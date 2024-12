チームのためにデジタルマーケティングマネージャーを雇う方法：究極のガイド

デジタル・マーケティングの市場規模は 1099.330億ドル になる。新興企業であろうと企業であろうと、デジタルマーケティングはオンライン上で確固たる存在感を示すために不可欠である。

つい最近まで、ほとんどの中小ビジネスや初期段階の新興企業は、1人のジェネラリストがマーケティング全般を管理することでやることやっていた。進化するカスタマーの期待、激しい競争、パーソナライズされた体験へのニーズの高まりにより、デジタルマーケティングはより階層化されている。

デジタル・マーケティング・マネージャーを雇いたいが、どのようにすればいいかわからないという方は、ぜひ私たちにご相談ください。

デジタルマーケティングマネージャーは、貴社のマーケティング努力に真の価値(そしてROI)を付加するのに十分なスキルを持った人材です。

さあ、始めましょう!

なぜデジタルマーケティングマネージャーを雇うのか?

デジタルマーケティングマネージャーを雇うことは、組織のマーケティング成功の中心です。その理由は以下の通りです:

デジタルマーケティングマネージャーは、マーケティングキャンペーンに向けたクリエイティブなアイデアを提供し、顧客と組織の利 益を念頭に置きながら、ソーシャルリーチを高める手助けをします。

技術的スキル :創業者またはチームリーダーとして、最初はマーケティング全般を管理することができます。しかし、会社が成長するにつれ、特定のスキルを持つ人材が必要になります。そのため専門的なマーケティング・トレーニングデジタルマーケティングマネージャーは、幅広い範囲のテクニカルマーケティングスキル(検索エンジン最適化、検索エンジンマーケティング、PPC、ソーシャルメディアエンゲージメント、電子メールマーケティング、コンテンツマーケティングなど)に精通している。

マーケティングのベストプラクティス :マーケティングのベストプラクティス:最新のマーケティングトレンドに精通し、貴社のマーケティング戦略を常に先取りし、確立されたKPIに合致させることができる。

多用途性 :マーケティングプランニング、メディアバイイング、ストーリーテリング、コンバージョン最適化、アナリティクス、メトリクスなど、他の設定スキルも持ち合わせている。

顧客エンゲージメント:*デジタルマーケティング担当者は、新規および既存のデジタルマーケティングチャネルを通じた顧客エンゲージメントに精通しています。

デジタルマーケティングマネージャーに求められる一般的なスキルと資格 ## Common Skills & Qualifications to Look in a Digital Marketing Manager

あなたの会社のデジタルマーケティングマネージャーの役割に最も適したスキルや資格は、あなたがデジタルマーケティングマネージャーに取り組んでもらいたい仕事によって異なります。しかし、ここではフリーランスまたはフルタイムのデジタルマーケティング担当者を雇用する際に求める標準的な能力をいくつか紹介します。

ほとんどのマーケティング担当者は、これらの分野のいくつかに習熟しており、さらにいくつかの分野では十分な能力がありますが、いくつかの分野ではあまり経験がないことを覚えておいてください。繰り返しになりますが、あなたのマーケティングのオブジェクトは、デジタルマーケティングマネージャーが持っていなければならないスキルの優先順位を決めるのに役立つでしょう:

マーケティング戦略 :マーケティング戦略:競合分析を実施し、市場の課題を研究し、戦略プランニングに従事し、文脈に沿ったものを開発する。マーケティング・ロードマップ 拡張機能として、データに裏打ちされたマーケティング戦略

分析とレポート作成 :正しいデータドリブンの活用デジタルマーケティングツール パフォーマンスをモニターし、豊富なインサイトを収集し、戦略を推進する。

カスタマーのリサーチとフォーカス :ターゲットとなるオーディエンスと既存カスタマーを深く理解し、獲得、関与、維持するための最も効果的な戦略を構築できること。

:ターゲットとなるオーディエンスと既存カスタマーを深く理解し、獲得、関与、維持するための最も効果的な戦略を構築できること。 コンテンツ・マーケティング:* ターゲット・ユーザーに響く短文や長文のコピーを書く才能を発揮し、資産としてのコンテンツを作成・管理し、コンテンツと顧客を結びつけることができる。

