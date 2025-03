在庫リストの作り方（＋テンプレート）

あなたのビジネスがついにウィンドウショッピングの客をロイヤルカスタマーに変えると、商品に対する需要が急増します。在庫マネージャーとして、その需要の高まりに対応するために在庫の追跡、記録、監視を確実に行い、すべてを円滑に運営することがあなたの仕事です。

しかし、実際問題、在庫を正確に追跡するためにはどうすればいいのでしょうか?何が不足しているのか、ストレージにコストがかかっているのか、やることは何でしょうか?

このガイドでは、在庫リストとは何か、なぜ必要なのか、どのような種類があるのかなど、在庫リストについて説明します。

また、棚卸しのプロセスをスピードアップし、棚卸し管理を簡単にする完璧なツールと棚卸しチェックリストのテンプレートも共有します。さあ、始めよう!🚀

在庫リストは、アイテム、数量、SKUを含む在庫を追跡します。

在庫シートが在庫レベルを管理し、過剰在庫や不足を防ぐ

在庫リストを作成するには、まずニーズを評価し、適切なツールを選択し、テンプレートを使用することから始める

迅速な追跡のために、テンプレートのカスタマイズと特定の役割の使用に関するヒントとベストプラクティスに従ってください。

クリックUp は、在庫管理プロセスをエンドツーエンドで合理化します。テンプレート、カスタムステータス、ダッシュボード、テーブルビューなどの機能により、現在の在庫レベルを監視し、傾向を把握し、リソース配分を最適化することができます。

在庫リストとは?

在庫リストとは、ビジネスで在庫しているすべてのもののスナップショットです。原材料から完成品に至るまで、すべての製品や材料のアイテムリストです。在庫が過剰になったり、重要なものが不足したりしないよう、すべてを追跡するのに役立ちます。

各エントリーには通常、アイテムの説明、手持ちの数量、アイテムのSKU番号、そして場所やサプライヤー名などの詳細が表示されます。

このリストは、在庫レベルを管理し、過剰在庫で損をすることなく、カスタマーの需要を満たすための鍵となります。

在庫リストの利点

在庫リストがビジネスを効率化する様々な方法を見てみましょう:

👩‍💼 カスタマーの需要をオンタイムで満たす

直前になって材料の再注文に奔走すると、取引や割引、利益を逃してしまいます。在庫リストがあれば、常に在庫を把握できるので、ストレスを感じることなく、顧客の注文に間に合わせることができます。このようにして、需要に先手を打ち、不都合なく在庫を最大限に活用することができます。

📈 データに基づく洞察

在庫管理に最新のソフトウェアを使用することで、カスタマーの購買パターンの傾向を把握し、どの商品がなぜ売れているのか、季節ごとの需要を予測することができます。このリアルタイムのデータ分析は、いつ、何を注文するかを決めるのに役立ちます。

予算と財務プランの改善

在庫リストを追跡することで、予算編成と財務プランニングがより簡単になります。うまくいっている商品とそうでない商品を特定するだけで、(在庫切れや過剰在庫を避けながら)生産性を向上させるために予算を調整することができます。

在庫リストの種類

在庫リストには、ニーズに応じてさまざまな種類があります。在庫管理者が使用する最も一般的なものを3つ見てみましょう。

1.原材料

原材料の在庫リストは、完成品を作るために手元にある原材料を追跡するのに役立ちます。原材料の必要量と在庫状況を完了することで、生産ラインをスムーズに動かすことができます。

2.私の仕事

仕掛品リストは、現在仕事中または生産で使用中のアイテムを追跡します。この詳細な記録は、土壇場でプラン通りに物事が進まなかった場合に、材料を素早くチェックしたり、再注文したりする必要がある場合に役立ちます。

3.完成品

これは最もシンプルなタイプの在庫リストで、販売準備の整ったすべての完成品の記録である。定期的に更新することで、出荷準備が整った商品のビューが明確になり、マーケティング戦略のプランニングや商品の需要創造に役立つ。

効果的な在庫リストの構成要素

徹底した効果的な在庫リストを作成し、在庫追跡を的確に行いましょう。

以下は、企業の在庫リストが含むべき鍵である:

商品名: 各商品を商品名でリストアップするが、誰もが混乱なく商品を識別できる限り、より短いバージョンや、より馴染みのあるバージョンを使用しても無料である。

各商品を商品名でリストアップするが、誰もが混乱なく商品を識別できる限り、より短いバージョンや、より馴染みのあるバージョンを使用しても無料である。 同じカテゴリの製品(ジャケットなど)には、色、サイズ、モデルなどの属性を追加して、簡単に見分けられるようにする。例:'サイズ10の茶色いジャケット'

Stock Keeping Unit (SKU): SKUは、'AKSNA01'のような、各製品に固有の英数字コードです。アイテムの追跡や識別が容易になるため、各製品に独自のSKUを付けるようにしましょう。

SKUは、'AKSNA01'のような、各製品に固有の英数字コードです。アイテムの追跡や識別が容易になるため、各製品に独自のSKUを付けるようにしましょう。 数量: これが鍵です!各アイテムの在庫数を追跡しましょう。正確な番号は、在庫過多や在庫切れを防ぐのに役立ちます。

これが鍵です!各アイテムの在庫数を追跡しましょう。正確な番号は、在庫過多や在庫切れを防ぐのに役立ちます。 場所: あなたの製品が異なる倉庫にまたがっている場合は、それが特定の倉庫、棚、またはストレージビンであるかどうか、各アイテムが格納されている場所をメモします。これにより、商品の検索と取り出しがより迅速になります。

あなたの製品が異なる倉庫にまたがっている場合は、それが特定の倉庫、棚、またはストレージビンであるかどうか、各アイテムが格納されている場所をメモします。これにより、商品の検索と取り出しがより迅速になります。 再注文のしきい値: 各アイテムの最低在庫レベルを設定します;この方法では、それがなくなる前に再注文する時間になったときにアラートを取得します。

各アイテムの最低在庫レベルを設定します;この方法では、それがなくなる前に再注文する時間になったときにアラートを取得します。 サプライヤーの詳細: 名前、電話番号、電子メールのような便利なあなたのサプライヤーの連絡先情報を保持し、それが注文する時間であるときにすぐに連絡を取ることができます。

名前、電話番号、電子メールのような便利なあなたのサプライヤーの連絡先情報を保持し、それが注文する時間であるときにすぐに連絡を取ることができます。 有効期限:アイテムhaveexpiration期限(食品や美容製品のように)、あなたの在庫リストにその情報を追加する場合

これらは必須項目ですが、業種によってアドオンを追加したり、変更したりすることができます。

在庫リストの作成:ステップバイステップガイド

ステップ1:ニーズを把握する

在庫リストの作成を始める前に、棚卸しが必要なアイテムの初期評価を行ってください。 アイテムの価値、需要、販売価値、使用頻度などに基づいてアイテムを分類するには、ABC法を使用します。

また、ここで在庫リストの詳細を決定します。SKU、カテゴリー、在庫レベル、保管場所などの主要な詳細を記載することもできますし、特別なストレージの必要性、サプライヤーの詳細、再入荷のリードタイムなどの詳細を追加することもできます。

この最初の評価に基づいて、在庫管理のコストと効率を最適化するツールを決定することができます。

ステップ2:適切なツールの選択

在庫リストを作成するには、ニーズに応じていくつかの方法があります:

手作業 :手作業:シンプルに始めるなら、手作業の在庫リストに頼ることができる。経済的だが、時間がかかり、特に複数の在庫を追跡する場合にはミスが起こりやすい。

:手作業:シンプルに始めるなら、手作業の在庫リストに頼ることができる。経済的だが、時間がかかり、特に複数の在庫を追跡する場合にはミスが起こりやすい。 マイクロソフト・エクセルまたはGoogleスプレッドシート :MicrosoftエクセルやGoogleスプレッドシートは、在庫リストを行や列で整理し、在庫数を変更すると自動式で番号が更新されるように設定できます。これは、エラーを減らし、追跡を合理化するのに役立ちますが、これはまだ手動でデータを入力する必要があります。

:MicrosoftエクセルやGoogleスプレッドシートは、在庫リストを行や列で整理し、在庫数を変更すると自動式で番号が更新されるように設定できます。これは、エラーを減らし、追跡を合理化するのに役立ちますが、これはまだ手動でデータを入力する必要があります。 在庫管理ソフトウェア: With在庫管理ソフトウェア すべてを整理し、リアルタイムで在庫を追跡し、プロセス全体を自動化する。

