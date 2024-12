フリーランサーの管理方法

フリーランサーのチームマネージャーは、いくつかのユニークな課題を提示します。あなたが遭遇する最大のハードルの一つは、特に異なるタイムゾーンで、皆のスケジュールを調整することです。あなたは皆の進捗状況を追跡しなければならない、またはあなたのプロジェクトが遅れてしまうかもしれません。

このような責任があるため、あなたは常に都合とプロジェクトの期限をやりくりすることになります。すべてを円滑に進めるには、管理することが多く、圧倒されることもあるでしょう。

しかし、ここに朗報があります。適切な戦略とツールを使えば、フリーランスのエンジンをすぐにかけることができるのです。

この記事では、プロジェクトを管理し、生産性を最大化しながら、フリーランスを管理するための実証済みの戦略とプロジェクト管理ツールをご紹介します。

読み終わる頃には、フリーランスに明確な期待値を設定し、全員の時間と作業負荷を管理し、役立つフィードバックを与えるプロになっていることでしょう。

フリーランス人材の管理:メリットと課題

フリーランスを雇うメリット

フリーランサーを雇用することは、正社員と比較していくつかの明確な利点があり、多くのビジネスにとって魅力的な選択肢となります:

コスト効率: 特定のプロジェクトや短期間だけ急成長するチームを必要とする場合、フリーランサーは費用対効果が高くなります。例えば、マーケティングキャンペーンを行う場合、数週間フリーランスのビデオエディターを雇えば、年間を通して正社員を雇うよりも安く済みます。

専門スキルへのアクセス: 正社員のあなたの現在のチームは、特定の分野での専門知識を欠いていると感じている場合は、フリーランサーを雇うことで、ニッチなタスクのための高品質の成果を確保し、彼らの専門知識を利用することができます。

柔軟性: フリーランスの労働力を使用すると、ピーク時の作業負荷を処理するために理想的である、あなたのチームを迅速にスケールアップまたはダウンすることができます。 従業員の過負荷や燃え尽きを防ぐ

Reduced overhead: フリーランスはリモートワークで、自分のツールやワークスペースを管理するので、追加のオフィススペース、機器、およびその他のリソースに投資する必要はありません。

フリーランサーの管理と社内社員の比較

フリーランサーの管理は、正社員の管理とは全く異なります。特定のタスクやプロジェクトのためにフリーランサーを雇うのに対して、正社員は継続的、発展的な役割を果たします。

良好な関係を築くためには、フリーランサーと正社員の違いを知っておく必要がある。

フリーランサーと正社員の違い|アスペクト|フリーランサー|正社員 | アスペクト|フリーランサー|正社員 | ------------ | --------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | | コスト|多くの場合、より安く、福利厚生や長期のコミットメントがない|給与、福利厚生、税金、長期のコミットメントがある | 柔軟性|特定のプロジェクトに必要なフリーランサーを雇う|柔軟性は限定的、仕事スケジュールは固定 | 専門知識|幅広い専門スキルへのアクセス|専門知識は現スタッフのスキルに限定される。 | スケーラビリティ|迅速な拡大・縮小が容易|拡大には雇用・解雇プロセスが必要 | オーバーヘッド|追加のオフィス・スペースや設備が不要|オフィス・スペース、設備、その他のリソースが必要 | コミットメント|短期的なコミットメント、プロジェクトベース|長期的なコミットメント、継続雇用 | マネジメント|直接的な管理は少なく、自己管理型|直接的な監督、仕事に対する管理は多い。 | 稼働率|稼働率にばらつきがあり、複数のプロジェクトに携わることができる。

フリーランサーを効果的に管理する7つのステップ

1.プロジェクトの範囲、期待、予算を定義する

あなたがフリーランサーにタスクを割り当てる前に、道中の問題を避けるために、明確なプロジェクトの期待を設定します。明確なコミュニケーションと理解を確保するために、ここでは同じページにそれらを得ることができる方法です:

プロジェクトの要件を追加します。

あなたがフリーランサーにやってほしいことを具体的にする.期待値と必要なステップ、ガイドライン、またはを含むタスクを完了する方法についての詳細な指示を提供します。

プロジェクトの要件

あなたが与えることができるより多くの情報をよくプロジェクトの詳細を定義し、あなたのフリーランサーは、より良いあなたが必要とする仕事を提供するために装備されます.

