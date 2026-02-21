Jika CRM Anda aktif dan berfungsi, mengapa terkadang terasa seolah-olah tim Anda menghabiskan waktu untuk memasukkan data?

Itulah masalah yang seharusnya diselesaikan oleh otomatisasi CRM. Tim penjualan seharusnya fokus pada penjualan, tim dukungan seharusnya menyelesaikan kasus, dan tim operasional seharusnya meningkatkan sistem. Bukan menyalin catatan ke kolom, menulis ulang email tindak lanjut yang sama, atau mengejar pembaruan di seluruh catatan.

Inilah yang menjadi tujuan Salesforce Einstein Copilot.

Dalam panduan ini, kami akan memandu Anda melalui cara menggunakan Salesforce Einstein Copilot untuk otomatisasi CRM, termasuk kasus penggunaan dan pengaturannya.

Apa itu Salesforce Einstein Copilot?

Salesforce Einstein Copilot (sekarang Agentforce) adalah asisten AI percakapan Salesforce untuk pekerjaan CRM—dibangun untuk menjawab pertanyaan, menghasilkan konten, dan mengambil tindakan di dalam aplikasi Salesforce menggunakan perintah bahasa alami. Ini dirancang untuk tim penjualan, layanan, dan pemasaran yang lelah menghabiskan hari-hari mereka untuk pembaruan CRM manual.

🌼 Tahukah Anda: Sekitar 64% perusahaan yang berinvestasi dalam AI untuk CRM melaporkan bahwa mereka melihat ROI yang terukur dalam tahun pertama, artinya alat-alat ini sering kali memberikan hasil cepat ketika diintegrasikan dengan alur kerja nyata seperti penilaian prospek, peramalan, dan tindak lanjut.

Bagaimana Einstein Copilot Bekerja untuk Otomatisasi CRM

Secara umum, Einstein Copilot bekerja dengan tiga langkah utama:

Anda memasukkan perintah: Anda mengajukan pertanyaan atau memberikan perintah dalam Anda mengajukan pertanyaan atau memberikan perintah dalam bahasa Inggris yang sederhana , seperti yang Anda lakukan kepada rekan kerja. Misalnya, ‘Buat draf email untuk Jane Doe tentang perpanjangan kontraknya’ Copilot memahami niat Anda: AI menganalisis permintaan Anda untuk memahami apa yang ingin Anda capai. Kemudian, ia mengidentifikasi tindakan spesifik yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Copilot memproses permintaan dan menjalankannya: Ia mengambil konteks relevan dari data dan metadata Salesforce Anda (dan, saat terhubung, Data Cloud atau sumber lain), lalu menjalankan tindakan yang diminta.

Dalam konteks yang lebih jelas, dua konsep utama yang membuatnya berfungsi adalah grounding dan actions. Artinya:

Dasar: Einstein Copilot didasarkan pada data spesifik organisasi Anda—akun, kontak, dan peluang Anda di dalam Salesforce Data Cloud. Hal ini memastikan jawaban yang diberikan relevan dan akurat untuk bisnis Anda.

Aksi: Ini adalah keterampilan yang sudah dibangun sebelumnya yang dapat digunakan Copilot, seperti ‘ringkas akun’ atau ‘perbarui peluang’. Copilot bahkan dapat menggabungkan beberapa aksi untuk menangani permintaan yang lebih kompleks, sambil tetap menghormati keamanan data dan izin pengguna Anda melalui lapisan kepercayaan Salesforce.

Fitur Utama Einstein Copilot untuk Otomatisasi CRM

Sekarang setelah Anda tahu cara kerjanya, mari kita lihat jenis-jenis pekerjaan manual spesifik yang dapat diotomatisasi.

Perpustakaan tindakan dan eksekusi multi-langkah: Einstein Copilot dapat memicu tindakan yang sudah dibangun sebelumnya seperti merangkum catatan, memperbarui bidang, membuat tindak lanjut, dan juga dapat menggabungkan beberapa tindakan untuk menyelesaikan permintaan.

