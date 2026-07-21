12 Perangkat Lunak Kolaborasi Klien Terbaik pada Tahun 2026

Alat kolaborasi klien terbagi menjadi dua kategori. Di satu sisi, terdapat alat berbasis portal yang memberikan klien ruang terpisah dengan merek mereka sendiri. Di sisi lain, ada alat internal dengan akses tamu yang memungkinkan klien mengakses tampilan terbatas dari ruang kerja Anda.

Pilih pihak yang salah, dan Anda akan kembali menghadapi persetujuan yang terlewat, versi file yang bermacam-macam, serta ruang lingkup proyek yang berubah dalam balasan yang tidak dilihat oleh siapa pun.

Panduan ini membandingkan 12 perangkat lunak kolaborasi klien terbaik berdasarkan hal-hal yang penting untuk pekerjaan eksternal, sehingga Anda dapat menyaring perangkat lunak yang sesuai dengan infrastruktur teknologi Anda.

Alat Paling Cocok untuk Fitur unggulan Harga* Di mana kekurangannya Teamwork.com Agensi menengah yang mengelola siklus hidup klien yang kompleks dan berlapis-lapis Akses eksternal gratis ke dasbor, tonggak pencapaian, dan tugas bersama, dilengkapi dengan pengatur waktu bawaan yang menghitung biaya sumber daya berdasarkan anggaran Mulai dari $9,99/bulan (ditagih per tahun) Menggunakan perkiraan berbasis jam, bukan story points, sehingga tim pengembangan agile melewatkan perencanaan sprint Moxo Perusahaan di industri yang diatur yang menerapkan proses onboarding intensif Titik akses terpisah dengan merek tersendiri untuk klien dan vendor, dilengkapi alur kerja yang mudah dipahami serta tanda tangan elektronik terenkripsi Gratis; Bisnis $960/tahun Paket dasar membatasi integrasi dan tidak memiliki pengatur waktu internal untuk penagihan per jam monday.com Agen pemasaran yang membutuhkan pelacakan kemajuan yang mudah dilihat dan diberi kode warna Papan status dengan kode warna yang memperjelas adanya keterlambatan Gratis; berbayar mulai dari $9/bulan Tidak ada privasi di tingkat kolom, sehingga sulit untuk menyembunyikan detail sensitif dari kontraktor ClickUp Perluasan skala, tim lintas fungsi yang ingin mengkonsolidasikan operasi internal dan pekerjaan klien Izin tamu mengontrol secara tepat apa yang dapat dilihat klien, dengan tugas, Dokumen, pemeriksaan, Obrolan, dan Formulir dalam satu ruang kerja serta tamu gratis yang hanya dapat melihat Gratis; berbayar mulai dari $7 per pengguna per bulan Tim yang menggunakan aplikasi khusus memerlukan waktu satu atau dua minggu untuk mengonfigurasi Spaces dan izin Asana Tim kecil yang mengoordinasikan tonggak pencapaian klien yang ketat dan bergantung pada jadwal Pelacakan ketergantungan yang memastikan serah terima berdasarkan jadwal tetap tepat waktu Gratis; berbayar mulai dari $10,99/bulan Dirancang untuk jadwal kerja yang melibatkan komunikasi intensif dengan klien; memerlukan hierarki yang jelas agar tetap mudah digunakan Basecamp Agensi yang sedang berkembang yang mencari harga tetap dengan jumlah pengguna klien tak terbatas Harga tetap tanpa biaya per pengguna untuk jumlah pengguna klien yang tidak terbatas Gratis; Pro $15/bulan/pengguna; Pro Unlimited $299/bulan Tidak memiliki izin yang terperinci untuk membatasi data sensitif di papan kerja bersama Slack Tim teknik dan teknologi yang memprioritaskan komunikasi dengan klien yang cepat dan real-time Saluran Slack Connect gratis yang mengundang mitra eksternal ke dalam percakapan bersama Gratis; berbayar mulai dari $8,75/bulan/pengguna Pembaruan penting bisa terlewatkan di saluran dengan lalu lintas tinggi; paket gratis membatasi riwayat pesan Google Workspace Tim yang tersebar yang membutuhkan alat kolaborasi klien yang ringan namun mendukung pengeditan bersama dokumen dalam jumlah besar Pengeditan bersama secara langsung dan berbasis cloud yang menghilangkan siklus "kirim-revisi-lampiran" Mulai dari $7/bulan (ditagih per tahun) Dioptimalkan untuk dokumen daripada data berukuran besar, sehingga lembar kerja berukuran sangat besar yang didorong oleh rumus dapat memperlambat kinerja; pemberitahuan lintas aplikasi menumpuk Notion Studio kreatif yang membutuhkan dasbor klien dan pusat aset yang sangat dapat disesuaikan Blok yang fleksibel dan pemisahan Teamspace untuk membangun portal klien yang disesuaikan Gratis; berbayar mulai dari $10/bulan Database yang besar dapat memperlambat kinerja; akses offline terbatas FuseBase Agen yang berorientasi pada klien yang menginginkan portal bergaya situs web dengan label putih sepenuhnya Ruang bawaan portal yang tampak seperti situs web, dengan akses tautan ajaib dan penyesuaian merek penuh Mulai dari $32/bulan (ditagih per tahun) Waktu muat yang lebih lambat dan tidak ada ekspor data langsung ke Google Sheets Zoho Projects Tim yang memperhatikan anggaran dan mencari pembaruan bagi pemangku kepentingan yang familiar dan bergaya media sosial Umpan proyek bergaya media sosial untuk pembaruan, file, dan umpan balik Gratis; berbayar mulai dari $4/bulan Kaya fitur, sehingga navigasinya terasa lebih rumit dibandingkan alat minimalis pada portofolio besar Trello Pekerja lepas dan tim kecil yang merancang alur kerja klien yang sederhana dan visual Kotak masuk dewan yang secara otomatis mengubah email klien menjadi kartu tugas yang dapat diseret Gratis; berbayar mulai dari $5/bulan Tidak ada ketergantungan pada aplikasi bawaan atau pelacakan waktu untuk proyek yang kompleks dan berlapis-lapis

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci mengenai cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa Itu Perangkat Lunak Kolaborasi Klien?

Perangkat lunak kolaborasi klien memberikan ruang kerja bersama yang aman bagi klien eksternal untuk bekerja bersama tim Anda. Di dalamnya, mereka dapat memantau kemajuan proyek, bertukar file, menyetujui hasil kerja, dan mengirim pesan kepada Anda, semuanya tanpa mengganggu operasional internal Anda.

Perangkat lunak ini tidak sama dengan alat kolaborasi internal, yang dirancang untuk karyawan. Dan berbeda pula dengan perangkat lunak manajemen klien, yang lebih berfokus pada pemantauan hubungan daripada melakukan pekerjaan bersama.

Perbedaan yang penting: perangkat lunak kolaborasi klien yang baik memungkinkan Anda mengontrol dengan tepat apa yang dilihat klien, sehingga pekerjaan tetap dibagikan namun ruang kerja Anda tetap privat.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Memilih Perangkat Lunak Kolaborasi Klien

Nilai setiap alat berdasarkan sembilan kriteria: model akses eksternal, berbagi file yang aman dan izin akses, persetujuan dan peninjauan, kolaborasi real-time, visibilitas proyek bagi klien, white-labeling, integrasi, harga untuk tamu, dan upaya onboarding.