例:あなたの会社のためのホワイトペーパーを作成するためにフリーライターをオンボードしている場合は、ターゲットオーディエンス、単語数、およびトーンに追加のコンテキストを提供します。また、具体的な製品の詳細やケーススタディも記載しましょう。

納期を記載した納品物をメンションする。

フリーランサーにタスクを割り当てる際は、プロジェクト完了までの明確な成果物、マイルストーン、期限を記載しましょう、

例:我々は毎月あなたから4 1000ワードのブログ記事をしたい.月曜日に毎週1つの記事を配信してください。

可用性について相談する

あなたは彼らがそれに応じて自分のスケジュールを計画することができますので、ミーティングやコールのために利用できるようにフリーランサーが必要な場合は、早期に議論する.

例:毎週火曜日、12.45と1.30 pmの間に、我々はフリーランサーと関連するチームの間で毎週Zoomキャッチアップコールを持っています。

チームミーティングの目的は、プロジェクトのオブジェクト、達成された結果、特に何かに対するフィードバック、製品の最新情報の共有について議論することです。

支払い条件について話し合う。

あなたはフリーランサーとあなたの支払いプラットフォームに支払うことになりますどのくらいの頻度を含む支払い条件を明確にする.

例:私たちはフリーランスチームにNET + 30日の支払いサイクルを持っています。支払い方法はPayPalで、あなたが書いたすべての承認されたブログ記事に対するものです。

あなたが一番やりたくないことは、あなたのプロジェクトで仕事をしているフリーランサーが請求書を上げた後に、このような話し合いをすることです。

使う

ClickUpの仕事範囲テンプレート

を使用して、一元化されたリポジトリですべての詳細を指定します。これにより、この情報を共有するために長いスプレッドシートや電子メールを作成する時間を節約できます。

これは、スコープ、オブジェクト、成果物の概要を示す簡単なフレームワークを提供します。

プロジェクト目標

これはあなたのニーズに応じてカスタムできる。

ClickUpの仕事範囲テンプレートを使用して、プロジェクトの重要な詳細を開始時に定義します。

このテンプレートをダウンロードする プロのヒント💡: AIライティングアシスタントを使う。 ClickUpブレイン プロジェクトの説明と概要の作成を自動化するために、クリックアップ・ブレインが開発された。

クリックアップ・ブレインは、プロジェクト管理ツールから必要な詳細を取得し、スコープ、納期、タイムライン、目標、マイルストーンを仕事範囲や他のプロジェクトに入力します。

/を入力します。 https://clickup.com/ja/blog/73744/undefined/ フリーランサーのためのSOPテンプレート /%href/

_あなたが使うもの

ClickUp Brainを使って電子書籍のプロジェクト説明とアウトラインを作成する。

2.コミュニケーションとチェックインについて話し合う

効果的なコミュニケーションはどんなチームマネージャーにとっても鍵だが、フリーランサーを管理する場合はさらに重要だ。私の仕事を直接監督するわけではなく、ほとんどの場合、彼らはリモートワークで仕事をしているかもしれない。

そして、もしあなたが効果的なコミュニケーションを行わなければ、次のようなことに対処しなければならなくなる:

プロジェクトの納期遅れ

誤解

スコープクリープ

モチベーションの問題

これらのシナリオを避けるために、あなたのフリーランサーと次のコミュニケーションの側面を議論することを確認してください:

好みのコミュニケーションモード

あなたの会社が使用するコミュニケーションツールをフリーランサーと話し合う:Slack、Zoom、および任意の他の

オンラインコラボレーションツール

プロンプトを返せるようにする。

ミーティング頻度

連絡を取り合う頻度について合意しておく。毎週チェックインするのか、隔週で更新するのか、やることは?

問題が深刻化する前に対処できるよう、誰のスケジュールにも無理がない頻度を選びましょう。

変更への対応

仕事の変更についてどのように話し合うかを話し合う。Googleドキュメントのコメントでも、Googleドキュメント経由のメッセージでもよい。

プロジェクトコラボレーションツール

明確なプロセスを確保する。

チームミーティング、変更対応、ダイレクトメッセージを含む非同期コミュニケーションなど、1つの効果的なコミュニケーションツールが理想的です。

そこで

フリーランスのためのClickUp

ClickUpは効率的なコミュニケーションラインを備えたプロジェクト管理ツールとして、あなたのスケジュールや一緒に仕事をする多くのフリーランサーとのコミュニケーションを一元化します。

