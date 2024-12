Wikiの整理をこれまで以上に簡単にする、MediaWikiの代替となる9つのベスト！

ウィキペディアを利用した回数は数え切れないほどだろう。しかし、ウィキペディアがこれほど素晴らしいプラットフォームである理由は何だろうか?

さて、MediaWikiはここで大きな役割を果たしたかもしれない。あまり知られていませんが、MediaWikiはウィクショナリーやウィキクォートのような他のwikiプロジェクトを含む、ウィキメディア財団の多くのウェブサイトを動かしています。

お気に入りの番組のファンダム・ページをクリックしたことがありますか?それらのwikiページはおそらくMediaWikiを使って作られています!🤔

それは素晴らしいことかもしれませんが、MediaWikiは長期的には設定と管理が複雑すぎて終わることがあります。それが知識ベースの複雑な共同作成のためにバックアップツールを持つことがスマートである理由です。

それを念頭に置いて、私たちはあなたが正しい選択をするのを助けるために、ベストのMediaWiki代替の選択をまとめました!

MediaWikiとは?

Via: メディアウィキ MediaWikiは無料かつ オープンソースソフトウェア 誰でも簡単で消化しやすいレイアウトで情報を作成、整理、表示することができるオープンソースのソフトウェア。世界中の何千ものビジネスで使用されており、PHPスクリプト言語を活用してデータベースを表示する。

技術に精通していないチームのために、MediaWikiは複雑なHTMLやCSSコードに飛び込むことなくwikiを作成するのに役立つwikitextフォーマットを提供しています。このプラットフォームのSandboxは、新参者のためのテストフィールドのような役割を果たすことができる。その中で、ユーザーは様々な機能を試しながらダミーページを作成し、修正することができる。

MediaWikiは コラボレーションと知識の共有 特にオンライン百科事典の領域において。しかし、オープンソースという性質上、一般的に企業には豊富な編集オプションは提供されていない。🖥️

MediaWikiの代替で何を探すべきか?

MediaWikiの代替を探し始める前に心に留めておくべきいくつかの特徴があります:

スケーラビリティ: 拡張し続けるデータベースを収容するために適切な量のストレージを提供するwikiエンジンを探します。 * セキュリティコラボレーション: チーム全体が同じwiki上で一緒にコミュニケーションし、仕事をすることを可能にする知識共有ソリューションを手に入れましょう。階層やユーザー階層に基づいてデータベースへのアクセスレベルを制御できるものであればなおよい。 ユーザーフレンドリー: 簡単なマークアップ言語を使用し、ドラッグ・アンド・ドロップのようなコード不要の機能を持つ文書管理システムを利用するのがベストです。 多言語サポート: 利用者の範囲を広げるために、多言語をサポートするwikiエンジンを手に入れるのが理想的です。 テキスト検索: 段落の海で特定の単語を探すのは耐え難いことです。堅牢なテキスト検索オプションは、wikiの閲覧や編集をより速くします。 ファイルタグ付け: ファイルタグ付けを使用すると、簡単にそれらを見つけるために、任意のドキュメントにラベルを設定したり、さらなる仕事のために共同作業者にそれらを割り当てることができます。 バージョン管理: 変更を追跡し、文書の旧バージョンをビューおよびリストアできるプラットフォームを好むかもしれません。

9 多様なプロジェクトのためのスケーラブルなMediaWikiの代替!

私たちは今日見つけることができるMediaWikiの最高の9つの代替のリストをキュレートしました。私たちのレビューはそれぞれのソリューションのコンフィギュレーションを探索する手助けをしますが、最終的な選択はあなたが構築しているwikiのタイプにかかっていることを覚えておいてください。それでは潜入してみましょう!🎉

1. ClickUp

ClickUp AIを使用して、ドキュメント内のコンテンツを編集、要約、スペルチェック、長さの調整を行う。

ClickUpは、Wikiやプロジェクト・ドキュメントの作成、データの整理や編集など、ワンランク上の機能を満載したワンストップ・ドキュメンテーション・ソリューションです。 リアルタイムコラボレーション .

レバレッジ ClickUp ドキュメント を作成・メンテナーする。 拡張機能付き知識ベース 文書関連のタスクやプロジェクトも処理しながら。この無料ツールは、次のような機能を提供します:

簡単なドラッグ&ドロップ操作で、ドキュメント内にネストされたページを作成できます。

ドキュメントの相互リンク

アイテムを削除せずにアーカイブする

リッチテキストフォーマットを活用して美しいwikiを作成

ボーナス・ヒント:ゼロから始める必要はありません。 ClickUp Wikiテンプレート を使用して、すべてのwikiタスクを一元化し、どのようなユースケースにもアクセス可能な、企業ブランドのナレッジベースを作成できます!