SEO :SEO:コンテンツを上位に表示させ、ターゲットオーディエンスにオンラインでより簡単に見つけてもらうための、最新のSEO戦術と戦略を熟知していること。

クリック課金型広告 :ペイ・パー・クリック広告:ペイド・マーケティング、特にGoogle広告やソーシャルメディア広告について深く理解していること。

デジタル戦略デジタル戦略 :インバウンドマーケティング、電子メールマーケティング、オーガニックソーシャル、広告など、ブランドのオンラインプレゼンスを高めるための本格的なデジタルマーケティング戦略の策定方法を知っていること。

ウェブ開発 :ウェブ開発:ウェブサイト開発の基本的な理解を持ち、必要に応じてウェブサイトを改善する能力を有する。

:ウェブ開発:ウェブサイト開発の基本的な理解を持ち、必要に応じてウェブサイトを改善する能力を有する。 グラフィックデザイングラフィックデザイン:デザインや美的感覚に優れ、チームの見栄えを良くすることができれば尚可。

デジタルマーケティング担当者に最も人気のあるテクニカルスキルと機能スキルをリストアップしましたが、ソフトスキルについてはどうでしょうか?デジタルマーケティングマネージャーには、以下のような能力が求められます:

機敏で好奇心旺盛なアプローチ :マーケティング担当者は、変化する市場トレンド、新しいカスタマーの行動、マーケティングスタックを構成する何十種類ものデジタルマーケティングツールについていく必要があります。俊敏に動き、好奇心を持って質問することが、マーケティング担当者に有利に働く。

:マーケティング担当者は、変化する市場トレンド、新しいカスタマーの行動、マーケティングスタックを構成する何十種類ものデジタルマーケティングツールについていく必要があります。俊敏に動き、好奇心を持って質問することが、マーケティング担当者に有利に働く。 成長マインド: デジタルマーケティング技術は、特にAIが登場した現在、急速に変化している。マーケターは可能な限り学び、スキルアップすることに熱心であるべきだ。これには、本を読んだり、ポッドキャストを聞いたり、ワークショップやオンラインコースに参加することなどが含まれる。

デジタルマーケティング技術は、特にAIが登場した現在、急速に変化している。マーケターは可能な限り学び、スキルアップすることに熱心であるべきだ。これには、本を読んだり、ポッドキャストを聞いたり、ワークショップやオンラインコースに参加することなどが含まれる。 共同仕事: マーケティングはチームスポーツです。デジタルマーケティングマネージャーは、多くのチームや関係者と密接に仕事をする必要があり、そうすることができることは、マーケターにとって重要なソフトスキルです。

マーケティングはチームスポーツです。デジタルマーケティングマネージャーは、多くのチームや関係者と密接に仕事をする必要があり、そうすることができることは、マーケターにとって重要なソフトスキルです。 コミュニケーション: マーケティングは、既存顧客、ターゲット顧客、社内外の関係者、マーケティングチームの他のメンバーとのコミュニケーションです。マーケティング・マネージャーは、文書と口頭による優れたコミュニケーション・スキルを持つべきである。この役割にとって、これは譲れない資質と言えるでしょう。

マーケティングは、既存顧客、ターゲット顧客、社内外の関係者、マーケティングチームの他のメンバーとのコミュニケーションです。マーケティング・マネージャーは、文書と口頭による優れたコミュニケーション・スキルを持つべきである。この役割にとって、これは譲れない資質と言えるでしょう。 マルチタスク:マーケティングマネージャーは、電子メールキャンペーンから製品ローンチ、インフルエンサーマーケティングからコンテンツ作成まで、常に多くのことを抱えています。マルチタスクは、彼らが集中力を切らすことなくすべてを管理するための超能力である。

チームのためにデジタルマーケティングマネージャーを雇う6つのステップ ## How to Hire a Digital Marketing Manager for Your Teams in 6 Steps

基本的なことがわかったところで、次はデジタルマーケティングマネージャーを雇う方法です。

ここでは、あなたの採用戦略に盛り込むべき、専門家お墨付きのヒントをいくつかご紹介します:

ステップ1:ビジネスオブジェクトを念頭に置く。

先に述べたように、マーケッターのスキル設定は複数の領域で異なるため、現在のマーケティング要件に最も関連するものを選択する必要があります。例えば、ウェブサイトのトラフィックやインバウンドのリードジェネレーションを伸ばしたいのであれば、コンテンツマーケティングやSEOに強い人材を採用することに注力しましょう。コンバージョンに悩んでいるのであれば、電子メールのコンバージョン率やウェブサイトのCRO(コンバージョン率最適化)を改善する仕事を一緒にしてくれる人が必要かもしれません。

ステップ2:募集ポストの詳細な仕事内容を記入する。

募集要項には以下の要素を含め、心を込めて書きましょう:

詳細な役割要約

職務と責任の包括的リスト

必要な(そして望ましい)資格とスキル

また、私たちはアルゴリズムの時代に生きているので、関連するキーワード(マーケティング、デジタルマーケティング、ソーシャルメディア、マーケティングマネージャー、コミュニケーション、グラフィックデザイン、ソーシャルメディアマーケティングなど)を含め、検索エンジンのために職務経歴書を最適化します。

また、コピーを作成する際には、次のような補足も忘れずに:

あなたの会社や製品・サービスについて:背景、成長ストーリー、"Why"

従業員に対する標準的な福利厚生や、もしあれば給与範囲についての情報

リモートかハイブリッドか、個人貢献者かチームリーダーレベルかなど、候補者が面接を受ける前に知っておくべきこと。

ステップ3:適切なプラットフォームとチャネルを使用して採用する。

Aチームの構築は一朝一夕でできることではありません。様々なチャネルやプラットフォームを組み合わせて、適切な採用を行いましょう。ここにいくつかのヒントがある:

社内の 既存の人材 に目を向け、必要な起業家精神やリーダーシップのスキルを持っているか、デジタルマーケターの役割に合わせてスキルアップできる可能性のある人材を探す。

に目を向け、必要な起業家精神やリーダーシップのスキルを持っているか、デジタルマーケターの役割に合わせてスキルアップできる可能性のある人材を探す。 ブランドの ソーシャルメディア・プラットフォーム で求人募集をプロモーションし、潜在能力の高い人材を惹きつける。

で求人募集をプロモーションし、潜在能力の高い人材を惹きつける。 ターゲット広告や専門の 求人ボード を利用し、マーケティングや業界に関連するLinkedInグループやSlackコミュニティを活用する。

を利用し、マーケティングや業界に関連するLinkedInグループやSlackコミュニティを活用する。 組織内で 紹介プログラム を立ち上げ、役割の候補者を紹介するよう、既存の従業員に報酬やインセンティブを提供する。スタッフの紹介は、しばしば有能な候補者の良い情報源となる。

を立ち上げ、役割の候補者を紹介するよう、既存の従業員に報酬やインセンティブを提供する。スタッフの紹介は、しばしば有能な候補者の良い情報源となる。 オンラインキャリアサイトを閲覧し、拡張機能とスキルを持つ候補者を探す。

LinkedIn、Indeed、Glassdoor、あなたが知っている業界特有のウェブサイトに求人情報を掲載する。

ステップ4:人事ソフトウェアに投資する

クリックアップの人事管理プラットフォームで、採用、オンボーディング、社員育成を簡素化する。

専任のHRチームやリクルーターがいない場合でも、ClickUpのHR管理プラットフォームを利用することができます。 オールインワン人事ソフトウェア ClickUpのような、採用プロセスを効率的に管理するためのソフトウェアです。

クリックアップの便利な機能を簡単にまとめてみました:

AIを活用した採用活動 :もしあなたが採用AIツール 私の仕事のためのAI Writer は、採用担当者に提案や便利なAIプロンプトを提供し、あなたやあなたのチームが魅力的な求人情報を簡単に作成し、潜在的な候補者とエンゲージすることができます。