Secara keseluruhan, hal-hal tersebut membedakan alat yang dirancang khusus untuk pihak eksternal dari alat internal yang dilengkapi dengan fitur tamu tambahan. Berikut alasan mengapa setiap aspek tersebut penting secara khusus untuk pekerjaan dengan klien:

Model akses eksternal (portal vs. tamu vs. keduanya) : Tentukan seberapa banyak bagian operasional Anda yang dapat dilihat oleh klien. Portal adalah ruang terpisah dengan merek tersendiri yang dapat mereka akses; akses tamu akan mengarahkan mereka ke ruang kerja Anda dengan batasan tertentu

Berbagi file dan izin yang aman : Kendalikan siapa yang dapat melihat, memberikan komentar, mengedit, atau mengunduh, per file, bukan hanya per ruang kerja. Pekerjaan klien sangat bergantung pada dokumen, sehingga : Kendalikan siapa yang dapat melihat, memberikan komentar, mengedit, atau mengunduh, per file, bukan hanya per ruang kerja. Pekerjaan klien sangat bergantung pada dokumen, sehingga berbagi file yang aman menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar untuk pekerjaan yang diatur oleh regulasi

Persetujuan dan peninjauan : Pastikan persetujuan terdokumentasi dengan baik, bukan tersembunyi di dalam email. Klien dapat menyetujui hasil kerja dan memberikan masukan pada karya kreatif di satu tempat, dan : Pastikan persetujuan terdokumentasi dengan baik, bukan tersembunyi di dalam email. Klien dapat menyetujui hasil kerja dan memberikan masukan pada karya kreatif di satu tempat, dan alat peninjauan online terbaik akan memastikan umpan balik tersebut tetap tertaut pada karya tersebut

Kolaborasi real-time : Kurangi proses bolak-balik dengan memungkinkan klien mengedit dan bertukar ide bersama Anda dalam dokumen dan papan tulis bersama

Visibilitas proyek bagi klien : Tampilkan status, jadwal, dan tanggung jawab masing-masing pihak kepada klien, tanpa memperlihatkan subtugas internal dan percakapan tim

White-labeling dan branding : Pasang logo Anda di portal, bukan logo vendor. Bagi konsultan dan agensi, hal ini merupakan bagian dari kesan profesional

Integrasi : Terhubung ke layanan penyimpanan file, obrolan, dan kalender yang sudah digunakan klien, sehingga tidak ada yang perlu meninggalkan platform yang sudah mereka gunakan

Model penetapan harga untuk tamu dan klien : Perhatikan hal ini: beberapa alat mengenakan biaya per tamu, beberapa sudah termasuk dalam harga, beberapa membatasi jumlahnya, dan untuk pekerjaan klien, biayanya bisa jauh melebihi biaya langganan dasar

Upaya onboarding klien: Proses onboarding yang lancar mendorong adopsi; jika klien memerlukan pelatihan hanya untuk memposting komentar, hal itu akan menghambat proses. Padukan alat Anda dengan : Proses onboarding yang lancar mendorong adopsi; jika klien memerlukan pelatihan hanya untuk memposting komentar, hal itu akan menghambat proses. Padukan alat Anda dengan perangkat lunak onboarding klien khusus untuk membangun hubungan yang intensif

Jika Anda lebih condong ke portal klien bermerek, video ini akan memandu Anda melalui beberapa pilihan:

Dua belas alat kolaborasi masuk dalam daftar ini: Teamwork.com, Moxo, monday.com, ClickUp, Asana, Basecamp, Slack, Google Workspace, Notion, FuseBase, Zoho Projects, dan Trello.

Masing-masing memiliki keunggulan untuk kebutuhan yang berbeda dan memiliki kekurangan di aspek lain. Setiap pilihan di bawah ini dievaluasi dengan cara yang sama: untuk siapa perangkat lunak ini cocok, apa yang menjadi keunggulannya, di mana kelemahannya, dan berapa biayanya.

1. Teamwork.com (Pilihan terbaik untuk manajemen klien agensi dalam tim berukuran menengah)

Jika tim Anda perlu mengoordinasikan hasil kerja untuk klien tanpa perlu membayar lisensi perangkat lunak tambahan, Teamwork.com adalah pilihan yang tepat. Platform ini memberikan akses gratis kepada pemangku kepentingan eksternal ke dasbor, tonggak pencapaian, dan tugas bersama. Hal ini menjadikannya pilihan yang tepat bagi firma jasa profesional yang membutuhkan transparansi selama siklus hidup proyek yang panjang.

Misalkan sebuah agensi pemasaran sedang mengelola pembangunan situs web. Klien diundang untuk meninjau tugas pengembangan secara langsung, mencatat umpan balik, atau melacak jam kerja proyek di dalam daftar bersama. Manajer juga dapat menjalankan pengatur waktu bawaan pada tugas individu, dan platform ini secara otomatis menghitung biaya sumber daya berdasarkan anggaran total.

Fitur utama dan keunggulan

Cegah percakapan yang tersebar: Buat saluran obrolan sementara untuk proyek jangka pendek guna memisahkan diskusi secara otomatis

Kurangi pekerjaan administratif manual dengan AI: Gunakan Teamwork AI untuk merangkum pembaruan proyek, menyusun draf konten, dan menjawab pertanyaan tentang data proyek

Temukan konteks di balik keputusan masa lalu: Telusuri riwayat pesan lengkap untuk mengungkap alasan di balik keputusan tanpa perlu menelusuri utas email satu per satu

Perbarui tugas dari saluran yang sudah ada: Hubungkan Slack untuk mengedit daftar tugas secara langsung tanpa perlu Hubungkan Slack untuk mengedit daftar tugas secara langsung tanpa perlu menggunakan banyak alat

Harga

Dasar-dasar: $9,99/bulan per pengguna

Accelerate : $24,99/bulan per pengguna

Optimalkan: Harga khusus

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat

G2: 4,4/5 (lebih dari 1.150 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 900 ulasan)

Kelemahan Teamwork.com: Tim pengembangan Agile akan menghadapi masalah kesesuaian karena alat ini menggunakan estimasi berbasis jam alih-alih story points. Platform ini juga tidak dilengkapi dengan manajemen backlog tingkat lanjut dan alur kerja siklus hidup bug yang terperinci. Lewati Teamwork.com jika: Tim Anda memerlukan kerangka kerja perencanaan sprint bawaan atau perlu melihat tugas yang telah diselesaikan dan yang sedang berjalan secara bersamaan dalam satu layar.

Apa yang dikatakan pengguna sebenarnya tentang Teamwork.com?

Simak ulasan tentang Teamwork.com dari pengulas G2 ini:

Hal yang paling saya sukai dari Teamwork.com adalah kemampuan manajemen proyeknya yang komprehensif, termasuk pelacakan tugas, manajemen waktu, alat kolaborasi, dan fitur pelaporan. Hal ini membantu tim tetap terorganisir, meningkatkan produktivitas, memenuhi tenggat waktu secara efisien, dan menjaga komunikasi yang jelas sepanjang siklus hidup proyek dengan sukses.

Hal yang paling saya sukai dari Teamwork.com adalah kemampuan manajemen proyeknya yang komprehensif, termasuk pelacakan tugas, manajemen waktu, alat kolaborasi, dan fitur pelaporan. Hal ini membantu tim tetap terorganisir, meningkatkan produktivitas, memenuhi tenggat waktu secara efisien, dan menjaga komunikasi yang jelas sepanjang siklus hidup proyek dengan sukses.

2. Moxo (Terbaik untuk otomatisasi onboarding portal klien)

via Moxo

Dirancang untuk memindahkan pengelolaan akun klien ke ruang kerja terpadu, Moxo menciptakan titik akses yang berbeda untuk berbagai pemangku kepentingan eksternal. Klien melihat satu antarmuka portal, vendor berinteraksi melalui tata letak terpisah, dan tim internal merinci langkah-langkah pelaksanaan dalam bahasa yang mudah dipahami untuk menghasilkan alur kerja. Pihak eksternal tetap selaras dengan jadwal pelaksanaan sejak hari pertama.

Sebuah perusahaan pialang properti dapat menggunakannya untuk menangani proses onboarding mitra. Perusahaan tersebut membagikan materi pemasaran properti dan menjadwalkan panggilan pengaturan melalui aplikasi seluler. Agen baru menandatangani dokumen onboarding secara langsung melalui antarmuka yang aman, dan tanda tangan klien tetap terlindungi dengan enkripsi tingkat perusahaan.

