無料面接評価フォームテンプレート10選

採用は、求人広告を出し、面接を行い、候補者を選ぶという単純な作業に思えるかもしれない。しかし、人事担当者は真実を知っている。それは、どのような組織においても、最も困難でリスクの高い責任のひとつであるということだ。

それぞれの採用は、鍵になるスキルのマッチングや、企業文化、チーム、長期的な目標に合った人材を見つけることだけではありません。では、採用を効率化する方法はあるのだろうか?

その答えは、面接評価フォームテンプレートです。これらのテンプレートは、無秩序で主観的な人事プロセスを、測定可能で客観的なものに変えることができます。候補者一人ひとりの長所、短所、ポテンシャルをクリアされ、面接が単なる会話ではなく、目的を持って評価されるようになります。

それでは、最高の面接評価フォームテンプレートを探ってみましょう。

面接評価フォームテンプレートとは?

面接評価フォームテンプレートは、採用担当者や人事チームが応募書類を体系的に評価できるように設計された構造化された文書です。技術的な専門知識、対人スキル、問題解決能力、文化との調和など、候補者のコンピテンシーを分析するための明確なフレームワークを提供します。

これにより、各候補者は役割の具体的な要件に基づいて公平に評価されます。例えば、ソフトウェア開発者を採用する場合、面接評価フォームには、コーディング能力、プロジェクト経験、チームワークを評価する項目が含まれるかもしれません。

面接評価テンプレートには、自由形式の質問を設けることもできます。

📌 リーダーシップの役割を求めて採用するとしましょう。フォームには、次のような自由形式のプロンプトが含まれるかもしれません:

チームのやる気を引き出す能力を評価する。

候補者が過去の役割でどのようにリーダーシップを発揮したかを説明する。

詳細なプロンプトと個別の評価セクションにより、面接者は具体的な観察結果を記録することができ、後で候補者を見直すことが容易になります。これらのテンプレートは、複数の利害関係者からのインプットが必要なグループでの意思決定に特に役立ちます。

しかし、面接評価フォームのテンプレートがあふれる中、自社のニーズに合ったものを選ぶにはどうすればよいのでしょうか?ご安心ください!

良い面接評価フォームのテンプレートとは?

よく設計された評価フォームは、すべての候補者が同じベンチマークに対して評価されることを保証し、バイアスを減らし、採用決定の全体的な質を向上させます。

インターンやCFOを採用しようとしているのであれ、面接評価テンプレートで考慮しなければならない鍵は以下の通りです:

クリアされた評価基準: テクニカルスキル、ソフトスキル、文化的適合性などのカテゴリーを定義し、構造的な評価を行う。

テクニカルスキル、ソフトスキル、文化的適合性などのカテゴリーを定義し、構造的な評価を行う。 役割に特化した面接質問:* シナリオベースや行動的質問など、職務要件に合わせたプロンプトを含める。例:営業ポジションではコミュニケーション能力や説得力を優先し、技術職では問題解決能力や技術知識を重視する。

シナリオベースや行動的質問など、職務要件に合わせたプロンプトを含める。例:営業ポジションではコミュニケーション能力や説得力を優先し、技術職では問題解決能力や技術知識を重視する。 📊標準化された評価: 各基準の評価には一貫した数値スケールを使用し、公正な採用を保証する。

各基準の評価には一貫した数値スケールを使用し、公正な採用を保証する。 ✍️ メモ欄: 事前に定義されたカテゴリーでは把握しきれなかった具体的な見解や洞察をメモするスペースを面接官に提供する。

事前に定義されたカテゴリーでは把握しきれなかった具体的な見解や洞察をメモするスペースを面接官に提供する。 📎 書類添付機能: 履歴書やポートフォリオを追加するための独立したセクションを設ける。

10 面接評価フォームテンプレート クリックUp は、従業員のスキルやパフォーマンスを評価するのに最適なツールです。

このテンプレートには、仕事時間、仕事内容、コミュニケーションスキルやテクニカルスキルの評価のフィールドが含まれた記入しやすいフォームがあり、公正で体系的な評価を保証します。従業員の進捗を追跡し、改善点を特定するのに役立ちます。

