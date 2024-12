フィールドマーケティング戦略の立て方（＋例）

消費者の60% は、フィールドマーケティング戦略の中核をなすことが多く、マーケティングチームが各インタラクションが注目を集め、興味を喚起し、欲求を高め、行動を促し、最終的にブランドの成長と成功に貢献するように設計されるよう導く。

顧客と直接ミーティングを行い、彼らの特定のニーズや好みに合わせてインタラクションを調整することで、ブランドはオーディエンスとのより強い接続を促し、ブランドロイヤリティを高め、リードを売上に変える可能性を高めることができる。

フィールドマーケティングは、エクスペリエンシャル・マーケティングのサブセットであり、多くの場合対面での体験を通じてカスタマーを引き込もうとするマーケティングのブランチである、と主張することができる。

フィールドマーケティングの重要性を理解するために、その具体的なメリットと、あなたのブランドにとって有意義な結果をもたらす方法を探ってみましょう。

フィールドマーケティングのメリット

ビジネスでは、様々なマーケティング戦略が採用されています。 顧客ライフサイクル により、顧客を惹きつけ、維持することができる。フィールドマーケティングは、その多くの利点のために際立っている。

ここでは、フィールドマーケティングを取り入れることがブランドにとって非常に有益である理由を紹介する:

ブランドの可視性を高める: フィールドマーケティングの努力、特に直接、対面での交流を中心とした努力は、ブランドの認知度を大幅に高めることができます。

フィールドマーケティングの努力、特に直接、対面での交流を中心とした努力は、ブランドの認知度を大幅に高めることができます。 会話に関与し、情報を収集することにより、ビジネスは、顧客に変換する可能性が高い修飾された見通しを識別することができます。

インタラクティブな経験とパーソナライズされた相互作用を通じて、ビジネスは信頼、忠誠心、肯定的なブランドの関連付けを構築することができます。

Provides valuable market insights: 消費者の行動を観察し、フィードバックを収集し、アンケートを実施することによって、ビジネスは顧客の好み、ニーズ、および痛みのポイントへの洞察を得ることができます。

消費者の行動を観察し、フィードバックを収集し、アンケートを実施することによって、ビジネスは顧客の好み、ニーズ、および痛みのポイントへの洞察を得ることができます。 あらゆるマーケティング戦略の目標は、販売を促進することです。フィールドマーケティングは、収益を増加させるための非常に効果的なツールとなります。リードを創出し、ブランド認知度を高め、顧客エンゲージメントを強化することで、ビジネスは営業にとってより有利な環境を作り出すことができる。

こちらもお読みください:

/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/54259/brand-management-strategies/ ブランドの可能性を最大限に引き出す8つの創造的ブランド・マネジメント戦略 /%href/

フィールド・マーケティング・キャンペーンの戦略と例

フィールドマーケティングは、マーケティングプラン全体にシームレスに統合できる多様な戦略を提供し、より効果的にカスタマーを取り込み、マーケティングのオブジェクトを達成するのに役立ちます。

最も効果的なアプローチとフィールドマーケティング戦略例をいくつかご紹介しましょう:

製品デモンストレーション

製品デモンストレーションのようなカスタムフィールドマーケティングキャンペーンは、潜在的な顧客に製品やサービスを直接体験してもらうことができます。

ウェビナーやビデオ、ライブ・プレゼンテーションを通じて製品の機能を紹介することで、製品や利点を実際の文脈で紹介することができます。

このようなデモンストレーションは、セールスの際に顧客の質問に答えたり、製品の主要な機能を紹介したりするのに利用できます。

例えば、オンライン輸送マーケットプレイスのCitizenShipperは、デスクトップとモバイルアプリケーションのデモを行う必要がありました。そこで同社は に到達するために、インタラクティブなデモを使用した。 は、B2Bスペースにおいて、対面式のフィールドマーケティングイベントがいかに効果的に製品を紹介し、リレーションシップを構築し、ビジネスの成長を促進できるかを例証している。

ゲリラ・マーケティング

ゲリラ・マーケティングとは、企業がサプライズや型破りな手法や交流を用いて製品やサービスをプロモーションするマーケティング戦術である。

ストリートパフォーマンスやフラッシュモブ、ユニークなインスタレーションなどが含まれる。ストリートパフォーマンスやフラッシュモブ、ユニークなインスタレーションを伴うこともある。創造性と機知が要求される一方で、このアプローチは効果的に最大の露出を達成することができる。

