2024年、タスクを自動化するためのIFTTT代替案ベスト10

仕事が勝手に完了したらいいのに、と思ったことはないだろうか。If This, Then That (IFTTT)のようなツールは、あなたの仕事を狙っているわけではないが、あなたの仕事を楽にしてくれることは間違いない。この自動化に対応したアプリを使えば、通常はうまく連携しないアプリを簡単に接続でき、ワークフローを効率化し、手作業を減らすことができる。

しかし、IFTTTがすべての人の好みに合うとは限らない。では、代わりになるものは何だろう?

このガイドで、IFTTTのようなアプリの魔法、ワークフロー自動化ソフトウェアで探すべきもの、2024年最高のIFTTT代替品について学びましょう。

IFTTTのようなツールを使えば、プラットフォーム間のデータのフロー、ハンドオフ、トリガーを自動化できる。カスタムアプレットを作るのも、何百もの既成のアプレットから選ぶのも無料だ。

SurveyMonkeyのリードをCRMに自動的に追加したり、ソーシャルメディアのフォロワーにお礼を言ったり、仕事から帰ったらスマートセキュリティシステムを解除したりするためのアプレットを作成しましょう。

何を探すべきか IFTTTの代替?

IFTTTの代替を探しているのであれば、次のようなものを求めている。 IFTTTの統合 と似ているが、もう少し便利な機能がある。以下のような機能を選ぶことをお勧めする:

ユーザーフレンドリーなインターフェース : 自動化ツールは超直感的である必要がある。自動化ツールは、超直感的である必要があります。勝利への道をドラッグ・アンド・ドロップすることを可能にする、コードなしのプラットフォームを選びましょう。また、クロスデバイスの互換性を心配する必要がないように、Windows、Android、Appleデバイスと互換性のあるソリューションを使用するのも良いでしょう。

カスタマイズ: ほとんどのIFTTTの代替は、この機能のためにより多くを支払う必要があるかもしれませんが、いくつかの種類のカスタマイズが可能です。自動化プロセスをスピードアップするために、既製のアプリテンプレートがあるプラットフォームを探しましょう。

ワークフロー自動化* : Alexaやスマートライトの自動化はクールだが、実際の仕事を自動化するツールを使うのがベストだ。IFTTTに代わる最高のツールは、人事、営業、マーケティング、カスタマーサービスなど、さまざまなビジネス・プロセスをカバーしている。

アクセスのしやすさ:モバイルアプリを使えば、外出先でもトリガーベースの自動化を簡単に設定できる。クラウドベースのプラットフォームであれば、オフィスでも外出先でも自動化を管理できる。

2024年に使いたいIFTTTのベスト10

自動化の準備はできましたか?光の速さで仕事をするためのIFTTTの代用品をチェックしてみよう。

1.Zapier

Zapierは人気のIFTTT代替ツールで、驚くほど多くの高品質な統合と自動化に対応している。 カスタムワークフローの構築 ドラッグアンドドロップビルダーで複数のツールを使ってカスタムワークフローを作成したり、独自のコード不要アプリを作成したりできます。カスタムリードジェネレーション、オンボーディング、クライアントポータルのダッシュボードは、適切なZapierセットアップであなたのものになります。

Zapier 最高の機能。

Zapierテーブルでデータを保存、更新、操作するためのZapier接続を作成する。

カスタムAIチャットボットの構築

OpenAIのようなツールを既存のアプリと組み合わせる

日付、通貨、テキストを好みのフォーマットに自動変換する

Zapier リミット 制限

一部のユーザーは、Zapを作成した後に編集するのは難しいと言っている。

ユーザーからはタスク自動化 Zapier プライシング

Freeプラン: 100タスク/月

100タスク/月 スターター: 750タスクで$19.99/月

750タスクで$19.99/月 プロフェッショナル: 2,000 タスクで $49/月

2,000 タスクで $49/月 チーム: 2,000タスクで月69ドル

2,000タスクで月69ドル 会社:価格についてはお問い合わせください。

ザピア 評価とレビュー

G2: 4.5/5 (1,100 件以上のレビュー)

4.5/5 (1,100 件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (2,700 件以上のレビュー)

**2.パワー自動化

あなたのチームはMicrosoft製品にどっぷりですか?Power Automateは、MicrosoftのIFTTTの代替製品で、ローコード機能とAIを組み合わせて、本格的な包括的自動化を実現する。他のIFTTTの代替機能ほどユーザーフレンドリーではないが、Microsoft Power Automateは、非常に特殊な機能を必要とする、より技術的なチームに最適だ。