さらに、最高のパフォーマンスを発揮するチームメンバーを特定するために、特別な賞や業績のフィールドを追加することができます。

🎯 このテンプレートの効果的な使い方

Start Hereビューで評価プロセスの概要を把握する。

リストビューを使用して、複数の従業員の評価を簡単に比較し、各従業員の現在の評価ステータスを追跡します。

評価フォームビューで、各従業員のカスタム評価フォームを作成する

🌟 理想的な用途:チームマネージャーや人事担当者のパフォーマンスレビューや四半期ごとの評価。

💡 プロからのアドバイス:* 評価をサポートする具体例や引用を書き留めましょう。例えば、"準備万端のようだった "の代わりに、"クライアントの反論に対処するための詳細なプランを提示した "と書きましょう。

2.ClickUp 採用選考マトリックステンプレート

クリックアップ採用選考マトリックステンプレート

採用プロセスが本格化しているのに、応募ステータスの追跡に苦労している。その ClickUp 採用選考マトリックステンプレート 類似した役割の候補者プロフィールを一元的に整理することで、採用プロセスを簡素化します。

このテンプレートを使用すると、最初のスクリーニング、面接、またはスキルに基づいて、簡単に応募書類と評価を比較することができます。公平で客観的な採用プロセスを実現します。最も優れている点は、評価基準の設定、面接の実施時期のプラン、チームメンバーへの採用タスクの割り当てができることです。

🎯 このテンプレートの効果的な使い方

候補者データベースビューで、面接のどのフェーズにいるのか、どの部署に応募しているのかなど、候補者に関するあらゆる詳細を整理できます。

どのチームメンバーが候補者と面接しているかを追跡し、 面接スケジュールビュー で面接日時をビューする

で面接日時をビューする コールアサインメントビューでチームメンバーに面接コールの設定を割り当てる

🌟 Ideal for: 採用プロセスを標準化し、客観的でデータ主導の採用決定を行いたいチームに最適です。

3.ClickUp 採用候補者テンプレート

ClickUp採用候補者テンプレート

その ClickUp採用候補者テンプレート 採用プロセスを可視化し、情報に基づいた効率的な採用決定を支援します。

各応募者に特定のタスクを割り当てたい場合 a を接続します。 ClickUpフォームをご利用ください。 Google フォーム、Typeform、または Zapier経由のアプリケーションツールを使って、タスクを自動的に共有することができます。

タスクを評価するためにカスタマイズ可能な評価スケールを使用したり、異なる候補者のパフォーマンスを比較するためにインタラクティブなテーブルや追跡ボードを使用することもできます。このテンプレートでは、すべての人事タスクのチェックリストやリマインダーを作成したり、洞察を交換したり、役割について議論したりすることもできます。

システム内で直接候補者についてのフィードバックを提供する。

🎯 このテンプレートの効果的な使い方*:.

マップビューで場所別の採用タスクを可視化

カスタムフィールドを使用して、希望給与やLinkedInプロフィールなどの詳細なデータを追加します。

HR追跡応募者ビューで採用プロセスの各フェーズを監視する

フルリストビューで、選択した候補者と不採用になった候補者をそれぞれの判断理由とともに確認する

🌟 Ideal for: タレントアクイジションチームやリクルーターは、候補者の絞り込みプロセスを合理化し、採用活動中のコラボレーションを改善したいと考えています。

4.ClickUpインタビュー管理・レポートテンプレート

ClickUpインタビュー管理とレポートテンプレート

その ClickUpインタビュー管理とレポートテンプレート は、候補者を定性・定量的に評価するための構造化されたアプローチを提供します。

面接レポートフォームは、面接官がポジションや部署などの候補者の詳細を追加し、全体的なフィードバックを要約したレポートを作成するのに役立ちます。コミュニケーションスキル、テクニカルスキルのドロップダウンオプションも含まれています、

と経験について、すべて「Excellent」、「Good」、「Acceptable」、「Not Acceptable」と評価されます。もちろん、これらすべてをカスタムすることもできる!

