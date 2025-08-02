10 Perangkat Lunak SOP Terbaik untuk Menstandarkan dan Memperluas Proses Anda

SOP, atau prosedur operasional standar, adalah hal yang memungkinkan sebuah bisnis untuk berkembang dalam jangka panjang dengan membantu menciptakan pendekatan terstandarisasi terhadap tugas dan aktivitas umum.

Perangkat lunak SOP menyediakan platform terpusat untuk membuat, mengelola, dan mendistribusikan prosedur operasional standar, sehingga prosedur tersebut dapat diakses dengan mudah oleh seluruh departemen.

Perangkat lunak manajemen SOP yang tepat membantu mendokumentasikan proses, mengurangi kesalahan manusia, dan memastikan perbaikan berkelanjutan seiring pertumbuhan tim.

Artikel ini akan membahas perangkat lunak prosedur operasional standar (SOP) terbaik yang tersedia. Perangkat lunak ini akan membantu Anda menstandarkan operasi Anda dan membangun sistem dokumentasi proses yang andal dengan petunjuk tertulis.

Sekilas tentang Perangkat Lunak SOP Terbaik

Berikut ini perbandingan singkat mengenai solusi perangkat lunak SOP teratas untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai. Kami akan membahas fitur utama, harga, dan ulasan pengguna dari masing-masing perangkat lunak tersebut.

Alat Pilihan Terbaik Untuk Fitur Utama Harga* Peringkat ClickUp Pembuatan dan kolaborasi SOP all-in-one untuk tim dari berbagai ukuran SOP terstruktur, penghubungan tugas, pengeditan waktu nyata, kontrol versi, otomatisasi Tersedia paket gratis; Tersedia penawaran harga khusus untuk perusahaan G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Trainual Orientasi dan pelatihan proses yang terstruktur untuk tim besar SOP berbasis peran, dukungan multimedia, pelacakan kemajuan, tes bawaan Tidak ada paket gratis; Paket berbayar mulai dari $249/bulan per pengguna G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 Scribe Pembuatan SOP dari alur kerja real-time untuk tim kecil Tangkapan layar, pembuatan panduan langkah demi langkah, anotasi, opsi penyisipan/pembagian Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $15/bulan per pengguna G2: 4,8/5 Capterra: Belum cukup ulasan Process Street Alur kerja berulang dan pelaksanaan SOP untuk tim berukuran menengah Daftar periksa dinamis, logika bersyarat, penugasan tugas, alur kerja AI, persetujuan Harga khusus (Tersedia uji coba gratis) G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Document360 SOP dan basis pengetahuan yang dapat dicari dan didukung AI untuk bisnis besar Kontrol versi, pengeditan Markdown/WYSIWYG, dukungan multibahasa, Audio Assist, blok konten yang dapat digunakan kembali Harga khusus (Tersedia uji coba gratis) G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Tallyfy Pelaksanaan SOP dengan persetujuan dan otomatisasi untuk tim kecil atau menengah Penugasan berdasarkan peran, alur persetujuan, aturan eskalasi, pelacakan alur kerja Tidak ada paket gratis; Paket berbayar mulai dari $5 per bulan per pengguna G2: Belum cukup ulasanCapterra: Belum cukup ulasan SweetProcess Menyederhanakan SOP untuk tim yang sedang berkembang Antarmuka pengguna yang rapi, daftar periksa gambar/video, riwayat revisi, pengelolaan SOP internal dan publik Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $99/bulan per pengguna G2: Belum cukup ulasanCapterra: Belum cukup ulasan Coassemble SOP sebagai modul pelatihan tim interaktif untuk tim besar Pembuat kursus, pelajaran yang terintegrasi dengan SOP, pelacakan kemajuan, kuis, pembaruan terpusat Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $30/bulan per pengguna G2: 4,6/5 Capterra: 4,5/5 Dozuki Pelatihan SOP di lini depan dan panduan kerja digital untuk tim manufaktur berskala besar Petunjuk kerja dengan media kaya, pelacakan keterampilan, dukungan multibahasa, alur kerja kepatuhan Penetapan harga khusus G2: 4. 4Capterra: Belum cukup ulasan Notion Dokumentasi dan kolaborasi proyek yang didukung AI untuk tim kecil hingga besar Penulisan berbasis AI, templat, tampilan basis data, wiki tim, daftar periksa tugas Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5

Silakan periksa situs web alat tersebut untuk informasi harga terbaru*

Fitur yang Perlu Dipertimbangkan Saat Memilih Perangkat Lunak SOP

Perangkat lunak SOP yang tepat seharusnya memudahkan Anda untuk membuat, mengelola, dan mengembangkan prosedur operasional standar yang sepenuhnya dapat disesuaikan tanpa menambah kerumitan.

