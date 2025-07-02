10 Perangkat Lunak Konstruksi Berbasis AI Terbaik pada Tahun 2025

AI tidak hanya mengubah cara kita membangun—tetapi juga mengubah cara kita memikirkan proses pembangunan.

Dari otomatisasi pemeriksaan keselamatan hingga optimasi tenaga kerja dan bahan, alat AI membuat proyek konstruksi menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Dan dengan anggaran yang ketat, jadwal yang berubah-ubah, dan ekspektasi klien yang lebih tinggi, memiliki perangkat lunak AI yang tepat dapat menjadi perbedaan antara keterlambatan dan penyelesaian tepat waktu.

Dalam blog ini, kami telah mengumpulkan 10 perangkat lunak konstruksi AI terbaik, dirancang untuk membantu Anda tetap unggul, menghemat biaya, dan membangun dengan lebih cerdas.

📊 Penelitian Menunjukkan: Pasar AI dalam konstruksi global diperkirakan akan melonjak dari $4,86 miliar pada 2025 menjadi $22,68 miliar pada 2032, dengan pertumbuhan CAGR yang mengesankan sebesar 24,6%. Pertumbuhan pesat ini didorong oleh kemampuan AI untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mengubah cara proyek dikerjakan, memberikan keunggulan besar bagi para pengadopsi awal.

Perangkat Lunak Konstruksi Berbasis AI Terbaik dalam Sekilas

Alat Fitur terbaik Terbaik untuk Tim prakonstruksi membutuhkan dokumentasi visual yang cepat. ClickUp – Pengelolaan tugas berbasis AI– Otomatisasi alur kerja kustom– Diagram Gantt, dasbor, Dokumen, dan Obrolan– Lebih dari 1.000 integrasi Tim konstruksi yang mengelola proyek kompleks dengan dokumen terpusat dan otomatisasi. Rencana gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. OpenSpace. ai – Tur 360° lokasi yang dipetakan ke denah lantai– Pembuatan digital twin dan daftar periksa AI– Integrasi dengan Procore, Autodesk, PlanGrid– API Insights untuk analisis Tim prakonstruksi yang membutuhkan dokumentasi visual yang cepat Harga khusus Procore – Platform terpadu untuk penjadwalan, anggaran, dan dokumen– Analisis dan peramalan berbasis AI– Aplikasi seluler untuk pembaruan di lapangan– Integrasi dengan alat BIM dan ERP Tim konstruksi skala besar yang membutuhkan alat AI terpusat Harga khusus Fusion 360 – Desain generatif dengan AI– Pemodelan parametrik– Simulasi dan analisis bawaan– Platform CAD/CAM/PCB terintegrasi Tim desain dan teknik yang membutuhkan CAD cerdas $85 per bulan per pengguna Fieldwire – Pelacakan tugas dan pembaruan secara real-time– Manajemen gambar dan denah– Laporan dan pemberitahuan yang didukung AI– Pengalaman berbasis mobile Tim konstruksi yang membutuhkan laporan real-time di lokasi proyek Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $54/bulan per pengguna PlanSwift – Pengukuran digital berbasis AI– Perakitan dan templat kustom– Laporan dan integrasi Excel– Antarmuka seret dan lepas Tim perkiraan yang membutuhkan pengukuran digital yang akurat $145,75 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan) DroneDeploy – Misi drone otomatis– Peta 2D dan model 3D yang dihasilkan AI– Analisis volume, kemajuan, dan anomali– Integrasi gambar 360° permukaan tanah Tim konstruksi yang mengumpulkan data lokasi melalui pemetaan udara dan darat Paket berbayar mulai dari $499/bulan per pengguna viAct – Deteksi bahaya berbasis penglihatan komputer– Peringatan real-time dan kepatuhan keselamatan– Integrasi model 3D dengan umpan kamera langsung– Keamanan data dan add-on modular Tim keselamatan dan kepatuhan yang membutuhkan pengawasan AI Sekitar $83/bulan (berdasarkan $1.000/tahun per modul); Harga khusus AI Clearing – Pelacakan kemajuan AI dengan penglihatan komputer– Deteksi perubahan secara real-time– Laporan visual otomatis dan analisis Tim proyek yang memantau proyek konstruksi kompleks atau proyek pada tahap awal Harga khusus AVEVA Insight – Pemeliharaan prediktif dengan AI– Dashboard dan peringatan tanpa kode– Platform cloud yang skalabel– Pengenalan pola untuk keandalan aset Tim operasi industri yang mengelola aset berskala besar Harga khusus

Mengapa Perangkat Lunak Konstruksi Berbasis AI Menjadi Lebih Penting dari Sebelumnya?