Otomatisasi berbasis Flow: Untuk otomatisasi CRM, Anda dapat mengintegrasikan otomatisasi Salesforce Flow ke dalam pengalaman Copilot menggunakan tindakan agen. Artinya, Copilot dapat menjalankan logika proses yang sama yang sudah Anda gunakan untuk pengalihan, persetujuan, pembaruan data, dan pembuatan tindak lanjut, tetapi diinisiasi melalui perintah bahasa alami untuk Untuk otomatisasi CRM, Anda dapat mengintegrasikan otomatisasi Salesforce Flow ke dalam pengalaman Copilot menggunakan tindakan agen. Artinya, Copilot dapat menjalankan logika proses yang sama yang sudah Anda gunakan untuk pengalihan, persetujuan, pembaruan data, dan pembuatan tindak lanjut, tetapi diinisiasi melalui perintah bahasa alami untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang

Topik khusus yang sesuai dengan alur kerja Anda: Administrator dapat menyesuaikan asisten ini dengan proses bisnis spesifik dengan mendefinisikan topik khusus beserta instruksi yang tepat dan tindakan yang terkait dengan topik tersebut.

Batasan keamanan untuk otomatisasi: Lapisan Kepercayaan Einstein berfungsi sebagai lapisan keamanan di sekitar kecerdasan buatan generatif, termasuk tidak menyimpan data dengan penyedia model eksternal, mekanisme perlindungan data seperti penyamaran, serta pencatatan atau pemantauan interaksi.

📮ClickUp Insight: 30% pekerja percaya bahwa otomatisasi dapat menghemat 1–2 jam per minggu, sementara 19% memperkirakan hal itu dapat membebaskan 3–5 jam untuk pekerjaan yang mendalam dan terfokus. Bahkan penghematan waktu yang kecil pun bisa berakumulasi: hanya dua jam yang dihemat setiap minggu setara dengan lebih dari 100 jam per tahun—waktu yang dapat dialokasikan untuk kreativitas, pemikiran strategis, atau pengembangan pribadi. 💯 Dengan AI Agents dan ClickUp Brain dari ClickUp, Anda dapat mengotomatisasi alur kerja, menghasilkan pembaruan proyek, dan mengubah catatan rapat menjadi langkah-langkah tindakan yang dapat dilaksanakan—semua dalam satu platform. Tidak perlu alat tambahan atau integrasi—ClickUp menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan hari kerja Anda dalam satu tempat. 💫 Hasil Nyata: RevPartners berhasil mengurangi 50% biaya SaaS mereka dengan menggabungkan tiga alat ke dalam ClickUp—mendapatkan platform terpadu dengan fitur lebih banyak, kolaborasi yang lebih erat, dan sumber kebenaran tunggal yang lebih mudah dikelola dan diskalakan.

Cara Mengatur Einstein Copilot di Salesforce

Memulai dengan alat baru bisa terasa menakutkan, jadi biarkan kami memandu Anda melalui proses pengaturan Einstein Copilot.

Namun, pastikan Anda memiliki semua yang Anda butuhkan terlebih dahulu.

🎯 Daftar Persyaratan: Salesforce Enterprise, Unlimited, atau Developer Edition

Izin Administrator Sistem atau akses pengaturan yang didelegasikan

Data Cloud diaktifkan untuk penguatan dasar data yang lebih baik.

Einstein Trust Layer telah dikonfigurasi

Setelah Anda memastikan persyaratan prasyarat terpenuhi, mulailah proses pengaturan.

Langkah 1: Dari organisasi Salesforce Anda, temukan halaman ‘Setup’

Langkah 2: Gunakan kotak Pencarian Cepat untuk mencari ‘Einstein Copilot’ dan buka halaman pengaturannya.

Langkah 3: Sekarang, aktifkan fitur ini untuk organisasi Anda. Ini adalah tombol utama yang mengaktifkan asisten.

Langkah 4: Tentukan siapa yang berhak menggunakan Copilot. Anda dapat memberikan izin kepada profil pengguna tertentu atau membuat set izin khusus untuk memberikan akses.

Langkah 5: Di pembuat perintah, Anda kini dapat menyesuaikan cara Copilot merespons. Bahkan, Anda dapat membuat perintah kustom yang menggunakan terminologi perusahaan Anda dan sesuai dengan proses bisnis spesifik Anda.

Langkah 6: Sebelum menerapkan Copilot di seluruh organisasi Anda, selalu uji coba di lingkungan sandbox. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta menyempurnakan perintah Anda tanpa memengaruhi data langsung.

Langkah 7: Setelah pengujian berhasil, deploy Copilot ke lingkungan produksi Anda. Kumpulkan umpan balik dari pengguna Anda dan terus tambahkan tindakan kustom serta sempurnakan perintah untuk membuat asisten ini semakin berguna seiring waktu.

Kasus Penggunaan Einstein Copilot untuk Otomatisasi CRM

Einstein Copilot memberikan nilai tertinggi ketika diterapkan pada alur kerja harian tim Anda.

