10 Alternatif Terbaik Taiga pada Tahun 2026

Sebagian besar tim Agile menghadapi kendala yang sama dengan Taiga: apa yang awalnya merupakan alat ringan dan ramah pengembang menjadi beban pemeliharaan saat Anda membutuhkan integrasi perusahaan, visibilitas lintas fungsi, atau alur kerja bertenaga AI yang tidak memerlukan keahlian DevOps untuk diimplementasikan—terutama kritis sekarang karena 84% organisasi Agile telah mengadopsi AI.

Panduan ini menguraikan 10 alternatif Taiga. Anda akan menemukan platform all-in-one seperti ClickUp yang menghilangkan penyebaran alat, serta opsi khusus seperti Jira untuk fungsionalitas Scrum yang mendalam. Tujuannya adalah membantu Anda menemukan solusi yang tepat sesuai kebutuhan tim Anda—bukan hanya apa yang berhasil saat Anda masih lima insinyur di garasi.

Alternatif Taiga Sekilas

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Tim yang menginginkan ruang kerja all-in-one yang didukung AI untuk menggantikan berbagai alat. ClickUp Brain, Sprints, Automations, 15+ Views, Docs, Chat Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. monday. com Tim yang membutuhkan papan visual dan adopsi lintas fungsi yang cepat Papan yang dapat disesuaikan, otomatisasi tanpa kode, dan tampilan multi-layar. Paket mulai dari $12 per pengguna per bulan. Jira Tim pengembangan perangkat lunak yang menjalankan sprint Agile terstruktur Papan Scrum/Kanban, JQL, lebih dari 5.700 aplikasi di Marketplace. Gratis; Paket berbayar mulai dari $8,15 per pengguna per bulan. Asana Tim lintas fungsi yang membutuhkan visibilitas portofolio dan alur kerja AI. Work Graph, AI Studio, Portfolios, Workload Gratis; Paket berbayar mulai dari $10,99 per pengguna per bulan. Trello Tim yang menginginkan papan Kanban sederhana dengan pengaturan minimal. Papan seret dan lepas, otomatisasi Butler, Power-Ups Gratis; Paket berbayar mulai dari $5 per pengguna per bulan Wrike Tim perusahaan yang memerlukan tata kelola, pelaporan, dan kontrol proyek tingkat lanjut. Work Intelligence AI, Peta Jalan Lanjutan, Verifikasi Paket mulai dari $9,80 per pengguna per bulan. Notion Tim yang menggabungkan dokumentasi, wiki, dan pelacakan tugas ringan. Database relasional, Notion AI, templat fleksibel Gratis; Paket berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan. Zoho Projects Tim yang sudah menggunakan ekosistem Zoho Diagram Gantt, Pelacakan Waktu, Integrasi Zoho asli Rencana berbayar mulai dari $5 per pengguna per bulan Smartsheet Tim yang terbiasa dengan spreadsheet di industri yang diatur atau kompleks Antarmuka berbasis grid, Pusat Kontrol, Sertifikasi Kepatuhan Paket mulai dari $9 per pengguna per bulan. Basecamp Tim jarak jauh yang menginginkan komunikasi asinkron yang sederhana dan pelacakan proyek yang ringan. Papan Pesan, Pemeriksaan, Grafik Hill Paket mulai dari $15 per pengguna per bulan.

Mengapa Memilih Alternatif Taiga?

Taiga adalah alat manajemen proyek open-source yang dirancang untuk tim Agile yang menjalankan alur kerja Scrum atau Kanban. Alat ini menjadi favorit di kalangan pengembang yang menginginkan solusi self-hosted tanpa biaya lisensi. Namun, seiring pertumbuhan tim Anda atau kompleksitas proyek yang meningkat, Anda mungkin mulai melihat beberapa kelemahan mulai muncul.

Mungkin Anda bosan dengan perawatan teknis yang diperlukan untuk alat yang dihosting sendiri. Atau mungkin tim pemasaran dan desain Anda merasa antarmuka perangkat lunak Taiga terlalu kaku dan berfokus pada pengembang untuk alur kerja kreatif mereka. Gesekan ini menyebabkan tim membuat sistem mereka sendiri di alat lain, menyebabkan silo informasi dan membuatnya tidak mungkin untuk melihat gambaran keseluruhan.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang umumnya mendorong pencarian alternatif Taiga:

Kesenjangan integrasi: Taiga tidak terintegrasi secara native dengan banyak alat bisnis populer, memaksa Anda untuk melakukan entri data manual dan solusi alternatif yang memakan waktu.

