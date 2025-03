ユーザーリテンションの計算と向上方法

ユーザーのフィードバックをレビューしていると、あるコメントが目に留まりました:アプリは大好きですが、できれば......」あなたは、これがまさにあなたが必要としていた洞察であることに気づきました。

ユーザーにとって何が本当に重要なのかを垣間見るこのような瞬間が、強力なリテンション戦略の土台となるのです。

ユーザーのリテンションを高める方法を見つけることは、必ずしも大きくて派手な機能を追加することではありません。多くの場合、フィードバックとユーザー行動の両方に隠された、小さくて意味のある変化が違いを生むのだ。

このブログポストでは、そのような重要なインサイトを発見し、ユーザーをリピーターにする戦略に変える方法を探ります。🔄

TL;DR

ユーザーリテンションを向上させる方法について悩んでいる場合、ClickUpのようなツールは、目標、ダッシュボード、自動化、統合、フォームなどの機能を使って、追跡、測定、顧客維持努力の改善を支援することができます。

ユーザーリテンションは、ビジネスがいかにユーザーを長期にわたって維持し、リピートさせるかを測定し、持続的な成長に直接影響します。

ユーザー維持の鍵メトリクスには、解約率や顧客生涯価値(CLV)が含まれます。

高いユーザー保持率は、獲得コストを削減し、収益を増加させ、忠実なカスタマーを生み出します。

カスタマーリテンションを高める効果的な戦略には、オンボーディングの最適化、ユーザー体験のパーソナライズ、機能の定期的なアップデートなどがある。

ユーザー維持の理解

ユーザーリテンションとは、ビジネスが長期にわたってカスタマーを維持し、リピーターを増やす能力のことである。 既存顧客を維持することは、新規顧客を獲得するよりも費用対効果が高いことが多いため、持続的な成長を促進する上で重要な役割を果たす。

高い顧客維持率は、ユーザーが貴社の製品やサービスに価値を見出していることを示し、長期的な成功に直結します。

いくつかの鍵メトリクスは、次のようなことに役立ちます。 ユーザーのリテンションを測定する を測定し、ユーザーリテンションを高める方法を学ぶ際に、ビジネスの健全性を評価することができます:

顧客維持率(CRR): このメトリクスは、特定の期間後も製品を使い続けるユーザーの割合を示します。インスタンスンス: 顧客維持率(CRR): この指標は、特定の期間後に製品を使い続けるユーザーの割合を示します。

このメトリクスは、特定の期間後も製品を使い続けるユーザーの割合を示します。インスタンスンス: この指標は、特定の期間後に製品を使い続けるユーザーの割合を示します。 解約率: 一定期間内に製品の使用をやめたユーザーの割合を評価します。解約率25%は、ユーザーの25%を失ったことを意味し、リテンション努力の改善の必要性を示す。

一定期間内に製品の使用をやめたユーザーの割合を評価します。解約率25%は、ユーザーの25%を失ったことを意味し、リテンション努力の改善の必要性を示す。 顧客生涯価値(CLV): これは、顧客があなたのブランドとのリレーションシップを通じてどれだけの金額を費やすかを見積もるものです。例:あるユーザーが月額10ドルで12ヶ月間サービスに加入した場合、そのユーザーのCLVは120ドルです。

これは、顧客があなたのブランドとのリレーションシップを通じてどれだけの金額を費やすかを見積もるものです。例:あるユーザーが月額10ドルで12ヶ月間サービスに加入した場合、そのユーザーのCLVは120ドルです。 ネット・プロモーター・スコア(NPS): NPSは、ユーザーがあなたの製品を薦める可能性がどの程度あるかを尋ねることで、顧客ロイヤルティを測定します。例えば、回答者の60%が9~10点(プロモーター)、10%が0~6点(デトラクター)と回答した場合、NPSは50%となります。NPSが高いということは、カスタマーの満足度が高いということです。