Kecerdasan Buatan (AI) telah menjadi hal yang esensial untuk menjaga proyek tetap berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Dengan biaya yang terus meningkat, kekurangan tenaga kerja, dan tuntutan klien yang semakin meningkat setiap hari, tim konstruksi membutuhkan alat yang dapat menangani tugas-tugas berat.

Inilah yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak konstruksi AI yang tepat untuk Anda:

Percepat proses penawaran dan proposal dengan perkiraan biaya dan jadwal yang dihasilkan oleh AI.

Deteksi keterlambatan dan kelebihan anggaran sejak dini dengan menganalisis data proyek secara real-time.

Otomatiskan tugas-tugas berulang di lokasi proyek seperti memantau kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan memperbarui jadwal.

Tingkatkan keselamatan di lokasi kerja dengan kamera dan sensor bertenaga AI yang mendeteksi bahaya secara instan.

Jadikan kolaborasi lebih lancar dengan menyinkronkan rencana, pembaruan, dan laporan di seluruh tim dan perangkat.

Rencanakan sumber daya dengan lebih efisien dengan belajar dari penggunaan sebelumnya dan pola proyek.

🏗️ Fakta Menarik: Orang Romawi kuno menciptakan beton khusus—terbuat dari kapur, air laut, dan abu vulkanik—yang begitu tahan lama, sehingga banyak struktur mereka seperti Pantheon dan saluran air masih berdiri kokoh setelah hampir 2.000 tahun. Insinyur modern saat ini mempelajari "beton Romawi" ini untuk menginspirasi bahan konstruksi yang lebih tahan lama dan berkelanjutan.

10 Perangkat Lunak Konstruksi Berbasis AI Terbaik yang Dapat Digunakan

Mari kita lihat 10 solusi perangkat lunak konstruksi AI terbaik yang dapat mengubah cara Anda membangun, merancang, dan mengelola proyek.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya.

1. ClickUp

Coba ClickUp secara gratis hari ini Rencanakan, kelola, dan lacak proyek konstruksi dari pra-penjualan hingga konsep hingga penyelesaian — semuanya dalam satu tempat di ClickUp.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, adalah platform manajemen proyek all-in-one yang memanfaatkan AI untuk mengoptimalkan alur kerja konstruksi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kolaborasi tim.

ClickUp for Construction Teams membantu Anda merencanakan, mengelola, dan melacak proyek konstruksi dari pra-penjualan hingga konsep hingga penyelesaian — semuanya dalam satu tempat. Kelola sumber daya dalam Daftar, jadwalkan tugas di Kalender, atau geser tanggal di diagram Gantt. ClickUp Views memberikan Anda lebih dari 10 tampilan untuk merencanakan semuanya tanpa repot.

Dengan bantuan AI kontekstual ClickUp Brain, tim konstruksi dapat mengotomatisasi tugas-tugas berulang, menghasilkan dokumentasi proyek secara instan, dan mendapatkan jawaban real-time tentang tugas, dokumen, dan anggota tim. Pembuat otomatisasi yang dapat disesuaikan memungkinkan pengguna untuk membuat alur kerja menggunakan bahasa alami, mengurangi upaya manual, dan meminimalkan kesalahan.

Tanyakan pertanyaan seperti “Tugas izin apa yang sudah terlambat?” atau “Ketergantungan kontraktor mana yang perlu diperbarui?” dan Brain akan memberikan ringkasan berdasarkan data real-time. Anda juga dapat melihat ringkasan proyek secara sekilas, seperti status lokasi, keterlambatan, atau kelebihan biaya.

Ringkas aktivitas proyek Anda, identifikasi tren, dan tandai item yang memerlukan perhatian dengan AI kerja paling lengkap di dunia, ClickUp Brain.

💡 Tips Pro: Kami tahu lokasi Anda bisa menjadi sibuk—tetapi Anda tetap bisa tetap produktif. Faktanya, 4 kali lebih produktif—dengan Talk to Text! Ketika Anda tidak punya waktu untuk mengetik pembaruan atau membuat tugas secara manual: Buka ClickUp Brain MAX — teman AI desktop Anda

Cukup ucapkan “Ketika pengecoran beton selesai, buat tugas inspeksi”—dan Talk to Text di Brain MAX akan mengurusnya dengan penugasan dan tenggat waktu.

Gunakan suara Anda untuk mencatat pembaruan seperti “Pemasangan rangka atap 90% selesai”—Brain MAX akan mengubahnya menjadi tugas tercatat atau catatan lapangan, ideal untuk lokasi kerja yang sibuk. Kendalikan ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain MAX—gunakan suara Anda untuk membuat, merangkum, dan mengelola tugas tanpa menggunakan tangan.

Dalam webinar ClickUp ini, Anda akan mempelajari fitur dan strategi yang dapat Anda gunakan untuk manajemen konstruksi yang efektif 👇

Otomatiskan tugas rutin, kelola jadwal, dan tangani dokumentasi, mengurangi upaya manual dengan Autopilot Agents.

AI Cards akan memberikan wawasan dan rekomendasi instan langsung dalam alur kerja Anda, membantu tim membuat keputusan yang lebih cepat dan didukung data.

Rencanakan, lacak, dan selesaikan proyek konstruksi kompleks dengan alat manajemen proyek yang kuat dari ClickUp—seperti diagram Gantt, papan Kanban, dan dasbor ClickUp. ClickUp Docs, ClickUp Chat, dan ClickUp Whiteboards menyimpan semua komunikasi dan file di satu tempat, sementara lebih dari 1.000 integrasi memastikan konektivitas yang mulus dengan alat standar industri.

ClickUp terintegrasi dengan mulus dengan alat Building Information Modeling (BIM) dan memiliki templat manajemen konstruksi ClickUp yang siap pakai untuk memudahkan Anda memulai.

Dapatkan template gratis Pantau kemajuan, awasi target, dan selesaikan semua proyek Anda tepat waktu dengan Template Manajemen Konstruksi ClickUp.

Terbaik untuk

Tim konstruksi yang ingin mengotomatisasi alur kerja, mengonsolidasikan dokumentasi, dan mengelola proyek kompleks dengan alat yang didukung AI.

Ukuran tim

Tim kecil beranggotakan 5-20 orang, perusahaan konstruksi yang sedang berkembang, perusahaan menengah, dan organisasi tingkat korporasi.

Kasus penggunaan ideal

Ideal untuk tim konstruksi yang mengelola proyek-proyek multiple, mengoordinasikan subkontraktor, dan melacak kemajuan di berbagai lokasi dan zona waktu.

Fitur terbaik

Pengelolaan tugas dan dokumen yang didukung AI

15+ tampilan yang dapat disesuaikan, termasuk diagram Gantt, papan Kanban, dan kalender.

Otomatisasi alur kerja dengan bahasa alami menggunakan ClickUp Brain

Alat bawaan seperti Dokumen, Obrolan, Papan Tulis, dan Dasbor

Lebih dari 1.000 integrasi, termasuk Slack, Google Drive, alat BIM, dan lainnya.

Keuntungan

Sangat dapat disesuaikan dengan alur kerja yang fleksibel

Meningkatkan produktivitas di seluruh tim dan tugas.

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Ini memungkinkan Anda melakukan tepat apa yang Anda inginkan. Bidang kustom dan tampilan kustom memungkinkan Anda membuat alur kerja dan proses sendiri yang disesuaikan dengan lingkungan kerja Anda.”

Kekurangan

Fitur yang melimpah untuk pengguna baru

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Ada begitu banyak fitur sehingga bisa terasa membingungkan pada awalnya.”

Harga ClickUp

Peringkat G2 & Capterra

G2: 4.7/5 (8.400+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.700+ ulasan)

💡 Tips Pro: Gunakan Template Catatan Rapat Konstruksi untuk mendokumentasikan keputusan penting, tindakan yang harus dilakukan, dan hambatan secara real-time. Tandai anggota tim langsung di dokumen untuk menugaskan tindak lanjut dan memastikan semua orang bertanggung jawab—tidak perlu email atau obrolan terpisah.

2. OpenSpace. ai

OpenSpace.ai membantu perusahaan konstruksi dengan mudah membuat replika digital lokasi proyek. Pasang kamera 360° di helm kerja, ambil gambar saat Anda berjalan, dan dalam hitungan menit, AI akan memetakan gambar-gambar tersebut ke denah lantai atau model BIM Anda, memberikan gambaran visual tentang kemajuan proyek dan deteksi dini masalah.

Ini adalah alat yang powerful untuk mendeteksi ketidaksesuaian, mempermudah inspeksi dengan daftar periksa AI, dan meningkatkan kolaborasi melalui integrasi dengan Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid, dan lainnya.

Terbaik untukTim prakonstruksi yang membutuhkan dokumentasi visual cepat untuk mendukung pengambilan keputusan awal.

Ukuran timMenengah hingga perusahaan besar—ideal untuk tim yang mengelola alur kerja dengan volume tinggi atau proyek multi-proyek.

Kasus penggunaan idealSangat cocok untuk kontraktor umum dan pemilik proyek yang ingin membuat replika digital lokasi proyek sebelum memulai konstruksi.

Fitur terbaik

Tur 360° di lokasi proyek secara otomatis dipetakan ke rencana proyek dalam hitungan menit.

Pembuatan digital twin untuk memvisualisasikan kemajuan dan mendeteksi kesalahan sejak dini.

