21の無料テーブルテンプレートで効率アップ

長くてごちゃごちゃした文書に圧倒されていませんか?テーブルを使えば、データをわかりやすく構造化されたフォーマットに整理できます。製品の比較、プロジェクトの追跡、財務レポート作成、在庫管理、アンケート結果の分析などに役立ちます。

しかし、タスクごとにゼロから新しいテーブルを作成するのは時間がかかります。一方、あらかじめデザインされたテーブルを使えば、努力と時間を簡単に節約でき、重要なタスクに集中することができます。

そこで、テーブルテンプレートの出番です!

このブログでは、カスタマイズ可能な無料テーブルテンプレートを21個ご紹介します。手作業を減らし、整理整頓をする準備はできましたか?さっそく始めましょう!

テーブルテンプレートとは?

テーブルテンプレートは、行と列の構造化されたレイアウトで、顧客情報、財務トランザクション、ToDo、予算などの情報を記録し、整理して表示するために使用されます。

テーブルテンプレートの鍵は以下の通りです:

ヘッダー行:* テーブルテンプレートの最上行の各列には、下に提供されるデータのコンテキストを提供するラベルがあります。ラベルはテンプレートの目的によって異なります。例えば、プロジェクト追跡用のテンプレートであれば、ラベルは「タスク名」、「担当者」、「開始日」、「期日」などです。

テーブルテンプレートの最上行の各列には、下に提供されるデータのコンテキストを提供するラベルがあります。ラベルはテンプレートの目的によって異なります。例えば、プロジェクト追跡用のテンプレートであれば、ラベルは「タスク名」、「担当者」、「開始日」、「期日」などです。 行と列: ここでは、セルにデータを整理します。

ここでは、セルにデータを整理します。 フォーマット: テーブルテンプレートには、フォントサイズ、フォントスタイル、テキスト配置、ボーダー、ヘッダーフォーマットなどのフォーマットオプションがあらかじめ用意されています。

テーブルテンプレートには、フォントサイズ、フォントスタイル、テキスト配置、ボーダー、ヘッダーフォーマットなどのフォーマットオプションがあらかじめ用意されています。 ソートとフィルタリングオプション: あなたは、簡単に関連するデータを検索するように高度なソートとフィルタリングオプションを使用することができます。

あなたは、簡単に関連するデータを検索するように高度なソートとフィルタリングオプションを使用することができます。 式:多くのテーブルテンプレートは、そのような合計価格や製品の平均値として、データを計算するための組み込み式を持っています。

良いテーブルテンプレートとは?

優れたテーブルテンプレートはデータを整理し、読みやすくします。ここでは、良いテーブルテンプレートを作る鍵機能を紹介します:

クリアされた構造 :構造がわかりやすく、見出し、行、列、一貫したフォーマットが明確に定義されている空白テンプレートを選びましょう。これにより、データエントリーが直感的になり、読みやすさが向上します。

:構造がわかりやすく、見出し、行、列、一貫したフォーマットが明確に定義されている空白テンプレートを選びましょう。これにより、データエントリーが直感的になり、読みやすさが向上します。 関数や式が組み込まれている :特に複雑な値を扱う場合は、式や機能が組み込まれたテーブルテンプレートを選びましょう。私の仕事は、手作業と計算エラーを減らします。

:特に複雑な値を扱う場合は、式や機能が組み込まれたテーブルテンプレートを選びましょう。私の仕事は、手作業と計算エラーを減らします。 拡張性 :スケーラビリティ:大量のデータに対応できるテーブルテンプレートを探す。これにより、頻繁な更新や再設計を必要とせず、ビジネスが成長してもテンプレートが有用であり続けることができます。

:スケーラビリティ:大量のデータに対応できるテーブルテンプレートを探す。これにより、頻繁な更新や再設計を必要とせず、ビジネスが成長してもテンプレートが有用であり続けることができます。 視覚に訴える :プロフェッショナルな外観のテーブルテンプレートを選択し、レポートやプレゼンテーションに直接追加しましょう。関係者が一目で情報を解釈できます。

:プロフェッショナルな外観のテーブルテンプレートを選択し、レポートやプレゼンテーションに直接追加しましょう。関係者が一目で情報を解釈できます。 使いやすさ手間がかからず、直感的に使用できるテーブルテンプレートを入手し、使い始めのガイドを提供することで、チームがトレーニングなしで使用できるようにします。

