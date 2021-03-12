Safety Wing でリモートワークの未来を垣間見る

リモートワーカーが世界を支える時代は、長い間、その兆しを見せていましたが、2021年の苦難は、その実現をさらに近づけたと言えます。リモートワークのメリットが広く認識され、その場所にとらわれない働き方を支援するスタートアップ企業が成長する中、この新しいリモートワークの潮流は、今後も続くものと考えられます。

しかし、リモートワークの未来はどのようなものになるのでしょうか？その成長の立役者は誰なのでしょうか？仕事の未来を形作る、リモートワークの新たなトレンドと、それを可能にする新しいテクノロジーや企業について、いくつかご紹介しましょう。

職場は変化するでしょうか？

要するに、職場は必ず変えなければならない。それ以外の選択肢はない。

それは、目に見えない脅威（咳 COVID-19）の存在だけでなく、パンデミックが大きなニュースになる前から、仕事の世界はすでに変化していたからです。テクノロジー、先見性、そしてオープンマインドな従業員を持つ企業は、オフィスからこの新しい COVID 中心の世界への移行を、あまり混乱なく実現しました。一方、適応に苦労した企業は、残念ながらその過程で多くの困難に直面し、中には倒産した企業もあります。

リモートワーカーに対応する企業が増える中、彼らを支援するための動きが急加速しています。この一時的なリモートワーカーの急増は、リモートワーカーの割合が高まった世界がどのような姿になるかについて、私たちに驚くべき洞察をもたらし、さらに多くの企業がリモートワークの可能性に目を向けるきっかけとなりました。

現在、リモートワークのトレンドとして盛んなものは何ですか？

新しい年には必ず課題が伴いますが、2021 年は関係者全員にとって困難な年であったことは間違いありません。試練と苦難にもかかわらず、場所にとらわれない働き手たちのコミュニティからは、近い将来も続くと思われるいくつかの明確なトレンドが浮かび上がってきています。

都市からの脱出

世界中で全国的なロックダウンが実施される中、大都市の魅力は低下の一途をたどっているようです。私たちが皆知っていて、愛してきた活気あふれる社交場、文化のホットスポット、そして見事な街並みは、その機能を停止しています。その代わりに、高額の賃貸料、人通りのない通り、緑地の不足が残っています。

COVID-19 の影響で、多くの人々が優先順位を見直しています。新鮮な空気、緑豊かな空間、手頃な価格の住宅を求める声がリストの上位を占め、多くの人々が都市部の街から郊外の田園地帯へと移り住んでいます。

革新的なリモートワーク用ソフトウェア

テクノロジーの助けがなければ、リモートワークの世界は存在しなかったと言っても過言ではありません。生産性アプリ、ビデオ会議ソフトウェア、安全なメッセージングシステム、その他関連するあらゆるものが、リモートワークの円滑な運営を容易にしています。昔ながらのレンガとモルタルでできた恒久的なオフィススペースの必要性は、ますます時代遅れになってきています。

リモートワークの成長を支えているものは何ですか？

リモートソフトウェア。

テクノロジーの進歩と未来志向の企業は、リモートワークが世界中でこれほど普及し、リモートワーカーが国境を越えて簡単に仕事ができるようになった大きな貢献者です。少し前までは、リモートワークという概念はばかばかしいとさえ考えられていました。しかし、それは当然のことでした。当時、接続を維持するための仮想プライベートネットワーク、グループ会議ソフトウェア、 リモートワークツールなどはありませんでした。

現在では、エストニアの e-Residency などのプログラムを利用すれば、完全にオンラインで会社を設立することは簡単です。世界中のどこからでも、従業員の採用、入社手続き、給与の支払いを行うことを支援する企業がいくつかあります。ClickUpの生産性プラットフォームにより、チームの管理がこれまで以上に簡単になりました。Zoom を使用すると、ボタンをクリックするだけでチームミーティングを開催でき、TeamFlow などのオンラインオフィスでは、バーチャルな休憩室も設置できます。

リモート勤務者の福利厚生

デジタルノマドやリモートワークという概念が2000年頃に誕生して以来、先見の明のある人々は資源をプールし、市場に迎合してきました。今日では、ノートパソコンと信頼性の高いインターネット接続さえあれば、必要なものをすべて手に入れることがかつてないほど容易になっています。企業はグローバルな人材プールというメリットを認識していますが、リモートワーカーも同様です。就職の選択肢はもはや地理的な境界に制限されません。自分の地域にある企業の中から選ぶ必要はなく、世界中の企業の中から自由に選ぶことができます。

