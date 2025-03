面接後のフォローアップ方法：やること・やらないこと・例

あなたは夢の仕事に就くため、厳しい一次面接を通過した。

あとは、あなたのキャリアを変えるかもしれない一本の電話を待つだけです。この時点で、近況報告をすべきかどうか、無数の感情を抱くのは自然なことだ。

そんなときこそ、会話を続けるために、面接後にフォローアップの電子メールを送るのです。

フォローアップをすることで、その求人に対するあなたの利息が再確認され、採用担当者や採用マネージャーの頭の中にあなたの存在が残り続けます。以前は手書きのメモを送ったものですが、今は電子メールを送るだけです。

面接後のフォローアップはどうすればいいのでしょうか?完璧なメッセージを作るためのベストプラクティスを学びましょう。

ボーナスとして、効果的なフォローアップ電子メールのテンプレートと、これをやることに役立つツールも紹介します。

就職活動の成功におけるフォローアップの役割

フォローアップが求職の結果に重要な役割を果たす4つの方法をご紹介します。

1.主体性とプロ意識を示す

面接後のお礼のメモであれ、採用プロセスに関するステータスを尋ねる手紙であれ、適切なフォローアップを行うことは、面接の成功につながります。

/を示す。 https://clickup.com/blog/email-etiquette// 電子メールエチケット /%href/

は、あなたの立候補を補強し、あなたが同じレベルのプロフェッショナリズムを仕事にもたらすことを示すことができる。

2.将来のチャンスへの扉を開く

たとえ現在の役割を得られなくても、あなたのフォローアップによってあなたのプロフィールが企業のデータベースに残ることで、企業の目に留まり続けるチャンスは大きなプラスになります。後に現れるかもしれない他の役割にも考慮される可能性が高まります。

これはまた、次のことを調べる絶好の機会でもある。 キャリアマップテンプレート を使い、他の機会をプランニングする。

3.懸念事項や不明点に対処する

タイミングよくフォローアップを行うことで、面接中に把握できなかったと思われる潜在的な部分に対処することができます。

例えば、あなたがマーケティングの役割に応募していて、チームがあなたのPPCキャンペーンの経験についてよく分からないとします。フォローアップのメッセージで、この分野でのあなたの貢献とデータによる結果を説明すれば、あなたの応募を後押しする証拠となるでしょう。

4.あなたの仕事に集中

簡潔な 採用担当者へのメッセージ や採用担当者にあなたの資質や熱意を改めて伝えることで、特にあなたと他の候補者との間で決定が下される場合に、あなたの存在を印象づけることができます。

その電子メールによって、あなたの有利不利が決まることもあるのです。

面接後のフォローアップのベストプラクティス

技術的には、フォローアップ電子メールを送信することは、会話を継続させることに似ています。

1.最大限のインパクトを与えるためにシンプルに

履歴書のような不必要な添付ファイルは、特に採用担当者がすでにあなたの情報を持っている場合は、添付しないようにしましょう。特に採用担当者が既にあなたの情報を持っている場合はなおさらです。会話に純粋に関連し、価値のある情報を加えましょう。

2.面接官によってメッセージを変える

面接官がメンションしたプロジェクトや直面している課題など、それぞれの面接官と話した具体的なトピックに言及する。

例 AIライティングツール 面接では、既存のワークフローシステムやプロセスを合理化するために、それらをどのように活用できるかをメンションする。これは、あなたの細部への注意を示し、役割に対するあなたの純粋な興味を再強調するものです。

3.正しい声の調子と言い回しを使う

フォローアップの電子メールを書くときは、採用担当者やリクルーターに即答を迫るような表現は避けましょう。採用プロセスは企業によって異なり、時には時間がかかることもあります。

❌ 間違った言い方「今日中に返事がなければ、もう利息はないと判断します」-否定的なトーンの設定。

✅ 正しい方法:「プロセスに時間がかかることは理解しているので、都合のいいときに更新を待っても構わない」-相手のタイムラインを尊重していることを示す。

4.ダウンタイムを最大限に活用する

待っている間、オンラインコースを受講したり、新しいスキルを身につけるなど、自分のスキルセットを高めるプロジェクトに取り組んだりすることができる。 リモート面接のヒント を参考にして、将来の候補になる可能性を高めよう。また、この機会に 企画書の書き方 .

