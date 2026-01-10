10 Perangkat Lunak Konstruksi Berbasis AI Terbaik pada Tahun 2026

AI tidak hanya mengubah cara kita membangun—tetapi juga mengubah cara kita memandang proses pembangunan.

Mulai dari mengotomatiskan pemeriksaan keselamatan hingga mengoptimalkan tenaga kerja dan bahan bangunan, alat-alat AI membuat proyek konstruksi menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Dan dengan anggaran yang semakin ketat, jadwal yang berubah-ubah, serta ekspektasi klien yang semakin tinggi, memiliki perangkat lunak AI yang tepat dapat menjadi pembeda antara keterlambatan dan penyelesaian tepat waktu.

Dalam blog ini, kami telah merangkum 10 perangkat lunak konstruksi berbasis AI terbaik, yang dirancang untuk membantu Anda tetap unggul, menghemat biaya, dan membangun dengan lebih cerdas.

📊 Penelitian Menunjukkan: Pasar AI di sektor konstruksi global diproyeksikan melonjak dari $4,86 miliar pada tahun 2025 menjadi $22,68 miliar pada tahun 2032, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) yang mengesankan sebesar 24,6%. Pertumbuhan pesat ini didorong oleh kemampuan AI untuk meningkatkan efisiensi, memangkas biaya, dan mengubah cara proyek dilaksanakan, sehingga memberikan keunggulan besar bagi para pelopor.

Sekilas tentang Perangkat Lunak Konstruksi Berbasis AI Terbaik

Alat Fitur terbaik Pilihan terbaik untuk Tim prakonstruksi membutuhkan dokumentasi visual yang cepat ClickUp – Manajemen tugas berbasis AI– Otomatisasi alur kerja yang disesuaikan– Diagram Gantt, dasbor, Dokumen, dan Obrolan– Lebih dari 1.000 integrasi Tim konstruksi yang mengelola proyek kompleks dengan dokumen terpusat dan otomatisasi Paket gratis selamanya; Tersedia penyesuaian khusus untuk perusahaan. OpenSpace. ai – Tur lokasi 360° yang terintegrasi dengan denah lantai– Pembuatan replika digital dan daftar periksa AI– Integrasi dengan Procore, Autodesk, dan PlanGrid– API Insights untuk analisis Tim prakonstruksi yang membutuhkan dokumentasi visual yang cepat Penawaran harga khusus Procore – Platform terpadu untuk penjadwalan, penganggaran, dan dokumen– Analisis dan peramalan berbasis AI– Aplikasi seluler untuk pembaruan di lapangan– Integrasi dengan alat BIM dan ERP Tim konstruksi skala besar yang membutuhkan alat AI terpusat Penawaran harga khusus Fusion 360 – Desain generatif dengan AI– Pemodelan parametrik– Simulasi dan analisis bawaan– Platform CAD/CAM/PCB terpadu Tim desain dan teknik yang membutuhkan CAD cerdas $85 per bulan per pengguna Fieldwire – Pelacakan tugas dan pembaruan secara real-time– Manajemen denah dan gambar– Pelaporan dan pemberitahuan berbasis AI– Pengalaman yang diutamakan untuk perangkat seluler Tim konstruksi yang membutuhkan pelaporan lokasi secara real-time Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $54/bulan per pengguna PlanSwift – Perhitungan volume digital berbasis AI– Perakitan dan templat kustom– Pelaporan dan integrasi Excel– Antarmuka seret dan lepas Tim perkiraan yang membutuhkan perhitungan volume digital yang akurat $145,75 per bulan per pengguna (ditagih secara tahunan) DroneDeploy – Misi drone otomatis– Peta 2D dan model 3D yang dihasilkan AI– Analisis volume, kemajuan, dan anomali– Integrasi citra permukaan 360° Tim konstruksi yang mengumpulkan data lokasi melalui pemetaan udara dan darat Paket berbayar mulai dari $499 per bulan per pengguna viAct – Deteksi bahaya berbasis penglihatan komputer– Peringatan real-time dan kepatuhan keselamatan– Integrasi model 3D dengan siaran langsung kamera– Keamanan data dan add-on modular Tim keselamatan dan kepatuhan yang membutuhkan pengawasan berbasis AI Sekitar $83/bulan (berdasarkan $1.000/tahun per modul); Harga disesuaikan AI Clearing – Pelacakan kemajuan berbasis AI dengan teknologi penglihatan komputer– Deteksi perubahan secara real-time– Pelaporan visual dan analisis otomatis Tim proyek yang memantau proyek konstruksi kompleks atau proyek pada tahap awal Penawaran harga khusus AVEVA Insight – Pemeliharaan prediktif dengan AI– Dasbor dan peringatan tanpa kode– Platform cloud yang dapat diskalakan– Pengenalan pola untuk keandalan aset Tim operasi industri yang mengelola aset berskala besar Penawaran harga khusus

Mengapa Perangkat Lunak Konstruksi Berbasis AI Kini Lebih Penting dari Sebelumnya?

Kecerdasan Buatan (AI) kini menjadi hal yang esensial untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana dan sesuai anggaran. Dengan meningkatnya biaya, kekurangan tenaga kerja, dan tuntutan klien yang semakin tinggi setiap hari, tim konstruksi membutuhkan alat yang dapat menangani tugas-tugas berat.

Inilah yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak konstruksi berbasis AI yang tepat:

Percepat proses penawaran dan proposal dengan perkiraan biaya dan jadwal yang dihasilkan oleh AI

Deteksi keterlambatan dan pembengkakan anggaran sejak dini dengan menganalisis data proyek secara real-time

Otomatiskan tugas-tugas berulang di lokasi proyek seperti memantau kemajuan, menandai masalah, dan memperbarui jadwal

Tingkatkan keselamatan di lokasi kerja dengan kamera dan sensor bertenaga AI yang mendeteksi bahaya secara instan

Jadikan kolaborasi menjadi lebih lancar dengan menyinkronkan rencana, pembaruan, dan laporan di seluruh tim dan perangkat

Rencanakan sumber daya dengan lebih efisien dengan mempelajari pola penggunaan dan proyek sebelumnya

🏗️ Fakta Menarik: Bangsa Romawi kuno menciptakan beton khusus—terbuat dari kapur, air laut, dan abu vulkanik—yang sangat tahan lama, sehingga banyak bangunan mereka seperti Pantheon dan saluran air masih berdiri kokoh setelah hampir 2.000 tahun. Para insinyur saat ini mempelajari “beton Romawi” ini untuk menginspirasi bahan bangunan yang lebih tahan lama dan berkelanjutan.

10 Perangkat Lunak Konstruksi Berbasis AI Terbaik yang Dapat Digunakan

Mari kita lihat 10 solusi perangkat lunak konstruksi berbasis AI terbaik yang dapat mengubah cara Anda membangun, merancang, dan mengelola proyek.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya.

1. ClickUp

Coba ClickUp secara gratis hari ini Rencanakan, kelola, dan lacak proyek konstruksi mulai dari tahap prapenjualan hingga konsep hingga penyelesaian — semuanya dalam satu tempat di ClickUp

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, adalah platform manajemen proyek all-in-one yang memanfaatkan AI untuk menyederhanakan alur kerja konstruksi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kolaborasi tim.

ClickUp for Construction Teams membantu Anda merencanakan, mengelola, dan memantau proyek konstruksi mulai dari tahap prapenjualan hingga konsep dan penyelesaian — semuanya dalam satu platform. Kelola sumber daya dalam Daftar, jadwalkan tugas di Kalender, atau sesuaikan tanggal di diagram Gantt. ClickUp Views menyediakan lebih dari 10 tampilan untuk merencanakan segala hal tanpa kesulitan.

Dengan bantuan AI kontekstual dari ClickUp Brain, tim konstruksi dapat mengotomatiskan tugas-tugas berulang, membuat dokumentasi proyek secara instan, dan mendapatkan jawaban real-time mengenai tugas, dokumen, dan anggota tim. Pembuat otomatisasi yang dapat disesuaikan memungkinkan pengguna membuat alur kerja menggunakan bahasa alami, sehingga mengurangi upaya manual dan meminimalkan kesalahan.

Ajukan pertanyaan seperti “Tugas perizinan mana yang sudah lewat batas waktu?” atau “Ketergantungan subkontraktor mana yang perlu diperbarui?” dan Brain akan memberikan ringkasan berdasarkan data real-time. Anda juga dapat melihat gambaran proyek secara sekilas, seperti status lokasi, keterlambatan, atau kelebihan biaya.

Ringkas aktivitas proyek Anda, identifikasi tren, dan tandai hal-hal yang memerlukan perhatian dengan AI kerja terlengkap di dunia, ClickUp Brain

💡 Tips Pro: Kami tahu lokasi kerja Anda bisa sangat sibuk—tetapi Anda tetap bisa tetap produktif. Bahkan, 4 kali lebih produktif—dengan Talk to Text! Ketika Anda tidak punya waktu untuk mengetik pembaruan atau membuat tugas secara manual: Buka ClickUp Brain MAX — pendamping AI di desktop Anda

Cukup ucapkan “Setelah pengecoran beton selesai, buat tugas inspeksi”—dan fitur Talk to Text di Brain MAX akan mengurusnya dengan penugasan dan tenggat waktu

Gunakan suara Anda untuk mencatat pembaruan seperti “Pemasangan rangka atap 90% selesai”—Brain MAX akan mengubahnya menjadi tugas tercatat atau catatan lapangan, ideal untuk lokasi kerja yang sibuk Kendalikan ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain MAX—gunakan suara Anda untuk membuat, merangkum, dan mengelola tugas tanpa perlu menyentuh layar

Dalam webinar ClickUp ini, Anda akan mempelajari fitur dan strategi yang dapat Anda gunakan untuk manajemen konstruksi yang efektif 👇

Otomatiskan tugas rutin, kelola jadwal, dan tangani dokumentasi, sehingga mengurangi pekerjaan manual dengan Autopilot Agents.

AI Cards akan memberikan wawasan dan rekomendasi instan langsung dalam alur kerja Anda, membantu tim mengambil keputusan yang lebih cepat dan didasarkan pada data.

Rencanakan, lacak, dan selesaikan proyek konstruksi yang kompleks secara efisien dengan alat manajemen proyek yang andal dari ClickUp—seperti diagram Gantt, papan Kanban, dan Dasbor ClickUp. ClickUp Docs, ClickUp Chat, dan ClickUp Whiteboards menyimpan semua komunikasi dan file di satu tempat, sementara lebih dari 1.000 integrasi memastikan konektivitas yang mulus dengan alat-alat standar industri.

ClickUp terintegrasi dengan mulus dengan alat Building Information Modeling (BIM) dan memiliki Template Manajemen Konstruksi ClickUp yang siap pakai untuk membantu Anda memulai.

Dapatkan templat gratis Lacak kemajuan, pantau target, dan selesaikan semua proyek Anda tepat waktu dengan Template Manajemen Konstruksi ClickUp

Pilihan terbaik untuk

Tim konstruksi yang ingin mengotomatisasi alur kerja, mengonsolidasikan dokumentasi, dan mengelola proyek kompleks dengan alat yang didukung AI.

Ukuran tim

Tim kecil beranggotakan 5–20 orang, perusahaan konstruksi yang sedang berkembang, perusahaan menengah, dan organisasi tingkat korporat.

Contoh penggunaan yang ideal

Sangat cocok untuk tim konstruksi yang mengelola beberapa proyek, mengoordinasikan subkontraktor, dan memantau kemajuan di berbagai lokasi dan zona waktu.

Fitur terbaik

Manajemen tugas dan dokumen yang didukung AI

Lebih dari 15 tampilan yang dapat disesuaikan, termasuk diagram Gantt, papan Kanban, dan kalender

Otomatisasi alur kerja dengan bahasa alami menggunakan ClickUp Brain

Alat bawaan seperti Dokumen, Obrolan, Papan Tulis, dan Dasbor

Lebih dari 1.000 integrasi, termasuk Slack, Google Drive, alat BIM, dan lainnya

Keunggulan

Sangat dapat disesuaikan dengan alur kerja yang fleksibel

Meningkatkan produktivitas di seluruh tim dan tugas

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Perangkat lunak ini memungkinkan Anda melakukan apa pun yang Anda inginkan. Bidang dan tampilan kustom memungkinkan Anda membuat alur kerja dan proses sendiri yang disesuaikan dengan tempat kerja Anda.”

Kekurangan

Fitur yang sangat banyak untuk pengguna baru

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Ada begitu banyak fitur sehingga pada awalnya bisa terasa membingungkan.”

Harga ClickUp

Peringkat G2 & Capterra

G2: 4,7/5 (lebih dari 8.400 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 3.700 ulasan)

💡 Tips Pro: Gunakan Template Notulen Rapat Konstruksi untuk mendokumentasikan keputusan penting, tindakan yang harus dilakukan, dan hambatan secara real-time. Tandai anggota tim langsung di dokumen tersebut untuk menugaskan tindak lanjut dan memastikan semua orang bertanggung jawab—tidak perlu mengirim email atau pesan terpisah.

2. OpenSpace. ai

OpenSpace.ai membantu perusahaan konstruksi membuat replika digital lokasi proyek dengan mudah. Pasang kamera 360° pada helm kerja, rekam saat Anda berjalan, dan dalam hitungan menit, AI akan memetakan gambar-gambar tersebut ke denah lantai atau model BIM Anda, memberikan gambaran visual tentang kemajuan proyek dan deteksi dini masalah.

Ini adalah alat yang sangat berguna untuk mendeteksi ketidaksesuaian, mempermudah inspeksi dengan daftar periksa berbasis AI, serta meningkatkan kolaborasi melalui integrasi dengan Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid, dan lainnya.

Cocok untuk Tim prakonstruksi yang membutuhkan dokumentasi visual yang cepat untuk mendukung pengambilan keputusan awal

Ukuran tim: Menengah hingga perusahaan besar—ideal untuk tim yang mengelola alur kerja dengan volume tinggi atau multi-proyek

Kasus penggunaan idealSangat cocok untuk kontraktor umum dan pemilik proyek yang ingin membuat replika digital lokasi proyek sebelum memulai pembangunan

Fitur terbaik

Tur lokasi 360° secara otomatis dipetakan ke rencana proyek dalam hitungan menit

Pembuatan digital twin untuk memvisualisasikan kemajuan dan mendeteksi kesalahan sejak dini

Daftar periksa berbasis AI untuk inspeksi lokasi yang terstandarisasi

Integrasi dengan Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid, dan lainnya

API Insights untuk analisis dan pelaporan tingkat lanjut

Keunggulan

Membantu tim menghemat waktu dengan menghilangkan penandaan foto secara manual dan mempercepat proses dokumentasi

Seorang pengulas G2 mengatakan: “Sangat mudah digunakan. Tim dukungan yang membantu dan antarmuka pengguna yang mudah dinavigasi bagi para pekerja lapangan yang kurang paham teknologi.”

Kekurangan

Proses penyiapan pemindaian dan pengaturan kamera dapat memakan waktu

Seorang pengulas di G2 mengatakan: “Perbandingan model 3D dengan data pengukuran lapangan masih perlu ditingkatkan. Saat bekerja dengan cepat, rendering gambar dari model tidak cukup cepat, bahkan dengan mesin yang bertenaga.”

Harga

Penetapan harga khusus berdasarkan volume proyek dan fitur yang disertakan

Peringkat G2 & Capterra

G2: 4,4/5 (lebih dari 60 ulasan)

Capterra: 4,0/5 (1 ulasan)

📮ClickUp Insight: Hanya 7% profesional yang mengandalkan AI sebagai alat utama untuk manajemen tugas dan pengorganisasian. Hal ini mungkin disebabkan karena alat-alat tersebut terbatas pada aplikasi tertentu seperti kalender, daftar tugas, atau aplikasi email. Dengan ClickUp, AI yang sama mendukung alur kerja email atau komunikasi lainnya, kalender, tugas, dan dokumentasi Anda. Cukup tanyakan, “Apa prioritas saya hari ini?”. ClickUp Brain akan menelusuri seluruh ruang kerja Anda dan memberi tahu Anda secara tepat apa saja yang harus Anda kerjakan berdasarkan urgensi dan tingkat kepentingannya. Dengan begitu, ClickUp menggabungkan lebih dari 5 aplikasi untuk Anda dalam satu aplikasi super!

3. Procore

Procore menawarkan platform manajemen proyek konstruksi berfitur lengkap dengan alat pengendalian dokumen, penganggaran, pelaporan, dan kolaborasi yang didukung AI. Procore mengintegrasikan semua fase konstruksi dalam satu platform, sehingga memudahkan koordinasi tim, pemantauan pekerjaan di lokasi proyek, dan bekerja dengan lebih cerdas.

Aplikasi selulernya memungkinkan tim untuk mengunggah dokumen, mengirimkan pembaruan, dan berkomunikasi dari mana saja. Selain itu, Procore terintegrasi dengan baik dengan BIM dan alat industri lainnya, sehingga meningkatkan efisiensi alur kerja secara keseluruhan.

Cocok untukTim konstruksi skala besar yang membutuhkan platform terpusat dengan wawasan AI

Ukuran timPerusahaan menengah hingga besar yang berfokus pada operasi skala besar atau multi-proyek

Contoh penggunaan yang idealSangat cocok untuk kontraktor utama, subkontraktor, dan pemilik proyek yang ingin mengoptimalkan setiap aspek pelaksanaan proyek

Fitur terbaik

Platform terpadu untuk pengelolaan dokumen, penjadwalan, penganggaran, dan komunikasi

Pembaruan real-time dan kontrol versi memastikan keselarasan antara kantor dan lapangan

Aplikasi seluler yang andal untuk pengumpulan data dan pembaruan di lokasi proyek

Analisis berbasis AI membantu memprediksi anggaran, memantau produktivitas, dan mengidentifikasi risiko

Integrasi dengan alat BIM, ERP, dan penjadwalan terkemuka

Keunggulan

Mengintegrasikan data dan tim untuk alur kerja yang lebih efisien

Seorang pengulas di G2 mengatakan: “Yang paling saya sukai adalah Anda dapat melampirkan dokumen dan gambar ke laporan harian. Hal ini membantu memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudah di satu tempat.”

Kekurangan

Izin yang rumit dan kurangnya otomatisasi tugas berulang

Seorang pengulas di G2 mengatakan: “Alur kerja dan modulnya terasa agak kaku, dan akan sangat membantu jika ada lebih banyak kendali atas cara alat-alat tersebut dikonfigurasi untuk kebutuhan proyek tertentu.”

Harga

Penetapan harga khusus berdasarkan volume proyek dan kebutuhan fitur

Peringkat G2 & Capterra

G2: 4,6/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 2.600 ulasan)

4. Fusion 360 dari Autodesk – Solusi CAD berbasis AI terbaik

Fusion 360 dari Autodesk mengintegrasikan AI ke dalam setiap tahap proses desain—mulai dari desain generatif dan simulasi hingga kolaborasi real-time—memberikan insinyur dan arsitek alat untuk menciptakan desain dengan lebih cepat, cerdas, dan efisien. Mesin desain bertenaga AI-nya mengeksplorasi berbagai opsi struktural berdasarkan batasan Anda, sementara alat simulasi bawaan membantu memvalidasi kinerja sebelum konstruksi dimulai.

Fusion 360 juga menggabungkan kemampuan CAD, CAM, dan PCB dalam satu platform, menjadikannya pilihan utama bagi tim yang bekerja lintas disiplin.

Cocok untuk Tim desain dan teknik yang membutuhkan CAD cerdas dengan alat generatif dan simulasi yang didukung AI

Ukuran timPerusahaan kecil hingga menengah, tim produk yang sedang berkembang, dan kelompok teknik perusahaan

Kasus penggunaan idealSangat cocok untuk arsitek dan insinyur yang merancang komponen struktural atau bagian CNC yang dioptimalkan menggunakan iterasi desain berbasis AI

Fitur terbaik

Mesin desain generatif berbasis AI untuk opsi struktural yang cepat dan dioptimalkan

Pemodelan parametrik untuk pengendalian desain terperinci dan revisi cepat

Alat simulasi dan analisis bawaan untuk memvalidasi kinerja

Kolaborasi berbasis cloud secara real-time antar tim dan disiplin ilmu

Alat CAD/CAM/PCB terintegrasi dalam satu antarmuka

Keunggulan

Platform CAD all-in-one yang kuat dengan harga fleksibel dan performa yang handal

Seorang pengulas di G2 mengatakan: “Perangkat lunak ini memiliki antarmuka pengguna (UI) yang sangat rapi dan modern serta dilengkapi dengan semua fitur yang Anda harapkan dari perangkat lunak CAD profesional.”

Kekurangan

Membutuhkan kredit cloud untuk fitur lanjutan dan tidak memiliki akses offline penuh

Seorang pengulas Capterra mengatakan: “Saya tidak suka bahwa beberapa fitur terkunci di balik kredit berbayar tambahan, dan pekerjaan offline dibatasi.”

Harga

$85 per bulan per pengguna atau $680 per tahun per pengguna

Gratis untuk para penggemar, startup, dan mahasiswa yang memenuhi syarat

Extensi tambahan tersedia dengan biaya tambahan

Peringkat G2 & Capterra

G2: 4,5/5 (lebih dari 420 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 220 ulasan)

🏗️ Fakta Menarik: Robot yang didukung AI kini sedang memasang batu bata dan bahkan melakukan pemasangan listrik yang rumit di lokasi proyek, sehingga secara drastis mengurangi waktu pembangunan dan meminimalkan kesalahan manusia.

5. Fieldwire – Pilihan terbaik untuk analisis data berbasis AI di lokasi konstruksi

Fieldwire menghadirkan wawasan data yang didukung AI yang kuat ke lokasi konstruksi. Fitur pelaporan cerdasnya mengumpulkan data real-time dari denah, tugas, foto, dan formulir, mengidentifikasi tren, hambatan, dan anomali sehingga tim dapat bertindak cepat. Dengan pelacakan masalah otomatis dan formulir kustom, komunikasi menjadi lancar, sementara aplikasi seluler yang intuitif memastikan kru tetap terhubung dan produktif di lokasi.

Cocok untuk Tim konstruksi yang membutuhkan wawasan data real-time dan pelaporan lokasi yang terintegrasi

Ukuran timTim kecil hingga menengah, kru lapangan, dan manajer proyek

Kasus penggunaan ideal Ideal untuk tim lapangan yang mengelola beberapa lokasi proyek dan membutuhkan pembaruan real-time tanpa perlu beralih alat

Fitur terbaik

Berbagi denah dan gambar dengan mudah menggunakan kontrol versi

Pembuatan, penugasan, dan pelacakan tugas secara real-time di seluruh tim

Laporan komprehensif dengan analisis tren, pelacakan masalah, dan metrik kinerja

Pemberitahuan otomatis dan formulir kustom untuk komunikasi yang lebih lancar

Aplikasi seluler yang intuitif untuk mengambil foto, mencatat, dan memperbarui informasi di lokasi proyek

Keunggulan

Membantu tim tetap terorganisir dan meningkatkan akuntabilitas

Seorang pengulas di G2 mengatakan: “Alat yang sangat berguna… Saya dapat membuat daftar periksa dan tugas-tugas berbeda dengan kriteria tertentu. Ini adalah cara yang bagus untuk memantau proyek apa pun, mengelola waktu, dan memastikan pertanggungjawaban pekerja.”

Kekurangan

Mengedit rencana di desktop terkadang bisa merepotkan

Seorang pengulas di G2 mengatakan: “Sangat sulit untuk membuat atau mengedit garis atau atribut lainnya di komputer dengan semudah melakukannya di ponsel.”

Harga

Dasar: Gratis

Pro: $54 per pengguna per bulan (pembayaran tahunan)

Bisnis: $74 per pengguna per bulan (tahunan)

Business Plus: $89 per pengguna per bulan (pembayaran tahunan)

Peringkat G2 & Capterra

G2: 4,5/5 (lebih dari 130 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 220 ulasan)

🔎 Tahukah Anda? Alat AI generatif dapat mensimulasikan dan mengevaluasi jutaan jadwal konstruksi dalam hitungan menit, membantu kontraktor langsung mengidentifikasi rencana proyek yang paling efisien dan hemat biaya.

6. PlanSwift – Pilihan terbaik untuk perkiraan biaya konstruksi

PlanSwift menghadirkan perhitungan volume berbasis AI yang cerdas ke dalam proses perkiraan biaya Anda, dengan klaim pengurangan waktu hingga 92% dalam pengukuran. Perangkat lunak ini menggunakan algoritma cerdas untuk memungkinkan para profesional mengukur volume langsung dari denah lantai digital, sehingga menghilangkan kesalahan dan mempercepat proses penawaran.

Dengan perakitan dan templat yang dapat digunakan kembali, pengguna dapat secara konsisten membuat perkiraan yang akurat serta memperoleh gambaran yang jelas mengenai alokasi sumber daya dan biaya.

Cocok untuk Tim perkiraan yang membutuhkan perhitungan volume digital yang cepat dan akurat serta templat alur kerja yang konsisten

Ukuran timKontraktor skala kecil hingga menengah, perencana anggaran, dan tim spesialis

Kasus penggunaan idealSangat cocok untuk kontraktor yang ingin memangkas waktu penghitungan material secara drastis dan memastikan ketepatan dalam perkiraan material dan tenaga kerja

Fitur terbaik

Perhitungan volume digital yang akurat dan didukung AI langsung dari PDF atau gambar kerja

Perakitan dan templat yang dapat disesuaikan untuk alur kerja yang konsisten

Wawasan dan analisis mendalam untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya

Antarmuka seret dan lepas dengan alat klik dan pilih untuk kecepatan dan kemudahan

Integrasi yang mulus dengan Excel dan alat pelaporan lainnya

Keunggulan

Antarmuka yang ramah pengguna yang secara drastis mengurangi waktu perhitungan

Seorang pengulas di G2 mengatakan: “Sangat akurat, cepat, dan andal. Saya sudah mencoba banyak program, dan ini yang paling saya sukai sejauh ini.”

Kekurangan

Dukungan cloud yang terbatas dan kinerja yang lebih lambat pada proyek besar

Seorang pengulas Capterra mengatakan: “Mencoba membuat perkiraan lengkap melalui perangkat lunak ini adalah proses yang sangat memakan waktu. Perangkat lunak ini juga tidak secara akurat mendeteksi titik-titik saat saya menggunakan fitur ‘satu klik’.”

Harga

$1.749 per tahun per pengguna (langganan seumur hidup)

Peringkat G2 & Capterra

G2: 4,3/5 (25+ ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 390 ulasan)

🔎 Tahukah Anda? Alat AI sedang merevolusi perkiraan biaya dengan kemampuan penghitungan digital yang sangat akurat, sehingga memangkas waktu yang dibutuhkan untuk perhitungan manual.

7. DroneDeploy – Terbaik untuk perekaman realitas berbasis AI

DroneDeploy menggunakan drone dan AI untuk mengubah cara pendokumentasian lokasi konstruksi. Platformnya yang intuitif menghasilkan peta 2D beresolusi tinggi dan model 3D dari citra udara, sementara analisis otomatis menyoroti tren, anomali, dan kebutuhan sumber daya secara real-time.

Dengan integrasi yang mulus antara gambar lapangan, visualisasi kemajuan, dan pelaporan, tim tetap terinformasi, selaras, dan siap bertindak tanpa perlu mengutak-atik spreadsheet.

Cocok untukTim konstruksi yang membutuhkan wawasan komprehensif tentang lokasi proyek melalui pemetaan realitas udara dan darat

Ukuran timOrganisasi skala kecil hingga korporasi dengan beberapa lokasi atau proyek berskala besar

Kasus penggunaan ideal Ideal untuk tim proyek yang menginginkan data visual yang cepat—seperti peta topografi, pengukuran volume, dan perbandingan kemajuan—tanpa intervensi manual

Fitur terbaik

Perencanaan penerbangan yang mudah digunakan dengan misi drone otomatis

Peta 2D beresolusi tinggi dan model 3D untuk visualisasi lokasi

Analisis AI menampilkan kemajuan, perhitungan volume, dan anomali

Dukungan untuk gambar 360° dari permukaan tanah untuk melengkapi tampilan lokasi

Kolaborasi berbasis cloud dan berbagi hasil kerja dengan mudah

Keunggulan

Antarmuka yang sangat intuitif, berbagi data yang lancar, dan dukungan yang luar biasa

Seorang pengulas di G2 mengatakan: “DroneDeploy seperti iPhone, MacBook, atau iPad… Antarmuka penggunanya sangat intuitif, dan pilot dapat dengan mudah membuat dan berbagi rencana, kemajuan, serta hasil awal.”