Meskipun fitur-fiturnya sudah mengesankan, nilainya terletak pada cara mereka mengatasi masalah spesifik dan berulang yang menghambat setiap departemen. Tim yang berbeda dapat menggunakannya dengan cara berikut. 👇

Tim penjualan

Di sini, AI dapat membantu mengurangi waktu yang dihabiskan oleh tim penjualan untuk pemeliharaan CRM dan entri data dengan merangkum akun dan peluang, mencatat hasil panggilan, dan mengubah langkah selanjutnya menjadi pembaruan. Selain itu, AI mempercepat pengiriman email tindak lanjut yang mencerminkan konteks kesepakatan dan riwayat pelanggan, sehingga upaya pemasaran tetap relevan.

Tim Keuangan

Einstein Copilot dapat merangkum detail prospek dari interaksi sebelumnya, mengidentifikasi bidang kepatuhan yang hilang, dan mengusulkan jalur tindak lanjut yang sesuai. Ia dapat menyusun pesan pemasaran yang merujuk pada tujuan yang dinyatakan klien, preferensi risiko, dan kelayakan produk. Bagi penasihat dan tim penjualan internal, ia juga merekomendasikan tindakan selanjutnya yang paling relevan (jadwalkan panggilan kesesuaian, minta dokumen, atau arahkan ke spesialis berlisensi) berdasarkan konteks CRM.

Tim Ritel dan eCommerce

AI ini menggunakan sinyal seperti perilaku keranjang belanja, obrolan layanan, dan riwayat pesanan untuk mengidentifikasi pembeli yang paling mungkin melakukan konversi. Dengan konteks tersebut, tindak lanjut dapat merujuk pada produk yang dilihat, ketersediaan, dan batasan pengiriman. Di sisi layanan, garis waktu pesanan dan alasan pengembalian dirangkum sebelum perwakilan layanan membalas. Hal ini memudahkan penyampaian solusi yang sesuai dengan kebijakan dalam jumlah pesan yang lebih sedikit.

Tim perjalanan dan perhotelan

Copilot mengorganisir keluhan dengan mengekstrak detail pemesanan dan mengklasifikasikan jenis masalah. Dengan ringkasan kasus yang ringkas, eskalasi menjadi lebih mudah bagi tim front desk dan dukungan. Rekomendasi pemulihan dapat disesuaikan dengan aturan tingkatan loyalitas yang disimpan dalam profil tamu. Upaya penjualan tambahan tetap relevan, karena add-on disarankan berdasarkan riwayat perjalanan dan tujuan perjalanan.

Batasan Penggunaan Einstein Copilot untuk Otomatisasi CRM

Tidak ada alat yang sempurna, dan penting untuk memahami batasan Einstein Copilot agar dapat menetapkan ekspektasi yang realistis. Memahami batasan ini membantu Anda merencanakan implementasi yang lebih efektif dan menghindari frustrasi.

Ketergantungan kualitas data: Einstein Copilot hanya sebaik data yang ada di organisasi Salesforce Anda. Jika Einstein Copilot hanya sebaik data yang ada di organisasi Salesforce Anda. Jika kualitas data Anda buruk—dengan catatan yang tidak lengkap, usang, atau tidak akurat—tanggapan AI akan terlalu

Ketergantungan pada ekosistem Salesforce: Alat ini dirancang untuk beroperasi secara eksklusif dalam ekosistem Salesforce. Hal ini sangat berguna untuk tugas-tugas di dalam CRM, tetapi menimbulkan kelemahan saat pekerjaan meluas ke platform lain seperti alat manajemen proyek atau aplikasi komunikasi.

Tindakan kustom memerlukan konfigurasi: Tindakan yang sudah dibangun sebelumnya berguna, tetapi untuk mengotomatisasi alur kerja unik perusahaan Anda, seorang admin perlu meluangkan waktu untuk membangun dan mengonfigurasi tindakan kustom.

Pertimbangan lisensi: Einstein Copilot umumnya merupakan produk tambahan, yang berarti kemungkinan besar memerlukan investasi tambahan di atas lisensi Salesforce standar Anda.

Alternatif untuk Einstein Copilot untuk mengotomatisasi alur kerja CRM Anda

AI yang terintegrasi dengan CRM memang membantu di dalam Salesforce, tetapi alur kerja Anda jarang berakhir di sana. Saat sebuah kesepakatan ditutup, langkah-langkah berikutnya meluas ke onboarding, implementasi, keuangan, dan dukungan di berbagai alat lain.