さらに、アドバイスや新たな機会を得るためにプロのネットワークに働きかけることで、雇用市場に関わり続ける。過去の面接でうまくいったこと、改善できることを復習し、自分の面接に反映させる。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/56362/interview-templates/ 面接テンプレート /%href/

を次に参照する。

プロからのアドバイス:*💡 マーケティングの役割に関するフィードバックを待っているのなら、Google Analyticsなどのプラットフォームに関する簡単なオンラインコースを受講しましょう。主体性を示し、鋭さを保つことができます。フォローアップの際にメンションして、成長へのコミットメントをアピールしましょう。

4.タイミングを計る

フォローアップが最適な仕事をするためには、タイミングがすべてです。面接後24時間以内にお礼のメモを送り、3~5日待ってからフォローアップの電子メールを送る。

しつこさと忍耐のバランスをうまくとりましょう。

効果的なフォローアップ電子メールの構成

プロフェッショナルで、明確で、クリアされたフォローアップ電子メールを書くには、どうやることでしょうか?

どのような言葉やフレーズを使うべきでしょうか?

声の調子は?

これらの質問に一つ一つ答えていこう。

1.件名

電子メールの目的を反映し、リクルーターや採用担当者の注意を引くような、簡潔でクリアされた件名から始めましょう。

Thank you for interviewing me(面接していただきありがとうございました)」や「Follow up on interview on ୧[Day/Date](面接のフォローアップ)」のようなシンプルでプロフェッショナルな件名が仕事には効果的です。

💡Pro Tip: 面接当日にフォローアップしない場合は、件名に日付や曜日を記しましょう。採用担当者は数日または数週間にわたって面接を行うことが多いので、具体的な内容を伝えると喜ばれます。

2.挨拶

面接官の名前を呼びましょう。こんにちは。面接中に相手がどのように自己紹介をしたかに気を配ったことを示す。

❌ 'To whom it may concern'のような一般的な言葉や、'Dear'のようなくだけた言葉は避けましょう。

3.冒頭のセリフ

電子メールの冒頭では、面接官にお礼を述べましょう。 役割について話し合う機会を与えてくれたことへの感謝を伝え、会話や会社で目立った良かった点をメンションする。

4.電子メール本文

本文では、そのポジションに興味があることを改めて伝えます。会話に夢中になっていたことを明確にするため、面接での具体的なエピソードを紹介しましょう。例:会話中にあなたが興奮したプロジェクトやチームの動きについて言及する。

5.閉じた行

最後に、採用プロセスを進めたいという熱意を伝えましょう。必要であれば、追加情報や書類を提供できることを伝える。

近日中に返事をもらえることを楽しみにしている旨を伝える。

ClickUp Brainを使ったフォローアップ電子メールの書き方

あなたがその組織への入社を熱望していること、そしてその仕事にふさわしい人材であることを示す完璧なフォローアップ電子メールを書くには、多くの思考が必要です。 ClickUpブレイン ClickUpに内蔵された仕事のためのAI Writerが、あなたのベストショットをサポートします。

ClickUp Brainは、お礼のメモでも応募ステータスのフォローアップでも、プラグインや拡張機能なしで、ドキュメントやタスクのスペルチェックもしながら、適切なトーンで明瞭なコピーを書いてくれます。

ClickUp Brainで完璧なフォローアップ電子メールを作成する

ClickUp BrainはAIナレッジマネージャーとしても機能し、すべてのタスク、ドキュメント、プロジェクトの情報に瞬時にアクセスできます。次のフォローアップの期限を知りたいですか?あるいは、面接中に取ったメモをお探しですか?

ClickUp Brainにお尋ねください。

プロからのアドバイス:💡インタビューの後、ボイスメモやメモをClickUpにアップロードし、AIが重要なポイントを強調したトランスクリプトや要約を生成します。それを使ってフォローアップの準備をしましょう。

フォローアップ電子メールの例:さまざまなフォローアップ・シナリオに対応する方法

1.電話インタビュー後のフォローアップ

件名お電話ありがとうございます!