Kekurangan

Daftar fitur tidak selalu jelas dan beberapa fitur perencanaan misi tidak tersedia

Seorang pengulas G2 mengatakan : “Fitur siaran langsung seharusnya bisa lebih mudah diterapkan untuk drone.”

Harga

Perorangan: $499 per pengguna per bulan

Tingkat Lanjut: $599 per pengguna per bulan

Proyek & Perusahaan: hubungi tim penjualan untuk penawaran harga khusus

Peringkat G2 & Capterra

G2: 4,4/5 (69+ ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

🔎 Tahukah Anda? Analisis prediktif yang didukung oleh AI dapat memprediksi risiko proyek—seperti penundaan akibat cuaca buruk atau kegagalan peralatan—sehingga tim dapat menyesuaikan jadwal secara proaktif dan menghindari hambatan yang mahal

8. viAct – Pilihan terbaik untuk pemantauan lokasi konstruksi berbasis AI

viAct menghadirkan pemantauan konstruksi berbasis AI yang didukung oleh teknologi penglihatan komputer canggih. Perangkat lunak ini menawarkan peringatan keselamatan secara real-time, pemeriksaan kepatuhan, dan pelacakan kemajuan dengan akurasi yang mengesankan sebesar 97% dalam mendeteksi bahaya. Platformnya mengintegrasikan siaran langsung kamera dengan model lokasi 3D, sehingga memberikan pandangan menyeluruh dan imersif kepada manajer proyek mengenai pekerjaan yang sedang berlangsung.

Mulai dari mendeteksi pelanggaran APD hingga menandai zona berbahaya, viAct membantu tim mencegah masalah sebelum memburuk, sekaligus menjaga keamanan data lokasi kerja melalui protokol enkripsi yang kuat.

Cocok untukTim keselamatan dan kepatuhan yang membutuhkan pemantauan yang akurat, otomatis, dan beroperasi 24 jam sehari

Ukuran timPerusahaan konstruksi skala menengah hingga korporat yang mengelola proyek besar atau proyek di beberapa lokasi

Kasus penggunaan ideal Ideal untuk perusahaan yang menginginkan sistem pengawasan yang didukung AI untuk mendeteksi pelanggaran penggunaan APD, masuk ke zona terlarang, dan penyimpangan keselamatan secara real-time

Fitur terbaik

Mendeteksi bahaya keselamatan dengan akurasi 97% menggunakan teknologi penglihatan komputer

Memberi tahu tim secara instan tentang penyimpangan rencana dan perilaku yang tidak aman

Mengintegrasikan model 3D dengan siaran langsung kamera untuk visibilitas lokasi yang imersif

Menyediakan add-on modular untuk kebutuhan spesifik, seperti pemantauan perancah

Menjaga keamanan data lokasi yang sensitif dengan enkripsi dan otentikasi

Keunggulan

Cepat diimplementasikan dan mudah diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada di lokasi proyek

Seorang pengulas di G2 mengatakan: “Sistem ini menggunakan teknologi canggih untuk menganalisis rekaman video… sangat mudah diintegrasikan dengan sistem pintar yang sudah ada.”

Kekurangan

Biaya pengaturan awal yang tinggi, tergantung pada kasus penggunaan

Seorang pengulas di G2 mengatakan : “Biaya awalnya memang tinggi, tetapi dengan platform seperti ini, itu sepadan.”

Harga

Penetapan harga khusus—berdasarkan fitur dan skala implementasi

Peringkat G2 & Capterra

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

🔎 Tahukah Anda? Sistem AI dapat mengoptimalkan sistem HVAC, pencahayaan, dan komponen lain yang mengonsumsi energi dalam desain bangunan, sehingga menghasilkan struktur yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan

9. AI Clearing

AI Clearing menggunakan visi komputer dan pembelajaran mesin untuk memantau kemajuan lokasi konstruksi secara real-time. Platform ini mendeteksi perubahan kecil di lokasi—seperti dinding yang baru selesai dibangun atau infrastruktur yang baru dipasang—dan membandingkannya dengan aktivitas yang direncanakan, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi penyimpangan dan bertindak cepat.

Dengan analisis visual dan pelaporan otomatis, manajer proyek tetap terinformasi dan selaras sepanjang proses konstruksi.