ClickUpを使えば、Wikiを設定することができます。 ワークスペース階層構造 を表示し、ユーザーのビュー/編集許可を調整します。すべてのビューとスペースを使用して、wikiの包括的なビューを取得し、誰が何を担当しているかを確認します。 ClickUpのユニバーサル検索 と実用的なファイルタグ機能で、すぐにアイテムを見つけることができます!😍

ClickUpユニバーサル検索は、ワークスペース全体や他の接続作業アプリでも、タスク、ドキュメント、ファイル、ユーザー、チャット、ダッシュボードを素早く検索することができます。

wikiツール内蔵のClickUp Docsは、コラボレーションのために設計されています。Wikiツール インスタント・ライブ・コラボレーション 機能では、複数のユーザーがリアルタイムでwikiを編集できます。ネームタグや複数のカーソルを辿って、何が仕事なのかを確認することができます!

チームと一緒にwikiプロジェクトのアイデアを練りたいですか? ClickUp ホワイトボード は、チームが集まってブレインストーミングをしたり、魅力的なナレッジアイテムを作成したりできる場所です。チームメンバーをタグ付けすることもできます。 特定のコメント または 校正ワークフロー !

時間を節約するには クリックUp AI を使えば、wikiを完了するためのアイデアが尽きることはない!このAIの相棒にプロンプトを投げるだけで、次のような膨大な文書を得ることができる。 プロジェクト概要 やテストプランを数秒で作成できます!また、10以上の言語に対応するフルタイムの翻訳者としても機能します。

ClickUp の主な機能

ClickUp Docsで魅力的なwikiを作成し、共同作業を行うことができます。

検索とタグ付けが簡単にできるプロセス効率の向上 ドラッグ&ドロップのインターフェイスを使用して、ドキュメントをページ/サブページとして整理。

仕事をPDF、HTML、さらにはMarkdownに変換してエクスポート

ドキュメントは安全なクラウドベースに保存

1,000以上のプラットフォームと統合

モバイルアプリケーション チームマネージャーは場所を選ばない

簡単 バージョン管理 チームでフィードバックを共有し コメント、チャット、メンションによるコミュニケーション 階層ベースのコントロールと許可

プロジェクトやコンテンツの執筆、要約、翻訳をAIがサポート。

スケーラブルなストレージ

読みやすさを向上させるコードブロックフォーマット・オプション

クリックアップのリミット

ClickUpの包括的な機能に慣れるには時間がかかるかもしれない

ユーザーはまだフル機能のモバイルアプリを見ていない

クリックアップの価格

Free Forever* (永久無料)

(永久無料) 無制限: $7/月/ユーザー

$7/月/ユーザー ビジネス: 1ユーザーにつき12ドル/月

1ユーザーにつき12ドル/月 企業: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 ClickUp Brain:すべての有料プランで、ワークスペースメンバー/月$5でご利用いただけます。

*すべてのリストは年間課金モデルです。

クリックアップの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,100件以上のレビュー)

4.7/5 (9,100件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (3,900件以上のレビュー)

2.DokuWiki

Via: DokuWiki MediaWikiと同様に、DokuWikiもPHPプログラミング言語で動作します。仕事をプレーンテキストファイルとして保存するため、データベースを必要としません。そのクリーンで読みやすい構文により、初心者でも簡単にwikiをまとめることができます。

DokuWikiには、アクセスコントロールと認証コネクタが組み込まれています。さらに、このプラットフォームを社内の コンテンツ管理システム (CMS)、あるいは プロジェクト開発 の作業スペース。

ユーザーは好きなテンプレートをダウンロードしてカスタムし、特定のユースケースのためのwikiを作成することができます。以下のようなものがあります。 ナレッジベース用テンプレート ワードプレス、ウェブサイト

DokuWiki の主な機能

簡単なインストールとセットアップ

低いシステム要件

多言語をサポート

特定のユースケースのテンプレートをプロバイダー提供

認証コネクター内蔵

DokuWiki のリミット

余分な機能を求めている人にとっては、地味なツールと思われるかもしれません。

初期レンダリングプロセスが少し遅い場合がある。

DokuWiki の価格

無料です。

DokuWiki の評価とレビュー

G2: 3.9/5 (10件以上のレビュー)

3.9/5 (10件以上のレビュー) Capterra: 4.5/5 (10件未満のレビュー)

3.TiddlyWiki

Via: TiddlyWiki オンラインノンリニアノートブックとして、TiddlyWikiはメモ、リマインダー、ストーリー、Wikiを含むその他のドキュメントを保存することができます。実際、データを保存する場所を選ぶこともでき、wikiはいつでもアクセス可能です。