こんにちは、

この電子メールがあなたに届くことを祈っています。

会社名]の[タイトル]ポジションについて、[日/日付]に時間を割いていただき、ありがとうございました。役割やチームがどのように運営されているのか、詳細はこちらで知ることができました。

具体的な内容や側面が役割の一部であるという事実が、この機会をさらに楽しみにしています。私の[関連するスキルや経験をメンションしてください]は御社のチームにぴったりだと思います。

採用プロセスを進めるにあたり、私からさらに情報が必要な場合はお知らせください。

ありがとうございました。

よろしくお願いします、

フルネーム

[電話番号]

\LinkedInプロフィール

2.面接後のフォローアップ

件名素晴らしいミーティングをありがとうございました。

こんにちは、

今日は直接ミーティングをしていただき、ありがとうございました。このたびは[役職名]の役割に期待することを説明し、オフィスを案内してくださりありがとうございました。

チームのダイナミックさとエネルギーを感じることができ、とても良かったです。

メンションがおっしゃったプロジェクトは素晴らしい挑戦のようで、私の[特定のスキルや資格]をチームに持ち込んで成功に貢献できると思うとワクワクします。

また、面接や技術的な評価がもう1回あるかもしれないとおっしゃいましたが、どのような内容ですか?できるだけ早く詳細を共有してください。

ありがとうございました。

よろしくお願いします、

フルネーム

[電話番号]

\LinkedInプロフィール

3.最終面接後のフォローアップ

件名最終面接を振り返って

こんにちは、

チームの皆さん、面接をありがとうございました。スキル診断は興味深い挑戦でしたし、直接ミーティングも楽しかったです。

全体的に、この経験は洞察に富み、やりがいのあるものでした。各フェーズで話した全員がプロフェッショナルであったことに感銘を受けました。

最終面接を完了した今、ポートフォリオやその他の書類など、追加情報が必要な場合はお気軽にご連絡ください。メッセージ一本で、何でも喜んで提供します。

ありがとうございました。

よろしくお願いします、

フルネーム

[電話番号]

\LinkedInプロフィール

フォローアップ戦略を採用する:よくあるフォローアップの課題を克服する

ステップ1:内省し、好奇心を持ち続ける

フォローアップ電子メールを作成する前に、自分の意図を振り返ってみましょう。オファーの獲得だけが目的になってしまうと、電子メールが過度にトランザクション的なものになってしまい、やることなすこと無駄になってしまいます。

それよりも、真の意見交換を促すような、思慮深く建設的なメッセージを作ることに集中しましょう。

面接の中であなたの利息に火をつけた話題や詳細を強調しましょう。 電子メールでのAIの使い方 コミュニケーション

✅ 役割や会社について思慮深い質問をし、実践的なヒントを共有する。

フォローアップは、好奇心とプロフェッショナリズムのバランスをとること。

ステップ2:自分らしさを貫く

完璧なフォローアップ電子メールを書くことに集中していると、特定のイメージや印象を伝えなければならないと感じがちです。

採用プロセスでありのままの自分をアピールすることで、自分が受け入れられ、力を与えられていると感じられる職場で働くことができます。

同様に、あなたが接触しようとしている相手も、居心地の良い、一致団結したチームを作ろうとしているはずです。面接は、あなたのコミュニケーションスタイルや価値観が合うかどうかを判断するための、実現可能な場なのです。

✅ 求職活動を通じて、自分が何者であるか、何を提供し、何を求めているかに忠実であり続け、あらゆるコミュニケーションで自分らしさを発揮しましょう。

ステップ3:境界線を意識する

その役割のために連絡を取り合った主な連絡先と確実にやり取りをしましょう。

他の人にフォローアップする必要があると感じたら、その同僚との以前のやり取りを参照し、最新情報をそっと確認しましょう。

❌ 迅速な最新情報を得るために、会社の複数の人に積極的に連絡を取るのは避けましょう。

ステップ4:相手のタイムラインを尊重する

リクルーターやマネージャーにフォローアップする際は、相手のタイムラインを忘れないようにしましょう。次のステップの準備に2週間必要だと言われた場合は、2週間と遅れを考慮した1~2日の合計を連絡する前に伝えましょう。

✅ 他の会社から内定をもらった場合など、より早いフォローアップが適切な例外もあります。

他の内定を受ける方向に傾いている場合でも、この機会を優先する場合でも、採用担当者にタイムラインの変更を伝え、全員が十分な情報を得た上で決断できるようにしましょう。

ステップ5:フォローアップワークフローの設定

求人に応募するということは、決して1つの機会を待つということではありません。複数の企業に応募し、さまざまな役割を模索し、すべてを順序立てて進めようとすると、面倒なことになりかねません。