Daftar periksa berbasis AI untuk inspeksi lokasi yang terstandarisasi

Integrasi dengan Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid, dan lainnya.

Insights API untuk analisis dan pelaporan tingkat lanjut

Keuntungan

Membantu tim menghemat waktu dengan menghilangkan penandaan foto manual dan mempercepat proses dokumentasi.

Seorang penilai G2 *menyebutkan: “Sangat mudah digunakan. Tim dukungan yang membantu dan antarmuka pengguna yang mudah dinavigasi untuk para pekerja lapangan yang kurang familiar dengan teknologi.”

Kekurangan

Proses pengaturan pemindaian dan integrasi kamera dapat memakan waktu.

Seorang pengulas G2 mengatakan: “Perbandingan model 3D dengan data lapangan yang sebenarnya perlu ditingkatkan. Saat bekerja dengan cepat, rendering gambar dari model tidak cukup cepat, bahkan dengan mesin yang powerful.”

Harga

Harga disesuaikan berdasarkan volume proyek dan fitur yang disertakan.

Peringkat G2 & Capterra

G2: 4.4/5 (60+ ulasan)

Capterra: 4.0/5 (1 ulasan)

📮ClickUp Insight: Hanya 7% profesional yang mengandalkan AI secara utama untuk manajemen tugas dan organisasi. Hal ini mungkin karena alat-alat tersebut terbatas pada aplikasi tertentu seperti kalender, daftar tugas, atau aplikasi email. Dengan ClickUp, AI yang sama menggerakkan alur kerja email atau komunikasi lainnya, kalender, tugas, dan dokumentasi Anda. Cukup tanyakan, “Apa prioritas saya hari ini?”. ClickUp Brain akan mencari di seluruh ruang kerja Anda dan memberi tahu Anda tepat apa yang harus Anda lakukan berdasarkan urgensi dan pentingnya. Begitu saja, ClickUp menggabungkan 5+ aplikasi untuk Anda dalam satu aplikasi super!

3. Procore

Procore menawarkan platform manajemen proyek konstruksi yang lengkap dengan fitur pengendalian dokumen berbasis AI, pengelolaan anggaran, pelaporan, dan alat kolaborasi. Procore mengintegrasikan semua fase konstruksi dalam satu platform, memudahkan koordinasi tim, pemantauan pekerjaan di lokasi proyek, dan bekerja dengan lebih cerdas.

Aplikasi selulernya memungkinkan tim untuk mengunggah dokumen, mengirimkan pembaruan, dan berkomunikasi dari mana saja. Selain itu, Procore kompatibel dengan BIM dan alat industri lainnya, meningkatkan efisiensi alur kerja secara keseluruhan.

Terbaik untukTim konstruksi skala besar yang membutuhkan platform terpusat dengan wawasan AI.

Ukuran timPerusahaan menengah hingga besar yang berfokus pada operasi proyek besar atau multi-proyek.

Kasus penggunaan idealSangat cocok untuk kontraktor utama, subkontraktor, dan pemilik proyek yang ingin mengoptimalkan setiap aspek pengiriman proyek.

Fitur terbaik

Platform terpadu untuk pengendalian dokumen, penjadwalan, anggaran, dan komunikasi.

Pembaruan real-time dan kontrol versi memastikan keselarasan antara kantor dan lapangan.

Aplikasi seluler yang andal untuk pengumpulan data dan pembaruan di lokasi proyek.

Analisis berbasis AI membantu meramalkan anggaran, memantau produktivitas, dan mengidentifikasi risiko.

Integrasi dengan alat BIM, ERP, dan penjadwalan terkemuka

Keuntungan

Mengintegrasikan data dan tim untuk alur kerja yang lebih terorganisir.

Seorang pengulas G2 mengatakan: “Yang paling saya sukai adalah Anda dapat melampirkan dokumen dan gambar ke laporan harian. Hal ini membantu memastikan bahwa informasi yang diperlukan akan mudah diakses di satu tempat.”

Kekurangan

Izin yang rumit dan otomatisasi tugas berulang yang hilang

Seorang pengulas G2 mengatakan: “Alur kerja dan modul terasa agak kaku, dan akan lebih membantu jika ada kontrol yang lebih besar atas cara alat-alat dikonfigurasi untuk kebutuhan proyek spesifik.”

Harga

Penawaran harga khusus berdasarkan volume proyek dan kebutuhan fitur.

Peringkat G2 & Capterra

G2: 4.6/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (2.600+ ulasan)

4. Fusion 360 oleh Autodesk – Solusi CAD AI terbaik

Fusion 360 dari Autodesk mengintegrasikan AI ke setiap tahap proses desain—mulai dari desain generatif dan simulasi hingga kolaborasi real-time—memberikan insinyur dan arsitek alat untuk menciptakan desain yang lebih cepat, cerdas, dan efisien. Mesin desain bertenaga AI-nya menjelajahi berbagai opsi struktural berdasarkan batasan Anda, sementara alat simulasi bawaan membantu memvalidasi kinerja sebelum konstruksi dimulai.

