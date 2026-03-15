Anda mungkin pernah mengalami kendala dalam antrian permintaan data.

Ketika Anda harus menunggu berhari-hari agar seorang analis menerjemahkan pertanyaan bisnis menjadi SQL, kesempatan untuk bertindak berdasarkan data tersebut sering kali terlewatkan. Snowflake Cortex membantu mengurangi proses bolak-balik antara tim bisnis dan tim data dengan menambahkan fitur pencarian dan pengambilan data yang didukung AI di dalam Snowflake. Tim dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami pada data yang terkelola dan beralih dari pertanyaan ke jawaban dengan jauh lebih cepat.

Panduan ini menjelaskan cara menggunakan Snowflake Cortex untuk analitik perusahaan dengan fitur seperti Cortex Analyst dan Cortex Search, sehingga lebih banyak tim dapat memperoleh jawaban yang terkelola tanpa harus menunggu antrean permintaan data. Anda juga akan belajar cara mengintegrasikan wawasan ini dengan Converged AI Workspace seperti ClickUp untuk memastikan bahwa setiap jawaban yang Anda peroleh dari Snowflake menghasilkan rencana yang terdokumentasi dan tugas yang ditugaskan. 🤗

Apa Itu Snowflake Cortex?

Snowflake Cortex adalah rangkaian kemampuan AI yang dikelola oleh Snowflake untuk data terstruktur dan tidak terstruktur. Rangkaian ini mencakup alat-alat seperti Cortex Analyst untuk analitik bahasa alami, Cortex Search untuk pencarian teks yang diindeks, dan Cortex Agents untuk mengoordinasikan alur kerja multi-langkah di dalam Snowflake.

Cortex dibangun di atas tiga pilar utama:

Cortex Analyst: Alat BI berbasis percakapan yang menerjemahkan pertanyaan dalam bahasa Inggris sehari-hari menjadi SQL yang akurat

Cortex Search: Mesin pencarian untuk konten tidak terstruktur yang memungkinkan pencarian melalui dokumen, tiket dukungan, dan file PDF

Cortex Agents: Pengotomatisasi alur kerja yang mengoordinasikan tugas-tugas bertahap menggunakan alat-alat Cortex lainnya

Nilai sesungguhnya di sini terletak pada demokratisasi data. Pengguna bisnis Anda akhirnya dapat mengajukan pertanyaan dengan kata-kata mereka sendiri dan mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan, yang diatur dalam model keamanan Snowflake, dengan perilaku akses bergantung pada konfigurasi objek dan layanan yang mendasarinya. Tidak perlu memiliki latar belakang SQL. ✨

📮 Wawasan ClickUp: 88% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas pribadi mereka, namun lebih dari 50% enggan menggunakannya di tempat kerja. Tiga hambatan utama? Kurangnya integrasi yang mulus, kesenjangan pengetahuan, atau kekhawatiran keamanan.

Fitur Utama Snowflake Cortex untuk Analitik

Cortex bukanlah alat tunggal—melainkan sekumpulan alat. Menggunakannya secara efektif berarti mengetahui alat mana yang harus digunakan untuk tugas tertentu, sekaligus menyadari bahwa menggunakan alat yang salah akan menghasilkan hasil yang tidak efisien.

Berikut adalah komponen inti yang dapat membantu Anda memilih kemampuan yang tepat untuk kebutuhan analitik spesifik Anda dengan percaya diri.

1. Cortex Analyst untuk kueri bahasa alami

Tim penjualan Anda ingin mengetahui produk mana yang menjadi yang terbaik pada kuartal lalu, tetapi mereka tidak menguasai SQL. Cortex Analyst bertindak sebagai penerjemah dalam hal ini. Ia mengubah pertanyaan dalam bahasa sehari-hari menjadi SQL yang terverifikasi dengan merujuk pada model semantik yang Anda tentukan.

Model semantik adalah lapisan yang memahami konteks bisnis yang mendeskripsikan tabel, metrik, hubungan, dan terminologi Anda sehingga analis dapat menafsirkan pertanyaan menggunakan logika perusahaan Anda, bukan hanya menebak-nebak berdasarkan skema mentah saja.

