成長を追跡し向上させるSaaSのトップメトリクス

成功をどう定義しますか?

現代のビジネスの世界、特にテクノロジーの世界では、成功は私たちが見出しをつけるには複雑な考え方だ。ユニコーンになること、つまり10億ドルの評価を得ることは成功とみなされる。しかし、

伝統的に、収益性は成功の指標であったが、今日、新興企業は市場の破壊や劇的な成長を追求するために、損失を引き受ける。進化するビジネスモデルと新しい投資構造により、成長と成功の概念は再定義されている。

この世界では、選択したメトリクスが北極星となり、目標に向かって結集する役割を果たす。このブログでは、成功への道しるべとなるSaaSメトリクスについてご紹介します。

SaaSメトリクスとは?

SaaS(Software as a Service)メトリクスは、クラウドベースのソフトウェアを構築・販売する組織にとっての重要業績評価指標(KPI)です。

SaaSメトリクスの定義と重要性

従来のKPIとは異なり、SaaSメトリクスは、サブスクリプションベースのビジネスのニーズ、ビジネスモデル、成長に基づいて設計されています。SaaSメトリクスの重要性は以下の通りです:

パフォーマンスの測定収益、収益性、顧客満足度、製品開発など、さまざまな次元にわたるマイルストーンのマップ。

ビジネスの健全性を監視する:営業キャッシュフロー、バーンレート、キャッシュコンバージョンサイクルなどのメトリクスを使用して、会費の支払い能力や投資の管理能力を監視する。

戦略を導く:市場受容性を検証し、それに応じて製品ロードマップを定義する。

例えば、解約率が高い場合は、製品が約束を果たしていない可能性が高く、マーケティング戦略や製品機能の変更が求められる。

成長への舵取りビジネスの現状を理解し、営業、マーケティング、製品、カスタマーサクセスの各チームを共通の目標に向かわせる。

要するに、SaaSのメトリクスは、組織が成功への道をナビゲートする上で強力な役割を果たします。ここでは、試行錯誤を重ねたSaaSメトリクスをいくつか紹介します。

追跡すべきSaaSメトリクスの鍵

メトリクスを選択する前に、ビジネス目標を理解しましょう。アーリーステージのスタートアップは、顧客獲得と顧客一人当たりの平均売上を主要目標に設定するかもしれません。一方、IPOや売却を準備している組織では、コスト効率、経常収益、顧客生涯価値などをターゲットにするかもしれない。

以下は、組織が一般的に使用する重要なSaaSメトリクスです。製品の種類、ビジネスモデル、コスト、成長のフェーズなどに応じて、自社に適したものを選択してください。

1.月間経常収益

ビジネスの第一目標はお金を稼ぐことです。月次経常収益(MRR)は、まさにそれを追跡するのに役立ちます。MRRは、ビジネスによって毎月生み出される売上/キャッシュを測定します。

MRRを計算するには?

MRRは、ユーザー番号と、そのユーザーが毎月平均いくら支払っているかを掛け合わせることで計算されます。提供する支払いプランによっては、代わりに年間経常収益(ARR)を計算した方が良いかもしれません。

MRR = アクティブアカウント番号 x 収益 / アカウントあたりのサブスクリプション

SaaSベースのカレンダーアプリで、100人の顧客に月額10ドルのサブスクリプション料金で販売している場合、MRR = 100x$10=$1000

カレンダーにスケジュールされたイベントごとに$2を課金する場合、MRRは月あたりのイベント番号×$2となります。

年間プランを販売する場合は、料金を12で割ってMRRを求めます。

なぜMRRを計算する必要があるのか?

SaaSモデルは、一度カスタマーを獲得し、その顧客から長期にわたって収益を得ることに依存しています。そのため、MRRはSaaS企業の財務的安定性を示す主要な指標となります。

MRRをコンスタントに生み出すことができれば、その組織は成功し、投資可能であると判断される。MRRが上昇傾向にあることは、組織の成長を意味する。

この軌跡は、長期的に収益を正確に予測し、投資、人員、マーケティング予算などを効果的にプランニングするのに役立ちます。

MRRを向上させるには?