Fusion 360 juga menggabungkan kemampuan CAD, CAM, dan PCB dalam satu platform, menjadikannya pilihan utama bagi tim yang bekerja di berbagai disiplin ilmu.

Terbaik untuk Tim desain dan teknik yang membutuhkan CAD cerdas dengan alat generatif dan simulasi yang didukung AI.

Ukuran timPerusahaan kecil hingga menengah, tim produk yang sedang berkembang, dan kelompok insinyur perusahaan.

Kasus penggunaan idealSangat cocok untuk arsitek dan insinyur yang merancang komponen struktural yang dioptimalkan atau bagian CNC menggunakan iterasi desain yang didorong oleh AI.

Fitur terbaik

Mesin desain generatif bertenaga AI untuk opsi struktural yang cepat dan dioptimalkan.

Modeling parametrik untuk kontrol desain detail dan revisi cepat

Alat simulasi dan analisis bawaan untuk memvalidasi kinerja.

Kolaborasi real-time di cloud antar tim dan disiplin ilmu.

Alat CAD/CAM/PCB terintegrasi dalam satu antarmuka

Keuntungan

Platform CAD all-in-one yang kuat dengan harga fleksibel dan performa yang andal.

Seorang pengulas G2 mengatakan: “Antarmukanya sangat bersih dan modern, serta mencakup semua fitur yang Anda harapkan dari perangkat lunak CAD profesional.”

Kekurangan

Membutuhkan kredit cloud untuk fitur lanjutan dan tidak memiliki akses offline penuh.

Seorang pengulas Capterra mengatakan: “Saya tidak suka bahwa beberapa fitur terkunci di balik kredit berbayar tambahan, dan pekerjaan offline dibatasi.”

Harga

$85 per bulan per pengguna atau $680 per tahun per pengguna

Gratis untuk hobiis, startup, dan mahasiswa yang memenuhi syarat.

Extensi tambahan tersedia dengan biaya tambahan.

Peringkat G2 & Capterra

G2: 4.5/5 (420+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (220+ ulasan)

🏗️ Fakta Menarik: Robot yang didukung AI kini dapat memasang batu bata dan bahkan melakukan instalasi listrik yang kompleks di lokasi proyek, secara drastis mengurangi waktu pembangunan dan meminimalkan kesalahan manusia.

5. Fieldwire – Terbaik untuk analisis data AI di lokasi konstruksi

Fieldwire menghadirkan wawasan data yang didukung AI ke lokasi konstruksi. Fitur pelaporan cerdasnya mengumpulkan data real-time dari gambar teknis, tugas, foto, dan formulir, mengidentifikasi tren, hambatan, dan anomali sehingga tim dapat bertindak cepat. Dengan pelacakan masalah otomatis dan formulir kustom, komunikasi menjadi lancar, sementara aplikasi seluler yang intuitif memastikan tim tetap terhubung dan produktif di lokasi.

Terbaik untuk Tim konstruksi yang membutuhkan wawasan data real-time dan pelaporan lokasi yang terintegrasi.

Ukuran timTim kecil hingga menengah, tim lapangan, dan manajer proyek

Kasus penggunaan idealIdeal untuk tim lapangan yang mengelola beberapa lokasi proyek dan membutuhkan pembaruan real-time tanpa perlu berganti alat.

Fitur terbaik

Bagikan gambar dan denah dengan mudah bersama kontrol versi.

Pembuatan, penugasan, dan pelacakan tugas secara real-time di seluruh tim.

Laporan komprehensif dengan analisis tren, pelacakan masalah, dan metrik kinerja.

Notifikasi otomatis dan formulir kustom untuk komunikasi yang lebih efisien.

Aplikasi seluler yang intuitif untuk mengambil foto, mencatat, dan memperbarui informasi di lokasi proyek.

Pros

Membantu tim tetap terorganisir dan meningkatkan akuntabilitas.

Seorang pengulas G2 mengatakan: “Alat yang sangat berguna… Saya dapat membuat daftar periksa, tugas-tugas berbeda dengan kriteria. Ini adalah cara yang bagus untuk melacak proyek apa pun, manajemen waktu, dan pertanggungjawaban pekerja.”

Kekurangan

Mengedit rencana di desktop terkadang bisa merepotkan.

Seorang pengulas G2 mengatakan: “Sangat sulit untuk membuat atau mengedit garis atau atribut lain di komputer dengan mudah seperti yang bisa dilakukan di ponsel.”