:もしあなたが採用AIツール は、採用担当者に提案や便利なAIプロンプトを提供し、あなたやあなたのチームが魅力的な求人情報を簡単に作成し、潜在的な候補者とエンゲージすることができます。 応募者追跡 :あなたが便利だと思うかもしれないもう一つの機能は、ClickUpの応募者追跡システム これは、求人の応募プロセスを最初から最後まで管理するのに役立ちます。これには、候補者や応募者の整理、電子メールの送信などが含まれます。また、ClickUpの自動化やテンプレートを利用することで、候補者を採用パイプラインにスムーズに通すことができます。

:あなたが便利だと思うかもしれないもう一つの機能は、ClickUpの応募者追跡システム これは、求人の応募プロセスを最初から最後まで管理するのに役立ちます。これには、候補者や応募者の整理、電子メールの送信などが含まれます。また、ClickUpの自動化やテンプレートを利用することで、候補者を採用パイプラインにスムーズに通すことができます。 オンボーディング優れたオンボーディングエクスペリエンスは採用プロセスの一部であり、そうあるべきです。クリックアップのオンボーディングソフトウェア ClickUpは、タスク、ドキュメント、フィードバックやコラボレーションのためのコメントを追跡可能で、新入社員トレーニングを合理化することで、最高のオンボーディング・エクスペリエンスを提供します。候補者はより早く入社し、より早く影響を与え始めることができます!

ステップ5:面接の準備

デジタルマーケティング担当者の面接では、スキルと資格、経験、ソフトスキル、カルチャーフィットの4つの側面をカバーしたい。面接プロセスをどのように構成するかによって、異なる担当者がこれらの側面をカバーすることもあれば、1ラウンドですべてをカバーすることもあります。

とはいえ、この4つの側面それぞれについて、あなたがカバーしようと努力できることをいくつか挙げてみましょう:

スキルと資格

の経験について尋ねる。 デジタルマーケティングツール と関連するスキル(インスタンスンス、獲得マーケターが必要な場合、Google広告、Google Analytics、SEO、Google Search Console、その他のツールに関する知識をチェックする。

戦略開発、キャンペーンプランニング、プロジェクト管理に対する彼らのアプローチを理解するよう努める。

経験

以前の仕事について話を聞き、共同や部門横断的な仕事をしたことがあるか、他人を管理したことがあるか、どのような課題に直面し、克服してきたかを理解する。

これまでの経験が、あなたの求めるものとどのように合致するかを理解する。ただし、その役割に必要な経験年数は何年という固定観念は持たないこと。経験が少なくても、その役割でやることのできる優秀な候補者を逃してしまうかもしれません。

ソフトスキル

デジタルマーケティングマネージャーに不可欠なソフトスキルについて先にお話ししました。面接の時間を使って、それぞれの候補者がどのようなスキルを身につけているかを把握しましょう。やることは状況的な質問や利息について聞くことです。

例えば、読んでいる本や他の学習源、最近何かスキルアップしたかなどを尋ねることで、彼らの成長や学習へのアプローチを測ることができます。

文化的適合性

優秀な候補者が見つかっても、あなたの組織の文化に合っていなければ仕事にならないかもしれません。企業文化の問題は、解決するのが最も難しいが、最も重要な問題の1つであることが多い。

あなたやあなたの組織にとって文化的フィットとは何かを考え、候補者の関連する資質を引き出すために行動的な質問をしましょう。

見出しを得るには、以下を使います。 インタビューテンプレート を使えば、面接プロセスをよりよく構成し、偏見をなくし、組織に適した人材を見つけることができます。

ステップ6:採用プロセスをカスタマージャーニーのプロセスと同じように考える。

候補者の旅はカスタマージャーニーと変わりません。これらはエンド・ツー・エンドの候補者ジャーニーの典型的なステップです:

採用チーム/リクルーターは、企業やポジションについての認知度を高めます:

説得力のある職務内容 採用ブランディング努力 企業文化や価値を中心とした採用マーケティング戦略

配慮:* シームレスな応募プロセスを提供し、会社の仕事環境、成長の機会、従業員の福利厚生への洞察を提供することに重点を置いています。

シームレスな応募プロセスを提供し、会社の仕事環境、成長の機会、従業員の福利厚生への洞察を提供することに重点を置いています。 Preference: キャリア開発プログラム、サポート仕事文化、または革新的なプロジェクトなど、独自のセールスポイントを強調することによって組織を差別化し、候補者が他よりもあなたの組織を選択することを強制することが大きな課題である。