戦略的にフォローアップするシステムが必要です。だからこそ、次のような強力なプロジェクト・タスク管理ツールを使うのです。 ClickUp は欠かせない。それがどのように役立つかを検証してみよう。 ClickUpタスク を使えば、仕事探しが簡単になる。特に複数の応募を同時にこなす場合には、素晴らしいツールだ。

ClickUp求人検索テンプレート

このテンプレートでやること

オープン」、「面接中」、「完了」など、各応募の進捗を追跡する

求人リストを分類し、重要な詳細を追加して、すべてのビューを監視する

あなたのプロセスに合わせたビューで、応募書類や採用担当者とのコミュニケーションを整理できます。

このように、すべてが一箇所に集約されているため、適切なタイミングで適切な方法で連絡を取るために電子メールに奔走する必要がなくなります。

返事がない場合のフォローアップ方法

フォローアップしても返事がない。特に、何日も何週間も音沙汰なしだと、イライラしますよね。ここでは、沈黙に対処する方法を紹介しよう。

1.チェックイン」の代わりに関連リソースを共有する。

フォローアップはしないが、会社の利息や面接で話したことにマッチする記事、ポッドキャスト、ビデオを送る。この記事を見て、あなたの現在のプロジェクトに関連しそうだと思い、私たちの会話を思い出しました」と言うこともできる。

2.目立つためにユーモアを加える

次のような軽口を叩いてみましょう:「前回のメッセージが電子メールのブラックホールに消えていなければいいのですが!ただ、採用決定について何か最新情報がないか、フォローアップしたかっただけです。"

3.最近の成功を認める

相手が最近達成したこと(公の発表、イベント、プロジェクトなど)をリサーチし、フォローアップで言及する:

「おめでとうございます!おめでとうございます!あなたと[組織名]の今後の発展をお祈りします。そしてもちろん、今後のプランに私が合いそうなら、ぜひチャットしたいです。"

面接後のフォローアップをマスターしよう

忘れてはならないのは、フォローアップの技術をマスターするには、それを単なる形式的なものではないとビューする必要があるということだ。

純粋さを保ち、好奇心を失わず、フォローアップの電子メールは、あなたがもたらす価値を強化する機会として使いましょう。たとえその会社での夢の役割がうまくいかなかったとしても、きちんとしたフォローアップがあれば失うものは何もありません。

むしろ、将来のチャンスにつながる印象を残すことができるのです。忍耐力、粘り強さ、プロ意識は、あなたの最高の武器です。

フォローアップを効果的に管理・実行する方法をお探しなら、ClickUpは関連タスクの整理、スケジュール管理、自動化に必要なすべてを備えています。

/参照 https://clickup.com/signup ClickUpに無料登録する /%href/

をクリックしてください。

よくある質問(FAQ)

1.フォローアップは複数回行うべきですか?

はい、でも慎重にやることです。最初のお礼メモの後、フォローアップを送る前に少なくとも1週間は待ちましょう。さらに1~2週間経っても反応がない場合は、もう1度丁寧なフォローアップを送ってもいい。それ以上は、しつこすぎると思われ、逆効果になる恐れがあります。

2.フォローアップを送るまで、どのくらい待てばいいですか?

通常、最初のフォローアップを送るのは面接後5~7営業日後がベストです。そうすることで、採用チームが候補者に目を通したり、社内で話し合ったりする時間が生まれます。フォローアップを急ぎすぎるとせっかちだと思われかねませんし、逆に待ちすぎると利息がないと思われかねません。

3.面接官の電子メールアドレスを知らない場合は?

採用担当者の直メールを持っていない場合は、電子メールのスレッドをチェックしてください。それがない場合は、面接をアレンジしたリクルーターや人事担当者に連絡してください。また、他の方法がない場合は、その企業の人事担当者またはウェブサイトに記載されている連絡先電子メールに一般的なフォローアップメッセージを送信します。

4.連絡すると言っていたのに連絡がない場合、やることはありますか?

一定の期間内に連絡すると言われ、その期間が過ぎてしまった場合は、丁寧なフォローアップを送りましょう。タイムラインを参照し、何かアップデートがあったかどうか尋ねてください。それなりの時間が経っても返事がない場合は、他の候補者に話を進めているサインかもしれません。