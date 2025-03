テキストメッセージで病欠の連絡をする方法（＋メッセージ例）

1986年のコメディ映画『フェリス・ビューラーの休日』を覚えているだろうか?

フェリスは、病欠を装って学校を休み、自由を満喫するという名プランを持っていた。彼の悪ふざけは愉快だったが、私たちの多くは、あのようなスタントをやり遂げる余裕や(モラルの欠如した)モラルを持ち合わせていないかもしれない。

しかし、体調不良で目覚めた日には、無理をして乗り切るのは最良の選択ではない。病欠の連絡は、誠実さとプロフェッショナリズムを維持するために不可欠である。 チームコミュニケーション と会社の方針を守ること。

この記事では、インフルエンザにかかったとき、家族の緊急事態に直面したとき、あるいは単にメンタルヘルス・デイが必要なときなど、さまざまな例やテンプレートを使って、病欠の連絡のテキストメッセージを作成する方法を紹介します。

簡単な工夫で、漠然とした「今日は休みます」を明確な「体調が悪いので、タスクは確実にこなします」に変えることができ、私の仕事に対する評価を維持することができます!

病欠テキストを送るためのベストプラクティス

チームで仕事をする上で、コミュニケーションは通貨だ。しかし、なぜ病欠の電話よりもテキストが良いのでしょうか?簡単に言えば、テキストメッセージは送信側と受信側の双方にとって便利だからです。

上司やマネージャーは自分の都合の良い時にメッセージを読むことができ、ワークフローを中断せずに済みます。さらに、電話とは異なり、テキストはコミュニケーションの記録を文書で残すことができるため、誤解が生じる可能性が低くなります。

米国労働統計局の調査によると、次のようなレポートが作成されています。 アメリカの労働者の63 の労働者が、1年勤続後、年間平均8日の有給休暇を取得している。

あなたの ビジネスメッセージ は、あなたのプロ意識、敬意、職場の誠実さを反映します。A よく書かれた業務外のメッセージ を明確にすることで、チームの混乱を最小限に抑えることができます。

逆に、稚拙な病欠メッセージは混乱を招き、チームの混乱を招きます。 仕事と生活のバランス リレーションシップを悪化させたり、有給休暇を与える会社のポリシーに違反したりすることもある。

簡潔でクリアされた文章を心がけましょう。

病欠に罪悪感を感じる人はいませんか?いけないことですが、その結果、自分の状況を説明しすぎてしまうかもしれません。

上司に報告するときは、過剰な説明や長い説明は避けましょう。必要なことだけにとどめましょう:

上司への正式な挨拶

欠勤の理由をメンションする。

タスク管理のプランを明記する。

翌日または翌々日の予定を報告する。

上司はあなたの症状を長々と説明する必要はありません。簡潔にまとめることで、上司の時間に対する敬意とあなたのプロ意識を示すことができます。

例:📌📌📌📌📌

おはよう、ジョン。今日は体調が悪くて仕事に行けません。チームには欠勤の連絡をしましたので、明日の出勤については今晩お知らせします。ありがとうございました。

できるだけ早く連絡する

多くの雇用主は、欠勤の連絡をできるだけ早くしてくれることをありがたく思っています。そうすることで、スケジュールを調整したり、代わりの人を探したりする時間が生まれます。

そのため、仕事を離れてから喉のかゆみが本格的になってきたと感じたら、明日急に連絡するのではなく、今日中にテキストを送るのがよいだろう。

出勤できないことを伝えるのは早ければ早いほど、関係者全員にとって良い。混乱を最小限に抑え、仕事がスムーズに流れるようにするためだ。

例: 📌 例:.

こんばんは、ジョン。今日は体調不良で仕事を切り上げました。チームには報告しましたので、すぐにお知らせし、欠勤の手配をしていただきたく思います。また明日連絡します。ありがとうございました

必要な情報を提供する

会社の方針によっては、医師のメモや復帰予定日などの詳細を記載する必要があります。事前に上司と相談しておきましょう。

仕事に支障がある理由や、不在になる期間を説明するのに十分であればよく、個人的な詳細を共有する義務はないことを覚えておこう。

例: 📌 .

こんにちは、ジョン。インフルエンザの症状が出たため、3日間の病気休暇を取らなければならなくなりました。チームに報告し、必要であれば医師のメモを提出します。他に必要なことがあればお知らせください。ご理解いただきありがとうございます。

病欠のテキストテンプレートと例

プロフェッショナルなテキストメッセージは重要ですが、体温計を口にくわえて完璧なメッセージを作る必要があるのでしょうか?そんなことはありません!

カスタマイズ可能な コミュニケーションテンプレート を参考に、上司やマネージャーへの適切なメッセージを作成しましょう。

病欠の基本テキスト

基本的な病欠のテキストは、突然の短期間の病気に最適です。直接的で、必要な情報を過不足なく提供します。

📝 テンプレート:.

「おはようございます。おはようございます。同僚に代わってもらうよう連絡しました。明日仕事に戻れるかどうかは、今日中に連絡します。ご了承ください。

病気休暇の延長例

回復や手術のためなど、複数日の休暇が必要な場合は、予想される休暇期間と仕事の段取りを伝えましょう。欠勤の見込みを率直に伝えることで、上司はリソースを効果的に管理することができます。

長期病気休暇のテンプレート:.

「こんにちは。病気と診断されたので、[開始日]から[終了日]まで休養が必要です。同僚が代役を引き受けてくれました。引き継ぎのために必要な書類などがありましたら、お知らせください。ありがとうございました。

📝 手術回復休暇テンプレート:

「こんにちは。手術を受けるので、回復に時間が必要です。開始日から終了日まで安静にするよう医者に言われた。でも、回復状況を報告し、仕事をすべてカバーしてから出発します。医師のメモや詳細が必要な場合はお知らせください。サポートをありがとうございました。"

家族の緊急事態

緊急事態が自分の健康ではなく、家族の緊急事態であることもあります。このような状況でも、あなたは同じようにはっきりとした態度で敬意を表さなければなりません。

緊急事態に対処していることを上司に伝えますが、不必要な個人情報は避けましょう。

家族の病気休暇のテンプレート

「こんにちは。家族の看病のため、本日休暇を取りたいと思います。タスクがカバーされていることを確認し、追加の時間が必要な場合は報告します。ご了承ください。

病児休暇テンプレート:.

「おはようございます。子供の具合が悪いので、ホームで看病しなければなりません。その間、[同僚の名前]が私の主なタスクをすべて引き受けてくれることになりました。明日の私の出勤については、今日中にプロバイダーに連絡します。この間のご配慮に感謝いたします。

忌引休暇テンプレート:.

大切な人を失うことは決して簡単なことではありません。忌引休暇を取得することで、仕事のストレスを感じることなく、悲しみを癒し、責任を果たすことができます。

上司に直接連絡し、必要な詳細を伝えると同時に、メッセージは簡潔で丁寧なものにしましょう。

「こんにちは。最近、近しいメンバーを亡くしたので、家族と一緒にいるために数日間の忌引き休暇を取る必要があります。開始日から私の仕事を離れ、復帰日は◯月◯日です。ご了承ください。

家族緊急休暇テンプレート:*.

「こんにちは。ただ今、緊急事態に対処しています。チームに欠勤を伝えましたので、今日は[同僚の名前]が代わりに出勤します。明日には仕事に戻ります。ご容赦ください。

メンタルヘルス・デー

職場の燃え尽き症候群は冗談ではない。実際、次のようなレポートが作成されている。 52%の労働者が燃え尽き症候群を経験している 67%がCOVID-19の流行後に悪化したと回答している。

仕事と生活のバランスはかつてないほど重要になっており、精神的な健康のために休暇を取ることは、身体的な病気のために休暇を取るのと同じくらい重要である。 ポジティブな仕事環境を作る。 .

📝 テンプレート: .

「こんにちは。今日は精神的に参っているので、メンタルヘルス休暇を取るのが一番だと思います。休養して充電し、明日からまた仕事に戻るつもりです。チームにも報告し、カバーしてくれることになりました。ご理解ありがとうございます。

同僚への報告

欠勤がチームの協力に影響を与える場合は、チームメートに明確に報告し、次のように伝えましょう。

メッセージで即座に知らせる。

を通じて、タスクの進捗や所有権について即座に知ることができる。

クリアされたコミュニケーションは、特にペースの速い仕事環境において、混乱を最小限に抑えることができる。また

チームコミュニケーションソフトウェア

のおかげで、チームの情報共有がより簡単になりました。

同僚への情報提供テンプレート

「チームの皆さん、こんにちは!今日は体調が悪くて病欠です。ClickUpボードの[特定のタスク]を更新しました。期限、優先度タグ、特定のタスクのメモなどです。何か説明が必要なことがあれば教えてください。プロジェクトを進めてくれてありがとうございます。

特定の同僚をカバーするテンプレート:.

「こんにちは。急用で今日仕事に行けません。特定タスクをカバーしてもらえますか?詳細は[tool]の[task/project name]で共有しました。また何かあったら教えてください。よろしくお願いします。"

病欠のテキストで避けるべきこと

病気休暇のテキストメッセージは、プロフェッショナルで礼儀正しいものでなければなりません。この基準を維持するために、避けるべき一般的な間違いをいくつか紹介します。

インフォーマルな言葉を使う

体調が悪いときでも、常にプロフェッショナルな口調で伝えましょう。よう、具合が悪いんだ」というようなメッセージではなく、適切な挨拶、完了した文章、適切な閉じた表現を使いましょう。出られません。失礼します!"