このテンプレートには、「面接レポート」と「レポートステータス」という2つのタブが追加され、以下の詳細が視覚的に表示されます。

.

🎯 このテンプレートの効果的な使い方*: .

各候補者のレポートの進捗状況を レポートステータスビュー でリアルタイムに追跡する。

でリアルタイムに追跡する。 面接レポートビューですべてのレポートを保存・整理する

Getting Started Guideビューを使用して、候補者のフィードバックを収集するプロセスを設定します。

🌟 Ideal for: HR specialists and hiring panels managing high volumes of interviews and seeking detailed report for better hiring decisions.

5.ClickUp スキルマップテンプレート

ClickUp スキルマッピングテンプレート

テンプレート ClickUpスキルマップテンプレート は、候補者の職種固有のスキルとソフトスキルを評価します。スキル アセスメント フォームをカスタマイズして、リーダーシップ、コミュニケーション、テクニカルスキルなど、さまざまな分野における候補者の熟練度を評価することができます。

クールな部分?すべての評価は魅力的な絵文字を使って行われます!スキルマップビューでは、各候補者の名前がスキル評価と一緒にリストアップされ、さまざまな分野にわたる能力を視覚的にすばやく把握することができます。これにより、各候補者の長所と短所を特定し、情報に基づいた採用決定を下すことが容易になります。

このテンプレートの効果的な使い方

ソフトスキルビューを使用して、全採用候補者のソフトスキルを特定します。

テクニカルスキルビューを使用して候補者のテクニカルスキルを探る

ジョブスペシフィックスキルビューを使って、どの候補者がジョブスペシフィックなスキルを持っているかを分析する

🌟 こんな方に最適: スキルギャップを特定し、従業員のコンピテンシーを組織目標に戦略的に整合させることを目指す、人材プランナーやチームリーダー。

6.ClickUp 募集・採用テンプレート

ClickUpの求人・採用テンプレート

テンプレート ClickUp 採用テンプレート を使えば、求人広告や候補者の募集を簡単に管理できます。

このテンプレートにはすべての役割タブがあり、募集中のポジションの最新情報を追跡できます。採用パイプラインとスケジュールタブは、最初の応募から最終的な選択まで候補者のステータスを監視するのに役立ちます。

フィードバックが必要ですか?やること完了。新しい役割を開きたいですか?簡単です。このテンプレートにはユーザーフレンドリーな求人応募フォームタブがあり、求職者は簡単に応募することができます。

このテンプレートの効果的な使い方::🎯 ::。

面接スケジュールを作成し、 スケジュールビュー を使用して希望給与、部署、利息、役割などの詳細を追加します。

を使用して希望給与、部署、利息、役割などの詳細を追加します。 採用パイプラインビューで求人広告と候補者の応募を追跡

求職者から役割に特化した詳細を収集するために求人応募フォームをカスタマイズする

🌟 Ideal for: 採用マネージャーや代理店がエンドツーエンドの採用プロセスを担当し、タスクやコミュニケーションを整理するための一元化されたハブを必要としている場合に最適です。

7.ClickUp評価フォームタスク テンプレート

ClickUp評価フォームタスクテンプレート

企業の採用サイクルを完了するテンプレートがあるとすれば、それは

/です。 https://clickup.com/templates/evaluation-form-task-t-2yzmaap ClickUp評価フォームタスク テンプレート /%href/

.