MRRを向上させる最もシンプルな方法は、より多くのカスタマーを獲得することです。しかし、利用ベースの価格モデルを採用している場合は、カスタマーサクセスイニシアチブを活用して、製品の利用を拡大し、MRRを高めることもできる。

2.ユーザーあたりの平均収益

ユーザーあたりの平均売上(Average Revenue Per User:ARPU)、または場合によってはアカウントあたりの平均売上(Average Revenue Per Account:ARPA)は、各顧客/アカウントがSaaSビジネスに平均的に支払う金額です。

ARPUの計算方法

ARPU = 総収入 / ユーザー番号

ARPAはどの期間でも計算できます。ほとんどのビジネスは、MRRに合わせるために毎月やることです。

なぜARPUを計算する必要があるのか?

ARPAはビジネスモデルによって意味が異なります。以下は、様々な種類のSaaSビジネスにおけるARPUの算出方法です。

サブスクリプション・モデル:典型的なユーザーベースのサブスクリプションビジネスの場合、ARPUは一定であるため、それほど明らかになりません。例えば、全ユーザーに10ドルのサブスクリプションプランを提供している場合、APRAは10ドルとなります。

単純ではあるが、この番号は有用である。このデータを使って、サブスクリプション料金の調整、サブスクリプションの再設計、追加層の提供などを行うことができる。

企業顧客:企業顧客にサービスを提供している場合、ARPUよりもARPAの方が意味があります。例えば、100人のユーザーを持つ企業で、各ユーザーが月額8ドルのARPUを支払う場合、このアカウントの収益は800ドルとなります。ユーザーが200人いる別の企業では、ARPUが変わらないにもかかわらず、1600ドルの収益が発生します。

このメトリクスを使って、Go-to-Marketアプローチを戦略化することができる。

例えば、より多くのユーザーを持つ企業アカウントを狙うかもしれない。あるいは、アカウント・ベース・マーケティング(ABM)の努力を、シェア・オブ・ウォレットの増加に集中させることもできる。

利用ベースの価格設定:利用ベースの価格設定とは、定額サブスクリプションの代わりに、アクティビティごとに料金を請求することです。カレンダーにスケジュールされたイベントごとに2ドルを課金する場合、ARPUはユーザー/ユーザータイプごとに異なる可能性があります。

ユーザー一人当たりの平均売上は、価格モデルを検証し、ユーザーアクティビティを増やす戦略を立てるのに役立ちます。

ARPUを向上させるには?

ARPUを向上させるには、一般的に2つの方法があります:

価格を上げる :単純に各ユーザーのサブスクリプション料金を上げる。

:単純に各ユーザーのサブスクリプション料金を上げる。 使用量を増やす:使用量を増やす:使用量ベースの価格モデルを設定し、顧客に製品をより多く使用してもらう。

3.顧客生涯価値

顧客生涯価値(CLTVまたはLTV)は、時間ではなく顧客を軸に収益を測定する。

CLTVの計算方法とは?

CLTV=ARPA×平均顧客寿命

例:ある顧客が5年間活動し、ARPAが年間120ドルであった場合、CTLV=120ドル×5=600ドルとなる。

なぜCLTVを計算する必要があるのか?

CLTVがSaaSにおいて特に意味を持つのは、さまざまな理由による。その前に、SaaSに関連するもう1つのメトリクスを理解することが重要です:顧客獲得コストです。

4.顧客獲得コスト

顧客獲得コスト(CAC)とは、ビジネスが各新規顧客を獲得するために支出する金額のことである。これは、任意の期間に発生したすべての販売とマーケティングの支出を含む。

CACの算出方法

CAC = 営業・マーケティング費用合計 / 顧客獲得数

例:今年1万ドルを費やし、1000人の新規カスタマーを獲得した場合、CAC=1万ドル÷1000=10ドルとなります。

なぜCACを計算する必要があるのか?