Ini adalah file yang memberi tahu AI apa arti sebenarnya dari data Anda—mendefinisikan istilah bisnis, menjelaskan hubungan antar tabel, dan menyediakan sinonim. Alur kerjanya sederhana: pengguna mengajukan pertanyaan, analis menggunakan model semantik untuk memahami maksudnya, menghasilkan SQL yang tepat, dan mengembalikan jawaban, terkadang disertai grafik. 🤩

Model ini berfungsi sebagai lapisan kontrol untuk interpretasi dengan membekali Analyst pada definisi bisnis, hubungan, dan contoh kueri yang telah disetujui. Hal ini meningkatkan konsistensi, namun tetap memerlukan pengujian dan iterasi. Anda dapat menyertakan kueri yang telah diverifikasi dan logika bisnis untuk memastikan metrik yang dihasilkannya akurat dan dapat diandalkan. Model ini juga memungkinkan Anda mengintegrasikan Analyst ke dalam antarmuka pengguna kustom, seperti aplikasi Streamlit, atau mengaksesnya melalui REST API.

2. Pencarian Cortex untuk data tidak terstruktur

Tidak semua pengetahuan perusahaan Anda tersimpan rapi dalam baris dan kolom. Bagaimana dengan ribuan tiket dukungan, kontrak hukum, dan dokumen umpan balik produk? Dalam hal ini, Cortex Search hadir sebagai layanan pencarian hibrida yang menggabungkan kekuatan vektor embedding dengan pencarian kata kunci tradisional.

Cortex Search memungkinkan tim untuk melakukan pencarian pada teks yang diindeks yang disimpan di Snowflake, termasuk bidang teks bebas dan konten yang diekstraksi ke dalam tabel yang dapat dicari. Anda membuat layanan Cortex Search di atas sumber teks yang dipilih, dan Snowflake mengelola lapisan pengindeksan dan pengambilan data. Setelah itu, Anda dapat melakukan pencarian pada dokumen Anda menggunakan SQL sederhana atau panggilan API.

Hal ini menciptakan nilai yang signifikan bagi tim perusahaan. Departemen hukum Anda dapat mengidentifikasi klausul tertentu dalam kontrak dalam hitungan detik, dan tim produk dapat menganalisis tema-tema yang muncul dari ribuan masukan pelanggan.

😎 Untuk memahami bagaimana Snowflake Cortex Search dibandingkan dengan solusi pencarian perusahaan lainnya di pasar, tonton ikhtisar tentang alat pencarian perusahaan terkemuka dan kemampuannya ini.

3. Cortex Agents untuk alur kerja otomatis

Terkadang, satu pertanyaan saja tidak cukup. Anda perlu melakukan serangkaian langkah untuk mendapatkan jawaban yang lengkap. Cortex Agents adalah pengatur alur kerja otomatisasi. Mereka dapat menghubungkan berbagai alat—termasuk Analyst, Search, dan bahkan fungsi kustom—untuk menyelesaikan tugas yang kompleks.

Misalnya, Anda dapat membuat agen yang menerima pertanyaan umum seperti, ‘Bagaimana kinerja fitur baru kami?’

Agen tersebut dapat memutuskan untuk terlebih dahulu menggunakan Cortex Analyst guna menganalisis metrik kinerja dari data terstruktur Anda, kemudian menggunakan Cortex Search untuk menemukan umpan balik pelanggan yang relevan dalam tiket dukungan. Terakhir, agen tersebut dapat menggabungkan kedua hasil tersebut menjadi ringkasan tunggal yang terpadu.

💡Tips Pro: Agen bahkan dapat memanggil API eksternal melalui Integrasi Akses Eksternal Snowflake, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan di luar Snowflake, seperti mengirim peringatan Slack atau memperbarui catatan di CRM Anda.