ClickUpのチャットビュー

を使えば、フリーランスの人材とのコミュニケーションを効率的に管理することができます。ダイレクトメッセージの送信、タスクの割り当て、タスクの追加や編集時のアップデートの共有、リンクや添付ファイル、ビデオの共有など、フリーランスをサポートするための様々な機能をご利用いただけます。

クリックアップチャットビューを使用してフリーランスのチームと連絡を取り合う。

ClickUpで割り当てられた各タスクには、更新や特別なメモに言及するためにコメントを追加することもできます。

プロのヒント💡:クリックアップ内で、フリーランサーは、あなたが複数のpoint._を追加した場合でも、混乱のリスクを軽減し、 '引用'オプションを使用してコメントの特定の部分に返信を追加するには、テキストを強調表示することができます。

ClickUp_コメントで引用オプションを使う

しかし、複雑で詳細な指示を与える必要がある場合はどうすればよいでしょうか?

テキストを省略して

/を使います。 https://clickup.com/features/clips を使ってください。 ClickUpクリップ /%href/

を使用して画面録画を作成・共有し、明確で視覚的なガイダンスを提供することで、誤解を防ぎ、フリーランサーが各タスクを理解できるようにします。

また、これらのクリップをタスクに埋め込んだり、公開リンクを共有することで、フリーランサーが簡単にアクセスできるようになります。

ClickUp Clipsを使って、チャットウィンドウでスクリーンレコーディングを共有しよう。

3.効果的なオンボーディングシステムの設定

不十分なオンボーディングシステムの典型的な兆候とは?

フリーランサーは、次にやることがわからず、迷っているように感じます。彼らは独立して物事を把握するのに苦労し、繰り返しあなたに同じ質問をする。

最悪の場合、質の高い仕事を提供するのに苦労する。

あなたの会社の成功のための長期的な投資として適切なフリーランサーを雇う場合、これは最高のシナリオではありません。

ここでは、オンボーディングドキュメントに何を含めるべきかを説明します:

会社の方針: 仕事の紹介と、会社の方針について チーム文化 と価値観を紹介し、必要であればNDAや契約を含める。

仕事の紹介と、会社の方針について チーム文化 と価値観を紹介し、必要であればNDAや契約を含める。 トレーニング資料: 一貫性と品質を確保するためのスタイルガイド、ベストプラクティス、および業界固有の知識を提供します。

一貫性と品質を確保するためのスタイルガイド、ベストプラクティス、および業界固有の知識を提供します。 Access to special tools: Equip freelancers with access to software or tools that they need for their job, such as graphic design software, project management tools, or communication platforms.

オンボーディングプロセスを合理化するには、既製のフレームワークを利用することができます。

インスタンス、

ClickUpの新入社員受け入れテンプレート

を使用すると、詳細なチェックリストを作成したり、同僚とのトレーニングセッションをスケジュールしたり、期日を割り当てたり、やること、進行中、完了などのカスタムステータスでプロジェクトの進捗状況を追跡したりできます。

ClickUpの新入社員受け入れテンプレートに詳細なチェックリストを追加して、フリーランサーがコラボレーションを開始するために必要な詳細を完全に備えていることを確認しましょう。

このテンプレートをダウンロードする 続きを読む: Here are the

/をご覧ください。 https://clickup.com/ja/blog/144288/undefined/ トップ10フリーランスハック /%href/

_魂を砕く管理作業の時間を節約するために

4.フリーランサーのプロジェクト管理ツールを使う

チーム全体で複数のフリーランサーを管理すると、さまざまな更新や締め切りに追いつくのが難しくなり、混乱や無秩序につながる可能性がある。

フリーランサーのためのプロジェクト管理ソフトウェア

を使えば、タスクのスケジューリング、進捗の追跡、依存関係やボトルネックのビュー、スムーズな作業の確保ができます。

どのように

ClickUpのプロジェクト管理ソフトウェア

が成功への設定を行います:

タスクチェックリストを使えば、やることリストがクリアされ、どこからでも仕事をすることができます。

ブレーンストーミングのためのホワイトボード: 。 ClickUpのホワイトボード はあなたのデジタルキャンバスであり、正社員がフリーランスチームとコラボレーションしたり、ブレーンストーミングを行ったりするのに役立ち、全員がリモートワークの場合でも、アイデアを実行可能なタスクに変換します。

