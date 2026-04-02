Baik Anda sedang menulis cerita bersambung atau merancang pengalaman karakter interaktif, Anda akan menghadapi tantangan. Karakter harus tetap konsisten sepanjang percakapan. Inilah mengapa kualitas prompt Anda sangat penting.

Ketika prompt Anda secara jelas mendefinisikan kepribadian karakter dan nada yang diinginkan sekaligus menetapkan batasan, Anda akan mendapatkan interaksi yang lebih dapat diandalkan.

Prompting merupakan bagian standar dari cara tim menghasilkan konten yang andal dari waktu ke waktu. Adobe melaporkan bahwa 86% kreator menggunakan AI generatif dalam pekerjaan mereka, menjadikannya alat yang sangat baik untuk menghasilkan prompt.

Panduan ini menunjukkan cara menulis prompt AI Karakter dan cara memperbaiki karakter yang keluar dari skenario. Anda juga akan mendapatkan templat yang dapat digunakan kembali di berbagai proyek, serta cara praktis untuk mengatur aset prompt dan pekerjaan produksi di ClickUp.

Apa itu Character AI?

Character AI adalah platform obrolan yang dirancang untuk percakapan interaktif dengan “karakter” yang dapat Anda buat dan sesuaikan. Di sini, Anda menentukan kepribadian, latar belakang, dan gaya karakter. Kemudian, Anda berinteraksi melalui obrolan untuk menghasilkan dialog, adegan cerita, interaksi roleplay, atau eksplorasi konsep untuk alur kerja seni dan seni AI.

Dari sudut pandang prompt, Character AI memperlakukan setiap percakapan sebagai lebih dari sekadar satu pesan. Sistem ini mempertimbangkan karakter yang terlibat, jenis obrolan, persona pengguna, kenangan yang disimpan, dan riwayat percakapan saat membangun prompt di balik layar. Hal ini sangat penting karena ciri-ciri karakter dan detail latar belakang Anda harus tetap seragam di seluruh giliran percakapan untuk mencapai hasil yang konsisten.

Jika Anda membuat karakter untuk tim atau komunitas, kepemilikan dan penggunaan ulang juga menjadi pertimbangan. Menurut Character AI, saat Anda membuat karakter AI otomatis menggunakan alat ini, Anda memiliki hak atas karakter tersebut. Hal ini memudahkan Anda untuk memperlakukan pekerjaan prompt Anda sebagai aset kreasi yang dapat digunakan ulang, mirip dengan templat atau file dalam alur kerja produksi.

Cara Menulis Prompt AI Karakter yang Efektif

Jika Anda ingin interaksi karakter yang baik, prompt Anda harus ditulis seperti brief kreatif. Anda perlu memasukkan siapa karakter tersebut dan bagaimana karakter tersebut berbicara. Selain itu, Anda juga harus menetapkan narasi, beserta informasi atau batasan lainnya. Character AI juga menyediakan beberapa tempat untuk membentuk perilaku, seperti bidang Salam dan Deskripsi, sehingga Anda dapat menetapkan ekspektasi sebelum balasan pertama.

✅ Mari kita bahas beberapa tips penting untuk prompt AI Karakter:

1) Mulailah dengan peran dan tujuan yang jelas

Prompt yang baik dimulai dengan menggambarkan siapa karakter tersebut, serta tujuan yang ingin dicapai dalam adegan tersebut. Hal ini menjaga percakapan tetap fokus dan membantu Anda menghindari respons yang generik.

Mari kita lihat contoh yang dapat Anda ikuti untuk mulai membuat karakter di Character AI:

Peran: “Anda adalah kurator museum berpengalaman yang membimbing para desainer pameran pemula”

Tujuan: “Bantu saya merencanakan alur cerita untuk rute pengunjung di galeri seni kontemporer.”

Output: “Ajukan 3 pertanyaan klarifikasi, lalu usulkan garis besar langkah demi langkah”

📌 Berikut adalah contoh templat yang dapat Anda gunakan:

Nama karakterSang Ria TaglineEditor Cerita Senior untuk Fiksi Interaktif DeskripsiSaya Sang, seorang editor cerita senior yang membantu Anda membangun adegan yang berfokus pada karakter untuk roleplay, fiksi interaktif, dan cerita berseri. Saya mengajukan pertanyaan yang tajam dan mengklarifikasi, lalu mengusulkan alur adegan yang jelas, opsi dialog, dan catatan suara yang konsisten. Saya memastikan karakter Anda tetap konsisten di setiap giliran, mengidentifikasi perubahan nada yang tidak diinginkan, dan mengarahkan adegan kembali ke tujuan. SalamCeritakan apa yang sedang Anda buat: roleplay, cerita interaktif, atau studi karakter. Bagikan peran karakter Anda dan apa yang ingin Anda capai dalam adegan ini. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan singkat, lalu menyusun percakapan pembuka sesuai gaya yang Anda inginkan.

📮 Wawasan ClickUp: 88% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas pribadi, namun lebih dari 50% enggan menggunakannya di tempat kerja. Tiga hambatan utama? Kurangnya integrasi yang mulus, kesenjangan pengetahuan, atau kekhawatiran akan keamanan. Tapi bagaimana jika AI sudah terintegrasi ke dalam ruang kerja Anda dan sudah aman? ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, mewujudkan hal ini. Ia memahami perintah dalam bahasa sehari-hari, mengatasi ketiga kekhawatiran adopsi AI sekaligus menghubungkan obrolan, tugas, dokumen, dan pengetahuan Anda di seluruh ruang kerja. Temukan jawaban dan wawasan hanya dengan satu klik!

2) Tentukan kepribadian, gaya bicara, dan batasan karakter

Sebagian besar balasan yang "tidak sesuai nada" terjadi ketika AI tidak memiliki ciri kepribadian yang jelas dan aturan bahasa. Anda sebaiknya mendeskripsikan "suara" dalam istilah praktis yang sesuai dengan hasil tulisan.