Tantangan skalabilitas: Tanggung jawab menghosting sendiri memerlukan sumber daya teknis dan pemeliharaan yang banyak tim yang sedang berkembang tidak dapat menyediakan.

Kedalaman fitur terbatas: Anda membutuhkan lebih dari sekadar papan dasar. Laporan canggih, Anda membutuhkan lebih dari sekadar papan dasar. Laporan canggih, manajemen sumber daya , dan fitur bertenaga AI kini menjadi esensial, dan model open-source Taiga tertinggal.

Kolaborasi antar tim yang buruk: Ketika tim non-pengembang tidak dapat dengan mudah menggunakan alat proyek utama, mereka berhenti menggunakannya. Hal ini mendorong komunikasi ke aplikasi lain dan membuat keselarasan yang sejati menjadi perjuangan yang terus-menerus.

Pilihan alternatif yang tepat bergantung pada ukuran tim dan tingkat kenyamanan teknis tim Anda. Hal ini juga bergantung pada apakah Anda ingin menghindari penyebaran alat—fragmentasi pekerjaan di berbagai alat yang terputus-putus, yang kini memengaruhi perusahaan yang menggunakan 101 aplikasi SaaS berbeda —dengan ruang kerja all-in-one atau hanya membutuhkan alat khusus yang lebih ramah pengguna.

1 dari 4 karyawan menggunakan empat atau lebih alat hanya untuk membangun konteks di tempat kerja. Rincian penting mungkin tersembunyi dalam email, dijelaskan dalam thread Slack, dan didokumentasikan dalam alat terpisah, memaksa tim untuk membuang waktu mencari informasi daripada menyelesaikan pekerjaan. ClickUp mengintegrasikan seluruh alur kerja Anda ke dalam satu platform terpadu. Dengan fitur seperti ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs, dan ClickUp Brain, semuanya tetap terhubung, sinkron, dan dapat diakses secara instan. Tim dapat menghemat 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang.

Alternatif Taiga Terbaik yang Dapat Digunakan

Setiap alat di bawah ini mengatasi masalah spesifik yang membuat tim menjauhi Taiga. io. Kami telah mengelompokkannya berdasarkan kekuatan inti mereka sehingga Anda dapat dengan cepat menemukan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Dapatkan gambaran komprehensif tentang rencana pengembangan Anda dengan ClickUp

Apakah Anda meninggalkan Taiga karena bosan dengan pekerjaan yang tersebar di berbagai aplikasi? Tugas Anda ada di satu tempat, dokumen di tempat lain, dan percakapan tim di tempat ketiga. Penyebaran konteks ini —ketika tim menghabiskan berjam-jam mencari informasi di aplikasi yang terputus-putus—berarti Anda menghabiskan lebih banyak waktu mencari informasi daripada bekerja, dan ini sangat merugikan produktivitas, dengan 70% karyawan menghabiskan lebih dari satu jam untuk mencari satu potong informasi.

Hilangkan kekacauan ini dan integrasikan manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi tim Anda ke dalam satu platform dengan ClickUp, platform Converged AI Workspace pertama di dunia — sebuah platform terpadu di mana proyek, dokumen, dan percakapan beroperasi bersama dengan AI kontekstual yang tertanam sebagai lapisan kecerdasan. Dirancang untuk menggantikan berbagai alat dengan mengintegrasikan manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi tim ke dalam satu platform. Alih-alih membayar dan mengelola aplikasi terpisah, Anda mendapatkan satu lingkungan terpadu di mana semua pekerjaan Anda berada dan terhubung.

Beralih dari Penyebaran Pekerjaan ke Konvergensi dengan ClickUp

Hentikan pemborosan waktu pada pembaruan status manual dan mencari-cari di thread komentar. Dapatkan asisten AI yang memahami seluruh ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain. Anda dapat meminta Brain untuk merangkum aktivitas tugas, menghasilkan ringkasan proyek, atau menjawab pertanyaan tentang hambatan. Karena terintegrasi di mana-mana, Anda cukup @sebutkan Brain dalam tugas atau pesan Chat untuk mendapatkan respons instan yang memahami konteks, diambil dari proyek Anda yang sebenarnya.

@Brain akan membalas komentar atau pesan Anda dengan balasan berurutan.

Bagi tim yang membutuhkan fitur Agile yang kuat, kelola seluruh siklus pengembangan Anda dengan ClickUp Sprints. Anda dapat membuat folder Sprint khusus, mengelola backlog, dan menggunakan Sprint Points untuk memperkirakan upaya. Visualisasikan kemajuan tim Anda dengan grafik Velocity yang melacak rata-rata pekerjaan yang diselesaikan selama beberapa sprint, membantu Anda merencanakan dengan lebih akurat.

Kelola sprint pengembangan dan backlog dengan ClickUp Sprints

ClickUp Super Agents beroperasi di tingkat ruang kerja, memantau secara terus-menerus proyek, aktivitas, dan sinyal di seluruh lingkungan Anda. Dalam tampilan ini, Super Agent menganalisis data sprint, mendeteksi risiko seperti prioritas yang terlambat, dan menampilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti tanpa pelacakan manual. Alih-alih hanya melaporkan, ia secara proaktif menyarankan langkah selanjutnya seperti membuat agenda atau fokus tim pada pekerjaan dengan dampak tertinggi.

Dan Anda akhirnya bisa menghilangkan pekerjaan manual yang membosankan. Buat aturan alur kerja tanpa kode dengan pemicu dan tindakan sederhana menggunakan ClickUp Automations. Misalnya, Anda dapat menetapkan aturan untuk secara otomatis mengubah status tugas saat tanggal jatuh tempo tiba atau menugaskan tugas baru ke orang tertentu saat tugas tersebut dibuat.

Fitur terbaik ClickUp

ClickUp Brain: Dapatkan ringkasan tugas yang didukung AI, buat laporan, dan jawab pertanyaan dengan konteks dari tugas, dokumen, dan percakapan Anda menggunakan asisten AI ini yang terintegrasi di seluruh ruang kerja Anda.

ClickUp Sprints: Rencanakan dan laksanakan sprint dengan fitur khusus untuk manajemen backlog, perencanaan sprint, dan pelacakan kecepatan, serta gunakan Sprint Points untuk memperkirakan upaya dan memantau kapasitas tim.

ClickUp Automations: Otomatiskan pekerjaan rutin seperti mengubah status, menugaskan tugas, atau memposting komentar untuk menghemat waktu menggunakan pembuat pemicu dan tindakan tanpa kode yang sederhana.

15+ Tampilan: Melampaui papan dasar. Visualisasikan pekerjaan Anda dengan lebih dari 15 opsi berbeda, termasuk Melampaui papan dasar. Visualisasikan pekerjaan Anda dengan lebih dari 15 opsi berbeda, termasuk Tampilan Kanban Tampilan Gantt , Tampilan Daftar, Tampilan Kalender , dan Tampilan Garis Waktu, semua menggunakan data dasar yang sama.

ClickUp Docs: Jaga agar ringkasan proyek, catatan rapat, dan wiki Anda terhubung dengan pekerjaan yang merujuknya dengan membuat, mengedit, dan berkolaborasi pada dokumen yang langsung terhubung dengan tugas Anda. Jaga agar ringkasan proyek, catatan rapat, dan wiki Anda terhubung dengan pekerjaan yang merujuknya dengan membuat, mengedit, dan berkolaborasi pada dokumen yang langsung terhubung dengan tugas Anda.

ClickUp Chat: Jaga diskusi terkait proyek agar tidak tersebar di berbagai thread email dan kumpulkan di satu tempat yang dapat dicari dengan percakapan real-time di saluran atau pesan langsung tepat di samping pekerjaan Anda. Jaga diskusi terkait proyek agar tidak tersebar di berbagai thread email dan kumpulkan di satu tempat yang dapat dicari dengan percakapan real-time di saluran atau pesan langsung tepat di samping pekerjaan Anda.

Kelebihan dan kekurangan ClickUp

Keuntungan:

Platform all-in-one yang sesungguhnya: Ini menggantikan kebutuhan akan alat manajemen proyek, dokumentasi, dan komunikasi terpisah, mengurangi penyebaran alat dan biaya langganan.

AI yang sadar konteks: Dapatkan jawaban dan ringkasan berdasarkan data ruang kerja spesifik Anda dengan ClickUp Brain, menjadikannya jauh lebih berguna daripada chatbot AI generik.

Fleksibilitas tak tertandingi: Platform ini beradaptasi dengan metode apa pun, mulai dari Scrum yang ketat hingga Kanban atau bahkan manajemen proyek tradisional, tanpa memaksa Anda untuk mengikuti alur kerja tunggal.

Kekurangan:

Jumlah fitur yang begitu banyak dapat menimbulkan kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna baru yang terbiasa dengan alat yang lebih sederhana.

Aplikasi seluler ini berfungsi dengan baik tetapi belum menawarkan semua fitur yang tersedia di versi desktop.

Untuk memaksimalkan penggunaan platform, diperlukan proses pengaturan dan onboarding yang terencana dengan baik.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

2. monday.com (Terbaik untuk papan proyek visual dan intuitif dengan adopsi tim yang cepat)

Jika rekan tim non-teknis Anda merasa antarmuka Taiga membingungkan, monday.com adalah angin segar. Platform ini dikenal dengan desainnya yang berwarna-warni, visual, dan intuitif, sehingga pengelolaan proyek terasa lebih menyenangkan. Papan seret-dan-lepas yang mudah digunakan oleh siapa saja berarti adopsi yang lebih cepat di seluruh organisasi Anda.

Platform ini dibangun berdasarkan konsep "Work OS", memungkinkan Anda menyesuaikan papan untuk hampir semua alur kerja, mulai dari kampanye pemasaran hingga pengembangan perangkat lunak. Anda dapat menambahkan lebih dari 20 jenis kolom berbeda untuk melacak segala hal, mulai dari status dan penugas hingga rumus dan pelacakan waktu. Kejelasan visual ini membantu semua orang melihat apa yang sedang berlangsung, apa yang terhambat, dan apa yang sudah selesai tanpa memerlukan latar belakang teknis.

monday.com juga menawarkan fitur AI untuk membantu menghasilkan tugas, merangkum pembaruan, dan menulis konten. Pembuat otomatisasi (automation builder) menggunakan logika sederhana "jika ini, maka itu", memungkinkan Anda membuat aturan tanpa perlu menulis kode.

Fitur terbaik monday.com

Papan yang dapat disesuaikan: Sesuaikan papan proyek Anda dengan lebih dari 20 jenis kolom untuk menyesuaikan alur kerja spesifik Anda.

Otomatisasi tanpa kode: Atur aturan sederhana untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang seperti memberi tahu anggota tim atau mengubah status tugas.

Tampilan beragam: Dengan mudah beralih antara berbagai cara untuk memvisualisasikan pekerjaan Anda, termasuk tampilan Tabel, Kanban, Garis Waktu, dan Kalender.

Keuntungan dan kerugian monday.com

Keuntungan:

Antarmuka yang sangat intuitif: Pengguna baru dapat mulai menggunakan dalam hitungan menit dengan pelatihan minimal.

Fleksibel untuk berbagai departemen: Platform ini menawarkan produk khusus untuk CRM, Dev, dan Layanan, memungkinkan standarisasi di seluruh perusahaan.

Perpustakaan templat yang luas: Berbagai templat yang sudah siap pakai membantu Anda memulai dengan cepat.

Kekurangan:

Harga dapat kompleks, dengan batas minimum pengguna dan tingkatan paket yang mungkin mahal bagi tim kecil.

Akses tamu dikenakan biaya, yang dapat menyebabkan biaya tak terduga.

Beberapa fitur utama, seperti pelacakan waktu, hanya tersedia pada paket berlangganan tingkat atas.

Harga monday.com

Basic: $12 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Standar: $17 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Pro: $28 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Kustom

Ulasan dan penilaian monday.com

G2: 4.7/5 (lebih dari 12.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.800+ ulasan)

3. Jira (Terbaik untuk tim pengembangan perangkat lunak yang menjalankan sprint Agile)

melalui Jira

Saat Anda mencari perbandingan antara Taiga dan alat enterprise, Jira sering menjadi nama pertama yang muncul. Keduanya dirancang untuk alur kerja Agile, tetapi Jira menawarkan tingkat kedalaman, konfigurasi, dan integrasi yang tidak dapat disamai oleh Taiga, sebagai alat open-source. Itulah mengapa Jira menjadi standar industri.