Untuk mencapai hal ini, carilah perangkat lunak manajemen prosedur operasional standar (SOP) yang menawarkan:

Antarmuka yang intuitif yang memudahkan pembuatan SOP bagi tim dari berbagai ukuran, mulai dari karyawan baru hingga operator berpengalaman

Opsi penyesuaian yang fleksibel dan sesuai dengan proses bisnis unik serta prosedur yang sudah ada

Fitur kolaborasi bawaan seperti pengeditan real-time, komentar, dan penugasan tugas

Fitur kontrol versi yang andal untuk melacak perubahan dan persetujuan sambil memastikan dokumentasi SOP siap diaudit

Fitur pencarian yang canggih untuk membantu tim menemukan SOP dan panduan langkah demi langkah dengan cepat

Perangkat lunak SOP yang tepat juga harus terintegrasi dengan perangkat lunak kerja Anda sehari-hari, seperti Microsoft Teams, alat CRM, dan sistem pembelajaran. Nilai tambah jika dilengkapi dengan dukungan khusus, keamanan, skalabilitas, dan opsi harga yang dapat disesuaikan.

10 Perangkat Lunak SOP Terbaik untuk Tim

Jika tim Anda masih mengandalkan pengetahuan informal untuk menjalankan operasional sehari-hari, perangkat lunak SOP terbaik ini akan membantu Anda dengan mudah membangun basis pengetahuan terpusat.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pembuatan SOP all-in-one, penghubungan tugas, dan kolaborasi tim)

Dokumentasikan proses langkah demi langkah, tetapkan tugas, dan jadikan SOP Anda dapat diterapkan dengan ClickUp

Ketika proses tersebar di berbagai dokumen atau hanya ada di benak orang-orang, konsistensi menjadi terganggu.

Di sinilah ClickUp berperan—bukan hanya sebagai alat dokumentasi, tetapi sebagai pusat utama untuk membuat dan berbagi SOP Anda di seluruh organisasi ✅.

Baik saat Anda sedang melakukan orientasi karyawan baru, menstandarkan daftar periksa tim, atau menyempurnakan alur kerja lintas departemen, ClickUp menyediakan struktur dan fleksibilitas untuk memastikan semua pihak tetap selaras.

Buat SOP terstruktur dengan halaman bersarang, media, dan tautan tugas yang mengubah langkah-langkah tertulis menjadi alur kerja yang dapat dijalankan dengan ClickUp Docs

Tim dapat membuat SOP di ClickUp dari awal atau memilih dari templat SOP yang sudah ada.

Dokumen Kolaboratif ClickUp, yang memungkinkan penggunaan halaman bersarang, tabel, gambar, dan tautan ke tugas, memungkinkan tim untuk mengembangkan panduan langkah demi langkah yang terperinci.

Fitur kolaborasi langsung ClickUp memudahkan beberapa pengguna untuk mengerjakan SOP secara bersamaan. Dengan kursor langsung, komentar dalam konteks, dan penugasan tugas, tim dapat melakukan pembaruan secara real time.

Baru pertama kali membuat SOP? Template SOP ClickUp sangat cocok untuk bisnis yang sedang menyusun prosedur pertamanya.

Dapatkan templat gratis Sediakan titik awal yang terstruktur untuk mendokumentasikan tugas, menetapkan tanggung jawab, dan mendorong kolaborasi dengan Template SOP ClickUp

Template ini membantu menstandarkan alur kerja manajemen dokumen, meningkatkan kolaborasi, dan mengurangi biaya pelatihan dengan menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan dapat diulang bagi tim untuk mendokumentasikan proses.

Anda juga dapat menjelajahi Template Prosedur Operasional Standar (SOP) ClickUp untuk proyek lintas fungsi, atau Template SOP HR ClickUp untuk kasus penggunaan khusus HR.

Bingung bagaimana cara melacak semua dokumen SOP Anda? Manajemen Pengetahuan AI ClickUp mengonsolidasikan semua pengetahuan perusahaan Anda dalam Docs Hub yang dapat dicari dengan filter, tag, dan izin.

Dengan kontrol versi, tim dapat melihat apa yang berubah, kapan, dan oleh siapa. Anda dapat memulihkan versi lama atau membandingkan perubahan, memastikan transparansi dan konsistensi proses saat memperbarui SOP Anda.