Fitur utama dan keunggulan

Tingkatkan kapasitas operasional harian: Gunakan asisten AI yang dilatih berdasarkan keahlian internal perusahaan untuk menangani pekerjaan rutin

Segera temukan proyek yang terhambat: Cari data kinerja tim secara real-time dalam bahasa yang mudah dipahami untuk mengidentifikasi hambatan

Sesuaikan dengan identitas perusahaan Anda: Sematkan logo dan warna merek eksklusif ke dalam setiap dasbor yang ditujukan untuk pemangku kepentingan

Percepat pengumpulan dokumen: Minta, terima, dan atur berkas klien dengan aman tanpa harus bergantung pada lampiran email

Harga

Gratis

Bisnis : $960/ditagih per tahun

Pro : $4.800/ditagih per tahun

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat

G2: 4,5/5 (lebih dari 170 ulasan)

Capterra: 4/5 (lebih dari 20 ulasan)

Kekurangan Moxo: Paket dasar membatasi koneksi langsung ke basis data eksternal dan folder penyimpanan cloud. Keterbatasan ini memaksa pengguna untuk melakukan duplikasi data secara manual, sementara kurangnya fitur pencatat waktu internal memperlambat proses pelaporan waktu. Hindari Moxo jika: Operasi bisnis Anda memerlukan penagihan waktu per jam yang akurat atau integrasi tingkat dasar yang luas.

Apa yang dikatakan pengguna sebenarnya tentang Moxo?

Lihat apa yang disukai oleh pengulas G2 ini tentang Moxo:

Saya sangat menghargai pengalaman klien yang ditingkatkan dan desain yang ramah pengguna. Kemampuan untuk menyesuaikan formulir dan pemberitahuan bagi klien kami telah sangat bermanfaat bagi tim kami. Selain itu, tim dukungan pelanggan selalu responsif dan menjadi sumber daya yang dapat diandalkan setiap kali saya membutuhkan bantuan.

Saya sangat menghargai pengalaman klien yang ditingkatkan dan desain yang ramah pengguna. Kemampuan untuk menyesuaikan formulir dan pemberitahuan bagi klien kami telah sangat bermanfaat bagi tim kami. Selain itu, tim dukungan pelanggan selalu responsif dan menjadi sumber daya yang dapat diandalkan setiap kali saya membutuhkan bantuan.

3. monday.com (Terbaik untuk pelacakan proyek visual di agensi pemasaran)

Jika tim Anda saat ini melacak akun klien melalui spreadsheet yang tersebar-sebar, monday.com menggantikannya dengan papan status yang diberi kode warna. Anda dapat memvisualisasikan tenggat waktu dan merencanakan sesuai kebutuhan. Pembaruan terhubung langsung ke hasil kerja tertentu, dan kolom "penanggung jawab" khusus menunjukkan kepemilikan tugas tanpa perlu rapat koordinasi yang terus-menerus.

Sebuah agensi kreatif yang mengelola kampanye multi-saluran dapat menggunakan papan kerja yang dapat dibagikan untuk mitra eksternal. Permintaan aset baru masuk melalui formulir web tertanam yang secara otomatis mengisi baris dengan detail tenggat waktu. Manajer akun cukup mengklik jam bawaan untuk melacak jam kerja yang dapat ditagih terkait revisi, dan data tersebut langsung ditransfer ke laporan kemajuan klien.

Fitur utama dan keunggulan

Atur hari Anda dalam satu tampilan: Gabungkan tugas pribadi dari setiap papan kerja yang aktif ke dalam satu garis waktu mingguan

Simpan riwayat lengkap interaksi akun: Catat panggilan klien, email, dan catatan rapat dalam log kontak terpusat

Tampilkan siapa yang memiliki kapasitas kosong: Koordinasikan beban kerja secara visual pada kolom garis waktu untuk mengidentifikasi ketersediaan untuk pekerjaan klien baru

Dapatkan wawasan proyek lebih cepat dengan AI: Gunakan monday AI untuk menghasilkan pembaruan, merangkum item pekerjaan, mengklasifikasikan permintaan, dan membantu pembuatan alur kerja

Harga

Gratis

Dasar: $9/bulan per pengguna

Standar: $12/bulan per pengguna

Pro: $19/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat

G2: 4,7/5 (lebih dari 16.800 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 5.900 ulasan)

Kelemahan monday.com: papan kerja monday.com tidak menawarkan pembatasan tampilan per kolom, sehingga menyembunyikan detail klien yang sensitif dari kontraktor eksternal di papan kerja bersama memerlukan perencanaan. Selain itu, pembuat otomatisasinya memang kuat, tetapi cenderung memerlukan pengaturan manual untuk logika if/then yang kompleks. Rangkaian aturan yang rumit lebih cocok untuk tim yang bersedia menginvestasikan waktu untuk pengaturan. Hindari monday.com jika: Operasi Anda memerlukan kontrol privasi yang ketat pada tingkat kolom saat berbagi papan pelacakan aktif dengan mitra eksternal.

Apa yang dikatakan pengguna sebenarnya tentang monday.com?

Simak ulasan tentang monday.com dari pengulas G2 ini:

Hal yang paling saya sukai dari monday Work Management adalah betapa mudahnya melihat pekerjaan secara sekilas. Saya bisa membuka papan kerja dan, dalam hitungan detik, memahami apa yang sedang dikerjakan, apa yang menunggu konfirmasi klien, dan apa yang terlambat. Label status, penanggung jawab, dan tanggal jatuh tempo sangat jelas, sehingga mengurangi tebak-tebakan dan mengurangi pesan “siapa yang menangani ini?” di Slack atau email.

Hal yang paling saya sukai dari monday Work Management adalah betapa mudahnya melihat status pekerjaan secara sekilas. Saya bisa membuka papan kerja dan, dalam hitungan detik, memahami apa yang sedang dikerjakan, apa yang menunggu konfirmasi klien, dan apa yang terlambat. Label status, penanggung jawab, dan tanggal jatuh tempo sangat jelas, sehingga mengurangi tebak-tebakan dan mengurangi pesan-pesan seperti “siapa yang menangani ini?” di Slack atau email.

4. ClickUp (Platform all-in-one terbaik untuk pekerjaan klien dan internal)

Kendalikan apa yang dilihat klien dengan izin tamu di ClickUp

Sebagian besar tim mengelola pekerjaan klien di satu alat dan pekerjaan internal di alat lain. ClickUp menghilangkan pemisahan tersebut. Tugas, Dokumen, Papan Tulis, Obrolan, Dasbor, pemeriksaan, dan Formulir semuanya berada dalam satu ruang kerja. Jenis tamu dengan akses hanya-lihat dan izin yang dikontrol memungkinkan Anda mengatur dengan tepat apa yang dapat dilihat klien. Untuk akses tanpa login, tampilan bersama publik memungkinkan siapa pun melihat kemajuan melalui tautan.

Begini cara kerjanya. Sebuah agensi branding menyiapkan Folder ClickUp klien dengan Daftar untuk hasil kerja, Dokumen untuk brief, dan Dasbor ClickUp untuk melacak kemajuan. Klien masuk, memberikan anotasi pada file desain (PNG, PDF, atau video), dan mengirim pesan kepada tim melalui Obrolan. Mereka tidak pernah melihat papan sprint internal atau percakapan tim.

ClickUp Forms mengumpulkan permintaan aset baru dan secara otomatis membuat tugas di Daftar yang tepat. Fitur Collaboration Detection menunjukkan secara real-time saat klien sedang melihat atau mengedit. Dokumen disimpan otomatis sekitar 1,5 detik setelah seseorang berhenti mengetik, sehingga pengeditan bersama terasa instan.

