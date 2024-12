デイリータスクトラッカーGoogleスプレッドシートのテンプレート

一日の始まりにやることリストを作っても、終わる頃にはすべてのタスクがわからなくなっていることを想像してみてほしい。やることが多すぎると、このようなことが起こりうる。タスクの追跡や締め切りの管理が混沌としてくるのだ。

では、どうすればいいのか?Googleスプレッドシートのタスクトラッカーだ。

Google スプレッドシートのタスクトラッカーは、あなたが新人でもベテランでも重宝する。手間がかからず、使いやすく、ToDoのプランニングや追跡に便利です。

このブログでは、タスクやチームマネージャーを超簡単に管理できる無料のデイリータスクトラッカーGoogle Sheetsテンプレートを紹介します。最後までお付き合いください!

良いタスクトラッカーテンプレートとは?

タスク追跡テンプレートは、日々のタスクを追跡・管理するのに役立ちます。良いタスクトラッカーテンプレートには以下のようなものがあります:

タスクの説明 :リンク、画像、ドキュメント、その他のリソースを追加するなど、タスクの説明のためのスペースが必要です。

:リンク、画像、ドキュメント、その他のリソースを追加するなど、タスクの説明のためのスペースが必要です。 優先順位付け :良いタスクトラッカーテンプレートでは、期日やタスクの重要度に基づき、各タスクを優先度別に分類することができる。

:良いタスクトラッカーテンプレートでは、期日やタスクの重要度に基づき、各タスクを優先度別に分類することができる。 タスクタグ :タスクのタグ: テンプレートはタグを使ってタスクにラベルをつけ、検索しやすく、アクセスしやすくする。

:タスクのタグ: テンプレートはタグを使ってタスクにラベルをつけ、検索しやすく、アクセスしやすくする。 カスタマイズ :カスタマイズ:テンプレートは編集可能で、特定のビジネスニーズに合わせてカスタマイズ可能でなければならない。

:カスタマイズ:テンプレートは編集可能で、特定のビジネスニーズに合わせてカスタマイズ可能でなければならない。 データの視覚化タスクトラッカーテンプレートは、保留タスク、完了タスクなどをビューするためのチャートやグラフを提供しなければならない。

メモ:メモ欄があり、タスクの詳細を追加できること。

無料Googleスプレッドシートタスク追跡テンプレート

Googleスプレッドシートのデイリータスクトラッカーテンプレートは、タスク管理を効率化する貴重なツールです。Google Sheetsの無料タスク管理テンプレートをいくつかご紹介します:

1.Template.netによる日次・月次タスクトラッカーテンプレート。

Googleシートテンプレート テンプレート・ネット Template.netのDaily and Monthly Task Tracker Templateは、タスクを効率的にプラン・管理できる基本テンプレートです。ワークフローを簡素化し、進捗を追跡し、期限を逃さないようにします。

使い方

日ごと、月ごとにタスクをプランしビューする

時間管理に集中

ステータス更新、優先度、期日を含むカスタムタスクリストの作成

期限に基づいたタスクの優先順位付け

進捗をリアルタイムで追跡

こんな方に最適整理整頓と効率的な時間管理をしたい人。日々のタスクと長期プロジェクトをこなす忙しい人に最適です。

2.Template.netによるデイリータスクトラッカーテンプレート

Googleシートテンプレート テンプレート・ネット Template.netのデイリータスクトラッカーテンプレートは、毎日のタスクを記録するのに役立つGoogleスプレッドシートのテンプレートです。カスタマイズ可能な やることリストテンプレート を使えば、仕事のスケジュールを効率的に組み立てることができる。

使い方

カスタムやることリストを一箇所で作成・整理

日々のToDoを効率化し、生産性を高める

保留タスクと完了タスクを追跡する

チームメンバーとのタスクの共同作業

こんな方に最適毎日または毎月、タスクのプランニングと優先順位付けを行い、進捗をリアルタイムで追跡して期限に間に合わなくなるのを防ぐ、多忙なビジネスパーソン。

3.Template.netによるタスクトラッカーテンプレート

via テンプレート・ネット Template.netのタスクトラッカーテンプレートは、簡単にタスクを監視するための別の毎日のタスクトラッカーGoogleシートのテンプレートです。タスクと期限を効率的に追跡するために、ExcelやGoogleシートのフォーマットでダウンロードすることができます。