CACは、SaaSビジネスにおいて、製品開発そのものを除けば最も大きな生産性のひとつです。したがって、CACのROIを定期的に把握することが重要です。このROIは3つの次元で計算されます。

ARPA:アカウントあたりの平均収益がCACを上回っていれば、十分にやることができている。

例えば、CACが10ドルで、ARPAが120ドルの場合、CAC対ARPAの比率は1.2倍となり、これは良好です。

CLTV:顧客生涯価値がCACの数倍であれば、あなたは素晴らしい場所にいる。

例えば、CACが10ドルで、CLTVが1,200ドルの場合、CAC対CLTV比は120倍となり、素晴らしい!

CACを計算すべき理由はもうひとつあります。

5.回収期間

ペイバック期間とは、SaaS企業が顧客獲得コストを回収するのにかかる期間のことです。これは損益分岐点のようなもので、それ以降はすべての収益が利益として扱われる。

ペイバック期間の計算方法は?

ペイバック期間 = CAC / ARR

CACに10ドル使い、カスタマが年間120ドルのサブスクリプション料を支払う場合、ペイバック期間は10/120=0.083、つまり1ヶ月です。

しかし、組織では、回収期間を計算する際、収益の代わりに粗利を考慮することが多い。インスタンスンスでは、120ドルの収益のうち、粗利が50%しかない場合、回収期間は10/(120*50%)となり、2ヶ月となる。

なぜ投資回収期間を計算する必要があるのか?

簡単に言えば、投資回収期間は投資に見合う価値があるかどうかを示します。

例えば、CACを回収するのに10年かかるのであれば、技術の進化速度を考えると、ビジネス自体に価値はないだろう!

投資回収期間が下降線をたどれば、成功した企業であることを示し、より投資しやすくなる。

投資回収期間を短縮するには?

成功したビジネスは、主にCACを削減することで投資回収期間を短縮している。ある期間、例えば3~5年後、ブランドはブランドの認知度、可視性、信頼性、紹介ネットワークなどを確立することができたかもしれない。

例えば、最初の3年間にSEOに費やした費用は、さらに3年間ロングテール効果をもたらし、CACの減少に貢献し、その結果、投資回収期間が短縮されるかもしれない。

一方、時間の経過とともに、製品を強化し、機能をアドオンするなどして、顧客一人当たりの平均売上を増加させ、結果的に投資回収期間を短縮することもできる。

6.解約率

解約には2種類ある:カスタマー・チャーンとレベニュー・チャーンだ。SaaSビジネスでは、両方を測定するのが良い。

カスタマーチャーンレートの計算方法は?

顧客離脱率 = 期間内に離脱した顧客数 / 期間の開始時点の総顧客数

例えば、当初100人いたカスタマーのうち、1年後に90人になったとすると、解約率は (100-90)/100 = 10% となります。

売上高解約率の評価方法は?

売上高解約率 = ある期間に解約された顧客から失われた売上高 / その期間の総売上高

売上高解約率は、顧客数ではなくキャッシュフローを測定するため、ビジネスの健全性をより正確に示す指標となります。これは、ARPAが大きく変動する場合に特に価値があります。

上記の例では、失った10%のカスタマが90%の収益に貢献した場合、顧客離れが10%に過ぎないにもかかわらず、収益離れは90%になります。

なぜ解約率を計算する必要があるのでしょうか?

解約率は顧客や収益の損失を評価するものです。これは理解に役立ちます:

獲得した顧客や収益を失う割合の評価

顧客満足度、ひいては顧客維持率

解約された顧客/収益を置き換えるために必要な追加費用

獲得したカスタマーを失うことによる機会費用

解約を減らすには?

ある程度の解約は避けられませんが、できるだけ減らすことが重要です。そのためにできることをいくつか紹介しよう。

徹底的な加入

多くの場合、カスタマーの離脱は、製品を完全に探求する忍耐力がないためです。そこで、すべてのユーザーがすべての機能、特にユーザーにとって重要な機能を快適に使えるように、徹底したオンボーディング・プロセスを構築しましょう。