Fitur utama dan keunggulan

Gantikan komunikasi yang tersebar dengan Chat: Jadikan percakapan dapat dicari bersamaan dengan tugas yang dirujuknya menggunakan saluran Jadikan percakapan dapat dicari bersamaan dengan tugas yang dirujuknya menggunakan saluran ClickUp Chat yang berfokus pada proyek

Percepat proses pengiriman kepada klien: Otomatiskan persetujuan, tugas berulang, pembaruan status, dan serah terima menggunakan alur kerja tanpa kode

Dapatkan jawaban seketika: Lakukan pencarian di seluruh tugas, Dokumen, dan Obrolan menggunakan Lakukan pencarian di seluruh tugas, Dokumen, dan Obrolan menggunakan Brain MAX untuk membuat ringkasan proyek, menemukan file, atau menyusun pembaruan status tanpa perlu menelusuri folder satu per satu

Serahkan pertanyaan rutin dari klien: Tunjuk seorang Tunjuk seorang Super Agent yang didukung AI yang dapat disebutkan oleh klien dengan @mention untuk mendapatkan pembaruan, mencari file, atau menindaklanjuti tugas, sehingga membebaskan tim Anda dari permintaan status yang berulang-ulang

Harga

Peringkat

G2 : 4,6/5 (lebih dari 12.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

Kelemahan ClickUp: Cakupan yang membuat ClickUp dapat menggabungkan berbagai alat juga berarti pengaturan awal yang lebih rumit: tim yang terbiasa menggunakan aplikasi dengan satu tujuan biasanya membutuhkan satu atau dua minggu untuk mengonfigurasi Spaces, tampilan, dan izin sebelum semuanya berjalan lancar. Lewati ClickUp jika: Portal bermerek bergaya microsite merupakan hal yang mutlak diperlukan, dan membangunnya melalui izin tamu terasa terlalu manual untuk alur kerja Anda.

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Bagaimana ClickUp sebagai platform all-in-one membantu pengulas G2 ini:

Yang paling saya sukai adalah bahwa ClickUp menggabungkan semuanya ke dalam satu tempat. Sebelum menggunakan ClickUp, pelacakan proyek, pekerjaan klien, dan koordinasi tim tersebar di berbagai alat, dan kini semuanya terintegrasi dalam satu sistem. Saya dapat mengelola proyek-proyek kami, memastikan hasil kerja untuk klien tetap sesuai jadwal, dan menjaga koordinasi tim tanpa perlu berpindah-pindah antar aplikasi. Pengaturan ‘sumber kebenaran tunggal’ ini telah menjadi keuntungan terbesar bagi kami selama setahun terakhir.

Yang paling saya sukai adalah bahwa platform ini menggabungkan semuanya ke dalam satu tempat. Sebelum menggunakan ClickUp, pelacakan proyek, pekerjaan klien, dan koordinasi tim tersebar di berbagai alat, dan kini semuanya terintegrasi dalam satu sistem. Saya dapat mengelola proyek-proyek kami, memastikan hasil kerja untuk klien tetap sesuai jadwal, dan menjaga koordinasi tim tanpa perlu berpindah-pindah antar aplikasi. Pengaturan ‘sumber kebenaran tunggal’ ini telah menjadi keuntungan terbesar bagi kami selama setahun terakhir.

Pelajari cara mengundang dan mengelola tamu di ClickUp:

5. Asana (Terbaik untuk koordinasi jadwal dalam tim kecil)

via Asana

Asana menjaga pekerjaan klien tetap terorganisir melalui proyek terstruktur, jadwal, dan ketergantungan tugas yang memudahkan pemantauan kemajuan. Tim dapat mengundang klien untuk berkolaborasi pada proyek tertentu, mengumpulkan umpan balik langsung pada tugas, dan mengotomatiskan pembaruan rutin tanpa perlu membuat rantai email yang panjang. Platform ini memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab, tenggat waktu, dan langkah selanjutnya.

Seorang pemilik usaha kecil yang mengelola pelatihan pelanggan dapat menggunakan templat Asana untuk membuat alur kerja orientasi yang secara instan menghasilkan 40 hingga 50 tugas yang saling bergantung. Sistem ini melacak ketergantungan tersebut untuk memastikan serah terima internal berjalan sesuai jadwal. Rekan tim dapat memberikan komentar pada setiap kartu, mengunggah berkas proyek, dan menandai rekan kerja untuk berbagi konteks.

Fitur utama dan keunggulan

Otomatiskan langkah-langkah operasional yang berulang: Terapkan logika pemicu khusus untuk memindahkan kartu secara otomatis saat kondisi tertentu terpenuhi

Rayakan pencapaian tonggak penting: Aktifkan animasi ucapan terima kasih di layar untuk meningkatkan motivasi tim

Selalu selangkah lebih maju dari tenggat waktu: Visualisasikan ketergantungan dan jadwal untuk mengidentifikasi hambatan sebelum menghambat penyelesaian proyek

Hemat waktu dengan AI: Gunakan Asana AI untuk merangkum proyek, mengidentifikasi risiko, merekomendasikan langkah selanjutnya, dan menjawab pertanyaan tentang pekerjaan yang sedang berlangsung

Harga

Pribadi: Gratis

Paket Pemula : $10,99/bulan per pengguna

Tingkat Lanjut : $24,99/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat

G2: 4,4/5 (lebih dari 13.500 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 13.400 ulasan)

Kelemahan Asana: Pembaruan platform terkadang mengubah fitur-fitur yang sudah ada, sehingga memaksa pengguna untuk menghabiskan waktu mencari solusi alternatif pada perangkat lunak lain. Para pengulas juga mencatat bahwa mengarahkan kursor ke tugas akan membukanya secara otomatis, sehingga menimbulkan sedikit ketidaknyamanan selama navigasi sehari-hari. Hindari Asana jika: Tim Anda tidak memiliki hierarki struktural yang terpadu, karena basis datanya mudah berubah menjadi tempat penampungan tugas yang membingungkan.

Apa yang dikatakan pengguna sebenarnya tentang Asana?

Alasan mengapa pengulas G2 ini menganggap Asana mudah digunakan:

Saya merasa Asana sangat ramah pengguna dan mudah digunakan. Perangkat lunak ini sangat cocok untuk tim kecil saya. Saya menyukai integrasi aplikasinya dengan Clockify, yang menghemat banyak waktu bagi saya dan magang saya dalam hal pembayaran serta pelacakan jam kerja dan lembar waktu. Visibilitas yang diberikan kepada tim saya terkait proyek dan tugas klien sangat bermanfaat.

Saya merasa Asana sangat ramah pengguna dan mudah digunakan. Perangkat lunak ini sangat cocok untuk tim kecil saya. Saya menyukai integrasi aplikasinya dengan Clockify, yang menghemat banyak waktu bagi saya dan magang saya dalam hal pembayaran serta pelacakan jam kerja dan lembar waktu. Visibilitas yang diberikan kepada tim saya terkait proyek dan tugas klien sangat bermanfaat.

6. Basecamp (Pilihan terbaik untuk kolaborasi klien dengan tarif tetap di agensi yang sedang berkembang)

via Basecamp

Harga flat dan tanpa biaya per pengguna bagi klien menjadikan Basecamp sebagai pilihan paling sederhana bagi agensi yang sedang berkembang dan hanya ingin mencegah informasi proyek tersebar ke mana-mana. Platform ini menggantikan percakapan email dengan papan pesan terpusat dan daftar tugas yang transparan. Tim internal dapat menambahkan vendor eksternal dan klien ke proyek tertentu tanpa biaya tambahan.

Seorang direktur agensi dapat menggunakan dasbor Mission Control untuk melihat kondisi proyek secara instan. Tim memeriksa metrik jarum visual untuk mengukur kemajuan tanpa perlu membuka papan kerja masing-masing. Klien dapat berpartisipasi dalam obrolan Campfire atau meninjau file langsung di dalam antarmuka bersama.

Fitur utama dan keunggulan

Temukan hambatan tepat waktu: Pantau apakah tugas-tugas sedang dalam tahap perencanaan atau pelaksanaan menggunakan Hill Charts

Kurangi rapat status: Jadwalkan pengingat rutin yang secara otomatis mengumpulkan pembaruan dari tim

Temukan aset yang hilang dengan cepat: Gabungkan semua file dan komentar yang aktif ke dalam satu layar Everything View

Buat draf pembaruan proyek lebih cepat: Gunakan Basecamp AI untuk menulis pembaruan status, bertukar ide, dan merangkum diskusi yang sedang berlangsung

Harga

Gratis

Pro: $15 per bulan per pengguna

Pro Unlimited: $299/bulan

Peringkat

G2: 4,1/5 (lebih dari 5.300 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 14.200 ulasan)

Kelemahan Basecamp: Basecamp mengorbankan kontrol terperinci demi kesederhanaan, sehingga membatasi akses kolaborator eksternal terhadap data sensitif di papan kerja bersama bukanlah keunggulannya. Tim yang membutuhkan izin yang ketat per item sebaiknya mempertimbangkan hal ini terlebih dahulu. Lewati Basecamp jika: Anda perlu membatasi akses data sensitif di papan kerja bersama atau menetapkan izin yang ketat per item untuk kolaborator eksternal.

Apa yang dikatakan pengguna sebenarnya tentang Basecamp?

Lihat bagaimana pengulas G2 ini menggunakan Basecamp:

Saya bertanggung jawab untuk memastikan berbagai tim tetap selaras; Basecamp mendukung komunikasi dan kolaborasi di seluruh organisasi. Platform ini memudahkan penyimpanan materi referensi, dokumen proyek, dan berkas kerja yang dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat, sehingga mengurangi kebingungan dan masalah pengelolaan versi. Platform ini juga dapat terintegrasi dengan mudah dengan alat CRM, pemasaran, dan layanan pelanggan untuk memastikan pekerjaan yang berhubungan dengan klien tetap selaras dengan operasi internal.

Saya bertanggung jawab untuk memastikan berbagai tim tetap selaras; Basecamp mendukung komunikasi dan kolaborasi di seluruh organisasi. Platform ini memudahkan penyimpanan materi referensi, dokumen proyek, dan berkas kerja agar dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat, sehingga mengurangi kebingungan dan masalah terkait pengelolaan versi. Platform ini juga dapat terintegrasi dengan mudah dengan alat CRM, pemasaran, dan layanan pelanggan untuk memastikan pekerjaan yang berhubungan dengan klien tetap selaras dengan operasi internal.

7. Slack (Terbaik untuk komunikasi real-time di dalam tim teknik)

melalui Slack

Slack menyederhanakan komunikasi dengan klien dengan menggantikan rantai email yang panjang dengan pesan real-time dalam satu ruang digital.

Tim insinyur yang sedang mengatasi lonjakan beban pada database dapat memulai rapat langsung di dalam saluran pemantauan. Para insinyur berbagi layar dan langsung mendiskusikan solusi tanpa perlu beralih ke aplikasi pihak ketiga. Percakapan tersebut menghasilkan riwayat yang dapat dicari, yang berfungsi sebagai dokumentasi dinamis untuk analisis di kemudian hari.

Kolaborasi eksternal dilakukan melalui undangan saluran aman yang dikirimkan secara gratis kepada mitra, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses persetujuan karya kreatif. Hal ini mengubah aplikasi obrolan menjadi ruang kerja bersama bagi mitra eksternal.

Fitur utama dan keunggulan

Otomatiskan persetujuan tanpa kode: Bangun alur kerja operasional rutin menggunakan pemicu dan tindakan seret-dan-lepas

Percepat jadwal tinjauan eksternal: Undang pemasok ke saluran bersama yang aman tanpa biaya bagi mereka

Temukan paparan kunci yang tidak disengaja secara instan: Deteksi token API pribadi dalam pesan sebelum terjadi pelanggaran keamanan

Temukan jawaban tanpa perlu menggulir: Ajukan pertanyaan kepada Slack AI dalam bahasa alami untuk mengambil informasi dari percakapan dan pengetahuan yang dibagikan di seluruh saluran

Harga

Gratis

Pro: $8,75 per bulan per pengguna

Business+: $18/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat

G2: 4,5/5 (lebih dari 39.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 24.000 ulasan)

Kelemahan Slack: Karena Slack dirancang untuk obrolan real-time, pembaruan penting bisa terlewatkan di saluran dengan lalu lintas tinggi, sehingga Slack paling efektif jika dipadukan dengan sistem pencatatan resmi untuk pengambilan keputusan. Hindari Slack jika: Tim Anda mengandalkan paket gratis untuk menyimpan arsip keputusan masa lalu yang dapat dicari secara permanen.

Apa yang dikatakan pengguna sebenarnya tentang Slack?

Keuntungan menggunakan Slack, menurut pengulas G2 ini:

Hal yang paling saya sukai dari Slack adalah riwayat percakapan dan opsi pencariannya. Semua obrolan yang pernah saya lakukan di Slack tercatat dengan baik, begitu pula semua dokumen dan hal-hal lainnya. Bahkan jika saya kehilangan seorang klien dan mereka tidak lagi terhubung dengan saya, semua obrolan yang pernah saya lakukan dengan mereka akan tersimpan dalam riwayat percakapan tersebut, yang sangat membantu.

Hal yang paling saya sukai dari Slack adalah riwayat percakapan dan opsi pencariannya. Semua obrolan yang pernah saya lakukan di Slack terekam dengan baik, begitu pula semua dokumen dan hal-hal lainnya. Bahkan jika saya kehilangan seorang klien dan mereka tidak lagi terhubung dengan saya, semua obrolan yang pernah saya lakukan dengan mereka akan tetap tersimpan dalam riwayat percakapan tersebut, yang sangat membantu.

8. Google Workspace (Pilihan terbaik untuk pengeditan bersama dokumen yang ringan bersama klien)

melalui Google Workspace

Google Workspace menggabungkan email, dokumen, spreadsheet, presentasi, rapat video, dan penyimpanan cloud ke dalam satu lingkungan kolaborasi yang terintegrasi. Alih-alih memindahkan file antar aplikasi terpisah, tim internal dan klien dapat bekerja sama dalam dokumen bersama dengan komentar langsung, saran, dan riwayat versi. Kontrol izin memudahkan untuk hanya membagikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan eksternal.

Sebuah agensi pemasaran yang sedang mempersiapkan peluncuran produk dapat menyusun naskah kampanye di Google Docs sementara klien memberikan komentar secara real-time. Desainer mengunggah aset kreatif ke Drive, tim mendiskusikan revisi di Google Meet, dan persetujuan akhir dilakukan tanpa perlu mengirimkan banyak lampiran email. Semua orang bekerja berdasarkan sumber informasi yang sama.

Fitur utama dan keunggulan

Percepat proses persetujuan proyek: Laksanakan perjanjian dan kontrak vendor langsung di dalam dokumen teks dengan tanda tangan elektronik bawaan

Bekerja sama dari mana saja: Edit Dokumen, Lembar Kerja, dan Slide secara bersamaan di perangkat desktop dan seluler

Kurangi pekerjaan berulang dengan AI: Gunakan Gemini di Workspace untuk merangkum rapat, menyusun draf email, dan membuat konten di Docs, Gmail, Sheets, dan Meet

Lindungi data klien secara otomatis: Klasifikasikan catatan sensitif menggunakan kontrol kepatuhan yang didukung AI dan aturan keamanan internal

Harga

Paket Pemula: $7/bulan per pengguna

Standar: $14 per bulan per pengguna

Plus: $22 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat

G2: 4,6/5 (lebih dari 47.900 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 17.500 ulasan)

Kelemahan Google Workspace: Pelacak yang sangat besar dan sarat rumus dapat melambat jika banyak pengguna mengedit secara bersamaan. Pemberitahuan gabungan dari Gmail, Docs, dan Kalender juga dapat membuat dasbor terasa berlebihan selama jam kerja puncak. Hindari Google Workspace jika: Pekerjaan Anda dengan klien bergantung pada pelacak data yang besar dan sarat rumus, atau Anda membutuhkan sistem proyek yang terstruktur daripada sekumpulan dokumen yang dibagikan.

Apa yang dikatakan pengguna sebenarnya tentang Google Workspace?