Cocok untukTim proyek yang membutuhkan pelacakan kemajuan otomatis dan berbasis visual di lokasi proyek

Ukuran timKontraktor dan pemilik usaha skala kecil hingga menengah yang mencari sistem pemantauan yang disesuaikan

Kasus penggunaan ideal Ideal untuk memantau tahap awal konstruksi atau proyek konstruksi yang kompleks di mana data kemajuan visual sangat penting

Fitur terbaik

Deteksi perubahan berbasis AI menandai perbedaan antara kemajuan aktual dan tonggak pencapaian yang direncanakan

Analisis visual dan dasbor real-time untuk membandingkan visual lokasi dengan hasil yang diharapkan

Pelaporan otomatis memudahkan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan transparansi proyek

Keunggulan

Meningkatkan akurasi dan transparansi dalam memantau kemajuan proyek

Kekurangan

Adopsi yang terbatas dan kurangnya dukungan berbasis di AS

Harga

Penawaran harga khusus—hubungi tim penjualan; kemungkinan didasarkan pada skala lokasi dan frekuensi pemantauan

Peringkat G2 & Capterra

G2: Belum ada ulasan

Capterra: Belum ada ulasan

🔎 Tahukah Anda? Drone dan sensor yang didukung AI dapat memantau lokasi konstruksi secara real-time, langsung mengidentifikasi risiko keselamatan atau penyimpangan dari rencana untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana dan pekerja terlindungi

10. AVEVA Insight

AVEVA Insight menggunakan analitik berbasis AI dan alat pemeliharaan prediktif untuk memberikan wawasan real-time kepada tim mengenai kondisi dan kinerja aset. Perangkat lunak ini secara otomatis mengintegrasikan data dari sensor, peralatan, dan sistem operasional ke dalam dasbor terpadu, membantu tim pemeliharaan dan operasional mengambil keputusan yang lebih cerdas, mengurangi waktu henti, dan mengoptimalkan efisiensi.

Dengan analisis otomatis yang terintegrasi, pemberitahuan yang dapat disesuaikan, dan skalabilitas cloud, AVEVA Insight mengubah data Anda menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Cocok untuk Tim operasional di sektor manufaktur, energi, minyak & gas, atau industri yang membutuhkan keandalan aset berbasis data

Ukuran timOrganisasi menengah hingga perusahaan besar dengan berbagai alat dan aset operasional

Contoh penggunaan yang idealSangat cocok untuk manajer operasional yang ingin mengurangi pemeliharaan tak terduga dan memperpanjang masa pakai peralatan

Fitur terbaik

Pemeliharaan prediktif berbasis AI untuk mengantisipasi dan mencegah kegagalan peralatan

Dasbor tanpa kode dan peringatan otomatis untuk pengguna non-teknis

Mendukung berbagai sumber data dengan lebih dari 18 driver dan REST API

Platform berbasis cloud yang dapat diskalakan, meminimalkan beban TI

Pengenalan pola untuk memprioritaskan aset dan mengoptimalkan alur kerja pemeliharaan

Keunggulan

Membantu mempermudah pemeliharaan dan meningkatkan waktu operasional

Seorang pengulas di G2 mengatakan: “Berguna untuk aplikasi di mana pemeliharaan preventif tidak cukup dan memerlukan pemeliharaan prediktif.”

Kekurangan

Membutuhkan lebih banyak fitur dan implementasi yang lebih mudah

Seorang pengulas di G2 mengatakan : “Seharusnya menyertakan lebih banyak fitur siap pakai dan kemudahan implementasi.”

Harga

Penetapan harga khusus berdasarkan jumlah aset, integrasi, dan tingkat dukungan

Peringkat G2 & Capterra

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum ada ulasan

⚡Game Changer: Bahkan pertanyaan kecil—seperti detail yang terlewat dalam denah lantai—dapat menghambat pekerjaan selama berhari-hari. Dengan alat AI seperti ClickUp, Anda dapat menugaskan pertanyaan tersebut kepada orang yang tepat, mendapatkan tindak lanjut otomatis, dan melacak respons di satu tempat, sehingga proyek tetap berjalan tanpa penundaan.

Gunakan Perangkat Lunak Konstruksi Berbasis AI untuk Lokasi Kerja yang Lebih Efisien

Kemajuan teknologi telah mengubah wajah industri konstruksi. Dalam beberapa tahun terakhir, peran perangkat lunak AI benar-benar menjadi sorotan. Sepuluh solusi perangkat lunak AI yang luar biasa yang telah kami bahas hari ini telah menunjukkan kekuatan transformatif teknologi dalam industri ini.

Jika Anda siap untuk merevolusi cara Anda mengelola tugas, berkolaborasi dengan tim, dan mengawasi proyek, inilah saatnya untuk menyambut masa depan bersama ClickUp. Rasakan sendiri bagaimana platform manajemen proyek all-in-one ini dapat terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja konstruksi Anda dan meningkatkan produktivitas dengan fitur-fitur yang didukung AI. ?

Daftar ke ClickUp sekarang juga!