Contoh Penggunaan Snowflake Cortex di Perusahaan

Berikut adalah skenario konkret di mana Cortex memberikan nilai yang signifikan bagi tim perusahaan.

Operasional Penjualan Menunggu berhari-hari untuk laporan kinerja regional atau perbandingan pendapatan Lakukan kueri ‘Pendapatan di Barat vs. Timur pada kuartal lalu’ untuk mendapatkan jawaban instan dan visual tanpa perlu tiket data Layanan pelanggan Menyortir ribuan tiket secara manual untuk menemukan bug yang berulang Temukan masalah yang sedang tren, seperti ‘kesalahan login’, di seluruh riwayat dukungan untuk mendeteksi insiden sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar Keuangan Hambatan selama penutupan akhir bulan saat menghitung selisih Gunakan bahasa alami untuk membandingkan data aktual dengan perkiraan untuk departemen tertentu dalam hitungan detik Pemasaran Bergantung pada analis untuk mengumpulkan data atribusi untuk setiap kampanye Jelajahi faktor pendorong pendaftaran untuk promosi tertentu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada data atribusi Hukum dan risiko Menghabiskan berhari-hari untuk melakukan tinjauan manual guna menemukan klausul kontrak tertentu Terapkan Cortex Search untuk menampilkan semua dokumen yang mengandung frasa tanggung jawab tertentu sekaligus

Semua kasus penggunaan ini memiliki satu kesamaan: mereka memberdayakan tim untuk mendapatkan jawaban mereka sendiri sambil tetap menjaga data tetap aman dan terkelola dengan baik di dalam Snowflake. Hal ini menghilangkan ketergantungan yang terus-menerus pada sekelompok kecil ahli SQL.

Cara Mengatur Snowflake Cortex untuk Analitik Perusahaan

⚠️ Langkah-langkah ini mengasumsikan Anda memiliki akun Snowflake Enterprise Edition (atau versi yang lebih tinggi) dengan fitur Cortex yang diaktifkan di wilayah yang didukung. Anda juga memerlukan warehouse dengan ukuran yang sesuai, tabel yang berisi data yang ingin Anda kueri, serta peran dengan hak akses CREATE pada skema target.

Langkah 1: Konfigurasikan lingkungan Snowflake Anda

Pastikan pengaturan Anda sudah siap. Mulailah dengan memastikan wilayah akun Anda mendukung Cortex dengan memeriksa dokumentasi terbaru Snowflake. Selanjutnya, buat atau tentukan sebuah warehouse untuk digunakan oleh Cortex—ukuran MEDIUM biasanya merupakan titik awal yang baik untuk pengujian.

Kemudian, Anda perlu memberikan hak akses yang diperlukan kepada peran yang akan membuat model semantik atau layanan pencarian Anda. Selain akses tingkat skema, Cortex Search mungkin juga memerlukan hak akses Cortex embedding seperti SNOWFLAKE.CORTEX_USER atau SNOWFLAKE.CORTEX_EMBED_USER, tergantung pada konfigurasi Anda.

📌 Catatan penting: Selalu lakukan pengujian terlebih dahulu di skema non-produksi untuk menghindari gangguan yang tidak disengaja pada alur kerja Anda yang sedang berjalan.

Langkah 2: Buat model semantik Anda

Model semantik merupakan inti dari Cortex Analyst. Ini adalah berkas YAML yang berfungsi sebagai penerjemah, mengajarkan AI bahasa bisnis unik Anda. Misalnya, tanpa model ini, AI tidak akan tahu bahwa ‘ARR’ berarti ‘Pendapatan Berulang Tahunan’. Atau bahwa kolom user_id dalam satu tabel terkait dengan kolom customer_id di tabel lain.