使い方

タスクを分類して簡単にモニタリングする

チャートを使ってタスクの進捗をビュー。

やること'、'保留'、'完了'、'保留'などのカスタムタスクステータスを作成。

タスクごとにカスタムフィールドやメモを作成可能

こんな方に最適タスクを分類して進捗を追跡し、期限を効率的に守るための整理された方法を探している人。

4.Template.netによるタスクステータストラッカーテンプレート

via テンプレート・ネット Template.netのタスクステータストラッカーテンプレートは、タスクを覚える努力を省き、タスクを追跡しやすくします。プロジェクトの活動や更新をモニタリングするためのプロフェッショナルなレイアウトを提供します。

使い方

列でデータを入力し、整理する

特定のニーズに合わせてカスタマイズ可能なフィールドを追加。

セクションを編集して情報を追加する

チャートとグラフでデータを視覚化

こんな方に最適チャートやグラフでタスク進捗を一目で把握したいビジネスパーソン。

5.ZapierによるGoogleスプレッドシートのやることリストテンプレート。

via Googleスプレッドシート The Google スプレッドシート To-Do List Template by Zapier is a daily task tracker Google スプレッドシート template to do list and いつものやることリストを設定するためのテンプレートです。 タスクの進捗を追跡します。 .個人的なToDoに最適ですが、このテンプレートを仕事に使い、チームと共有することで、常に最新の情報を得ることができます。

使い方

タスク、日数、メモのセクションを使ってやることリストを設定します。

優先度の高いタスクにラベルを付け、各タスクのステータスを示す色を選択します。

タスクの種類、見積もり時間、やること後などのカスタム列を追加する。

タスクを完了したら、ステータスを追加したり、取り消し線を引いたりすることで、タスクにチェックマークを付けることができます。

こんな方に最適毎日のやることリストを作成し、時間通りにタスクを完了したい人。

このテンプレートをダウンロードする

6.UnitoによるGoogleスプレッドシートのタスク進捗トラッカーテンプレート

_経由 Google スプレッドシート UnitoのGoogle スプレッドシート Task Progress Tracker Templateは、ツールを接続し、同期したいタスクを選択できる包括的なGoogle スプレッドシートテンプレートです。このスプレッドシートテンプレートは、簡単に分析できる進捗レポートの作成に役立ちます。

使い方

データダンプタブを使用して、すべてのプロジェクトタスクを同期します。

進捗レポートを作成し、未完了、完了、期限切れのタスクを追跡します。

棒グラフ、円グラフ、バーンダウンチャートを作成し、タスクやスプリントごとの進捗を追跡する。

チームメンバーごとの作業負荷を追跡し、リソースのプランニングを行う。

こんな方に最適利害関係者と共有するタスク進捗レポートを迅速かつ簡単に作成する方法を探しているプロジェクトリーダーや管理者。

このテンプレートをダウンロードする

タスク追跡にGoogleスプレッドシートを使うことのリミット

Googleスプレッドシートのテンプレートは、毎日のタスクを効率的に追跡するのに役立ちますが、いくつかの課題に直面する可能性があります。

ここでは、日々のタスク追跡にGoogleスプレッドシートを使うことのデメリットを紹介します:

コラボレーションのリミット :Google スプレッドシートは、コラボレーションに最適なツールではありません。エラーが発生しやすく、複数の人が同時に仕事をするとスピードが落ちる可能性がある。

:Google スプレッドシートは、コラボレーションに最適なツールではありません。エラーが発生しやすく、複数の人が同時に仕事をするとスピードが落ちる可能性がある。 スケーラビリティの問題 :タスクリストが長くなると、Googleスプレッドシートのテンプレートは乱雑になる。ワークシートを分けて管理しなければならず、タスクの検索や追跡が困難になる。

:タスクリストが長くなると、Googleスプレッドシートのテンプレートは乱雑になる。ワークシートを分けて管理しなければならず、タスクの検索や追跡が困難になる。 自動化がリミット :Googleスプレッドシートのテンプレートでは、ワークフローやタスクの割り当てを自動化できない。タスクステータスの更新やカスタムなど、手作業が多い。

:Googleスプレッドシートのテンプレートでは、ワークフローやタスクの割り当てを自動化できない。タスクステータスの更新やカスタムなど、手作業が多い。 セキュリティの懸念 :きめ細かなアクセスコントロールのような強固なセキュリティ機能がないため、機密性の高いプロジェクトデータを保存するにはリスクが高い。

:きめ細かなアクセスコントロールのような強固なセキュリティ機能がないため、機密性の高いプロジェクトデータを保存するにはリスクが高い。 通知の欠如:Googleスプレッドシートのテンプレートは、タスク完了や期日が近づいても自動リマインダーを提供しない。

代替タスク追跡・管理テンプレート

Googleスプレッドシートのテンプレートのリミットで苦労しているなら、代わりのテンプレートを探しましょう。効率的なタスク追跡・管理にClickUpをお勧めします。

ClickUpはオールインワンのタスク管理ツールで、個人でも仕事でもやることを作成・管理できます。目標やマイルストーンの設定、やることリストの作成、チームとのタスクの共同作業、タイムラインの追跡、リソースの管理、リマインダーやワークフローの自動化などができます。

ClickUpでは、テーブルビュー、リストビュー、カレンダービュー、ボードビューなどのカスタムビューを使って、タスクを思い通りに可視化することもできます。

ClickUpのテーブルビューを使用して、スプレッドシート内のデータを視覚化します。

インスタンスンス ClickUpのテーブルビュー を使うと、即座にスプレッドシートを作成し、フィールドと行でプロジェクトデータを視覚化できます。このビューを使ってデータベースを作成し、タスクをレコードとして整理することもできます。一番の利点はこのビューを使うと、カスタマーを注文に、リンクされているバグレポートに接続できます。

Google スプレッドシートでの仕事に慣れているが、そのリミットに対処したくない場合、ClickUpのテーブルビューは完璧なソリューションです。

続きを読む: エクセル&ClickUpの無料表計算テンプレート20選 さらに、ClickUpはタスク管理用のテンプレートをいくつか提供しています。これらのテンプレートはあなたの毎日の仕事を楽にし、素晴らしいものです。 Googleシートの代替ツール .これらのテンプレートを詳しく調べてみよう。

1.ClickUpシンプルタスク管理テンプレート。

ClickUpシンプルタスク管理テンプレートで整理されたタスク管理システムを作ろう

タスク管理を始めようと思っている方で デイリーチェックリストアプリ を試してみよう。

/を試してみてください。 https://clickup.com/templates/simple-task-management-t-180546787 ClickUpシンプルタスク管理テンプレート。

/%href/

このプロジェクト追跡テンプレートは、日々の活動や仕事のタスクを整理しておくのに最適です。リストビュー、ボードビュー、ドキュメントビューの3つのビューでタスクを可視化できます。このテンプレートを使えば、以下のことができます:

タスクの可視化と優先順位付け

ToDoの追跡

カスタムフィールドを使ってタスクの詳細を追加する

おすすめの理由

仕事を整理整頓する最も簡単な方法の1つであるこのテンプレートには、長く使えるタスク管理システムを作るための使い方の説明が組み込まれています。

こんな人におすすめタスク追跡を始め、無料でシンプルなやることリストのテンプレートを探している人。

**2.ClickUpタスク管理テンプレート

ClickUpのデイリープランナーテンプレート

その ClickUpデイリータスク管理テンプレート は、毎日のミーティング、タスク、イベント、用事をスケジュールできる手帳です。このカスタマイズ可能なプランナーは、あなたが一日中仕事をしてしまうことがないように、時間通りに実行するのに役立ちます。

このデイリープランナーを使えば

タスクを仕事、プライベート、目標に分類できます。

チャートとグラフで進捗を追跡できます。

タスクに優先順位をつける

時間管理を改善する

集中力とやる気を持続させるテンプレートで、先延ばしにすることなく物事を素早く完了させることができます。

おすすめの理由

具体的な目標やマイルストーンを設定し、カレンダービューで一日のスケジュールを立て、ガントチャートで進捗を確認できます。

こんな方に最適毎日多くのタスクやミーティングをこなす多忙なビジネスパーソン。プライベートと仕事を両立させるために一日のプランを立てたい人に最適です。

**3.ClickUpタスクリストテンプレート

ClickUpの毎日のやることリストテンプレート

その ClickUpデイリータスクリストテンプレート は、良い習慣を身につけ、日々の仕事に振り回されることなく、優先順位をつけてプランニングするためのルーチンプランナー&トラッカーです。また、カスタムビュー、カスタムフィールド、カスタムステータス、カスタムワークフロー(ガント、リスト、カレンダー)などのカスタマイズも可能です。

このテンプレートでは、次のことができます:

詳細なやることリストの作成と管理

タスクを整理し、最も重要なことに集中する

すべてのタスクを一箇所で追跡する

おすすめの理由

このToDoリストテンプレートは自動化に対応しており、自動通知で期限を守ることができます。

こんな人におすすめ: 時間管理のために毎日の仕事をプランニングし、優先順位をつける習慣を身につけようとしている人。

続きを読む: Excel & ClickUpの無料タスクリストテンプレート11選

4.ClickUpプロジェクトタスクリストテンプレート.

ClickUpプロジェクトタスクリストテンプレートで個人と仕事のタスクを管理しよう

ClickUpのプロジェクトタスクリストテンプレート は基本的な機能と高度な機能を兼ね備えており、最高のタスク管理テンプレートの一つです。

このプロジェクト管理テンプレートは、個人やチームのタスクを追跡・管理するために使用できます。5つのビューが用意されています:ドキュメント、ボード、リスト、カレンダー、埋め込み。さらに、「やること」「進行中」「完了」などのカスタムステータスを追加して、タスクを効率的に追跡できます。

おすすめの理由

このテンプレートのハイライトは、埋め込みビューでテンプレートにビデオを埋め込むことができ、仕事がより分かりやすくなることです。

こんな方におすすめ個人とオフィスのタスクを一元管理し、シートの切り替えを避けたい多忙なビジネスパーソン。

**5.ClickUpタスクマネジメントテンプレート

タスク管理-t

ClickUpタスク管理テンプレート は、プロジェクトを成功させるためにすべてのチームに必要なプロジェクト管理テンプレートです。ツールを内蔵したこのテンプレートは、複数のプロジェクトを管理し、チームと協力して異なるワークフローを一箇所で作業するのに理想的です。

このテンプレートには6つのダイナミックビューが用意されています。 チームビュー が目立つ。

このテンプレートでは、次のことができます:

タスクを3つのリスト(アイデア、バックログ、アクションアイテム)に分類する

チームとのコラボレーション

優先度、ステータス、部署別にタスクを整理する

ワークフローの追跡と最適化

おすすめ理由

チーム(旧ボックス)ビューでは、全員の作業負荷を把握し、タスクの割り当てを考えることができます。あらかじめカスタムフィールドが用意されているので、誰にどのタスクが割り当てられているのか、期限はいつなのか、進捗はどうなっているのかをリアルタイムでビューできます。さらに、予算、リンク、その他の添付ファイルなどの詳細用にカスタムフィールドを追加することもできます。

こんな方に最適プロジェクトプロセスを合理化し、コラボレーションを改善してプロジェクトの成功を目指すプロジェクトマネージャー。

6.やることテンプレートをClickUpする。

ClickUpやることテンプレート

その ClickUp やることテンプレート は一週間のタスクを整理するのに最適なツールです。週間プランに従って毎日のタスクを計画し、生産性の高い一週間を過ごすことができます。つまり、このテンプレートにはやることを完了するために必要なものがすべて揃っているのです。

ClickUpのやることテンプレートを使えば、こんなことができます:

ガントチャートとカンバンボードで進捗追跡

優先度の高いタスクに集中する

複雑なプロジェクトタスクを管理しやすいタスクに分解

タスク期間の追跡

このテンプレートを使うには、明確な目標を設定し、タスクの作成を始めましょう。 ClickUpタスク を使えば、説明、サブタスク、期日を含むタスクをプランし、整理することができます。タスクにタグを追加して簡単に検索したり、チームメンバーにタスクを割り当てたり、カレンダービューでタスクのタイムラインを表示することもできます。

おすすめの理由

このテンプレートは、ウィークリーカレンダービューで1週間の仕事スケジュールを計画し、優先順位をつけるのに最適です。

こんな人におすすめ: 毎日のタスクを前もってプランニングし、やることを完了させたい人。週間を通して生産性を維持するための理想的なツールです。

続きを読む: 生産性向上のためのやること完了(GTD)テンプレート無料10選

7.ClickUp Simple To-Dos テンプレート.

ClickUp シンプルToDoテンプレート

その ClickUp シンプルToDoテンプレート は、すべてのToDoを1つの場所にまとめることで、タスク管理を簡素化します。優先度、担当者、期日をビューできるので、重要な情報を見逃しません。

このテンプレートを使えば、次のことができます:

タスクをカテゴリー別に整理する

チームメンバーにタスクを割り当てる

誰もが従うことができる明確なToDoリストの設定

ClickUpの他のテンプレートと同様に、カスタムステータス、カスタムフィールド、カスタムビューが用意されています。全てのタスクに簡単にアクセスできるようにステータスボードがあります。タグでタスクを追跡したり、自動化でタスク管理を簡単にすることもできます。

おすすめの理由

このシンプルなテンプレートは、複数の責任をこなさなければならないときに役立ちます。タスクに優先順位をつけ、優先タスクビューを使って正しい注文で取り組むことができます。

こんな方に最適タスク管理を簡素化し、人、リソース、タイムライン、優先度、その他すべてを一つにまとめたいプロジェクトマネージャーやチームリーダー。

8.ClickUp カレンダー やることリストテンプレート.

ClickUpカレンダーやることリストテンプレート

その ClickUpカレンダーやることリストテンプレート は、週ごと、隔週ごと、または月ごとのやることプランのスナップショットを素早く表示するツールです。設定した目標を達成できるよう、整理整頓をサポートします。

このテンプレートを使えば、以下のことができます:

タスクのスケジュールを立て、締め切りに間に合わなくなるのを防ぐ

タスクをバケツに整理してわかりやすくする

タスクの詳細ビュー

タスク進捗の追跡

タスクの完了までの時間を把握する

このテンプレートには、異なるClickUp設定による5つのカスタムビューが付属しています:役割別、ミーティングリクエスト、カテゴリー別、スケジュール、スタートガイド。また、依存関係の警告、時間追跡などでカレンダーのやることリスト追跡を強化することもできます。

おすすめの理由

このテンプレートにはミーティングリクエストビューがあり、今後のミーティングやその前に完了しなければならないタスクを追跡できます。

理想的な人: 忙しいビジネスパーソンで、今後の予定やタスクの概要を把握したい人。

それだけではありません。これらのテンプレートとは別に ClickUpのタスクテンプレート 機能では、独自のテンプレートを作成することもできます。これにより、繰り返しタスクやワークフローのテンプレートを作成し、生産性を向上させることができます。しかも、シンプルでカスタマイズ可能、トレーニングも不要です。

ClickUpでタスクをより効率的に管理しましょう。

毎日のタスク追跡Googleスプレッドシートのテンプレートは、タスクややることリストの管理に役立つことは間違いありません。

しかし、Google スプレッドシートは完璧ではありません。定期的に複数のタスクを処理し、異なるチームと共同作業をする必要がある場合、Googleシートのテンプレートを使ってすべてを追跡するのは難しいでしょう。そこで タスク管理ソフトウェア ClickUpのようなものがある。

ClickUpのテンプレートギャラリーは、個人的なToDoやプロフェッショナルなプロジェクトの管理に最適な複数のスプレッドシートテンプレートを提供しています。これらの無料テンプレートは、通知やワークフローの自動化など、多くのカスタムや追加機能を備えています。

さらに、ClickUpはタスク管理とAI機能で利便性を高めています。

では、なぜGoogle スプレッドシートで苦労するのか?