戦略を導入することで得られる注目すべきメリットを紹介しよう:

🔁 リピートの継続

トム・ハンクスのすべてと同じ品質。

チーム間のコラボレーションを高めながら、時間、回避可能なコスト、エネルギーを節約する。

開発者は 継続的なフィードバック サポートスタッフへの知識移転により、生産後のサポートを軽減

より高いソフトウェア品質がエンドユーザーのニーズと期待に応える

💬 解説はこちら

バージョン作成に費やす時間を大幅に削減し、何が仕事で何がそうでないかをカスタ ムにテストさせ、レポート作成させる。

ユーザーが製品をどのように使っているか、製品を使って何をしようとしているか、ユーザーと接続する。

アクティビティから得られる分析を利用し、チームがユーザーが喜ぶと思う機能について、プランニングの初期段階での会話の行き来を軽減する。

基本的に、私たちは皆、自分たち自身が使いたいと思うような製品を作りたいと考えています。そのため、このプロセスにおける私たちの興奮と旅は、リリース管理プロセスに加わります。

👉 以下をチェック 製品のOKR例 あなたの製品チームのために!

混沌から明瞭へ:リリースプロセス6ステップ

現代の技術が洗練されるにつれて、開発者は新機能をより速く、より安全にリリースする道を切り開いてきました。

アジャイルフレームワークは、開発タイムラインの反復的な変更をリリースする。

(頻繁なリリースのシェフのキス)。アジャイルデリバリーアプローチで、 チームになる。 チームは、ビジネスへの影響を最小限に抑えるために、リリース活動をよりよく調整することができます。

大規模な仕事を管理可能なタスクに分解し、それらを /%ref/ に整理することで、ビジネスへの影響を最小限に抑えることができます。 生産性バックログ 製品チームは、次のことができる。 プランニングのための管理と評価 .

「私たちはアジャイル手法に従っているので、通常、大規模で市場性のあるリリースの長期的な仕事と並行して、メンテナンスアイテムや改良を繰り返しリリースしています」と、同社のプロダクトマーケティング担当ディレクター、アリー・ウォルフは言う。 ベンチマーク電子メール .

"私たちは四半期に1つの新機能をリリースすることに集中しています。大きな目標があり、アイデアには事欠きません。無制限なリソースがあれば何でも可能ですが、多くのビジネスがそうであるように、私たちにとってそれは現実ではありません。とはいえ リソース配分 時にはハードルになることもありますが、私たちはリリースアイテムに慎重に優先順位をつけることで、ペースを維持し、ユーザーに価値を提供し続けられるようにしています"

ステップ1:リリースへの道筋をつける。

最初のステップでは、プロダクトマネージャー(またはリリースマネージャー)、プロダクトチーム(所有者、アナリスト、マーケター)、そして 鍵ステークホルダー ビジョンの定義

アリアナ・ドゥーガン、製品担当副社長

/アリアナ・ドゥーガン https://www.interplaylearning.com/ インタープレイ・ラーニング /%href/

私たちは、主要な注力分野について、部門横断的な "スクワッド "ミーティングを定期的に開いています。そこでは、今後の主要なリリースやデザインについて検討し、何がいつ、なぜリリースされるのかを全員が把握できるようにしています」。

次に、グループは次のリリースでビジネスとカスタマーのために改善する優先度の高い機能を決定します。

「私たちのリリースは、私たちの戦略目標、顧客の季節性、そして多くの顧客が喜ぶとわかっている即効性のあるバグを組み合わせて、最もインパクトが大きいと思われるものを注文しています。「私たちは四半期に一度、優先度マトリックスを使い、健全なディスカッションを重ねながら、組織の機能やレベルを超えて優先度や順序を決めています。

決定要素には以下が含まれる:

早急なバグ修正とUIの改善

ビジネス戦略オブジェクト

実現可能性分析

依存関係

リソースの可用性

コストに関する問題

推定ROI

後戻りを避けるための最善の方法は、次のものを作成することである。

次に、リリースマネージャーは、(主要な利害関係者を考慮した上で)仕事の範囲を決定し、リリースを作成します。 詳細プラン を作成し、実現可能性の分析、優先度、製品アイデアのテストを行う。

このインテーク・プロセスは、リリースの価値を明確にするものであるため、徹底することが不可欠である。

ステップ2:コードへの道 .

エンジニアリングチームとDevOpsチームは、特定の機能ブランチ内で、製品要件と利害関係者の期待をロードマップに反映させる仕事をする。

機能ブランチはマスターブランチラインのセグメントであり、すべての機能ブランチが集められ、本番環境にプッシュするために統合される。

特定の機能ブランチに割り当てられた開発チームは、他の機能ブランチを混乱させたり不安定にさせたりすることなく、ビルド、テスト、変更を行うことができます。しかし、開発サイクルのあまりに早い段階ですべてのコードを統合すると、コンフリクトが発生し、意図せず遅延が発生する可能性が高くなります。

このように分離することで、開発者は同時にタスクに取り組み、迅速にフィードバックを得ることができる。

「製品を管理する際には、同僚と会話やミーティングをすることが本当に重要だとわかりました。

/と語る。 http://www.jomo247.com 上毛247 /と語る。

."対面でのコンタクトは(Zoom経由であっても!)解釈の余地を与えず、お互いが何を必要としているのかを双方から簡単に説明することができる。"

ステップ3:QAの野生の野生のテスト

QA(品質保証)チームは、確立された基準に基づいて、安定したステージング環境で潜在的なリスクを探す。ここで QAチームは、定期的なテストを継続的に実行することで、機能がいつ失敗するかを特定し、それに対処することができる。 .