Lapisan semantik ini mendefinisikan tabel, kolom, hubungan, sinonim khusus bisnis, dan logika contoh Anda sehingga Analyst dapat menghasilkan SQL menggunakan definisi bisnis yang disetujui, bukan tebakan skema mentah. Berikut adalah bagian-bagian utama yang perlu Anda definisikan:

Tabel: Daftar tabel Anda dan tambahkan deskripsi yang jelas mengenai isi masing-masing tabel

Dimensi: Sertakan bidang kategorikal Anda, seperti wilayah, kategori produk, atau segmen pelanggan

Metrik: Sebutkan bidang numerik Anda, seperti pendapatan, jumlah, atau biaya

Dimensi waktu: Tentukan bidang tanggal Anda dan tingkat granularitasnya (hari, minggu, bulan)

Kueri terverifikasi: Berikan contoh pasangan pertanyaan dan SQL yang berfungsi sebagai panduan bagi AI untuk menghasilkan interpretasi yang akurat

📌 Rekomendasi kami: Mulailah dari yang kecil. Fokuslah pada satu domain data yang sudah dipahami dengan baik, seperti satu tabel fakta dan beberapa dimensi kunci, sebelum Anda mencoba memodelkan seluruh data warehouse Anda. Snowflake juga menyediakan alat pembuat model semantik yang dapat membantu Anda membuat berkas YAML awal dari tabel-tabel yang sudah ada.

Langkah 3: Buat kueri Cortex Analyst pertama Anda

Setelah model semantik Anda siap, saatnya mengajukan pertanyaan pertama Anda. Ada dua cara utama untuk melakukannya. Anda dapat menggunakan panel obrolan Analyst langsung di antarmuka pengguna Snowsight untuk kueri cepat dan interaktif, atau memanggil REST API secara terprogram untuk menyematkan fungsionalitas tersebut ke dalam aplikasi Anda sendiri.

Permintaannya sederhana: Anda hanya perlu memberikan lokasi file model semantik Anda dan pertanyaan pengguna dalam bahasa alami. Responsnya dapat mencakup SQL yang dihasilkan untuk verifikasi, kumpulan hasil, serta konteks percakapan yang mendukung pertanyaan lanjutan melalui API Analyst atau alur kerja antarmuka pengguna.

📌 Perhatikan: Jika Anda menemukan bahwa Analyst salah menafsirkan suatu istilah, perbarui model semantik Anda dengan menambahkan sinonim atau kueri terverifikasi lainnya untuk mengarahkan sistem ke arah yang benar.

Langkah 4: Terapkan dan uji alur kerja analitik Anda

Sekarang Anda perlu memvalidasi bahwa sistem ini siap untuk produksi. Untuk menciptakan pengalaman pengguna yang rapi dan profesional, kami merekomendasikan untuk mengintegrasikan Cortex Analyst ke dalam aplikasi Streamlit di Snowflake. Hal ini memungkinkan Anda untuk membangun antarmuka kustom yang ramah pengguna bagi tim bisnis Anda.

Sebelum Anda meluncurkannya, Anda perlu mengujinya secara menyeluruh. Buatlah kumpulan pertanyaan bisnis umum dengan jawaban yang sudah diketahui kebenarannya. Jalankan pertanyaan-pertanyaan ini melalui Analyst dan ukur akurasi hasilnya.

📌 Perhatikan: Pantau adopsi dan pengeluaran dengan tampilan observabilitas dan penggunaan khusus Cortex, seperti observabilitas admin Analyst dan ACCOUNT_USAGE. CORTEX_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY, daripada hanya mengandalkan riwayat kueri umum.

Praktik Terbaik Keamanan dan Tata Kelola untuk Cortex

Memberikan akses data kepada lebih banyak orang menimbulkan kekhawatiran yang wajar terkait keamanan dan tata kelola AI. Namun, Cortex dirancang dengan mempertimbangkan keamanan perusahaan.

Cortex secara langsung mewarisi model keamanan yang kokoh dari Snowflake. Artinya, kontrol akses berbasis peran (RBAC), kebijakan keamanan tingkat baris, dan aturan penyamaran data dinamis yang sudah ada akan secara otomatis berlaku untuk semua kueri Cortex. Anda tidak perlu mengonfigurasi set izin terpisah.

Sebagai praktik terbaik, buat peran khusus untuk pengguna Cortex dengan hak akses minimal yang diperlukan untuk pekerjaan mereka.

Aktivitas Cortex dapat diaudit melalui alat tata kelola dan riwayat yang sudah ada di Snowflake, dan Analyst juga menyediakan kemampuan observabilitas khusus untuk pemantauan permintaan di seluruh aset semantik. Anda dapat melihat dengan tepat siapa yang melakukan kueri apa dan kapan. Selain itu, karena Cortex memproses data di dalam wilayah Snowflake Anda, informasi tersebut tidak pernah meninggalkan batas wilayah yang diatur. Dengan demikian, memastikan persyaratan residensi data terpenuhi.

💡Tips Pro: Berhati-hatilah saat menulis definisi model semantik Anda. Hindari menyertakan informasi sensitif dalam deskripsi kolom atau kueri contoh yang dapat secara tidak sengaja terpapar kepada pengguna.

Manfaat Snowflake Cortex bagi Tim Perusahaan

Berinvestasi dalam pengaturan awal akan memberikan hasil yang terukur dengan mengubah cara tim berinteraksi dengan data Anda. Berikut adalah cara Cortex mengubah standar operasional bagi tim perusahaan seperti tim Anda:

Waktu hingga wawasan: Mempercepat pengambilan keputusan dengan menghilangkan waktu tunggu yang biasanya terkait dengan keterbatasan kapasitas analis

Produktivitas tim data: Mengalihkan para ahli SQL Anda ke pemodelan bernilai tinggi seperti Mengalihkan para ahli SQL Anda ke pemodelan bernilai tinggi seperti analitik tenaga kerja dan tata kelola dengan mengotomatiskan permintaan kueri ad-hoc

Postur keamanan: Menjaga kedaulatan data dengan menjalankan kueri LLM langsung di dalam lingkungan yang diatur oleh Snowflake

Biaya operasional: Membantu Membantu konsolidasi alat dengan menggunakan arsitektur tanpa server yang sepenuhnya dikelola, sehingga menghilangkan kebutuhan akan basis data vektor eksternal

Skalabilitas mandiri: Menstandarkan logika bisnis melalui model semantik terpusat untuk memastikan setiap departemen menggunakan definisi data yang konsisten

🔎 Tahukah Anda? 78% karyawan kini membawa alat AI mereka sendiri ke tempat kerja (BYOAI). Di perusahaan kecil dan menengah, angka tersebut melonjak menjadi 80%. Sederhananya, jika tim Anda tidak dapat dengan mudah memperoleh wawasan dari data internal, mereka akan beralih ke LLM eksternal yang tidak terverifikasi. Hal ini menciptakan celah keamanan yang besar. Dengan mengimplementasikan Cortex, Anda memberikan kecepatan berbasis AI yang dicari tim Anda sambil tetap menjaga data sensitif perusahaan tetap aman di lingkungan Snowflake yang terkelola.

Keterbatasan Penggunaan Snowflake Cortex untuk Tim Perusahaan

Memahami batasan suatu alat akan membantu Anda merencanakan implementasi dengan efektif. Sebagian besar batasan ini bukanlah hambatan, tetapi tetap memerlukan strategi yang matang:

Ketersediaan wilayah: Pastikan dukungan fitur di wilayah cloud spesifik Anda (AWS, Azure, atau GCP) sebelum menerapkan ke lingkungan produksi

Utang model semantik: Pertahankan lapisan semantik berbasis YAML seiring dengan perkembangan skema dasar Anda untuk mencegah penurunan akurasi kueri

Kompleksitas kueri: Optimalkan model data yang sangat dinormalisasi menjadi desain skema bintang yang lebih datar agar LLM dapat menangani penggabungan data yang kompleks dengan lebih andal

Pipa data tidak terstruktur: Siapkan alur kerja prapemrosesan untuk mengekstrak dan memuat teks dari PDF atau gambar ke dalam tabel Snowflake untuk pengindeksan Cortex Search

Penggunaan kredit: Pantau penagihan berbasis token melalui pemantau sumber daya khusus untuk mencegah lonjakan biaya gudang data yang tidak terduga

Anda dapat mengatasi sebagian besar tantangan ini dengan menetapkan kepemilikan yang jelas untuk model semantik Anda, dimulai dengan domain data yang dirancang dengan baik, serta memantau penggunaan dan biaya secara aktif.