そのため、企業は、リモートワークのポジションを提供するだけでは不十分であることに気づきました。従業員は、より柔軟な勤務スケジュール、医療保険、有給休暇などの福利厚生を期待しているからです。SafetyWing の Remote Health（チームメンバー全員が、居住地に関係なく利用できるグローバルな健康保険）などの製品を用いて、リモートワークの最高の未来を構築している企業もあります。従来の現地採用を行う企業とは対照的に、リモート企業はより幅広い人材プールから人材を選ぶことができるため、健康保険は大きな課題となっています。SafetyWing のユニークな製品では、従業員の勤務地に関係なく、世界中の従業員を、カスタマイズしやすい同じプランで簡単にカバーすることができます。

その仕事を行うためのツールが整備されたことで、従来は従来のやり方に固執していた企業も、リモートワークの可能性に対してよりオープンな姿勢を示すようになってきています。その結果、リモートワーカーが増え、この新興業界に対応しようとする企業も増えていきます。そして、永続的な成長という素晴らしいサイクルが生まれるのです。少なくとも、私たちはそう願っています。

将来のリモートワークのトレンドとは？

世界中の3 分の 2 の企業が、パンデミック中に採用したリモートワークのポリシーを継続するプランを立てていることから、このリモートワークのトレンドは今後も続く見通しです。

「ハイブリッド・ワークプレイス」の台頭

すべての企業が完全にリモートワークに移行するとは予想していませんが、多くの企業がハイブリッドシステムを採用する可能性があるでしょう。これは、コアチームの一部が社内で働き、他のメンバーが在宅で仕事をするシステムです。このハイブリッドシステムのメリットは、企業が両方のメリットを享受できることです。つまり、世界中から優秀な人材を確保できると同時に、柔軟性を高めながら、強力な企業文化を維持することができるのです。

スタートアップ企業は、リモートワークサービスに引き続き注力する

自営業のリモートワーカーやリモートワークの導入を検討している企業は、日常業務の効率化に常に取り組んでいます。実際、Upwork の「2020 Future Workforce Report」によると、フリーランサーの 77% が、テクノロジーによって仕事を見つける機会が増えたと回答しています。従来の職場から仮想職場に移行するには、まったく異なるアプローチとまったく新しいツールセットが必要です。ミレニアル世代と Z 世代の従業員が市場を席巻し始めるにつれ、この分野ではさらに多くのイノベーションが見られるようになるでしょう。

メンタルウェルビーイングと「現実の」コミュニケーションに焦点を当てる

多くのリモートワーカーが直面する大きな問題の一つは、主に同僚とのつながりの欠如による孤独感です。人間は本来、社会的な生き物であり、リモートワークは、非常に孤立した状況に陥りやすいものです。

社交性を保つことは従業員の責任であるのと同様に、チーム間のリアルタイムのつながりを促進することはマネージャーの責任でもあります。従業員は、オフィスにいても、バルバドスのビーチにいても、自分が会社にとって貴重な存在であることを認識している必要があります。定期的なビデオ通話は、その解決策の一部に過ぎません。しかし、チームが世界中にさらに分散化するにつれて、マネージャーは結束力を高めるためのより想像力豊かな活動が必要になってきています。

週の労働時間の短縮

CoSo Cloud の最近のアンケートによると、リモートワークをしている人の 77% は、自宅で仕事をしているほうが生産性がはるかに高いと答えています。理論的には、この生産性の向上により、従業員は同じ収入を維持しながら週の労働時間を短縮することができます。リモートワークの世界だけでなく、多くの企業が、4 日間勤務制の導入という従来の常識に逆行する動きを見せています。彼らは、生産性を最大限に高めた 4 日間の勤務で、生産性が低下した 5 日間の勤務と同じ量の仕事をこなせることを証明したいと考えているのです。

結論

リモートワークにはまだ問題が残っていることは間違いありません。

孤独を感じることもありますし、「気分が乗らない」日には気が散ってしまいがちで、必要な励ましをくれる同僚も周りにいません。効果的なリアルタイムのコミュニケーションで克服しなければならないハードルは、言うまでもありません。

幸い、テクノロジーの進歩のスピードと、企業や個人によるリモートワークへの投資により、こうした問題はまもなく解消される見通しです。

世界でも最も優秀な頭脳たちが、リモートワークのあらゆる問題を解決する新しいツール、スマートソフトウェア、さらには仮想村さえも創造するために集結しています。

革新的な思考を持つ強力なチームがリモートワークの世界を支えているため、その将来の可能性は無限大です。コラボレーションと知識の共有、企業をより高い水準に維持し、グローバルな医療と福利厚生を求めること、そしてまだ存在しないものを創造することを恐れないことで、リモートワークの世界をより良く、誰もが利用できるようにするのは私たち次第です。

リモートワークをしている方、またはリモートチームを管理している方は、ぜひご一報ください。あなたの会社を素晴らしい職場にするために必要なものは何ですか？