キャリア開発プログラム、サポート仕事文化、または革新的なプロジェクトなど、独自のセールスポイントを強調することによって組織を差別化し、候補者が他よりもあなたの組織を選択することを強制することが大きな課題である。 採用: このフェーズでは、効率的なコミュニケーション、クリアされた期待、前向きな候補者体験によって、選択プロセスを合理化する。

このフェーズでは、効率的なコミュニケーション、クリアされた期待、前向きな候補者体験によって、選択プロセスを合理化する。 エンゲージメント:* 新入社員が成功するために必要なツール、リソース、サポートを持っているため、効果的なオンボーディングは、エンゲージメントへの最短距離です。

新入社員が成功するために必要なツール、リソース、サポートを持っているため、効果的なオンボーディングは、エンゲージメントへの最短距離です。 ロイヤリティこのフェーズでは、継続的なフィードバックと評価を通じて、従業員のエンゲージメントを促進するポジティブな仕事環境を育成する。

アドボカシー最後のフェーズは、従業員との関係を構築し、ソーシャルメディアやレビューサイトなどでポジティブな経験を共有するよう奨励することで、従業員がブランドアンバサダーとなるよう力を与えることである。

見逃せないデジタルマーケティングマネージャー採用テンプレート4選

デジタルマーケティングマネージャーを採用する方法について説明してきましたが、作業量を増やさずにやるためにはどうすればいいかを見ていきましょう。採用担当者は、やることリストを短縮できる適切なテンプレートがあれば、仕事を半分に減らすことができます。

採用プロセスを加速させ、候補者をシームレスに追跡するために使用できる4つの採用テンプレートを追跡します:

1.採用プロセスを効率化し、可視化するテンプレート。

ClickUpの採用候補者テンプレートは、採用プロセスを追跡・管理するために設計されています。

を使えば、デジタルマーケティングチームにふさわしい候補者を探す手間が省けます。 ClickUpの採用候補者テンプレート。 このテンプレートは以下の用途に最適です:

カスタマイズ可能な評価尺度を使用して候補者を評価し、公正な採用プロセスを確保する。

チェックリスト、期日、リマインダーの整理

追跡ボードやインタラクティブテーブルを使った応募者の比較

2.候補者を公正かつ客観的に評価するためのテンプレート。

ClickUpの採用選考マトリックステンプレートは、新入社員の採用プロセスを整理・追跡するために設計されています

採用の最大の欠点は、何千人もの候補者を一度にスクリーニングすることだ。 ClickUpの採用選択マトリックステンプレート を使用すると、次のようなことが可能になり、採用業務が楽になります:

求人応募の分類と追跡

スキル、資格、経験などの基準を用いて履歴書と候補者データを評価する。

迅速かつ客観的な採用決定

3.タレント・ソーシング・プロセスを変革するテンプレート。

ClickUpの募集・採用フォルダテンプレートは、人材ソーシングプロセスを変革するためにデザインされた包括的なツールキットを提供します。

採用プロセスの簡素化は

/を使用することで https://clickup.com/templates/recruiting-and-hiring-t-90061003552 ClickUpの求人・採用フォルダテンプレート /%href/

には、以下のような便利な機能があります:

簡単な求人情報掲載

効率的な候補者追跡

標準化された面接スコアカード

効率化された応募フォーム

4.採用経験をプランし、整理するためのテンプレート。

ClickUpの採用チェックリスト・テンプレートを手に入れよう

オンボーディング・プロセスがスムーズであれば、戦いの半分は勝ったようなものだと言われる。

プロセスを簡単にするために ClickUpの採用チェックリストテンプレート。 このテンプレートは、採用タスクの360度の概要を提供します:

採用に対する期待を明確にし、文書化する

新しい候補者を採用するための合理的なワークフローを構築する

ソーシングからオンボーディングまで、すべての採用フェーズを把握する

新デジタルマーケティングマネージャーの成功設定

新入社員には、激励の言葉や効果的なアイスブレーキングセッションとともに、チームの仕事をスピードアップするためのツールが必要です。

その ClickUpマーケティング・ソフトウェア は、革新的な機能のホストとAIツール一式を備えており、新しくデジタルマーケティングマネージャーに任命された方の仕事をサポートします。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Brain.png ClickUp Brainウィジェット /%img/