これらの設計済みフレームワークは、独自のビジネスニーズに合わせてカスタムすることができ、販売、アカウント、およびサプライチェーン管理システムと統合することができます。

時間節約: Use ClickUpの在庫テンプレート を使用して在庫を追跡できます。SKU、再注文のしきい値、在庫総価値など、すべての構成要素を追加し、業種に合わせて変更します。

在庫管理にClickUpを使う ClickUp は在庫追跡をより直感的にします。在庫のスプレッドシートのようなものですが、より強力なものです。

在庫リストを簡単に作成、更新、整理することができ、すべてを相互に関連付けることができます。

ClickUpのテーブルビューを使用して、フィルタ、ピン列、ドラッグ&ドロップ機能でインベントリをカスタマイズして整理する

/参照 https://clickup.com/features/dashboards クリックアップダッシュボード 参照/%href/

は、在庫を360°ビューで確認でき、重要な意思決定者とインサイトを共有できます。

ダッシュボードはカスタマイズも可能です。在庫回転率、チームパフォーマンス、セールスのいずれを追跡していても、データを簡単に消化し、行動できるように、チャート、グラフ、カードをアドオンできます。それだけではありません!さらに

/参照 https://clickup.com/features/automations ClickUp自動化、 /を使用します。

を使用すると、在庫不足のアラートや在庫補充などのルーチンタスクを自動化できます。

ClickUp ダッシュボードで在庫データを可視化し、強力なインサイトを得ましょう。

さらに、ClickUpの無料インベントリライブラリと 注文追跡テンプレート は、在庫レベル、注文ステータス、ベンダー、コストなどを追跡するための、すぐに使えるフレームワークを提供します。

ClickUp 在庫管理テンプレート

インスタンス ClickUpの在庫管理テンプレート を使えば、複数の場所や販売チャネルにまたがる大規模な在庫や複雑な在庫を簡単に管理できます。

ClickUpの在庫管理テンプレート

この無料テンプレートを仕事に活用する方法はこちら→。

在庫データを整理し、在庫レベル、在庫アベイラビリティ、在庫移動、コスト変更などのインサイトを追跡します。

在庫あり」、「使用済みなし」、「在庫切れ」などのカスタムステータスでタスクを作成し、在庫アイテムを追跡する

定期的なタスクの設定 /参照 https://clickup.com/features/automations ClickUp 自動化 /を使用して定期的なタスクを設定します。 を使用して在庫フローを見直し、日常業務と監査プロセスを合理化します。

在庫リスト管理のベストプラクティス

在庫リストを最大限に活用するためのベストプラクティスをご紹介します:

**1.在庫の定期的な監査と照合

在庫リストは、単に1回やって完了するものではなく、生きている文書です。定期的な監査とコンプライアンスチェックにより、各在庫管理プロセスが業界特有の規則や規制に沿ったものであることを確認します。

✅ 定期的に在庫を監査し、実地数と照合する。

✅ 不一致を文書化し、原因を分析し、是正措置を講じる。

✅ 在庫管理のベストプラクティスに関する標準作業手順書 (SOP)を作成する。

2.正確性を維持し、エラーを減らすためのストラテジー (戦略

在庫管理に関しては、正確さがすべてである。やることがどれだけできているかを測るには、正確率を計算するのが手っ取り早い:

在庫の正確率 = 数えた個数 / 記録にある個数 × 100_* 在庫の正確率 = 数えた個数 / 記録にある個数 × 100_

✅ 在庫管理ソフトウェアを使用して、プロセスを自動化し、 エラーを最小限に抑えましょう。

✅ 履歴データと需要予測ツールを分析し、ニーズを正確に予測する。

✅ ラベル、アイテムの説明、単位などを標準化し、混乱を 防ぐ

**3.リアルタイム在庫管理のためのテクノロジーの活用

在庫管理ソフトウエアは

/に向上させることができる。 https://clickup.com/ja/blog/209989/inventory-planning/ 在庫プランが改善される。 /%href/