上記のテンプレートのいずれかを使用するか、以下を試してみてください。 AIライティングツール を使って、プロフェッショナルなメッセージを作りましょう。そうすることで、職場の人間関係を尊重し、プロフェッショナルなイメージを保つことができます。

冗長である

メッセージは簡潔明瞭に。欠勤の理由、期間、仕事のカバープランなど、必要な情報に絞りましょう。

職場の理解を得られないような不必要な詳細は避けましょう。

会社の規定に従っていない。

会社が特定の書類や通知期間を要求している場合は、メッセージの中でそれらに言及しましょう。そうすることで、会社の方針に対するあなたの認識と敬意を示すことができます。

タスクの所有権を明記しない

あなたが不在の間、チームや同僚がどのようにあなたの責任を処理するかを伝えましょう。特定のタスクやプロジェクトを誰が担当するかをメンションし、必要な情報すべてにチームがアクセスできるようにしましょう。

不明確なメッセージ

今日は仕事ができないかもしれない」といった曖昧なメッセージで上司を混乱させるのは避けましょう。代わりに、自分の状況を率直に伝えましょう。

曖昧さは誤解を招き、ワークフローに影響を与え、マネージャーやチームに不必要なストレスを与えます。

ギリギリまではっきりさせるのを遅らせるのではなく、すぐに病欠のテキストを送り、チームがあなたをカバーする時間を確保しましょう。

共有のしすぎ

詳細な医療情報をプロバイダーする必要はありません。不測の事態に備え、チームが適切なプランを立てられるよう、基本的な情報にとどめましょう。過剰な共有は、あなたのプライバシーを侵害するだけでなく、他の人を不快にさせる可能性があります。

⚠️ 以下は、やってはいけないことの例です:。

「胃腸の調子が悪くて、夜中の2時からトイレにいました。今日は出社できません。"この程度のことは言わない方がいい。

休職期間や不在中の仕事の管理方法など、上司に詳細を伝えなければ、上司を不快にさせるだけでしょう。

💡 💡 Pro Tip: 病気休暇の医療詳細を共有する例外として、家族医療休暇法(Family and Medical Leave Act)で義務付けられている詳細や文書があります。

クリックアップを使って病気休暇のメッセージを書き、チームの最新情報を共有する。

体調が悪いときでも、チームとのコミュニケーションに負担を感じる必要はありません。簡単な 職場コミュニケーションツール がすべてを変えることができる。

プロジェクト管理、コラボレーションツールとして、 ClickUp は、欠勤管理を簡素化し、明確なコミュニケーションとワークフローの中断を最小限に抑える様々な機能を提供しています。

クリックアップチャットでメッセージ送信

使用方法 ClickUpチャット はテンプレートとアイデアを提供。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-78.png ClickUp Brain:病欠の連絡の仕方 テキスト /%img/

ClickUp BrainでAIを使って時間を節約し、完璧なメッセージを書きましょう。

プロフェッショナルで簡潔な病欠メッセージを作成し、あなたの状況に合わせてパーソナライズしましょう。あなたの詳細を入力するだけで、AIが短期間の病気休暇、長期休暇、家族の緊急事態など、あらゆる状況をカバーする洗練されたメッセージを提案します。

時間を節約し、体調が万全でないときでも適切なトーンのメッセージを作成できます。

アップデートの自動化

長期休暇に入りますか?ClickUpの自動化機能でチームにタスクの最新情報を提供しましょう。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-79.png ClickUp自動化:病欠の連絡方法テキスト /%img/

ClickUp自動化で仕事をスマートに、コミュニケーションを自動化しましょう。 クリックアップ自動化 を使うと、自動化されたメッセージの送信やスケジュール、タスクの割り当て、プロジェクトステータスの更新、チームメイトへの不在通知などを自動的に行うことができます。

自動化ルールを設定して、タスクのステータスを「保留中」や「進捗状況」に更新したときに上司に通知することができます。状況に応じてコメントを追加したり、ファイルを添付することもできます。

こうすることで、チームはプロジェクトがどのような状況にあり、何に注意を払う必要があるのかを正確に把握できます、

/参照 https://clickup.com/ja/blog/108942/inbox-management-tools/ 生産性の向上 /%href/

十分に休んでから

ClickUpが稼動している間に一息つく

フェリス・ブエラーとは異なり、現代のプロフェッショナルは病欠をごまかしません。病欠のテキストは完璧なメッセージである必要はなく、プロフェッショナリズムと責任感を示し、信頼を維持する必要があります。

雇用主が求めているのは、すべてを押し通す勇敢な心ではない!むしろ、原因不明の欠勤や自分の仕事のステータスについて、チームを宙ぶらりんの状態にしない、クリアされたコミュニケーション能力を価値としているのです。

クリックアップは、あなたが欠勤を管理し、プロジェクトを進め、サポートと価値を感じながら仕事に復帰できるようサポートします。次回は、仕事が処理されていることを確認しながら、回復に専念してください。 今すぐClickUp無料アカウントにサインアップしましょう。 !