NPSは、ユーザーがあなたの製品を薦める可能性がどの程度あるかを尋ねることで、顧客ロイヤルティを測定します。例えば、回答者の60%が9~10点(プロモーター)、10%が0~6点(デトラクター)と回答した場合、NPSは50%となります。NPSが高いということは、カスタマーの満足度が高いということです。 アクティブ・ユーザー数(DAU/MAU): デイリー・アクティブ・ユーザー数(DAU)とマンスリー・アクティブ・ユーザー数(MAU)は、何人のユーザーがあなたの製品に積極的に関与しているかを示しています。毎日500人、毎月2,000人のユーザーが利用している場合、DAUは500人、MAUは2,000人となります。

デイリー・アクティブ・ユーザー数(DAU)とマンスリー・アクティブ・ユーザー数(MAU)は、何人のユーザーがあなたの製品に積極的に関与しているかを示しています。毎日500人、毎月2,000人のユーザーが利用している場合、DAUは500人、MAUは2,000人となります。 リピート購入率:これは、カスタマがどれくらいの頻度で追加購入をするために戻ってくるかを追跡します。例:100人中40人が2回目の購入をした場合、リピート購入率は40%となります。

なぜユーザー維持が重要なのか?

ユーザーリテンションは、あらゆる製品やサービスの長期的成功の鍵です。

ユーザーが何度も戻ってくるということは、一貫したパフォーマンス、ニーズへのミーティング、ポジティブな体験の提供など、あなたの提供するものに価値を見出していることを示しています。

高い顧客維持率は、ビジネスがユーザーを呼び戻すために多くの費用を費やす必要がないため、マーケティングコストや獲得コストを削減します。また、CLVも向上するため、常に新規顧客を追いかけることなく、より高い収益を上げることができます。

最終的に、ユーザー維持率は以下を改善します。 カスタマーの粘着性 SaaSのカスタマーサクセスは、製品の導入、利用頻度、顧客満足度(CSAT)などのメトリクスにフォーカスしている。

ユーザーリテンションを高める戦略

ユーザーを獲得するのも1つの手ですが、ユーザーを維持することが魔法が起こる場所です。以下はそのための戦略です。 クライアントの維持率を高める ユーザーの定着率を高める最善の方法をお探しなら。📈

**1.オンボーディングの最適化

ユーザーが製品で最初に体験することは非常に重要です。オンボーディングを最適化することで、ユーザーは製品が提供する価値を最大化する方法を素早く理解することができます。

スムーズなオンボーディング体験は、摩擦を減らし、ユーザーがリピーターになる可能性を高めます。

わかりやすさとシンプルさを重視するユーザーを圧倒することなく、必要な機能を案内しましょう。ツールチップ、アプリ内チュートリアル、短いビデオを使って、鍵機能を強調しましょう。目標は、ユーザーが自信を持ってアプリを操作できるようにし、継続利用の可能性を高めることです。

さらに、オンボーディングでは最小限の情報しか求めないようにしましょう。フィールドやステップの数を減らすことで、コンバージョンを向上させ、離脱の可能性を減らすことができます。

2.ユーザーのパーソナライズとセグメンテーション。

顧客維持に関しては、標準的なアプローチが必ずしもうまくいくとは限らない。

ユーザーをパーソナライズし、セグメンテーションすることで、特定のニーズ、行動、嗜好に対応することができ、ユーザーに価値を感じてもらい、理解してもらうことができる。

アクティビティや行動に基づいてユーザーをセグメント化する。

例:新規ユーザー、アクティブユーザー、最近参加していないユーザーとグループを分けることで、よりターゲットを絞ったコミュニケーションが可能になります。メッセージやコンテンツをそれぞれのグループに合わせることで、エンゲージメントを高めることができます。

過去の行動や好みに基づいて、パーソナライズされたレコメンデーションを提供する。ユーザー一人ひとりに合わせた製品であればあるほど、ロイヤリティを維持しやすくなります。

