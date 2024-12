システムを最適化するパフォーマンス・テスト・ツール トップ20

私はパフォーマンス問題のトラブルシューティングに数え切れないほどの時間を費やしてきた。システムを遅くしている原因や、負荷がかかるとアプリケーションが突然クラッシュする原因を突き止めようとしてきた。

その瞬間はイライラしますよね?しかし、私が学んだことのひとつは、適切なパフォーマンス・テスト・ツールを持つことですべてが変わるということです。

このブログでは、私が見つけた、信じられないほど効果的な20のトップ・パフォーマンス・テスト・ツールを共有する。

あなたがベテランのプロフェッショナルでも、これから始める人でも、これらの人気のあるパフォーマンステストツールは、ボトルネックを特定し、最適なシステム応答性を確保し、高品質のユーザー体験を提供するのに役立ちます。

さっそく使ってみましょう!👇

パフォーマンステストツールの何を探すべきか?

正しいパフォーマンステストツールを選ぶとなると、考慮すべき鍵がいくつかあります:

使いやすさ: 直感的でユーザーフレンドリーだと感じられるツールを見つけてください。わかりやすいインターフェースとクリアされたドキュメントを持つツールを優先する。 スケーラビリティ: 小さなウェブサイトや大規模なアプリケーションの仕事であろうと、ツールがあなたのテスト環境を扱えることを確認する。要求に合わせて、必要に応じて拡張する必要があります。 統合機能: 継続的インテグレーション(CI)や継続的デリバリー(CD)パイプラインのような、既存の開発およびテストのワークフローとシームレスに動作するツールを選択する。

直感的でユーザーフレンドリーだと感じられるツールを見つけてください。わかりやすいインターフェースとクリアされたドキュメントを持つツールを優先する。 小さなウェブサイトや大規模なアプリケーションの仕事であろうと、ツールがあなたのテスト環境を扱えることを確認する。要求に合わせて、必要に応じて拡張する必要があります。 継続的インテグレーション(CI)や継続的デリバリー(CD)パイプラインのような、既存の開発およびテストのワークフローとシームレスに動作するツールを選択する。 レポート作成機能: テスト結果を分析し、ボトルネックを効率的に特定できる、包括的でカスタマイズ可能なレポートを提供するツールを選ぶ。 価格: 無料と有料のオプションがあるため、予算とコストを比較検討すること。家計を圧迫することなく、ニーズを満たすツールを選択する。

Also Read: 人事パフォーマンス管理ツール&アプリケーションベスト10 Top 20 Performance Testing Tools to Optimize Your Systems* (パフォーマンステストツールトップ20)

やることが完了し、問題に正面から取り組むのに役立つ20の人気のある負荷パフォーマンステストツールのリストをまとめた。それではどうぞ!

1.ClickUp (統合されたプロジェクト管理とパフォーマンステストに最適)。

ClickUp Software Team Managementスイートでソフトウェア開発を効率化しましょう。

ご存知かもしれません ClickUp ソフトウェア チームマネージャー は、パフォーマンス管理のための一般的なツールの1つですが、パフォーマンス・テストの味方にもなることをご存知ですか?

単なるタスク・マネージャーではなく、ソフトウェア開発のあらゆる側面を効率化する包括的なプラットフォームです。プロジェクトプランニングやタスク管理からコラボレーションやレポート作成まで、ClickUpはすべてを簡単にやることができます。また アジャイルテストツール .

多彩な機能と統合により、ClickUpはテストプロセスを合理化し、パフォーマンスのボトルネックを特定するのに役立ちます。それだけではありません。ClickUpには、パフォーマンス・テストの努力をスタートさせるための構築済みテンプレートも用意されています。一緒に探してみましょう。

クリックアップ・テスト管理テンプレート

ClickUpのテスト管理テンプレートは、テストプロセス全体を管理するために設計されています。

その ClickUp テスト管理テンプレート は、パフォーマンステストの努力を合理化するためにあらかじめ設計されたフレームワークを提供します。テストケースを整理し、進捗を追跡し、テストプロセスがスムーズに実行されるようにします。

このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります:

テストケースの一元化: すべてのテストケースを一箇所に集め、アクセスや管理を容易にします。

すべてのテストケースを一箇所に集め、アクセスや管理を容易にします。 やること」、「進行中」、「合格/不合格」のようなカスタマイズ可能なステータスで、各テストケースの進捗を監視する。