Inilah pendapat pengulas G2 ini tentang Google Workspace:

Kolaborasi real-time adalah keunggulan terbesar bagi saya. Saya senang bisa mengerjakan spreadsheet atau dokumen secara bersamaan dengan tim saya, tanpa perlu khawatir soal pengendalian versi atau saling mengirim file melalui email. Dengan semua data tersinkronisasi dalam satu pusat berbasis cloud, saya bisa dengan mudah beralih antara laptop dan ponsel sambil tetap menjaga semua proyek saya tetap teratur.

Kolaborasi real-time adalah keunggulan terbesar bagi saya. Saya senang bisa mengerjakan spreadsheet atau dokumen secara bersamaan dengan tim saya, tanpa perlu khawatir soal pengendalian versi atau saling mengirim file melalui email. Dengan semua data tersinkronisasi di satu pusat berbasis cloud, saya bisa dengan mudah beralih antara laptop dan ponsel sambil tetap menjaga semua proyek saya tetap teratur.

9. Notion (Terbaik untuk wiki yang ditujukan untuk klien dan dokumen bersama)

via Notion

Jika tim kreatif Anda membutuhkan dasbor yang sangat dapat disesuaikan untuk melacak hasil kerja yang harus diserahkan kepada klien, Notion layak untuk dicoba. Notion memperlakukan dokumentasi proyek sebagai blok yang fleksibel, bukan templat yang kaku. Tim dapat membangun portal klien yang dipersonalisasi yang menampung pedoman merek, anggaran, dan jadwal secara berdampingan.

Sebuah studio fotografi dapat menggunakan kerangka kerja basis data untuk mengelola jadwal pemotretan yang kompleks. Manajer dapat mengubah tampilan dataset yang sama dari daftar datar menjadi tampilan kalender sesuai kebutuhan mendesak. Sumber data tunggal tersebut menghubungkan fotografer internal dengan editor eksternal pada satu sumber kebenaran yang terintegrasi. Pengeditan halaman secara real-time memungkinkan tim yang tersebar untuk berkolaborasi secara asinkron melintasi zona waktu.

Fitur utama dan keunggulan

Jaga privasi akun: Pisahkan ruang kerja klien yang sensitif dari folder internal menggunakan pemisahan Teamspace

Kontrol apa yang dapat dilihat oleh kontraktor eksternal: Tetapkan izin basis data yang terperinci pada tingkat folder di dalam dokumen yang dibagikan

Hilangkan pemeriksaan status manual: Lacak penyebutan dan revisi halaman secara kronologis di kotak masuk otomatis

Temukan jawaban secara instan dengan AI: Gunakan Notion AI untuk merangkum catatan rapat, membuat konten, mencari informasi di ruang kerja, dan menjawab pertanyaan di berbagai dokumen

Harga

Gratis

Plus: $10 per bulan per pengguna

Bisnis: $20/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat

G2: 4,6/5 (lebih dari 12.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.600 ulasan)

Kelemahan Notion: Notion tetap responsif untuk dokumen dan basis data kecil, tetapi basis data yang sangat besar atau berstruktur berlapis-lapis dapat memperlambat kinerjanya. Tim yang menangani data besar sebaiknya melakukan uji coba skala besar sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Akses offline juga terbatas, yang menjadi masalah utama jika tim lapangan Anda bekerja tanpa koneksi internet yang andal. Hindari Notion jika: Operasi lapangan Anda memerlukan aplikasi desktop yang dapat berfungsi dengan andal tanpa koneksi internet aktif.

Apa yang dikatakan pengguna sebenarnya tentang Notion?

Inilah pendapat seorang pengulas G2 tentang Notion:

Saya sangat menyukai ruang kerja tim bersama di Notion untuk manajemen klien. Fitur ini membantu kami mencatat hasil rapat dan berbagi daftar tugas secara efektif. Fitur kalendernya juga merupakan salah satu fitur yang kami manfaatkan dan sukai. Fitur daftar tugas memungkinkan kami menetapkan tugas, menugaskan kepada orang yang berbeda, mengubah tanggal jatuh tempo, dan menetapkan prioritas, yang telah menjadi alat yang sangat membantu bagi kami.

Saya sangat menyukai ruang kerja tim bersama di Notion untuk manajemen klien. Fitur ini membantu kami mencatat hasil rapat dan berbagi daftar tugas secara efektif. Fitur kalendernya juga merupakan salah satu fitur yang kami manfaatkan dan sukai. Fitur daftar tugas memungkinkan kami menetapkan tugas, menugaskannya kepada orang yang berbeda, mengubah tanggal jatuh tempo, dan menetapkan prioritas, yang telah menjadi alat yang sangat membantu bagi kami.

10. FuseBase (Pilihan terbaik untuk portal klien bergaya microsite di agensi)

via FuseBase

Fusebase menggabungkan portal klien, kolaborasi proyek, dan dokumentasi dalam satu ruang kerja. Agen dapat membuat portal bermerek tempat klien dapat mengakses pembaruan proyek, menyetujui hasil kerja, bertukar file, dan menemukan jawaban tanpa perlu menelusuri utas email. Hal ini menghilangkan kurva pembelajaran bagi mitra yang kesulitan menggunakan dasbor proyek tradisional.

Sebuah agensi dapat menerapkan ruang penjualan digital untuk berbagi file dan mengumpulkan tanda tangan resmi. Akses melalui tautan ajaib tanpa kata sandi menjamin masuknya pemangku kepentingan secara instan. Catatan internal disimpan di ruang kerja backend terpisah yang menyembunyikan tampilan klien sepenuhnya.

Fitur utama dan keunggulan

Identifikasi konten apa yang menarik minat klien: Pantau metrik keterlibatan di seluruh sumber daya portal menggunakan analitik bawaan

Bekerja lebih cerdas dengan AI: Gunakan asisten AI bawaan untuk mencari pengetahuan perusahaan, membuat konten, merangkum dokumen, dan menjawab pertanyaan berdasarkan data di ruang kerja Anda

Hapus semua branding platform: Tambahkan pengaturan SMTP khusus, logo, dan nama domain untuk kontrol white-label penuh

Kurangi komunikasi bolak-balik: Sentralisasikan diskusi, file, dan pembaruan proyek di dalam ruang kerja klien yang khusus

Harga

Solo: $32/bulan

Essentials: $82/bulan (hingga 5 pengguna)

Tingkat Lanjut: $266/bulan (hingga 50 pengguna)

Tanpa Batas: Harga disesuaikan

Peringkat

G2: 4,7/5 (lebih dari 90 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 140 ulasan)

Kelemahan FuseBase: FuseBase dirancang dengan mengutamakan portal, sehingga alur kerja yang melibatkan banyak data bukanlah keunggulannya. Tidak ada fitur ekspor langsung ke Google Sheets, sehingga tim yang sering menggunakan spreadsheet perlu mencari solusi alternatif untuk memindahkan data keluar Lewati FuseBase jika: Agensi Anda membutuhkan kemampuan ekspor data yang cepat ke spreadsheet eksternal sekunder.

Apa yang dikatakan pengguna sebenarnya tentang FuseBase?

Simak ulasan tentang FuseBase dari pengulas G2 ini:

Tim saya memiliki ruang internal khusus yang dilengkapi dengan alat manajemen proyek dan editor dokumen, sedangkan klien kami memiliki portal yang dipersonalisasi dengan asisten AI. FuseBase mengelola data dengan lancar, sehingga tim penjualan dan onboarding kami dapat lebih fokus pada membangun hubungan daripada mengurus tugas-tugas administratif.

Tim saya memiliki ruang internal khusus yang dilengkapi dengan alat manajemen proyek dan editor dokumen, sedangkan klien kami memiliki portal yang dipersonalisasi dengan asisten AI. FuseBase mengelola data dengan lancar, sehingga tim penjualan dan onboarding kami dapat lebih fokus pada membangun hubungan daripada mengurus tugas-tugas administratif.