Jira dirancang khusus untuk tim perangkat lunak, unggul dalam papan Scrum dan Kanban dengan fitur untuk perencanaan sprint, pemeliharaan backlog, dan pelacakan kecepatan. Bagi pengguna tingkat lanjut, JQL (Jira Query Language) memungkinkan pembuatan filter dan laporan kustom yang sangat spesifik. Kekuatan sejati platform ini terungkap melalui ekosistemnya, dengan lebih dari 5.700 aplikasi di Atlassian Marketplace dan integrasi yang mulus dengan alat seperti Confluence dan Bitbucket.

Kekuatan ini datang dengan trade-off: kompleksitas. Antarmuka dapat membingungkan bagi pengguna non-teknis, dan pengaturan yang tepat memerlukan waktu dan keahlian yang signifikan.

Fitur terbaik Jira

Papan Scrum dan Kanban: Kelola sprint dengan fitur detail seperti manajemen backlog, grafik burndown, dan batasan WIP.

JQL (Jira Query Language): Buat kueri yang kuat dan disesuaikan untuk membuat filter dan laporan yang presisi untuk dasbor Anda.

5.700+ Aplikasi Pasar: Perluas kemampuan Jira dengan perpustakaan besar integrasi pihak ketiga untuk hampir semua kebutuhan.

Kelebihan dan kekurangan Jira

Keuntungan:

Fungsi Agile yang mendalam: Fitur-fiturnya untuk perencanaan sprint, pelacakan kecepatan, dan manajemen rilis telah matang dan dipercaya oleh ribuan tim pengembangan.

Alur kerja yang sangat dapat disesuaikan: Anda dapat mendefinisikan jalur tepat yang dilalui masalah Anda dengan kondisi kustom, validator, dan fungsi pasca.

Ekosistem Atlassian yang kuat: Integrasi asli dengan Confluence, Bitbucket, dan Trello menciptakan lingkungan yang kuat dan terpadu untuk pengembangan perangkat lunak.

Kekurangan:

Ada kurva pembelajaran yang curam, terutama bagi anggota tim non-teknis atau mereka yang baru mengenal metodologi Agile

Kompleksitas konfigurasi dapat menyebabkan instance yang membengkak dan sulit dipelihara seiring waktu.

Fitur keamanan utama seperti SSO/SCIM merupakan bagian dari langganan terpisah dan tambahan.

Harga Jira

Gratis

Standar: Mulai dari $8,15 per pengguna per bulan

Premium: Mulai dari $16 per pengguna per bulan

Enterprise: Kustom

Ulasan dan penilaian Jira

G2: 4.3/5 (5.900+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (lebih dari 14.000 ulasan)

4. Asana (Terbaik untuk tim lintas fungsi yang membutuhkan visibilitas portofolio dan alur kerja AI)

melalui Asana

Jika organisasi Anda telah melampaui fokus Taiga yang berorientasi pada pengembang, Asana menawarkan solusi dengan daya tarik yang lebih luas. Ini adalah platform manajemen kerja perusahaan yang menekankan otomatisasi berbasis AI dan dirancang untuk bekerja dengan tim pemasaran, operasional, dan produk—bukan hanya insinyur.

Keunggulan utama Asana adalah model data Work Graph-nya, yang memetakan hubungan antara tugas, proyek, orang, dan tujuan. Hal ini memberikan wawasan tentang bagaimana pekerjaan terhubung di seluruh organisasi, sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh alat yang terisolasi. AI Studio-nya memungkinkan Anda membangun alur kerja AI kustom tanpa kode untuk mengotomatisasi tugas seperti pengalihan pekerjaan, pengiriman pembaruan status, dan pengingat tenggat waktu kepada anggota tim.

Dengan tampilan seperti Daftar, Papan, dan Garis Waktu bergaya Gantt, Asana menyediakan berbagai cara untuk memvisualisasikan pekerjaan. Bagi kepemimpinan, Portofolio memberikan gambaran umum tingkat tinggi tentang status proyek di seluruh perusahaan.

Fitur terbaik Asana

Model data Work Graph: Lihat bagaimana pekerjaan terhubung di seluruh organisasi Anda, menampilkan ketergantungan dan hambatan secara otomatis.

AI Studio: Buat alur kerja AI tanpa kode untuk mengotomatisasi tugas berulang dan menyederhanakan proses.

Portofolio dan Beban Kerja: Dapatkan visibilitas tingkat eksekutif terhadap kesehatan proyek dan kelola kapasitas tim untuk mencegah kelelahan.