Power Automate 最高の機能

自動化の作成、編集、拡張にCopilot AIを使用。

ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)は、古いレガシーシステムを自動化する。

デジタルプロセス自動化 (DPA) は、オンプレミスまたはクラウド上で実行されるすべてのサービスを自動化します。

Power Automate独自のカスタムワークフローを作成することも、テンプレートから選択することもできます。

Power Automate* リミット 自動化 テンプレート

Power Automate は Microsoft のエコシステムの一部であるため、Microsoft 製品に限定して仕事をする場合にのみ使用する意味があります。

より多くのアプリとの統合を望むユーザーもいる。

Power Automate は Microsoft のエコシステムの一部である。

Power Automate プレミアム: 15ドル/月/ユーザー

15ドル/月/ユーザー Power Automate* プロセス: 1ボットあたり月額$150

Power Automate* 評価とレビュー Power Automate* 評価とレビュー

G2: 4.5/5 (380+ reviews)

4.5/5 (380+ reviews) Capterra: 4.4/5 (170+ reviews)

3.ラマラボ自動化 **3.

かわいい名前に騙されてはいけない:LlamaLabはIFTTTに代わる、かなり堅牢な(しかも無料の)自動化アプリだ。機能はそれほど多くないが、ベルやホイッスルのない自動化アプリが欲しいなら最適だ。

フローチャートスタイルのインターフェイスでビジュアルなプロセスを構築でき、380のビルディングブロックが最初から付属している。🦙

LlamaLab 自動化 最高の機能

プラグインAPIやHTTP、webhook経由でアプリを統合

他のユーザーの作成済みフローをコピーして生産性を高める LlamaLab Automateをスマホに対応させ、写真の管理、オーディオやビデオの録音、テキストメッセージの送信を自動化

LlamaLabは、時間や場所など何百もの条件に基づいてトリガーを作動させることができます。

LlamaLab 自動化 リミット

アンドロイド端末でのみ利用可能

RedditまたはLlamaLabsフォーラムでのみ問題をレポート作成できます。

ラマラボ 自動化 価格

無料です。

ラマラボ 自動化 評価とレビュー 無料

4.Make

Makeはプロセス自動化のためのコード不要のビジュアルプラットフォームだ。このゲームで最も直感的なツールの1つを作ったので、エントリーへの障壁を低くしたいのであれば、これはあなたのためのIFTTTの代替になるかもしれない。

このシンプルなプラットフォームで、リアルタイムまたは事前定義されたスケジュールで動作する無限のドラッグ&ドロップワークフローを構築しよう。

Make 最高の機能

Makeのプラットフォームをホワイトレーベル化し、自社の顧客やクライアントに自動化を提供できる。

Make には何千ものビルド済みアプリが付属していますが、独自にカスタマイズすることも無料です。

条件文をワークフローを最適化する 横道にそれることを恐れていませんか?トリガーが失敗した場合の代替ワークフローを設定する



を作成します。

一部のユーザーは、Make が操作ごとの価格設定ではなく、スライド制の価格設定を提供することを望んでいます。

Make にはより強力なサポートドキュメントが必要だと言うユーザーもいる。

Make pricing

無料バージョン

**10,000件の操作で月額9ドル、年額課金

Pro: $16/month for 10,000 operations, billed annually (プロ版: $16/month for 10,000 operations, billed annually)

$16/month for 10,000 operations, billed annually) チーム: $29/月、10,000 オペレーション、年間請求。

$29/月、10,000 オペレーション、年間請求。 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。

評価とレビュー

G2: 4.7/5 (200 件以上のレビュー)

4.7/5 (200 件以上のレビュー) Capterra: 4.8/5 (350 件以上のレビュー)

5.LeadsBridge

LeadsBridgeは異なるタイプの自動化ツールです。顧客関係管理(CRM)プラットフォームにより重点を置き、ウェブサイトからソーシャルメディアまでのリードソースに接続します。

すべての部署がこの恩恵を受けられるわけではありませんが、SalesforceやHubSpotで頻繁に仕事をする営業、カスタマーサービス、マーケティングチームにとっては、大きな時間節約になります。

LeadsBridgeの主な機能

CRMからカスタムオーディエンスを自動的にリターゲティング

オンラインとオフラインの追跡データを統合

必要な接続がない場合は、LeadsBridgeにカスタム統合をリクエストしてください。

LeadsBridgeは、OracleやMySQLなど、他のIFTTTの代替よりも多くの業界固有の統合を持っています。

リードブリッジのリミット

LeadsBridgeは、広告、マーケティング、営業向けに特別に構築されているため、そうでない場合は、このプラットフォームから価値を得られない可能性が高い。

一部のユーザーは、データ転送間の長いラグを報告している。

LeadsBridge 価格について

無料

スターター: 800リードで$22/月、年払い

800リードで$22/月、年払い プロ: 2,000リードで月額$60、年額請求

2,000リードで月額$60、年額請求 ビジネス:* カスタムリード月額$999、年額請求

リードブリッジの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (30件以上のレビュー)