テスターの割り当て: 効率的な実行のために、特定のテストケースをチームメンバーに割り当てます。

効率的な実行のために、特定のテストケースをチームメンバーに割り当てます。 テストケース内に直接コメントを追加したり、ドキュメントを共有することで、テスト担当者間のコミュニケーションやコラボレーションを促進します。

ClickUpバグ&問題追跡テンプレート バグ&問題追跡テンプレート

ClickUp Bug & Issue Tracking Template を使って効果的にバグを追跡、レポート、解決する。

その ClickUp バグ&問題追跡テンプレート を使えば、プロジェクトのバグを発見、管理、修正するのがこれまで以上に簡単になります。サポートチーム、エンジニアリングチーム、生産チームをまとめることで、コードの破損を追跡する際に全員が同期を保つことができます。

このテンプレートは、すべてのバグと問題を管理するための一元的なプロバイダーを提供します。以下のことが可能です:

どのチームメンバーからのバグレポートも1つの場所にまとめて作成

カスタマイズ可能なステータスとリスト構成による各バグの進捗状況の追跡

スクリーンショット、ビデオ、優先度などの関連情報を含む包括的なレポートを作成し、効率的な解決を実現します。

バグレポート内のコメントやメンションを通じて、バグ報告者と開発者間のコミュニケーションを促進します。

ClickUp一番の機能。

カスタムダッシュボード:作成 クリックアップダッシュボード を使用してパフォーマンスデータを視覚化し、目標への進捗を追跡します。これにより、アプリケーションのパフォーマンスに関する貴重な洞察を得ることができ、改善のための領域を特定するのに役立ちます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Dashboards-1.png ClickUpダッシュボードを使用して、データを実用的な洞察に変換します。 /クリックアップダッシュボード

ClickUpダッシュボードでデータを実用的な洞察に変える

カスタムフィールド:追加 ClickUpカスタムフィールド を追加して、応答時間、エラー率、ロード時間などの特定のパフォーマンス・メトリクスを取得できます。これにより、テストのニーズに合わせた鍵パフォーマンス指標(KPI)の追跡と分析が可能になります。

ClickUpカスタムフィールドでパフォーマンスメトリクスを調整し、テストプロセスで最も重要な詳細を把握することができます。

タスク依存関係:定義 ClickUp依存関係 .これにより、各バグがプロンプトで対処されるようになる

ClickUp Automationsでワークフローを効率化。

クリックアップのリミット

複雑なパフォーマンス・テストを必要とする組織には、専用のツールが適しています。

クリックアップの価格

永久無料

無制限: ユーザーあたり月額7ドル

ユーザーあたり月額7ドル ビジネス: 12ドル/月/ユーザー

12ドル/月/ユーザー 企業向け: カスタム価格

カスタム価格 ClickUp Brain:有料プランに追加すると、メンバー1人につき月額7ドル。

クリックアップの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000 件以上のレビュー)

4.7/5 (9,000 件以上のレビュー) *Capterra: 4.6/5 (4,000 件以上のレビュー)

*Also Read: 20ベストバグ追跡ソフトウェア、ツール、ソリューション

2.BrowserStack (様々なブラウザ、オペレーティング・システム、デバイスをまたいだテストに最適).

Via: ブラウザスタック BrowserStackは

/の一つです。 https://clickup.com/ja/blog/54906/undefined/ 最新のQAテストツール /%href/

.パフォーマンステストのために特別に設計された素晴らしい機能スイートを提供し、ウェブアプリケーションの速度、応答性、スケーラビリティを測定し、最適化することができます。

デバイスとブラウザの拡張機能により、さまざまな構成でテストしてパフォーマンスのボトルネックを特定し、シームレスなユーザー体験を実現できます。

BrowserStackの主な機能

さまざまなハードウェアおよびソフトウェア構成でアプリケーションのパフォーマンスを検証

複数のデバイスとブラウザで同時にテストを実行し、テストサイクルを加速する

ページロード時間、レスポンスタイム、CPU使用率などのKPIを監視し、パフォーマンスのボトルネックを特定

テスト・セッションを記録して、パフォーマンスの問題を分析し、改善点を特定します。

ブラウザースタックのリミット

特に大規模なテストプロジェクトでは高価になる可能性があります。

BrowserStack は幅広い機能を提供していますが、他の負荷テストツールやパフォーマンステストツールほどカスタマイズできない場合があります。

BrowserStackの価格設定

カスタム価格 (デバイス、使用状況、APIに基づく)

BrowserStackの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (1700以上のレビュー)

4.5/5 (1700以上のレビュー) Capterra: 4.5/5 (350 件以上のレビュー)

3.Apache JMeter (ウェブ・アプリケーションとAPIの負荷テストに最適).

経由: Apache JMeter Apache JMeterはオープンソースのパフォーマンステストツールである。ウェブアプリケーションやAPIの高負荷時のパフォーマンスを測定するために広く使用されています。

多数の同時ユーザーをシミュレートすることで、JMeter はアプリケーションがストレスをどのように処理するかを評価し、パフォーマンスのボトルネックを特定します。これにより、様々な条件下でアプリケーションが効果的に動作することを確認できます。

Apache JMeter の主な機能 (英語)

複雑なテストシナリオを作成し、パフォーマンスデータを分析して、特定のテストニーズを満たすようにツールを調整します。

HTTP、HTTPS、FTP、JDBC、SOAP、JMS などの複数のプロトコルをサポートし、さまざまなアプリケーションをテストできます。

複数のマシンにテストを配布することで、多数の同時ユーザーをシミュレートできます。

さまざまなプラグインや拡張機能で機能を強化し、他のツールとの統合やテスト機能の拡張を容易にします。

Apache JMeter のリミット*

パフォーマンステストに慣れていないユーザーにとっては、学習曲線が急である。

膨大な数の同時ユーザーを処理する上でのリミットにより、極端で大規模なパフォーマ ンス・テスト・シナリオには適していません。

Apache JMeter の価格設定 Apache JMeter の価格設定 **Apache JMeter の価格設定

永久無料

Apache JMeterの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (150 件以上のレビュー)

4.3/5 (150 件以上のレビュー) Capterra: 十分なレビューがありません。

ソフトウェアテストは、ソフトウェア開発において不可欠な要素です。さまざまな ソフトウェアテストの種類 ソフトウェア開発プロセスを強化するために使用できる方法。

4.PFLB (ウェブアプリケーションの負荷テストとストレステストに最適)

Via: PFLB SOAPUI は人気のある API テストツールで、SOAP や REST サービスのパフォーマンスをテストすることもできます。ユーザーフレンドリーなインターフェースと、パフォーマンステストを作成・実行するための幅広い機能をプロバイダーとして提供しています。

SOAPUI最高の機能

負荷テストとストレステストを作成し、さまざまな負荷条件下でAPIのパフォーマンスを測定します。

データ駆動型テストを使用して、異なるデータ設定で同じテストを実行し、実際の使用シナリオをシミュレートします。

さまざまなアサーション・タイプにアクセスしてAPIレスポンスの正しさを検証し、パフォーマンスの問題を迅速に特定する。

SOAPUI のリミット

特に API テストに慣れていないユーザーにとっては、慣れが必要である。

SOAPUIの価格設定

永久無料

SOAPUIの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (140+ reviews)

4.5/5 (140+ reviews) Capterra: 4.5/5 (160+ reviews)

6.LoadView (クラウドベースのパフォーマンステストに最適)

Via: ロードビュー Keysight Eggplantは、パフォーマンステストにも使用できる機能テストツールです。自動化に重点を置いた複雑なWebアプリケーションやAPIのテストに特に適しています。

Keysight Eggplant の主な機能 **Keysight Eggplant の主な機能は以下のとおりです。

負荷テストやストレステストを作成し、Web アプリケーションや API のパフォーマンスを測定します。

自動化機能を使用して、再利用可能なテストスクリプトを作成し、反復タスクを自動化し、全体的な効率を高めます。

画像ベースのテストを活用して、動的なインターフェイスを持つアプリケーションを評価し、正確な結果を保証します。

Eggplant を CI/CD パイプラインやモニタリング システムなどの他のツールと統合し、テストを効率化します。

Keysight Eggplant のリミット*

コストに比べて機能が不十分

キーサイトエッグプラントの価格について

クイック・スタート: 3ヶ月 9,999ドル

3ヶ月 9,999ドル その他のプラン: カスタム価格

Keysight Eggplantの評価とレビュー クイックスタート: 9,999ドル その他のプラン: カスタム価格

G2: 4.2/5 (90以上のレビュー)

4.2/5 (90以上のレビュー) Capterra: 十分なレビューがありません。

8.OpenText LoadRunner Cloud (企業向けクラウドベースのパフォーマンステストに最適) *.

Via: オープンテキスト OpenText LoadRunner Cloudは、クラウドベースの強力なパフォーマンステストプラットフォームです。高負荷時のWebアプリケーションやAPIのパフォーマンスを測定するための拡張機能を提供します。

OpenText LoadRunner Cloudは、大規模なテストシナリオに対応するよう特別に設計されており、ユーザーが信頼できる結果を提供します。

OpenText LoadRunner Cloud の主な機能

1つのテナント内で複数のプロジェクトを管理し、さまざまなパフォーマンス・テスト・イニシアチブにわたってリソースの割り当てと管理を組織化

テスト実行中に仮想ユーザーを追加することで、テストを再起動することなくリアルタイムの観察に基づいて負荷を調整し、正確なパフォーマンス評価を実現します。

セキュリティ慣行の業界標準に準拠し、テストシナリオ中のユーザーデータの保護を保証します。

Jenkins、Azure DevOps、New Relicなど、さまざまなCI/CDパイプラインや監視ツールとシームレスに統合します。

OpenText LoadRunner クラウドの制限事項*

UI/UX が他のパフォーマンス・テスト・ツールに及ばない。

OpenText LoadRunner Cloud の価格。

カスタム価格

OpenText LoadRunner Cloud の評価とレビュー

G2: 十分なレビューがありません。

十分なレビューがありません。 Capterra: 十分なレビューがありません。

9.Gatling - (高性能な負荷テストに最適。特に Scala に慣れている開発者向け)

Via: ガトリング を参照してください。

mabl (パフォーマンステストを含む継続的テストに最適)

Via: マブル Mablはクラウドベースの継続的テストプラットフォームで、パフォーマンステストを含む様々なテスト機能を提供する。

mablは主に機能テスト機能で知られているが、ウェブアプリケーションやAPIのパフォーマンス評価にも利用できる。コード不要のアプローチにより、技術的な専門知識を持たないユーザーを含め、幅広いユーザーが利用できる。

mabl 最大の機能

アプリケーションの履歴データを使用してタイミングを動的に調整するインテリジェントウェイトにより、テスト実行を最適化します。

セキュリティ環境のためのクレデンシャルサポートや、迅速なテスト開始を可能にする柔軟なテストセットアップを含む、堅牢なAPIテスト機能へのアクセス

機械学習の機能拡張を活用し、新しいテストカバレッジ領域を特定し、アプリケーションが正しい状態にあるときのみテストが実行されるようにします。

MABL のリミット

テストのカスタマイズオプションにリミットあり

伝統的なループ構造を完全にサポートしていない。

価格

カスタム価格

評価とレビュー

G2: 4.5/5 (35+ reviews)

4.5/5 (35+ reviews) Capterra: 4/5 (65+ reviews)

11.Loadmill (リアル・ブラウザ・テストとダイナミック・スクリプトによるクラウドベースのパフォーマンス・テストに最適).

Via: ロードミル Loadmillはクラウドベースのパフォーマンステストプラットフォームで、ウェブアプリケーションやAPIの高負荷時のパフォーマンスを測定するための幅広い機能を提供している。Eコマースサイトやゲームプラットフォームなど、実際のユーザー行動に依存するアプリケーションのテストに特に適している。

Loadmill の主な機能

AI を活用したテスト生成により、実際のユーザー行動に基づいたテストシナリオを自動的に生成します。

テスト結果を詳細に分析し、根本原因を特定し、パフォーマンス向上のための改善策を提案することで、洞察を得ることができます。

開発ワークフローにシームレスに統合することで、継続的なテストが可能になり、問題が発生した際に迅速に特定し解決することができます。

ロードミルのリミット

一部の高度な機能の使用は複雑です。

ロードミルの価格について

チーム: カスタム価格設定

カスタム価格設定 ビジネス: カスタム価格設定

カスタム価格設定 企業:カスタム価格

ロードミルの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (30件以上のレビュー)

4.6/5 (30件以上のレビュー) Capterra: 十分なレビューがありません。

12.BlazeMeter - (企業レベルのパフォーマンス・テストに最適) *.

Via: ブレイズメーター BlazeMeterは、テストチームや開発チームがウェブアプリケーションやモバイルアプリケーションの負荷テストやパフォーマンステストを実施するのに役立つ継続的テストプラットフォームです。ユーザーはトラフィックを再現し、アプリケーションのパフォーマンスを効率的に分析することができます。

BlazeMeter の主な機能 **BlazeMeter の主な機能は以下のとおりです。

BlazeMeter のハイブリッド・テスト機能を使用して、クラウドベースのテストとオンプレミス・インフラストラクチャを組み合わせ、最適なパフォーマンスと拡張性を実現。

ドリルダウンや根本原因分析を含む高度な分析機能を活用し、パフォーマンスのボトルネックを特定

応答時間、スループット、エラー率などのKPIをリアルタイムで監視し、アプリケーションのパフォーマンスに関する情報を常に入手

BlazeMeter のリミット BlazeMeter のリミット **BlazeMeter のリミット

一部のユーザーで、JMX ファイルに記録されたアクションのダウンロードに問題が発生します。

**BlazeMeter の価格

ベーシック: $149/月

$149/月 プロ: $649/月

$649/月 アンリーシュド: カスタム価格

カスタム価格 AWS:カスタム価格

ブレイズメーターの評価とレビュー

G2: 3.9/5 (20件以上のレビュー)

3.9/5 (20件以上のレビュー) Capterra: レビュー数が少ない

13.NeoLoad (複雑なウェブアプリケーションやAPIのパフォーマンステストに最適)

Via: トリセンティス ネオロード NeoLoadは企業向けに設計された自動化パフォーマンステストプラットフォームで、ウェブアプリケーションやモバイルアプリケーションのパフォーマンスを評価します。

APIから完全なアプリケーションまでの継続的なパフォーマンステストを可能にし、負荷テスト、ストレステスト、パフォーマンス監視をサポートする機能を提供します。

NeoLoadの主な機能

NeoLoadの高度な相関エンジンにより、動的コンテンツとセッション処理を自動的に管理します。

実際のユーザー行動に基づいてテストシナリオを自動生成することで、時間と努力を節約します。

一般的なツールと簡単に統合でき、NeoLoadをCI/CDパイプラインに組み込むプロセスを簡素化します。

大規模なテストシナリオを簡単に処理し、多数の同時ユーザーをシミュレートしてアプリケーションのパフォーマンスを評価します。

NeoLoadのリミット

大規模なテストプロジェクトにはコストがかかる場合がある。

NeoLoad Web から作成されるレポートには、いくつかの重要な詳細やメトリクスが欠落していると感じるユーザーもいます。

**NeoLoad の価格設定

カスタム価格

ネオロードの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (20件以上のレビュー)

4.3/5 (20件以上のレビュー) Capterra: 十分なレビューがありません。

ボーナス読書:これらを発見する ユーザビリティ・テストの例 を参考にして、アプローチを強化し、ユーザー体験を向上させましょう。

14.WebLOAD (企業グレードのパフォーマンス・テストに最適).

Via: ラドビュー WebLOADは、Webアプリケーションのパフォーマンスとスケーラビリティを評価するためにRadViewが開発した負荷テストツールです。実際のトラフィックをシミュレートし、さまざまな負荷条件下でのシステムの挙動を評価することができるため、大小さまざまな企業に適しています。

WebLOADの主な機能

インフラのニーズに合わせて、SaaSまたはオンプレミスの導入オプションを選択可能

ネイティブJavaScriptによるスマートスクリプトを活用し、高度な相関、パラメータ化、検証を行います。

パフォーマンス目標を定義し、WebLOADがその目標を達成するように仮想ユーザー数を調整します。

リアルタイムのダッシュボードやテスト実行パフォーマンスを評価するためのセッション比較を含む、80以上の設定可能なレポートにより、パフォーマンスメトリクスを詳細に分析します。

WebLOADのリミット

一部のユーザーからは、より良いチュートリアルとナレッジベースの資料が必要であるとのレポートが作成されています。

WebLOADの価格設定

スターター:カスタム価格

プロフェッショナル:カスタム価格

エンタープライズ:カスタム価格

WebLOADの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (30件以上のレビュー)

4.5/5 (30件以上のレビュー) Capterra: 十分なレビューがありません。

15.HeadSpin (モバイル・パフォーマンス・テスト、実機テスト、グローバル・カバレッジに最適)

Via: ヘッドスピン HeadSpinは、モバイルおよびウェブアプリケーションのパフォーマンス最適化に特化したデジタルエクスペリエンステストプラットフォームです。リアルタイムのテスト、モニタリング、分析を通じて、アプリケーションのパフォーマンスを最適化するための包括的なツール群をプロバイダーに提供しています。

ヘッドスピンの主な機能

さまざまなデバイスで実行される自動化テストスクリプトにより、テストプロセスを合理化し、一貫した結果を実現します。

HeadSpinの包括的なパフォーマンスメトリクスにより、アプリケーションのロード時間、応答性、リソースの利用状況を把握できます。

ユーザーセッションを記録および再生して、ユーザーインタラクションを分析し、パフォーマンスの問題をより効果的に特定します。

ヘッドスピンのリミット

テストケースのレポート作成ダッシュボードが不足しているとユーザーが感じている。

価格設定

カスタム価格

ヘッドスピンの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (25件以上のレビュー)

4.8/5 (25件以上のレビュー) Capterra: 4.5/5 (30 件以上のレビュー)

⚙️ Additional Resource: 効果的なテストケースを作成するためのインスピレーションをお探しなら、以下のリストがお勧めです。 テストケースのテンプレート .

16.Locust (Pythonベースのシンプルな負荷テストに最適)

Via: イナゴ LocustはPythonで書かれた軽量でオープンソースの負荷テストツールです。使いやすく、スケーラブルに設計されているため、あらゆるサイズの開発者や組織に人気がある。

Locust の最も優れた機能

Python で直接パフォーマンス・テストを記述・メンテナーできるため、UI ベースのツールよりも柔軟で管理が簡単です。

Locust のスケーラブルな設計により、複数のマシンにまたがる大規模な配布テストを実行できます。

他のPythonライブラリとテストを統合し、様々なプロトコルやシステムに対応できます。

リアルタイムでメトリクスを追跡し、LocustのウェブベースのUIで負荷を調整できます。

Locustのリミット

LocustのGUIは他のパフォーマンステストツールに比べて比較的基本的です。

テストシナリオの作成とカスタム化にはPythonプログラミングの知識が必要

価格

永久無料

ローカストの評価とレビュー

G2: レビューが足りない

レビューが足りない 十分なレビューがありません。

17.Tricentis Tosca (企業レベルのテスト自動化とパフォーマンステストに最適)

Via: トリセンティス・トスカ Tricentis ToscaはTricentisが開発した総合的なパフォーマンステストツールです。ソフトウェアアプリケーションのエンドツーエンドのテストを自動化するために設計されています。このツールはモデルベースのテストアプローチを採用しており、テスト担当者は拡張スクリプト機能を使わずにテストを作成、実行することができます。

トリセンティス・トスカの主な機能

Toscaのリスクベーステストアプローチにより、潜在的なパフォーマンスへの影響に基づいてテストケースの優先順位を決定

Toscaのインテリジェントなテストデータ管理により、現実的なデータでテストを実行し、結果の精度を向上

ToscaのAI自動化機能により、テストスクリプトの作成とメンテナーにかかる時間と努力を削減

トリセンティス・トスカのリミット

高度な機能には学習曲線がある

ツールのパフォーマンスが遅いと感じるユーザーがいる

トリセンティス・トスカの価格について

カスタム価格

トリセンティス・トスカの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (70件以上のレビュー)

4.3/5 (70件以上のレビュー) Capterra: レビュー数が少ない

18.LoadNinja (ブラウザ負荷テストに最適)

Via: ロードニンジャ LoadNinjaは、ウェブアプリケーションとウェブサービス用のクラウドベースの負荷テストとパフォーマンステストのプラットフォームです。UIベースのテスト(テスト対象のウェブアプリケーション上でユーザーのアクションを再現する)とAPIテスト(API経由でサーバーに到達するクライアントと同様の仕事をする)の両方を作成することができます。

LoadNinja の主な機能 を以下に示します。

プラットフォームに依存しない負荷テストを、インターネットにアクセスできる任意のコンピュータから実行し、テストの作成と実行を容易にします。

組み込みのブラウザで UI アクションを記録し、組み込みのリクエストエディターで API テストを生成してテストを作成します。

シミュレートする仮想ユーザー数を選択することで、負荷テストを拡張できます。

一般的な画面解像度でテストを記録し、ラップトップ、iPad、携帯電話にわたるユーザー体験を再現します。

ロードニンジャのリミット

提供する価値の割に高価である。

一部のユーザーは機能と統合の問題に遭遇した。

ロードニンジャの価格設定

オンデマンド * スターター: $301 * プロ: $881 * プレミアム:$1,133

スターター: プロ: プレミアム:$1,133 サブスクリプション * スターター:$250/月 プロ: $735/月 プレミアム: $945/月

スターター:$250/月 企業向け: カスタム価格

ロードニンジャの評価とレビュー

G2: 十分なレビューがありません。

十分なレビューがありません。 Capterra: 十分なレビューがありません。

19.Artillery(コマンドラインベースの負荷テストに最適)*。

Via: 大砲 Artilleryは軽量なオープンソースのパフォーマンステストツールで、コマンドラインインターフェイスを好む開発者向けに設計されている。シンプルな負荷テストシナリオに特に適しており、CI/CDパイプラインに簡単に統合できる。

Artilleryの主な機能

HTTP、WebSocket、Socket.IO、AWS Kinesisを含むArtilleryの幅広いプロトコルサポートにより、様々なバックエンドサービスを効率的にテストできる。

複数のフェーズと条件を持つ複雑なテストシナリオを簡単に作成し、多様なテストニーズに対応するため、多様なユーザー行動と負荷パターンをシミュレートします。

カスタムスクリプトを書いたり、npmユーティリティからプラグインを利用することで機能を拡張し、特定のプロジェクト要件を満たすテーラーメイドのテストシナリオを可能にします。

大砲のリミット

Artilleryにはグラフィカルユーザーインターフェイスがないため、視覚的なインターフェイスを好むユーザーにとっては使い勝手が悪い。

コマンドラインツールやパフォーマンステストに慣れていないユーザーにとって、Artilleryの学習曲線は険しい。

Artilleryの価格

永久無料

砲兵隊の評価とレビュー

G2: レビューが足りない

レビューが足りない 十分なレビューがありません。

💡 プロからのアドバイス: Use アジャイルテスト TestCompleteは、自動化されたパフォーマンステストを求めるチームのための強力なソリューションであり、様々なレベルのトラフィック下でアプリケーションがどのように動作するかを評価するための多目的な負荷テストツールを提供します。

TestComplete の主な機能 を以下に示します。

記録と再生を使用して自動化テストを簡単にキャプチャし、コードを不要にします。

AI を活用した自己修復機能により、UI の変更を検出して自動的に代替案を提案することで、テストの保守を軽減します。

インテリジェントなオブジェクトリポジトリにより、500以上のコントロールを効率的に整理・管理し、スケーラブルで保守性の高いテストを実現。

非技術系ユーザー向けのドラッグ・アンド・ドロップ・インターフェースを備えたキーワード駆動型テストにより、テスト作成を簡素化

TestComplete のリミット* TestComplete のリミット **TestComplete のリミット

Windows プラットフォームのみで動作するため、macOS や Linux 環境を使用している組織は利用できません。

マルチスレッドに関する制限、特にセカンダリスレッドからのロギングと鍵の押下に関する問題。

**TestComplete の価格

**TestComplete 基本ライセンス

固定:$1,940

フローティング: $3,875

*TestComplete Proライセンス

固定:$3,015

フローティング: $6,029

TestComplete Advanced ライセンス: カスタム価格

TestCompleteの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (90 件以上のレビュー)

4.2/5 (90 件以上のレビュー) Capterra: 十分なレビューがありません。

あなたのワークフローに適したパフォーマンステストツールの選択

理想的なパフォーマンステストツールを選択するには、いくつかの要素を注意深く考慮する必要があります。

アプリケーションの複雑さ、具体的なテスト目標、チームの技術的専門知識、そして予算は、すべて重要な役割を果たします。既存のツールとシームレスに統合でき、テストニーズを大規模に処理できるツールを探す必要があります。

テストプロセスを合理化し、パフォーマンスのボトルネックを特定するために、ClickUpのような汎用性の高いプラットフォームをご検討ください。

ClickUpは主にプロジェクト管理で知られていますが、バグ追跡、プロジェクト追跡、タスク自動化など、パフォーマンス・テストのための強力な機能を提供しています。 ClickUpを無料でお試しください。 今日