。 ClickUpのホワイトボード はあなたのデジタルキャンバスであり、正社員がフリーランスチームとコラボレーションしたり、ブレーンストーミングを行ったりするのに役立ち、全員がリモートワークの場合でも、アイデアを実行可能なタスクに変換します。 共同編集のためのドキュメント:*。 クリックUpドキュメント は、目標、ガイドライン、プロジェクト提案書、マイルストーンなど、すべてのプロジェクトの詳細をリストアップするための単一の真実の情報源です。共同編集により、複数のプロジェクトチームメンバーがこれらのドキュメントに変更を加えたり、コメントを追加したり、タスクを割り当てたりすることができます。また、ビュー専用のドキュメントとして役割ベースのアクセスを追加することもできます。

ClickUpのカンバン・ボード・ビューで複数のワークフローを可視化_ClickUpのカンバン・ボード・ビューで複数のワークフローを可視化。

優先度が変わっても、ドラッグ&ドロップ機能でワークフロー内のタスクを移動させることができ、迅速な更新や再編成が可能です。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image7-1.gif ClickUpのカンバンのようなボードビューでステータスを自動的に更新するには、次の列にタスクをドラッグ&ドロップします。 /%img/

ClickUpのカンバンのようなボードビューでステータスを自動的に更新するには、タスクを次の列にドラッグ&ドロップしてください。

続きを読む:

2024年請負業者管理ソフトウェア&追跡システムベスト10

5.タイムトラッカーで効率的な時間管理

フリーランスの時間追跡ソフト

は、請求可能な時間とタイムシートを管理し、一元化された場所で時間の出入りを追跡することができます。

ClickUpのプロジェクト時間追跡

機能は、フリーランサーの時間を追跡するのに役立ちます。内蔵のグローバルタイムトラッカーを使って、どこからでも時間を開始したり停止したり、タイムエントリーにメモやラベルを追加したり、タスクに費やした合計時間のロールアップを取得したりできます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-521.png ClickUpの時間追跡 /%img/

クリックアップの詳細な時間追跡レポートで見積もり時間をチェック。

そのようなライターやエディターなどの複数のフリーランサーは、同じタスクに取り組んでいる場合でも、彼らは個別に自分の時間を追跡することができます。最後に、個々の時間の記録を確認し、プロジェクトの開始時に見積もり時間と比較することができます。

任意の後退や遅延がある場合、フリーランサーは、メインタスクの期日を更新することができます.彼らはそれに応じてスケジュールを調整することができますので、それらのタスクに割り当てられているすべてのチームメンバーは、自動的に通知を取得します.

ClickUpの詳細な時間追跡レポートは、プロジェクトのすべての側面がトラック上に滞在し、その締め切りが効率的に満たされていることを確認します。

続きを読む:

2024年、人材管理ソフトウェア・ツールトップ9

6.定期的にフィードバックを提供し、得る

どんなに優秀なフリーランサーでも、あなたの期待に応えるためには、あなたの指導とフィードバックが必要だ。

あなたは無限のリビジョンとフラストレーションを避けるために定期的にフィードバックを提供する必要があります.共有のためのいくつかのベストプラクティス

建設的なフィードバック

である:

具体的に

うまくやったこと、改善すべき点を指摘する。

例:例:製品の機能に関するセクションはもっと詳しく説明する必要があります。各機能がユーザーにどのようなメリットをもたらすのか、もっと詳しく説明してください。

タイムリー

あなたのフリーランサーは、あなたが考えることを彼らに伝えるためにプロジェクトに取り組んで停止するまで待ってはいけません。彼らが迅速かつ容易に変更を加えることができるように、早い段階で彼らにフィードバックを与える。

例:私はちょうどあなたの記事の草案を確認し終えた.それが私の心の中でまだ新鮮である間、私のフィードバックを議論するために迅速な通話に飛び乗ろう.

アクション可能

私の仕事をどのように改善し、発展させることができるかを提案する。

例:読みやすさを向上させるには、段落を短くしましょう。小見出しや箇条書きを使って、読みやすいコンテンツにしましょう。

バランス

相手のやることを評価し、改善点を指摘する。

例:あなたのリサーチとデータポイントは印象的で、記事の信頼性を高めていました。しかし、結論は少し平板でした。記事の鍵を要約するように書き直す必要があります。

フリーランスチームには建設的なフィードバックを提供しますが、定期的に意見を求めることを忘れないでください。

仕事中に遭遇した問題について聞いてみよう。

あなたのフリーランサーから洞察を収集する簡単な方法は、使用することです。

ClickUpの従業員フィードバックテンプレート

.このテンプレートでは、役割の明確さや能力開発の機会など、あなたとの仕事に関する詳細なフィードバックを収集することができます。

この

/を参照してください。 https://clickup.com/ja/blog/127774/undefined/ フィードバックループ /フィードバック・ループ