Bagaimana ClickUp Meningkatkan Alur Kerja dan Analitik Perusahaan

Meskipun Snowflake Cortex merupakan mesin unggulan untuk mengolah dan menampilkan data dari gudang data Anda, data tersebut sering kali tetap statis begitu ditampilkan di dasbor BI. ClickUp menangani pekerjaan terkait dan masih banyak lagi!

ClickUp adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi. Platform ini menyatukan tugas, proyek, dokumentasi, otomatisasi, dan AI dalam satu sistem, sehingga tim Anda terhindar dari penyebaran pekerjaan yang berlebihan dan dapat menjalani proses perencanaan hingga pelaksanaan dalam alur kerja yang terintegrasi.

Terapkan wawasan Snowflake Anda dengan ClickUp Dashboards

Snowflake Cortex mengidentifikasi hal-hal seperti lonjakan risiko proyek yang tiba-tiba atau penurunan efisiensi sumber daya, namun tumpukan data sering kali berhenti pada tahap wawasan. Dasbor ClickUp berfungsi sebagai lapisan eksekusi untuk temuan Snowflake Anda.

Menampilkan data di Dasbor ClickUp Visualisasikan data kompleks dengan ClickUp

Ini membawa metrik tingkat tinggi Anda ke ruang kerja yang sama tempat tim Anda bekerja, sehingga menghilangkan kerumitan berpindah-pindah antara alat BI dan rencana proyek.

Berikut cara menggunakan ClickUp Dashboards:

Memprediksi risiko proyek: Gunakan Gunakan AI Cards untuk secara otomatis mengatur jadwal dan menyeimbangkan beban kerja, memastikan perbaikan strategis yang diidentifikasi oleh Cortex tetap sesuai jadwal

Pantau dampak terhadap pendapatan: Integrasikan Integrasikan Calculation Cards untuk melacak jam kerja yang dapat ditagih dan kinerja pipeline dibandingkan dengan data aktual seluruh departemen yang Anda ambil dari Snowflake

Visualisasikan pelaksanaan kampanye: Buat widget khusus untuk melihat bagaimana tim pemasaran Anda menjalankan kampanye di saluran-saluran berkinerja tinggi yang diidentifikasi oleh Cortex

Sentralisasikan portal klien: Gabungkan umpan balik dari pemangku kepentingan eksternal dan kondisi proyek internal ke dalam satu tampilan untuk memastikan mitra tetap selaras dengan tonggak pencapaian yang didasarkan pada data

Jembatani kesenjangan pengetahuan internal dengan ClickUp Brain

Jika Snowflake Cortex adalah mesin untuk data warehouse Anda, ClickUp Brain adalah mesin untuk pengetahuan operasional Anda. Ia berfungsi sebagai jaringan saraf yang menghubungkan proyek, dokumen, dan orang-orang Anda, memastikan bahwa wawasan yang Anda temukan di Snowflake tidak tersesat di tengah lautan tugas.

Dengan menghubungkan data ruang kerja Anda, Brain memberikan kemampuan kueri bahasa alami yang sama untuk pekerjaan Anda seperti yang diberikan Cortex untuk tabel SQL Anda.