カスタマイズ可能:カスタマイズ可能:選択したテンプレートが、ニーズや選択に基づいてカスタマイズできることを確認する。カスタムフィールドを追加したり、色、枠線、表示、スタイル、レイアウトなどを変更できるオプションを探しましょう。

クリックアップの各テーブルテンプレートについて説明する前に、クリックアップのテーブルビュー機能について学びましょう。 ClickUpのテーブルビュー を使えば、データを視覚化し、予算、カスタム情報、在庫、財務などを管理できます。この機能により、カスタムフィールドを使用して効率的なスプレッドシートをすばやく作成できます。

また、タスク、ドキュメント、依存関係をリンクされているため、仕事を整理したり、関係者とテーブルを共有して常に最新の状態に保つことができます。

後述するClickUpテンプレートはすべてテーブルビューをサポートしています。つまり、複数のカスタムフィールドタイプ、属性、カテゴリー、ステータス、その他のカスタマイズにアクセスできるということです。お使いのデバイスやOSに関係なく、ClickUpテーブルはどこでも仕事できます✨。

ClickUpテーブルビューでカスタムスプレッドシートを作成する。

トップ21の無料テーブルテンプレート

ビジネスディレクトリや予算管理からスプレッドシートのテンプレートまで、テーブルテンプレートを網羅したリストをご用意しました。見てみましょう!

1.ClickUp 編集可能な表計算テンプレート

ClickUp Editable Spreadsheet Templateで財務諸表と予算を追跡しよう。

会社の財務ステータスを追跡するのに苦労しているなら、ClickUpでコントロールする時間です。 ClickUp 編集可能スプレッドシートテンプレート .このテーブルテンプレートを使って、会社の複雑な財務諸表を管理することができます。

この表テンプレートを使用すると、毎月の総売上高/純売上高、利益、損失、および財務諸表の承認ステータスを追跡できます。この 表計算テンプレート を使えば、以下のことができます:

データ入力の自動化

売上高、売上総利益、売上高を計算するカスタム式の作成

プロジェクトや投資の進捗をビジュアルで追跡できます。

データエントリーエラーの削減

すべての財務文書でデータの一貫性を確保

気に入った点: このテンプレートでは、カスタム式や方程式を追加して、素早く数字を計算することができます。さらに、直感的なビジュアルで投資を追跡できます。

2.ClickUpスプレッドシートテンプレート

ClickUp Spreadsheet Templateですべてのクライアント情報を一元管理。

既存クライアントと新規見込み客の開拓を両立させるのは簡単ではありません。その ClickUpスプレッドシートのテンプレートである。 を使用すると、処理が簡単になります。

顧客名、ビジネスタイプ、業種、住所、電子メール、連絡先番号など、すべての重要な顧客情報を文書化できます。また、クライアントのウェブサイトを埋め込んだり、Googleカレンダーを同期したりすることもできる。これは、カスタマーオンボーディングを合理化し、カスタマーサポートプロセスを改善するのに役立ちます。

気に入った点: このスプレッドシートテンプレートには、データを収集するためのフォームをゼロから作成するのに役立つフォームビューが付属しています。クライアント情報を収集するためのインテークフォームや、現在のプロセスに関するフィードバックを収集するためのフィードバックフォームを簡単に作成できます。

3.ClickUp ビジネスディレクトリテンプレート

無料のClickUp Business Directory Templateで、すべてのパートナー、ベンダー、クライアントの連絡先を管理しましょう。

イエローページのフォーマットと同じように ClickUp ビジネスディレクトリテンプレート は、クライアント、見込み客、ベンダーの詳細を見つけることができる連絡先データベースを作成するためのものです。

インスタンスンス、あなたが潜在的なコラボレーションを探している中小企業であれば、あなたは地元のビジネスの組織化されたリストを構築するために、このテンプレートを使用することができます。

このテンプレートはあなたを助けます:

見込みクライアント、ビジネスパートナー、ベンダーの情報を収集し、保存する。

同業ビジネスとの接続と関係構築

参照しやすい方法で連絡先情報を整理する

クライアントやベンダーの情報を整理し、追跡しようとする専門家にとって、素晴らしい出発点になるでしょう。あなたの エクセルのデータベース この無料テンプレートを使って、あなたの製品やサービスを必要とするかもしれないビジネスやパートナーのリストを管理しましょう。

4.ClickUp 社員名簿テンプレート

ClickUpの社員名簿テンプレートで最新の社員情報にアクセス

ビジネス名簿テンプレートと同様に

/を参照してください。 https://clickup.com/templates/employee-directory-t-182413139。 ClickUp従業員名簿テンプレート /%href/

は、役割、場所、部署、電子メール、電話、住所など、従業員のデータを一元管理します。

このテーブルテンプレートは、上司、同僚、組織内の他の従業員に関する必要な情報をプロバイダーに提供することで、オンボーディングを容易にします。さらに ディレクトリテンプレート は、従業員とのシームレスでセキュアなコミュニケーションを可能にします。

What we liked: すべての従業員データを一箇所で管理することで、コンプライアンス目的に役立ち、更新された従業員や同僚の情報をすばやく検索できます。

5.ClickUp プロジェクト管理スプレッドシートテンプレート

ClickUpプロジェクト管理スプレッドシートテンプレートでプロジェクトをシームレスに管理しよう

複数のプロジェクトを同時に管理していると、詳細がわからなくなったり、プロジェクトの納期が遅れたりする可能性があります。

この ClickUp プロジェクト管理スプレッドシートテンプレート 複雑なプロジェクトを成功に完了するのに役立ちます。カスタマイズ可能な行と列があり、プロジェクトフェーズごとに成果物を追跡できます。

このテーブルテンプレートを使用すると、次のことができます:

プロジェクトタイムラインの可視化

プランとプロジェクト予算の管理 ステークホルダーへの最新情報の提供

進行中のリアルタイム追跡

すべてのプロジェクト情報を一箇所にまとめる

タスクの依存関係を追跡し、プロジェクトの納期を守る

What we liked: このテンプレートにはリストビュー、テーブルビュー、カレンダービューがあり、すべての情報にアクセスしやすく、整理されています。

6.ClickUp 不動産スプレッドシートテンプレート

ClickUpの不動産スプレッドシートテンプレート

Googleスプレッドシートを使って不動産ビジネスを管理している方、今こそ乗り換え時です。 ClickUpの不動産スプレッドシートテンプレート は完璧な

/です。 https://clickup.com/ja/blog/38277/undefined/。 Googleシートに代わるものです。 /%href/

.

このテンプレートは、あなたの不動産ポートフォリオの包括的な概要を提供します。あなたは、収入のリードを追跡し、クライアントに変換し、販売する物件の更新リストを維持することができます。

不動産スプレッドシートテンプレートはあなたを助ける:

進行中の受信リードと取引を追跡します。

閉じた日付、販売価格、税金、手数料、費用など、詳細に不動産トランザクションを監視する

市場価格を記録し、ROIやキャッシュフローなどを分析・見積もることができます。

私たちが気に入ったもの:それは簡単にワークフローを管理するのに役立つプロパティビュー、すべてのプロパティビュー、販売ビュー、場所ビューのようなカスタムビューが付属しています。

7.ClickUp Sales Tracker テンプレート

ClickUpセールストラッカーテンプレート

営業パイプラインの管理には、リード、ミーティング、見積もり、案件の可視性を完了する必要があります。リードの名前、コンタクト、セールスフェーズ、ディスカバリーコール、ミーティングの日付、閉じた/失った取引などを追跡する必要があります。

そこで

/参照 https://clickup.com/templates/sales-tracker-t-182104365 です。 ClickUp Sales Tracker テンプレート /%href/

を使えば簡単です。

以下のような基本的な情報を提供します。 営業プロジェクト管理 .また、チームのパフォーマンスをリアルタイムで追跡し、意思決定を改善し、データ主導の営業戦略を策定することができます。

始めるには、空白のテンプレートをダウンロードし、以下のステップに従ってください。

販売ターゲット、コンバージョン率、顧客からのフィードバックなどを追跡するタスクを設定します。

営業活動の追跡を開始し、顧客のフォローアップや対話のための自動リマインダーを設定します。

テンプレートを作成する クリックアップダッシュボード チームの努力を最大化するための週間目標の追跡に役立ちます。

リードのコンバージョン率、チャネル別の販売量、総売上高など、毎週の販売実績とKPIを追跡できます。

テーブルテンプレートのセルを編集して、毎週のコールドコール、フォローアップ、コンバージョンコール、ミーティングの予定などを記録できます。このテンプレートは次のようなことに役立ちます:

営業実績の追跡

改善点を見つける

顧客のインサイトを分析し、チームと共有します。

気に入った点: 週ビューと現在週ビューを活用し、週次販売レポートに関連するタスクを管理することができます。さらに、「End of Day Sales Report View」と「Reports View」は、販売レポートの追跡と作成のためのツールを提供します。

9.ClickUp 個人予算プランテンプレート

ClickUp 個人予算プランテンプレート

家計簿をつけようと思っても、なかなかうまくいかない。 データベースツール でプロセスを簡略化する時が来た。 ClickUpの個人予算プランテンプレート .このテンプレートを使って、「ホーム費」、「交通費」、「生活費」、「保険」などのカテゴリー別に支出をメモすることができます。

このテンプレートはあなたをサポートします:

財務活動の追跡

経済的目標の設定

予算を改善するために削減または削除できる費用を特定する

また、月次予算要約をビューし、余分な支出を識別するために偏差カスタムフィールドを使用することができます。

What we liked: このテンプレートは、あなたの収入と支出を把握するのに役立ちますので、あなたのライフスタイルに合った予算を作成し、財務目標を達成することができます。

10.ClickUp予算レポートテンプレート

ClickUp予算レポートテンプレート

予算内でプロジェクトをプランし実行する最も効果的な方法は、支出を定期的に追跡・分析することです。

/参照 https://clickup.com/templates/budget-report-kkmvq-6104048 ClickUpの予算レポートテンプレート /%href/

をご利用ください!

このテンプレートは適切なテーブルレイアウトを提供しますので、過去と現在の財務実績の詳細ビューを得ることができます。このようにして、支出を削減する領域を特定し、より少ない時間で予算レポートを作成することができます。

予算レポートテンプレートはあなたを助けます:

各部門の支出の追跡

潜在的な財務上の問題の特定

財務データを分析し、関係者に提示する

私たちが気に入った点: このテンプレートにより、潜在的な財務上の問題を発見し、過剰支出を避けることが容易になります。また、より多くの情報に基づいた意思決定を行い、より効率的にリソースを配分するのに役立ちます。

11.ClickUp シンプルな予算テンプレート

ClickUp シンプル予算テンプレート

と ClickUpのシンプルな予算テンプレート を使えば、大量の番号に圧倒されることなく、すべての収入と支出をきちんとテーブルに整理して追跡することができます。

このテンプレートはあなたをサポートします:

財務目標の設定

使いすぎている分野を特定する

毎月の収入と支出の追跡

経済的に成長する可能性のある分野を特定する

このテンプレートを編集するには、収入源と支出を入力してください。使用方法 ClickUp目標 で時間を計算するには、複数の式を使用する必要があり、複雑になる可能性があります。その代わりに、もっと簡単な方法があります。 ClickUp 時間管理スケジュールテンプレート を作成し、最も時間のかかる活動を決定する。

私たちが気に入った点:カンバンボードのようなツールを使って生産性を妨げるものを視覚的に追跡し、排除するのに役立ちます。

13.ClickUpコミッションシートテンプレート

ClickUpによる販売手数料シートテンプレート

複数の営業担当者、コンサルタント、不動産業者と取引している場合、 ClickUpのコミッションシートテンプレート はコミッションの追跡と計算に最適なツールです。

このテンプレートを使用して、個々のMRやエージェントが獲得した売上とコミッションの合計を記録することができます。

このテーブルテンプレートはあなたをサポートします:

個々のコミッションの正確な追跡

売上目標の設定とミーティングの確実な達成

改善点の発見

チームパフォーマンスの向上

会社の成長と傾向の可視性

私たちが気に入った点: 「コミッションシートテンプレート」は、全体的な販売動向や業績を評価し、販売手数料を公正に計算するのにも役立ちます。

14.ClickUp 買掛金テンプレート

ClickUp買掛金テンプレート

複数のベンダーと取引していると、紙で買掛金を追跡するのは大変です。また、支払いの期限を逃しがちです。

しかし

/を使えば https://clickup.com/templates/accounts-payable-t-205421775 ClickUp買掛金テンプレート /%href/

ClickUpの買掛金管理テンプレートは、買掛金の追跡が無料です。支払いサイクルを効率的かつ正確に管理できます。このテンプレートでは、以下のことが可能です:

請求金額、支払い条件、種類、支払残高、支払期日などの請求書の詳細を追跡できます。

データエントリーエラーの削減

未払い金の整理ビューの取得

支払い期日漏れの防止

予算とキャッシュフローの予測を改善する

What we liked: このテンプレートは、支払勘定ビュー、支払いプロセスビュー、支払いタイプビューなどのカスタムビューを提供し、会社の経費を効果的に管理するのに役立ちます。

15.ClickUp シンプルCRMテンプレート

ClickUpのシンプルCRMテンプレート

ビジネスの成功には、カスタマーを知り、育てることが必要です。しかし、カスタマーの数が増えれば、リレーションシップの管理も難しくなります。そこで必要になるのが、しっかりと管理された顧客データベースです。

/参照 https://clickup.com/templates/simple-crm-t-180546802 ClickUpのシンプルCRMテンプレート /%href/

を使用すると、顧客の連絡先情報のための単一の真実のソースを作成することができます。顧客、ベンダー、販売、その他の重要なデータを1つの画面で追跡できます。さらに 顧客からのフィードバックやトレンドの分析にも役立ちます。 .

一番の利点は ClickUp自動化 .顧客データ管理やパイプライン追跡など、CRMプロセスを合理化・自動化するためのフレームワークがあらかじめ用意されています。

そのようなテンプレートの一つが

/テンプレートである。 https://clickup.com/templates/sales-crm-t-90020004091 ClickUp Sales CRM テンプレート /%href/

このテンプレートは、セールスファネルの機会を可視化するのに役立ちます。このテンプレートを使用して、見込み客の特定、商談の成立、営業実績の追跡、顧客インサイトの発見を行うことができます。

ClickUp Sales CRM Templateはあなたをサポートします:

すべてのカスタムデータを一箇所にまとめる

顧客とのやり取りを可視化

データ主導の意思決定のためのセールスファネルへの洞察を得る

データエントリーの自動化

What we liked: このテーブルテンプレートは、リアルタイムのアナリティクスを提供し、カスタマイズと使用が超簡単なノーコードデータベースを実現しています。さらに ClickUpタスク を使って、カスタマーのフィードバックやレビューをモニターすることができます。

17.ClickUp 競合追跡テンプレート

ClickUp 競技者追跡テンプレート

汝の~敵~ライバルを知れ。🥷

競合他社を閉じたフォロワーは、市場のギャップを特定し、最新の業界動向を学ぶのに役立つ。を使えば

/参照 https://clickup.com/templates/competitor-tracking-t-205355634 ClickUpの競合追跡テンプレート /%href/

を使えば、タスクはもっと簡単になる。

また、このテーブルテンプレートでは、競合他社の情報(マーケティング努力、ブランドポジション、戦略、その他の重要な活動など)のリポジトリを作成することができます。

このテンプレートは、競合の行動と戦略の完了した画像を提供します。市場の機会と脅威を監視し、戦略を改善し、より良い結果を達成することができます。

18.ClickUp 製品機能マトリックステンプレート

ClickUp製品機能マトリックステンプレート

あなたが

/を構築しているかどうか https://clickup.com/ja/blog/55994/undefined/ プロジェクトスケジューリングソフトウェア /%href/

プロジェクト・スケジューリング・ソフトウェア、CRMソリューション、あるいはその他のソフトウェアでも、利用者の要件に合った機能を見つけ出すのは難しいことです。

その

/参照 https://clickup.com/templates/product-features-matrix-t-234124214 ClickUp製品機能マトリックステンプレート /%href/

は、価値ある製品の構築に役立ちます。このマトリックステンプレートを使えば、さまざまなソフトウェア機能を比較することができ、あなたの目標やターゲットユーザーのニーズに最も合致した製品を選びやすくなります。

このテンプレートは、以下の用途に使用できます:

カスタマーのニーズを理解する

重要な機能を特定し、開発の優先順位を決める

インパクトの大きいプロジェクトのリソースと予算の優先順位付け

製品開発の進捗追跡

What we liked: このテンプレートは、顧客に最大の価値を提供する機能を特定し、リソースの優先順位を決め、成功する製品を提供するのに役立ちます。

19.ClickUp 個人習慣記録テンプレート

ClickUpパーソナル習慣トラッカーテンプレート

新しい習慣をフォームするには、一貫性と規律が必要です。モチベーションを維持する何かが必要です。モチベーションを高めるには、進捗を視覚的に追跡するのが効果的で、毎日タスクにチェックを入れていくことほどやることなす方法はありません。

/参照 https://clickup.com/templates/personal-habit-tracker-t-216069452 ClickUpの個人習慣記録テンプレート /%href/

は、あなたの習慣を追跡し、真面目に実行するための完璧なツールです。このテンプレートはあなたを助けます:

習慣に関する目標の設定

新しい習慣の習得に向けた進捗の追跡

成功と失敗をリアルタイムでビューする

整理整頓と生産性を高める

新しい習慣のリストができたら、次の方法でそれぞれの習慣を設定するタイムラインを設定する。 ClickUpマイルストーン .設定した期間内に各習慣を達成するのに役立ちます。

私たちが気に入った点: このテンプレートは、あなたの日課をよりよく理解するのに役立ちます。10ページ読む」、「15分ヨガ」、「5キロステップ」など、カスタム属性を分類して追加し、進捗を可視化できます。

20.ClickUp 総勘定元帳テンプレート

ClickUp総勘定元帳テンプレート

アカウントチームや財務チームで、財務トランザクションを追跡するツールをお探しなら、以下をお試しください。

/をお試しください。 https://clickup.com/templates/general-ledger-t-211294155 ClickUpの総勘定元帳テンプレート /%href/

.これは、デビットとクレジットのトランザクションを追跡し、資産と負債を比較し、あなたの会社の全体的な損益の完全な画像を取得するのに役立ちます。

このテンプレートを使用すると、次のことができます:

財務トランザクションの元帳を管理する。

損益ビューで経費、収入、損益をモニターする。

貸借対照表ビューによる資産、資本、負債の追跡

カスタム財務レポートの作成

財務レポートの一貫性と正確性の維持

このテンプレートは、すべてのビジネストランザクションを一箇所で記録し、アカウントの照合や財務要件への準拠を容易にします。

21.ClickUp Pro Forma Statement テンプレート

ClickUp Pro Forma Statement Templateで収入、支出、キャッシュフローを予測しよう

プロフォーマ計算書は、ビジネスの戦略的財務プランニングに不可欠です。これは、企業の現在の財務データを分析し、将来の業績を予測し、不測の事態に備えてプランニングするのに役立つ「**what-if」ツールです。 ClickUpのプロフォーマ計算書テンプレート を使えば、努力なしでプロフォーマ計算書を作成できます。現在の財務状況を評価し、長期的なビジネス成長のために十分な情報に基づいた意思決定を行うことができるよう、構造化されたレイアウトを提供します。

このテンプレートを使えば、以下のことが可能です:

経費、収益、利益、キャッシュフロー、損失の予測

さまざまなテーブルスタイルやカスタムビューを使用して、ビジネスの財務状況の概要を把握する。

市場の変化がビジネスにどのような影響を与えるかについての洞察を得る

私たちが気に入った点:ビジネス所有者は、自社の財務の健全性を追跡し、将来の収入と支出を予測し、財務リスクを軽減するために、このテンプレートを使用することができます。

ClickUpでデータの整理が簡単になりました!

効率的なデータストレージと分析は、業務効率を高める鍵です。また、ビジネス上の意思決定にも役立ちます。そのためにこそ、テーブルテンプレートが必要なのです。

表テンプレートを使用すれば、手作業によるエントリーなしで効率的にデータを整理することができます。ClickUpでは、様々なビューにカスタムできるテーブルテンプレートをご用意しており、個人でもオフィスでも簡単に仕事を管理することができます。

ToDoの追跡から予算管理、会社業績の可視化まで、すべてにおいてクリックアップのカスタマイズ可能で直感的、かつ拡張性のあるレディーメイドのテンプレートをご利用いただけます。

もう待つ必要はありません。 今すぐClickUpに登録する に登録し、テーブルテンプレートを使い始めよう!