Harga

Basic: Gratis

Pro: $54 per pengguna per bulan (tahunan)

Bisnis: $74 per pengguna per bulan (tahunan)

Business Plus: $89 per pengguna per bulan (berlangganan tahunan)

Peringkat G2 & Capterra

G2: 4.5/5 (130+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (220+ ulasan)

🔎 Tahukah Anda? Alat AI generatif dapat mensimulasikan dan mengevaluasi jutaan jadwal konstruksi dalam hitungan menit, membantu kontraktor segera mengidentifikasi rencana proyek yang paling efisien dan hemat biaya.

6. PlanSwift – Terbaik untuk perkiraan biaya konstruksi

PlanSwift menghadirkan pengukuran cerdas berbasis AI ke proses perkiraan Anda, mengklaim pengurangan waktu hingga 92% dalam pengukuran. Perangkat lunak ini menggunakan algoritma cerdas untuk memungkinkan profesional mengukur kuantitas langsung dari denah lantai digital, menghilangkan kesalahan, dan mempercepat proses penawaran.

Dengan perakitan dan templat yang dapat digunakan ulang, pengguna secara konsisten menghasilkan perkiraan yang akurat dan memperoleh visibilitas terhadap alokasi sumber daya dan biaya.

Terbaik untuk Tim perkiraan yang membutuhkan pengukuran digital cepat dan akurat serta templat alur kerja yang konsisten.

Ukuran timKontraktor kecil hingga menengah, perencana anggaran, dan tim spesialis.

Kasus penggunaan idealSangat cocok untuk kontraktor yang ingin mengurangi waktu pengukuran secara drastis dan memastikan ketepatan dalam perkiraan material dan tenaga kerja.

Fitur terbaik

Pengukuran digital yang akurat dan didukung AI langsung dari PDF atau gambar teknis.

Perakitan dan templat yang dapat disesuaikan untuk alur kerja yang konsisten

Wawasan dan analisis mendetail untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya.

Antarmuka seret dan lepas dengan alat klik dan pilih untuk kecepatan dan kemudahan.

Integrasi yang mulus dengan Excel dan alat pelaporan lainnya

Keuntungan

Antarmuka pengguna yang ramah dan dapat secara signifikan mengurangi waktu pengukuran.

Seorang pengulas G2 mengatakan: “Sangat akurat, cepat, dan andal. Saya telah menggunakan banyak program dan ini adalah yang terbaik sejauh ini.”

Kekurangan

Dukungan cloud terbatas dan kinerja yang lebih lambat pada proyek besar

Seorang pengulas Capterra mengatakan: “Mencoba membuat perkiraan lengkap melalui perangkat lunak ini adalah proses yang sangat memakan waktu. Fitur ‘one-click’ juga tidak secara akurat mendeteksi titik-titik yang saya pilih.”

Harga

$1.749 per tahun per pengguna (langganan permanen)

Peringkat G2 & Capterra

G2: 4.3/5 (25+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (390+ ulasan)

🔎 Tahukah Anda? Alat AI sedang merevolusi perkiraan biaya dengan kemampuan pengukuran digital yang sangat akurat, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk perhitungan manual.

7. DroneDeploy – Terbaik untuk penangkapan realitas AI

DroneDeploy menggunakan drone dan AI untuk mengubah cara pendokumentasian lokasi konstruksi. Platform intuitifnya menangkap peta 2D beresolusi tinggi dan model 3D dari citra udara, sementara analisis otomatis menyoroti tren, anomali, dan kebutuhan sumber daya secara real-time.

Dengan integrasi yang mulus antara gambar lapangan, visual kemajuan, dan pelaporan, tim tetap terinformasi, selaras, dan siap bertindak tanpa perlu menggali spreadsheet.

Terbaik untuk Tim konstruksi yang membutuhkan wawasan komprehensif tentang lokasi melalui pemindaian udara dan realitas lapangan.

Ukuran timOrganisasi kecil hingga skala perusahaan dengan beberapa lokasi atau proyek berskala besar

Kasus penggunaan idealIdeal untuk tim proyek yang ingin mendapatkan data visual dengan cepat—seperti peta topografi, pengukuran volume, dan perbandingan kemajuan—tanpa intervensi manual.

Fitur terbaik

Perencanaan penerbangan yang mudah digunakan dengan misi drone otomatis

Peta 2D beresolusi tinggi dan model 3D untuk visualisasi lokasi.

Analisis AI menampilkan kemajuan, perhitungan volume, dan anomali.

Dukungan untuk gambar 360° berbasis darat untuk melengkapi tampilan lokasi.

Kolaborasi berbasis cloud dan berbagi hasil kerja dengan mudah

Keuntungan

Antarmuka yang sangat intuitif, berbagi yang lancar, dan dukungan yang luar biasa.