Berikut caranya:

Temukan jawaban instan: Gunakan Gunakan Enterprise Search untuk mencari pemilik proyek, versi file tertentu, atau umpan balik pemangku kepentingan di seluruh ruang kerja Anda tanpa perlu mencari secara manual

Otomatiskan pelacakan kemajuan: Gunakan Gunakan AI Stand-ups untuk mengumpulkan pembaruan harian dan hambatan menjadi ringkasan yang jelas, sehingga tidak perlu lagi mengadakan rapat status secara manual

Ringkas konteks rapat: Ubah transkrip dan klip dari Ubah transkrip dan klip dari AI SyncUps menjadi ringkasan yang dapat dicari dan daftar tugas otomatis agar tim tetap selaras mengenai langkah-langkah selanjutnya

Setelah Snowflake Cortex mengidentifikasi wawasan, Anda dapat mendelegasikan pekerjaan lanjutan kepada ClickUp Super Agents. Rekan tim yang canggih ini beroperasi dengan kemampuan setara manusia, seperti menghubungi pemangku kepentingan, menugaskan pekerjaan, dan menyusun dokumentasi, untuk memastikan temuan berbasis data dijalankan 24/7 tanpa pengawasan manual. Ini dapat membantu Anda dalam hal-hal berikut: Otomatiskan pendelegasian rutin: Tunjuk seorang agen untuk memantau tugas-tugas tertentu yang disinkronkan dengan Snowflake dan secara otomatis meneruskannya ke anggota tim yang tepat berdasarkan beban kerja mereka saat ini

Pertahankan kesadaran konteks: Gunakan agen untuk memantau konteks proyek secara diam-diam di latar belakang, memberikan jawaban instan yang sesuai konteks atas pertanyaan mengenai inisiatif data yang sedang berjalan

Perluas memori institusional: Manfaatkan memori tak terbatas dari Super Agents untuk merekam dan memperbarui basis pengetahuan internal Anda seiring dengan pengambilan keputusan, sehingga tim Anda tidak akan mengulangi kesalahan analitik yang sama

Picu alur kerja secara instan dengan ClickUp Automations

Ketika Snowflake Cortex mengidentifikasi anomali atau tren kritis, penundaan antara wawasan dan tindakan dapat melemahkan dampaknya. ClickUp Automations mengubah peringatan berbasis data menjadi tugas yang terdefinisi dan dapat diulang. Anda menghilangkan proses serah terima manual yang sering menyebabkan wawasan terlewatkan dengan menghubungkan lingkungan analitik Anda langsung ke lapisan eksekusi.

Aktifkan otomatisasi ClickUp yang disesuaikan dengan mengonfigurasi logika di AI Automation Builder

Gunakan ClickUp Automations untuk:

Standarkan protokol respons: Terapkan templat siap pakai secara otomatis ke tugas-tugas baru untuk memastikan setiap tim mengikuti SOP standar yang sama dalam melakukan perbaikan berbasis data

Rute tugas secara dinamis: Tetapkan tugas secara otomatis kepada pembuat tugas, pengawas, atau pimpinan departemen tertentu berdasarkan perubahan status atau pengiriman formulir agar proyek tetap berjalan

Buat pembaruan yang didukung AI: Aktifkan Aktifkan AI Fields untuk secara otomatis mengisi ringkasan tugas, analisis sentimen, atau pembaruan proyek begitu ambang batas data terpenuhi

Hubungkan tumpukan teknologi Anda: Gunakan integrasi siap pakai atau webhook untuk menyinkronkan tindakan dengan alat eksternal seperti HubSpot atau GitHub, memastikan temuan Snowflake Anda memicu pembaruan di seluruh aplikasi perusahaan

Standarkan catatan keputusan dan panduan tindakan dengan ClickUp Docs

Wawasan data dari Snowflake Cortex hanya sebanding dengan nilai rencana yang dihasilkannya. Jika temuan analitik Anda berada di satu alat dan pelaksanaan proyek Anda berada di alat lain, Anda berisiko mengalami "sindrom halaman kosong", di mana tim kesulitan mengubah data menjadi tindakan.

ClickUp Docs berperan sebagai penghubung, memungkinkan Anda membuat wiki dan SOP yang terverifikasi dan terintegrasi secara langsung dengan alur kerja Anda.

