Kami Telah Menguji 10 Alat AI Terbaik untuk Manajer Produk pada Tahun 2026

Pertumbuhan industri AI yang pesat telah menggemparkan sebagian besar dunia. Alat-alat yang telah diciptakan sudah mulai mengganggu industri yang ada, meningkatkan efisiensi manajer produk, dan menjanjikan terciptanya karier baru dari nol. Namun, dengan ribuan alat yang tersedia, dan semakin banyak yang muncul setiap minggu, sulit untuk tidak merasa kewalahan.

Itulah mengapa kami telah menghabiskan waktu untuk mencari 10 alat AI paling efektif yang harus dicoba diterapkan oleh setiap manajer produk dalam alur kerja harian mereka!

Kami telah melakukan riset dan menemukan alat AI untuk manajer produk yang dapat Anda terapkan guna meningkatkan produktivitas, berkomunikasi secara lebih efektif dengan tim Anda, dan meluncurkan produk yang lebih baik.

Baik Anda sedang berupaya meningkatkan proses pengembangan produk, menyusun dokumen persyaratan produk untuk fitur baru, atau sekadar ingin meningkatkan keterampilan Anda sebagai manajer produk, alat-alat ini akan mendukung dan memperkuat proses Anda di setiap tahap!

1. ClickUp – Terbaik untuk manajemen proyek, kolaborasi tim, dan produktivitas

ClickUp adalah alat manajemen proyek all-in-one yang dirancang untuk membantu individu dan tim dari berbagai ukuran di berbagai industri menyederhanakan alur kerja, meningkatkan kolaborasi tim, dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan.

Yang menjadikan ClickUp salah satu alat manajemen produk terbaik dan paling banyak direkomendasikan adalah kemampuannya untuk disesuaikan serta fitur-fiturnya yang ramah pengguna untuk pengembangan produk, perencanaan, dan masih banyak lagi.

Platform ini menawarkan platform yang sepenuhnya dapat disesuaikan, disertai ratusan fitur canggih dan templat untuk perencanaan produk, peta jalan produk, peluncuran fitur produk, serta templat penting lainnya bagi tim produk. Fleksibilitas dan sumber daya yang bermanfaat ini memungkinkan setiap tim untuk mengonfigurasi ClickUp dengan cara terbaik yang mendukung alur kerja kompleks dan preferensi unik mereka.

Lalu, bagaimana ClickUp masuk dalam daftar alat AI ini?

Selain daftar fitur lengkap ClickUp, platform ini juga dilengkapi dengan fitur AI dan menawarkan berbagai cara untuk mengotomatisasi pekerjaan Anda, termasuk:

Otomatisasi alur kerja : Hemat waktu berharga dengan : Hemat waktu berharga dengan mengotomatiskan tindakan rutin berdasarkan pemicu dan kondisi tertentu. Gunakan otomatisasi bawaan atau buat sendiri untuk mengurangi proses manual dan mempercepat alur kerja serta proses pengembangan produk Anda

Pencarian cerdas/universal : Pencarian universal terus belajar mengenal Anda lebih baik untuk memberikan hasil pencarian yang lebih personal dan relevan dalam sekejap. Temukan file apa pun dengan cepat, baik di ClickUp, aplikasi terhubung, maupun drive lokal Anda, semuanya dari satu tempat

ClickUp AI: Tulis teks yang lebih baik, tingkatkan kemampuan menulis Anda, ringkas teks panjang, dan masih banyak lagi dengan : Tulis teks yang lebih baik, tingkatkan kemampuan menulis Anda, ringkas teks panjang, dan masih banyak lagi dengan ClickUp AI . Terintegrasi secara native ke dalam platform ClickUp, ClickUp AI menghadirkan pengalaman yang dirancang khusus untuk menghilangkan keraguan dalam memanfaatkan AI untuk pekerjaan di setiap peran. Fitur ini mencakup lebih dari 100 alat AI yang dioptimalkan untuk setiap peran dan kasus penggunaan, termasuk untuk manajer produk dan tim. Lihat ClickUp AI beraksi di sini:

Yang terbaik dari semuanya, ClickUp terintegrasi dengan lebih dari 1.000 alat, seperti GitHub, Slack, dan Google Calendar, sehingga sangat mudah bagi manajer produk untuk menggunakannya.