11. Zoho Projects (Terbaik untuk kolaborasi pemangku kepentingan bergaya media sosial)

melalui Zoho Projects

Zoho Project yang ramah anggaran dirancang untuk tim yang ingin komunikasi dengan pemangku kepentingan terasa akrab. Perangkat lunak ini mengadopsi elemen desain dari media sosial: umpan proyek interaktif tempat tim memposting pembaruan status, mengunggah lampiran, dan mencatat umpan balik secara langsung.

Seorang koordinator klinik dapat mengatur catatan akun perusahaan dan jadwal khusus dalam satu ruang kerja, serta melacak tindak lanjut pasien yang akan datang melalui papan Kanban visual. Ruang obrolan dan papan pesan bawaan memungkinkan rekan kerja menyelesaikan pertanyaan tanpa perlu membuka aplikasi eksternal.

Fitur utama dan keunggulan

Ikuti perkembangan perubahan dengan cepat: Lihat aliran aktivitas interaktif mengenai perubahan tugas terbaru dalam tampilan feed bergaya media sosial

Diskusikan keputusan tanpa gangguan komunikasi: Beralih antara ruang obrolan pribadi dan grup yang terintegrasi dalam ruang kerja

Simpan konteks kampanye historis: Simpan diskusi panjang dalam forum proyek yang terorganisir dan dapat dicari

Bekerja lebih cepat dengan AI: Gunakan Zia, asisten AI dari Zoho, untuk membuat konten, merangkum informasi, dan mengungkap wawasan di seluruh ekosistem Zoho

Harga

Gratis

Premium: $4/bulan per pengguna

Enterprise: $9/bulan per pengguna

Ultimate: $14/bulan per pengguna

Peringkat

G2: 4,3/5 (lebih dari 500 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 800 ulasan)

Kelemahan Zoho Projects: Zoho menawarkan cakupan fitur yang luas, dan kedalaman tersebut terlihat jelas. Tim yang mengelola portofolio sangat besar atau ruang kerja dengan banyak tag akan merasa navigasinya lebih rumit dibandingkan alat yang minimalis. Alat ini paling cocok untuk tim yang rela mengorbankan sedikit kesederhanaan demi jangkauan fitur yang lebih luas. Hindari Zoho Projects jika: Anggota tim Anda tidak memiliki latar belakang teknis dan membutuhkan antarmuka pelacakan yang ringan dan minimalis.

Apa yang dikatakan pengguna sebenarnya tentang Zoho Projects?

Pendapat seorang pengulas G2 tentang Zoho Projects:

Saya menyukai Zoho Projects karena perangkat lunak ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kemajuan proyek, membantu mengelola tugas dan tenggat waktu secara efektif, serta meningkatkan koordinasi tim melalui platform terpusat.

Saya menyukai Zoho Projects karena perangkat lunak ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kemajuan proyek, membantu mengelola tugas dan tenggat waktu secara efektif, serta meningkatkan koordinasi tim melalui platform terpusat.

12. Trello (Terbaik untuk pemetaan tugas klien secara visual)

melalui Trello

Tim yang terbiasa berpikir dalam alur kerja visual akan merasa nyaman menggunakan Trello. Aplikasi ini mengubah pesan klien yang masuk menjadi kartu yang dapat diseret ke berbagai tahap kustom, sehingga hasil kerja yang sedang dikerjakan tetap terlihat jelas tanpa menimbulkan kebingungan administratif.

Seorang desainer grafis yang mengoordinasikan peluncuran merek dapat membuat papan klien khusus di Trello. Ketika klien mengirimkan pembaruan melalui email, manajer meneruskannya ke kotak masuk papan tersebut. Sistem secara otomatis mengubah pesan tersebut menjadi kartu tugas.

Fitur pencerminan kartu menampilkan tugas yang identik di papan tim yang terpisah untuk mencegah pembaruan kemajuan yang tidak terkoordinasi. Ulasan klien tetap berjalan tanpa membanjiri saluran obrolan dengan pesan yang tidak mendesak.

Fitur utama dan keunggulan

Kumpulkan umpan balik klien sebagai kartu tugas: Catat komentar desain situs web dengan lampiran tangkapan layar melalui fitur Feedbucket Power-Up

Otomatiskan langkah-langkah administrasi yang berulang: Buat aturan Butler khusus yang dipicu oleh tanggal jatuh tempo atau pergerakan kartu

Dapatkan umpan balik pengujian dengan tangkapan layar: Impor laporan pengguna langsung ke daftar kartu melalui integrasi Ybug

Percepat pekerjaan dengan AI: Gunakan Atlassian Intelligence untuk merangkum kartu, membuat konten, dan menjawab pertanyaan di seluruh ruang kerja Trello

Harga

Gratis

Standar : $5/bulan per pengguna

Premium : $10 per bulan per pengguna

Enterprise: $17,50/bulan per pengguna (perkiraan biaya berdasarkan 50 pengguna)

Peringkat

G2: 4,4/5 (lebih dari 13.900 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 23.400 ulasan)

Kelemahan Trello: Platform ini tidak memiliki fitur ketergantungan tugas bawaan, sehingga manajer harus menyesuaikan setiap kartu terkait secara manual saat jadwal berubah. Proyek besar juga dapat membuat papan terasa berantakan, yang memperlambat pencarian teks harian untuk detail tugas tertentu. Hindari Trello jika: Operasi Anda menangani proyek klien yang kompleks dan berlapis-lapis yang memerlukan perangkat lunak pelacakan waktu bawaan atau penyesuaian jadwal otomatis.

Apa yang dikatakan pengguna sebenarnya tentang Trello?

Alasan pengulas G2 ini menggunakan Trello:

Saya terutama menggunakan Trello untuk mengatur pekerjaan dan hasil kerja klien agar tetap terorganisir, memastikan tidak ada yang terlewatkan, mulai dari tugas sederhana hingga perencanaan jangka panjang. Saya menghargai kemampuan Trello dalam membantu saya melacak prioritas yang saling bersaing dan mengelola tugas-tugas yang perlu diselesaikan, yang membuat saya tenang karena tahu tidak ada yang akan terlupakan. Saya menyukai tata letak visualnya, yang memungkinkan saya melihat sekilas apa yang sedang dikerjakan, sudah selesai, terhambat, dan apa yang sedang berjalan.

Saya terutama menggunakan Trello untuk mengatur pekerjaan dan hasil kerja klien agar tetap terorganisir, memastikan tidak ada yang terlewatkan, mulai dari tugas sederhana hingga perencanaan jangka panjang. Saya menghargai kemampuan Trello dalam membantu saya melacak prioritas yang saling bersaing dan mengelola tugas-tugas yang perlu diselesaikan, yang membuat saya tenang karena tahu tidak ada yang akan terlupakan. Saya menyukai tata letak visualnya, yang memungkinkan saya melihat sekilas apa yang sedang dikerjakan, sudah selesai, terhambat, dan apa yang sedang berjalan.

Di Mana Kebanyakan Tim Melakukan Kesalahan dalam Menggunakan Perangkat Lunak Kolaborasi Klien?

Sebagian besar tim membeli perangkat lunak kolaborasi klien untuk menarik klien ke ruang kerja internal mereka: satu kursi tamu di sini, satu papan kerja bersama di sana. Langkah yang lebih efektif biasanya justru sebaliknya. Berikan klien ruang yang dirancang khusus dan minim interaksi, serta jaga agar pekerjaan internal yang terfragmentasi tetap tersembunyi.

‘Menambahkan klien ke segala hal’ justru gagal di kedua sisi. Klien tenggelam dalam tugas-tugas internal dan obrolan yang sebenarnya tidak ditujukan untuk mereka, atau tim Anda mulai menyensor diri sendiri karena klien sedang mengawasi. Alat yang seharusnya mengurangi gesekan justru menambahnya.

Menunjukkan jumlah yang tepat kepada klien memiliki manfaat yang tidak terduga, dan hal ini didukung oleh penelitian. Profesor Ryan W. Buell dari Harvard Business School menemukan bahwa transparansi operasional mengubah perilaku:

Melihat pekerjaan yang dilakukan di balik layar atas nama mereka membuat pelanggan lebih puas, lebih bersedia membayar, dan lebih setia.