Kelebihan dan kekurangan Asana

Keuntungan:

Pengakuan industri yang kuat: Asana merupakan pemimpin dalam laporan analis dari Gartner dan Forrester, yang membuktikan kemampuannya dalam skala enterprise.

Fleksibel untuk semua departemen: Ini berfungsi sebaik-baiknya untuk kampanye pemasaran dan peluncuran produk seperti halnya untuk pengembangan perangkat lunak.

Integrasi yang kuat: Terhubung dengan lebih dari 200 aplikasi populer, termasuk Microsoft, Google, Slack, dan HubSpot.

Kekurangan:

Rencana berbayar memiliki batas minimum pengguna, yang dapat menjadi tantangan bagi tim kecil.

Beberapa pengguna telah mengeluhkan kebijakan penagihan dan perpanjangan otomatis platform tersebut.

Fitur canggih seperti Portfolios hanya tersedia di paket berlangganan dengan harga lebih tinggi.

Harga Asana

Pribadi: Gratis

Paket Pemula: $10,99 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Lanjutan: $24,99 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Kustom

Ulasan dan penilaian Asana

G2: 4.4/5 (lebih dari 10.500 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (12.800+ ulasan)

88% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas pribadi mereka, namun lebih dari 50% enggan menggunakannya di tempat kerja. Tiga hambatan utama? Kurangnya integrasi yang mulus, kesenjangan pengetahuan, atau kekhawatiran keamanan.

5. Trello (Terbaik untuk papan Kanban sederhana dengan pengaturan minimal)

melalui Trello

Trello adalah definisi kesederhanaan, dan itulah keunggulan utamanya. Jika Taiga terasa terlalu rumit untuk kebutuhan tim Anda, Trello menawarkan alternatif yang sederhana: papan, daftar, dan kartu. Ini adalah sistem visual yang dapat Anda pahami dalam hitungan menit—cukup seret tugas antar kolom untuk menunjukkan kemajuan.

Sebagai produk Atlassian, Trello terintegrasi dengan mulus dengan Jira dan Confluence, yang sangat berguna bagi tim yang membutuhkan alat sederhana untuk beberapa proyek dan alat yang lebih powerful untuk proyek lainnya. Fitur otomatisasi Butler-nya dapat menangani tindakan berulang seperti memindahkan kartu atau menetapkan tanggal jatuh tempo, sementara Power-Ups memungkinkan Anda menambahkan integrasi dan bidang kustom.

Keterbatasan utama Trello adalah bahwa ia tidak berusaha menjadi solusi all-in-one. Bagi tim yang hanya membutuhkan cara visual untuk melacak tugas tanpa beban perencanaan sprint atau pelaporan lanjutan, Trello adalah pilihan yang sempurna.

Fitur terbaik Trello

Papan Kanban seret dan lepas: Antarmuka yang sangat intuitif, memudahkan siapa pun untuk mulai menggunakannya segera.

Otomatisasi Butler: Otomatisasi tindakan sederhana dan berulang dengan pemicu berbasis aturan untuk menjaga papan Anda tetap terupdate.

Power-Ups: Perluas fungsionalitas Trello dengan menambahkan integrasi, bidang kustom, dan tampilan berbeda ke papan Anda.

Kelebihan dan kekurangan Trello

Keuntungan:

Kurva pembelajaran yang sangat rendah: Metafora visual papan dan kartu mudah dipahami secara universal, sehingga hampir tidak memerlukan pelatihan.

Onboarding yang mudah: Metafora visual papan dan kartu hampir tidak memerlukan pelatihan bagi anggota tim baru.

Bagian dari ekosistem Atlassian: Terintegrasi secara native dengan Jira dan Confluence, menawarkan akses ke alat yang lebih powerful saat dibutuhkan.

Kekurangan:

Kurang fitur manajemen proyek lanjutan seperti diagram Gantt, ketergantungan, dan manajemen sumber daya.

Kemampuan pelaporan dan analitik sangat dasar dibandingkan dengan platform yang lebih komprehensif.

Hal ini dapat menjadi tidak terorganisir dan sulit dikelola untuk proyek kompleks dengan banyak tugas.