このテンプレートを使用して、応募書類の詳細なチェックリストを作成できます。履歴書レビュー」「一次選考」「技術スキル評価」などのアクションアイテムを追加し、チームメンバーにタスクを割り当てることで、各候補者の客観的な評価を確実に行うことができます。

さらに、異なるスキルの評価スケールを組み込むことができ、評価者は各候補者の長所と短所のニュアンスに富んだビューを提供することができます。

🎯 このテンプレートの効果的な使い方

問題解決」や「適応性」などのスキルにカスタムフィールドを追加し、候補者を総合的に評価する。

紹介者のチェックと面接後の評価用に別々のチェックリストを作成する

タスクの優先度を追加し、期限を設定することで、より迅速な採用が可能になります。

🌟 Ideal for: チームリーダーや部門見出しは、個人とチームのパフォーマンス指標を追跡するために構造化された従業員評価を実施しています。

💡 プロからのアドバイス:* 評価テンプレートでは、全体的な印象と推奨事項のセクションを設け、候補者が強くフィットするかどうか、またその理由を要約します。

8.ClickUp 評価レポートテンプレート

ClickUp評価レポートテンプレート

初心者にやさしいテンプレートで

/テンプレート https://clickup.com/ja/blog/155703/360-evaluation-questions/ 綿密な評価を行う /%href/

候補者のそれは ClickUp評価レポートテンプレート は理想的なリソースです。このテンプレートは従業員評価用ですが、求職者のスキルやパフォーマンスを評価するためにカスタマイズすることもできます。

行動評価、スキル評価、文化的適合性、状況的タスクなど、複数の要素にわたってパフォーマンスを評価するのに役立ちます。リーダーシップの可能性、コラボレーションスキル、問題解決能力など、KPIに基づく評価を追加することもできます。

テンプレートには、フィードバックを追加するための定義済みのカテゴリーが用意されています:Exceeds Expectations(期待以上)」、「Meets Expectations(期待以上)」、「Below Expectations(期待以下)」、「Needs Improvement(改善が必要)」。

🎯 このテンプレートの効果的な使い方

評価欄」を追加し、候補者のコンピテンシーを強調する。

コメント欄に特記事項や改善点を記入する。

すべてのデータを収集し、候補者全員の総合評価レポートを作成する

🌟 Ideal for: マネージャーやCEOが年次評価報告書を見直し、作成する際に最適です。

9.ClickUp面接プロセステンプレート

ClickUpの面接プロセステンプレート

この ClickUp面接プロセステンプレート は、面接のフェーズをセグメントに分けることで、構造化された面接の実施を支援します。例えば、「初回面接」セグメントでは、候補者の専門性を評価するために、会社概要や役割に特化した質問を行います。

リファレンスチェック」では、このテンプレートにハイライトを当て、過去の仕事関係からの定性的なフィードバックに焦点を当てることができます。 共同作業の期間、得意分野、フィードバックへの適応性など、候補者のスキルや経験を確認するためのプロンプトが含まれています。

🎯 このテンプレートの効果的な使い方

テンプレート内に履歴書やカバーレターを直接埋め込んで、簡単に参照できるようにする。

フォローアップの質問や次のステップのブレインストーミングにコンセプトマップを活用する

求人ごとにプロジェクトを作成し、チームメンバーにタスクを割り当てることで、アカウンタビリティを確保する。

🌟 Ideal for: HR coordinator and interviewers in sensitive industries requiring high-level background checks.

10.ClickUp フィードバックフォームテンプレート

ClickUp フィードバックフォームテンプレート

スムーズな採用プロセスは、人事と候補者にとって不可欠です。雇用者ブランドを高め、質の高い人材を集めることができます。そこで 建設的な批判 を行い、候補者の採用プロセスを改善するための領域を特定する。 ClickUp フィードバックフォームテンプレート がちょうど必要なものです。

このフォームは フィードバック管理システム を利用することで、候補者からの洞察を集めることができます。テンプレートを使って、「私たちが提供した全体的な経験をどのように評価しますか」*のような質問をすることもできます。

🎯 このテンプレートの効果的な使い方:

ここからビューを使用してフィードバックフォームをカスタム化する。

フィードバックビューを使用して、各候補者から受け取ったフィードバックを保存・整理する。

フィードバックに関連するすべてのアイデアを管理し、Overall Recommendation Board Viewを使って採用プロセスを改善するための戦略をブレインストーミングする。

🌟 Ideal for: 従業員、クライアント、利害関係者から実用的なフィードバックを収集し、改善を推進したい人事チームや組織のリーダーに最適です。