例:📌 Spotifyは、'Discover Weekly'や'Release Radar'のようなプレイリストで個々のユーザーに合わせた体験を提供し、リスニングの習慣に基づいたレコメンデーションを提供している。Spotify Wrapped」のような機能は、個人の音楽の好みを強調し、新しいリリースやイベントのアップデートはコンテンツを新鮮に保つ。

3.定期的な機能の更新と価値あるコンテンツの追加。

進化しない製品は陳腐化するリスクがある。

定期的なアップデートはユーザーを飽きさせず、製品が常に改善されていることを強化する。既存の機能を改良し、ユーザーのペインポイントに対処し、ユーザーエクスペリエンスを向上させる新しい機能を追加することに集中しましょう。

ブログ記事、チュートリアル、機能リリースなどのコンテンツは、ユーザーを引き付け続けることができます。コンテンツがユーザーのニーズに関連し、具体的な価値を付加するようにしましょう。フィードバックに注意を払い、改善点を特定し、解約につながる前に問題に取り組む。

定期的なアップデートは、ユーザー満足度を優先していることを示すものであり、顧客維持率の向上につながります。

📌 例:. クリックUp は新機能をリリースし、そのアップデートを知らせる電子メールを通じてユーザーを積極的に巻き込み、全員が常に最新情報を入手できるようにしている。また、モバイルアプリの「新機能に投票」オプションを通じて、ユーザーが新機能に直接投票できるようにすることで、ユーザーの声を反映させている。

4.プッシュ通知と電子メールを賢く活用する。

プッシュ通知と電子メールは、正しく使えば強力なツールだ。

タイムリーで適切な通知は、押しつけがましくなることなく、ユーザーに製品の価値を思い出させることができます。

プッシュ通知では、特別オファー、機能のアップデート、リマインダーなど、ユーザーにとって重要なアップデートを送信します。ユーザーに負担をかけないよう、頻度は抑えましょう。通知が多すぎると、ユーザーは通知を無効にしたり、製品の使用を完全に止めてしまう可能性があります。

電子メールも同様に、パーソナライズされた 顧客とのコミュニケーション .ユーザーのアクティビティに基づいて、機能のアップデートやおすすめ情報など、カスタマイズされたメッセージを送信します。

各電子メールは、明確な価値を提供し、アクションへの強い呼びかけが含まれている必要があります。

📌 例:言語学習アプリのDuolingoでは、毎日のレッスン完了を促すプッシュ通知を送信し、ユーザーが学習目標を達成できるよう支援しています。また、電子メールを使って進捗レポートやマイルストーン達成などのパーソナライズされた最新情報を提供し、ユーザーの学習継続を促している。

🔑 Key Insight:.

上司はただ一人。カスタムだ。そして、彼は会長以下、会社の全員をクビにすることができる。

サム・ウォルトン、ウォルマート創業者

5.ユーザーからのフィードバックとエンゲージメントを奨励する。

ユーザーからのフィードバックは、ユーザーが気に入っているもの、不満に思っているもの、改善すべき点など、貴重な洞察を与えてくれる。

アンケート、アプリ内のプロンプト、フィードバックボタンなどを通じて、ユーザーにフィードバックを提供するよう促しましょう。

フィードバックに対応することで、ユーザーの意見が重要であることを示すことができます。自分たちの提案から有意義な変化がもたらされることがわかれば、ユーザーは忠誠心を維持しやすくなります。

コメントへの返信、フィードバックの承認、製品開発への参加など、ユーザーとの関わりは信頼とコミュニティ意識を育みます。

📌 例: Adobe Creative Cloudは、アプリ内のプロンプト、アンケート、カスタマーフィードバックポータルを通じて意見を収集し、多くの場合、人気のある提案をアップデートで実装しています。また、ソーシャルメディアや、ユーザーがアイデアを共有したりアドビのエキスパートとつながったりできるコミュニティフォーラムを通じてユーザーと関わることで、コミュニティを育んでいます。

