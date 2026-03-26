Cara Menggunakan Snowflake Cortex untuk Pembuatan Kueri SQL

Sebagian besar tim menganggap pembangkitan SQL seperti trik sulap. Anda mengetikkan pertanyaan dan mendapatkan kueri.

Namun, inilah kenyataannya: Snowflake Cortex Analyst hanya akan berfungsi sebaik model semantik yang Anda bangun terlebih dahulu, dan pengaturannya tidaklah mudah. Dengan mempelajari cara menggunakan Snowflake Cortex untuk pembangkitan SQL, tim data kini dapat mengubah bahasa alami menjadi kueri yang kompleks dan dapat dieksekusi dalam hitungan detik.

Panduan ini akan memandu Anda melalui proses implementasi yang sebenarnya, mulai dari mendefinisikan model semantik YAML hingga melakukan kueri pada data warehouse Anda menggunakan bahasa alami, sehingga Anda memahami baik kekuatan maupun persyaratannya sebelum memulai.

Kami juga akan membahas kelemahan Snowflake Cortex dan bagaimana ClickUp dapat mendukung alur kerja yang lebih luas seputar pembangkitan SQL.

Apa itu Snowflake Cortex Analyst?

melalui Snowflake

Snowflake Cortex Analyst adalah layanan yang sepenuhnya dikelola yang memungkinkan Anda membangun aplikasi percakapan di atas data analitik Anda.

Layanan ini menggunakan agen khusus teks-ke-SQL untuk mengubah pertanyaan dalam bahasa alami menjadi kueri yang akurat dan dapat dieksekusi. Layanan ini menjembatani kesenjangan antara struktur data yang kompleks dan pengguna bisnis yang membutuhkan jawaban tanpa perlu menulis kode.

Fitur utama meliputi:

Menyediakan antarmuka dengan akurasi tinggi untuk berinteraksi dengan data terstruktur

Menggunakan model semantik untuk memahami logika bisnis dan terminologi spesifik Anda

Menyediakan REST API untuk integrasi yang mudah ke dalam aplikasi kustom atau alat BI

Menjaga privasi data dengan memproses permintaan di dalam batas keamanan Snowflake

Persyaratan untuk Pembangkitan SQL Snowflake Cortex

melalui Snowflake

Memulai penggunaan Snowflake Cortex tanpa pengaturan yang tepat dapat menimbulkan frustrasi. Anda mungkin mendapatkan hasil yang tidak akurat, membuang-buang waktu untuk pemecahan masalah, dan salah menyimpulkan bahwa alat tersebut rusak, padahal masalah sebenarnya adalah fondasi yang lemah.

Untuk menghindari hal ini, Anda perlu memastikan tiga elemen dasar sudah terpenuhi terlebih dahulu.

1. Siapkan database dan tabel Anda

Kecerdasan AI Anda bergantung pada kualitas data yang dapat diaksesnya. Jika skema basis data Anda berupa labirin nama kolom yang membingungkan seperti cust_dat_v2_final, baik analis maupun AI Anda akan kesulitan memahaminya.

Kebingungan ini menyebabkan AI menghasilkan join yang salah atau mengambil data dari kolom yang salah, dan tim Anda menghabiskan berjam-jam hanya untuk mencoba memahami skema sebelum mereka bahkan dapat menulis kueri.

Mulailah dengan memastikan perangkat lunak data warehouse Anda berisi tabel-tabel yang ingin Anda kueri menggunakan Cortex Analyst. Sebisa mungkin, gunakan nama kolom yang jelas dan deskriptif. Misalnya, kolom bernama customer_lifetime_value jauh lebih intuitif bagi manusia maupun AI daripada clv_01.

Untuk melanjutkan pengaturan, peran Snowflake Anda memerlukan izin berikut:

PENGGUNAAN: Pada database dan skema yang berisi tabel-tabel Anda

SELECT: Pada tabel yang ingin Anda kueri menggunakan Cortex Analyst

CREATE STAGE: Pada skema, yang diperlukan untuk mengunggah berkas model semantik Anda

2. Buat berkas model semantik Anda

Tantangan terbesar dalam menggunakan alat text-to-SQL apa pun adalah AI tidak memahami bahasa unik perusahaan Anda. AI tidak secara otomatis mengetahui bahwa “ARR” berarti “Annual Recurring Revenue” atau bahwa tabel pelanggan Anda dihubungkan dengan tabel pesanan melalui kolom customer_id.

Tanpa konteks ini, AI mungkin menghasilkan SQL yang secara teknis valid tetapi secara logis salah, sehingga memberikan jawaban yang tampak benar tetapi sangat menyesatkan.

Model semantik adalah solusinya. Ini adalah berkas YAML yang berfungsi sebagai "lapisan terjemahan" khusus Anda, yang mengajarkan Cortex Analyst kosakata dan logika spesifik bisnis Anda. Pembuatan dan pemeliharaan berkas ini merupakan upaya kolaboratif antara insinyur data yang menggunakan alat ETL untuk memahami skema dan analis bisnis yang memahami terminologi.

Berkas model semantik Anda harus berisi komponen-komponen utama berikut:

Komponen Tujuan Tabel Menampilkan daftar setiap tabel beserta deskripsi dalam bahasa sehari-hari mengenai tujuannya Kolom Menentukan tipe semantik setiap kolom (seperti kategori atau metrik) dan dapat menyertakan nilai contoh Hubungan Menentukan cara tabel terhubung melalui join, sehingga menghilangkan keraguan bagi AI Kueri Terverifikasi Menyediakan contoh pasangan pertanyaan dan SQL yang berfungsi sebagai panduan yang sangat berguna untuk LLM

3. Konfigurasikan Layanan Pencarian Cortex (opsional)

Terkadang, jawaban yang Anda butuhkan tersembunyi dalam teks tidak terstruktur, seperti deskripsi produk, tiket dukungan, atau transkrip panggilan. Kueri SQL standar tidak dapat mengakses data ini, yang berarti Anda sering kali melewatkan alasan di balik apa yang terjadi.

Anda dapat secara opsional menambahkan Snowflake Cortex Search Service di sini. Ini adalah lapisan layanan pencarian yang memungkinkan Anda melakukan kueri pada tabel terstruktur dan data teks tidak terstruktur Anda secara bersamaan menggunakan agen AI untuk analisis data.

Anda sebaiknya mengonfigurasi Cortex Search jika analis Anda perlu mengajukan pertanyaan yang memerlukan pengambilan konteks dari teks sebelum menghasilkan SQL. Misalnya, Anda dapat terlebih dahulu mencari semua ulasan produk yang mengandung frasa ‘masalah baterai’ dan kemudian menghasilkan kueri SQL untuk mengagregasi data penjualan hanya untuk produk-produk tersebut.

Untuk pembangkitan SQL murni terhadap tabel terstruktur, layanan ini tidak diperlukan.

🧠 Fakta Menarik: Pada awal tahun 1970-an, peneliti IBM Donald Chamberlin dan Raymond Boyce menciptakan ‘Structured English Query Language.’ Mereka harus mengganti namanya menjadi SQL karena ‘SEQUEL’ sudah didaftarkan sebagai merek dagang oleh sebuah perusahaan pesawat terbang Inggris.

Panduan Langkah demi Langkah untuk Menghasilkan SQL dengan Cortex Analyst

Anda sudah menyelesaikan persiapan, tetapi kini Anda dihadapkan pada layar kosong, bingung dengan alur kerja yang sebenarnya. Bagaimana cara mengubah pertanyaan di kepala Anda menjadi kueri SQL yang dapat dieksekusi? Ketika manajemen alur kerja tidak jelas, alat-alat baru sering kali tidak terpakai, dan investasi dalam pengaturan menjadi sia-sia.

Proses praktiknya sangat mudah dan menyenangkan. Berikut ini penjelasannya!

Langkah #1: Siapkan data Anda di Snowflake

Sebelum melakukan apa pun, data terstruktur Anda harus sudah ada di dalam Snowflake. Setiap aplikasi Cortex Analyst diarahkan ke satu tabel atau tampilan yang terdiri dari satu atau lebih tabel. Pastikan tabel Anda sudah dibuat dan diisi data.

Jika Anda memuat data dari file teks:

Unggah berkas data Anda (misalnya, CSV) ke Snowflake Stage

Gunakan perintah COPY INTO untuk memuat data dari stage ke dalam tabel Anda

Pastikan data telah dimuat dengan sukses sebelum melanjutkan

Langkah #2: Membangun model semantik (atau tampilan semantik)

Ini adalah langkah konfigurasi yang paling penting. Kekuatan Cortex Analyst berasal dari penggabungan model bahasa besar (LLMs) dengan model semantik, yaitu berkas YAML yang berada di samping skema basis data Anda dan mengkodekan konteks bisnis.

Semantic Views kini menjadi metode yang direkomendasikan oleh Snowflake untuk Cortex Analyst. Fitur ini menyimpan metrik bisnis, hubungan, dan definisi secara langsung di dalam Snowflake. Berkas model semantik YAML lama masih berfungsi, namun Snowflake mengarahkan implementasi baru ke Semantic Views.

Model semantik atau tampilan Anda harus mencakup:

Deskripsi tabel dan kolom: Penjelasan dalam bahasa sehari-hari mengenai arti setiap kolom

Metrik bisnis: Definisi untuk bidang yang dihitung seperti pendapatan, tingkat churn, atau tingkat konversi

Filter dan sinonim: Istilah alternatif yang mungkin digunakan pengguna (misalnya, ‘dibatalkan’ dipetakan ke nilai status tertentu)

Kueri terverifikasi: Repositori Kueri Terverifikasi Snowflake menyimpan pasangan pertanyaan dan SQL yang telah disetujui. Ketika pertanyaan pengguna mirip dengan salah satu entri tersebut, Cortex Analyst dapat merujuknya selama proses pembangkitan SQL

🤝 Pengingat Ramah: Snowflake menyarankan untuk menggunakan tidak lebih dari 10 tabel dan tidak lebih dari 50 kolom yang dipilih demi kinerja optimal dalam alur kerja Snowsight.

Langkah #3: Unggah model semantik ke tahap Snowflake

Jika Anda menggunakan model semantik berbasis YAML, model tersebut perlu disiapkan agar Cortex Analyst dapat merujuknya saat runtime.

Unggah berkas .yaml Anda ke tahap internal Snowflake (misalnya, RAW_DATA)

Pastikan file tersebut muncul di stage melalui antarmuka pengguna Snowsight atau perintah LIST @stage_name

Perhatikan jalur tahap; Anda akan merujuknya dalam panggilan API atau konfigurasi aplikasi Anda

Jika Anda menggunakan Semantic View, langkah ini ditangani secara native di dalam Snowflake, dan tidak diperlukan pengunggahan terpisah.

🔍 Tahukah Anda? NULL dalam SQL tidak berarti nol atau kosong. Nilai ini mewakili data yang tidak diketahui atau hilang, yang dapat menyebabkan perilaku yang tidak intuitif, seperti perbandingan yang tidak menghasilkan hasil benar maupun salah.

Langkah #4: Kirim pertanyaan dalam bahasa alami melalui REST API

Sekarang proses pembangkitan SQL sebenarnya dimulai. REST API menghasilkan kueri SQL untuk pertanyaan yang diberikan menggunakan model semantik atau tampilan semantik yang disertakan dalam permintaan.

Susun permintaan API Anda dengan:

pesan; sebuah array yang berisi pertanyaan pengguna Anda dengan peran: “user”

Referensi ke model semantik atau tampilan semantik Anda

Model pilihan Anda (atau biarkan sebagai "auto" agar Cortex memilih yang terbaik)

Anda dapat melakukan percakapan berlanjut di mana Anda dapat mengajukan pertanyaan lanjutan yang didasarkan pada kueri sebelumnya.

Langkah #5: Analisis respons API

Setiap pesan dalam respons dapat memiliki beberapa blok konten dengan jenis yang berbeda. Tiga nilai yang saat ini didukung untuk bidang jenis adalah: teks, saran, dan SQL.

Berikut adalah arti dari masing-masing jenis:

SQL: Cortex berhasil menghasilkan kueri; inilah yang akan Anda jalankan

teks: Penjelasan atau jawaban dalam bahasa alami yang menyertai kueri SQL

saran: Jenis konten saran hanya disertakan dalam respons jika pertanyaan pengguna ambigu dan Cortex Analyst tidak dapat menghasilkan pernyataan SQL untuk kueri tersebut. Gunakan ini untuk memperjelas atau menyempurnakan pertanyaan

🔍 Tahukah Anda? Urutan penulisan SQL tidak sama dengan urutan eksekusinya. Meskipun Anda menulis SELECT terlebih dahulu, database sebenarnya memproses FROM dan WHERE sebelum memilih kolom. Hal ini membingungkan baik pemula maupun pengguna berpengalaman.

Langkah #6: Jalankan SQL yang dihasilkan di Snowflake

Setelah Anda mendapatkan blok SQL dari respons, jalankan di gudang data virtual Snowflake Anda. Kueri SQL yang dihasilkan dieksekusi di gudang data virtual Snowflake Anda untuk menghasilkan output akhir. Data tetap berada dalam batas tata kelola Snowflake.

Hal-hal penting yang perlu diketahui saat eksekusi:

Cortex Analyst sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan kontrol akses berbasis peran (RBAC) Snowflake, memastikan bahwa kueri SQL yang dihasilkan dan dieksekusi mematuhi semua kontrol akses yang telah ditetapkan.

Jika pengguna tidak memiliki akses ke suatu tabel, kueri tersebut akan gagal saat dieksekusi, sama seperti halnya jika menggunakan SQL yang ditulis secara manual

Biaya komputasi warehouse berlaku pada tahap ini, terpisah dari biaya penggunaan Cortex Analyst sendiri

Langkah #7: Perbaiki dan ulangi

Tidak selalu dijamin bahwa Anda akan mendapatkan kueri yang sempurna pada percobaan pertama. Berikut cara meningkatkan hasil seiring waktu:

Tambahkan kueri yang telah diverifikasi ke model semantik Anda untuk pertanyaan yang sering muncul

Perluas model semantik Anda dengan deskripsi, sinonim, dan filter yang lebih baik ketika Cortex salah menafsirkan suatu istilah

Gunakan percakapan multi-putaran untuk melanjutkan, misalnya, ‘Sekarang saring berdasarkan wilayah’, percakapan multi-putaran memungkinkan pertanyaan lanjutan yang dibangun berdasarkan kueri sebelumnya

Pantau penggunaan melalui CORTEX_ANALYST_USAGE_HISTORY dan riwayat kueri Snowflake untuk mengidentifikasi pola pada kueri yang gagal atau tidak akurat

🧠 Fakta Menarik: Satu kondisi JOIN yang terlewatkan dapat menimbulkan masalah besar. Melupakan kondisi join dapat menghasilkan produk Cartesian, yang secara drastis melipatgandakan baris dan terkadang menyebabkan sistem crash.

Praktik Terbaik untuk Akurasi Konversi Teks ke SQL di Snowflake

Kualitas model semantik Anda secara langsung menentukan akurasi kueri yang dihasilkannya. Berikut adalah praktik terbaik yang dapat meningkatkan akurasi. 🛠️

Tambahkan kueri yang telah diverifikasi ke model semantik Anda: Ini adalah hal paling berdampak yang dapat Anda lakukan. Sertakan banyak contoh pasangan pertanyaan-SQL yang mencerminkan cara tim Anda benar-benar mengajukan pertanyaan

Gunakan nama kolom dan tabel yang deskriptif: Model akan bekerja lebih baik jika nama kolom dan tabelnya mudah dipahami. Jika Anda tidak dapat mengubah skema, tambahkan deskripsi yang jelas dalam berkas YAML Anda untuk nama kolom yang sulit dipahami.

Sertakan nilai contoh: Menambahkan data contoh untuk kolom kategorikal (seperti status atau wilayah) membantu model memahami opsi filter yang valid yang tersedia

Uji dengan kasus-kasus ekstrem: Selama pengembangan, sengaja ajukan pertanyaan yang ambigu atau rumit untuk mengidentifikasi di mana model semantik Anda memerlukan konteks atau klarifikasi tambahan

Perbarui model semantik Anda secara berulang: Anggaplah model semantik Anda sebagai dokumen yang terus berkembang. Model tersebut harus diperbarui secara terus-menerus melalui proses berulang berdasarkan kueri mana yang berhasil dan mana yang gagal

ClickUp: Alternatif yang Lebih Sederhana daripada Snowflake Cortex

Snowflake Cortex sangat cocok digunakan ketika tim ingin menghasilkan SQL dan menjalankan kueri pada data terstruktur. Tim mendefinisikan skema, memetakan hubungan, dan menulis kueri untuk mengekstrak wawasan. Pengaturan tersebut sangat cocok untuk lingkungan dengan volume data besar, terutama ketika analis bertanggung jawab atas pelaporan.

Namun, banyak tim tidak memerlukan lapisan SQL lengkap untuk menjawab pertanyaan operasional sehari-hari. Manajer produk, pemimpin program, dan tim operasional sering kali menginginkan jawaban cepat yang terkait dengan pekerjaan yang sedang berlangsung.

ClickUp menawarkan cara yang lebih mudah. Tim dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa sehari-hari, meninjau dasbor secara langsung, dan bertindak berdasarkan wawasan tanpa perlu menulis SQL atau membangun model semantik.

Buat dan sempurnakan SQL dengan lebih cepat

Snowflake Cortex berfokus pada pembuatan kueri SQL dari kumpulan data terstruktur di dalam lingkungan data warehouse. Hal ini berjalan dengan baik jika data Anda sudah tersimpan di Snowflake dan skema data telah dirancang dengan baik.

Sempurnakan kueri SQL dan tugas QA menggunakan ClickUp Brain

ClickUp Brain mendukung pembangkitan SQL dengan cara yang lebih fleksibel dan berfokus pada eksekusi. Tim dapat membuat, menyempurnakan, dan menyimpan kueri SQL langsung di dalam ruang kerja mereka, tempat analisis, diskusi, dan pengambilan keputusan sudah berlangsung.

Misalkan seorang analis produk sedang mengerjakan tugas analisis retensi di dalam ClickUp. Alih-alih beralih ke alat lain untuk menulis kueri, mereka bertanya kepada ClickUp Brain:

📌 Coba prompt ini: Tulis kueri SQL untuk menghitung retensi tujuh hari bagi pengguna yang dikelompokkan berdasarkan kohort pendaftaran.

ClickUp Brain menghasilkan kueri terstruktur yang mencakup pengelompokan kohort, filter tanggal, dan logika retensi. Analis menempelkan kueri tersebut ke Snowflake atau gudang data lainnya dan menjalankannya segera.

Ini membantu:

Tulis join antar beberapa tabel, seperti pengguna, pesanan, dan peristiwa

Ubah pertanyaan produk dalam bahasa Inggris biasa menjadi logika SQL yang siap dieksekusi

Perbaiki kueri yang bermasalah dan jelaskan masalahnya, seperti penggabungan yang salah atau kondisi yang hilang

Ubah kueri untuk meningkatkan kinerja atau keterbacaan

Misalnya, saat meninjau eksperimen pertumbuhan, seorang pemasar bertanya: ‘Tulis kueri SQL untuk membandingkan tingkat konversi antara dua halaman arahan selama 14 hari terakhir’.

ClickUp Brain menghasilkan kueri tersebut menggunakan agregasi bersyarat dan filter tanggal. Tim tersebut menjalankannya di Snowflake dan memvalidasi hasil eksperimen.

📌 Coba prompt ini: Perbaiki kueri SQL ini di mana join-nya menghasilkan baris ganda dan jelaskan masalahnya.

ClickUp Brain mengidentifikasi masalah join, memperbaiki kueri, dan menjelaskan bagaimana baris duplikat terjadi akibat kondisi join yang salah.

Ganti pelaporan berbasis SQL

Visualisasikan data proyek menggunakan ClickUp Dashboards tanpa kueri SQL

Alur kerja Snowflake Cortex sering kali melibatkan pembuatan SQL, menjalankan kueri, dan memvisualisasikan hasil di lapisan terpisah. Dasbor ClickUp menghilangkan proses bertahap tersebut dan menampilkan wawasan langsung dari pekerjaan yang sedang berlangsung.

Tim manajemen program yang memantau kesiapan rilis dapat membuat dasbor tanpa perlu menulis kueri. Misalnya, dasbor rilis dapat mencakup:

Sebuah kartu daftar tugas yang difilter untuk menampilkan tugas-tugas yang terlambat di seluruh tim produk

Sebuah kartu beban kerja yang menampilkan distribusi tugas di antara para insinyur

Sebuah diagram batang yang membandingkan tugas yang telah diselesaikan dengan tugas yang masih tertunda berdasarkan sprint

Sebuah kartu perhitungan yang melacak waktu penyelesaian rata-rata

Misalkan seorang pemimpin tim meninjau dasbor ini sebelum rapat peluncuran. Mereka langsung melihat bahwa layanan backend menunjukkan tingkat penundaan yang lebih tinggi. Mereka membuka kartu daftar tugas dan memeriksa tugas-tugas spesifik yang menyebabkan risiko.

Seorang pengguna ClickUp berbagi pengalamannya:

ClickUp memungkinkan kami untuk dengan CEPAT meneruskan proyek satu sama lain, dengan MUDAH memeriksa status proyek, dan memberikan atasan kami gambaran tentang beban kerja kami kapan saja tanpa harus mengganggu kami. Kami pasti telah menghemat satu hari per minggu dengan menggunakan ClickUp, bahkan mungkin lebih. Jumlah email berkurang SECARA SIGNIFIKAN.

Tindaklanjuti wawasan tanpa perlu pipeline

Snowflake Cortex berfokus pada pengambilan wawasan dari data. Tim masih perlu menafsirkan hasil dan memicu tindakan secara terpisah.

Pantau dan tindak lanjuti wawasan ruang kerja menggunakan ClickUp Super Agents

ClickUp AI Super Agents menjembatani kesenjangan tersebut dan mengubah wawasan menjadi tindakan. Mereka beroperasi sebagai rekan tim AI yang memantau data ruang kerja secara terus-menerus dan mengambil tindakan berdasarkan kondisi tertentu.

Misalkan seorang manajer program mengawasi beberapa inisiatif produk. Seorang Super Agent dapat:

Pantau tugas di seluruh proyek dan deteksi ketika tugas yang terlambat melebihi batas yang telah ditentukan

Identifikasi pola seperti penundaan berulang pada tahap alur kerja yang sama

Buat tugas yang merangkum proyek-proyek yang terdampak dan tetapkan tugas tersebut kepada pemimpin program

Beritahu pemilik tim ketika tugas-tugas kritis belum terselesaikan setelah batas waktu berlalu

Misalnya, selama siklus rilis, seorang Super Agent mendeteksi bahwa lebih dari 10 tugas prioritas tinggi melewati batas waktu di dua tim. Ia membuat Tugas ClickUp berjudul ‘Risiko rilis: melewati batas waktu’, melampirkan semua tugas yang relevan, dan menugaskan manajer program untuk ditinjau segera.

Tim juga dapat berinteraksi langsung dengan Super Agent: ‘Analisis semua proyek aktif dan soroti risiko pengiriman untuk sprint ini’.

Super Agent memeriksa tenggat waktu, ketergantungan, dan status tugas, lalu memposting ringkasan terstruktur di dalam ruang kerja.

Berikut cara mengatur Super Agent Anda sendiri di ClickUp:

Sentralisasikan Alur Kerja Data Anda dengan ClickUp

Alat Text-to-SQL seperti Snowflake Cortex membuat data lebih mudah diakses. Namun, mendapatkan hasil yang andal tetap membutuhkan usaha.

Tim memerlukan skema yang rapi, model semantik yang kuat, dan iterasi berkelanjutan untuk memastikan keluaran tetap akurat. Bahkan setelah menghasilkan kueri yang tepat, pekerjaan tidak berhenti di situ. Seseorang masih perlu menafsirkan hasil, membagikan wawasan, dan mengubahnya menjadi keputusan.

ClickUp menawarkan pendekatan yang berbeda. Alih-alih memisahkan analisis dari eksekusi, ClickUp menghubungkan keduanya. Tim dapat membuat kueri SQL, mendokumentasikan wawasan, berkolaborasi dalam menemukan temuan, dan mengambil tindakan berdasarkan temuan tersebut di dalam ruang kerja yang sama.

ClickUp Brain membantu menulis dan menyempurnakan kueri, sementara Dashboard dan Agen AI membantu tim melacak hasil dan melanjutkan pekerjaan tanpa perlu berpindah-pindah antar alat.

Snowflake Cortex membantu Anda mendapatkan jawaban. ClickUp membantu Anda menggunakannya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Snowflake Cortex Analyst adalah layanan khusus dalam rangkaian Snowflake Cortex AI yang lebih luas. Cortex Analyst berfokus secara khusus pada pembangkitan teks-ke-SQL menggunakan model semantik, sementara Cortex AI mencakup berbagai fungsi LLM, inferensi model pembelajaran mesin, dan kemampuan pencarian.

Ya, Cortex Analyst dapat melakukan kueri terhadap tabel Apache Iceberg yang dikelola melalui Snowflake. Selama tabel-tabel tersebut dapat diakses di lingkungan Snowflake Anda dan didefinisikan dengan benar dalam model semantik Anda, Anda dapat menghasilkan kueri terhadapnya.

Akurasi untuk kueri kompleks hampir sepenuhnya bergantung pada kualitas model semantik Anda. Model dengan hubungan tabel yang terdefinisi dengan baik, banyak kueri yang telah diverifikasi, dan metadata deskriptif akan menghasilkan hasil yang jauh lebih akurat untuk penggabungan multi-tabel dan agregasi kompleks.

Penetapan harga Snowflake Cortex Analyst mengikuti model berbasis penggunaan Snowflake, yang berarti Anda akan dikenakan biaya berdasarkan kredit komputasi yang digunakan selama proses pembuatan kueri. Untuk tarif terbaru, Anda disarankan untuk selalu merujuk ke dokumentasi harga resmi Snowflake.