成功のための設定

設定ビデオ、デモ、テンプレートなどの教材を提供しましょう。

カスタマーの成功を重視する。

カスタマーを定期的にサポートし、成功に必要なものをすべて提供する。

フィードバックに耳を傾ける

何が好きで何が嫌いかをカスタマに聞く。顧客の行動を理解するために投資する。

-そして、それに従ってロードマップのアップグレードをプランする。

リスク戦略を持つ

利用状況やフィードバックなどから、リスクのあるカスタマーを特定する。積極的にアプローチし、解約を未然に防ぎましょう。

顧客ターゲットを絞り込む。

最大限の努力にもかかわらず、あなたの製品がカスタマに合わない場合があります。これは、そもそもその顧客があなたにとって適切な顧客ではなかったことを意味します。より良い顧客セグメンテーションとターゲット設定によって、このような事態を防ぎましょう。

7.純顧客維持率

ネット・リテンション・レート(NRR)-ネット収益維持率とも呼ばれる-は、一定期間終了時に残っているユーザーの割合を評価するという意味で、解約の逆である。

NRRの計算方法とは?

NRR = (期首MRR - チャーン - ダウングレード + アップステージ) / 期首MRR

例えば

1月1日のMRRが1200ドル

1月中の解約が120ドル

80ドルのユーザーがFreeプランにダウングレードした。

AIプランにアップグレードしたユーザーが$500いた場合

NRRは(1200-120-80+500) / 1200 =1.25または125%です。

なぜNRRを計算する必要があるのか?

NRRがプラスであることは、あなたのビジネスが既存顧客から成長していることを示す指標です。これは、追加のCACを発生させることなく収益を拡大していることを意味します。

例えば、NRRが125%で、昨年の収益が10,000ドルだった場合、新規顧客獲得に何も費やすことなく12,500ドルを稼ぐことができるでしょう。

🎯 ファクト・チェック: 研究結果 顧客維持率を5%向上させることで、利益を95%も向上させることができると評価されている!

NRRを高めるには?

企業は次のようにしてNRRを高める:

定期的な製品価格の引き上げ

アップセルや顧客のシェア・オブ・ウォレットを拡大するためにカスタマー・サクセスを共有する。

長期契約の締結

更新のインセンティブを設計する

口座引き落とし、自動支払いリマインダー、スムーズな支払いプロセスなど、強力な収益維持プロセスの設定

8.アクティブユーザー

デイリーアクティブユーザー(DAU)または月間アクティブユーザー(MAU)は、製品に積極的に関与するユニークユーザーの数を指します。

DAUの計算方法とは?

DAU/MAU = 一定期間におけるユニークな新規ユーザー数 + ユニークなリピーターユーザー数

この場合、その製品にとって何を意味するかに基づいて「アクティブ」を定義することができる。電子メールアプリの場合は、受信トレイをチェックするためにログインするだけかもしれません。カレンダーアプリであれば、ログインや既存のイベントをクリックしたり、新しいエントリーを作成したりすることかもしれません。モバイルゲームアプリの場合は、ゲームプレイかもしれない。

多くの場合、SaaSビジネスは機能採用を追跡するためにこのメトリクスのバージョンを使用します。こうすることで、新しくローンチした特定の機能やモジュールのDAU/MAUをモニターすることができます。

なぜDAU/MAUを計算する必要があるのか?

DAUは解約の初期指標です。ユーザーがサブスクリプションを更新するかどうかを予測するのに役立つ先行メトリクスです。

例えば、ユーザーが1ヶ月間カレンダーにログインしていない場合、他のツールを使っている可能性が高く、解約する可能性が高いと考えてよいでしょう。

DAU/MAUを増やすには?

上記のようなリテンションベースの戦術に加え、製品そのものを活用することも有効です。気の利いたモバイル通知や、毎週の活動要約や今後のイベントのようなパーソナライズされた電子メールコミュニケーションは、アプリに定期的に戻ってくるのに役立ちます。

9.カスタマーの集中

カスタマーの集中度は、1つのカゴに全ての卵(またはほんの一握り)を入れているかどうかの尺度である。

顧客集中度を計算するには?

顧客集中度 = 上位 x %のカスタマが生み出す収益の割合

例えば、10人の有料顧客がいて、そのうちの2人が収益の90%に貢献している場合、顧客集中度は次のように表すことができます:

収益の90%は20%のカスタム顧客からもたらされている。これはリスクの高い状況です。

なぜ顧客集中度を計算する必要があるのか?