ステージング環境は、フルリリース前に少人数のユーザーで機能をテストするのに便利です。これにより、エンドユーザーが利用できるようになる前に、積極的なテストとパフォーマンスの追跡が可能になります。

マシュー・ラミレス、リフレーズ・メディアの創設者、そして 言い換えツール を使うことを勧める。 チェックリスト を参照して、配備管理のアプローチを整理してください:

「製品のリリースは、うまくいかないことがたくさんあり、ストレスがたまるものです。リリース前に完了する必要のあるアイテムをすべて記載したチェックリストがあれば、製品のリリースに伴うストレスを軽減することができます。また、優れたチェックリストは、リリースプロセス中にステップを見逃したり、重要なことを忘れたりするのを防ぐのにも役立ちます。"

自動化は余分な工数よりも合理的です。

信頼性を向上させる最善の方法の1つは、反復タスクを可能な限り自動化することです。 自動化 を参照して、デプロイ機能を確認してください。

そして、最初のレビューと承認の後、機能所有者はあらゆるドキュメントを最終確認する。

エンドユーザー向けのリリースプランとともに、社内部門向けのトレーニングや採用資料も同様に詳細かつ利用可能なものでなければならない。

の共同設立者であるアルビン・ポイニョは、次のように述べている。 リンク製品 を参照:「リリースノートは、全社的に利用可能な中央ドキュメントセンターに含まれています。会社によっては、それは wiki チケット管理システム、共有ドキュメント"

「しかし、バージョン管理システム(Gitなど)を使うのはいつも避けています。目標は、読者が影響を受ける機能を知りたいだけなのに、技術的な詳細が含まれないようにすることです」とアルビンは説明する。

サポートスタッフへの知識移転は、カスタマーが製品をその目的に沿って使用できるようにするために不可欠である。

ステップ5: 生産性向上 を行う。

新しくビルドされテストされたソフトウェアリリースは、ユーザーのために本番環境に送られます!

マーケティングチームは社内外のリリースメモを公開し、カスタマに連絡し、緊急の変更が必要な場合は混乱を整理します。

最新リリースをユーザーと共有する

ステップ6: 「好き嫌い」を収集する。

リリース後にデプロイメントを閉じることが実践されていないと、チームはより多くの仕事を招くリスクがあります。

つまり、このステップをスキップしてはいけません!

効率や改善の機会をレポート作成し、システムの健全性を監視することは、練習に不可欠です。さらに、ユーザーからの率直なフィードバックは、メンテナンスを実施し、ユーザーの要求を満たすために利用できます。

アラビンド・ナラシヴァム

/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/49785/undefined/ ソリューションアーキテクト /アラビンド・ナラシヴァム

で クレイズ メジャーリリースのバージョンでクリティカルな問題がレポート作成された場合、優先度はその問題の修正とパッチの適用に移される。 製品開発 .異常に時間がかかるバグがある場合、これが課題になることもある。"

ユーザー受け入れテスト(別名、ユーザーの好き嫌いを聞くこと)はあなたの仕事に有利に働くので、これはソフトウェア開発のライフサイクルに反映され、次のリリースが前回よりも良くなることを保証します!

リリース管理を失敗させる5つの方法(そしてそれを避ける方法)*

すべてがプラン通りに進むわけではありません。リリース管理プロセスを障害から遠ざけるだけで、回避できることを知ることは有益です。最も一般的なものは以下の通りです:

❌ リリーススコープを最も曖昧な言葉で説明する。

チームにあるのはタスクと期日だけで、リリースの成功を測定できますか?これはアジャイルな行動ではありません。 スコープクリープを招きやすい。 !

リソース を制限する。

チームは最初のうちは機能ブランチの中で仕事をしているが、期限を守り、変更要求に対応するためには、チェーンとの接続を維持することが不可欠である。したがって、ソフトウェアリリースの言語は、関係するすべてのチームにわたって明確かつ簡潔でなければなりません。

❌ 自動化テストのプラクティスを否定する 。

情報伝達を実行可能なタスクに自動化することで、開発者は次に取り組むべき仕事がわかる。これにより、効率が向上し、日々の業務が生産性中心になる。

❌ リスクよりも管理プロセスを優先する。

チーム内のプロセスに支障があれば、戦略的思考は自由に伸びない。チームメンバーが所有権を持つのは、問題解決能力があるときである。

/(参考) https://clickup.com/ja/blog/10918/undefined/ プロセスやツールよりも価値がある。 /を重視する。

.

❌ゆったりと応える

開発者は時に複雑なコードを作っています。建設的なフィードバックが多ければ多いほど、ソフトウェア機能を改善することができます。この仕事を成功させるためには、チームや主要な利害関係者と、タイムリーなレビューと承認システムに対する期待を明確にしましょう。

結論

ソフトウエアは引き続き 組織の仕事のやり方を変え続けているが しかし、そこには人間的な側面もある。だから、私たちは、人々が接続を維持し、人生の課題を簡素化するための新しい方法を見つける。 あらゆる業界の組織 は、より良いデザインを人々に提供するために、製品の継続的なアップデートをコミットしている、 ユーザビリティ・テスト そして、新しいアップグレードごとに出力されます。

