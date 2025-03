2025年におすすめのAIテキスト短縮ツール10選

20ページの研究論文を1ページの要約に凝縮しようとしたときのことを覚えています。 コーヒーを飲み過ぎて、手に負えないと頑なに認めようとしなかった、とだけ言っておきましょう。 単語数をぴったり合わせながら何時間も「要約」しようとした後、もっと良い方法があるはずだと気づきました。

そこで登場したのが、AIテキスト短縮ツールです。これは、締め切りに追われる学生、レポート作成を効率化する専門家、そして、印象的なコンテンツを作成する作成者にとって、現代の救世主とも言えるツールです。🔍 ご存知でしたか? ビジネスにおけるAIは、2030年までに年間36.6%の割合で成長するプロジェクトであると予測されています。https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-market

これらのツールは単に文字数を削減するだけのものではありません。時間を節約しながら、鍵となるポイントを維持するように設計されています。現在利用可能なAI搭載の要約ツールのいくつかを試した結果、私が学んだことをご紹介します。

AIテキスト短縮ツールは、長いコンテンツを本質を損なうことなく、明確で簡潔な要約に凝縮するのに最適なソリューションです。 *undefinedQuillBot:TLDR This:Scribbr:Notta: ミーティングの書き起こしとリアルタイムの要約に最適

このガイドでは、ニーズに最適なテキスト短縮ツールを選ぶ際に注目すべき点を紹介します。 *カスタマイズ可能な要約の長さ: 特定の単語数または削減率を設定できます。 * 複数のフォーマットのサポート: プレーンテキスト、PDF、Word文書、ウェブURLなどの入力形式に対応しています。 * AIによる正確性: 高度なアルゴリズムを使用して、鍵となるポイントを維持し、重要な詳細を失わないようにします。

適切なテキスト短縮ツールを見つけるのは、あまりにも多くの選択肢があり、圧倒されるかもしれません。私はトップツールをテストしました。鍵となるポイントを維持しながら、長文コンテンツを圧縮するための私の推奨ツールは次の通りです。これらのツールについて詳しく見ていきましょう。 ### 1. ClickUp(AIドキュメント管理に最適) /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss1.gif テキスト短縮:ClickUp Brain https://clickup.com/ai ClickUp Brainを無料でお試しください /%cta/ 私は /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/ を

、私が試した中で最も賢いAIツールのひとつです。タスクのアクティビティ、コメントスレッド、プロジェクトの更新、リストのアクティビティを簡潔な要約にまとめることができます。タスクの進行状況の概要、長文のコメントスレッドの要約、プロジェクトのマイルストーンの更新など、必要なものが何であれ、ClickUp AIは数回のクリックでそれらすべてを実行します。

私は、特定の期間に合わせた要約を作成したり、設定に基づいてタスクをフィルタリングしたりすることができます。「要約する」、「進捗状況を更新する」、「リストの概要」などの機能を使用しています。

_ClickUpドキュメントでリアルタイムに共同編集、編集、要約できます。さらに便利なのが、/href/ https://clickup.com/features/docs ClickUpドキュメント /%href/ です。すべてが1つのシームレスなインターフェースで完結するので、複数のアプリを切り替える必要がありません。

https://clickup.com/blog/how-to-edit-ai-content// プロジェクトやタスクが存在する作業スペースで、AIコンテンツのドラフト、要約、編集を行うことができます。 🔮 ボーナス・ヒント: ClickUp Brainを使用すると、過去7日や30日など、特定の期間における高度なプロジェクト更新を生成し、タスク構成でフィルタリングして、カスタマイズされた洞察を得ることができます。 すべてを探索する

ClickUp AIがあなたのワークフローを最適化するすべての方法

G2: 4.4/5 (30件以上のレビュー) *Capterra: 4.5/5 (140件以上のレビュー) ユーザー /href/ https://www.g2.com/products/quillbot/reviews?utf8=%E2%9C%93&filters%5Bcomment\_answer\_values%5D=&order=g2\_default#:\~:text=It%20helps%20me%20speed%20up%20my%20works%20without%20compromising%20the%20quality%20of%20my%20writings.%20With%20the%20help%20of%20Quillbot%20I%20can%20work%20without%20worries%20and%20stress%20with%20its%20ability%20to%20paraphrase%20my%20sentences%2C%20correct%20my%20grammar%20and%20summarize%20my%20contents!%20Anything%20that%20you%27ll%20need%20at%20work%20writings%20QuillBot%20can%20do! highlights /%href/ how QuillBot makes their writing process faster and stress-free:

私の文章の質を落とすことなく、私の仕事をスピードアップしてくれます。Quillbotの助けがあれば、私の文章を言い換え、文法を修正し、コンテンツを要約してくれるので、ストレスなく仕事ができます! ### 3. TLDR This (Best for ad-free online content summarization) via /href/ https://tldrthis.com/ TLDR This /%href/