Kelola tugas dan templat ClickUp langsung dari ClickUp Docs

ClickUp Docs dapat membantu Anda:

Hubungkan temuan dengan alur kerja: Hubungkan catatan penelitian dan keputusan Anda secara langsung ke tugas dan widget sehingga setiap kontributor memiliki konteks Snowflake yang lengkap di dalam editor mereka

Ubah teks menjadi tindakan: Ubah ide dari ringkasan proyek Anda menjadi Ubah ide dari ringkasan proyek Anda menjadi Tugas ClickUp yang dapat dilacak secara instan menggunakan perintah slash, memastikan tidak ada bagian dari strategi data Anda yang tidak ditugaskan

Bekerja sama dalam menyusun SOP teknis: Edit panduan kerja secara real-time bersama tim Anda untuk beralih dari interpretasi data mentah ke rencana yang terdokumentasi tanpa masalah kontrol versi

Mengorganisir pengetahuan institusional: Bangun Docs Hub yang dapat dicari dengan halaman bersarang dan banner berwarna untuk mengkategorikan peta jalan analitik perusahaan dan basis pengetahuan Anda

Kami bukan satu-satunya yang mengatakan bahwa ClickUp dapat mempermudah kolaborasi. Pelanggan kami juga setuju! Berikut ini adalah testimoni dari seorang pelanggan ClickUp:

Sebagai bagian dari Tim Operasional, kami terus-menerus berdiskusi tentang cara meningkatkan kolaborasi antar divisi kami. ClickUp telah memberikan kami pusat kendali untuk mengelola, melacak, dan melaporkan perkembangan di setiap divisi kami.

Menjembatani Kesenjangan Antara Analitik dan Pelaksanaan

Snowflake Cortex memudahkan akses ke analitik perusahaan. Pengguna bisnis Anda dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami sambil tetap menjaga keamanan dan tata kelola yang ketat yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Namun, kesuksesannya bergantung pada pemodelan semantik yang cermat, definisi peran yang jelas, dan komitmen terhadap pemeliharaan berkelanjutan.

Seiring dengan analitik berbasis AI yang menjadi standar baru, perusahaan yang akan berhasil adalah mereka yang berinvestasi dalam layanan mandiri yang terkelola sejak saat ini. Mereka akan mengungguli pesaing yang masih mengarahkan setiap pertanyaan bisnis melalui tim data yang selalu kewalahan.

Di situlah ClickUp berperan: bukan sebagai pengganti Snowflake, melainkan sebagai lapisan eksekusi di mana wawasan diubah menjadi rencana yang terdokumentasi, tugas yang ditugaskan, dan tindak lanjut. Snowflake Cortex membantu tim mendapatkan jawaban yang terkelola dengan lebih cepat. ClickUp membantu tim bertindak berdasarkan jawaban tersebut dengan mengubah wawasan menjadi tugas, dokumen, alur kerja, dan akuntabilitas dalam satu ruang kerja. Mulailah secara gratis dengan ClickUp untuk menjaga koneksi antara analitik dan eksekusi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Cortex Analyst dirancang untuk analitik bahasa alami pada data terstruktur, sementara Cortex Agents dapat mengoordinasikan alur kerja multi-langkah yang menggabungkan kemampuan seperti Analyst, Search, dan alat lainnya.

Ya, Cortex Analyst dirancang khusus untuk pengguna bisnis yang tidak menguasai SQL. Mereka dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris biasa, meskipun keakuratan jawabannya bergantung pada model semantik yang terdefinisi dengan baik.

Cortex menggunakan model penagihan berbasis penggunaan yang terkait dengan penggunaan token LLM dan sumber daya komputasi. Penting bagi perusahaan untuk memantau volume kueri dan menetapkan anggaran menggunakan pemantau sumber daya Snowflake guna menghindari biaya tak terduga.

Cortex menawarkan lingkungan yang dikelola dan diatur dengan keamanan bawaan, yang memudahkan implementasi. Solusi kustom memberikan fleksibilitas yang lebih besar, tetapi mengharuskan Anda untuk mengelola infrastruktur LLM, rekayasa prompt, dan kontrol keamanan sendiri, yang mengakibatkan beban operasional yang jauh lebih tinggi.