主に、ビジネスはリスクを把握するために顧客集中度を計算します。収益が様々な顧客に広く配布されれば、顧客が一度に解約する可能性は非常に低くなる。

しかし、収益の大部分を1-2社の顧客が占めている場合、その顧客の解約が大きな影響を与える可能性があります。さらに、その顧客はあなたに対して不釣り合いな交渉力を持つことになり、ビジネスの成功にとって不利になる。

顧客の集中を抑えるには?

顧客の集中を抑えるには、2つのアプローチがある。

フットプリントの拡大:営業努力の幅を広げ、より多くのカスタマーを取り込むことで、リスクを分散させる。

顧客の囲い込み:最も価値のある顧客と長期契約を結ぶ。より深いリレーションシップを構築し、プロバイダーを切り替えるコストを増やすことで、安定性を構築する。

10.キャッシュランウェイ

キャッシュ・ランウェイは、スタートアップが現在のキャッシュ残高と支出率でどれだけの期間存続できるかを評価する。このメトリクスは通常、大きな収益や利益のないアーリーフェーズのスタートアップで使用される。

キャッシュ・ランウェイの計算方法は?

キャッシュ・ランウェイ = キャッシュ残高 / バーンレート

毎月1万ドルを支出し、現金残高が10万ドルある場合、資金調達が必要になるまで10カ月ある。

なぜキャッシュ・ランウェイを計算する必要があるのか?

キャッシュ・ランウェイは、投資を受けたり破綻したりするまでにどれだけの時間があるかを示す鍵です。これは様々な点で役立ちます。

従業員、ベンダー、その他の債務者に支払う十分な資金があることを確認する。

資金流出を最大化し、必要に応じて支出を削減するためのプランニング

必要な活動と必要な活動への予算配分

資金調達活動の効果的なスケジューリング

最も重要なことは、キャッシュ・ランウェイを把握することで、投資家に自信のポジションからアプローチし、野心的な評価額を提示することができます。例えば、投資家と話をしているときに、資金繰りがあと1週間しか残っていないとしたら、自信も交渉力もないだろう。そのような場合、自社の価値よりもはるかに低い評価額で投資を受け入れることになるかもしれない。

キャッシュ・ランウェイを増やすには?

資金余力を増やす最も簡単な方法は、支出を減らすことだ。これは以下の方法で行うことができる:

不要なサブスクリプション、追加のオフィススペースなど、無駄を省く。

大きな経費を削減する-組織はこれを達成するために、しばしば人員を削減する。

出張、チーム旅行、手当などの裁量的支出を最小限に抑える。

積極的な回収と債権管理

誰に聞くかにもよるが、以下のような方法がある。 KPIの例 でSaaSの成功を測ることができる。

投資家は燃焼金利、燃焼倍率(純新規売上を生み出すために費やしている費用)、40の法則などに利息があるかもしれない。

は、リードからオポチュニティへのコンバージョン率、セールスサイクルの長さ、アクティベーション率など、パイプラインのメトリクスに関わるものであろう。

財務チームは売上総利益率や純利益率を見たいかもしれない。人事リーダーは、従業員一人当たりの平均売上高、平均在籍期間、従業員の離職率などに注目するだろう。

ネット・プロモーター・スコア、顧客満足度などを中心とする。

これらの指標はすべてインサイトを提供してくれますが、すべてのSaaSビジネスにとって同じように重要というわけではありません。上記の10個のビジネス・メトリクスから始めて、追跡したい他のすべてのリストを作成してください。

どのメトリクスを選んだとしても、それらを追跡し、効果的に使用する方法は以下の通りです。

SaaSのメトリクスを効果的に追跡し使用する方法 ## How to Track and Use SaaS Metrics Effectively

どんなメトリクスも、それ単体では光りません。実際、メトリクスは比較して理解するのが最も効果的です。これは業界のベンチマークであったり、過去の実績であったりします。

インスタンス、

200万ドルを燃やして100万ドルのARRを生み出したスタートアップは、500万ドルを燃やしてやることよりも印象的だ。これは業界のベンチマークとして扱える。

一方、CACを一貫して前年比10%削減しているのであれば、マーケティングとセールスの努力が実を結んでいることを示している。これは、過去の実績に基づいてメトリクスを評価することである。