Lacak setiap perubahan yang dilakukan pada SOP Anda dan pulihkan versi sebelumnya untuk menjaga kendali dan kepatuhan dengan Riwayat Versi ClickUp

ClickUp telah mengintegrasikan operasi sehari-hari, SOP, dan meningkatkan kolaborasi di seluruh departemen. ClickUp telah mengintegrasikan operasi sehari-hari, SOP, dan meningkatkan kolaborasi di seluruh departemen. Inilah yang dikatakan Briettny Curtner, Manajer Program di Utah Valley University, tentang ClickUp.

Dan itu belum semuanya. ClickUp Brain membantu Anda mewujudkan ide menjadi tindakan dengan pembuatan dokumen berbasis AI dan bantuan penulisan langsung.

Bantu tim Anda menjaga kejelasan dan konsistensi saat mengembangkan dokumentasi dengan ClickUp Brain

Asisten AI ini dapat merangkum SOP yang panjang, menyarankan langkah-langkah proses, atau merumuskan ulang instruksi.

Selain itu, Anda dapat menggunakan Agen AI ClickUp untuk memantau kemajuan tugas, menjawab pertanyaan terkait SOP, dan bahkan memperbarui SOP saat detail penting berubah. Dengan cara ini, tim Anda tidak perlu membuang waktu untuk mengejar pembaruan atau menulis ulang dokumen secara manual.

💡 Tips Pro: Bosan menghabiskan berjam-jam untuk memperbarui dokumen secara manual? Menggunakan AI untuk dokumentasi akan memperlancar proses Anda dan menghemat waktu.

Otomatiskan penugasan tugas, pengingat, dan pembaruan status untuk mengurangi pekerjaan manual menggunakan ClickUp Automations

Otomatisasi ClickUp membantu menghilangkan langkah-langkah manual dalam pelaksanaan SOP dengan memicu tindakan.

Misalnya, ketika SOP untuk onboarding klien mencapai tahap “Review Selesai”, ClickUp dapat secara otomatis menugaskan tugas berikutnya kepada manajer akun dan mengirimkan pengingat tindak lanjut.

Selain itu, Anda memiliki akses ke lebih dari 100 otomatisasi untuk mempermudah tindakan yang didorong oleh SOP, seperti penugasan tugas, pembaruan status, dan pengiriman pengingat.

Fitur terbaik ClickUp

Buat SOP yang terstruktur dengan halaman bertingkat, media, dan tautan tugas untuk mengubah dokumentasi menjadi alur kerja yang dapat dijalankan dan mudah dipahami oleh tim Anda

Kerja sama dengan rekan tim lintas fungsi dalam menyusun SOP secara real-time untuk memastikan akurasi, pembaruan yang lebih cepat, dan keselarasan selama perubahan proses

Lacak setiap perubahan yang dilakukan pada SOP dan pulihkan versi sebelumnya untuk memastikan kepatuhan serta menghindari hilangnya informasi penting secara tidak sengaja

Kurangi pekerjaan manual dengan mengotomatiskan penugasan tugas, perubahan status, dan pengingat berdasarkan tonggak dan kondisi SOP

Simpan semua SOP secara terorganisir dan mudah dicari di satu tempat sehingga tim dapat mengakses, memperbarui, dan mengikuti prosedur tanpa penundaan

Keterbatasan ClickUp

Pengaturan awal mungkin memerlukan waktu bagi tim yang beralih dari sistem yang tidak terorganisir

Beberapa fitur lanjutan mungkin memerlukan penyesuaian atau dukungan onboarding

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (lebih dari 10.300 ulasan)

Capterra: 4,6/5,0 (lebih dari 4.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Ulasan G2 ini menyebutkan:

Kami sangat menghargai fitur dokumen bawaan, pelacakan waktu, dan alat otomatisasi yang membantu kami mengurangi pergantian konteks dan pekerjaan manual. Struktur hierarki (Ruang, Folder, Daftar, Tugas, dan Subtugas) memudahkan kami untuk menjaga semuanya tetap teratur tanpa merasa kewalahan.

2. Trainual (Pilihan terbaik untuk orientasi karyawan yang terstruktur dan pelatihan proses dalam skala besar)

via Trainual

SOP sering kali sudah ada, tetapi tim masih mengajukan pertanyaan yang sama. Mengapa?

Karena SOP-SOP tersebut tidak terhubung dengan peran, tidak dilacak penyelesaiannya, atau sulit diakses.

Trainual mengatasi hal itu dengan mengubah dokumentasi Anda menjadi modul pelatihan interaktif berbasis peran yang dilengkapi dengan tes bawaan dan pelacakan kemajuan.

Sistem terstruktur Trainual yang terdiri dari ‘Subjek’ dan ‘Topik’ memungkinkan Anda membuat, mengkategorikan, dan menetapkan SOP berdasarkan peran atau departemen. Misalnya, Anda dapat membuat proses orientasi penjualan yang lengkap dengan video, gambar, dan tes yang terintegrasi, lalu menetapkannya kepada semua karyawan baru di departemen tersebut.

Basis pengetahuan terpusat dan pencarian AI memastikan bahwa karyawan dapat memperoleh jawaban cepat atas pertanyaan apa pun yang berkaitan dengan proses atau kebijakan.

Fitur terbaik Trainual

Sediakan SOP, kebijakan, dan modul pelatihan berbasis peran dalam satu platform

Buat dan tetapkan panduan langkah demi langkah dengan video, gambar, dan tautan yang terintegrasi

Lacak penyelesaian pelatihan dengan laporan, tes, dan pengingat otomatis

Buat SOP dan dokumentasi proses lebih cepat dengan AI dan templat

Beritahukan kepada karyawan mengenai perubahan kebijakan melalui pemberitahuan otomatis

Integrasikan dengan HRIS, Slack, Google Drive, dan Microsoft Teams

Keterbatasan Trainual

Integrasi bawaan yang terbatas, dengan beberapa di antaranya bergantung pada Zapier

Kurva pembelajaran akibat istilah-istilah yang tidak familiar seperti “Subjek” dan “Langkah”

Tidak ada biaya bulanan untuk tim kecil; tagihan dibayarkan secara tahunan secara default

Harga Trainual

Core : $249/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Pro : $319/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Premium : $399/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Trainual

G2 : 4,7/5,0 (lebih dari 840 ulasan)

Capterra: 4,8/5,0 (480+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Trainual

Ulasan G2 ini mencakup:

Dengan mengubah pengetahuan informal menjadi konten formal dan terstruktur, kami berhasil menciptakan proses yang dapat diulang untuk mendukung konsistensi dan kualitas di seluruh organisasi.

3. Scribe (Pilihan terbaik untuk membuat SOP secara otomatis dari alur kerja real-time)

via Scribe

Menyusun SOP yang terperinci dapat memperlambat kerja tim, terutama jika proses sering berubah atau dilakukan secara spontan.

Scribe menghilangkan hambatan ini dengan secara otomatis merekam layar, klik, dan ketikan Anda saat Anda menyelesaikan suatu tugas, lalu mengubahnya menjadi panduan langkah demi langkah.

Dengan ekstensi browser atau desktop Scribe, Anda dapat mengikuti suatu proses sekali saja dan membiarkan platform manajemen proses menghasilkan panduan yang dapat dibagikan dan diedit lengkap dengan tangkapan layar dan langkah-langkah tertulis.

Versi berbayar dari alat ini memungkinkan Anda menyamarkan bagian-bagian dari tangkapan layar Anda untuk melindungi informasi sensitif.

Fitur terbaik Scribe

Buat SOP langkah demi langkah secara otomatis dari alur kerja real-time

Tambahkan konteks dengan transkrip suara dan deskripsi AI

Edit, sesuaikan, dan beri anotasi panduan dengan tangkapan layar

Bagikan panduan melalui tautan, penyematan, atau opsi ekspor

Atur SOP dalam folder dengan izin dan penandaan

Integrasikan dengan Microsoft Teams, Notion, dan alat lainnya

Batasan Scribe

Terbatas pada proses berbasis layar (tidak cocok untuk SOP konseptual)

Fitur-fitur yang lebih canggih hanya tersedia pada paket berbayar

Fitur perekaman layar masih dalam tahap beta untuk beberapa versi sistem operasi

Harga Scribe

Gratis

Pro Team : $15/bulan per pengguna

Pro Personal: $29/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan Scribe

G2 : 4,8/5,0 (lebih dari 560 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Scribe

Ulasan Capterra ini menyoroti:

Banyak tugas pekerjaan saya menjadi lebih mudah. Saya membuat SOP untuk berbagai jabatan. Dulu, saya selalu merasa takut setiap kali ada tugas baru. Dengan Scribe, semuanya jadi sangat mudah dan menyenangkan.

4. Process Street (Pilihan terbaik untuk alur kerja berulang dan pelaksanaan SOP di seluruh tim)

via Process Street

Bahkan SOP yang ditulis dengan baik pun tidak akan efektif jika tim kesulitan untuk mematuhinya secara konsisten.

Process Street mengatasi hal ini dengan menggabungkan dokumentasi SOP dengan tindakan.

Dengan alat ini, setiap SOP menjadi daftar periksa dinamis di mana Anda dapat menugaskan tugas, menetapkan tenggat waktu, dan menyertakan media kaya seperti video atau dokumen. Baik itu proses orientasi karyawan atau serah terima klien, setiap jalannya alur kerja dapat dilacak dan dioptimalkan dengan mudah.

Sedang terburu-buru? Gunakan AI Workflow Generator untuk dengan cepat membuat alur kerja yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda, lengkap dengan tugas, tenggat waktu, dan lainnya.

Fitur terbaik Process Street

Buat daftar periksa SOP interaktif dengan dukungan multimedia

Pastikan akuntabilitas dengan persetujuan otomatis, penugasan, komentar, dan izin berdasarkan peran

Sesuaikan alur kerja dengan berbagai skenario menggunakan logika bersyarat

Lacak penyelesaian tugas di seluruh tim dan departemen

Integrasikan dengan Microsoft Teams dan lebih dari 1.000 aplikasi

Keterbatasan Process Street

Template dapat menjadi rumit bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis

Tidak ada mode offline sejati untuk perangkat seluler atau desktop

Fitur pelaporan bisa lebih canggih

Harga Process Street

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Process Street

G2 : 4,6/5,0 (lebih dari 440 ulasan)

Capterra: 4,7/5,0 (lebih dari 630 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Process Street

Ulasan G2 ini menyebutkan:

Process Street sangat penting bagi cara kami memberikan nilai yang konsisten. Perangkat lunak ini memungkinkan kami untuk menstandarkan, mengembangkan, dan melacak alur kerja yang kompleks

📮 ClickUp Insight: Rata-rata profesional menghabiskan lebih dari 30 menit sehari untuk mencari informasi terkait pekerjaan—itu berarti lebih dari 120 jam per tahun terbuang percuma untuk menelusuri email, utas obrolan Slack, dan berkas-berkas yang tersebar.

via Document360

Fitur pencarian yang buruk dan kurangnya kontrol versi dapat dengan cepat menyebabkan proses yang usang atau terduplikasi, terutama saat mengelola kebijakan internal, materi pelatihan, dan dokumen kepatuhan di seluruh departemen.

Document360 mengatasi hal ini dengan menawarkan platform dokumentasi berbasis AI yang kuat, yang memudahkan Anda untuk mengatur, mencari, dan memperbarui SOP dengan presisi.

Cocok baik untuk tim internal maupun pemangku kepentingan eksternal, perangkat lunak ini menyediakan antarmuka yang rapi dan mudah dicari serta alat penulisan yang lengkap, sehingga memudahkan Anda dalam memperbarui prosedur secara berkala.

Dengan kontrol akses yang terperinci, riwayat versi, optimasi mesin pencari, dan sistem kategorisasi yang kuat, Document360 memastikan SOP mudah ditemukan, diikuti, dan dipelihara di seluruh organisasi.

Fitur terbaik Document360

Buat SOP terstruktur menggunakan editor Markdown atau WYSIWYG dengan kontrol versi

Tingkatkan kemudahan pencarian dengan fitur pencarian AI, filter kategori, dan dukungan multibahasa

Jadikan basis pengetahuan Anda lebih mudah diakses dengan memungkinkan pengguna mendengarkan konten Anda melalui fitur Audio Assist

Gunakan kembali blok konten di seluruh dokumen untuk menjaga konsistensi

Tetapkan peran, atur izin, dan kelola SOP internal dan eksternal secara terpisah

Otomatiskan pengalihan dukungan dengan FAQ yang dihasilkan AI dan alat pengalihan tiket

Keterbatasan Document360

Pilihan templat yang terbatas dibandingkan dengan alat lain

Fungsi pencarian dapat menjadi lambat pada perpustakaan dokumen yang sangat besar

Antarmuka ini memerlukan waktu adaptasi bagi pengguna non-teknis

Harga Document360

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Document360

G2 : 4,7/5 (lebih dari 450 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 240 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Document360

Ulasan Capterra ini menyebutkan:

Kemampuan untuk menyesuaikan basis pengetahuan agar sesuai dengan merek dan kebutuhan kami merupakan keunggulan yang signifikan. Perangkat lunak ini menawarkan berbagai fitur, termasuk kontrol versi dan pengeditan kolaboratif.

6. Tallyfy (Pilihan terbaik untuk mengotomatisasi pelaksanaan dan persetujuan SOP)

via Tallyfy

Bagi tim yang terjebak dalam proses persetujuan manual dan pelacakan langkah-langkah berulang, SOP sering kali menjadi penghambat alih-alih solusi.

Tallyfy mengatasi hal ini dengan mengubah SOP Anda menjadi alur kerja yang aktif dan dapat dilacak dengan otomatisasi yang terintegrasi. Perangkat lunak ini sangat cocok untuk tim non-teknis yang ingin menstandarkan dan memusatkan proses serta alur kerja mereka.

Platform manajemen SOP dan alur kerja yang didukung AI dan tanpa kode ini juga dapat berfungsi sebagai generator SOP yang sangat berguna untuk proses yang memerlukan persetujuan pemangku kepentingan, ketergantungan tugas, dan rute yang sensitif terhadap waktu.

Fitur terbaik Tallyfy

Ubah dokumen SOP statis menjadi alur kerja interaktif

Otomatiskan persetujuan dan langkah-langkah bersyarat dengan alur kerja berbasis logika

Tugaskan tugas ke peran tertentu dan lacak kemajuan secara real-time

Tetapkan tenggat waktu, pengingat, dan aturan eskalasi untuk setiap langkah SOP

Integrasikan dengan Slack, Zapier, Teams, dan lainnya untuk mempermudah pembaruan

Keterbatasan Tallyfy

Pilihan format yang terbatas untuk konten SOP yang kaya

Membutuhkan pemetaan proses di awal untuk memaksimalkan nilai

Beberapa pengguna melaporkan adanya kurva pembelajaran terkait alur logika

Harga Tallyfy

Anggota Penuh : $30/bulan per pengguna

Anggota Light: $5/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Tallyfy

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Tallyfy

Ulasan G2 ini menyebutkan:

Saya suka bahwa Tallyfy memungkinkan saya memetakan proses yang rumit menjadi langkah-langkah yang sederhana, dapat ditindaklanjuti, dan dapat diulang, lalu dengan cepat menerapkan proses baru dan memastikan tidak ada langkah yang terlewat, sambil dapat menugaskan langkah-langkah proses tersebut kepada orang yang berbeda.

✨ Fakta Menarik: Dapur McDonald’s yang asli dirancang seperti jalur produksi pabrik, dan SOP-nya begitu presisi sehingga para pekerja berlatih dengan garis kapur yang menandai tempat mereka harus berdiri.

7. SweetProcess (Pilihan terbaik untuk menyederhanakan SOP bagi tim yang sedang berkembang)

via SweetProcess

Bagi banyak tim yang sedang berkembang, SOP sering kali dimulai sebagai dokumen yang tersebar atau catatan pribadi, sehingga menyulitkan pemanfaatan pengetahuan perusahaan secara efektif.

SweetProcess hadir untuk menyederhanakan cara bisnis mendokumentasikan, memperbarui, dan mengikuti SOP mereka di satu tempat.

Dengan pengeditan kolaboratif, kontrol versi, dan pembaruan real-time, SweetProcess memastikan bahwa SOP tetap akurat dan mudah diakses, sehingga memudahkan tim untuk mengikuti prosedur, melatih karyawan baru, dan mempertahankan efisiensi operasional seiring dengan pertumbuhan bisnis.

Perangkat lunak otomatisasi dokumen ini juga mendukung single sign-on (SSO) dan terintegrasi dengan lebih dari 1.000 aplikasi melalui Zapier, membantu tim mengotomatisasi alur kerja dan menjaga keamanan seiring pertumbuhan bisnis.

Fitur terbaik SweetProcess

Buat, atur, dan perbarui SOP dalam antarmuka yang rapi dan ramah pengguna

Manfaatkan AI untuk menghasilkan dokumen yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda

Lampirkan gambar, video, dan daftar periksa untuk menjelaskan langkah-langkah yang rumit dengan jelas

Lacak riwayat versi agar tim dapat melihat dengan tepat apa yang berubah dan kapan

Memungkinkan prosedur bertahap untuk dibagi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil

Sediakan basis pengetahuan publik dan ruang dokumentasi internal

Keterbatasan SweetProcess

Integrasi lanjutan yang terbatas dibandingkan dengan alat-alat perusahaan

Opsi desain dasar mungkin tidak sesuai untuk tim yang memiliki kebutuhan branding yang tinggi

Kurang memiliki fitur AI yang lebih canggih untuk saran otomatis atau penandaan cerdas

Harga SweetProcess

Penagihan Anggota Aktif: $99/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan SweetProcess

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang SweetProcess

Ulasan G2 ini menyoroti:

Fitur terbaik SweetProcess meliputi pembuatan dan pengorganisasian SOP terpusat, kemampuan pendelegasian tugas dan pelacakan kemajuan, serta pengingat notifikasi. Fitur-fitur ini membantu bisnis menyederhanakan proses, meningkatkan alur kerja, dan memastikan pertanggungjawaban anggota tim.