Dan di situlah penyebaran pekerjaan mulai menumpuk. Tim mulai beralih antar aplikasi hanya untuk menemukan detail pelanggan terbaru, catatan serah terima, dan pemilik tindakan selanjutnya.

Kenalkan ClickUp, sebuah Ruang Kerja AI Terintegrasi, yang mengatasi hal ini dengan menggabungkan tugas, dokumen, percakapan, pelaporan, dan AI dalam satu platform, sehingga aktivitas CRM dapat memicu dan melacak pekerjaan yang terjadi di tempat lain.

Sebagai permulaan, Anda dapat menggunakan perangkat lunak CRM ClickUp untuk membangun sistem yang fleksibel untuk mengelola kontak, akun, dan transaksi di dalam ruang kerja yang sama tempat eksekusi Anda sudah berlangsung. Perangkat lunak ini dirancang untuk memungkinkan Anda menyimpan data pelanggan, menghubungkannya langsung dengan tugas dan dokumen, serta mengotomatisasi tindak lanjut dan pembaruan transaksi—dengan AI yang terintegrasi di atasnya.

Kelola kontak, akun, dan transaksi di ruang kerja eksekusi Anda dengan perangkat lunak CRM ClickUp

Sekarang, mari kita uraikan secara rinci apa saja yang termasuk dalam pengaturan CRM ini:

Ubah keberhasilan CRM menjadi serah terima yang jelas dengan ClickUp Brain

Gunakan ClickUp Brain untuk mengubah kemenangan menjadi serah terima yang siap diintegrasikan ke dalam ruang kerja Anda.

Brain bekerja dengan konteks yang sudah tercatat di ClickUp, termasuk Tugas dan Dokumen, dan dapat merangkum percakapan panjang, menyusun pembaruan, serta membantu merumuskan langkah selanjutnya tanpa kehilangan detail apa pun.

Ubah kemenangan menjadi serah terima yang siap untuk onboarding dengan merangkum konteks dan menyusun langkah selanjutnya menggunakan ClickUp Brain

Misalnya, buka tugas handoff dan ketik @My Brain untuk menghasilkan ringkasan pribadi tentang konteks pelanggan, catatan ruang lingkup, risiko, dan pertanyaan terbuka, lalu tempelkan ke dalam thread untuk tim.

ClickUp Brain juga mendukung pembuatan subtugas langsung di ClickUp, membantu membagi proses serah terima menjadi pekerjaan yang dapat dilacak dan dikelola sejak kesepakatan dikonfirmasi.

🚀 Keunggulan ClickUp: Gunakan ClickUp Brain MAX sebagai asisten desktop AI Anda! Buka Brain MAX dan jalankan satu perintah yang mengambil data dari ClickUp, aplikasi terhubung Anda, dan web, lalu gunakan Talk-to-Text untuk mencatat langkah selanjutnya saat Anda berbicara. ​​ Jika Anda menggunakan ekstensi Chrome, pin ekstensi tersebut dan pastikan Brain MAX tetap tersedia di panel samping saat Anda membaca catatan CRM atau artikel bantuan. Hal ini memudahkan Anda untuk merangkum apa yang Anda lihat dan mencatat tindakan yang perlu dilakukan tanpa perlu meninggalkan halaman.

Lakukan tindak lanjut secara otomatis dengan ClickUp Super Agents dan ClickUp Automations.

ClickUp Super Agents mengelola proses multi-langkah yang dimulai saat aktivitas CRM terjadi. Mereka adalah rekan kerja AI Anda (seperti rekan kerja manusia yang unik) yang menangani tindak lanjut rutin, permintaan masuk, dan penugasan tugas — semuanya secara kontekstual.

Dan bagian terbaiknya, Anda dapat mengonfigurasi agen-agen ini sesuai kebutuhan Anda, dengan instruksi, pemicu, alat, dan pengetahuan, untuk memastikan mereka tetap konsisten dengan proses Anda.

Tangani alur kerja yang rumit dengan ClickUp Super Agents

Gabungkan dengan ClickUp Automations untuk membuat proses Anda semakin lancar. Automations dapat memperbarui status, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan mengarahkan tugas melalui tahap yang tepat seiring berjalannya pekerjaan.

Perbarui status, tetapkan tanggal jatuh tempo, dan alihkan pekerjaan melalui tahap-tahap dengan ClickUp Automations

Misalnya, ketika tugas onboarding berpindah ke ‘Siap Dimulai’, otomatisasi dapat meluncurkan Super Agent.