どちらの方法でも、適切な評価指標が必要です。

を使用して、SaaSメトリクスを追跡し、使用することができます。やることは以下の通り。

追跡するメトリクスを特定する

全体像のモニタリングから細部のズームまで、追跡できるメトリクスは何十種類もあります。しかし、多すぎる数の追跡は、洞察よりも混乱につながる。

そこで、あなたにとって最も重要な上位5~7個のメトリクスを選択する。もしあなたがアーリーフェーズのスタートアップなら、リードジェネレーション、コンバージョン、CACに焦点を当てる。最初の1年以内に顧客生涯価値を追跡しても、ライフサイクル全体を通じた十分な顧客データがないため、完了しない可能性がある。

成長フェーズであれば、MRR、ARPU、キャッシュランウェイを測定する。このフェーズでは、まだ販売とマーケティング戦略を最適化している段階です。そのため、ファネルのメトリクスやコンプライアンスにこだわりすぎると、足手まといになるかもしれません。

成熟したスタートアップとして、CLTV、拡大収益、きめ細かいファネルメトリクスについて考えましょう。今になってもCACの計算に苦労しているようなら、大きな問題だ。

ビジネスモデル、目標、投資家の期待、成長フェーズを考慮し、あなたに合ったメトリクスを選びましょう。

正しいSaaSツールを選ぶ

SaaSメトリクスの追跡、モニタリング、レポート作成には、特に注意が必要です。例として、顧客獲得コストの計算を見てみましょう。

営業費用には、サブスクリプション、コンサルタント料、出張費などが含まれます。

総マーケティング費用には、マーテク・サブスクリプション、広告、スポンサーシップ、イベント、旅費などが含まれ、それぞれ異なるソースから調達される。

純新規顧客数は、CRMに含まれている可能性が高い。

CACのような単純なメトリクスを計算するには、顧客リレーションシップ管理(CRM)プラットフォームなど、12ものソースと統合するツールが必要です。メトリクスが複雑化すると、次のような問題が発生する。 SaaSツール はますます重要になってくる。

メトリクスを追跡するためのSaaSツールを選択する際には、以下の点を考慮してください。

目標の追跡

メトリクス管理ツールは

?メトリクスごとに目標を設定し、それぞれの進捗をリアルタイムで追跡することができますか?

他の多くのツールと簡単に統合できる。

単にスプレッドシートから情報を抽出するだけでなく、HubSpot、Salesforce、Googleフォーム、Typeformなど様々なツールから動的にデータをインポートできるかもしれない。ClickUpはこれらすべてをやることができます。ClickUpの公開APIを使えば、必要に応じて独自のカスタム統合を構築することも可能です。

ビジュアライゼーション

スタートアップのリーダーは、毎日とは言わないまでも、毎週データを見る傾向がある。何百もの行や列に目を通すのは時間の無駄だ。必要なのは、クリアで魅力的なデータビジュアライゼーションだ。

クリックアップダッシュボードで、多面的なメトリクスをわかりやすく可視化します。

ダイナミックで完全にカスタマイズ可能な

/ダッシュボード https://clickup.com/features/dashboards#marketing-campaigns クリックアップダッシュボード /参照

を使えば、関連するすべてのインサイトを一目で把握することができます。あらかじめデザインされたウィジェットにより、チームの生産性、予算利用率、売上概要など、重要な情報を追跡できます。

クリックアップをマーケティングとセールスのプロジェクト管理プラットフォームとして使用すると、360度のビジネスコンテキストでインサイトを向上させることができます。例えば、リード単価からCACまでの接続を一箇所で行うことができます。

テンプレートとフレームワーク

パフォーマンス・レポート作成用の優れたSaaSツールは、すぐに使い始められる必要もあります。これをやることに最適なのは、ClickUpのようにあらかじめデザインされたテンプレートです。

