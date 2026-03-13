Bagaimana AI Mengubah Prospek Penjualan: Penjelasan Lengkap

Mengidentifikasi dan meneliti prospek potensial adalah inti dari proses pencarian prospek penjualan.

Tapi, apakah tim penjualan Anda benar-benar harus melakukan semuanya secara manual?

Tidak. Tidak dengan AI yang terlibat.

Apa yang dulu memakan waktu berjam-jam untuk menelusuri profil LinkedIn dan menganalisis transkrip panggilan kini terjadi secara otomatis—bahkan dengan wawasan yang lebih tajam dan waktu yang lebih tepat.

Dengan demikian, mari kita lihat bagaimana AI membantu dalam proses pencarian prospek penjualan (+ cara memanfaatkannya secara optimal)!

Apa Itu Prospek Penjualan Berbasis AI?

Prospek penjualan berbasis AI memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan seperti machine learning (ML), pemrosesan bahasa alami (NLP), analitik prediktif, dan AI generatif untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menghubungi calon pelanggan.

Alih-alih tim penjualan meneliti prospek secara manual dan mengurutkannya berdasarkan kemungkinan konversi, alat AI menganalisis data (misalnya, data CRM, kunjungan situs web, aktivitas media sosial, serta wawasan dari alat otomatisasi pemasaran ) untuk secara otomatis menampilkan prospek yang paling sesuai.

Inilah yang membuatnya mungkin:

Model pembelajaran mesin: Model ML menganalisis data historis dan real-time untuk mengenali pola, seperti ukuran perusahaan atau peran pembeli yang sering kali mengarah pada kesepakatan yang berhasil ditutup. Seiring waktu, sistem akan mempelajari seperti apa prospek berkualitas tinggi bagi bisnis Anda dan secara otomatis menemukan prospek serupa

Pemrosesan bahasa alami: NLP memungkinkan algoritma untuk memahami dan menafsirkan bahasa manusia. Misalnya, perusahaan menggunakan NLP untuk menganalisis konten postingan dari profil LinkedIn prospek dan mengekstrak informasi yang berguna

Analisis prediktif: Analisis prediktif menggabungkan data dari berbagai titik kontak untuk menghasilkan skor prospek dinamis bagi setiap calon pelanggan. Hal ini membantu tim penjualan memprioritaskan secara instan siapa yang harus dihubungi terlebih dahulu dan memfokuskan upaya pada prospek yang secara statistik paling mungkin untuk dikonversi

AI Generatif: Teknologi ini memungkinkan personalisasi dalam skala besar. Setelah prospek utama teridentifikasi, AI Generatif dapat membuat draf awal pesan pemasaran, email, atau skrip panggilan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing prospek

Manfaat Menggunakan AI dalam Prospek Penjualan

Teknologi AI mempercepat proses pencarian prospek—yang tentu saja sangat baik. Namun, itu hanyalah puncak gunung es.

Penggunaan alat yang didukung AI menawarkan beberapa keunggulan utama:

Meningkatkan produktivitas: AI mengotomatiskan tugas-tugas berulang seperti riset manual, entri data, peninjauan profil, dan pembuatan daftar. Hal ini membebaskan tenaga penjualan untuk fokus pada hal yang paling penting—membangun hubungan dengan pelanggan dan menutup transaksi

Menghasilkan prospek berkualitas lebih tinggi: Tim menggunakan AI untuk menyaring prospek berdasarkan sinyal niat dan data firmografi yang sesuai dengan Profil Pelanggan Ideal (ICP) Anda. Hal ini memastikan Anda hanya berinteraksi dengan bisnis yang benar-benar memiliki kebutuhan dan anggaran untuk produk Anda

Prioritas prospek yang lebih cerdas: Model AI mengurutkan dan memberi skor pada prospek yang memenuhi syarat dengan menganalisis faktor-faktor seperti tingkat pertumbuhan perusahaan, aktivitas perekrutan, lalu lintas situs web, atau pendanaan terbaru. Prospek yang menunjukkan sinyal lebih kuat ditempatkan lebih tinggi dalam daftar, sehingga membantu tim penjualan memutuskan siapa yang harus dihubungi terlebih dahulu

Pendekatan penjualan yang dipersonalisasi: Dengan alat prospek AI, Anda dapat menganalisis aktivitas terbaru prospek (seperti promosi atau wawancara publik) untuk menyusun pesan yang disesuaikan. Semakin relevan pendekatan tersebut, semakin tinggi tingkat responsnya

Pengurangan biaya akuisisi: Dengan menargetkan prospek yang memiliki peluang tinggi, perusahaan tidak perlu membuang-buang uang untuk kampanye pemasaran yang luas dan prospek yang tidak potensial

Menyediakan wawasan pasar secara real-time: Alat AI secara terus-menerus memindai aliran data publik—seperti pemberitaan, pembaruan pendanaan, tren perekrutan, dan aktivitas media sosial—untuk mendeteksi tren pasar yang berubah. Hal ini memungkinkan para pemimpin penjualan untuk memanfaatkan peluang tepat waktu sebelum pesaing menyadarinya

Meningkatkan akurasi data: Kualitas upaya penjualan Anda bergantung pada kualitas data Anda. Sistem AI secara otomatis memperbarui catatan, melengkapi informasi yang kurang, dan memverifikasi detail kontak sehingga tim penjualan Anda tidak perlu bekerja dengan informasi yang sudah usang

Memprediksi tren penjualan di masa depan: Model prediktif menganalisis data historis, kecepatan transaksi, dan perilaku pembelian untuk memperkirakan hasil penjualan di masa depan dengan akurasi yang jauh lebih tinggi daripada metode peramalan tradisional. Hal ini memberikan gambaran yang lebih jelas kepada para pemimpin mengenai pipeline penjualan dan pendapatan yang diharapkan

Jika Anda baru menggunakan AI untuk penjualan, berikut adalah panduan singkat yang menunjukkan bagaimana AI dapat diintegrasikan ke dalam alur kerja penjualan sehari-hari Anda. 👇

Contoh Penggunaan AI Utama dalam Prospek Penjualan

Sekarang, mari kita lihat bagaimana para profesional penjualan menggunakan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas manual dan menutup kesepakatan lebih cepat.

⭐ Bonus: Kami akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan ClickUp AI untuk setiap contoh penggunaan.

1. Penelitian daftar prospek + pemeliharaan CRM

Proses generasi prospek tradisional membuat tim penjualan bekerja keras tanpa henti. Mereka harus secara manual mengumpulkan data dari basis data untuk mengidentifikasi prospek, mengumpulkan informasi relevan tentang mereka, dan memperbarui daftar tersebut agar tidak ada informasi yang kedaluwarsa.

Berkat alat prospek AI, seluruh proses ini kini berjalan secara otomatis:

Temukan prospek: Telusuri LinkedIn, papan lowongan kerja, umpan berita, dan basis data publik untuk mengidentifikasi prospek yang sesuai dengan ICP Anda (sektor industri, ukuran perusahaan, dan peran).

Buat daftar: Kumpulkan informasi prospek secara otomatis, termasuk pemegang keputusan utama, ukuran perusahaan, alamat email yang terverifikasi, nomor telepon langsung, berita terbaru perusahaan, dan lain-lain.

Jaga kebersihan CRM: Gabungkan secara otomatis data duplikat, tandai email yang tidak terkirim atau tidak valid, perbarui jabatan saat ada perubahan, dan hapus prospek yang sudah tidak relevan

📌 Contoh: Butuh daftar perusahaan SaaS lokal untuk menawarkan alat manajemen proyek? Minta Brain untuk “Cari perusahaan SaaS B2B dengan 10–50 karyawan di Toronto.” Dalam hitungan menit, Anda akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Gunakan ClickUp Brain sebagai asisten penjualan Anda—mulai dari mengidentifikasi dan menampilkan akun-akun berpotensi tinggi, melatih tim Anda, hingga menyusun strategi penjangkauan

2. Penulisan dan personalisasi email

Alih-alih menyusun setiap pesan dari awal, tenaga penjualan dapat menggunakan alat AI untuk menghasilkan draf yang memiliki tingkat konversi tinggi berdasarkan data pelanggan.

Begini caranya:

Menulis dan mengedit email pemasaran: Alat penulisan email berbasis AI membuat draf awal berdasarkan peran prospek dan penawaran spesifik Anda. Anda tinggal meninjau dan menekan tombol kirim

Sesuaikan pesan Anda secara hiper-personal: Biarkan AI secara otomatis menyesuaikan setiap email dengan industri prospek, masalah utama, informasi perusahaan, lokasi, pengumuman terbaru, dan lainnya.

Optimalkan: Lakukan uji A/B pada baris subjek, tandai bahasa yang terkesan spam, dan dapatkan saran mengenai waktu terbaik untuk mengirim berdasarkan perilaku prospek

📌 Contoh: Menargetkan VP Sales di sebuah startup fintech? Konfigurasikan Agen di ClickUp untuk menyiapkan draf pertama untuk Anda!

3. Penilaian dan prioritas prospek

Penilaian prospek secara manual seringkali terlalu kaku dan melewatkan sinyal-sinyal yang lebih halus, seperti niat membeli atau riwayat interaksi. Selain itu, skor statis dengan cepat menjadi usang.

Penilaian prospek yang didukung AI lebih dinamis:

Menilai prospek secara massal: Analisis volume data yang sangat besar secara instan, dan berikan skor berdasarkan profil perusahaan, perilaku pelanggan, serta data penjualan historis

Ubah prioritas setiap hari: Pantau aktivitas secara terus-menerus untuk memperbarui skor secara real-time, sehingga prospek terpanas secara otomatis dipindahkan ke bagian atas daftar Anda

📌 Contoh: Setelah daftar prospek Anda siap, mintalah Lead-Qualifier Super Agent untuk memberi peringkat pada setiap prospek dari 1 hingga 10.

4. Penanganan keberatan

AI membantu tim penjualan mengatasi penolakan dengan memberikan panduan instan dan sumber daya yang relevan selama interaksi langsung dengan pelanggan:

Gunakan tanggapan yang dihasilkan AI: Dapatkan saran instan tentang cara menangani keberatan. Alih-alih mencari studi kasus atau lembar harga, AI akan mengambil dokumen yang tepat dari basis pengetahuan Anda untuk menyusun balasan

Pelatihan penjualan secara real-time: Alat penjualan berbasis AI melakukan analisis sentimen pada panggilan langsung, mendeteksi nada suara atau kata kunci yang menandakan keraguan prospek sehingga tenaga penjualan dapat segera menyesuaikan pendekatan.

Penyempurnaan pasca-panggilan: Setelah panggilan, manajer penjualan dapat menggunakan AI untuk meninjau transkrip, menyoroti bagian mana yang ditangani dengan baik dan bagian mana yang memerlukan pelatihan lebih lanjut bagi tenaga penjualan

📌 Contoh: Setelah panggilan penjualan, Anda memasukkan transkrip pertemuan ke Brain agar dapat menganalisis seluruh percakapan panggilan, menyoroti tema-tema utama yang dibahas, mendeteksi bagaimana sentimen prospek berubah sepanjang panggilan (apa yang memicu atau memuaskan mereka), dan memeriksa apakah kinerja perwakilan penjualan sudah sesuai standar. Temukan dan tandai informasi akun penting dalam hitungan detik menggunakan ClickUp Brain

5. Persiapan panggilan

Meskipun AI belum bisa ikut dalam panggilan telepon untuk Anda (untuk saat ini), AI dapat memberikan konteks lengkap yang Anda butuhkan agar Anda siap saat melakukan panggilan. Anda tidak perlu lagi mencari-cari catatan lama secara manual—AI akan mengumpulkan semuanya untuk Anda.

Selain itu, alat prospek berbasis AI juga membantu Anda:

Ringkasan konteks: Alih-alih meminta tim penjualan untuk membaca berlembar-lembar informasi, alat AI membuat ringkasan singkat tentang calon pelanggan dan informasi perusahaannya

Soroti poin-poin pembicaraan yang relevan: Ini mencakup potensi masalah yang dihadapi, fitur produk yang mungkin menarik bagi prospek, atau pertanyaan yang perlu diajukan untuk lebih memahami kebutuhan prospek

Tinjau interaksi sebelumnya: Jika prospek pernah berinteraksi dengan perusahaan sebelumnya, alat AI dapat merangkum email, pertemuan, atau percakapan dukungan sebelumnya sehingga Anda tidak melewatkan detail penting apa pun

📌 Contoh: Sebelum melakukan panggilan, tim penjualan Anda melakukan sesi obrolan selama 10 menit dengan Super Agent yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk segera memahami konteksnya. Mereka mendapatkan semua poin penting mengenai prospek tertentu—ukuran perusahaan saat ini, siapa yang menangani panggilan penjangkauan terakhir, tantangan yang dihadapi, poin-poin pemicu yang harus dihindari, dll. Berikut alur kerjanya. 👇🏼

6. Urutan tindak lanjut

AI mengotomatiskan dan mengoptimalkan upaya tindak lanjut prospek Anda dengan melacak bagaimana prospek berinteraksi dengan upaya pendekatan awal Anda. Berikut ini gambaran praktisnya:

Membuat urutan tindak lanjut: Buat urutan multi-titik kontak yang mencakup email, pesan LinkedIn, dan pengingat panggilan telepon

Menyusun pesan yang dipersonalisasi: Gunakan AI untuk secara otomatis menyusun dan mempersonalisasi pesan untuk rangkaian ini. Misalnya, jika seorang prospek meminta informasi lebih lanjut selama panggilan telepon, AI dapat menyusun email tindak lanjut yang merangkum diskusi tersebut dan menyertakan sumber daya yang relevan

Penentuan waktu dan penyesuaian tindak lanjut: Lakukan langkah selanjutnya berdasarkan interaksi pelanggan (pembukaan email, klik, tidak ada balasan)

📌 Contoh: Berikut adalah contoh alur kerja dengan tiga Super Agent yang membantu Anda membandingkan saluran untuk tindak lanjut, menentukan waktu yang tepat untuk urutan pesan, menetapkan tujuan untuk setiap respons, dan sebagainya.

7. Pelaporan dan peramalan

Pelaporan penjualan tradisional bergantung pada anggota tim yang secara manual mengimpor data CRM ke dalam spreadsheet atau menyesuaikan strategi penjualan berdasarkan perkiraan kasar. Tak heran jika butuh berhari-hari untuk membuat satu laporan saja!

Namun, dengan mengintegrasikan AI ke dalam proses penjualan Anda, Anda dapat:

Analisis saluran penjualan: Dengan mempelajari data historis bersamaan dengan aktivitas terkini, Anda dapat mengidentifikasi pola—seperti industri mana yang menghasilkan peluang terbanyak atau seberapa cepat prospek bergerak melalui saluran penjualan

Buat laporan instan: Tampilkan kinerja tenaga penjualan, tingkat konversi, dan kecepatan pipeline dalam dasbor real-time yang dapat dibagikan

Memprediksi kinerja penjualan: Analisis hasil transaksi sebelumnya dan sinyal keterlibatan saat ini untuk memperkirakan pendapatan di masa depan. Model-model ini memperbarui perkiraan secara otomatis seiring berjalannya transaksi atau saat peluang baru masuk ke dalam pipeline

📌 Contoh: Ketika para pemimpin tidak punya waktu untuk menganalisis dashboard, mereka meminta Brain untuk merangkum dengan cepat tren penjualan terkini, status KPI pemasaran, atau risiko prioritas tinggi yang harus segera ditangani. Ringkasan wawasan yang cepat dan real-time ini menghemat waktu, sehingga para pemimpin dapat lebih fokus pada strategi. Lihat Brain beraksi. 👇🏼

👀 Tahukah Anda? Pada awal tahun 1900-an, John H. Patterson merevolusi dunia penjualan dengan mengubahnya menjadi sistem yang kaku dan berbasis skrip. Ia melatih para tenaga penjualnya menggunakan skrip penjualan yang telah disusun sebelumnya, menugaskan wilayah penjualan kepada mereka, menyelenggarakan kontes penjualan bertema, dan memantau pencapaian kuota individu. Ini merupakan salah satu upaya paling awal untuk mengelola setiap langkah proses penjualan secara ilmiah.

Cara Menerapkan AI dalam Prospek Penjualan

AI membuat proses pencarian prospek penjualan menjadi lebih cepat dan sederhana, tetapi bagaimana cara memulainya? Panduan ini membahas enam langkah kunci untuk mengimplementasikan alat pencarian prospek yang didukung AI.

⭐ Kami juga akan memandu Anda tentang bagaimana ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, memudahkan adopsi AI.

Langkah 1: Identifikasi alur kerja mana yang paling cocok untuk AI

Mulailah dengan meninjau proses prospek end-to-end tim Anda saat ini. Cari tugas-tugas yang memakan waktu, berulang, atau sangat bergantung pada riset manual.

Contoh umum meliputi:

Membuat daftar prospek secara manual dari spreadsheet

Mencari detail perusahaan di LinkedIn

Penilaian prospek berdasarkan asumsi

🦄 Bagaimana ClickUp membantu

Tidak ada yang lebih baik daripada pemetaan proses visual untuk hal ini.

Ketika Anda dapat melihat setiap langkah alur kerja pencarian prospek penjualan Anda—mulai dari pencarian prospek hingga tindak lanjut—akan jauh lebih mudah untuk mengidentifikasi hambatan dan memutuskan apa yang perlu diotomatisasi.

Papan Tulis ClickUp menyediakan kanvas digital tanpa batas untuk membangun dan menyempurnakan alur kerja pencarian prospek penjualan Anda secara visual.

Mapping proses prospek penjualan yang ada untuk mengidentifikasi peluang otomatisasi menggunakan ClickUp Whiteboards

Tambahkan bentuk/kotak teks/catatan tempel untuk mewakili setiap langkah, seperti pengumpulan prospek, prioritas, pendekatan, dan tindak lanjut. Kemudian, hubungkan mereka dengan panah untuk menunjukkan bagaimana satu tahap mengalir ke tahap berikutnya.

Selain itu, kolaborasi real-time memastikan bahwa manajer penjualan, SDR, dan tim operasional dapat bersama-sama menambahkan ide, menyesuaikan langkah-langkah, dan menyempurnakan proses selama sesi perencanaan.

⭐ Bonus: Setelah Anda merancang strategi, Anda memerlukan tempat yang terstruktur untuk mengelola prospek yang masuk. Template Sales Pipeline dari ClickUp adalah kerangka kerja siap pakai yang membantu Anda melacak prospek di setiap tahap. Dapatkan templat gratis Pantau prospek sepanjang proses pencarian prospek penjualan Anda dengan Template Saluran Penjualan ClickUp Poin-poin utama dari templat ini: Sudah dilengkapi dengan 30 status kustom seperti Churned, Perlu Perhatian, Akan Diperbarui, Tindak Lanjut, dan Prospek Terkualifikasi

Kolom khusus seperti "Terakhir Dihubungi" untuk memantau waktu interaksi

Tampilan yang fleksibel (Daftar, Kotak, Papan, dll.) untuk menyortir dan menyaring prospek dengan mudah Template ini membantu menyelaraskan tim Anda, membantu Anda mengidentifikasi kesepakatan yang terhenti, dan meningkatkan efektivitas penjualan secara keseluruhan.

Langkah 2: Sinkronkan CRM Anda dengan alat AI

Saat memilih alat penjualan berbasis AI, pastikan alat tersebut memiliki integrasi CRM bawaan. Hal ini memungkinkan kedua sistem untuk bertukar data secara otomatis.

Ketika alat-alat Anda terintegrasi, prospek yang ditemukan oleh AI akan ditambahkan langsung ke CRM Anda. Demikian pula, pembaruan di CRM—seperti aktivitas penjangkauan atau perkembangan kesepakatan—akan tercermin di alat AI.

Hal ini menghilangkan entri data manual dan memastikan catatan Anda selalu terupdate di seluruh platform.

🦄 Bagaimana ClickUp membantu

Agar pengaturannya tetap sederhana dan benar-benar tanpa kode, ClickUp menawarkan lebih dari 1.000 integrasi bawaan.

Anda dapat dengan cepat menyinkronkan CRM populer seperti Salesforce, HubSpot, dan Pipedrive untuk mengimpor data pelanggan yang penting. Tidak diperlukan keahlian teknis—cukup aktifkan fitur tersebut untuk memulai.

Anda juga dapat menggunakan API ClickUp untuk terhubung ke sistem CRM lama atau sistem CRM milik sendiri.

Hubungkan ClickUp dengan alat pemasaran favorit Anda secara mulus untuk menyinkronkan data kampanye dan mengotomatiskan alur kerja

Bosan mengelola beberapa CRM eksternal? ClickUp CRM mengubah ruang kerja Anda menjadi pusat hubungan pelanggan yang lengkap. Lacak kontak, perusahaan, peluang, dan aktivitas di satu tempat, dengan Bidang Kustom untuk atribut seperti skor prospek, langkah selanjutnya, dan wawasan yang dihasilkan AI.

Buat dan kelola daftar prospek, lacak kinerja penjualan, pantau proyek penjualan, dan banyak lagi dengan ClickUp CRM

Untuk memulai, impor atau migrasikan data dari CRM lama Anda menggunakan unggahan CSV atau integrasi langsung—ClickUp menangani tugas-tugas rumit untuk memetakan bidang dan menghindari duplikasi.

Kehadiran fitur CRM di dalam ClickUp juga memudahkan kolaborasi. Tim penjualan, manajer, dan tim operasional dapat mengakses informasi yang sama, memperbarui catatan, dan melacak aktivitas prospek tanpa perlu berpindah-pindah antar alat.

Karena Brain memiliki akses ke data di dalam ruang kerja Anda, AI kontekstual ini membantu menganalisis, memberi skor, dan memprioritaskan daftar prospek.

📌 Contoh: Anda dapat meminta Brain untuk: “Urutkan 50 prospek ini dari daftar HubSpot saya berdasarkan skala 1-10, dengan mempertimbangkan anggaran dan aktivitas terbaru”

“Urutkan ulang lembar ini berdasarkan prioritas menurun, dikelompokkan berdasarkan segmen industri” Hal ini membantu Anda fokus pada prospek yang tepat sambil tetap memegang kendali penuh atas kriteria penilaian Anda.

📮ClickUp Insight: 47% orang mengandalkan tabel pivot, dasbor, dan grafik di dalam spreadsheet untuk memahami pekerjaan mereka. Alat-alat ini tidak diragukan lagi sangat kuat. Namun, bahkan perubahan kecil sekalipun—seperti kolom yang dipindahkan, lembar kerja yang diganti namanya, atau baris tambahan—dapat merusak rumus, rentang, atau visualisasi Anda. Menjaga akurasi laporan Anda sering kali berarti memeriksa kembali filter, memperbarui koneksi, dan memetakan ulang data agar semuanya tetap selaras. ClickUp menonjol sebagai alternatif bagi tim yang menginginkan visibilitas real-time tanpa perlu pemeliharaan. Dasbor tanpa kode (no-code) miliknya menggunakan kartu siap pakai untuk grafik, perhitungan, pelacakan waktu, dan wawasan beban kerja yang diambil langsung dari tugas, daftar, dan status yang sedang berjalan. Artinya, semuanya diperbarui secara sinkron dengan pekerjaan!

Langkah 3: Bersihkan dan rawat data pelanggan

Data pelanggan yang bersih merupakan fondasi utama dari proses prospek penjualan berbasis AI yang efektif. Tanpa data tersebut, bahkan AI yang paling canggih pun akan menghasilkan wawasan yang tidak berguna.

Untuk menjaga daftar prospek yang berkualitas, Anda perlu fokus pada tiga area utama:

Validasi: Periksa secara rutin apakah alamat email masih aktif dan nomor telepon sudah benar agar tingkat bounce tetap rendah

Penghapusan duplikat: Pastikan prospek yang sama tidak terdaftar lebih dari sekali. Hal ini mencegah tim Anda mengirim pesan ganda dan terlihat tidak profesional

Peningkatan Data: Lengkapi data yang kurang dalam catatan Anda. Jika Anda memiliki nama tetapi tidak ada jabatan atau profil LinkedIn, Anda perlu mengimpor data tersebut agar AI Anda memiliki konteks yang cukup untuk menulis pesan yang dipersonalisasi

🦄 Bagaimana ClickUp membantu

ClickUp Brain terintegrasi secara mendalam ke dalam setiap ruang kerja ClickUp—artinya, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang semua prospek dan tugas Anda. Karena terhubung dengan data Anda secara real-time, ia dapat secara otomatis membantu Anda menjaga daftar prospek tetap rapi.

Tambahkan Tugas ClickUp ke daftar Anda dengan tanggal jatuh tempo, deskripsi tugas, lampiran, penugas, dan lainnya

Begini caranya:

Temukan duplikat dan prospek yang sudah kadaluwarsa: Berikan perintah sederhana seperti: “Periksa daftar prospek saya untuk mencari duplikat dan kontak yang belum dihubungi dalam 60 hari.” AI ini akan memindai seluruh ruang kerja Anda untuk menandai profil-profil tersebut

Memberi skor dan memprioritaskan prospek: Minta Brain untuk: “Berikan skor pada semua prospek dalam daftar prospek Q2 saya dengan skala 1–5 berdasarkan tingkat keterlibatan bulan lalu”

Perbarui catatan dengan AI Fields: Gunakan AI Fields untuk mengambil detail real-time atau menghasilkan wawasan di mana saja. Misalnya, atur bidang untuk secara otomatis merangkum aktivitas LinkedIn terbaru seorang prospek sehingga tim penjualan Anda memiliki “panduan cepat” sebelum setiap panggilan

Selanjutnya, ubah prospek prioritas tinggi menjadi Tugas ClickUp secara instan dan tetapkan kepada perwakilan penjualan yang relevan untuk memulai pendekatan.

Dalam satu tugas, Anda dapat menyertakan:

Tanggal jatuh tempo untuk memastikan kegiatan penjangkauan dilakukan tepat waktu

Deskripsi tugas beserta konteks mengenai prospek atau perusahaan

Beberapa penugas jika lebih dari satu anggota tim terlibat

Komentar dan utas diskusi untuk kolaborasi

Daftar periksa untuk melacak langkah-langkah seperti riset, pendekatan, dan tindak lanjut

Lampiran seperti catatan perusahaan, profil prospek, atau dokumen proposal

Time Tracker untuk melihat dengan tepat berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh tim penjualan Anda untuk riset dibandingkan dengan kegiatan pemasaran aktif

Tingkat organisasi seperti ini merupakan keunggulan kompetitif yang sangat besar. Tim Anda tidak perlu lagi mencari-cari informasi di berbagai aplikasi karena semua yang mereka butuhkan untuk menutup kesepakatan sudah tersedia langsung di dalam tugas tersebut.

🧠 Fakta Menarik: Istilah “elevator pitch” berasal dari penemu abad ke-19, Elisha Otis, yang pada tahun 1854 mendemonstrasikan rem pengaman liftnya di Pameran Crystal Palace, New York, dengan menaiki platform ke ketinggian—lalu memotong kabelnya. Perangkatnya mengunci lift dengan aman di tempatnya, seketika meyakinkan kerumunan yang skeptis dan memicu lonjakan penjualan lift.

Langkah 4: Manfaatkan AI untuk melatih dan mendukung tim penjualan

Buatlah program pelatihan terstruktur untuk melatih tim penjualan Anda dan membekali mereka dengan konteks serta pengetahuan yang tepat sebelum mereka melakukan panggilan penjualan.

Untuk melakukannya, pastikan Anda:

Buatlah saluran komunikasi yang jelas untuk umpan balik, penyelesaian pertanyaan, dan sebagainya.

Dokumentasikan panduan penjualan Anda dan buatlah agar dapat diakses oleh semua orang

Sentralisasikan materi inti (dokumen produk, paket harga, perbandingan pesaing)

Analisis transkrip panggilan sebelumnya untuk mengidentifikasi celah dalam kinerja

Lakukan simulasi penanganan keberatan agar tenaga penjualan dapat merespons dengan percaya diri

🦄 Bagaimana ClickUp membantu

Meskipun pelatihan penjualan sangat penting, hal itu juga sangat memakan waktu. Anda tidak mungkin bisa mengawasi setiap perwakilan penjualan, memantau kinerja mereka secara terus-menerus, dan membimbing mereka tepat saat mereka membutuhkan bantuan.

ClickUp Brain berfungsi sebagai pelatih yang selalu siap sedia bagi tim penjualan, memberikan panduan instan sebelum atau selama panggilan. Sebagai permulaan, Anda dapat meminta Brain untuk “Ringkas konteks untuk Acme Corp—termasuk email sebelumnya, catatan dari demo terakhir kami, dan masalah utama mereka” untuk mempersiapkan panggilan dalam hitungan detik.

Selama panggilan, perwakilan penjualan dapat mengobrol dengan Brain untuk segera mendapatkan informasi harga terbaru atau tips dalam menangani keberatan, alih-alih membiarkan prospek menunggu.

Berbincanglah dengan ClickUp Brain untuk merangkum semua informasi klien/prospek secara instan

Sebagian besar tenaga penjualan menghabiskan waktu saat menelepon untuk mencatat alih-alih fokus pada prospek. Hal ini menyebabkan terlewatnya isyarat non-verbal, jeda yang canggung, dan kurangnya koneksi yang tulus.

ClickUp AI Notetaker secara otomatis merekam dan mentranskripsikan panggilan Anda, mengidentifikasi tindakan spesifik yang perlu dilakukan, serta menganalisis sentimen prospek. Fitur ini memberikan ringkasan singkat mengenai apakah panggilan berjalan lancar atau di mana prosesnya terhenti.

Transkripsikan panggilan penjualan secara otomatis, buat daftar tindakan, dan buat catatan menggunakan AI Meeting Notetaker

Untuk pelatihan, manajer dapat menggunakan ClickUp Clips untuk merekam layar dan suara mereka. Ini sangat cocok untuk menunjukkan kepada staf junior cara menavigasi fitur produk yang kompleks atau merekam sesi pelatihan singkat tentang cara menangani keberatan tertentu.

⭐ Bonus: Berikan kemampuan kepada tim penjualan untuk mencari seluruh ruang kerja dalam hitungan detik menggunakan Pencarian Perusahaan ClickUp. Cukup deskripsikan apa yang Anda butuhkan di bilah pencarian, dan Brain akan mengambil file tersebut dari ClickUp atau alat yang terhubung (seperti Google Drive atau Slack). Tidak perlu lagi mencari-cari dokumen atau mengganggu rekan kerja untuk meminta aset. Cari di seluruh aplikasi, alat, dan data Workspace yang terhubung untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan konteks menggunakan Enterprise Search

Langkah 5: Buat dan otomatiskan urutan pendekatan

Mulailah dengan menentukan berapa banyak titik kontak yang akan dimasukkan ke dalam urutan Anda dan bagaimana jarak antar titik kontak tersebut. Urutan prospek yang umum mungkin terlihat seperti ini:

Hari 1: Email pengenalan

Hari ke-3: Email tindak lanjut yang merujuk pada pesan pertama

Hari ke-6: Permintaan koneksi atau pesan di LinkedIn

Hari ke-9: Email tindak lanjut berbasis nilai yang berisi wawasan atau sumber daya

Hari ke-14: Email pengecekan akhir

Pastikan setiap langkah dalam urutan tersebut memiliki tujuan yang jelas. Misalnya, pesan pertama memperkenalkan produk Anda dan alasan menghubungi mereka. Sementara pesan kedua mengacu pada tantangan atau wawasan industri yang relevan.

Terakhir, gunakan alat prospek penjualan berbasis AI untuk mengumpulkan ide, membuat konten, dan mengotomatiskan tugas-tugas berulang dalam rangkaian upaya menjangkau calon pelanggan.

🦄 Bagaimana ClickUp membantu

Sebelum Anda dapat mengotomatiskan upaya pemasaran, Anda memerlukan konten yang berkualitas untuk itu.

ClickUp Docs menyediakan ruang kolaboratif untuk menyusun konten semacam itu, dengan AI bawaan yang membantu Anda menyempurnakannya. Misalnya, alih-alih menatap halaman kosong, mintalah Brain di dalam Docs untuk “Menyusun rangkaian email 3 bagian untuk seorang VP of Operations yang berfokus pada pengurangan limbah persediaan.”

Bagian terbaiknya?

Anda dapat menyorot paragraf mana pun dan meminta Brain untuk “membuat nada tulisan lebih profesional” atau “memperpendek teks ini agar sesuai untuk perangkat seluler.”

Fitur ini juga berfungsi sebagai editor bawaan yang secara instan memperbaiki ejaan dan tata bahasa, sehingga tim Anda tidak akan pernah mengirimkan kesalahan ketik yang memalukan kepada prospek bernilai tinggi.

Terus sempurnakan konten Anda dengan ClickUp Brain di Docs

Untuk menjaga agar urutan tugas Anda tetap berjalan, gunakan ClickUp Automations.

Ini adalah alur kerja berbasis aturan yang mengikuti kerangka kerja pemicu-kondisi-tindakan. Artinya, ketika suatu peristiwa tertentu terjadi (Pemicu), dan memenuhi kriteria Anda (Kondisi), ClickUp secara otomatis menjalankan suatu tugas (Tindakan).

Misalnya, ketika status prospek berubah menjadi “Terkualifikasi,” kirimkan email perkenalan dan buat tugas tindak lanjut untuk tenaga penjualan dalam tiga hari.

Anda dapat mengaturnya dengan mudah menggunakan editor seret dan lepas, atau gunakan AI Automation Builder untuk menjelaskan apa yang Anda inginkan dalam bahasa Inggris yang sederhana. Artinya, cukup ketik apa yang harus dilakukan oleh otomatisasi tersebut, dan Brain akan membangun + menerapkannya untuk Anda!

Buat pemicu dan tindakan agen khusus di ClickUp menggunakan petunjuk sederhana tanpa kode

Untuk tugas-tugas yang lebih kompleks dan berkelanjutan, gunakan ClickUp Super Agents.

Meskipun otomatisasi standar mengikuti aturan sederhana “jika-ini-maka-itu”, Agen AI memantau aktivitas di latar belakang dan mengelola seluruh alur kerja dari awal hingga akhir.

Aktifkan Super Agents di dalam ClickUp untuk mengotomatiskan tugas/alur kerja sepenuhnya

Anda dapat menggunakan dua jenis agen di ClickUp:

Agen Siap Pakai: Ini adalah agen yang sudah siap digunakan dan dirancang untuk tugas-tugas penjualan umum, seperti “Agen Riset” yang terus memantau profil LinkedIn prospek Anda dan memperbarui CRM Anda setiap kali mereka memposting konten baru.

Agen Kustom: Anda dapat membuat agen yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis spesifik Anda. Misalnya, Anda dapat membuat “Agen Pemeliharaan” yang mengidentifikasi prospek yang belum berinteraksi dalam enam bulan terakhir, meneliti inisiatif baru perusahaan mereka, dan menyusun rangkaian “re-engagement” khusus untuk mereka.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX, aplikasi desktop AI super kami, mengungguli semua alat AI untuk menulis karena satu alasan—aplikasi ini memiliki semua model AI di dalamnya! Beralih dengan mudah di antara model AI teratas seperti ChatGPT (untuk menyusun email dan balasan), Gemini (untuk menulis dokumentasi teknis), Claude (untuk riset dan brainstorming), dll. Bonus tambahan: Anda tidak perlu membayar setiap model secara terpisah. Dengan satu langganan saja, Anda dapat mengakses semua alat AI ini tanpa batas dan memanfaatkannya secara maksimal!

Langkah 6: Pantau hasil dan sempurnakan prosesnya

Menyiapkan alat AI Anda hanyalah setengah dari perjuangan. Untuk memastikan sistem benar-benar berfungsi, Anda perlu terus memantau hasilnya dan menyesuaikan strategi Anda.

Hal ini memerlukan penggunaan alat analisis data AI untuk melacak metrik kunci seperti:

Tingkat penolakan kualifikasi

Tingkat konversi dari upaya pemasaran

Jumlah panggilan/pertemuan yang dijadwalkan

Kecepatan penjualan (rata-rata hari hingga penutupan)

Tingkat aktivasi (prospek yang mengambil tindakan setelah demo)

Biaya per peluang

Volume email dan panggilan harian untuk mengidentifikasi karyawan berkinerja rendah atau celah dalam proses

🦄 Bagaimana ClickUp membantu

Dashboard ClickUp adalah ruang yang sepenuhnya dapat disesuaikan, tempat Anda dapat mengumpulkan data dari seluruh ruang kerja Anda untuk melihat dengan tepat bagaimana kinerja tim Anda.

Visualisasikan data sesuai keinginan Anda menggunakan lebih dari 20 widget dasbor yang berbeda. Misalnya, gunakan diagram batang untuk membandingkan volume prospek di berbagai wilayah atau widget perhitungan untuk melacak nilai total transaksi.

Pantau metrik keterlibatan mitra untuk mengambil keputusan berdasarkan data dengan ClickUp Dashboards

Anda juga dapat membuat dasbor berbasis peran—satu untuk manajer penjualan agar dapat memantau kemajuan seluruh tim, dan satu lagi untuk perwakilan penjualan individu agar dapat melacak target harian mereka sendiri.

⭐ Bonus: Padukan dasbor Anda dengan Kartu AI untuk menganalisis statistik widget secara instan dan mendapatkan saran real-time. Kartu-kartu ini secara otomatis memindai data Anda untuk menjelaskan tren dan menawarkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, sehingga Anda tidak perlu lagi membuang waktu menatap grafik. Misalnya, AI Card mungkin menandai, “Tingkat respons outreach di Midwest turun 15% minggu ini; sarankan untuk memperbarui templat email dengan studi kasus baru.” Rangkum pencapaian, identifikasi hambatan, atau buat daftar langkah selanjutnya dari dasbor Anda menggunakan Kartu AI di Dasbor ClickUp

Libatkan Prospek dengan Cerdas Menggunakan ClickUp

Keberhasilan upaya prospek Anda bergantung pada berbagai faktor—kualitas prospek, waktu yang tepat dalam melakukan pendekatan, personalisasi, penanganan keberatan yang cerdas, keahlian tenaga penjualan, dan banyak lagi.

Dengan memanfaatkan AI, Anda dapat membangun program penjangkauan penjualan yang sangat dinamis, otomatis, dan cerdas untuk mengelola semua variabel ini secara besar-besaran.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, menyediakan ruang kerja terpusat yang didukung AI untuk menangani setiap langkah—mulai dari pemetaan proses penjualan dan analisis data pelanggan hingga penilaian prospek prediktif, pelatihan tim penjualan, penjangkauan otomatis, dan pelacakan kinerja secara real-time.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Menggunakan AI untuk pencarian prospek penjualan berarti memanfaatkan machine learning, analitik prediktif, GenAI, dan NLP untuk menemukan dan menyaring prospek secara otomatis. AI ini memindai kumpulan data yang sangat besar untuk mengidentifikasi pelanggan ideal Anda dan memprediksi siapa yang siap membeli, sehingga menghilangkan upaya manual dari upaya pemasaran penjualan Anda.

Dengan menganalisis niat dan perilaku pembeli, solusi penjualan berbasis AI memastikan Anda menargetkan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Hal ini meningkatkan efisiensi upaya pemasaran keluar, meningkatkan tingkat respons, dan mengisi pipeline Anda dengan peluang berkualitas lebih tinggi.

ClickUp adalah alat produktivitas dan manajemen proyek berbasis AI yang kuat dengan bantuan AI bawaan yang kontekstual. Tim penjualan menggunakan ClickUp untuk hampir semua hal terkait penjangkauan—mencari prospek, menyortir dan menilai mereka, mengelola catatan CRM, menyusun email penjangkauan, mengotomatiskan program penjangkauan, melatih tenaga penjualan, melacak kinerja, dan sebagainya.

Ya. AI mengambil detail spesifik dari profil LinkedIn dan situs web perusahaan untuk menulis kalimat pembuka yang disesuaikan dan pesan yang relevan. Hal ini memungkinkan Anda mengirim ribuan email yang terasa seperti telah diteliti secara pribadi, sehingga secara signifikan meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan balasan positif.

Mulailah dengan memetakan proses Anda saat ini untuk mengidentifikasi hambatan. Sinkronkan CRM Anda dengan platform berbasis AI seperti ClickUp, otomatiskan tugas-tugas berulang seperti pembuatan daftar prospek, latih anggota tim Anda, dan gunakan wawasan berbasis AI untuk terus menyempurnakan strategi pemasaran Anda.