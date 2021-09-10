Victory Omotayo：ClickUp によってクライアント、コンテンツ、チームを 1 か所で管理できるようになった

自由、影響力、安定性、柔軟性。

起業家やビジネスオーナーの方は、ビジネスの成長と拡大に向けて、こうしたことを目指しているかもしれません。

起業家の1 日は、見込み客の募集、クライアントの顧客リストの管理、クライアントのプロジェクトの遂行など、さまざまな業務で構成されています。複数のタスクを同時にこなし、さまざまな役割を担うというこの毎日のサイクルが、多くの人々がバーンアウトに陥り、低賃金に甘んじ、ビジネスを立ち上げることに失敗する理由のひとつとなっています。

では、自由、ワークライフバランス、そして成功はどのようにして達成できるのでしょうか？

Victory Omotayo が教えてくれます！さらに、実際にどのように使うかお見せすることもできます。 😉

ビジネスコーチであり、起業家でもある Victory は、チケットの提供、確固たるポジショニング戦略、簡素化された販売システム、強力なソーシャルメディアの存在感など、ビジネスを成功に導くためのステップを習得しています。

現在、彼女はさまざまな業界のプロフェッショナルたちが、経済的な自由を手に入れるための結果を出すお手伝いをしています。

そのために、彼女は CRM およびコンテンツ管理のニーズに対応するため、ClickUp のような包括的なプロジェクト管理ツールを利用しています。

私たちは Victory 氏と連絡を取り、彼女が ClickUp を使用してすべての仕事を 1 か所で管理している方法についてチャットする機会を得ました。彼女が ClickUp を使用して仕事をこなしている方法をご覧ください。

マイクをバトンタッチ！Victory、お願いします！ 🎤😊

あなたのビジネスについて教えてください！

こんにちは、ヴィクトリーです！👋

専門家やプロフェッショナルは、自分らしく認められ、適切な報酬を得たいと考えて私のもとを訪れます。

私は、専門家が自身の得意分野を活かし、高単価のグループプログラムを開発・ローンチするのを支援するコーチングとコンサルティングの会社を運営しています。

私は、私の署名である高額グループプログラム「Knowledge to Profit™」を通じて、クライアントに次のようなサポートを行っています。

💎 最も利益を生む専門分野を明確化し、検証する（私はこれを「マネーメーカー」と呼んでいます）

💎 私の署名入り Expedited Expertise Framework™ を通じて、彼らの社会的権威を高めます。

💎 メッセージの表現を習得し、夢のあるクライアントに自信を持って自分の価値を明確に伝えることができるようになる

ClickUp の機能で特に気に入っているものは何ですか？

ダッシュボード。クライアントのダッシュボードを作成するのに、この機能が大好きです！

ClickUp のダッシュボードを使用すると、重要な顧客データに関する詳細なレポートを作成できます。

円グラフ、リードタイム、タイムシートなど、カスタマイズ可能なウィジェットを使用して、独自のミッションコントロールセンターを構築しましょう。

ダッシュボードは、タスク、スプリント、プロジェクト、人員などに関する貴重な洞察を集中的に表示するハブとしての役割を果たします。

ClickUp のダッシュボードでカスタマイズ可能なウィジェット

ClickUp を活用して、会社やプロジェクトを前進させるにはどうすればよいでしょうか？

ClickUp を使用することで、クライアントの顧客リストの管理、ソーシャルメディアのコンテンツのプランニング、チームの管理を行うことができます。

ClickUp のクライアントフレンドリーな機能により、1 つのプロジェクト管理プラットフォームでビジネス全体の管理が簡単になります。

ワークスペースでCRM を直接設定し 、クライアントのタスクの全体像を把握することができます。ボード、テーブル、カレンダー、リストビューなど、さまざまなビューを切り替えて、タスクを別の視点から確認することができます。

ClickUp を CRM として使用し、リストビューでクライアント名簿を表示

コンテンツ管理に ClickUp を使用するには、ClickUp で新しいリストを作成し、カスタムステータスでフェーズを設定し、必要なタスクを作成するだけです。

タスクのリストを設定したら、コンテンツカレンダーの計画を立て始めることができます。

ClickUp のコンテンツカレンダーの例

ClickUp のリストビューでコンテンツカレンダーを表示

ClickUp を使用することで、1 週間にどれくらいの時間を節約でき、その時間を使って何をしているか教えてください。

ClickUp を使用してビジネスの整理と管理を行うことで、週に約 5 時間の時間を節約しています。

毎週節約できる時間のおかげで、より収益につながる活動に集中でき、ビジネスにより多くの収益をもたらすことができるようになりました。

ClickUp は、あなたの仕事や生活をどのように改善しましたか？

ClickUp を使用する前は、仕事とクライアントの管理に複数のアプリを使用していました。

ClickUp を導入することで、以前使用していたすべてのツールに関する時間と費用を大幅に節約することができました。

ClickUp は、私のオンラインコーチングおよびコンサルティングビジネスに必要なすべてを備えていることを知っているので、非常に役立っています。

生産性の効率化を目指す人たちに、何かアドバイスはありますか？

もし一つだけアドバイスを差し上げるとすれば、一つのプラットフォームに集中することを強くおすすめします。そうすることで、本当にその効果を実感できるからです。

LinkedIn、Instagram で Victory に接続し、彼女のウェブサイトをご覧になって、彼女がお客様のビジネスを次のレベルに引き上げるお手伝いをできる方法の詳細をご覧ください。🚀