Seorang pengulas G2 mengatakan : “DroneDeploy seperti iPhone, Macbook, atau iPad… Antarmuka pengguna sangat intuitif, dan pilot dapat dengan mudah membuat dan berbagi rencana, kemajuan, dan produk kasar.”

Kekurangan

Daftar fitur tidak selalu jelas dan beberapa fitur perencanaan misi tidak tersedia.

Seorang pengulas G2 mengatakan : “Fitur siaran langsung untuk drone bisa lebih mudah diimplementasikan.”

Harga

Perorangan: $499 per pengguna per bulan

Lanjutan: $599 per pengguna per bulan

Proyek & Perusahaan: hubungi tim penjualan untuk penawaran harga khusus.

Peringkat G2 & Capterra

G2: 4.4/5 (69+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔎 Tahukah Anda? Analisis prediktif yang didukung oleh AI dapat memprediksi risiko proyek—seperti penundaan akibat cuaca buruk atau kegagalan peralatan—sehingga tim dapat menyesuaikan jadwal secara proaktif dan menghindari hambatan yang mahal.

8. viAct – Terbaik untuk pemantauan lokasi konstruksi berbasis AI

viAct menyediakan pemantauan konstruksi berbasis AI yang didukung oleh teknologi penglihatan komputer canggih. Perangkat lunak ini menawarkan peringatan keamanan real-time, pemeriksaan kepatuhan, dan pelacakan kemajuan dengan akurasi 97% dalam mendeteksi bahaya. Platformnya mengintegrasikan siaran langsung kamera dengan model 3D lokasi proyek, memberikan manajer proyek pandangan menyeluruh dan imersif tentang pekerjaan yang sedang berlangsung.

Dari mendeteksi pelanggaran penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) hingga mengidentifikasi zona berbahaya, viAct membantu tim mencegah masalah sebelum memburuk, sambil menjaga keamanan data lokasi melalui protokol enkripsi yang kuat.

Terbaik untuk Tim keselamatan dan kepatuhan yang membutuhkan pemantauan yang akurat, otomatis, dan 24/7.

Ukuran timPerusahaan konstruksi menengah hingga skala enterprise yang mengelola proyek besar atau multi-lokasi.

Kasus penggunaan idealIdeal untuk perusahaan yang menginginkan pemantauan berbasis AI yang mendeteksi pelanggaran penggunaan APD, masuk ke zona terlarang, dan penyimpangan keamanan secara real-time.

Fitur terbaik

Mendeteksi bahaya keselamatan dengan akurasi 97% menggunakan teknologi penglihatan komputer.

Memberikan peringatan instan kepada tim tentang penyimpangan rencana dan perilaku yang tidak aman.

Mengintegrasikan model 3D dengan siaran langsung kamera untuk visibilitas lokasi yang imersif.

Menyediakan modul tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, seperti pemantauan scaffolding.

Menjaga data sensitif di lokasi kerja tetap aman dengan enkripsi dan otentikasi.

Keuntungan

Mudah diimplementasikan dan mudah diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada di lokasi proyek.

Seorang pengulas G2 mengatakan : “Sistem ini menggunakan teknologi canggih untuk menganalisis umpan video… sangat mudah diintegrasikan dengan sistem pintar yang sudah ada.”

Kekurangan

Biaya pengaturan awal yang tinggi, tergantung pada kasus penggunaan.

Seorang pengulas G2 mengatakan : “Biaya awalnya tinggi, tetapi dengan platform semacam ini, itu sepadan.”

Harga

Harga kustom—berdasarkan fitur dan skala implementasi

Peringkat G2 & Capterra

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔎 Tahukah Anda? Sistem AI dapat mengoptimalkan sistem HVAC, pencahayaan, dan komponen lain yang mengonsumsi energi dalam desain bangunan, sehingga menghasilkan struktur yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

9. AI Pembersihan

AI Clearing menggunakan visi komputer dan pembelajaran mesin untuk memantau kemajuan proyek konstruksi secara real-time. Platform ini mendeteksi perubahan kecil di lokasi—seperti dinding yang baru selesai atau infrastruktur yang terpasang—dan membandingkannya dengan aktivitas yang direncanakan, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi penyimpangan dan bertindak cepat.

Dengan analitik visual dan pelaporan otomatis, manajer proyek tetap terinformasi dan selaras sepanjang proses konstruksi.

Terbaik untuk Tim proyek yang membutuhkan pelacakan kemajuan otomatis dan berbasis visual di lokasi proyek.

Ukuran timKontraktor dan pemilik proyek skala kecil hingga menengah yang mencari pemantauan yang disesuaikan.