**6.カスタマー・ロイヤルティ・プログラムの導入

カスタマー・ロイヤルティ・プログラムは、ユーザーの継続的なエンゲージメントに対して報酬を与える。

割引、特別アクセス、限定コンテンツなど、ユーザーの共感を得られるインセンティブを提供することで、継続率を大幅に高めることができる。

ロイヤリティプログラムはユーザーに価値を感じさせ、継続的な活動を促します。私の仕事では、ユーザーが利用や購入に応じて報酬を獲得できるポイント制が効果的です。段階的な報酬は、ユーザーが製品により深く関与する動機付けとなる。

このようなプログラムは、リテンションを高め、生涯価値の向上に貢献し、ビジネスとリピーターの双方にとってWin-Winの状況を作り出します。

例:セフォラのビューティー・インサイダー・プログラムは、効果的なカスタマー・ロイヤルティ・プログラムの顕著な例です。メンバーは購入ごとにポイントを獲得し、サンプルや限定アイテムなどの限定特典と交換できる。

やること?

リピーターや満足度の高い顧客は、次のような傾向があります。

/参照 購入頻度が高くなる傾向がある。 購入頻度が高い /%href/

購入頻度も消費額も、新規購入者よりも高い。商品やサービスの価値を直接体験した彼らは、一貫してリピーターとなる生産性を持っている。

リテンション成功の追跡と測定

ユーザー維持に関しては、何がうまくいっているのか(そして何がうまくいっていないのか)を知ることが鍵です。リテンション成功の追跡と測定は、ユーザーが時間経過とともにどのように製品に関与しているかを明確にビューし、ユーザーリテンションを高める方法を決定するのに役立ちます。

重要なことを測定し、カスタマーリテンション戦略を微調整するのに役立つツールとテクニックについて説明しましょう。🧑‍🏫

リテンション測定の鍵メトリクス

ユーザーリテンションを高めるには、適切なメトリクスとその計算方法が必要です。それぞれの測定方法を見てみましょう。🧮

顧客維持率(CRR)

CRRを計算するには

ユーザーのコホートを選択する(例:1月にサインアップしたユーザー)。

一定期間(30日、60日、90日など)後もアクティブなユーザー数を測定する。

この式を使用する:

期間終了時のアクティブユーザー数/期間開始時の総ユーザー数)×100。

解約率

解約率を計算する:

一定期間内に製品の使用を中止したユーザー数を特定する。

この式を使用する:

解約率 ⅳ= (期間中に失ったユーザー数/期間開始時の総ユーザー数)×100 で計算する。

顧客生涯価値(CLV)

この式でCLVを計算する:

CLV ⑬ ユーザー1人当たりの平均売上(ARPU)×平均ユーザー寿命(_)

CLVを知ることで、顧客維持にいくら投資すべきかを判断し、リソースを賢く使うことができます。

4.ネット・プロモーター・スコア(NPS)。

NPSを計算する:

カスタマーを対象に、製品を薦める可能性を0~10でアンケート調査する。

プロモーター(9~10で評価した人)の割合から、ディストラクター(0~6で評価した人)の割合を引く。

NPS = % of Promoters - % of Detractors NPS =* % of Promoters - % of Detractors

5.アクティブ・ユーザー(DAU/MAU)* **5.