自動保存を有効にして、wikiやドキュメントが誤って削除されるのを防ぎましょう。編集中にOKボタンとDeleteボタンの両方でトリガーされ、ドラッグ&ドロップでドキュメントの持ち運びができます。🆗

あなたのwikiにスパイスを加えたいなら、TiddlyWikiのカスタムベクターアイコンギャラリーをナビゲートできます。ダニや矢印、オリジナルのTwitterロゴ(現在はX)など、様々なアイコンを使って、あなたの文章をより見やすくすることができます。さらにこのプラットフォームでは、セーフモードでカスタムを制限することができます。

TiddlyWiki の主な機能

特定のボタンでトリガーされる自動保存機能

ドラッグ&ドロップ機能付きシンプルエディター

ベクターアイコンの豊富なギャラリー

セーフモードによるカスタムの制限

TiddlyWiki のリミット

プロフェッショナルなwikiを必要とするビジネスには不向きかもしれません。

コミュニティのサポートがリミット

TiddlyWiki の価格

無料

TiddlyWiki 評価とレビュー

まだレビューはありません

4.ヌクリーノ

MediaWikiの代替として、Nuclinoは例外的に軽量で、主に必要なものをプロバイダーし、迅速であることに重点を置いています。簡単なドラッグアンドドロップエディターで、チームは単一の作業スペースでシームレスに編集できます。

最小限のインターフェイスにもかかわらず、このプラットフォーム上で包括的なwikiを作成することができます。メモの追加、タスクの割り当て、ファイルの埋め込みなどが可能です!

複数のビューを使えば、ドキュメントでも特定のタスクでも、必要なものは何でも引き出せる。同じ機能で、データをフィルタリングし、チームメンバー全員のより正確なナレッジアイテムを得ることができます。

Nuclinoでは、コメントを残したり フィードバックを提供する をwikiにフィードバックし、タイムリーな生産性を可能にする。また、Nuclino Sidekick を活用することもできます。 ブログ記事の作成 と簡略化する 技術コンテンツ .

ヌクリーノ最大の機能

リアルタイムコラボレーション

ドラッグ&ドロップエディター

コメントやフィードバックの追加機能

素早く検索できるマルチビュー

AIライティングアシスタント

Nuclino のリミット

バージョン管理には改善が必要

仕事のインポートを考えている人にとって、リミットのある統合は問題となる可能性がある。

Nuclino の価格

無料 です。

です。 標準 :5ドル/月

:5ドル/月 プレミアム: 10ドル/月

*リストはすべて年間課金モデルです。

Nuclino の評価とレビュー

G2: 4.5/ 5 (20件以上のレビュー)

4.5/ 5 (20件以上のレビュー) *Capterra: 5/5 (70件以上のレビュー)

5.ギットブック

Via: ギットブック GitBookは、技術チームが製品の立ち上げからさまざまな社内ナレッジベースやAPIまで、すべてを文書化できる最新の文書化プラットフォームだ。すっきりとしたインターフェイスで、最小限のセットアップで実行できる。

主に包括的なプロジェクトデータを保存するプラットフォームとして使われていますが、GitBookはGoogleドキュメントなど他のプラットフォームからのインポートをサポートしています。これにより、Googleドキュメントでwikiコンテンツを書いていた場合、中断したところからすぐに始めることができます。📝

GitBookは、複雑でなく、使いやすいWikiを必要とするチームに最適です。 共同作業ツール など、文書を作成、整理、公開するためのもの。 製品開発プロセス または 研究プラン .

複数の統合機能を使えば、GitBook 内の他のアプリからアラートを受け取ったり、Discussions オプションで変更を提案したりできます。

GitBookの主な機能

他のツールからのインポートをサポート

チームの活動フィード

最小限のセットアップ

Slack、Jiraなどのプラットフォームとの統合

GitBookのリミット

ユーザーはエディターの不具合によるフォーマットの問題に悩まされることがある。

使い始めは直感的に操作できないかもしれない

GitBookの価格

無料 です。

です。 プラス: $6.70/月

$6.70/月 Pro :12.50ドル/月

:12.50ドル/月 企業:価格についてはお問い合わせください。

*リストはすべて年間課金モデルです。

GitBook の評価とレビュー

G2: 4.7 (130 件以上のレビュー)

4.7 (130 件以上のレビュー) Capterra: 4.5/ 5 (15+ reviews)

6.WackoWiki

Via: ワッコウィキ WackoWikiは、直感的なWYSIWYG(What You See Is What You Get)エディターを提供する機能的なwikiエンジンです。プラットフォームは複数の言語をサポートし、MariaDB/MySQLと互換性があります。