8. Coassemble (Pilihan terbaik untuk mengintegrasikan SOP ke dalam pelatihan tim interaktif)

via Coassemble

Bagi tim yang kesulitan membuat karyawan menggunakan dan mematuhi SOP, Coassemble menjembatani kesenjangan antara dokumentasi dan keterlibatan.

Alih-alih menyerahkan PDF statis atau dokumen bersama, Anda dapat mengubah SOP menjadi modul pelatihan interaktif yang ringkas.

Hal ini memudahkan proses orientasi karyawan baru, menstandarkan prosedur, dan mengurangi risiko ketidakpatuhan. Tim yang sedang berkembang akan mendapat manfaat dari proses yang dapat diulang dan dilacak, yang terasa lebih seperti pengalaman belajar daripada sekadar dokumen.

AI terintegrasi dalam platform ini juga memungkinkan Anda membuat dan menyempurnakan konten dalam hitungan menit.

Fitur terbaik Coassemble

Ubah SOP menjadi jalur pembelajaran interaktif dengan kuis, video, dan titik pemeriksaan

Buat panduan proses dan pelatihan dari awal dengan pembuat kursus seret dan lepas

Lacak penyelesaian SOP dan retensi pengetahuan dengan analitik bawaan

Sematkan tautan SOP langsung ke dalam pelajaran atau hubungkan ke alur kerja LMS

Aktifkan pembaruan terpusat agar perubahan SOP langsung tercermin di semua kursus

Batasan Coassemble

Tidak ideal untuk tim yang membutuhkan perpustakaan SOP berbasis dokumen tradisional

Beberapa fitur, seperti penilaian dan analisis, hanya tersedia pada paket berlangganan tingkat atas

Akses offline terbatas ke konten SOP

Harga Coassemble

Gratis

Team : $100/bulan untuk 5 pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Kumpulkan peringkat dan ulasan

G2 : 4,6/5 (lebih dari 170 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 30 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Coassemble

Ulasan Capterra ini menyebutkan:

Mudah untuk membuat pelatihan interaktif. Pengguna dapat menyesuaikan tampilan dan nuansa pelatihan. Pelatihan ini juga mudah diintegrasikan dengan aplikasi yang Anda gunakan sehari-hari (Gmail, Slack, dan Mailchimp).

9. Dozuki (Pilihan terbaik untuk pelatihan SOP bagi staf lapangan dan instruksi kerja digital)

via Dozuki

Tim di garis depan menghadapi ketidakpastian ketika SOP masih tercantum dalam manual yang sudah usang.

Dozuki mengatasi hal ini dengan mengubah prosedur standar menjadi petunjuk kerja digital yang kaya dan mudah diakses. Perangkat lunak ini dirancang khusus untuk lingkungan manufaktur dan industri di mana konsistensi, kepatuhan, dan pembaruan real-time sangat penting.

Dengan alat untuk pelatihan, dukungan multibahasa, dan pemeriksaan kualitas terintegrasi, Dozuki memudahkan proses onboarding yang lebih cepat dan kinerja yang lebih baik di seluruh shift dan lokasi.

Selain itu, dengan memungkinkan karyawan untuk memberikan umpan balik mengenai kualitas instruksi, alat ini membantu perusahaan untuk terus meningkatkan dokumentasi mereka.

Fitur terbaik Dozuki

Buat SOP dengan media kaya seperti foto, video, dan panduan langkah demi langkah

Lacak perkembangan keterampilan menggunakan jalur pelatihan dan matriks keterampilan

Buat laporan terperinci mengenai pelatihan, metrik operasional, dan lainnya dengan analisis AI

Terjemahkan SOP ke dalam lebih dari 100 bahasa secara instan

Pastikan kepatuhan dengan kontrol versi dan alur kerja persetujuan yang terintegrasi

Rekam data proses melalui formulir digital yang terintegrasi ke dalam SOP

Keterbatasan Dozuki

Antarmuka ini mungkin terasa rumit bagi tim yang tidak terbiasa dengan alur kerja industri

Fitur-fitur lanjutan memerlukan orientasi atau pelatihan langsung

Tingkat integrasi bergantung pada paket yang dipilih

Harga Dozuki

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Dozuki

G2 : 4,4/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Dozuki

Ulasan G2 ini menampilkan:

Dozuki telah memastikan adanya sumber daya khusus yang tersedia bagi tim kami agar dapat memanfaatkan perangkat lunak mereka secara optimal dan menyesuaikannya dengan bisnis kami. Hal itu sendiri telah menjadi pengalaman terbaik selain memiliki perangkat lunak yang intuitif, dan kemudahan penggunaannya telah memungkinkan tim kami untuk menciptakan standar kerja.