4.5/5 (30件以上のレビュー) *Capterra: 4.4/5 (50件以上のレビュー)

6.Notion/Automate.io

NotionはAutomate.ioを吸収合併し、オールインワンのプロジェクト管理とノート作成のメガ帝国にさらなる価値を加えました。プロジェクトの引継ぎやデータベース管理など、面倒なタスクを自動化することで、手間を減らし、価値を生み出すまでの時間を短縮します。

Notion/ Automate.io 最高の機能.

Automate.ioは200以上の自動化に対応しています。

繰り返しテンプレートを作成し、人手を介さずにデータベースエントリー を自動生成します。

作成するワークフロー自動化 を作成し、カスタマイズ可能なボタンを押すだけでダッシュボードで利用できるようにします。

ハブテンプレートを使用して、自動化ドキュメントやアプリなどを 1 つの Notion ページにまとめることができます。

Notion/ Automate.io リミット

Notionの自動化は、他のIFTTTの代替と比べるとリミットあり。

Notion は自動化に関するドキュメントをもっと充実させる必要があると、何人かのユーザーが言っている。

Notion/ Automate.io pricing

無料 です。

です。 プラス: $8/月/ユーザー、年払い

$8/月/ユーザー、年払い ビジネス: ユーザーあたり月額15ドル、年額課金

ユーザーあたり月額15ドル、年額課金 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。

Notion/* Automate.io 評価とレビュー ビジネス:月15ドル、年間課金 企業:月15ドル、年間課金

G2: 4.7/5 (4,800 件以上のレビュー)

4.7/5 (4,800 件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (1,900 件以上のレビュー)

**7.セリーゴ

Celigoは企業向けにサービスとしての統合プラットフォーム(iPaaS)を提供している。このIFTTTの代替サービスは、AIと自動化技術を組み合わせ、あらゆるユースケースに対応し、技術者でなくても利用できるように設定されている。

Celigo の主な機能。

Celigo Integration Marketplaceでビルド済みの統合アプリやテンプレートをチェックできる。

Celigoは、シングルサインオン(SSO)を含む企業レベルのセキュリティを備えています。

非ITユーザー向けに設計されていますが、Celigoでは技術ユーザーもカスタムコードを挿入することができます。

統合アセットの再利用による時間の節約

セリーゴのリミット

一部のユーザーは、Celigoは大規模なデータセットの処理に苦労していると言います。

EDIやFTPトランザクションが少しかさばるという声もあります。

Celigo 価格について

価格はお問い合わせください。

セリーゴの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (400 件以上のレビュー)

4.6/5 (400 件以上のレビュー) Capterra: 4.6/5 (50+ reviews)

8.Zoho Flow

Zohoはビジネスソフトウェアの素晴らしいスイートを持っているが、統合や自動化に対応したい場合は、サブスクリプションにZohoフローを追加することができる。ソーシャルメディアのフォロワーリストからCRMにリードをプッシュしたり、Shopifyのカスタマーが問題を抱えたときに自動的にZendeskのチケットを作成したり、Asanaの新しいタスクが発生したときにSlackでチームにpingを送ったりと、使い方は無限大だ。🤩

Zoho Flow 最高の機能。

Zoho ドラッグアンドドロップビルダーを使用して、洗練されたトリガーシーケンスを作成できます。

事前に作成されたフローライブラリから選択可能

もっとカスタムが必要ですか?Zohoのネイティブ言語であるDelugeでコードを書き、高度なワークフローを作成できます。

各自動化の履歴ログを一元ビュー

ゾーホーフロー リミット

チュートリアルやハウツーガイドがもっとあればと思うユーザーもいる。

接続が不安定との声も

ゾーホーフロー 価格について

スタンダード: 1組織あたり月額10ドル、年額課金

1組織あたり月額10ドル、年額課金 プロフェッショナル: 1組織あたり月額$24、年払い

ゾーホーフロー* 評価とレビュー*

G2: 4.3/5 (20 件以上のレビュー)

4.3/5 (20 件以上のレビュー) Capterra: 4.2/5 (10+ reviews)

9.Workato

ハイテクへの対応とローコード自動化ツールのバランスを取りたいなら、Workatoを使おう。このIFTTTの代替ツールは、あらかじめビルドされた初心者向けのものから選ぶことができる。 ワークフローアプリ またはカスタムアプリとボット。🤖