Kasus penggunaan idealIdeal untuk memantau konstruksi tahap awal atau proyek kompleks di mana data kemajuan visual sangat penting.

Fitur terbaik

Deteksi perubahan berbasis AI menandai perbedaan antara kemajuan aktual dan tonggak rencana.

Analisis visual real-time dan dashboard untuk membandingkan tampilan lokasi dengan hasil yang diharapkan.

Laporan otomatis memudahkan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan transparansi proyek.

Keuntungan

Meningkatkan akurasi dan visibilitas terhadap kemajuan proyek di lokasi.

Kekurangan

Adopsi yang terbatas dan kurangnya dukungan berbasis di AS.

Harga

Harga khusus—hubungi tim penjualan; kemungkinan didasarkan pada skala lokasi dan frekuensi pemantauan.

Peringkat G2 & Capterra

G2: Belum ada ulasan

Capterra: Belum ada ulasan

🔎 Tahukah Anda? Drone dan sensor yang didukung AI dapat memantau lokasi konstruksi secara real-time, secara instan mengidentifikasi risiko keselamatan atau penyimpangan dari rencana untuk menjaga proyek tetap berjalan lancar dan melindungi pekerja.

10. AVEVA Insight

AVEVA Insight menggunakan analitik bertenaga AI dan alat pemeliharaan prediktif untuk memberikan tim wawasan real-time tentang kesehatan dan kinerja aset. Perangkat lunak ini secara otomatis mengintegrasikan data dari sensor, peralatan, dan sistem operasional ke dalam dasbor terpadu, membantu tim pemeliharaan dan operasional membuat keputusan yang lebih cerdas, mengurangi waktu henti, dan mengoptimalkan efisiensi.

Dengan analitik otomatis yang terintegrasi, pemberitahuan yang dapat disesuaikan, dan skalabilitas cloud, AVEVA Insight mengubah data Anda menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Terbaik untuk Tim operasional di sektor manufaktur, energi, minyak & gas, atau industri yang membutuhkan keandalan aset berbasis data.

Ukuran timOrganisasi menengah hingga besar dengan banyak alat dan aset operasional.

Kasus penggunaan idealSangat cocok untuk manajer operasional yang bertujuan untuk mengurangi pemeliharaan tak terduga dan memperpanjang umur peralatan.

Fitur terbaik

Perawatan prediktif berbasis AI untuk mengantisipasi dan mencegah kegagalan peralatan.

Dashboard tanpa kode dan pemberitahuan otomatis untuk pengguna non-teknis

Mendukung berbagai sumber data dengan lebih dari 18 driver dan REST API.

Platform berbasis cloud yang skalabel, meminimalkan beban IT.

Pengenalan pola untuk memprioritaskan aset dan mengoptimalkan alur kerja pemeliharaan.

Keuntungan

Membantu mengoptimalkan pemeliharaan dan meningkatkan waktu operasional.

Seorang pengulas G2 mengatakan : “Berguna untuk aplikasi di mana pemeliharaan preventif tidak cukup dan memerlukan pemeliharaan prediktif.”

Kekurangan

Membutuhkan fitur tambahan dan implementasi yang lebih mudah

Seorang pengulas G2 mengatakan : “Harus menyertakan lebih banyak fitur bawaan dan kemudahan implementasi.”

Pricing

Harga disesuaikan berdasarkan jumlah aset, integrasi, dan tingkat dukungan.

Peringkat G2 & Capterra

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Belum ada ulasan

⚡Game Changer: Bahkan pertanyaan kecil—seperti detail yang terlewat dalam denah lantai—dapat menghambat pekerjaan selama berhari-hari. Dengan alat AI seperti ClickUp, Anda dapat menugaskan pertanyaan tersebut kepada orang yang tepat, mendapatkan tindak lanjut otomatis, dan melacak respons di satu tempat, sehingga proyek tetap berjalan tanpa penundaan.

Gunakan Perangkat Lunak Konstruksi Berbasis AI untuk Situs Kerja yang Lebih Efisien

Kemajuan teknologi telah mengubah wajah industri konstruksi. Dalam beberapa tahun terakhir, peran perangkat lunak AI benar-benar menjadi sorotan. Sepuluh solusi perangkat lunak AI yang luar biasa yang kami bahas hari ini telah menunjukkan kekuatan transformatif teknologi dalam industri ini.

Jika Anda siap untuk merevolusi cara Anda mengelola tugas, berkolaborasi dengan tim, dan mengawasi proyek, saatnya untuk merangkul masa depan dengan ClickUp. Rasakan langsung bagaimana platform manajemen proyek all-in-one ini dapat terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja konstruksi Anda dan meningkatkan produktivitas dengan fitur-fitur yang didukung AI.

Daftar ke ClickUp hari ini!