Fitur terbaik

Platform yang sepenuhnya dapat disesuaikan : Sesuaikan setiap bagian ClickUp dan atur sesuai kebutuhan Anda dengan Bidang Kustom, status kustom, ClickApps, dan banyak lagi

Lebih dari 15 tampilan kustom : Pilih dari lebih dari 15 cara untuk melihat pekerjaan Anda, termasuk Timeline, Board, Diagram Gantt, Whiteboards, dan bahkan tampilan Formulir untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan

Fitur seret dan lepas : Lakukan perubahan dengan mudah dan cepat di seluruh ruang kerja ClickUp Anda. Cukup seret dan lepas item tanpa memerlukan keahlian teknis.

Kemampuan otomatisasi : Percepat proses apa pun dengan otomatisasi siap pakai dan buat resep kustom menggunakan otomatisasi ClickUp—tanpa perlu coding

Dokumentasi : Simpan catatan penting, seperti riset pasar dan data pelanggan, dengan : Simpan catatan penting, seperti riset pasar dan data pelanggan, dengan ClickUp Docs

Manajemen sumber daya : Pantau sumber daya Anda dengan tampilan Beban Kerja dan Dasbor

Kemampuan integrasi : Hubungkan ClickUp ke lebih dari 1.000 alat kerja untuk mengonsolidasikan aplikasi Anda dan menyederhanakan alur kerja Anda

Tersedia di semua perangkat : Tersedia untuk desktop, perangkat seluler (aplikasi Android dan iOS), suara, dan platform browser

Panduan untuk Manajer Produk : Pelajari cara : Pelajari cara memaksimalkan ClickUp untuk manajemen produk dengan panduan lengkap ini

Perpustakaan templat: Pilih dari lebih dari 1.000 templat untuk setiap kebutuhan dan tim, termasuk untuk riset pasar, pengembangan produk, pengembang perangkat lunak, umpan balik pelanggan, dan : Pilih dari lebih dari 1.000 templat untuk setiap kebutuhan dan tim, termasuk untuk riset pasar, pengembangan produk, pengembang perangkat lunak, umpan balik pelanggan, dan templat pemasaran produk

Keterbatasan

Mungkin perlu waktu untuk terbiasa dengan berbagai fitur yang tersedia

Tidak semua tampilan tersedia di aplikasi saat ini

Harga

Tambahkan ClickUp AI ke Workspace berbayar mana pun dengan mudah hanya dengan $5 per anggota, per bulan.

Gratis Selamanya : Paket gratis dengan fitur lengkap

Tanpa Batas : $7 per bulan per pengguna

Bisnis : $12 per bulan per pengguna

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2 : 4,7 dari 5 (6.954+ ulasan)

Capterra: 4,7 dari 5 (lebih dari 3.676 ulasan)

Bonus: Alat pemasaran produk!

2. Jam – Terbaik sebagai asisten debugging AI

Identifikasi bug, dapatkan kode untuk memperbaikinya, dan bagikan kepada tim Anda semuanya dalam satu tautan dengan JamGPT

Jam meluncurkan JamGPT, salah satu alat AI terbaru yang dapat membantu manajer produk memahami arti dari bug yang mereka temukan dan bahkan memberikan solusi yang dapat mereka bagikan kepada tim teknik mereka. Dengan cara ini, efektivitas mereka meningkat dan mereka juga dapat berpartisipasi dalam diskusi teknis.

Memanfaatkan log pengembang yang telah direkam oleh ekstensi saat bug ditemukan menjadikannya salah satu alat pengujian yang paling berharga, dan JamGPT dapat memberikan konteks bahkan kepada manajer produk non-teknis, baik melalui penjelasan terperinci maupun ringkasan singkat (TLDR), sehingga mendukung peluncuran fitur di setiap tahap.

Alat ini memudahkan Anda untuk berbagi dan berkolaborasi dalam meningkatkan produk Anda dengan mengintegrasikan asisten AI yang mumpuni serta data berharga yang dikumpulkan oleh fitur pelaporan bug inti, melalui integrasi dengan alat manajemen proyek seperti ClickUp, Slack, atau GitHub.

Fitur terbaik

Dapatkan saran AI atau ringkasan singkat untuk sebagian besar bug

Perekaman layar dengan anotasi terperinci

Integrasi inti dengan alat manajemen produk seperti ClickUp

Otomatiskan pencatatan log konsol dan permintaan jaringan yang relevan

Bagikan Rekaman Ulang Instan dengan tim teknis Anda

Keterbatasan

Bagi manajer produk yang kurang paham teknologi, respons AI tersebut mungkin terasa asing

Harga

Individu : Paket gratis

Team : $10 per bulan per pengguna

Enterprise: Hubungi kami untuk penawaran harga khusus

Peringkat dan ulasan pelanggan

Product Hunt: 4,7 dari 5 (3.400 suara setuju)

3. ChatGPT – Terbaik untuk mengoptimalkan proses pengembangan produk

Masukkan perintah, misalnya untuk mendapatkan respons terperinci dengan ChatGPT

ChatGPT menjadi salah satu alat pemrosesan bahasa alami (NLP) yang paling banyak digunakan oleh manajer produk karena memberikan jawaban yang relevan untuk sebagian besar pertanyaan yang diajukan pengguna, sehingga menghasilkan pengalaman yang jauh lebih baik daripada pencarian di mesin pencari biasa. Tentu saja, ada seni tersendiri dalam membuatnya memberikan jawaban yang tepat, dan para manajer produk yang mencobanya menyadari bahwa hasilnya bervariasi tergantung pada kualitas prompt yang mereka berikan.

Anda dapat menggunakan ChatGPT untuk berbagai macam kasus penggunaan. Cukup masukkan prompt yang unik untuk meningkatkan proses pengembangan produk Anda, mendapatkan wawasan tentang cara meningkatkan interaksi dengan pelanggan, dan banyak lagi. Alat ini bahkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah pelanggan dari umpan balik yang dikumpulkan, menginspirasi ide-ide untuk peta jalan produk Anda berikutnya, dan bahkan melakukan analisis sentimen tergantung pada data yang Anda bagikan dengannya, sehingga sangat berguna dalam tugas-tugas yang seringkali melelahkan dalam alur kerja harian manajer produk.

Fitur terbaik

Analisis data pelanggan atau data penggunaan dalam produk untuk mengotomatisasi interaksi dengan pelanggan

Mampu memberikan wawasan berharga dari basis pengetahuannya

Terintegrasi dengan plugin pihak ketiga

Dapat mengambil peran yang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan

Mendukung penulisan materi produk, seperti PRD

Keterbatasan

Kualitas jawaban bergantung pada kemampuan pengguna dalam menulis prompt

Harga

Paket gratis : Tersedia

ChatGPT Plus: $20 per bulan

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2 : 4,6 dari 5 (209+ ulasan)

Product Hunt: 4,4 dari 5 (585 suara setuju)

Lihat alternatif ChatGPT ini!

4. Canva – Terbaik untuk desain grafis yang dihasilkan AI

Buat gambar secara instan dengan fitur pembuat gambar AI dari Canva

Canva menawarkan generator gambar gratis, sehingga memudahkan Anda untuk melihat betapa berharganya alat ini dalam tugas sehari-hari seorang manajer produk. Mencari gambar yang tepat untuk presentasi dan materi presentasi untuk rapat pemangku kepentingan, peluncuran produk, dan sebagainya selalu menjadi tantangan. Anda sering kali sudah memiliki gambaran tentang apa yang diinginkan, tetapi bank gambar yang ada tidak sesuai dengan visi tersebut.

Nah, berkat alat berbasis kecerdasan buatan dari Canva, kini Anda dapat menghasilkan ide dan mengedit hasilnya hingga menemukan gambar yang sempurna, hanya berdasarkan masukan Anda, sehingga selalu memiliki kalender konten berkualitas tinggi.

Fitur terbaik

Gunakan untuk menghasilkan gambar dari teks

Penghapus ajaib untuk menghilangkan gangguan yang tidak diinginkan dari gambar

Bekerja sama secara real-time dengan tim Anda

Impor gambar dengan mudah ke dalam perencana konten

Terjemahkan desain yang Anda buat secara otomatis

Keterbatasan

Masalah hak cipta masih menjadi perdebatan yang rumit, jadi berhati-hatilah dalam menggunakan aset untuk materi publik.

Harga

Tersedia dalam paket gratis

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2 : 4,7 dari 5 (4.092+ ulasan)

Capterra: 4,7 dari 5 (11.209+ ulasan)

5. TLDV – Terbaik untuk merekam dan mentranskrip rapat guna mencatat umpan balik pelanggan

Gunakan TLDV, perangkat lunak rapat berbasis GPT, untuk merekam video, mentranskrip, menyoroti, dan membagikan rapat online Anda

Mari kita akui, dalam manajemen produk, sebagian besar waktu Anda dihabiskan dalam rapat. Baik saat Anda mencoba mempresentasikan ide-ide Anda kepada pemangku kepentingan maupun saat berusaha mendapatkan persetujuan dari tim teknik untuk fitur produk baru.

TLDV adalah perangkat lunak AI yang secara signifikan meningkatkan produktivitas Anda dengan mencatat hasil rapat dan merangkumnya dalam poin-poin yang mudah dibaca.

Sangat penting untuk dapat memberikan perhatian penuh kepada pengguna selama wawancara, dan dengan TLDV, Anda dapat fokus untuk memaksimalkan setiap percakapan sementara AI menangani semua pekerjaan berat dalam mencatat untuk Anda.

Fitur terbaik

Rekam panggilan Zoom atau Google Meet secara otomatis

Catatan rapat yang ditranskripsi oleh AI

Penandaan otomatis untuk pembicara dan nama

Integrasi dengan HubSpot dan Salesforce

Fungsi potong dan bagikan yang mudah digunakan

Keterbatasan

Video yang lebih panjang mungkin tidak ditranskrip dengan benar

Harga

Paket gratis : Tersedia

Paket Pro: $25 per pengguna perekaman/bulan

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2 : 4,9 dari 5 (33+ ulasan)

Product Hunt: 4,7 dari 5 (3.700 suara setuju)

6. Notion – Terbaik untuk merangkum catatan dan membuat daftar tindakan

Rangkum daftar tindakan dan poin penting dengan Notion AI

Notion adalah salah satu alat pencatat yang paling banyak digunakan, dan kini telah dilengkapi dengan beberapa fitur AI yang sangat berguna untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Dalam alur kerja sehari-hari manajemen produk, hal ini berarti mereka dapat menikmati proses pembuatan peta jalan produk dan wiki perusahaan, serta mendapatkan dukungan dari AI yang mumpuni dalam berkomunikasi dengan lebih baik dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas berulang, seperti merangkum informasi.

Fitur terbaik

Tindakan dan wawasan yang dihasilkan oleh AI

Integrasikan dengan alat manajemen produk seperti ClickUp

Ruang tim pribadi

Kontrol keamanan tingkat lanjut

Riwayat pengeditan halaman hingga 90 hari

Keterbatasan

Komponen kecerdasan buatan (AI) tidak termasuk dalam penawaran inti dan harus dibayar secara terpisah

Harga

Paket gratis : Tersedia

Plus : $10 per pengguna/bulan

Bisnis : $18 per pengguna/bulan

Enterprise : Minta demo

AI: $8 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2 : 4,7 dari 5 (lebih dari 4.532 ulasan)

Capterra: 4,7 dari 5 (lebih dari 1.663 ulasan)

7. Otter. AI – Terbaik untuk catatan rapat suara dan transkripsi real-time

Asisten rapat yang merekam audio, menulis catatan, secara otomatis menangkap slide, dan menghasilkan ringkasan.

Otter.AI meningkatkan kualitas rapat Anda dengan menyediakan asisten AI yang akan merekam audio, mengubah catatan panjang menjadi ringkasan yang berguna, dan bahkan menangkap slide presentasi yang dibagikan.

Manajer produk dan timnya dapat tetap selaras dengan visi produk berkat kemampuan AI untuk secara otomatis membuat garis waktu aktual berdasarkan apa yang dibahas dalam setiap rapat.

Fitur terbaik

Transkripsi catatan rapat yang didukung AI

Menyediakan poin-poin penting dan kerangka kerja otomatis

Fungsi pencarian lanjutan, ekspor, dan pemutaran

Asisten AI ikut serta dalam rapat meskipun jadwalnya sudah penuh

Keterbatasan

Bahasa Inggris adalah satu-satunya bahasa yang dapat ditranskripsikan

Harga

Paket gratis : Tersedia

Pro : $17 per bulan

Bisnis : $30 per pengguna per bulan

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2 : 4,1 dari 5 (111+ ulasan)

Capterra: 4,5 dari 5 (63+ ulasan)

8. Collato – Terbaik untuk mesin pencari berbasis AI

Satukan informasi yang tersebar di satu tempat dan buat dokumentasi lebih mudah diakses dengan Collato

Kesulitan menemukan informasi produk di antara ratusan dokumen yang dibuat tim Anda? Collato menggunakan pembelajaran mesin untuk bertindak sebagai otak kolektif tim Anda untuk segala hal yang perlu diakses dengan mudah dan hanya dengan satu klik.

Sebagai manajer produk, Anda dapat menyinkronkan dan mengintegrasikan berbagai alat ke dalam peta visual serta menghilangkan informasi yang biasanya terpisah-pisah. Hal ini menghemat waktu Anda dengan menyediakan semua file yang relevan di ujung jari Anda, alih-alih menghabiskan 30 menit setiap kali dokumen penting untuk peta jalan produk Anda hilang.

Fitur terbaik

Cari informasi dari platform terhubung mana pun

Terintegrasi dengan alat seperti Google Docs atau Confluence

Peta visual yang mudah dinavigasi

Mesin pencari semantik yang relevan

Data yang sepenuhnya terenkripsi

Keterbatasan

Jumlah integrasi masih terbatas untuk saat ini

Harga

Beta Gratis

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2 : 4,8 dari 5 (lebih dari 5 ulasan)

Product Hunt: 4,7 dari 5 (1.700 suara setuju)

9. Midjourney AI – Terbaik untuk aplikasi pembuat seni AI

Buat video AI hanya dengan mengetik teks menggunakan Midjourney AI

Midjourney AI menjadi salah satu perangkat lunak berbasis AI yang paling banyak digunakan, setelah ChatGPT, berkat gambar-gambar luar biasa yang dihasilkannya, yang dalam beberapa kasus bahkan tampak hampir seperti aslinya. Perangkat lunak ini mampu memproses prompt apa pun yang Anda pikirkan dan menghasilkan hasil yang menakjubkan.

Jika ada satu hal yang kami yakini, adalah bahwa Anda akan meninggalkan kesan yang luar biasa melalui presentasi dan visual di dalamnya, yang tidak hanya jauh lebih murah untuk dibuat tetapi juga lebih menarik daripada yang ditawarkan oleh bank gambar pada umumnya. Presentasi Anda akan selalu terlihat profesional, dan visi produk apa pun pasti akan terasa lebih menginspirasi bagi para penonton.

Fitur terbaik

Pembuatan gambar dari teks yang tampak nyata

Kemampuan untuk mengedit bahkan detail terkecil pada gambar akhir Anda

Meniru gaya ilustrasi seni yang sudah dikenal

Pengendalian teknis terhadap prompt teks

Keterbatasan

Ketepatan hasil bergantung pada kemampuan pengguna dalam memahami petunjuk kreatif maupun teknis

Harga

Uji coba gratis : Tersedia

Paket Dasar : $10 per bulan

Paket Standar : $30 per bulan

Paket Pro: $60 per bulan

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2 : 4,6 dari 5 (4+ ulasan)

Product Hunt: 4,6 dari 5 (1.100 suara setuju)

Lihat alternatif Midjourney ini!

10. H2O. AI – Pilihan terbaik untuk menggunakan otomatisasi guna memahami perilaku pelanggan

Bangun model prediktif dan dapatkan wawasan tentang perilaku pelanggan, riset pasar, serta data lainnya dengan cepat dan mudah menggunakan H2O AI

H2O menawarkan akses mudah bagi perusahaan mana pun untuk membuat model bahasa dan alat AI mereka sendiri, sekaligus memberikan mereka kemungkinan untuk menjaga privasi data mereka, yang telah menjadi isu yang lama diperdebatkan seputar teknologi AI.

Terutama jika Anda memiliki banyak data pelanggan eksklusif dan informasi tentang tren pasar, dengan H2O.AI, Anda dapat dengan mudah mengimpor data Anda dan membuat alat AI sendiri yang sebelumnya mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan.

Dengan menyederhanakan proses pemrosesan bahasa alami, Anda dapat fokus pada pengembangan fitur dan pembuatan solusi untuk pengguna akhir yang didukung oleh data yang telah Anda kumpulkan selama ini, sehingga pekerjaan manajemen produk menjadi lebih mudah.

Fitur terbaik

Buat model AI dalam hitungan menit

Dapatkan wawasan tentang perilaku pengguna dan analisis umpan balik pelanggan dengan memanfaatkan machine learning

Jaga kerahasiaan data perusahaan Anda sambil memanfaatkan pembelajaran mesin

Buat model prediktif untuk analisis pasar dan deteksi anomali dalam basis data Anda

Keterbatasan

Manfaatnya lebih besar bagi perusahaan yang sudah mendekati atau berada pada tahap perusahaan besar

Harga

Ajukan permintaan demo

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2 : 4,5 dari 5 (24+ ulasan)

Capterra: 4,6 dari 5 (lebih dari 10 ulasan)

Kami yakin era alat AI baru saja dimulai dan kami belum menyentuh permukaan potensi yang ada di tahun mendatang atau seberapa berharganya alat AI untuk manajemen sumber daya. Alat-alat ini dapat membantu Anda dalam hampir setiap aspek pekerjaan Anda. Mulai dari riset pasar, mengumpulkan data tentang perilaku pelanggan, hingga menyempurnakan pesan pemasaran Anda untuk menarik pasar sasaran dan calon pelanggan, alat-alat berbasis AI dapat meningkatkan proses kerja Anda dan membantu Anda mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data.

Mulai dari mempercepat tugas-tugas manajemen produk rutin Anda dengan ClickUp, hingga mendapatkan tempat di meja rapat bersama tim teknik dengan Jam, dan bahkan membuat ilustrasi menakjubkan seperti yang biasa dilakukan desainer Anda dengan Midjourney AI, kami dapat memastikan bahwa Anda akan menjadi sangat produktif begitu Anda menggunakan setidaknya satu, atau lebih dari alat AI ini.

Dan terlepas dari apakah Anda adalah satu-satunya yang memimpin dokumentasi produk di perusahaan Anda atau bagian dari tim yang lebih besar, ClickUp akan membantu Anda melacak hal-hal penting dalam proses pengembangan produk, menjaga keselarasan tim, dan meningkatkan produktivitas kerja Anda secara keseluruhan. Tentu saja, ini baru permulaan, jadi cobalah sendiri dan manfaatkan sepenuhnya semua fitur hebat yang ditawarkannya.

Penulis Tamu:

Michael Stroe adalah Manajer Pertumbuhan di Jam, sebuah perusahaan yang membantu ribuan tim merilis perangkat lunak berkualitas tinggi dengan lebih cepat. Di waktu luangnya, ia menikmati burger lezat dan memenangkan permainan UNO yang santai.