ワーカート 最高の機能

ワーカート 最高の機能

WorkatoコパイロットはAIツール

Integrately は非技術者向けのツールであると自称していますが、多くのユーザーは、接続問題のトラブルシューティングにはプログラミングのスキルが必要であると述べています。

他のユーザーは、Integrately にもっと良いエラーメッセージがあればと述べています。

インテグレートリーの価格

無料

スターター: $19.99/月、年額課金

$19.99/月、年額課金 プロフェッショナル: $39/月、年払い

$39/月、年払い グロース: $99/月、年額課金

$99/月、年額課金 ビジネス: $239/月、年払い

評価とレビューを含みます。

G2: 4.7/5 (580 件以上のレビュー)

4.7/5 (580 件以上のレビュー) Capterra: N/A

その他 自動化ツール

ここにリストアップされた10のIFTTT代替ツールは、あなたのために多くの力仕事をしてくれるだろうが、あなたのビジネスのためにすべてをやることはできない。実際の仕事をやること、それには多くの時間とリソースが必要だ。

ClickUpのオールインワンの生産性ワークスペースは、自動化ソリューションと手を取り合い、あなたの仕事時間を節約します。✨

すべてのToDoを追跡する ClickUpタスク .各タスクに階層と依存関係を作成し、ClickUpを離れることなくチャット、ファイル、ドキュメントなどを接続できます。

ClickUpタスクで依存関係を直接ビュー、追加、割り当て、コメントする。

自動化もご用意しています。100以上の ClickUp 自動化 タスクステータスを変更したり、プロジェクトを割り当てたり、テンプレートを生成したりします。カスタムの自動化も自由に作成できます。

ユーザーによる更新や説明を含む、スペース全体のアクティブおよび非アクティブな自動化をすばやくビューおよび管理する。 クリックUp AI 自動化との相性は抜群です。ClickUpのAIは、あなたの役割やタスクに合わせてカスタマイズされた、世界で唯一の役割特化型AIツールです。AIにあなたが誰で、どんな仕事をしているのかを伝えるだけで、ロボットがあなたの代わりに力仕事をしてくれます。電子メールの作成、カスタマーサポートレポートの作成、テキストの要約、コピーの編集など、AIツールにお任せください。

ClickUp AIを使って、コピーや電子メールの返信などをより速く、より洗練されたものにしよう。

クリックアップの最大の機能。

すべての知識、メモ、アジェンダを1つの場所に保管 ClickUp ドキュメント /を使う。 https://clickup.com/ja/blog/2271/undefined/ オンラインコラボレーション /%href/ でリアルタイムに /とリアルタイムで共同作業を行う。 https://clickup.com/features/whiteboards クリックアップホワイトボード /を使えば ワンクリックで大きなアイデアをプロジェクトに変換

でカスタムダッシュボードを構築。 ClickUp 目標 で仕事をスピードアップClickUpテンプレート クリックUpリミット

ClickUp AIは有料プランでのみご利用いただけます。

ClickUpには便利な機能がたくさんあるため、初心者がプラットフォームを使いこなすには時間がかかる場合がある

クリックアップの価格について

Free Forever 無制限: 無料

無料 無制限:ユーザー1人につき月額7ドル

ビジネス: 12ドル/月/ユーザー

12ドル/月/ユーザー ビジネスPlus: ユーザーあたり月額$19

ユーザーあたり月額$19 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 ClickUp AIは、すべての有料プランでワークスペース・メンバー1人あたり月額5ドルでご利用いただけます。

クリックアップの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,100 件以上のレビュー)

4.7/5 (9,100 件以上のレビュー) Capterra: 4.6/5 (3,900 件以上のレビュー)

オールインワン 自動化プラットフォーム

私たちは技術スタックが大好きですが、この技術はいつも一緒とは限りません。IFTTTの代替は、完璧な解決策ではないが、アプリ間のギャップを埋めるための素晴らしいソリューションだ。しかし、完璧な解決策とは言えない。プラットフォーム、目標追跡ソフトウェア、そして、アプリの間を飛び回る必要がある。 タスク管理 すべてを1つのプラットフォームに集約する時ではないでしょうか?ClickUpは、タスク、プロジェクト、ドキュメント、テンプレート、自動化などを1つに統合します。私たちはトータルパッケージと言えるでしょう。🎁

しかし、私たちの言葉を鵜呑みにする必要はありません。ClickUpワークスペースを無料で作成し、私たちのプラットフォームを実際にご覧ください。ぜひお試しください: 今すぐClickUpにご登録ください。