.AIと自動化の助けを借りて、これらのツールは在庫レベルをリアルタイムで可視化し、過剰在庫を抱えることなくシームレスな注文処理を実現します。

✅ バーコード・スキャニングとRFIDシステムで在庫の動きを追跡し、取り扱いエラーを削減する。

✅ プロジェクト管理ソリューションで在庫データを一元管理し、コラボレーションを強化する。

✅ GPSとジオタグで輸送中の貨物をリアルタイムで追跡可能

在庫リスト作成における共通の課題

どのビジネスも在庫リストを作成する際に独自のハードルに直面しますが、いくつかの課題は業界を問わず普遍的なもののようです。

それらを分解してみよう:

1.データ処理の問題

旧式のソフトウェアで在庫リストを管理するのは、少量の在庫や1つの倉庫を扱う場合には仕事かもしれない。

しかし、ビジネスが成長するにつれ、複数のストレージ場所で大量の在庫を管理するのは大変なことです。データの収集と入力にさらなる労力が必要となり、プロセスに時間がかかることも少なくありません。

2.不正確さと冗長性

手作業や複数のスプレッドシートに頼って在庫リストを管理すると、エラーや重複、不一致が生じることが多い。このようなミスは、過剰在庫、財務的な負担、または間違った製品の配送という、ビジネスにとって余裕のない問題を引き起こす結果になりかねません。

👀やること? ネットストック によると、中小企業の80%近くが過剰在庫に悩んでおり、過剰在庫は在庫の38%を占めていることが明らかになった。これは、在庫追跡の不備や非効率的なプロセスが世界中のビジネスにいかに影響を与えているかを浮き彫りにしている。

3.大規模在庫

在庫リスト作成のためのレガシーシステムやスプレッドシートは、しばしばERPシステムのような既存のビジネスツールと統合する必要があります、

/参照 https://clickup.com/ja/blog/149897/ecommerce-inventory-management-software/ 電子商取引在庫管理ソフトウェア /%href/

または 調達管理ソフトウェア .

これではサイロが生まれ、ワークフローの管理が難しくなる。

在庫管理におけるテクノロジー活用のメリット

テクノロジーは在庫管理プロセスを簡素化し、より速く、よりスマートに、よりシームレスにします。その方法をご紹介しよう:

1.在庫プロセスの自動化と効率化

高度な在庫管理ツールを使用すれば、在庫数の追跡、レポート作成、注文書の作成などの反復タスクを自動化できます。これにより、チームはより戦略的なビジネスに集中することができます。

2.情報に基づいた意思決定のためのリアルタイムのデータと分析

リアルタイムの追跡により、在庫レベルを監視できます。 リードタイムを計算します。 を簡単に計算できる。これにより、ビジネスは需要の変動に迅速に対応し、カスタマが常に欲しいものを見つけられるようになります。

👀 Do You Know? ある調査によると AI技術を活用して在庫レベルを管理することで、極端なエラーの影響を60%削減し、安全在庫を40~50%削減することができます。

3.コスト削減とリソースの最適化

在庫管理ツールによってワークフローを自動化すれば、コスト削減は自ずと実現する。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/117053/logistics-software/ 物流ソフトウェア /参照 https://clickup.com/ja/blog/117053/logistics-software/ 物流ソフトウェア /%href/

.その結果、エラーをなくし、過剰在庫や売上損失に関連するコストを削減することができます。結果は?あなたのビジネスにとって、よりスリムで収益性の高い在庫管理プロセスが実現します。

4.柔軟性と拡張性の向上

クラウドベース

/参照 https://clickup.com/ja/blog/202821/how-to-create-an-inventory-system/ 在庫管理システム /%href/

は、新しいモジュールの追加や場所間の在庫量の管理など、セットアップをその場で調整することができます。ビジネスを成長させるために構築されているので、汗をかくことなく競争力を維持できます。

ClickUpで在庫管理プロセスを合理化しよう

正確な在庫リストの作成は、在庫切れや在庫不足を防ぎ、カスタマーの需要にミーティングを行い、キャッシュフローを改善するために不可欠です。

優れた在庫リストは、在庫の360度ビューを提供し、正確なビジネス決定を導き、在庫補充プロセスを合理化します。

ClickUpは在庫管理を簡素化する包括的なソリューションを提供します。幅広い機能と無料の在庫テンプレートにより、現在の在庫レベルを監視し、傾向を把握し、より良い意思決定を行い、リソース配分を最適化することができます。

/参照 https://clickup.com/signup ClickUpに無料登録する /%href/

に登録し、在庫システムを管理しましょう。