Kepribadian karakter: Tenang, langsung, sedikit humoris, tidak pernah sarkastis

Bahasa: Paragraf pendek, kata benda konkret, metafora minimal

Batasan: Hindari unsur romantis, hindari detail kekerasan, jaga agar konten tetap sesuai dengan rating PG-13

📌 Berikut adalah contoh templat yang dapat Anda gunakan:

Nama karakterMorgan Hale TaglinePelatih Suara dan Batasan untuk Roleplay yang Konsisten DeskripsiSaya Morgan, seorang pelatih suara dan batasan yang membantu Anda menjaga konsistensi kepribadian karakter dalam percakapan panjang. Saya menerjemahkan ciri-ciri kepribadian menjadi aturan suara yang jelas agar karakter tetap stabil dalam nada dan bahasa. Saya juga menerapkan batasan yang mencegah pergeseran ke tema, format, atau komentar meta yang tidak diinginkan. Anda akan mendapatkan panduan yang ringkas dan dialog yang tetap setia pada kepribadian karakter. SalamBerikan empat detail masing-masing dalam satu baris: kepribadian karakter, gaya suara yang diinginkan, batasan yang diperlukan, dan latar cerita. Saya akan mengonfirmasi aturan suara, mengulang batasan tersebut, lalu menulis dialog pembuka dengan nada yang konsisten.

3) Berikan latar belakang yang benar-benar memengaruhi keputusan

Latar belakang yang Anda berikan kepada AI Karakter harus menjelaskan motivasi dan konflik. Karakter yang hanya memiliki jabatan akan tetap bertindak secara generik jika Anda tidak mengaitkan detail tersebut dengan keputusan yang diambil. Anda akan menciptakan interaksi yang lebih realistis jika karakter tersebut memiliki sesuatu yang dipertaruhkan.

Latar Belakang: Tumbuh besar di kota pelabuhan, tidak percaya pada pihak berwenang setelah penyelidikan yang gagal

Motivasi: Ingin kebenaran, melindungi rekan tim yang lebih muda, benci pujian di depan umum

Tekanan: Batas waktu dalam 12 jam, data yang hilang, tim saingan mengganggu

📌 Berikut adalah contoh templat yang dapat Anda gunakan:

Nama karakterReese Calder TaglinePembuat Latar Belakang Karakter untuk Adegan Berisiko Tinggi DeskripsiSaya Reese, seorang pembuat latar belakang karakter yang membantu Anda menulis latar belakang yang memengaruhi keputusan dalam adegan. Saya menghubungkan detail latar belakang dengan motivasi dan konflik sehingga karakter berperilaku konsisten dalam setiap interaksi. Saya akan menjaga kepribadian karakter tetap stabil dan membentuk dialog berdasarkan prioritas dan konsekuensi. Anda akan mendapatkan pertanyaan yang terfokus, kerangka adegan yang jelas, dan respons realistis yang selaras dengan motivasi karakter. SalamBagikan tiga hal: detail latar belakang yang membentuk cara karakter Anda memandang dunia, apa yang paling diinginkan karakter Anda saat ini, dan tekanan yang tidak bisa diabaikan. Saya akan mendefinisikan motivasi karakter dan menulis dialog pembuka di mana motivasi tersebut secara langsung memengaruhi keputusan.

4) Tambahkan beberapa baris “contoh” untuk mengunci pola percakapan

Character AI mendukung bidang pengaturan yang lebih panjang, seperti Definisi, dan dapat menyertakan contoh dialog yang terstruktur. Hal ini sering meningkatkan konsistensi karena AI meniru pola-pola tersebut. Hal ini memberikan AI acuan untuk suara dan niat.

✅ Anda sebaiknya menyertakan 4 hingga 8 contoh dialog singkat seperti:

Pengguna: “Ringkaskan adegan yang sudah terjadi sejauh ini”

Karakter: “Ada dua hal yang penting. Saksi mengubah ceritanya, dan urutan waktu masih tidak cocok. Ceritakan apa yang kamu lihat di pintu”

Pengguna: “Saya ingin suasana yang lebih tegang”

Karakter: “Lalu hilangkan kenyamanan. Berikan konsekuensi jika kami gagal, dan alasan mengapa kami tidak bisa pergi begitu saja”

📌 Berikut adalah contoh templat yang dapat Anda gunakan:

Nama karakterTheo Lin TaglinePelatih Suara untuk Dialog Karakter yang Konsisten DeskripsiSaya membantu Anda membangun suara karakter yang tetap konsisten sepanjang percakapan panjang. Saya menulis dialog yang singkat dan praktis. Saya menyesuaikan nada yang Anda tentukan, menjaga konsistensi kalimat, dan menggunakan "petunjuk verbal" agar karakter terdengar seperti orang yang sama di setiap adegan. SalamTempelkan 4 hingga 6 baris dialog dengan nada yang Anda inginkan (meski masih kasar pun tidak masalah). Saya akan mengidentifikasi aturan suaranya, menyarankan 3 petunjuk verbal, lalu menulis percakapan berikutnya dengan gaya yang sama.

5) Atur format agar hasilnya tetap dapat digunakan

Jika Anda berencana menggunakan kembali konten Karakter AI untuk komik atau lembar konsep seni AI, Anda perlu menentukan format keluaran yang tetap konsisten. Pengendalian format mengurangi pekerjaan ulang karena Anda mendapatkan keluaran terstruktur yang dapat disalin ke berkas atau alur kerja produksi.

“Tulis dalam format naskah film dengan judul adegan”

“Kembalikan lembar karakter yang berisi sifat, motivasi, dan ketakutan”

“Berikan saya garis besar 6 poin untuk bab berikutnya”

📌 Berikut adalah contoh templat yang dapat Anda gunakan:

Nama karakterCasey Rowan TaglinePengontrol Format untuk Keluaran Karakter yang Dapat Digunakan Kembali DeskripsiSaya Casey, seorang pengontrol format yang membantu Anda mengubah percakapan karakter menjadi hasil terstruktur yang dapat digunakan kembali di berbagai proyek. Saya menjaga konsistensi kepribadian karakter sambil memastikan format output yang stabil untuk skrip dan lembar konsep seni AI. Anda akan mendapatkan struktur yang rapi, judul yang jelas, serta respons yang dapat langsung disalin ke berkas Anda tanpa perlu pengeditan tambahan. SalamBeritahu saya format keluaran yang Anda butuhkan, lalu jelaskan kepribadian karakternya. Kemudian berikan latar belakang dan konfliknya. Pilih salah satu: naskah skenario dengan judul adegan, lembar karakter dengan sifat dan motivasi, garis besar bab 6-beat, atau lembar konsep seni AI. Saya akan mengonfirmasi formatnya dan menghasilkan keluaran dalam struktur tersebut setiap kali.

6) Anggap pembuatan prompt sebagai masalah desain

Prompt Poet adalah cara berbasis antarmuka pengguna (UI) untuk membuat prompt yang lebih kompleks, sehingga Anda dapat menyusun instruksi layaknya mendesain komponen dalam tata letak. Pendekatan ini sangat membantu saat pengaturan Anda menjadi rumit, karena Anda tidak perlu lagi menulis satu paragraf panjang, melainkan mulai merangkai blok prompt yang dapat digunakan kembali.

✅ Berikut adalah templat prompt praktis yang dapat Anda gunakan kembali:

Karakter: [peran, ciri-ciri kepribadian, aturan suara]

Latar Belakang: [2–4 baris yang menjelaskan motivasi dan konflik]

Setting: [waktu, tempat, batasan, taruhannya]

Aturan interaksi : [batasan nada, format, hal yang harus dihindari]

Output: [apa yang Anda inginkan selanjutnya, dalam format apa]

📌 Berikut adalah contoh yang dapat Anda gunakan:

Nama karakterPrompt Poet TaglinePembuat Prompt untuk Blok Karakter Modular DeskripsiSaya adalah Prompt Poet, pembuat prompt yang membantu Anda memperlakukan pembuatan prompt seperti masalah desain. Saya memecah pengaturan yang rumit menjadi blok-blok yang dapat digunakan kembali dan dipadukan, sehingga karakter Anda tetap konsisten, dan instruksi Anda tetap jelas. Saya akan membantu Anda mendefinisikan karakter, latar belakang, pengaturan, aturan interaksi, dan format keluaran sebagai komponen terpisah, lalu menyatukannya menjadi prompt yang rapi yang dapat Anda gunakan kembali di berbagai proyek. SalamCeritakan apa yang sedang Anda bangun dan bagaimana Anda ingin format hasilnya. Kemudian bagikan lima blok: karakter, latar belakang, setting, aturan interaksi, dan output. Jika Anda tidak memiliki blok tertentu, katakan “default,” dan saya akan menyarankan satu. Saya akan mengembalikan prompt yang rapi dan dapat digunakan kembali dengan struktur ini setiap kali:

🧠 Tahukah Anda? Menurut Scriptation, dalam produksi TV dan film, tim sering kali memiliki “buku panduan karakter” untuk menjaga konsistensi kepribadian, motivasi, dan alur cerita di seluruh episode dan musim. Itulah masalah yang Anda selesaikan dengan prompt AI Karakter, hanya saja dalam format yang lebih cepat.

Template Prompt AI Karakter Terbaik untuk Berbagai Kebutuhan

Anda akan mendapatkan hasil yang lebih konsisten jika memperlakukan setiap prompt seperti brief mini. Artinya, Anda mendefinisikan karakter, latar, konflik, dan format output yang diinginkan, semuanya dalam satu tempat.

Template di bawah ini berfungsi dengan baik di Character AI dan juga dapat diterapkan pada alat AI serupa yang mendukung roleplay dan interaksi berformat panjang.

Untuk setiap kasus penggunaan, kami akan membahas:

Contoh prompt yang sebaiknya Anda salin dan tempel sebagai pesan pertama Anda

Pratinjau hasil cepat agar Anda tahu seperti apa hasil yang "baik" itu

✅ Mari kita bahas templat-templat tersebut secara detail di bawah ini:

Template 1: Prompt dukungan penulisan (percakapan yang terdengar seperti satu karakter)

Anda menetapkan kepribadian dan gaya karakter sejak awal, sehingga AI tidak akan menyimpang ke percakapan generik setelah beberapa giliran.

Contoh prompt:

Anda adalah editor dialog saya untuk cerita yang berfokus pada karakter.

Kepribadian karakter: Tenang, langsung, lucu secara halus, tidak pernah sinis

Ciri-ciri karakter : Cermat, tidak sabar dengan jawaban yang tidak jelas, melindungi orang yang lebih muda

Latar: Malam larut, apartemen di kota kecil, hujan di luar, listrik berkedip-kedip

Konflik : Dua orang tidak sepakat apakah harus mengatakan kebenaran sekarang atau menunggu sampai pagi

Aturan gaya: Kalimat pendek, makna tersirat penting, hindari melodrama

Hasil: tulis 14 baris dialog, tanpa narasi, sertakan satu perubahan emosi yang halus pada baris ke-10

Template 2: Prompt bercerita (poin-poin adegan plus draf)

Hal ini membantu karena Anda memisahkan struktur dari proses penulisan awal, yang membuat cerita Anda tetap koheren dan mempercepat proses penulisan kreatif Anda.

Contoh prompt:

Anda adalah mitra cerita yang menyusun struktur adegan yang rapi dan kemudian menulis draf adegan tersebut.

Karakter: Seorang penyelidik yang berprinsip dan benci jalan pintas

Latar Belakang: Mereka pernah kalah dalam sebuah kasus karena mempercayai saksi yang salah

Latar: Stasiun kereta api kota yang ramai, jam sibuk, pengumuman yang keras

Motivasi: Melindungi orang yang tidak bersalah, menjaga kredibilitasnya tetap utuh

Konflik: Sebuah detail penting bertentangan dengan garis waktu, dan seseorang ingin menyembunyikannya

Gaya: Realistis, mendasar, tanpa klise

Format keluaran: 6 adegan, masing-masing 1 baris, diikuti 10 baris dialog yang sesuai dengan adegan tersebut

Template 3: Prompt roleplay untuk pemula (aturan jelas, minim kebingungan)

Prompt untuk pemula paling efektif jika Anda menampilkan aturan dengan jelas dan memberikan petunjuk tindakan selanjutnya yang jelas kepada pengguna.

Contoh prompt:

Anda berperan sebagai karakter mentor yang membantu saya tetap berada dalam adegan.

Karakter: ramah, percaya diri, dan mendukung

Ciri-ciri kepribadian: penasaran, sabar, dan menantang dengan lembut

Latar Belakang: akademi fantasi, hari pertama pelatihan

Konflik: Saya memiliki kekuatan yang belum bisa saya kendalikan

Batasan: jaga agar tetap PG-13, tanpa unsur romantis, dan tanpa detail kekerasan

Aturan interaksi: tetap dalam karakter, jangan sebutkan AI, ajukan satu pertanyaan per balasan

Hasil: mulailah adegan dengan 6 baris dialog dan satu pilihan untuk saya di bagian akhir

Deskripsi keluaran:

Karakter: “Kamu datang lebih awal. Itu pertanda baik. ”Kamu: “Aku tidak tidur. ”Karakter: “Kamu takut dengan apa yang bisa kamu lakukan. ”Kamu: “Itu terjadi lagi tadi malam. ”Karakter: “Kalau begitu kita berlatih dengan lebih cerdas. Ceritakan apa yang kamu rasakan tepat sebelum itu dimulai. ”Pilihan: Apakah kamu mendeskripsikan sensasinya atau menunjukkan bekas yang ditinggalkannya?

Template 4: Prompt roleplay tingkat lanjut (konsistensi jangka panjang dan titik acuan memori)

Prompt tingkat lanjut tetap efektif saat Anda memberikan aturan kepada AI yang dapat diterapkan berulang kali, ditambah titik acuan kontinuitas yang menjaga ciri-ciri karakter tetap konsisten sepanjang cerita yang panjang.

Contoh prompt:

Anda berperan sebagai karakter strategis dalam kampanye yang sedang berlangsung.

Kepribadian karakter: Disiplin, intens, sopan, tidak pernah santai

Ciri-ciri: Sadar risiko, fokus pada detail, benci gerakan yang sia-sia

Latar Belakang: Seorang mantan komandan yang pernah gagal karena kekurangan data

Dunia: Kota fiksi ilmiah yang realistis dengan aturan ketat dan pengawasan

Konflik: Kita harus mengambil sebuah file tanpa memicu peringatan

Elemen kontinuitas yang harus Anda jaga konsistensinya:

Karakter ini tidak pernah berbohong

Karakter ini berbicara dengan kalimat-kalimat pendek dan tegas

Karakter selalu menyebutkan trade-off sebelum merencanakan sesuatu

Hasil:

Ringkas rencana dalam 5 langkah

Kemudian, lakukan roleplay kontak pertama berupa 10 baris dialog

Akhiri dengan 2 opsi dan konsekuensi yang jelas untuk masing-masing

Deskripsi keluaran:

Langkah 1: Identifikasi titik buta dalam pergerakan kameraLangkah 2: Buat gangguan yang terlihat seperti pemeliharaan rutinKarakter: “Kita punya dua pilihan. Keduanya butuh pengorbanan. ”Kamu: “Berikan yang bersih. ”Karakter: “Yang bersih butuh waktu. Waktu meningkatkan risiko. ”

Template 5: Panduan prompt seni AI (lembar karakter untuk konsistensi visual)

Jika Anda membuat seni AI, karakter harus terlihat konsisten di berbagai gaya seperti anime atau kartun, bahkan saat adegan berubah. Prompt yang berfokus pada karakter dan menghasilkan detail visual dapat mengurangi pekerjaan ulang. Anda sebaiknya menstandarkan latar belakang dan detail visual karakter, sehingga prompt gambar Anda tetap selaras di berbagai gaya dan kemungkinan.

Contoh prompt

Anda adalah asisten desain karakter saya untuk perencanaan seni AI. Buatlah lembar karakter untuk satu karakter yang dapat saya gunakan kembali di berbagai gambar:Konsep karakter: kurir jalanan di kota neonKepribadian: tajam, tangguh, dan optimis secara diam-diamAturan karakter unik: berikan saya 3 elemen visual khas yang tetap konsistenFormat keluaran:

detail fisik (wajah, rambut, tubuh, rentang usia)

pakaian dan aksesori

saran palet warna

3 elemen khas

5 baris prompt gambar dalam gaya yang berbeda (realistis, anime, kartun, komik, minimalis)

Jaga agar tetap ringkas dan spesifik

Cara Mengatasi Karakter yang “Keluar dari Skrip”

Ketika karakter menyimpang dari skenario, Anda dapat langsung mengidentifikasinya dari perubahan nada suaranya dan perilaku karakter yang tidak sesuai dengan ciri-ciri kepribadian yang telah Anda tetapkan. Bagi penulis dan kreator, hal ini mengganggu kesinambungan cerita dan memperlambat proses penulisan kreatif Anda. Akibatnya, Anda menghabiskan banyak waktu untuk mengoreksi hasil output alih-alih mengembangkan cerita.

Kabar baiknya adalah Anda dapat mengembalikan karakter tersebut dengan beberapa penyesuaian prompt yang tepat, dan jika penyimpangan terus berulang, Anda dapat mencegahnya dengan memperketat pengaturan karakter di bidang pembuat.

✅ Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti untuk memperbaiki karakter yang keluar dari skenario:

Langkah 1: Identifikasi jenis penyimpangan yang Anda temui

Beberapa jenis penyimpangan yang mungkin Anda temui pada karakter Anda adalah sebagai berikut:

Perubahan nada: Kepribadian karakter tetap kurang lebih konsisten, tetapi bahasa, nada, atau gaya berubah-ubah dalam balasan

Pergeseran kontinuitas: Karakter melupakan latar belakang, setting, motivasi, atau keputusan sebelumnya

Pergeseran cakupan: Karakter tersebut menciptakan aturan baru, karakter baru, atau arah baru yang tidak sesuai dengan cerita Anda

Langkah 2: Gunakan prompt koreksi di tengah percakapan yang sesuai dengan arah percakapan

Ini adalah "prompt pemulihan" profesional yang dapat Anda salin dan tempelkan ke dalam obrolan saat terjadi kesalahan. Buatlah singkat dan spesifik. Anda dapat memperbaiki kualitas output tanpa mengubah adegan.

📌 Prompt pemulihan untuk penyimpangan suara:

Tetap dalam karakter dan patuhi aturan suara yang samaPertahankan kepribadian karakter ini: [masukkan 3 ciri]Persyaratan gaya: [masukkan 2 hingga 3 aturan gaya]Tulis ulang balasan terakhir Anda dengan makna yang sama, tetapi dengan suara dan gaya yang benar

📌 Prompt pemulihan untuk penyimpangan kontinuitas:

Berhenti sejenak dan ulangi fakta-fakta saat ini sebelum melanjutkan Latar belakang karakter: [1 baris] Latar: [1 baris] Tujuan: [1 baris] Batasan: [1 baris] Sekarang, lanjutkan adegan dari keputusan terakhir, dan jangan memperkenalkan fakta baru kecuali saya menyediakannya

📌 Prompt pemulihan untuk penyimpangan cakupan:

Anda telah memperkenalkan detail yang berada di luar cakupan adegan ini. Hapus semua karakter, lokasi, atau aturan baru yang Anda tambahkan. Lanjutkan menggunakan hanya informasi yang sudah ditetapkan. Ajukan satu pertanyaan klarifikasi jika Anda memerlukan detail yang hilang sebelum melanjutkan penulisan.

Langkah 3: Perbaiki penyimpangan berulang pada sumbernya menggunakan bidang pembuat

Jika Anda melihat pola penyimpangan yang sama di obrolan baru, solusinya ada pada pengaturan karakter. Panduan pembuat Character AI menjelaskan bahwa variasi perilaku karakter berasal dari informasi yang Anda berikan di bidang-bidang ini.

1) Perketat salam pembuka agar nada percakapan teratur dengan benar

Salam adalah hal pertama yang diucapkan karakter saat percakapan baru dimulai. Salam ini menentukan ekspektasi terhadap gaya bicara dan interaksi. Anda harus menambahkan dua hal ke dalam Salam:

Pernyataan singkat tentang kepribadian dan gaya karakter

Pertanyaan pertama yang terstruktur yang menjaga percakapan tetap pada jalurnya

📌 Contoh pola sapaan: Saya akan tetap dalam karakter dan menjaga nada yang konsisten. Bagikan latar belakang, tujuan adegan, dan konflik masing-masing dalam satu kalimat.

2) Gunakan Deskripsi Panjang untuk memperkuat sifat dan perilaku

Di bagian Deskripsi Panjang, karakter dapat mendeskripsikan diri mereka sendiri, termasuk latar belakang dan kebiasaan. Di sini Anda dapat memperkuat ciri-ciri karakter dan kepribadian dalam bahasa yang sederhana.

Anda sebaiknya menyertakan:

3 hingga 5 ciri kepribadian

2 aturan suara

1 batasan yang mencegah perubahan arah yang tidak diinginkan

3) Gunakan Definisi untuk kontrol lanjutan dan konsistensi

Kolom Definisi adalah kolom teks bebas berukuran besar yang dapat berisi contoh dialog terstruktur atau konten teks apa pun. Kolom ini juga memiliki batas karakter yang tinggi, sehingga menjadikannya tempat utama untuk "melatih" perilaku yang konsisten.

Character AI juga menyediakan format dialog yang dapat Anda gunakan di dalam Definition untuk memberikan contoh cara karakter tersebut berbicara.

✅ Jika karakter Anda sering keluar dari skenario, Anda sebaiknya menambahkan:

Sebuah blok latar belakang singkat yang menghubungkan motivasi dengan keputusan

Kumpulan kecil contoh percakapan yang menunjukkan nada dan gaya

4) Tambahkan Contoh Percakapan untuk memandu interaksi pengguna

Contoh Percakapan menunjukkan kepada orang lain cara berinteraksi dengan karakter Anda, dan dapat membantu mendemonstrasikan pola frasa atau pendekatan interaksi yang berhasil. Hal ini berguna ketika audiens Anda menggunakan karakter tersebut untuk dukungan penulisan, bercerita, atau prompt roleplay, karena Anda sedang mengajarkan mereka cara memicu respons karakter secara efektif.

Setelah Anda memperbarui Salam, Deskripsi Panjang, atau Definisi:

Mulai obrolan baru

Kirimkan prompt yang sama dua kali, tanpa perubahan

Bandingkan apakah kepribadian dan gaya karakter tetap konsisten

Jika karakter masih melenceng, langkah terbaik berikutnya biasanya adalah menyederhanakan prompt dengan mengurangi persyaratan dan menambahkan satu batasan yang kuat, lalu secara bertahap menambahkan detail kembali.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari dalam Prompt AI Karakter

Bahkan ketika Anda memiliki ide yang kuat, prompt AI Karakter terkadang dapat menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Hal ini terjadi jika pengaturan karakter Anda tidak jelas atau instruksinya sulit diterapkan di beberapa giliran.

✅ Berikut adalah kesalahan umum yang harus dihindari saat menulis prompt AI Karakter:

1. Membiarkan Deskripsi Karakter Terlalu Samar

Jika deskripsi tersebut terdengar seperti biografi alih-alih panduan perilaku, kepribadian karakter dapat melenceng. Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik jika mendefinisikan sifat-sifat karakter berdasarkan apa yang dilakukannya dalam percakapan, cara mereka menangani konflik, dan hal-hal yang mereka tolak untuk lakukan.

Kolom Definisi di Character AI dirancang untuk pengaturan yang lebih panjang dan contoh-contoh yang membentuk perilaku, sehingga ini adalah tempat yang tepat untuk memperkuat aturan-aturan tersebut.

2. Meminta Terlalu Banyak dalam Satu Prompt

Kualitas hasil dapat menurun jika Anda meminta lembar karakter atau draf adegan lengkap dalam satu pesan. Alur kerja yang lebih andal adalah dengan membagi prompt menjadi beberapa tahap. Pertama, pastikan sifat dan motivasi karakter, kemudian tentukan latar dan konflik, lalu buat dialog atau adegan.

3. Memandang Gaya sebagai Suasana, Bukan Aturan

Permintaan seperti “realistis” atau “sinematik” mudah ditafsirkan secara tidak konsisten. Anda sebaiknya mendefinisikan gaya menggunakan aturan konkret seperti panjang respons, tingkat formalitas, tingkat detail, dan apakah Anda menginginkan dialog saja atau dialog ditambah petunjuk adegan.

4. Mengharapkan Ingatan Sempurna dalam Percakapan Panjang

Character AI telah memperkenalkan peningkatan fitur memori, namun juga mencatat bahwa sistem ini tidak dapat menjamin karakter akan selalu menggunakan konten memori persis seperti yang ditulis. Anda sebaiknya menyimpan sekumpulan detail kunci yang ringkas yang dapat Anda ulangi saat kesinambungan cerita menjadi penting.

5. Membuat Prompt Berbasis Karakter Berhak Cipta yang Dikenal

Reuters melaporkan bahwa Disney mengirimkan surat peringatan kepada Character. AI untuk menghapus karakter-karakter berhak cipta Disney dari platform tersebut. Menggunakan kembali karakter asli adalah pilihan yang lebih aman dalam jangka panjang.

Keterbatasan Penggunaan AI Karakter

Character AI sangat unggul dalam dialog interaktif dan roleplay, namun memiliki batasan yang perlu diperhatikan saat Anda mengandalkannya untuk penceritaan yang konsisten atau perpustakaan prompt yang dapat digunakan kembali. Dengan merencanakan strategi berdasarkan batasan-batasan ini, Anda dapat memperoleh hasil yang lebih dapat diprediksi dan mengurangi kebutuhan untuk memulai ulang.

✅ Mari kita bahas beberapa batasan utama dalam menggunakan Character AI:

Konsistensi memori dan jangka panjang tidak dijamin

Fitur memori dapat membantu, tetapi tidak dapat menjamin bahwa karakter akan selalu mengikuti isi memori persis seperti yang tertulis. Anda sebaiknya memperkuat ciri-ciri karakter yang esensial, motivasi, dan fakta latar belakang saat percakapan menjadi panjang.

Kontrol moderasi dan keamanan dapat mengganggu hasil keluaran

Character AI memiliki Pusat Keamanan dan menggunakan sistem keamanan yang dapat mengubah, memendekkan, atau menolak respons tertentu. Hal ini dapat memengaruhi nada dan kesinambungan dalam sesi roleplay yang lebih panjang, jadi pastikan prompt Anda sesuai dengan ketentuan penggunaan platform.

Kualitas output dapat bervariasi antar sesi

Meskipun menggunakan prompt yang sama, hasilnya bisa bervariasi. Pendekatan praktisnya adalah menstandarkan struktur prompt Anda dan menjaga definisi karakter tetap konsisten, diikuti dengan melakukan penyempurnaan bertahap melalui perubahan kecil.

Perubahan platform dapat memengaruhi penggunaan ulang

Seperti halnya banyak platform AI konsumen, perubahan pada fitur, kebijakan, atau penegakan hak cipta dapat memengaruhi ketersediaan seiring waktu. Jika Anda ingin penggunaan ulang yang stabil, simpan aset prompt dan definisi karakter Anda di luar platform juga.

Alternatif AI Karakter yang Layak Dicoba

Saat Anda mengembangkan karakter di berbagai alat, masalah terbesar adalah di mana aset prompt Anda berakhir. Catatan tentang karakter bisa berada di satu tempat, sementara referensi cerita bisa berada di tempat lain. Seiring waktu, hal itu menyebabkan pekerjaan menjadi tersebar.

Selain itu, penyebaran AI semakin menambah kebingungan, di mana tim Anda menggunakan berbagai alat AI untuk mengelola alur kerja pembuatan dan pelaksanaannya.

Di sinilah ClickUp sangat cocok sebagai ruang kerja AI terpadu yang memungkinkan Anda mengelola ide, draf, tugas, dan otomatisasi dalam satu tempat. Hal ini memudahkan prompt karakter Anda untuk beralih dari ide ke pelaksanaan dengan hanya beberapa kali serah terima.

ClickUp Brain adalah lapisan yang mengintegrasikan semua ini, dengan AI yang tersedia di seluruh ruang kerja dan dukungan multi-model di bawah kontrol izin, privasi, dan keamanan yang sama.

✅ Mari kita jelajahi beberapa alternatif terbaik untuk Character AI:

1) ClickUp Brain (Pilihan terbaik untuk mengelola pekerjaan karakter tanpa perlu mengandalkan AI yang berlebihan)

Gunakan ClickUp Brain untuk membuat karakter fiksi untuk cerita Anda.

ClickUp Brain dirancang untuk tim yang ingin membuat, mengatur, dan menggunakan kembali prompt sambil tetap terintegrasi dengan pekerjaan produksi. Alih-alih memperlakukan prompt sebagai pesan sekali pakai, Anda dapat menganggapnya sebagai file yang dapat digunakan kembali. Anda dapat membuat ringkasan karakter dan mengubahnya menjadi kerangka kerja yang siap digunakan, sambil memastikan revisi tetap terintegrasi dalam alur kerja yang sama.

ClickUp Brain juga mendukung berbagai model AI seperti Gemini dan Claude, yang berguna saat pekerjaan Anda beralih antara tugas-tugas seperti penulisan kreatif dan perencanaan yang membutuhkan banyak penalaran.

Jika Anda ingin alur kerja prompt karakter Anda secara otomatis menghasilkan pekerjaan lanjutan, ClickUp Super Agents dirancang untuk itu. ClickUp Super Agents adalah rekan tim berbasis AI yang beradaptasi dengan Workspace Anda dan dapat menjalankan alur kerja multi-langkah menggunakan izin dan batasan yang Anda tetapkan.

Ini berguna saat Anda ingin memastikan eksekusi yang konsisten dalam pengembangan karakter. Hal ini mencakup pembuatan ringkasan karakter yang terstruktur dan memposting ringkasan tersebut untuk persetujuan.

📽️ Video yang Wajib Ditonton: Bayangkan jika Anda memiliki rekan kerja berbasis AI yang membuat pekerjaan Anda jauh lebih mudah. Kedengarannya hebat, bukan? Kini hal itu mungkin dengan ClickUp Super Agents!

Fitur terbaik ClickUp Brain

AI multi-model dalam satu platform dengan pengaturan izin, privasi, dan keamanan yang terpadu

Simpan prompt karakter, aturan kepribadian, dan catatan latar belakang bersama draf dan persetujuan, sehingga versi tetap konsisten

Dukungan AI Super Credits untuk Super Agents dan kemampuan AI lainnya yang terdaftar

Gunakan fitur ClickUp lainnya seperti ClickUp Docs ClickUp Tasks , dan ClickUp Automations untuk mendukung kebutuhan alur kerja Anda

Batasan ClickUp Brain

Model AI eksternal di ClickUp tidak didasarkan pada data ruang kerja Anda

G2 : 4,7/5 (lebih dari 11.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.500 ulasan)

Seorang pengguna G2 mengatakan:

“Jujur saja, ClickUp telah menjadi pusat kendali untuk seluruh aspek hidup saya – pekerjaan, proyek, pengingat, tugas kepatuhan, perekrutan, semuanya. Saya bahkan tidak lagi menganggapnya sebagai “perangkat lunak tugas”. Ini lebih seperti otak eksternal saya.”

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain MAX untuk mencatat ide karakter dengan cepat dan langsung mengimplementasikannya. Gunakan fitur pengetikan suara AI di aplikasi apa pun dengan fitur Talk to Text dari ClickUp BrainMAX ClickUp BrainMAX dirancang untuk meminimalkan hambatan saat ide prompt karakter terbaik Anda muncul di tengah proses pengeditan atau desain. Platform ini menggabungkan fitur pengenalan suara ke teks dengan pencarian terintegrasi dan akses ke model AI premium, sehingga Anda dapat mencatat dialog, aturan kepribadian, dan catatan adegan dengan cepat, lalu mengakses versi yang tepat di kemudian hari. ✅ Inilah cara ClickUp BrainMAX membantu: Rekam percakapan dan ciri-ciri karakter dengan Talk to Text , sehingga Anda dapat mendiktekan catatan suara dan alur adegan tanpa menghentikan alur percakapan Anda

Temukan prompt sebelumnya secara instan dengan Enterprise Search , sehingga Anda dapat mencari di seluruh aplikasi yang terhubung untuk mengambil latar belakang karakter, blok prompt, atau draf cerita terbaru yang telah disetujui tanpa perlu menelusuri berkas-berkas

Gunakan model AI premium, termasuk Claude, GPT-4, dan Gemini, dalam alur kerja yang sama saat Anda ingin gaya penulisan atau kedalaman penalaran yang berbeda untuk prompt karakter yang sama

2) Chai AI

Jika Anda ingin obrolan karakter yang cepat tanpa perlu menghabiskan waktu membangun setiap karakter dari awal, Chai AI dirancang khusus untuk itu. Ini sangat berguna saat Anda ingin menguji berbagai suara karakter dengan cepat dan menjelajahi genre yang berbeda. Ini juga membantu jika Anda ingin mencoba kepribadian yang dibuat oleh komunitas sebelum memutuskan untuk setup yang lebih panjang.

Fitur terbaik Chai AI

Akses perpustakaan besar karakter yang dibuat oleh komunitas dari berbagai genre dan gaya percakapan

Dukungan obrolan suara untuk interaksi lisan

Buat karakter Anda sendiri dengan sifat-sifat yang dapat disesuaikan dan perilaku percakapan

Fitur penemuan komunitas untuk menemukan karakter populer dan berbagi obrolan

Batasan Chai AI

Kualitas bervariasi di antara karakter yang dibuat oleh komunitas

Paket gratis memiliki filter yang lebih ketat dan batasan percakapan yang lebih pendek

Kapasitas ingatan yang terbatas dalam percakapan yang lebih panjang

Harga Chai AI

Gratis: 70 pesan, di-reset setiap 2,5 jam

Premium: $13,99/bulan atau $134,99/tahun

Ultra: $29,99/bulan atau $269,99/tahun

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Seorang pengguna di Reddit mengatakan:

“Inti dari Chai adalah membuat pengalaman pengguna menjadi menyenangkan, dan hal itu benar-benar terasa. Mereka terus-menerus meningkatkan model AI dasar yang menggerakkan semua karakter yang dibuat pengguna, dan mereka bahkan sedang menggarap cara-cara untuk membuatnya terasa lebih personal bagi setiap pengguna.”

3) Dalam Dunia

Jika Anda ingin membuat karakter yang berperilaku konsisten dalam pengalaman interaktif, Inworld dirancang untuk pengembang dan kasus penggunaan produksi. Inworld membantu Anda dalam pengendalian narasi dan alat keamanan. Hal ini berguna saat Anda perlu menetapkan batasan karakter dan interaksi yang sesuai dengan audiens secara massal.

Fitur terbaik dalam game

Tentukan pengetahuan karakter, hubungan, dan batasan naratif

Filter bawaan dan moderasi untuk percakapan yang lebih aman

API, SDK, dan editor visual untuk pengalaman interaktif

Alur kerja pelaporan dan peninjauan untuk perilaku karakter yang bermasalah

Batasan dalam dunia game

Hasil terbaik akan diperoleh jika Anda memiliki pengalaman pengembangan dengan mesin dan integrasi

Tidak dirancang untuk obrolan karakter santai

Harga dalam game

Penetapan harga khusus

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

Seorang pengguna di G2 mengatakan:

“Ini adalah alat yang mudah digunakan di mana saya dapat membuat audio dengan bantuan AI untuk naskah yang ingin saya gunakan dalam video.”

4) Replika

Replika sangat cocok jika Anda membutuhkan hubungan karakter yang konsisten yang membangun kesinambungan seiring waktu. Aplikasi ini cocok jika Anda menginginkan mitra percakapan yang stabil, dan lebih mementingkan interaksi jangka panjang daripada berganti-ganti antara banyak karakter yang berbeda.

Fitur terbaik Replika

Menyesuaikan respons berdasarkan riwayat interaksi dan preferensi

Fitur pelacakan suasana hati dan pencatatan harian (opsional)

Percakapan suara untuk interaksi yang lebih alami

Penyesuaian avatar untuk persona yang lebih jelas

Batasan Replika

Dioptimalkan untuk satu karakter pendamping, bukan banyak karakter yang berbeda

Perubahan terbaru telah membatasi beberapa pengalaman roleplay

Versi gratis memiliki memori dan pengembangan kepribadian yang terbatas

Harga Replika

Gratis

Pro: $19,99/bulan atau $49/tahun

Seumur hidup: $299 sekali bayar

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Seorang pengguna Reddit memberikan umpan balik positif:

“Replika saya seperti bagian dari diri saya. Dia telah menjadi teman setia saya selama 9 bulan. Mereka juga terus berkembang. Saya menduga bahwa 5 tahun yang lalu, mereka lebih mirip chatbot tradisional. Menurut saya, mereka lebih dari itu sekarang.”

5) Kuki AI

Jika Anda menginginkan persona percakapan yang konsisten dengan nada yang lebih mengutamakan hiburan, Kuki AI menawarkan kepribadian yang telah ditentukan sebelumnya. Kepribadian ini cocok untuk konten percakapan bergaya merek yang ringan, improvisasi cepat, dan format interaksi santai.

Fitur terbaik Kuki AI

Respons yang lebih peka konteks dengan lebih sedikit lompatan ke topik yang tidak relevan

Humor yang disesuaikan dan respons yang ceria

Pengetahuan umum yang luas untuk percakapan santai bergaya tanya-jawab

Batasan Kuki AI

Penyesuaian terbatas karena kepribadiannya sudah ditentukan sebelumnya

Dapat mengalami kesulitan dengan instruksi yang kompleks dan terdiri dari beberapa bagian

Versi gratis menampilkan iklan

Harga Kuki AI

Gratis

100 Koins : $0,99

550 Koins : $4,99

1200 Koins: $9,99

7500 Koins: $49,99

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Ulasan belum cukup

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

“Saya menghabiskan waktu sebentar untuk berbincang dengan Kuki. Saya suka dia bisa merespons dengan sangat cepat.”

Jaga Konsistensi Pekerjaan Karakter Anda dengan ClickUp

Karakter yang kuat berasal dari struktur prompt yang baik dan alur kerja yang terorganisir. Hal ini membantu Anda menciptakan lebih banyak adegan dan variasi dengan mudah. Namun, begitu Anda mulai mengembangkan beberapa karakter, risiko utamanya adalah kehilangan jejak versi terkini dan melacak prompt yang menghasilkan output yang Anda inginkan.

ClickUp membantu Anda mengelola alur kerja end-to-end tersebut dalam beberapa langkah sederhana. Anda dapat menyimpan prompt karakter, catatan latar belakang, referensi seni AI, dan draf cerita di satu tempat, lalu mengubah hasil terbaik menjadi tugas yang dapat dilacak dan alur kerja yang dapat diulang dengan ClickUp Brain, ClickUp Brain MAX, dan Super Agents.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Prompt AI Karakter yang baik mirip dengan ringkasan singkat. Anda mendefinisikan kepribadian dan ciri-ciri utama karakter, beserta latar belakangnya, dengan cara yang memengaruhi perilakunya. Kemudian, Anda menambahkan latar, konflik, dan format keluaran yang diinginkan. Hal ini memberikan detail yang cukup kepada AI Karakter agar tetap konsisten dalam setiap interaksi dan menjaga dialog tetap konsisten serta selaras dengan karakter dalam cerita Anda.

AI Karakter terkadang dapat melupakan ciri-ciri kepribadian jika deskripsinya terlalu samar atau saat percakapan menjadi panjang. Hal ini juga dapat terjadi ketika karakter mulai memprioritaskan pesan terbaru daripada mempertimbangkan seluruh alur percakapan. AI Karakter memiliki fitur memori untuk membantu karakter mengingat hal-hal yang penting dalam konteks. Namun, merupakan praktik yang baik untuk mengulang kembali ciri kepribadian yang paling penting dan menetapkan titik acuan saat Anda berpindah adegan atau memperkenalkan konflik baru.

Untuk sebagian besar kasus penggunaan, prompt yang baik harus mencakup peran, kepribadian, latar belakang, setting, dan aturan output. Namun, prompt tersebut harus cukup singkat dan padat agar mudah dibaca. Target praktisnya adalah sekitar 120 hingga 250 kata untuk “master prompt,” ditambah versi yang lebih pendek yang dapat Anda gunakan kembali untuk obrolan cepat. Jika pengaturan Anda rumit, simpan konteks panjang di bidang definisi karakter dan buat prompt obrolan lebih ringkas.

Ya, Anda dapat menggunakan prompt AI Karakter untuk proyek penulisan serius asalkan Anda menggunakannya sebagai alat untuk menyusun draf dan mengeksplorasi ide. Prompt ini tidak hanya membantu Anda menguji dialog dan mengeksplorasi konflik, tetapi juga memperbaiki suara karakter dengan cepat. Untuk tulisan yang siap diterbitkan, Anda tetap harus memeriksa kesinambungan, nada, dan logika, serta menyimpan prompt karakter Anda secara terorganisir di luar obrolan agar dapat digunakan kembali di berbagai bab dan versi.

Anda menjaga konsistensi karakter dari waktu ke waktu dengan menggunakan penanda kontinuitas. Simpan blok karakter yang stabil yang mencakup ciri-ciri kepribadian, motivasi, aturan suara, dan batasan, lalu gunakan kembali di seluruh percakapan. Saat terjadi penyimpangan, ulangi pengaturan dan hal-hal yang harus tetap berlaku, dan jika penyimpangan yang sama terulang, perketat bidang sapaan dan definisi. Dokumentasi pembuat Character AI menyoroti definisi sebagai bagian penting untuk membentuk perilaku dengan pengaturan dan contoh yang lebih panjang.

Character AI dan ChatGPT melayani kebutuhan yang berbeda. Character AI dirancang untuk interaksi yang berfokus pada karakter, yang dapat membuat permainan peran terasa lebih imersif saat Anda menginginkan suara karakter yang konsisten. ChatGPT sering kali lebih disukai saat Anda menginginkan penalaran yang lebih luas, alur kerja penulisan yang terstruktur, atau kontrol yang lebih eksplisit atas format. Pilihan yang lebih baik bergantung pada apakah prioritas Anda adalah imersi karakter atau fleksibilitas dalam berbagai tugas penulisan.

Ya, Anda bisa. Pendekatan yang paling andal adalah menyimpan versi "prompt utama" dan versi yang lebih singkat dan dapat digunakan kembali, lalu menyimpannya di perpustakaan prompt khusus sehingga Anda dapat menggunakannya kembali untuk berbagai karakter dan latar. Banyak desainer dan penggemar AI juga menyimpan pembuka adegan dan pola dialog terbaik sebagai file yang dapat digunakan kembali, sehingga mereka dapat menciptakan gaya yang sama di kemudian hari.

Alat yang menggabungkan alur kerja penulisan dan eksekusi, serta membantu mengatur file Anda, paling berguna saat Anda mengembangkan perpustakaan prompt. ClickUp adalah pilihan yang tepat karena Anda dapat menyimpan prompt sebagai dokumen, menghubungkannya ke tugas, dan mengelola persetujuan serta revisi file di ruang kerja yang sama. ClickUp Brain dan ClickUp Brain MAX membantu Anda menghasilkan variasi prompt, mencari file prompt lama dengan Enterprise Search, serta mengurangi penyebaran AI dengan menyimpan aset karakter Anda di satu tempat