は、プロセスを改善し、フリーランサーをよりよくサポートする方法を特定するのに役立ちます。

ClickUpの従業員フィードバックテンプレートを使って、フリーランスの従業員があなたの会社の社風、経営、仕事についてどう考えているかを知りましょう。

このテンプレートをダウンロードする プロからのヒント⑭: セットアップ_1

ClickUp自動化

四半期ごとに自動的にあなたのフリーランサーにフィードバックアンケートの電子メールを送信するために_。

_あなたは使用することができます。

ClickUpのフォームビュー

フリーランスチームからのフィードバックを収集することができます。これにより、一貫したフィードバックの収集が保証され、問題を特定してプロンプトに対処することができます。

7.チームビルディング活動にフリーランサーを招待する

フリーランサーはチームの拡張機能ですが、チームとの交流が限られているため、チームの仲間意識から切り離されていると感じる可能性が高いです。

その結果は?

その結果、帰属意識やモチベーションに影響を与える可能性があります。チームビルディングのイベントに招待することで、チームに溶け込み、価値を感じてもらうことができます。

従業員にとっては、フリーランサーは必要不可欠なチームメイトであることが強化されます。チームビルディングの活動に一緒に参加することで、信頼関係を築き、絆を深めることができます。

以下はその例です。

バーチャルチーム構築活動

を試すことができる:

バーチャル脱出ルーム

バーチャル脱出ゲームでは、全員が同じオンライン脱出ゲームに参加します。脱出するためには、時間切れになる前にコミュニケーションをとり、協力して手がかりを探し、パズルを解かなければなりません。

この楽しいゲームは、共有目標に向かってチームワークを促進するため、フリーランサーのいるリモートチームに最適です。

トリビアナイト

人気の映画やテレビ番組、音楽など、楽しいトピックに関するトリビアを出題します。各チームにフリーランサーと社内メンバーを混在させましょう。

カジュアルで楽しいトリビアゲームなので、誰もがリラックスして、プレッシャーの少ない設定で交流できる。

このようなアクティビティは、次のような方法でプランニングする。

ClickUpのチームドキュメントテンプレート

.このカスタマイズ可能なテンプレートを使用すると、アイスブレーカーの質問をリストアップし、さまざまな仮想活動のルールを設定し、すべての詳細を1つのスペースに整理することができます。

ClickUpのTeam Docs Templateを使って、チームのコアドキュメントを合理化し、プロジェクト内のアクセシビリティを向上させましょう。

このテンプレートをダウンロードする ClickUpのTeam Docs Templateは、バーチャル活動の際に便利です。チーム全員のタイトル、経験、連絡先を確認できます。

共同ドキュメントなので、フリーランサーを含むチーム全員がアイデアやフィードバックを提供することができます。このように一元化することで、より包括的で組織的なプランニングプロセスを促進し、誰もがリモートボンディングに参加していると感じられるようになります。

クリックアップをフリーランスチームに活用しよう

成功するフリーランサーは皆、質の高い仕事を提供したいと考えており、あなたには彼らを成功へと設定する責任があることを忘れないでください。

まずは、期待される仕事を明確に定義し、詳細な指示を出すことから始めましょう。プロジェクトの進捗に合わせて、定期的にフィードバックを提供しましょう。オープンなコミュニケーションは、彼らが変更を加える必要がある場所を理解するのに役立ちます。

ClickUpの

プロジェクト管理プラットフォーム

時間追跡を含む、フリーランスチームメンバーの管理に必要なすべての機能を兼ね備えている、

チームコミュニケーション

プロジェクト管理機能を1つのプラットフォームに統合。

仕事時間を追跡する

プロジェクト予算

ClickUpのプロジェクト管理ツールでは、プロジェクトタスクの割り当て、プロジェクト期限の設定と追跡、AIツールによるプロジェクト説明文の作成、重要ファイルの共有、コミュニケーションなどを行うことができます。

もう、フリーランスチームや独立したワーカーを管理するために複数のアプリをやりくりする必要はありません。フリーランサーの管理方法の答えは、以下から始まります。

/参照 https://clickup.com/signup ClickUpに登録する。 /クリックアップに登録する

に登録し、無料機能を試してみよう。