Melihat pekerjaan tersembunyi yang dilakukan atas nama mereka membuat pelanggan lebih puas, lebih bersedia membayar, dan lebih setia.

Tujuannya bukanlah akses maksimal atau akses minimal. Melainkan akses yang dirancang dengan tepat: tunjukkan kemajuan, hasil kerja, dan keputusan yang membangun kepercayaan, serta sembunyikan gejolak internal yang hanya menimbulkan kebisingan. Itulah garis pemisah antara pilihan "portal" versus "tamu", dan itulah mengapa hal ini lebih unggul daripada daftar fitur apa pun.

Jadi, pertanyaan sebenarnya bukanlah ‘perangkat lunak mana yang memiliki fitur terbanyak.’ Pertanyaannya adalah seberapa banyak ruang kerja Anda yang seharusnya dapat dilihat oleh klien.

Hal ini membagi kategori tersebut dengan jelas: perangkat lunak bawaan portal (Moxo, FuseBase) memberikan klien antarmuka yang rapi dan sesuai merek, tetapi harganya lebih mahal dan memerlukan biaya pengaturan tambahan. Sementara itu, perangkat lunak internal dengan akses tamu (ClickUp, monday.com, Asana, Slack, Google Workspace, Notion, Trello) lebih murah dan familiar, tetapi membuat ruang kerja Anda lebih terbuka. Hal ini membuat klien hanya berjarak satu izin yang salah dari percakapan internal.

Memilih 12 alat tersebut menjadi daftar pendek bergantung pada empat pertanyaan tentang pekerjaan Anda, bukan daftar fitur alat-alat tersebut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut secara berurutan: setiap jawaban akan mengeliminasi satu kategori hingga tersisa dua atau tiga pilihan.

Seberapa formal hubungan tersebut? Pekerjaan yang diatur oleh regulasi, melibatkan banyak dokumen, atau terikat kontrak mengarah pada penggunaan portal bermerek. Kolaborasi proyek sehari-hari tidak memerlukan portal semacam itu

Seberapa besar tumpang tindih antara pekerjaan klien dan internal? Tumpang tindih yang signifikan berarti satu sistem pencatatan dengan akses tamu lebih unggul daripada menggunakan dua alat terpisah

Apa mode utamanya? Apakah lebih banyak percakapan, dokumen, atau hasil kerja yang dilacak? Hal itu menentukan apakah Anda akan mengutamakan obrolan, dokumen, atau Apakah lebih banyak percakapan, dokumen, atau hasil kerja yang dilacak? Hal itu menentukan apakah Anda akan mengutamakan obrolan, dokumen, atau perangkat lunak manajemen proyek

Berapa sebenarnya biaya yang harus Anda keluarkan untuk setiap klien? Penetapan harga per klien dapat dengan cepat membengkakkan biaya paket dasar Anda, jadi tentukan harga untuk lisensi klien sebelum menentukan harga untuk lisensi tim

Berikut ini adalah peringkat masing-masing alat dan alat mana yang sebaiknya Anda gunakan terlebih dahulu:

Jika ini yang Anda cari Pilihan Anda Mulailah dengan Pekerjaan klien yang bersifat formal, diatur, atau melibatkan banyak dokumen Portal klien Moxo, FuseBase Tugas klien dan tugas internal sangat tumpang tindih Ruang kerja dengan tamu ClickUp, monday.com, Asana Percakapan real-time merupakan kebutuhan utama Berfokus pada obrolan Slack Pekerjaan sebagian besar berupa dokumen bersama dan koordinasi ringan Doc-first Google Workspace, Notion

Berikan Klien Anda Tingkat Visibilitas yang Tepat

Perangkat lunak kolaborasi klien terbaik adalah yang menawarkan transparansi penuh kepada klien Anda, sekaligus menyaring pembaruan yang tidak relevan. Tentukan seberapa banyak ruang kerja Anda yang boleh dilihat oleh klien, pilih kategori yang sesuai, dan pilih dua atau tiga alat dari daftar di atas untuk dicoba dalam proyek nyata.

Jika Anda ingin pekerjaan klien dan pekerjaan internal berbagi ruang dengan AI yang diterapkan di seluruh perusahaan, ClickUp dirancang khusus untuk itu. Mulailah menggunakan ClickUp secara gratis dan buat ruang kerja pertama Anda yang berorientasi pada klien dalam waktu satu sore.

Apakah perangkat lunak kolaborasi klien aman?

Ya. Alat-alat yang terpercaya melindungi pekerjaan eksternal dengan izin per file, enkripsi, dan kontrol akses yang mencegah klien masuk ke ruang kerja internal Anda. Alat-alat berbasis portal seperti Moxo dan FuseBase dirancang untuk alur kerja di sektor keuangan, hukum, dan kesehatan yang diatur oleh regulasi, sementara alat akses tamu seperti ClickUp membatasi akses klien ke satu Space, List, atau Doc saja. Keamanan tetap bergantung pada konfigurasi, jadi periksa pengaturan izin sebelum mengundang siapa pun.

Apakah klien memerlukan akun berbayar untuk berkolaborasi?

Biasanya, klien tidak memerlukan akun berbayar untuk berkolaborasi. Sebagian besar alat memungkinkan klien bergabung sebagai tamu gratis atau dengan biaya rendah, bukan sebagai pengguna berbayar penuh. ClickUp, monday.com, Asana, Notion, dan Trello semuanya mendukung akses tamu, sedangkan paket Pro Unlimited dengan tarif tetap dari Basecamp memungkinkan undangan pengguna klien tanpa batas dengan satu biaya saja. Perhatikan batasan jumlah tamu pada tingkatan gratis dan biaya per tamu pada paket yang lebih tinggi, yang bervariasi tergantung pada penyedia layanan.

Apa perangkat lunak kolaborasi klien terbaik untuk usaha kecil?

Bagi usaha kecil, Trello, Basecamp, dan paket "Free Forever" dari ClickUp menawarkan awal yang paling mudah, dengan menyeimbangkan berbagi file dengan klien yang sederhana dan pengaturan yang minimal. Trello dan Basecamp unggul dalam kecepatan untuk mengintegrasikan klien, sementara ClickUp memberikan ruang untuk menggabungkan pekerjaan internal dan klien seiring pertumbuhan bisnis Anda. Perusahaan kecil di bidang yang diatur oleh regulasi sebaiknya tetap mempertimbangkan alat berbasis portal seperti Moxo untuk ruang kerja yang sesuai regulasi dan bermerk.

Apa perbedaan antara perangkat lunak kolaborasi klien dengan perangkat lunak manajemen proyek?

Perangkat lunak kolaborasi klien dirancang untuk melibatkan klien eksternal dalam pekerjaan bersama secara aman, sedangkan perangkat lunak manajemen proyek dirancang terutama untuk mengelola proyek internal tim. Banyak alat proyek (ClickUp, monday.com, Asana) dapat melakukan keduanya dengan menambahkan akses tamu, sedangkan alat berbasis portal (Moxo, FuseBase) hanya berfokus pada lapisan yang berinteraksi langsung dengan klien. Pilihlah berdasarkan apakah klien berperan sebagai peserta utama atau hanya sebagai pengamat sesekali.

Berapa biaya perangkat lunak kolaborasi klien?

Harga perangkat lunak kolaborasi klien berkisar dari gratis hingga sekitar $12 per pengguna per bulan untuk paket berbayar tingkat pemula, sedangkan alat bawaan portal sering kali hanya memberikan penawaran harga khusus perusahaan setelah demo. Paket Unlimited ClickUp mulai dari $7 per pengguna per bulan; portal FuseBase mulai dari sekitar $32 per bulan. Biaya untuk tamu dan klien bisa lebih mahal daripada langganan dasar Anda, jadi pastikan untuk mengonfirmasi biaya per tamu sebelum Anda memutuskan untuk berlangganan.