DAU/MAU比率を計算するには、毎日(DAU)または毎月(MAU)のアクティブユーザー数を測定する。

DAU/MAU比率 = DAU / MAU

0.2(または20%)以上の比率は、ユーザーのエンゲージメントが良好であることを示します。

**6.リピート購入率

リピート購入率を計算する:

ある期間に2回以上購入したカスタマーの番号を特定する。

それを同じ期間の総顧客数で割る。

リピート購入率 = (リピート顧客数÷総顧客数)×100_ とする。

ユーザーのリテンションを追跡するツール

ユーザーリテンションを効果的に追跡するには、適切なツールとテクニックの組み合わせが必要です。これらのツールは、エンゲージメントを監視し、トレンドを特定し、長期的なロイヤルティを確保するための戦略を最適化するのに役立ちます。

では、鍵になるツールを探ってみましょう。

/参照 https://clickup.com/teams/customer-service ClickUp カスタマー・サービス・ソフトウェア /%href/

リテンションを向上させ、プロセスを合理化するために設計されています。

クリックアップの目標

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Goals-6-1400x935.png ClickUp 目標:チームメンバー全員にとって顧客維持が重要であることをターゲットにする。 /%img/

カスタマイズ可能なClickUp目標で顧客維持の進捗を追跡し、チームの結束を高めましょう。

長期的な顧客維持目標の追跡は以下から始まります。

/参照 https://clickup.com/features/goals ClickUp目標 /%href/

.解約率の低下、アクティブユーザー数の増加、CLVの向上など、明確なオブジェクトを定義するのに役立ちます。

目標を設定することで、測定可能なターゲットを簡単に設定し、進捗を追跡し、リテンション戦略の焦点と実行可能性を確保することができます。

例えば、次の四半期にリピート購入率を20%向上させるという目標を設定し、関連するタスクにリンクされているため、チームの優先度を維持することができます。

クリックアップダッシュボード

完全にカスタマイズ可能なClickUpダッシュボードでリテンションデータをリアルタイムに可視化する

/参照 https://clickup.com/features/dashboards クリックアップダッシュボード /%href/

の概要をリアルタイムで表示します。

/ダッシュボード https://clickup.com/blog/customer-experience-kpis// カスタマー・エクスペリエンスの重要業績評価指標 /%href/

(KPI)を利用することで、傾向を可視化し、リテンションの進捗を追跡することができます。

カスタムカードを使用すると、リテンション率のチャート、解約の傾向、顧客エンゲージメントのインサイトをすべて一箇所で簡単に計算して表示できます。この一元化されたビューにより、意思決定が簡素化され、データ主導のリテンション戦略が実現します。

例えば、カードを追加して、リピーターユーザーを時間追跡したり、最近のロイヤルティキャンペーンの成功を追跡することができます。

クリックアップダッシュボードは、何が起きているのかをリアルタイムで見ることができるので、私たちにとって大きな変革です。完了した仕事や進行中の仕事を簡単に確認することができます。

PMOマネージャー、テレサ・ソスコット氏

/参照 https://assets.ctfassets.net/w8fc6tgspyjz/6uH6IQsJsqLSndbmKCyXIN/1902c1499eb1240aa6de890a974577e3/VMware_ClickUp_CaseStudy.PDF VMware社 (英語)/%href/

クリックアップの自動化

リテンション戦略には一貫性が重要であり クリックアップ自動化 .

ClickUpが提供するさまざまな統合やClickAppsのおかげです。自動化によって生活が楽になり、目の前の実際のプロジェクトに集中できるようになったことは、私たちや会社全体にとって本当に有益です。

Kryon社マーケティングオペレーションマネージャー、Daniel Zacks氏

クリックアップの統合について

ユーザーのニーズを理解するためには、複数のチャネルからフィードバックを集めることが不可欠です。

/を理解することが重要である。 https://clickup.com/integrations ClickUpインテグレーション /%href/

を使えば、このデータを簡単に統合できます。

お気に入りのツールとClickUpを接続し、顧客データとインサイトを一元管理しよう。

アンケートツール、CRM、分析プラットフォームとの接続など、統合によってフィードバックの収集と分析を効率化できます。

例えば、カスタマーサポートツールとClickUpを統合することで、チケットやチャットからフィードバックを収集したり、アンケートツールでユーザーの回答を直接ワークフローに取り込むことができます。このような一元的なアプローチにより、フィードバックが見落とされることがなくなります。