例として、Google Pixelは新しい折りたたみ式携帯電話「Pixel Fold」を紹介する革新的なキャンペーンを行った。彼らが使ったのは

/を使った。 https://www.lbbonline.com/news/google-pixel-fold-lands-in-london-with-3d-anamorphic-dooh-from-anomaly/ 3Dアナモフィック・ビルボード /%href/

で、携帯電話の洗練されたデザインと没入感のあるディスプレイを強調している。

ユーザー生成コンテンツ

ユーザー生成コンテンツ(UGC)とは、ブランド自身が作成したコンテンツではなく、レビュー、ソーシャルメディアへの投稿、写真、ビデオ、体験談、ケーススタディ、紹介などのユーザーが作成した素材を指す。

UGCは以下のような強力なツールである。 カスタマ・アドボカシーの構築 社会的証明を提供し、購買決定に影響を与える。

特筆すべき例は以下の通り。

/参照 https://www.forbes.com/sites/ewanspence/2023/10/31/apple-phone-15-iphone-15-pro-prouct-launch-video-shot-on-iphone/ アップルの「iPhoneで撮影」キャンペーン /%href/

このキャンペーンでは、iPhoneユーザーが写真やビデオをInstagramで共有することが奨励された。この取り組みは、iPhoneの素晴らしいカメラ機能を紹介すると同時に、情熱的な作成者のコミュニティと接続感を構築した。

製品サンプル

製品サンプリングは、潜在顧客に無料サンプルを配布するマーケティング戦略であり、ブランドの認知度を高め、販売を促進し、貴重な消費者のフィードバックを収集するために設計されている。

私たちは皆、大型食料品店で販売員が新製品の一口サイズのサンプルを配った経験がある。人々は、無料製品を受け取ることに感謝し、親しみやすさがブランド選好につながることも多い。消費者が購入前に製品を試せるようにすることで、製品サンプルは馴染みのないものを購入するリスクを取り除き、十分な情報に基づいた意思決定を支援する。

コーズ・マーケティング

コーズ・マーケティングとは、ビジネスが社会問題や環境問題と連携し、ポジティブなインパクトを生み出すことを支援する戦略である。企業が関心を寄せる大義をサポートすることで、カスタマー・ロイヤルティを高め、ブランド評価を高めることができる。

それはトランザクションを超え、顧客との感情的な接続を作成し、社会的責任へのコミットメントを実証する。志を同じくする顧客を惹きつけることで、ビジネスは顧客基盤を拡大し、地域社会における好意を発展させることができる。

/参照 https://custommapposter.com/article/case-study-how-toms-shoes-made-a-cause-the-centre-of-its-activities/1337 TOMSシューズ /%href/

は、そのブランド全体を原因マーケティングを中心に構築した。靴が1足売れるごとに、靴を必要としている子供たちに1足寄付する。この革命的なコンセプトは "One for One "と呼ばれた。

パートナーシップ

補完的なビジネスとのコラボレーションは、あなたのブランドのリーチを大きく広げ、新しいオーディエンスにあなたの製品やサービスを露出させることができる、勝利のフィールドマーケティング戦略です。

地元ビジネス、インフルエンサー、または業界リーダーとのパートナーシップは、互いの提供物をクロスプロモーションすることができ、より幅広い顧客層への扉を開きます。

このアプローチは、確立されたブランドとの提携を通じて信用と信頼を築くことができるため、新しい市場に参入するのに役立ちます。また、未開拓の顧客層にアクセスし、関係者全員の成長を促進する互恵関係を構築することもできます。

パーソナライズされた商品

見込み客や顧客にTシャツやトートバッグ、カスタマイズギフトのようなパーソナライズされた商品を提供することで、感謝の気持ちを示し、思い出に残る体験を提供することができます。このジェスチャーは、受け取った人に価値を感じさせ、あなたのブランドと接続することで、永続的な印象を残すことができます。

また、パーソナライズされた商品は、使用されるたびにブランドのアイデンティティと価値を強化し、ブランドをさりげなく、継続的にリマインダーとして機能します。さらに、特別感を演出することで、カスタマーを選ばれたコミュニティの一員と感じさせ、ロイヤリティを深め、永遠に続く顧客リレーションシップを築くことができます。

オンライン・コミュニティ

ソーシャルメディアプラットフォーム、オンラインフォーラム、または専用のデジタルスペースを活用することで、顧客がつながり、議論し、経験を共有できる中心的な場所を確立することができます。

さらに、これらのプラットフォームは、教育コンテンツや独占的な洞察を提供する機会を提供し、有機的なブランドプロモーションを促す包摂感を醸成する。活発なオンラインコミュニティは、長期的なブランド成長をサポートし、カスタマーリテンションを高める強力なアドボカシーツールとなる。

こちらもお読みください

/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/148840/customer-management-strategies/ カスタマー・マネジメント戦略:優れた顧客リレーションシップ構築の手引き /%href/

フィールド・マーケティング戦略の採用と実践

成功するフィールド・マーケティング・キャンペーンの利点と、実施できるさまざまな戦略について検討したところで、あなたのビジネスにフィールド・マーケティング・アプローチを採用するために必要なステップとツールについて説明しよう。

マーケティング管理ソフトウェア

/参照 https://clickup.com/?noRedirect=true ClickUp /%href/

クリックアップは、フィールドマーケティングの努力を簡素化し、製品のプロモーションを支援します。

1.目標を明確にする

明確な目標を設定することは、どのようなフィールドでも成功に不可欠です。

/を明確にすることである。 https://clickup.com/ja/blog/45808/marketing-campaign-management/ マーケティング・キャンペーン /%href/

.フィールドマーケティング担当者は、買い手の注意を引くことを目的としているので、ターゲット市場、ブランドに対する彼らの親しみやすさ、鍵メッセージ、および望ましいコンバージョン成果を考慮することが重要です。

の間にSMART(具体的、測定可能、達成可能、関連、および期限付き)目標を設定する。

/を設定する。 https://clickup.com/ja/blog/13812/marketing-planning-process/ マーケティング・プランニング /%href/

は、測定可能なオブジェクトを定義するための構造化されたアプローチを提供します。これにより、進捗状況をモニターし、キャンペーンがブランド認知度に与える影響を推定し、全体的な成功と投資収益率(ROI)を評価することができます。

ClickUp Goalsでマーケティング目標を追跡しましょう。

/参照 https://clickup.com/features/goals クリックアップ目標 /%href/

は、チーム内での共同目標設定のための強力なソリューションを提供します。明確なオブジェクトの設定、進捗の追跡、効果的なコラボレーションが可能です。大きな目標を実行可能な小さなタスクに分解することで、チームの集中力とモチベーションを維持することができます。

ClickUp Goalsを使えば、フィールドマーケティングや営業チームはプロセスを合理化し、効率を高め、より効果的に目標を達成することができます。

2.オーディエンスを特定する

フィールドマーケティングの成功は、ターゲットオーディエンスの深い理解に大きく依存しています。対面マーケティングは、できるだけ多くのオーディエンスにリーチすることのように思えるかもしれませんが、真にインパクトのあるフィールドマーケティングの鍵は、適切な人々のためにカスタマイズされた体験、コンテンツ、メッセージを開発することにあります。

ここでは、バイヤーペルソナを開発するためのステップを紹介します:

リサーチ: 徹底的な市場調査から始めましょう。既存のカスタマーを分析し、アンケートやインタビューからインサイトを収集する。

徹底的な市場調査から始めましょう。既存のカスタマーを分析し、アンケートやインタビューからインサイトを収集する。 必要なデータを収集したら、ターゲットとなる顧客の主要な属性、目標、痛点、動機を特定する。

次に、詳細なバイヤーペルソナを作成します。このペルソナは、理想的な顧客の特徴、行動、嗜好の概要を示すものでなければなりません。

あなたのビジネスが進化するにつれて、オーディエンスも進化します。定期的にバイヤーペルソナを検証し、改善し、時間をかけて更新することで、ペルソナが適切であり続け、マーケティングのオブジェクトに沿ったものであることを確認しましょう。

バイヤーペルソナから得た洞察を活用し、ターゲットマーケティング戦略を立てる

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-375.png ClickUp フォーム /フォーム

ClickUp Forms でカスタマイズ可能なアンケートを作成しよう。

/参照 https://clickup.com/features/form-view クリックアップフォーム /クリックアップフォーム

は、カスタムアンケートを作成して配布するためのユーザーフレンドリーなソリューションを提供します。また、様々な質問タイプを提供し、最適な情報検索のためにアンケートをカスタマイズすることができます。

クリックUpで直接回答を分析することで、対象者を明確に理解し、フィールドマーケティング戦略を形作り、最大の効果を得ることができます。

3.適切なフィールドマーケティング戦略を採用する

ブランド認知度の向上、リードの獲得、新製品の発売など、主な目標を明確に定義し、その目標に沿ったイベントを選択することから始めましょう。

戦略的アプローチを確実にするために マーケティング・ロードマップを作る を作成し、目標と戦略実行に必要なステップを視覚的にまとめましょう。このロードマップは、マーケティング努力の指針となるフレームワークとなり、すべてを整理して整合性を保つのに役立ちます。 マーケティングプランテンプレート は、マーケティング戦略のあらゆる側面を開発し、実施しようとしているビジネスを支援することができます。

4.フィールドマーケティングイベントのプランニング

フィールドマーケティングイベントを成功させるには、ターゲットとイベントオブジェクトの両方に合致する会場を選択することから始めましょう。

会場を設定したら、次のステップは、あなたのブランドと共鳴し、聴衆の注目を集める魅力的なテーマとメッセージを開発することです。プレゼンテーション、ワークショップ、ネットワーキングの機会をバランスよく組み合わせたアジェンダを作成し、イベントが複数のタッチポイントで価値を提供できるようにします。

そのために、クリックアップオファーは複数の

/を提供しています。 https://clickup.com/ja/blog/71276/conference-agenda-templates/ 会議アジェンダテンプレート /%href/

を使えば、イベントのスケジュールを明確かつプロフェッショナルに構成し、すべてを整理して伝えることができます。

ClickUpのイベントマーケティングプランテンプレートでイベントマーケティングプランを最適化しましょう。

例 ClickUpのイベントマーケティングプランテンプレート を使えば、イベントの開始から終了まで、あらゆる側面を追跡することができます。

このテンプレートは、マーケティングタスクの優先順位付け、チームメンバーへの責任の割り振り、目標への進捗のモニタリングに役立ちます。

このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります:

リスト、カレンダー、タイムライン、ダッシュボードのような様々なビューを使用して仕事を可視化し、イベントの全体的なフローを追跡します。

カスタムステータスを使用して、イベントの進捗状況を明確に把握することができます。ワークフローを管理し、チームを正しい順序でタスクに誘導し、期限を監視して遅延を防ぎます。

カスタムフィールドで、予算、場所、スピーカーなど、特定のイベントの詳細を追跡します。これらのフィールドは、お客様のニーズに合わせてテンプレートを調整し、情報に基づいた意思決定や将来のイベント改善のためのデータ収集と分析を可能にします。

⚡️Template Archive:この拡張機能のカタログからお選びください。 ClickUpのマーケティングテンプレートからお選びください。 ライブラリから、イベントプランニングの旅をよりスムーズで効率的に。

5.リソースの配分とコラボレーションでイベントを実行する

しっかりとしたプランができたら、次はいよいよ

/を実行するときだ。 https://clickup.com/ja/blog/22567/event project management/ イベントの実行と管理 /%href/

効率的かつ協力的にイベントを実施・運営することができます。リソースを配分し、チームとして協力することで、目標を達成するイベントを成功させることができます。

やることは以下の通りです:

プロジェクトをプランし、組織し、協力する。 /参照 https://clickup.com/features/tasks ClickUpタスク /を使用します。 .チームはカスタムフィールドを追加し、リンクされたタスクをリンクし、タスクタイプを定義することができます。

/クリックアップタスク https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-376.png ClickUpタスク: フィールドマーケティング /クリックアップタスク

ClickUpタスクのカスタムステータスを使用して進捗状況を追跡し、全員が同じページにいるようにしましょう。

潜在的なボトルネックを特定し、リソースの割り当てを最適化します。 /参照 https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310449699735-Use-Workload-view。 ClickUpの作業負荷ビュー /%href/ .誰が過負荷になっているかを確認し、それに応じてタスクの割り当てを調整することができます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-377.png ClickUpの時間追跡 /クリックアップのタイムトラッキング

ClickUpの時間追跡で、チームメンバーのタスクに費やした時間を追跡・監視。

タスクに費やされたチームメンバーの時間を追跡します。 /参照 https://clickup.com/features/project-time-tracking ClickUpの時間追跡 /%href/ .生産性を監視し、改善点を特定し、全員の時間を最大限に活用することができます。

使用方法 /を使用してください。 https://clickup.com/features/calendar-view。 ClickUp カレンダービュー /を使用します。 を使用すると、スケジュールの競合をなくし、全員が期限を認識できるようになります。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-378.png クリックアップカレンダービュー:フィールドマーケティング /クリックアップカレンダー

ClickUp カレンダービューで、タスクとタイムラインの整合性を保ちます。

マーケティング資料からプレゼン資料、予算書まで、すべてのイベント資料を一元管理できる /参照 https://clickup.com/features/docs クリックUpドキュメント /%href/ .これにより、チームメンバー全員が簡単にアクセスできるようになり、複数のバージョンを作成したり、ファイルを紛失したりする必要がなくなります。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-379-1400x935.png ClickUp ドキュメント:フィールドマーケティング /ファイル

ClickUp Docsですべてのイベントドキュメントを一元化された場所に保管。

こちらもお読みください

/参照 https://clickup.com/ja/blog/43314/event-planning-templates/ 10 無料イベントプランテンプレートとチェックリスト /%href/

6.洞察を得て分析する

イベントが終了したら、振り返りと学習の時間です。イベントのパフォーマンスを注意深く測定・分析することで、今後のイベントの改善に役立つ貴重な洞察を得ることができます。

これをやるためには、特定の重要業績評価指標(KPI)と分析を追跡することが不可欠です。以下は、焦点を当てるべきいくつかの分野です:

出席者数:* 出席者数を追跡し、動員数に貢献した要因を分析する。

出席者数を追跡し、動員数に貢献した要因を分析する。 エンゲージメント:* アンケート、ソーシャルメディアでの交流、その他のメトリクスを通じて、参加者のエンゲージメントを測定する。

アンケート、ソーシャルメディアでの交流、その他のメトリクスを通じて、参加者のエンゲージメントを測定する。 ROI: イベントのコストと、売上増加、ブランド認知度向上、リードジェネレーションなどの効果を比較し、投資収益率(ROI)を算出する。

イベントのコストと、売上増加、ブランド認知度向上、リードジェネレーションなどの効果を比較し、投資収益率(ROI)を算出する。 フィードバック: アンケートやイベント後のインタビューを通じて参加者からのフィードバックを収集し、彼らの経験についての洞察を得る。

アンケートやイベント後のインタビューを通じて参加者からのフィードバックを収集し、彼らの経験についての洞察を得る。 ソーシャルメディア分析:*いいね、共有、コメントなどのソーシャルメディアのメトリクスを分析し、ソーシャルメディアプラットフォーム上でのイベントの影響を測定する。

マーケティング進捗の包括的な把握: ソーシャルメディア分析: いいね!やシェア、コメントなどのソーシャルメディア指標を分析し、ソーシャルメディアプラットフォームにおけるイベントの影響を測定します。

/参照 https://clickup.com/features/dashboards クリックアップダッシュボード /%href/

.

クリックアップダッシュボードで主要メトリクスを追跡・可視化し、マーケティングプランの戦略を立てる

主要メトリクスを簡単に追跡・分析し、タスクのリレーションシップを視覚化することで、ロードマップと市場投入戦略の整合性を保つことができます。これらのインタラクティブなダッシュボードは、チームの努力を明確に概観し、マーケティング目標を達成するためのデータ主導の意思決定を支援します。

ClickUpで効果的なフィールドマーケティング戦略を構築する

効果的なフィールドマーケティング戦略は、リーチを拡大し、ターゲットオーディエンスとエンゲージし、販売を促進するビジネスにとって不可欠です。体系化されたプランを策定することで、リソースの割り当てを最適化し、パフォーマンスを測定し、フィールドマーケティングの努力が全体的なビジネスオブジェクトに合致するようにすることができます。

ClickUpは、フィールド戦略の実行と管理における貴重なパートナーとなります。目標設定、タスク管理、コラボレーションツールなどの多彩な機能により、チームの組織化、タスクの優先順位付け、進捗の効率的な追跡を支援します。

クリックアップを活用することで、フィールドマーケティング業務を簡素化し、チームの生産性を向上させ、最終的にはターゲット市場でより大きな成功を収めることができます。

フィールドマーケティングプロセスを合理化し、その効果を最大化するために、

/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-206444525&department=marketing ClickUpに登録する。 /%href/

今日