チームメンバーはコメントを残して、すべてのwikiの改善を提案することができます。コメントは電子メール通知をトリガーするので、作成者はループを維持しやすくなります。

さらに、WackoWikiにはプロジェクトやサムネイルに使える複数のデザインテーマがあります。オタク向けに、このプラットフォームにはいくつかのキャッシュレベルがあり、クリックに反応するまでの時間を短縮することができる。 はあなたのワークフローを最適化する。 を最適化します!😏

WackoWiki 最大の機能

WYSIWYGエディター

リビジョンの完全制御

複数のキャッシュレベルによる効率的な処理

コメントによるコラボレーション

豊富なサムネイル作成

WackoWiki のリミット

WackoWikiは詳細なwiki編集を求めるチームにとって最良の選択肢ではないかもしれません。

統合機能がない

WackoWiki の価格

無料

WackoWiki の評価とレビュー

まだレビューはありません

7.ウォーリング

Via: XWiki XWikiはオープンソースの wikiソフトウェアです。 Javaで書かれたソリューション。シンプルなWYSIWYGエディターをユーザーに提供します。CSVやExcelなどのファイルをインポートしたり、PDF、RTF、XMLなどの複数のフォーマットに_エクスポートすることができます。

XWikiの主な機能の1つは、他のアプリケーションと統合するためのRESTful APIを提供しながら、関係データベースに構造化されたデータを格納できることです。

コラボレーションに関して言えば、XWikiはチームがwikiからメンバーを追加したり削除したり、編集許可を与えたり、変更が加えられたときにRSSフィードで通知を受け取ったりすることを可能にします。バージョン管理機能を使えば、wikiに加えられた編集を追跡したり、以前のイテレーションを復元することもできます。

XWiki の主な機能

共同編集のサポート

リレーションシップ・データベースに格納された構造化された情報

統合のためのRESTful APIを提供

WYSIWYGエディター

様々なファイルタイプのインポートとエクスポート

バージョン管理をサポート

XWiki のリミット

XWikiの基本機能はすべてのチームに対応するわけではありません。

プラットフォームが一日中不具合を起こすインスタンスが存在する可能性がある

XWikiの価格

無料( )

) スタンダード・ブロンズ :1ユーザーにつき1.92ユーロ/月

:1ユーザーにつき1.92ユーロ/月 プロシルバー :ユーザーあたり月額3.83ユーロ

:ユーザーあたり月額3.83ユーロ Pro Gold : ユーザーあたり19.17ユーロ/月

: ユーザーあたり19.17ユーロ/月 プロ・プラチナ: 38.33ユーロ/月/ユーザー

*リストはすべて年間課金モデルです。

XWikiの評価とレビュー

G2: 4.4/ 5 (10件以上のレビュー)

4.4/ 5 (10件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (20件以上のレビュー)

9.Wiki.js

Via: wiki.js AWSとDigitalOceanのマーケットプレイスで利用可能なWiki.jsは、ノード.js上で動作し、Javascriptで書かれたwikiエンジンである。この無料ソフトウェアは、マークアップフォーマット間の変換にPandocを有効にする機能など、多くの強力な設定を提供する。

WYSIWYG、WikiText、あるいは古き良きHTMLなど、複数のエディターを使うことができる。Wiki.jsはまた、wikiの全体的な外観をライトモードやダークモードに設定したり、ビジュアルをデザインしたり挿入したりするカスタマイズも可能です。 フローチャート と UMLダイアグラム .

データはクラウド、GitHub、ローカルストレージのいずれかに保存できます。数回のクリックでチームメンバーを追加し、許可を編集し、2FAを使ってセキュリティを強化します。🔏

Wiki.jsの主な機能

複数のエディターオプション

豊富なカスタム機能

多言語サポート

ダイアグラム作成が可能

二要素認証によるセキュリティ強化

Wiki.jsのリミット

ユーザーエクスペリエンスの改善

インターフェイスに慣れるまで時間がかかるかもしれない

Wiki.jsの価格設定

無料

Wiki.jsの評価とレビュー

G2: 4.2/ 5 (10+ reviews)

4.2/ 5 (10+ reviews) Capterra: 4.1/ 5 (20+ reviews)

最高のMediaWiki代替ツール?ClickUpでAIを整理、編集、活用!

私たちが紹介するMediaWikiの代替ツールは、最小限の努力でwikiを作成するのに役立ちます。

しかし、もしあなたがまだ二の足を踏んでいるのであれば、ClickUpを試してみる価値があります!このプロジェクト管理ツールを使って、次のことができます。 ドキュメントを管理する , コンテンツを生成する をAIで生成し、あなたのwikiを際立たせましょう! 無料アカウントに登録する に登録し、数分で一流のwikiを作成し始めましょう!💃