10. Notion (Pilihan terbaik untuk dokumentasi SOP yang fleksibel dengan konten tertanam)

via Notion

Sebagian besar platform membantu Anda menyimpan pengetahuan atau menyelesaikan pekerjaan, tetapi Notion menggabungkan keduanya.

Ini adalah ruang kerja serba guna tempat tim dapat menulis, merencanakan, mengelola proyek, membuat program pelatihan, dan mengotomatiskan alur kerja. Selain itu, Anda dapat mengorganisir pengetahuan internal melalui fitur berbagi pengetahuan seperti wiki, basis data, dan SOP.

Notion AI meningkatkan hal ini lebih lanjut dengan mengubah informasi yang tersebar menjadi konten cerdas dan dapat ditindaklanjuti: catatan rapat, rencana sprint, wawasan riset, dan lainnya.

Fitur terbaik Notion

Buat dan bagikan wiki, SOP, dan dasbor di seluruh tim secara real-time

Gunakan lebih dari 30.000 templat dan blok untuk mendokumentasikan, merancang, dan merencanakan apa pun

Otomatiskan proyek dengan logika basis data, ketergantungan, dan tugas yang didukung AI

Aktifkan pencarian cerdas di Slack, Gmail, Google Drive, dan lainnya

Ubah catatan menjadi tindakan konkret menggunakan ringkasan rapat yang didukung AI dan mode penelitian

Keterbatasan Notion

Kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna baru dan tim non-teknis

Fitur AI tidak termasuk dalam paket tingkat bawah dan dikenakan biaya tambahan

Tidak dilengkapi tampilan papan Kanban bawaan dan fitur pelaporan lanjutan untuk manajer proyek

Kinerja mungkin melambat saat mengedit halaman yang besar dan kompleks

Harga Notion

Gratis

Plus : $12 per bulan per pengguna

Bisnis : $24/bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Notion

G2 : 4,7/5 (6.770+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (2.580+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Notion

Ulasan G2 ini menyebutkan:

Saya suka menggunakan alat Notion AI untuk mencari tugas dan dokumen. Alat ini membantu saya menyusun komunikasi diplomatik dan sangat ahli dalam membuat dokumen SOP. Sangat berguna.

Berikut adalah tiga alat perangkat lunak dokumentasi SOP tambahan yang dapat membantu Anda

Slite : Menggabungkan antarmuka yang sederhana dan rapi dengan fitur pengeditan kolaboratif sehingga tim dapat membuat perpustakaan SOP, menunjuk pemilik, dan menggunakan riwayat versi

Loom : Memungkinkan tim merekam tutorial layar, menjelaskan SOP dengan suara dan video, serta menyematkannya ke dalam dokumen atau wiki

Tettra : Membantu tim membuat dan mengelola SOP internal, FAQ, dan dokumen pengetahuan dengan analisis penggunaan

✨ Fakta Menarik: Karyawan Disney dilatih untuk menunjuk dengan dua jari (bukan satu jari) agar tidak dianggap tidak sopan dalam budaya tertentu. SOP operasional taman hiburan Disney mengatur praktik ini untuk semua interaksi dengan tamu.

ClickUp adalah Pengawas SOP Terbaik

Sebagian besar alat SOP membantu Anda mencatat hal-hal tersebut. Namun, saat tiba waktunya untuk benar-benar mengikuti proses-proses tersebut—menugaskan tugas, melacak langkah-langkah, dan beradaptasi dengan perubahan—mereka tidak memadai.

ClickUp mengubah hal itu. Perangkat lunak ini membantu membuat prosedur operasional standar dalam sistem manajemen yang sama tempat pekerjaan dilakukan. Setiap proses yang didokumentasikan menjadi bagian dari alur kerja yang aktif.

ClickUp juga dilengkapi dengan fitur-fitur utama, seperti otomatisasi, penugasan tugas, riwayat versi, dan visibilitas di seluruh tim, serta membantu menerapkan prosedur operasional standar.

Baik Anda sedang melakukan onboarding karyawan baru, mengelola kepatuhan, atau mengembangkan operasional, ClickUp membantu Anda beralih dari kebingungan dan tugas-tugas berulang menuju kejelasan tim dan kesuksesan. Siap untuk mengimplementasikan SOP? Daftar di ClickUp secara gratis.