クリックアップ・ブレインは、タスク、ドキュメント、人、会社の知識をAIで接続する。

新入社員の創造力をフローさせる。

AIツールやナレッジベースは、新入社員のスタートダッシュをサポートします。ClickUpBrainは、マーケティング担当者がキャンペーンのアイデア、コンテンツの概要、ブログ、ケーススタディ、電子メールなどを作成するのに役立つAIツールです。マーケティングチームは、専門家が作成したAIツールを活用することができます。 ClickUpブレイン :

ClickUpの中で、そしてClickUpに接続された仕事に基づいて、即座に正確な回答を得る。

AI Knowledge Manager :ClickUp内のドキュメント、タスク、プロジェクトから質問し、回答を得ることができます。

:ClickUp内のドキュメント、タスク、プロジェクトから質問し、回答を得ることができます。 AIプロジェクトマネージャー: プロジェクトを自動化するだけでなく、タスク、ドキュメント、人に関するリアルタイムのAIレポート作成で進捗も自動化します。

プロジェクトを自動化するだけでなく、タスク、ドキュメント、人に関するリアルタイムのAIレポート作成で進捗も自動化します。 仕事のためのAI Writer:あなたのチームがコンテンツを作成し、24時間365日利用可能なパーソナルアシスタントと即座に応答するのに役立ちます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Tools-for-Marketing-Teams-Write-a-Case-Study-Example.gif ClickUp マーケティングチームのためのAIツール 事例例を書く /%img/

ClickUp Brainの仕事用AI Writerを使って、事例を光速で書く。

デジタルマーケティングキャンペーンのキュレーションを数分で行うことができます。

新入社員であれ、長年勤めている社員であれ、マルチチャネルのマーケティングキャンペーンを管理するのは混沌としているものです。すぐに使えるテンプレートがいくつかあれば、細かい作業が抜け落ちるのを防ぎ、チームがキャンペーンを迅速に進め、数分以内にコンテンツを作成できるようになります。

マーケターに愛用されているClickUpのテンプレートをご紹介します:

クリックアップのマーケティングチームテンプレート

ClickUp Marketing Teams Templateで、共同ワークフローとドキュメント共有を通じてマーケティングチーム全員を組織化しましょう。

テンプレート ClickUp マーケティングチーム テンプレート マーケターがマーケティングプロセス全体を一箇所で可視化するのに役立ちます。チームの様々なタスクを整理し、タイムラインを追跡し、所有者を定義するのに役立ちます。また、各キャンペーンのパフォーマンスメトリクスとアナリティクスも提供します。

ClickUp マーケティングプランテンプレート

ClickUpマーケティングプランテンプレートで汗をかかずにマーケティングを成功させよう

テンプレートを使用する ClickUp マーケティングプランテンプレート を使えば、マーケティングキャンペーンのプランニング、追跡、最適化を一度に行うことができます。

このテンプレートを使えば、簡単に以下のことができます:

達成可能なマーケティングオブジェクトの設定

目標を達成するためのタスクを実行可能なステップに整理する

内蔵のメトリクスとアナリティクスで進捗を追跡します。

/参照 https://clickup.com/templates/marketing-report-kkmvq-6103968 , /%href/

ClickUp デジタルマーケティングレポートテンプレート

ClickUpのこのテンプレートを使って、デジタルマーケティングのパフォーマンスに関する鍵を収集、分析、共有しましょう。

ClickUpのデジタルマーケティングレポートテンプレート を使えば、すべてのキャンペーンを一箇所で追跡・レポート作成できます。このテンプレートは、全体的なパフォーマンスを測定するためのビジュアライゼーションと、成功と機会を特定するための詳細な分析を提供します。また、鍵のリアルタイムアップデートも提供します。 マーケティング目標 .

新入社員が自分のアイデアを素早く実現できるようにする。

デジタルマーケティングマネージャーは、初日から具体的なアイデアで自分自身を証明したいと思うでしょう。そこでClickUpのマーケティングソフトウェアがチームをサポートします: