10 Alat PM Terbaik untuk Tim Distribusi pada Tahun 2026

Ketika tim terdistribusi Anda tersebar di berbagai zona waktu, hal terakhir yang Anda butuhkan adalah tumpukan teknologi yang diikat oleh integrasi rapuh yang sering gagal saat serah terima.

Perangkat lunak PM untuk tim terdistribusi tanpa integrasi menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, pelacakan waktu, dan pelaporan ke dalam satu ruang kerja—sehingga tim Anda dapat berkolaborasi tanpa perlu beralih konteks atau mengatasi masalah sinkronisasi di antara lima vendor yang berbeda.

Apa Itu Perangkat Lunak Manajemen Proyek untuk Tim Distribusi Tanpa Integrasi?

Perangkat lunak manajemen proyek (PM) untuk tim terdistribusi tanpa integrasi merujuk pada platform manajemen kerja all-in-one yang mengintegrasikan tugas, dokumen, komunikasi, dan pelaporan ke dalam satu lingkungan. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk menghubungkan berbagai alat pihak ketiga. Bagi tim jarak jauh dan hybrid yang tersebar di berbagai zona waktu, hal ini penting karena setiap integrasi eksternal menimbulkan gesekan, silo data, dan pergantian konteks yang menguras produktivitas.

Pengelolaan beban kerja tim jarak jauh di ClickUp

Masalah utama adalah penyebaran konteks — ketika tim menghabiskan berjam-jam mencari informasi di berbagai alat yang terpisah, dengan 70% tim menghabiskan setidaknya satu jam untuk mencari satu potong informasi, dan mengulang pembaruan yang sama di beberapa platform.

Tim Anda mungkin menggunakan aplikasi obrolan, platform dokumen, pelacak tugas, dan dasbor pelaporan—masing-masing dengan login dan izin yang berbeda. Ketika ada masalah, Anda terjebak dalam pemecahan masalah di antara berbagai penyedia layanan alih-alih menyelesaikan pekerjaan.

Sebuah ruang kerja terintegrasi mengatasi hal ini dengan mengintegrasikan dokumen, obrolan, pelacakan waktu, dan otomatisasi berbasis AI langsung ke dalam platform. Tim Anda mendapatkan satu sumber kebenaran di mana setiap percakapan, file, dan tugas berada bersama dengan konteks lengkap. Itulah perbedaan antara "terintegrasi" dan "terintegrasi secara bawaan"—dan bagi tim yang tersebar, hal ini menentukan apakah pekerjaan berjalan lancar atau terhenti.

📮 ClickUp Insight: 1 dari 4 karyawan menggunakan empat atau lebih alat hanya untuk membangun konteks di tempat kerja. Rincian penting mungkin tersembunyi dalam email, dijelaskan dalam thread Slack, dan didokumentasikan dalam alat terpisah, memaksa tim untuk membuang waktu mencari informasi daripada menyelesaikan pekerjaan. ClickUp mengintegrasikan seluruh alur kerja Anda ke dalam satu platform terpadu. Dengan fitur seperti ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs, dan ClickUp Brain, semuanya tetap terhubung, sinkron, dan dapat diakses secara instan. Ucapkan selamat tinggal pada "pekerjaan tentang pekerjaan" dan rebut kembali waktu produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat menghemat 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

Perangkat Lunak Manajemen Proyek untuk Tim Distribusi Tanpa Integrasi Sekilas

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Tim yang membutuhkan ruang kerja terintegrasi sepenuhnya untuk tugas, dokumen, obrolan, pelacakan waktu, dan AI. Pengelolaan tugas, Dokumen, Obrolan, Email, Pelacakan waktu, Dashboard, Kalender, Ringkasan AI, Serah terima AI Gratis selamanya; Penyesuaian tersedia untuk perusahaan. Monday. com Perencanaan proyek visual dan pengaturan alur kerja yang cepat Papan visual, Otomatisasi, Tampilan beban kerja, Dashboard, Template Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $9/pengguna/bulan Asana Tim yang mengelola alur kerja lintas fungsi yang terstruktur Grafik Kerja, Garis Waktu, Beban Kerja, Studio AI, Laporan Portofolio Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10,99 per pengguna per bulan Basecamp Tim yang menginginkan manajemen proyek yang sederhana dan terarah tanpa kerumitan. Papan Pesan, Obrolan Campfire, Grafik Hill, Pemeriksaan Rutin Paket mulai dari $16/pengguna/bulan Notion Tim yang membutuhkan manajemen pengetahuan yang fleksibel Dokumen, Wiki, Basis Data, Notion AI, Template Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $9/pengguna/bulan Trello Papan tugas visual ringan untuk alur kerja terdistribusi yang sederhana Papan Kanban, Otomatisasi Butler, Tampilan Kalender dan Garis Waktu Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $6 per pengguna per bulan Smartsheet Tim yang berfokus pada spreadsheet yang membutuhkan struktur manajemen proyek yang terintegrasi dengan grid. Tampilan grid, Gantt, Dashboard, Otomatisasi, Alat portofolio Paket berbayar mulai dari $10/pengguna/bulan Wrike Tim perusahaan yang membutuhkan tata kelola, verifikasi, dan visibilitas lintas fungsi. Penandaan silang, Penyuntingan, Wrike AI, Template proyek Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10/pengguna/bulan Zoho Projects Tim yang menggunakan ekosistem Zoho yang lebih luas Grafik Gantt, Lembar Waktu, Pelacakan Masalah, Integrasi Zoho Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $5 per pengguna per bulan Teamwork. com Agen dan tim layanan klien yang membutuhkan sistem penagihan + akses klien Pelacakan waktu, Penagihan, Izin klien, Perencanaan beban kerja Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $11,99/pengguna/bulan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Memilih Perangkat Lunak Manajemen Proyek untuk Tim Distribusi Tanpa Integrasi

Perangkat lunak PM yang tepat harus terasa seperti satu ruang kerja yang terintegrasi—bukan sekumpulan plugin yang dirakit secara sembarangan. Perangkat lunak PM yang tepat harus terasa seperti satu ruang kerja yang terintegrasi—bukan sekumpulan plugin yang dirakit secara sembarangan.

Mulailah dengan bertanya: Apakah platform ini menangani dokumen, obrolan, tugas, dan pelaporan secara native, atau apakah saya perlu menambahkan fitur tambahan?

Cari fitur bawaan berikut:

Dokumentasi bawaan : Buat, bagikan, dan tautkan dokumen langsung ke tugas tanpa perlu mengekspor ke alat eksternal.

Komunikasi real-time dan asinkron : Obrolan yang terhubung dengan tugas atau proyek tertentu sehingga konteks tidak hilang di saluran terpisah.

Pelacakan waktu bawaan: Catat jam kerja, tetapkan perkiraan, dan buat laporan tanpa perlu menggunakan timer pihak ketiga.

Dashboard dan pelaporan kustom: Tarik data real-time dari tugas, sprint, dan beban kerja ke dalam dashboard visual—tanpa perlu mengekspor CSV.

Bantuan berbasis AI : Ringkas percakapan, buat draf pembaruan, dan tampilkan informasi relevan tanpa perlu meninggalkan platform.

Izin granular : Kendalikan siapa yang dapat melihat apa di tingkat ruang kerja, folder, atau tugas—hal ini sangat penting bagi tim terdistribusi yang berinteraksi langsung dengan klien.

Keamanan juga menjadi lebih penting saat Anda tidak mengalirkan data melalui konektor eksternal. Semakin sedikit titik akses berarti semakin sedikit permukaan serangan, hal ini sangat kritis mengingat 30% pelanggaran keamanan kini berasal dari ekosistem pihak ketiga.

📮 ClickUp Insight: Perpindahan konteks secara diam-diam mengikis produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat. Bagaimana jika Anda dapat menghilangkan gangguan-gangguan yang mahal ini? ClickUp mengintegrasikan alur kerja (dan obrolan) Anda dalam satu platform yang terintegrasi. Mulai dan kelola tugas Anda dari obrolan, dokumen, papan tulis, dan lainnya—sambil fitur bertenaga AI menjaga konteks tetap terhubung, dapat dicari, dan mudah dikelola!

10 Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik untuk Tim Terdistribusi Tanpa Integrasi

1. ClickUp

Pandang Papan Kanban ClickUp dengan kolom status yang dapat disesuaikan dan alur kerja tugas seret-dan-lepas.

Tim terdistribusi Anda tenggelam dalam "konteks yang tersebar"—berpindah-pindah antara aplikasi obrolan untuk pertanyaan cepat, alat dokumen untuk spesifikasi, dan pelacak tugas untuk penugasan. Fragmentasi ini berarti setiap percakapan, dokumen, dan tugas berada di tempat yang berbeda, menyebabkan kebingungan dan serah terima asinkron yang tidak efisien.

Hilangkan kekacauan ini dengan mengintegrasikan proyek, pengetahuan, dan komunikasi Anda ke dalam satu ruang kerja yang didukung AI dengan ClickUp. Jaga agar diskusi tetap terhubung langsung dengan pekerjaan yang relevan menggunakan ClickUp Chat, sehingga rekan tim Anda di zona waktu lain tidak perlu repot mencari informasi di thread yang terputus-putus untuk mendapatkan pembaruan.

Mengatasi penyebaran pekerjaan yang terputus-putus

Anda juga dapat membuat wiki, SOP, dan ringkasan proyek tanpa meninggalkan platform menggunakan ClickUp Docs, yang dapat dihubungkan, disematkan, atau diubah menjadi tugas dengan satu klik.

Thread obrolan ClickUp yang menampilkan opsi untuk membuat tugas dari obrolan dengan atau tanpa AI.

Transformasi alur kerja tim terdistribusi Anda dengan ClickUp Brain, fitur AI yang menjaga konteks tetap hidup di seluruh zona waktu. Fitur AI ini dapat merangkum thread komentar yang panjang untuk pembaruan cepat, menyusun pembaruan status untuk pemangku kepentingan, dan menjawab pertanyaan tentang data ruang kerja Anda. Saat setengah tim Anda sedang tidur, ClickUp Brain menjaga konteks tetap hidup, membuat serah terima antar zona waktu terasa mulus而不是kacau.

ClickUp Meetings dan ClickUp Calendar

Semua dimulai dengan visibilitas waktu. Dengan ClickUp Calendar, tim dapat merencanakan pekerjaan berdasarkan jadwal nyata, bukan hanya tenggat waktu, sehingga serah terima pekerjaan lebih mudah dikoordinasikan antar zona waktu dan prioritas tetap terlihat setiap hari.

ClickUp Calendar dan ClickUp AI dapat membantu Anda menemukan waktu yang ideal untuk tim terdistribusi Anda.

Dan jika tim Anda masih menggunakan Google Calendar, integrasi ClickUp memungkinkan Anda menyinkronkan tugas ke tampilan kalender Anda sehingga jadwal Anda mencerminkan pekerjaan yang sebenarnya perlu diselesaikan.

Fitur terbaik ClickUp:

Jaga percakapan asinkron tetap terhubung dengan tugas dan proyek tertentu sehingga rekan tim dapat mengikuti perkembangan tanpa harus mencari thread yang tersebar menggunakan ClickUp Chat.

Buat wiki, SOP, dan ringkasan proyek di dalam ruang kerja yang sama sehingga dokumentasi tetap terhubung dengan pelaksanaan menggunakan ClickUp Docs.

Dapatkan ringkasan instan, pembaruan, dan jawaban yang diambil dari konteks ruang kerja nyata sehingga serah terima tetap lancar di berbagai zona waktu menggunakan ClickUp Brain.

Lacak waktu, perkiraan, dan kapasitas tanpa bergantung pada timer eksternal, sehingga tim terdistribusi dapat merencanakan dan melaporkan di satu tempat menggunakan ClickUp Time Tracking

Buat tampilan pelaporan real-time untuk beban kerja, pengiriman, dan kemajuan sehingga pemangku kepentingan selalu melihat status terkini menggunakan Dashboard ClickUp.

Kelebihan dan kekurangan ClickUp

Keuntungan:

Semua dalam satu tempat: Dengan tugas, dokumen, obrolan, dan pelacakan waktu yang terintegrasi, tim Anda menghindari perpindahan konteks dan pemecahan masalah integrasi yang bermasalah.

AI yang memahami pekerjaan Anda: ClickUp Brain membuat ringkasan dan saran yang relevan dengan mengambil data dari ruang kerja Anda yang sebenarnya, yang sangat membantu untuk serah terima asinkron.

Tampilan fleksibel untuk gaya kerja yang berbeda: Apakah tim Anda lebih suka Apakah tim Anda lebih suka papan Kanban ClickUp diagram Gantt ClickUp , atau daftar ClickUp , ClickUp mendukung berbagai tampilan pada data yang sama.

Kekurangan:

Pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk menjelajahi kedalaman fitur dan menyesuaikan ruang kerja mereka.

Pengalaman aplikasi seluler, meskipun fungsional, belum sepenuhnya menyamai fitur lengkap versi desktop.

Beberapa otomatisasi lanjutan memerlukan pemahaman tentang logika pembuat otomatisasi.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.810+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.530+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan G2:

Saya sangat menyukai ClickUp karena sangat intuitif, dan saya baru mulai menjelajahi potensi penuhnya. Saya menghargai fakta bahwa Anda dapat membuat, memindahkan, dan menugaskan tugas dengan mudah, yang tepat sesuai dengan fungsi dasar yang kami cari. ClickUp melakukannya dengan sangat intuitif dan profesional, meningkatkan alur kerja kami melampaui sistem kartu sederhana yang kami gunakan sebelumnya. Ini juga sangat berguna bagi tim kecil kami yang bekerja jarak jauh untuk membuat tugas dan subtugas yang membentuk alur perencanaan, yang sangat penting bagi organisasi kami. Produk ini memungkinkan kami untuk menyederhanakan proses, menggabungkan semua fitur ke dalam satu platform dengan banyak kemampuan, sehingga mengurangi kebutuhan akan lisensi ganda. Beralih ke ClickUp dari alat lain terasa tepat bagi kami karena menawarkan produk yang lebih profesional dengan semua fitur terpusat. Saya juga menemukan pengaturan awal sangat mudah, karena kami dapat mengimpor tiket Trello dan dengan cepat memahami cara kerjanya serta mengatur alur kerja dengan mudah.

2. Monday. com

Monday.com memposisikan dirinya sebagai "Work OS"—platform fleksibel di mana pengguna non-teknis dapat membuat alur kerja kustom menggunakan papan visual berwarna-warni. Bagi tim yang tersebar, daya tariknya adalah hambatan masuk yang rendah. Anda dapat membuat alur kerja baru dalam hitungan menit tanpa harus menunggu tim IT.

Fitur bawaan platform ini meliputi otomatisasi, dashboard untuk pelaporan lintas papan, dan tampilan beban kerja untuk perencanaan kapasitas. Keunggulan Monday.com untuk tim terdistribusi terletak pada manajemen tugas visualnya. Status yang diwarnai memudahkan untuk melihat papan dan memahami kesehatan proyek dengan sekilas.

Fitur terbaik Monday.com

Papan Visual Work OS: Papan menggunakan kolom berwarna dan label status yang membuat status proyek langsung terlihat, mengurangi kebutuhan akan rapat status.

Otomatisasi tanpa kode: Buat aturan "jika ini, maka itu" untuk mengotomatisasi tindakan berulang, seperti memberi tahu rekan tim saat status berubah.

Pandang beban kerja: Lihat kapasitas tim di seluruh proyek dalam satu tampilan, membantu manajer menyeimbangkan tugas di berbagai zona waktu.

Kelebihan dan kekurangan Monday.com

Keuntungan:

Antarmuka yang sangat visual memudahkan proses onboarding dan memudahkan pemantauan status proyek.

Perpustakaan template yang luas membantu tim memulai dengan cepat.

Kemampuan otomatisasi yang kuat untuk pengguna non-teknis

Kekurangan:

Struktur berbasis kursi mungkin memerlukan perencanaan seiring pertumbuhan tim.

Batasan otomatisasi mungkin memerlukan penyesuaian rencana seiring dengan pertumbuhan penggunaan.

Hierarki proyek yang kompleks dapat terasa canggung dalam struktur yang berpusat pada papan.

Harga monday.com

Gratis Dasar: $9/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Standar: $12/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Pro: $19/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Enterprise: Sesuai permintaan

Ulasan dan penilaian monday.com

G2: 4.7/5 (14.540+ ulasan)Capterra: 4.6/5 (5.690+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Monday.com?

Berikut ulasan G2:

Saya menyukai antarmuka yang bersih dan fitur-fitur yang mudah digunakan dari monday Work Management. Kedalaman program ini benar-benar mengesankan saya. Saya juga menyukai kemampuan untuk berinteraksi dengan rekan kerja di dalam program, karena hal ini memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan untuk kantor kami dan membuat kerja jarak jauh menjadi lebih mungkin, terutama dengan fitur obrolan dan penugasan tugas.

🎥 Tonton video ini untuk melihat bagaimana alat komunikasi tempat kerja modern membantu tim terdistribusi tetap selaras tanpa harus mengadakan pertemuan terus-menerus.

3. Asana

melalui Asana

Asana dirancang untuk tim lintas fungsi yang perlu mengoordinasikan alur kerja kompleks. Model data "Work Graph"-nya menghubungkan tugas dengan proyek dan portofolio, memberikan pemimpin visibilitas tentang bagaimana pekerjaan berkontribusi pada tujuan strategis. Bagi tim yang tersebar, ini berarti lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk mengejar pembaruan.

Platform AI Studio memungkinkan tim membangun alur kerja AI kustom tanpa kode. Tampilan Timeline dan Workload membantu manajer dalam perencanaan kapasitas, yang sangat penting ketika tim Anda mencakup zona waktu yang berbeda. Kekuatan Asana terletak pada tata kelola dan struktur, tetapi tim kecil mungkin merasa sistem ini terlalu kaku untuk kebutuhan mereka.

Fitur terbaik Asana

Model data Work Graph: Menghubungkan tugas ke proyek, proyek ke portofolio, dan portofolio ke tujuan perusahaan.

AI Studio: Buat alur kerja AI kustom yang mengotomatisasi penyortiran tugas, menghasilkan ringkasan, atau memprioritaskan pekerjaan.

Pandang Waktu dan Beban Kerja: Visualisasikan ketergantungan dan kapasitas tim dalam tampilan khusus untuk membantu menyeimbangkan tugas.

Kelebihan dan kekurangan Asana

Keuntungan:

Kontrol tata kelola dan admin yang kuat membuatnya cocok untuk tim perusahaan.

Work Graph memberikan visibilitas yang jelas dari tugas individu hingga tujuan perusahaan.

AI Studio memungkinkan otomatisasi kustom tanpa memerlukan keahlian teknis.

Kekurangan:

Batasan jumlah pengguna minimum mungkin tidak cocok untuk tim yang sangat kecil.

Pendekatan terstruktur mungkin terasa kaku bagi tim yang menginginkan fleksibilitas lebih.

Beberapa pengguna melaporkan adanya kurva pembelajaran saat mengatur alur kerja yang kompleks.

Harga Asana

FreeStarter: $10,99/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Advanced: $24,99/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Enterprise: Sesuai permintaan

Ulasan dan penilaian Asana

G2: 4.4/5 (10.000+ ulasan)Capterra: 4.5/5 (13.520+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?

Berikut ulasan G2: Saya sangat menghargai antarmuka pengguna Asana yang bersih dan mudah dipahami, yang secara signifikan meningkatkan adopsi pengguna di tim kami. Upaya untuk mengurangi gesekan dalam pengalaman pengguna sangat jelas dan berkontribusi pada implementasi yang mulus dalam alur kerja kami. Penggunaan Asana telah membantu mengoptimalkan proses bisnis kami, termasuk mengelola pipeline prospek dan melacak tugas internal. Ini secara efektif menjaga semua orang terhubung dan terinformasi tentang tugas dan proyek yang berbeda, memungkinkan kami bekerja secara asinkron dengan percaya diri. Pengaturan awal Asana sangat mudah dan relatif lancar, dengan hanya sedikit penyesuaian yang diperlukan untuk integrasi, seperti dengan Zapier. Secara keseluruhan, desain dan fungsionalitas Asana telah sangat mendukung operasional dan produktivitas tim kami sebagai perusahaan yang sepenuhnya bekerja dari jarak jauh. Basecamp mengambil pendekatan yang sengaja dibatasi dengan fitur yang lebih sedikit, kustomisasi yang minim, dan model harga yang sederhana. Bagi tim terdistribusi yang menginginkan kesederhanaan, ini bisa menjadi pilihan yang menyegarkan. Basecamp menawarkan Message Boards untuk diskusi asinkron, Campfire untuk obrolan real-time, dan To-dos untuk daftar tugas. Platform ini menawarkan "Hill Charts" sebagai cara unik untuk memvisualisasikan kemajuan, menunjukkan apakah pekerjaan berada pada fase "mengidentifikasi masalah" atau "melaksanakan pekerjaan". Batasan Basecamp juga menjadi keunggulannya. Tim yang membutuhkan diagram Gantt atau izin akses yang detail akan merasa kurang, tetapi platform ini menghilangkan beban administratif bagi tim yang mengutamakan kejelasan. Alat ini sangat fungsional untuk penugasan tugas, komunikasi tim, dan pemantauan perkembangan proyek. Selain itu, antarmuka yang sederhana dan ramah pengguna memudahkan anggota tim untuk beradaptasi dengan cepat. Semua ini memfasilitasi kolaborasi dan meningkatkan efisiensi kami secara keseluruhan.

5. Notion

Notion adalah ruang kerja modular yang menggabungkan dokumen, wiki, dan basis data menjadi sistem yang fleksibel. Untuk tim terdistribusi yang banyak menggunakan dokumentasi, Notion unggul dalam manajemen pengetahuan. Basis data relasionalnya memungkinkan Anda menghubungkan tugas dengan dokumen, dokumen dengan proyek, dan proyek dengan direktori tim. Notion AI menambahkan fitur ringkasan dan tanya jawab langsung ke dalam editor. Namun, fleksibilitas Notion memerlukan pengaturan. Bagi tim yang menyukai kustomisasi, ini adalah fitur yang berguna, tetapi bagi yang ingin mulai bekerja segera, hal ini bisa terasa seperti proyek sebelum proyek dimulai. Keuntungan: Kekurangan: Gratis Plus: $9/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Bisnis: $16/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Enterprise: Sesuai permintaan G2: 4.7/5 (6.000+ ulasan)Capterra: 4.7/5 (2.685 ulasan) Berikut ulasan G2: Saya suka Notion karena sederhana namun powerful, memungkinkan saya melakukan hampir segala hal. Setiap halaman yang saya buat sepenuhnya dapat disesuaikan, dan juga memiliki templat yang sangat berguna. Ini membantu saya tetap terorganisir dan terhubung dengan rekan tim jarak jauh saya. Kami semua menggunakannya di tempat kerja, dan ini menghemat banyak waktu dan menghindari masalah. Pengaturan awalnya sangat mudah; kami memigrasikan dokumen kami dan mulai membuat semuanya di sana dengan mudah, namun tetap menawarkan banyak fungsi yang berbeda. Saya menggunakannya setiap hari untuk berbagi dokumen, mengatur tugas, membuat catatan, bahkan merekam atau menerjemahkan panggilan saya. Notion menyegarkan dan menjaga kami semua tetap terhubung dan terorganisir di seluruh perusahaan kami yang beranggotakan sekitar 300 orang. Trello adalah papan tugas bergaya Kanban asli, kini dimiliki oleh Atlassian. Kemudahan seret dan lepasnya membuatnya menjadi salah satu alat PM paling mudah untuk diadopsi. Untuk tim terdistribusi dengan otomatisasi alur kerja yang sederhana, pendekatan visual Trello menjaga semua orang tetap sejalan tanpa perlu pelatihan. Butler, mesin otomatisasi bawaan Trello, memungkinkan Anda membuat aturan untuk mengotomatisasi tindakan berulang. Batasan Trello adalah kedalaman. Proyek kompleks dengan ketergantungan atau pelaporan detail akan membebani metafora papan, tetapi tetap menjadi opsi ringan yang solid. Keuntungan: Kekurangan: FreeStandard: $6 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)Premium: $10 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)Enterprise: Mulai dari $17,50 per pengguna per bulan (harga bervariasi tergantung jumlah pengguna) G2: 4.4/5 (13.000+ ulasan)Capterra: 4.5/5 (23.450 ulasan) Berikut ulasan G2: Hal yang paling disukai banyak orang tentang Trello adalah kesederhanaan visual dan fleksibilitasnya. Papan bergaya Kanban memudahkan untuk mengorganisir tugas, melacak kemajuan proyek, dan berkolaborasi dengan anggota tim secara visual. Antarmuka seret dan lepas, bersama dengan papan, kartu, dan daftar yang dapat disesuaikan, memungkinkan pengguna menyesuaikan Trello dengan alur kerja spesifik mereka. Platform ini juga terintegrasi dengan banyak aplikasi pihak ketiga (seperti Slack, Google Drive, dan Jira), yang meningkatkan produktivitas dan mempermudah pengelolaan proyek. Smartsheet menghadirkan antarmuka bergaya spreadsheet ke manajemen proyek, sehingga familiar bagi tim yang beralih dari Excel. Fitur PM seperti diagram Gantt, otomatisasi, dan dashboard terintegrasi di dalamnya. Bagi tim terdistribusi di industri yang memerlukan kepatuhan, sertifikasi FedRAMP dan DoD Smartsheet menjadikannya pilihan yang layak. Tukarannya adalah kompleksitas. Rumus Smartsheet berbeda dengan Excel, dan fitur lanjutan memerlukan pembelian tambahan. Tim yang mengharapkan spreadsheet sederhana mungkin akan menghadapi kurva pembelajaran yang lebih curam dari yang diperkirakan. Keuntungan: Kekurangan: Pro: $10/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Business: $20/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Enterprise: Sesuai permintaan G2: 4.4/5 (23.019 ulasan)Capterra: 4.5/5 (3.471 ulasan) Berikut ulasan G2: Saya menggunakan Smartsheet setiap hari untuk pekerjaan saya untuk mencatat dan menyimpan informasi tentang ratusan pelanggan dan pesanan yang mereka buat. Smartsheet telah memberikan cara bagi tim saya untuk mengintegrasikan karyawan jarak jauh dengan bertindak sebagai pusat informasi bersama. Saya menyukai betapa mudah dan fungsionalnya lembar kerja Smartsheet. Memasukkan informasi dan melampirkan dokumen di Smartsheet telah menjadi cara paling efisien yang pernah saya gunakan untuk melacak dan mencatat informasi. Wrike ditujukan untuk tim pasar menengah dan perusahaan yang membutuhkan alur kerja tata kelola yang kuat dan verifikasi. Sistem penandaan silang Wrike memungkinkan satu tugas berada di beberapa proyek secara bersamaan, sehingga tim yang berbeda dapat melihat hasil yang sama tanpa perlu mengulang pekerjaan. Wrike AI menawarkan prediksi risiko dan ringkasan AI. Bagi tim terdistribusi yang mengelola pekerjaan kreatif, fitur proofing Wrike mendukung penandaan dan persetujuan pada lebih dari 30 format file langsung di platform. Namun, hal ini memiliki trade-off berupa kompleksitas dan biaya, karena fitur lengkap memerlukan paket berlangganan tingkat atas dan add-on. Keuntungan: Kekurangan: FreeTeam: $10/pengguna/bulanBusiness: $25/pengguna/bulanEnterprise: Sesuai permintaanPinnacle: Sesuai permintaan G2: 4.2/5 (4.519 ulasan)Capterra: 4.4/5 (2.876 ulasan) Berikut ulasan G2: Wrike adalah platform yang hebat untuk manajemen proyek, terutama untuk tim besar dan jarak jauh. Mudah dipahami dan digunakan, jauh lebih mudah daripada beberapa pesaing seperti SmartSheet. Kemampuan Wrike untuk mengontrol versi dokumen selama proses review sangat fantastis dan memungkinkan kami untuk mengulang salinan kreatif dengan lancar. Saya menggunakannya setiap hari sekarang dan tidak merindukan platform lain yang pernah saya gunakan seperti Asana atau Monday.com. Zoho Projects merupakan bagian dari ekosistem Zoho yang lebih luas, sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk tim yang sudah menggunakan aplikasi Zoho lainnya. Platform ini menawarkan diagram Gantt, pelacakan masalah, lembar waktu, dan ketergantungan tugas dengan harga yang terjangkau. Untuk tim yang tersebar, platform ini dilengkapi dengan obrolan dan forum bawaan untuk diskusi asinkron. Platform ini juga mendukung pelacakan waktu dan laporan pemanfaatan sumber daya, membantu manajer dalam mengelola beban kerja. Namun, Zoho Projects bekerja paling baik dalam ekosistemnya sendiri. Tim yang tidak menggunakan produk Zoho lainnya mungkin menemukan pengalaman standalone kurang optimal dibandingkan pesaing. Keuntungan: Kekurangan: Gratis Premium: $5/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Enterprise: $10/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan) G2: 4.3/5 (528 ulasan)Capterra: 4.4/5 (500+ ulasan) Berikut ulasan G2: Saya menggunakan Zoho Projects untuk merencanakan, melacak, dan mengelola pekerjaan. Saya menyukai cara Zoho Projects mengorganisir pekerjaan melalui tugas, tonggak pencapaian, dan diagram Gantt, sehingga memudahkan untuk melacak kemajuan dan tenggat waktu dengan sekilas. Saya menghargai fitur kolaborasi seperti komentar, berbagi file, dan umpan aktivitas, yang menjaga semua informasi dalam satu tempat. Otomatisasi dan pengingat membantu mengurangi tindak lanjut manual. Ini juga mengatasi masalah seperti visibilitas tugas yang buruk, tenggat waktu yang terlewat, dan komunikasi yang tersebar dengan menjaga semua rencana proyek, tugas, garis waktu, dan diskusi di satu tempat. Saya menemukan ini praktis dan mudah digunakan, yang membantu tim saya tetap selaras dan produktif. Membuat proyek, menambahkan pengguna, dan mengatur tugas serta milestone relatif mudah dan jelas. Teamwork.com dirancang untuk tim layanan klien seperti agensi dan konsultan yang perlu melacak jam kerja yang dapat ditagih dan mengelola izin klien. Bagi tim terdistribusi yang melayani klien eksternal, fokus pada penagihan dan visibilitas klien menjadikan platform ini unik. Platform ini mencakup fitur pelacakan waktu, perencanaan beban kerja, dan penagihan secara native. Pengguna klien dapat diberikan akses terbatas ke proyek tertentu, yang berguna untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal di berbagai zona waktu. Namun, fokus layanan kliennya mungkin terasa terlalu spesifik untuk tim internal. Keuntungan: Kekurangan: Gratis: $11,99/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Tumbuh: $20,99/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Skalakan: Sesuai kebutuhan G2: 4.4/5 (1.375 ulasan)Capterra: 4.5/5 (919 ulasan) Berikut ulasan G2: Untuk hampir semua hal yang ingin saya atur atau jadwalkan dalam alur kerja saya, Teamwork memiliki fitur untuk itu. Selain itu, tim pengembangnya sangat aktif, selalu melakukan riset, menyerap umpan balik, dan menambahkan fitur baru serta perbaikan. Dan dukungan (yang sebenarnya tidak pernah saya butuhkan, tapi pernah saya gunakan untuk bertanya tentang fitur tertentu) sangat responsif, ramah, dan mudah diajak berkomunikasi. Ada ikon "Umpan Balik" di bilah alat yang dapat Anda gunakan kapan saja untuk memberikan komentar dan saran kepada tim pengembangan, yang juga saya hargai. Saya menyukainya…

Saya sangat menghargai antarmuka pengguna Asana yang bersih dan mudah dipahami, yang secara signifikan meningkatkan adopsi pengguna di tim kami. Upaya untuk mengurangi gesekan dalam pengalaman pengguna sangat jelas dan berkontribusi pada implementasi yang mulus dalam alur kerja kami. Penggunaan Asana telah membantu mengoptimalkan proses bisnis kami, termasuk mengelola pipeline prospek dan melacak tugas internal. Ini secara efektif menjaga semua orang terhubung dan terinformasi tentang tugas dan proyek yang berbeda, memungkinkan kami bekerja secara asinkron dengan percaya diri. Pengaturan awal Asana sangat mudah dan relatif lancar, dengan hanya sedikit penyesuaian yang diperlukan untuk integrasi, seperti dengan Zapier. Secara keseluruhan, desain dan fungsionalitas Asana telah sangat mendukung operasional dan produktivitas tim kami sebagai perusahaan yang sepenuhnya bekerja dari jarak jauh.

4. Basecamp

melalui Basecamp

Basecamp mengambil pendekatan yang sengaja dibatasi dengan fitur yang lebih sedikit, kustomisasi yang minim, dan model harga yang sederhana. Bagi tim terdistribusi yang menginginkan kesederhanaan, ini bisa menjadi pilihan yang menyegarkan. Basecamp menawarkan Message Boards untuk diskusi asinkron, Campfire untuk obrolan real-time, dan To-dos untuk daftar tugas.

Platform ini menawarkan "Hill Charts" sebagai cara unik untuk memvisualisasikan kemajuan, menunjukkan apakah pekerjaan berada pada fase "mengidentifikasi masalah" atau "melaksanakan pekerjaan". Batasan Basecamp juga menjadi keunggulannya. Tim yang membutuhkan diagram Gantt atau izin akses yang detail akan merasa kurang, tetapi platform ini menghilangkan beban administratif bagi tim yang mengutamakan kejelasan.

Fitur terbaik Basecamp

Papan Pesan: Diskusi asinkron berformat panjang yang diorganisir berdasarkan topik, menjaga percakapan tetap dapat dicari.

Campfire chat: Obrolan grup real-time di setiap proyek untuk pertanyaan cepat.

Grafik Hill: Indikator kemajuan visual yang menunjukkan apakah pekerjaan berada pada fase pemecahan masalah atau pelaksanaan.

Kelebihan dan kekurangan Basecamp

Keuntungan:

Desain yang terfokus membantu tim tetap fokus pada pekerjaan, bukan konfigurasi alat.

Desain yang terarah mengurangi kelelahan dalam pengambilan keputusan.

Pemberitahuan otomatis meminta anggota tim untuk memberikan pembaruan, mengurangi pertemuan status.

Kekurangan:

Kustomisasi terbatas dan tidak ada diagram Gantt atau pelacakan ketergantungan lanjutan.

Izin akses relatif sederhana dibandingkan dengan alat yang difokuskan pada perusahaan.

Tim dengan hierarki proyek yang kompleks mungkin akan cepat melampaui batasnya.

Harga Basecamp

Basecamp: $16 per pengguna per bulanBasecamp Pro Unlimited: $300 per bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Basecamp

G2: 4.1/5 (5.448 ulasan)Capterra: 4.3/5 (14.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Basecamp?

Berikut ulasan G2: Yang paling saya sukai dari Basecamp adalah seberapa mulusnya alat ini membantu kami mengelola proses kerja jarak jauh. Sebagai perusahaan, Basecamp memungkinkan kami melacak semua percakapan, perencanaan, tugas, dan kemajuan proyek dengan sempurna. Alat ini sangat fungsional untuk penugasan tugas, komunikasi tim, dan pemantauan perkembangan proyek. Selain itu, antarmuka yang sederhana dan ramah pengguna memudahkan anggota tim untuk beradaptasi dengan cepat. Semua ini memfasilitasi kolaborasi dan meningkatkan efisiensi kami secara keseluruhan.

5. Notion

melalui Notion

Notion adalah ruang kerja modular yang menggabungkan dokumen, wiki, dan basis data menjadi sistem yang fleksibel. Untuk tim terdistribusi yang banyak menggunakan dokumentasi, Notion unggul dalam manajemen pengetahuan. Basis data relasionalnya memungkinkan Anda menghubungkan tugas dengan dokumen, dokumen dengan proyek, dan proyek dengan direktori tim.

Notion AI menambahkan fitur ringkasan dan tanya jawab langsung ke dalam editor. Namun, fleksibilitas Notion memerlukan pengaturan. Bagi tim yang menyukai kustomisasi, ini adalah fitur yang berguna, tetapi bagi yang ingin mulai bekerja segera, hal ini bisa terasa seperti proyek sebelum proyek dimulai.

Fitur terbaik Notion

Database relasional: Hubungkan halaman, tugas, dan database sehingga informasi tetap terhubung.

Notion AI: Ringkas dokumen panjang, buat draf, atau tanyakan pertanyaan tentang konten ruang kerja Anda.

Template fleksibel: Mulai dari template komunitas atau tim untuk wiki, pelacak proyek, dan lainnya.

Kelebihan dan kekurangan Notion

Keuntungan:

Pendekatan "kanvas kosong" yang sangat fleksibel memungkinkan tim untuk membangun ruang kerja yang tepat sesuai kebutuhan mereka.

Dokumentasi yang kuat dan kemampuan wiki sangat ideal untuk tim yang berorientasi pada pengetahuan.

Database relasional mengurangi duplikasi data

Kekurangan:

Membutuhkan waktu pengaturan yang signifikan untuk membangun ruang kerja yang fungsional.

Kinerja dapat melambat pada ruang kerja yang sangat besar.

Fitur manajemen proyek bawaan kurang kuat dibandingkan dengan alat PM khusus.

Harga Notion

Gratis Plus: $9/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Bisnis: $16/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Enterprise: Sesuai permintaan

Ulasan dan penilaian Notion

G2: 4.7/5 (6.000+ ulasan)Capterra: 4.7/5 (2.685 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Berikut ulasan G2: Saya suka Notion karena sederhana namun powerful, memungkinkan saya melakukan hampir segala hal. Setiap halaman yang saya buat sepenuhnya dapat disesuaikan, dan juga memiliki templat yang sangat berguna. Ini membantu saya tetap terorganisir dan terhubung dengan rekan tim jarak jauh saya. Kami semua menggunakannya di tempat kerja, dan ini menghemat banyak waktu dan menghindari masalah. Pengaturan awalnya sangat mudah; kami memigrasikan dokumen kami dan mulai membuat semuanya di sana dengan mudah, namun tetap menawarkan banyak fungsi yang berbeda. Saya menggunakannya setiap hari untuk berbagi dokumen, mengatur tugas, membuat catatan, bahkan merekam atau menerjemahkan panggilan saya. Notion menyegarkan dan menjaga kami semua tetap terhubung dan terorganisir di seluruh perusahaan kami yang beranggotakan sekitar 300 orang.

6. Trello

melalui Atlassian

Trello adalah papan tugas bergaya Kanban asli, kini dimiliki oleh Atlassian. Kemudahan seret dan lepasnya membuatnya menjadi salah satu alat PM paling mudah untuk diadopsi. Untuk tim terdistribusi dengan otomatisasi alur kerja yang sederhana, pendekatan visual Trello menjaga semua orang tetap sejalan tanpa perlu pelatihan.

Butler, mesin otomatisasi bawaan Trello, memungkinkan Anda membuat aturan untuk mengotomatisasi tindakan berulang. Batasan Trello adalah kedalaman. Proyek kompleks dengan ketergantungan atau pelaporan detail akan membebani metafora papan, tetapi tetap menjadi opsi ringan yang solid.

Fitur terbaik Trello

Papan Kanban: Antarmuka kartu seret-dan-lepas klasik yang membuat status tugas terlihat dengan sekilas.

Otomatisasi Butler: Buat aturan seperti “ketika kartu dipindahkan ke Done, periksa semua item” tanpa perlu menulis kode.

Tampilan Timeline dan Kalender (Premium): Visualisasikan kartu pada timeline atau kalender untuk perencanaan yang berfokus pada tenggat waktu.

Kelebihan dan kekurangan Trello

Keuntungan:

Kurva pembelajaran yang sangat rendah, sehingga sebagian besar tim dapat mulai menggunakannya segera.

Otomatisasi Butler menangani aturan kompleks untuk alat yang ringan.

Integrasi mendalam dengan ekosistem Atlassian (Jira, Confluence)

Kekurangan:

Laporan dan analitik bawaan yang terbatas

Pelacakan ketergantungan dan manajemen sumber daya sangat minimal.

Batasan papan dan otomatisasi berlaku pada paket pemula.

Harga Trello

FreeStandard: $6 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)Premium: $10 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)Enterprise: Mulai dari $17,50 per pengguna per bulan (harga bervariasi tergantung jumlah pengguna)

Ulasan dan penilaian Trello

G2: 4.4/5 (13.000+ ulasan)Capterra: 4.5/5 (23.450 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trello?

Berikut ulasan G2: Hal yang paling disukai banyak orang tentang Trello adalah kesederhanaan visual dan fleksibilitasnya. Papan bergaya Kanban memudahkan untuk mengorganisir tugas, melacak kemajuan proyek, dan berkolaborasi dengan anggota tim secara visual. Antarmuka seret dan lepas, bersama dengan papan, kartu, dan daftar yang dapat disesuaikan, memungkinkan pengguna menyesuaikan Trello dengan alur kerja spesifik mereka. Platform ini juga terintegrasi dengan banyak aplikasi pihak ketiga (seperti Slack, Google Drive, dan Jira), yang meningkatkan produktivitas dan mempermudah pengelolaan proyek.

7. Smartsheet

Smartsheet menghadirkan antarmuka bergaya spreadsheet ke manajemen proyek, sehingga familiar bagi tim yang beralih dari Excel. Fitur PM seperti diagram Gantt, otomatisasi, dan dashboard terintegrasi di dalamnya. Bagi tim terdistribusi di industri yang memerlukan kepatuhan, sertifikasi FedRAMP dan DoD Smartsheet menjadikannya pilihan yang layak. Tukarannya adalah kompleksitas. Rumus Smartsheet berbeda dengan Excel, dan fitur lanjutan memerlukan pembelian tambahan. Tim yang mengharapkan spreadsheet sederhana mungkin akan menghadapi kurva pembelajaran yang lebih curam dari yang diperkirakan. Rumus Smartsheet berbeda dengan Excel, dan fitur lanjutan memerlukan pembelian tambahan. Tim yang mengharapkan spreadsheet sederhana mungkin akan menghadapi kurva pembelajaran yang lebih curam dari yang diperkirakan. Keuntungan: Kekurangan: Pro: $10/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Business: $20/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Enterprise: Sesuai permintaan G2: 4.4/5 (23.019 ulasan)Capterra: 4.5/5 (3.471 ulasan) Berikut ulasan G2: Saya menggunakan Smartsheet setiap hari untuk pekerjaan saya untuk mencatat dan menyimpan informasi tentang ratusan pelanggan dan pesanan yang mereka buat. Smartsheet telah memberikan cara bagi tim saya untuk mengintegrasikan karyawan jarak jauh dengan bertindak sebagai pusat informasi bersama. Saya menyukai betapa mudah dan fungsionalnya lembar kerja Smartsheet. Memasukkan informasi dan melampirkan dokumen di Smartsheet telah menjadi cara paling efisien yang pernah saya gunakan untuk melacak dan mencatat informasi. Wrike ditujukan untuk tim pasar menengah dan perusahaan yang membutuhkan alur kerja tata kelola yang kuat dan verifikasi. Sistem penandaan silang Wrike memungkinkan satu tugas berada di beberapa proyek secara bersamaan, sehingga tim yang berbeda dapat melihat hasil yang sama tanpa perlu mengulang pekerjaan. Wrike AI menawarkan prediksi risiko dan ringkasan AI. Bagi tim terdistribusi yang mengelola pekerjaan kreatif, fitur proofing Wrike mendukung penandaan dan persetujuan pada lebih dari 30 format file langsung di platform. Namun, hal ini memiliki trade-off berupa kompleksitas dan biaya, karena fitur lengkap memerlukan paket berlangganan tingkat atas dan add-on. Keuntungan: Kekurangan: FreeTeam: $10/pengguna/bulanBusiness: $25/pengguna/bulanEnterprise: Sesuai permintaanPinnacle: Sesuai permintaan G2: 4.2/5 (4.519 ulasan)Capterra: 4.4/5 (2.876 ulasan) Berikut ulasan G2: Wrike adalah platform yang hebat untuk manajemen proyek, terutama untuk tim besar dan jarak jauh. Mudah dipahami dan digunakan, jauh lebih mudah daripada beberapa pesaing seperti SmartSheet. Kemampuan Wrike untuk mengontrol versi dokumen selama proses review sangat fantastis dan memungkinkan kami untuk mengulang salinan kreatif dengan lancar. Saya menggunakannya setiap hari sekarang dan tidak merindukan platform lain yang pernah saya gunakan seperti Asana atau Monday.com.

9. Zoho Projects

Zoho Projects merupakan bagian dari ekosistem Zoho yang lebih luas, sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk tim yang sudah menggunakan aplikasi Zoho lainnya. Platform ini menawarkan diagram Gantt, pelacakan masalah, lembar waktu, dan ketergantungan tugas dengan harga yang terjangkau. Untuk tim yang tersebar, platform ini dilengkapi dengan obrolan dan forum bawaan untuk diskusi asinkron. Platform ini juga mendukung pelacakan waktu dan laporan pemanfaatan sumber daya, membantu manajer dalam mengelola beban kerja. Namun, Zoho Projects bekerja paling baik dalam ekosistemnya sendiri. Tim yang tidak menggunakan produk Zoho lainnya mungkin menemukan pengalaman standalone kurang optimal dibandingkan pesaing. Tim yang tidak menggunakan produk Zoho lainnya mungkin menemukan pengalaman standalone kurang optimal dibandingkan pesaing. Keuntungan: Kekurangan: Gratis Premium: $5/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Enterprise: $10/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan) G2: 4.3/5 (528 ulasan)Capterra: 4.4/5 (500+ ulasan) Berikut ulasan G2: Saya menggunakan Zoho Projects untuk merencanakan, melacak, dan mengelola pekerjaan. Saya menyukai cara Zoho Projects mengorganisir pekerjaan melalui tugas, tonggak pencapaian, dan diagram Gantt, sehingga memudahkan untuk melacak kemajuan dan tenggat waktu dengan sekilas. Saya menghargai fitur kolaborasi seperti komentar, berbagi file, dan umpan aktivitas, yang menjaga semua informasi dalam satu tempat. Otomatisasi dan pengingat membantu mengurangi tindak lanjut manual. Ini juga mengatasi masalah seperti visibilitas tugas yang buruk, tenggat waktu yang terlewat, dan komunikasi yang tersebar dengan menjaga semua rencana proyek, tugas, garis waktu, dan diskusi di satu tempat. Saya menemukan ini praktis dan mudah digunakan, yang membantu tim saya tetap selaras dan produktif. Membuat proyek, menambahkan pengguna, dan mengatur tugas serta milestone relatif mudah dan jelas. Teamwork.com dirancang untuk tim layanan klien seperti agensi dan konsultan yang perlu melacak jam kerja yang dapat ditagih dan mengelola izin klien. Bagi tim terdistribusi yang melayani klien eksternal, fokus pada penagihan dan visibilitas klien menjadikan platform ini unik. Platform ini mencakup fitur pelacakan waktu, perencanaan beban kerja, dan penagihan secara native. Pengguna klien dapat diberikan akses terbatas ke proyek tertentu, yang berguna untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal di berbagai zona waktu. Namun, fokus layanan kliennya mungkin terasa terlalu spesifik untuk tim internal. Keuntungan: Kekurangan: Gratis: $11,99/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Tumbuh: $20,99/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Skalakan: Sesuai kebutuhan G2: 4.4/5 (1.375 ulasan)Capterra: 4.5/5 (919 ulasan) Berikut ulasan G2: Untuk hampir semua hal yang ingin saya atur atau jadwalkan dalam alur kerja saya, Teamwork memiliki fitur untuk itu. Selain itu, tim pengembangnya sangat aktif, selalu melakukan riset, menyerap umpan balik, dan menambahkan fitur baru serta perbaikan. Dan dukungan (yang sebenarnya tidak pernah saya butuhkan, tapi pernah saya gunakan untuk bertanya tentang fitur tertentu) sangat responsif, ramah, dan mudah diajak berkomunikasi. Ada ikon "Umpan Balik" di bilah alat yang dapat Anda gunakan kapan saja untuk memberikan komentar dan saran kepada tim pengembangan, yang juga saya hargai. Saya menyukainya…

7. Smartsheet

melalui Smartsheet

Smartsheet menghadirkan antarmuka bergaya spreadsheet ke manajemen proyek, sehingga familiar bagi tim yang beralih dari Excel. Fitur PM seperti diagram Gantt, otomatisasi, dan dashboard terintegrasi di dalamnya. Bagi tim terdistribusi di industri yang memerlukan kepatuhan, sertifikasi FedRAMP dan DoD Smartsheet menjadikannya pilihan yang layak.

Tukarannya adalah kompleksitas. Rumus Smartsheet berbeda dengan Excel, dan fitur lanjutan memerlukan pembelian tambahan. Tim yang mengharapkan spreadsheet sederhana mungkin akan menghadapi kurva pembelajaran yang lebih curam dari yang diperkirakan.

Fitur terbaik Smartsheet

Grid bergaya spreadsheet: Baris dan kolom yang familiar dengan rumus dan format kondisional.

Pandang Gantt dan Kalender: Visualisasikan garis waktu dan ketergantungan tanpa meninggalkan lembar kerja.

Control Center (add-on): Standarkan dan kelola portofolio proyek besar dengan templat dan pelaporan.

Kelebihan dan kekurangan Smartsheet

Keuntungan:

Antarmuka spreadsheet yang familiar memudahkan adopsi bagi tim yang sebelumnya menggunakan Excel.

Persetujuan FedRAMP dan DoD membuatnya cocok untuk kontraktor pemerintah.

Kemampuan manajemen portofolio yang kuat untuk PMO

Kekurangan:

Rumus dan fungsi berbeda dari Excel, sehingga memerlukan pembelajaran ulang.

Fitur premium memerlukan pembelian tambahan.

Kinerja dapat melambat pada lembar kerja yang sangat besar

Harga Smartsheet

Pro: $10/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Business: $20/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Enterprise: Sesuai permintaan

Ulasan dan penilaian Smartsheet

G2: 4.4/5 (23.019 ulasan)Capterra: 4.5/5 (3.471 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Smartsheet?

Berikut ulasan G2: Saya menggunakan Smartsheet setiap hari untuk pekerjaan saya untuk mencatat dan menyimpan informasi tentang ratusan pelanggan dan pesanan yang mereka buat. Smartsheet telah memberikan cara bagi tim saya untuk mengintegrasikan karyawan jarak jauh dengan bertindak sebagai pusat informasi bersama. Saya menyukai betapa mudah dan fungsionalnya lembar kerja Smartsheet. Memasukkan informasi dan melampirkan dokumen di Smartsheet telah menjadi cara paling efisien yang pernah saya gunakan untuk melacak dan mencatat informasi.

8. Wrike

melalui Wrike

Wrike ditujukan untuk tim pasar menengah dan perusahaan yang membutuhkan alur kerja tata kelola yang kuat dan verifikasi. Sistem penandaan silang Wrike memungkinkan satu tugas berada di beberapa proyek secara bersamaan, sehingga tim yang berbeda dapat melihat hasil yang sama tanpa perlu mengulang pekerjaan. Wrike AI menawarkan prediksi risiko dan ringkasan AI.

Bagi tim terdistribusi yang mengelola pekerjaan kreatif, fitur proofing Wrike mendukung penandaan dan persetujuan pada lebih dari 30 format file langsung di platform. Namun, hal ini memiliki trade-off berupa kompleksitas dan biaya, karena fitur lengkap memerlukan paket berlangganan tingkat atas dan add-on.

Fitur terbaik Wrike

Penandaan silang: Tetapkan tugas ke beberapa proyek sehingga tim yang berbeda dapat melihat pekerjaan yang sama dalam konteks masing-masing.

Pemeriksaan dan persetujuan: Tandai gambar, video, dan PDF langsung di Wrike dengan alur kerja persetujuan bawaan.

Wrike AI (Work Intelligence): Prediksi risiko berbasis AI, ringkasan, dan asisten tanya jawab.

Kelebihan dan kekurangan Wrike

Keuntungan:

Penandaan silang menghilangkan tugas ganda dan menjaga tim lintas fungsi tetap selaras.

Fitur proofing bawaan mengurangi kebutuhan akan alat tinjauan kreatif eksternal.

Kontrol perusahaan yang kuat dengan sertifikasi SOC 2 dan ISO 27001.

Kekurangan:

Fungsi penuh memerlukan beberapa add-on.

Antarmuka dapat terasa sibuk dan kompleks bagi pengguna baru.

Ketersediaan dukungan prioritas bervariasi tergantung pada paket yang dipilih.

Harga Wrike

FreeTeam: $10/pengguna/bulanBusiness: $25/pengguna/bulanEnterprise: Sesuai permintaanPinnacle: Sesuai permintaan

Ulasan dan penilaian Wrike

G2: 4.2/5 (4.519 ulasan)Capterra: 4.4/5 (2.876 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Berikut ulasan G2: Wrike adalah platform yang hebat untuk manajemen proyek, terutama untuk tim besar dan jarak jauh. Mudah dipahami dan digunakan, jauh lebih mudah daripada beberapa pesaing seperti SmartSheet. Kemampuan Wrike untuk mengontrol versi dokumen selama proses review sangat fantastis dan memungkinkan kami untuk mengulang salinan kreatif dengan lancar. Saya menggunakannya setiap hari sekarang dan tidak merindukan platform lain yang pernah saya gunakan seperti Asana atau Monday.com.

9. Zoho Projects

melalui Zoho

Zoho Projects merupakan bagian dari ekosistem Zoho yang lebih luas, sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk tim yang sudah menggunakan aplikasi Zoho lainnya. Platform ini menawarkan diagram Gantt, pelacakan masalah, lembar waktu, dan ketergantungan tugas dengan harga yang terjangkau. Untuk tim yang tersebar, platform ini dilengkapi dengan obrolan dan forum bawaan untuk diskusi asinkron.

Platform ini juga mendukung pelacakan waktu dan laporan pemanfaatan sumber daya, membantu manajer dalam mengelola beban kerja. Namun, Zoho Projects bekerja paling baik dalam ekosistemnya sendiri. Tim yang tidak menggunakan produk Zoho lainnya mungkin menemukan pengalaman standalone kurang optimal dibandingkan pesaing.

Fitur terbaik Zoho Projects

Grafik Gantt dengan ketergantungan: Visualisasikan garis waktu proyek dan hubungan tugas dengan fitur rescheduling seret dan lepas.

Lembar waktu bawaan: Catat waktu untuk tugas dan generate laporan pemanfaatan tanpa perlu menggunakan alat pihak ketiga.

Integrasi ekosistem Zoho: Hubungkan dengan mulus ke Zoho CRM, Zoho Docs, dan aplikasi Zoho lainnya.

Kelebihan dan kekurangan Zoho Projects

Keuntungan:

Pengaturan cepat memungkinkan tim kecil dan startup mulai bekerja dalam hitungan menit.

Integrasi asli dengan ekosistem Zoho mengurangi kebutuhan akan konektor eksternal.

Fitur pelacakan masalah dan lembar waktu bawaan mencakup kebutuhan umum manajemen proyek.

Kekurangan:

Pengalaman mandiri kurang optimal untuk tim yang tidak menggunakan produk Zoho lainnya.

Opsi penyesuaian dan alur kerja lanjutan terbatas.

Antarmuka pengguna (UI) terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan alat-alat modern lainnya.

Harga Zoho Projects

Gratis Premium: $5/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Enterprise: $10/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Zoho Projects

G2: 4.3/5 (528 ulasan)Capterra: 4.4/5 (500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Projects?

Berikut ulasan G2: Saya menggunakan Zoho Projects untuk merencanakan, melacak, dan mengelola pekerjaan. Saya menyukai cara Zoho Projects mengorganisir pekerjaan melalui tugas, tonggak pencapaian, dan diagram Gantt, sehingga memudahkan untuk melacak kemajuan dan tenggat waktu dengan sekilas. Saya menghargai fitur kolaborasi seperti komentar, berbagi file, dan umpan aktivitas, yang menjaga semua informasi dalam satu tempat. Otomatisasi dan pengingat membantu mengurangi tindak lanjut manual. Ini juga mengatasi masalah seperti visibilitas tugas yang buruk, tenggat waktu yang terlewat, dan komunikasi yang tersebar dengan menjaga semua rencana proyek, tugas, garis waktu, dan diskusi di satu tempat. Saya menemukan ini praktis dan mudah digunakan, yang membantu tim saya tetap selaras dan produktif. Membuat proyek, menambahkan pengguna, dan mengatur tugas serta milestone relatif mudah dan jelas.

10. Teamwork. com

Teamwork.com dirancang untuk tim layanan klien seperti agensi dan konsultan yang perlu melacak jam kerja yang dapat ditagih dan mengelola izin klien. Bagi tim terdistribusi yang melayani klien eksternal, fokus pada penagihan dan visibilitas klien menjadikan platform ini unik. Platform ini mencakup fitur pelacakan waktu, perencanaan beban kerja, dan penagihan secara native.

Pengguna klien dapat diberikan akses terbatas ke proyek tertentu, yang berguna untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal di berbagai zona waktu. Namun, fokus layanan kliennya mungkin terasa terlalu spesifik untuk tim internal.

Fitur terbaik Teamwork.com

Pelacakan waktu dan penagihan terintegrasi: Catat jam kerja yang dapat ditagih, tetapkan tarif, dan generate faktur langsung dari platform.

Izin klien: Berikan akses terbatas kepada klien eksternal ke proyek tertentu, dengan mengontrol apa yang dapat mereka lihat.

Perencanaan beban kerja: Visualisasikan kapasitas tim dan seimbangkan tugas di antara anggota tim yang tersebar.

Kelebihan dan kekurangan Teamwork.com

Keuntungan:

Dirancang khusus untuk tim layanan klien dengan fitur penagihan dan kontrol akses klien.

Pelacakan waktu terintegrasi secara mendalam, sehingga pengelolaan jam kerja yang dapat ditagih menjadi lebih lancar.

Pandang beban kerja membantu manajer menyeimbangkan tugas-tugas.

Kekurangan:

Fokus pada layanan klien mungkin terasa berlebihan untuk tim internal.

Antarmuka dapat terasa berantakan dengan fitur-fitur yang tidak diperlukan oleh tim non-agen.

Beberapa pengguna melaporkan adanya kurva pembelajaran saat mengatur templat proyek.

Harga Teamwork.com

Gratis: $11,99/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Tumbuh: $20,99/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Skalakan: Sesuai kebutuhan

Ulasan dan penilaian Teamwork.com

G2: 4.4/5 (1.375 ulasan)Capterra: 4.5/5 (919 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Teamwork.com?

Berikut ulasan G2: Untuk hampir semua hal yang ingin saya atur atau jadwalkan dalam alur kerja saya, Teamwork memiliki fitur untuk itu. Selain itu, tim pengembangnya sangat aktif, selalu melakukan riset, menyerap umpan balik, dan menambahkan fitur baru serta perbaikan. Dan dukungan (yang sebenarnya tidak pernah saya butuhkan, tapi pernah saya gunakan untuk bertanya tentang fitur tertentu) sangat responsif, ramah, dan mudah diajak berkomunikasi. Ada ikon "Umpan Balik" di bilah alat yang dapat Anda gunakan kapan saja untuk memberikan komentar dan saran kepada tim pengembangan, yang juga saya hargai. Saya menyukainya…

Memilih perangkat lunak manajemen proyek untuk tim yang tersebar tidak hanya tentang fitur—tetapi juga tentang mengurangi gesekan. Setiap integrasi yang Anda tambahkan adalah potensi titik kegagalan dan tempat di mana konteks bisa hilang. Alat terbaik untuk tim jarak jauh mengintegrasikan tugas, dokumen, obrolan, dan pelaporan ke dalam satu ruang kerja sehingga tim Anda dapat fokus pada pekerjaan itu sendiri.

Prioritaskan fitur bawaan daripada daftar integrasi yang panjang. Tanyakan apakah platform tersebut dapat menangani kebutuhan dokumentasi, komunikasi, dan pelaporan Anda tanpa perlu menambahkan fitur tambahan. Tujuannya adalah memiliki satu sumber kebenaran di mana setiap percakapan, dokumen, dan tugas berada dalam satu tempat dengan konteks yang lengkap. Itulah cara tim terdistribusi bergerak lebih cepat—bukan dengan menambahkan lebih banyak alat, tetapi dengan membutuhkan lebih sedikit.

Siap melihat apa yang dapat dilakukan oleh ruang kerja terintegrasi sejati untuk tim Anda? Mulailah secara gratis dengan ClickUp hari ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Cari fitur dokumen bawaan, obrolan terintegrasi dengan tugas, pelacakan waktu, dasbor pelaporan, dan bantuan AI—semua dalam satu platform. Ketika fitur-fitur ini terintegrasi secara native, Anda menghindari masalah sinkronisasi dan menjaga konteks tim Anda tetap terpusat di satu tempat.

Platform all-in-one mengintegrasikan tugas, dokumen, obrolan, dan pelaporan dengan data dan izin yang terpadu. Alat yang bergantung pada integrasi mengalirkan data melalui konektor eksternal, yang dapat menyebabkan kegagalan sinkronisasi dan konteks yang terfragmentasi.

Ya. Ketika perangkat lunak PM Anda dilengkapi dengan dokumen bawaan, obrolan asinkron, pelacakan waktu, dan dasbor, tim Anda dapat menggunakan alat kolaborasi online untuk berkomunikasi, berbagi file, dan melacak pekerjaan tanpa perlu berganti konteks.

Semakin sedikit titik akses berarti semakin sedikit permukaan serangan. Fitur bawaan menjaga data tetap dalam batas keamanan platform tunggal, memudahkan audit kepatuhan, dan mengurangi risiko kebocoran data.