Agen dapat mengumpulkan konteks pelanggan terbaru dari dokumen dan riwayat tugas, menyusun ringkasan awal, membuat subtugas yang diperlukan untuk implementasi dan keuangan, serta menandai pemilik yang tepat untuk tinjauan. Hal ini memberikan alur kerja yang konsisten yang dapat diskalakan untuk setiap pelanggan baru, bahkan saat tim sedang sibuk.

⚡Arsip template: Gunakan Template CRM Lanjutan ClickUp jika Anda ingin proses kompleks ditangani untuk Anda! Gunakan template ini untuk mendapatkan struktur CRM lengkap secara langsung, termasuk 22 Status Kustom ClickUp dan Bidang Kustom ClickUp yang siap CRM seperti Industri dan Jabatan. Template ini tetap ringan dalam penggunaan sehari-hari sambil tetap mendukung segmentasi yang lebih mendalam dan alur kerja tindak lanjut saat Anda membutuhkan detail lebih lanjut.

Dapatkan laporan yang didukung AI langsung di dalam Dashboard ClickUp.

Gunakan AI Cards untuk menambahkan laporan yang didukung AI langsung ke dashboard ClickUp Anda. Kartu-kartu ini memberikan tempat khusus untuk menjalankan perintah AI terhadap data kerja di ruang kerja Anda, lalu menampilkan hasilnya secara bersamaan dengan metrik yang sudah ada.

Dengan kartu dan dasbor yang didukung AI dari ClickUp, wawasan yang Anda butuhkan selalu tersedia.

Opsi paling fleksibel adalah kartu AI Brain, yang memungkinkan Anda menjalankan prompt kustom. Anda dapat merumuskan prompt seputar operasi CRM, seperti ‘Ringkas kesepakatan baru minggu ini dan daftar tugas selanjutnya berdasarkan pemilik,’ atau ‘Tampilkan serah terima akun yang tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan tandai yang berisiko.’

Bangun Otomatisasi CRM yang Sebenarnya Digunakan Tim Anda dengan ClickUp

Asisten AI seperti Einstein Copilot dapat mengurangi beban tugas CRM Anda secara signifikan. Namun, tim yang mendapatkan manfaat terbesar melakukan satu hal dengan baik: mereka memperlakukan otomatisasi sebagai alur kerja.

Artinya, data yang bersih, aturan yang jelas, dan kebiasaan prompting yang konsisten di seluruh tim. Karena tujuan bukan "lebih banyak AI." Tujuannya adalah lebih sedikit klik dan lebih banyak waktu untuk pelanggan.

Ketika Anda ingin otomatisasi mencapai CRM Anda dan melampauinya, pilihlah ClickUp. Catat proses dan panduan kerja dalam dokumen, lacak pelaksanaan dalam tugas, dan gunakan AI untuk memantau kemajuan. Dan kemudian, tambahkan otomatisasi dan integrasi ke dalam campuran!

Mulai secara gratis dengan ClickUp dan ubah otomatisasi CRM menjadi sistem yang dapat dijalankan oleh tim Anda. ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Einstein Copilot dirancang khusus untuk data dan alur kerja Salesforce CRM, sementara Microsoft Copilot beroperasi di seluruh aplikasi Microsoft 365 seperti Outlook dan Teams. Pilihan yang tepat tergantung pada di mana data kritis dan pekerjaan harian tim Anda berada.

Einstein Copilot beroperasi di dalam platform Salesforce, tetapi Anda dapat menghubungkan Salesforce dengan alat manajemen proyek seperti ClickUp menggunakan integrasi bawaan. Hal ini memungkinkan Anda menyinkronkan data CRM dengan alur kerja proyek Anda, memberikan tim visibilitas atas catatan pelanggan dan pekerjaan yang sedang dilakukan.

Biaya Einstein Copilot bervariasi tergantung pada edisi Salesforce dan biasanya ditawarkan sebagai lisensi tambahan. Untuk harga yang paling akurat, Anda sebaiknya menghubungi Salesforce langsung untuk mendapatkan penawaran berdasarkan konfigurasi spesifik organisasi Anda dan jumlah pengguna.

Batasan utama termasuk ketergantungan pada data berkualitas tinggi di dalam organisasi Salesforce Anda dan fakta bahwa fitur ini hanya berfungsi di dalam ekosistem Salesforce. Selain itu, mengotomatisasi proses bisnis unik memerlukan konfigurasi admin untuk tindakan kustom.