この ClickUpによるKPIテンプレート テンプレート

メトリクスを意思決定に組み込む

通常、SaaSのリーダーは投資家やカスタムなど外部のステークホルダーを惹きつけるために、これらのメトリクスを使用します。セールスキャンペーンで「チームは効率を3倍向上させます」と言うかもしれません。あるいは、投資家に売り込む際に高いCAC対LTV比を使うかもしれない。

これはメトリクスの良い使い方ではあるが、重要な機会を逃している:社内の意思決定

製品開発、価格設定、営業、マーケティング、カスタム・サービスなどに関する意思決定を行うために、メトリクス・データからの洞察を利用する。

AIを活用してインサイトを明らかにする

SaaS企業は小さなチームで大きな仕事に取り組んでいる。多くの場合、データを深く掘り下げて洞察を得る時間がないかもしれません。それを自動化できるとしたらどうだろう?

次のようなツールを選ぶ

/参照 https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/

ダッシュボードからインサイトを表示します。同僚の気を散らすことなく、洞察やブレーンストーミングを行うことができます。

評価と最適化

どんなに努力しても、すべてのメトリクスに意味があるとは限りません。例えば、ARPUが10ドルで、それが唯一のサブスクリプション層である場合、そのために全ページのレポートを作成する意味はありません。

メトリクスを有意義で実用的なものに保つには、定期的に評価しましょう。ARRは広すぎますか?MRRを検討しましょう。ARPUは一定でARPAは変化していますか?代わりにそれを追跡しましょう。キャッシュ・ランウェイは5年ありますか?バーンレートを考えましょう。

SaaSメトリクスを評価し、最適化する時間を設定しましょう。

SaaSメトリクスの設定と追跡の道のりには、様々な困難が待ち受けています。ここでは、あなたが直面する可能性のある課題と、それを回避する方法について説明します。

SaaSメトリクスを追跡する際に避けるべき一般的な間違い ## Common Mistakes to Avoid When Tracking SaaS Metrics

SaaSはその性質上、破壊的な試みです。SaaSビジネスは、これまでになかったことをやることで、新たな可能性を生み出します。どんな新しいことでもそうですが、その過程でミスを犯すことがあります。最も一般的なものは以下の通りです。

虚栄心のメトリクスに集中する。

Twitterのフォロワー数、Instagramのインプレッション数、電子メールリストのサイズ-これらは、SaaSビジネスが簡単であるがゆえに追跡する、よくある虚栄のメトリクスである。たとえそれがビジネスパフォーマンスに反映されなくても、ブランドにとってある種の誇大広告になることもある。

虚栄心のメトリクスに振り回されないようにしましょう。ビジネス目標に集中しましょう。あなたのオブジェクトから関連するメトリクスを導き出しましょう。

なぜより何を選ぶか

データは強力だ。他の方法では隠されている情報を明らかにすることができる。データ主導で意思決定を行うことは効果的な方法だ。しかし、データは「なぜ」よりも「何を」を示すことに長けている。あなたのレポートでは、APACの売上が落ちていると言うかもしれないが、その理由を説明することはできない。

やみくもに同地域での販売努力を強化するのではなく、その理由を理解する現場の人間を信頼することだ。定性的な洞察を重視し、理論に耳を傾ける。そして、その仮説を検証するためにデータを活用する。

顧客の声を無視する

もし私が人々に何が欲しいか尋ねたとしたら、彼らはより速い馬と答えただろう」というヘンリー・フォードの偽りの名言は認証されていないかもしれないが、広く使われ、熱く論争されている。破天荒な起業家たちはしばしば、カスタマは自分が何を求めているのかわかっていないと考える。これは明らかに真実ではない。

カスタマは、彼らの問題を解決する製品の作り方を知らないかもしれないが、彼らが彼らの問題を最もよく理解していることは間違いない。ですから、特に競争の激しいSaaS市場において、カスタマーのフィードバックを無視することは大きな間違いです。

定期的にカスタマーからのフィードバックを求めましょう。

アンケートを実施し、問題提起に対する深い洞察を得る。

製品の使用状況をモニターし、何が顧客を惹きつけ、何がそうでないかを確認する。

行動傾向を知るために観察調査を行う

A/Bテストを実施し、何が最も効果的かを確認する。

.