クリックアップフォーム

ユーザーフィードバックの収集は、ユーザーにとってもあなたにとっても面倒なことではありません。 ClickUp フォーム を利用する。

おすすめ分析ツール

ClickUpが運用上のニーズをカバーする一方で、専門の分析ツールはユーザー行動に対するより深い洞察を提供します。

リテンションのパフォーマンスを測定するために、これらを検討してください:

Google Analytics: ウェブとモバイルプラットフォーム全体のユーザー行動を分析する。

ウェブとモバイルプラットフォーム全体のユーザー行動を分析する。 **Mixpanel:エンゲージメントの傾向をモニターし、離脱ポイントを特定する。

Amplitude: ユーザージャーニーと製品インタラクションに関する洞察を得る。

ユーザージャーニーと製品インタラクションに関する洞察を得る。 Hotjar:ヒートマップ、セッション記録、アンケートを通じたユーザー行動の把握

ボーナス カスタム成功ソフトウェア カスタマーの健康状態を追跡し、ユーザーと積極的にエンゲージする。

ユーザー維持の努力で避けるべき一般的な落とし穴

ユーザーリテンションを高める方法を学ぶ際に避けられるミスを犯すと、どんなに優れたユーザーリテンション戦略でも失敗する可能性があります。

ここでは、ユーザーを遠ざけてしまうよくある落とし穴を紹介します。📉

ユーザーからのフィードバックを無視する。

ユーザーはしばしば、自分たちのニーズや不満に関する貴重な洞察を共有します。このようなフィードバックを無視すると、ユーザーはあなたの製品に感謝され ていないと感じたり、製品から切り離されていると感じたりします。

定期的にフィードバックを収集し、分析し、それに基づいて行動することで、ユーザーからの意見に価値を見出すことができます。

🔑 鍵となる洞察:.

顧客の期待を超えるための最初のステップは、その期待を知ることです。

ロイ・H・ウィリアムズ(著者

通知でユーザーを過負荷にする。

通知は、イライラさせるものではなく、知らせるものであるべきです。マイナーアップデートや無関係なオファーに関する絶え間ないアラートはユーザーを圧倒し、フラストレーションやアプリの放棄につながります。

量より質を重視し、すべての通知が本物の価値を提供するようにしましょう。

明確な価値を提供していない。

強力な価値提案は、ユーザーがなぜあなたの製品が彼らの時間を費やす価値があるのかを理解するのに役立ちます。これが明確でない場合、ユーザーは継続するメリットを見出すのに苦労するかもしれません。

製品のユニークな利点を一貫して伝え、それを実現しましょう。

💡 プロからのアドバイス: To 顧客中心主義を改善する 問題解決や変更の実施後は、常にフォローアップを行う。カスタマがソリューションに満足しているか、他に何か必要なものはないかを尋ね、カスタマの継続的な経験があなたにとって重要であることを示す。

技術的な問題に対処しない。

頻繁なバグ、クラッシュ、読み込み時間の遅さは、ユーザーの忍耐力を試します。技術的な問題が解決されないままだと、ユーザーは製品を完全に見捨ててしまうかもしれません。

信頼と満足度を維持するために、問題の迅速な解決を優先しましょう。

ユーザーを夢中にさせるためにClickUpを使おう

強力な顧客維持の構築は一度限りの努力ではなく、顧客との接続を維持し、彼らのニーズに対応し、彼らのフィードバックに適応する継続的なプロセスです。

顧客のために真の価値を創造することに集中することで、長期的な成功につながるのです。

ユーザーリテンションの向上や顧客維持戦略の最適化をお考えなら、ClickUpがお役に立ちます。目標の追跡、タスクの自動化、フィードバックの収集など、ClickUpの強力な機能により、ユーザーを引きつけ、満足させ続けることが容易になります。