Harga Trello

Gratis

Standar: $5 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Premium: $10 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Mulai dari $17,50 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Trello

G2: 4.4/5 (13.500+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (23.000+ ulasan)

6. Wrike (Terbaik untuk tim perusahaan dengan kebutuhan portofolio dan tata kelola yang kompleks)

melalui Wrike

Wrike dirancang untuk perusahaan menengah dan korporasi yang membutuhkan tata kelola canggih, manajemen portofolio, dan visibilitas lintas departemen. Jika Anda beralih dari Taiga karena organisasi Anda telah berkembang melampaui kemampuan alat Agile untuk satu tim, Wrike menyediakan infrastruktur untuk mengelola pekerjaan di seluruh bisnis.

Lapisan AI-nya, Work Intelligence, menawarkan fitur seperti Copilot untuk menjawab pertanyaan, prediksi risiko untuk proyek, dan ringkasan otomatis. Untuk tim kreatif, fitur proofing Wrike mendukung lebih dari 30 format file, memungkinkan tinjauan dan persetujuan kolaboratif langsung di dalam platform.

Kekuatan Wrike juga menjadi tantangan utamanya. Platform ini memerlukan investasi yang signifikan dalam pengaturan dan konfigurasi, dan kurva pembelajaran lebih curam dibandingkan banyak alternatif lainnya.

Fitur terbaik Wrike

Work Intelligence AI: Gunakan AI untuk mendapatkan ringkasan proyek, memprediksi risiko, dan mengotomatisasi tugas rutin.

Peta Jalan Lanjutan: Rencanakan pekerjaan di seluruh tim dengan pemetaan ketergantungan dan perencanaan kapasitas.

Pemeriksaan untuk lebih dari 30 format file: Sederhanakan proses tinjauan kreatif dengan alat markup bawaan dan kontrol versi.

Kelebihan dan kekurangan Wrike

Keuntungan:

Keamanan tingkat perusahaan: Wrike menawarkan sertifikasi SOC 2 dan ISO, serta dukungan HIPAA, menjadikannya cocok untuk industri yang diatur.

Peringkat analis yang kuat: Dikenal sebagai pemimpin oleh Gartner, mengonfirmasi posisinya sebagai platform yang siap untuk perusahaan.

Pengelolaan portofolio yang kuat: Pusat Kontrol memberikan visibilitas dan tata kelola yang dibutuhkan oleh PMO untuk mengelola program secara skala besar.

Kekurangan:

Platform ini memiliki kurva pembelajaran yang curam dan memerlukan pengaturan awal yang kompleks.

Banyak fitur paling powerful hanya tersedia sebagai add-on berbayar, yang dapat secara signifikan meningkatkan total biaya.

Antarmuka dapat terasa membingungkan bagi tim kecil atau yang memiliki kebutuhan yang lebih sederhana.

Harga Wrike

Gratis

Tim: $9,80 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Bisnis: $24,80 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Kustom

Pinnacle: Kustom

Ulasan dan penilaian Wrike

G2: 4.2/5 (3.700+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (2.600+ ulasan)

7. Notion (Terbaik untuk tim yang menggabungkan dokumen, wiki, dan pelacakan proyek ringan)

melalui Notion

Notion bukanlah alat manajemen proyek tradisional; ini adalah ruang kerja modular di mana Anda dapat membangun sistem sendiri menggunakan halaman, basis data, dan blok. Ini merupakan pilihan ideal untuk tim yang membutuhkan kemampuan dokumentasi yang kuat bersama dengan pelacakan tugas, karena menggabungkan wiki, dokumen, dan proyek menjadi satu lingkungan yang fleksibel.

Inti dari Notion adalah sistem basis data relasionalnya. Anda dapat membuat tabel yang saling terhubung, memungkinkan Anda menggabungkan data antar proyek dan membuat tampilan kustom seperti Kanban, Kalender, dan Daftar dari sumber data yang sama. Notion AI memperkuat ini dengan menyediakan fitur ringkasan, pembangkitan konten, dan pencarian di seluruh ruang kerja Anda.

Fleksibilitas ini merupakan kelebihan dan kelemahan. Meskipun Anda dapat membangun hampir semua alur kerja yang Anda bayangkan, Anda harus membangunnya sendiri.

Fitur terbaik Notion

Database relasional: Buat tabel terhubung yang menghubungkan tugas, proyek, dan anggota tim, dengan penggabungan data otomatis.

Notion AI: Ringkas halaman, buat konten, dan cari seluruh ruang kerja Anda dengan bahasa alami.

Blok dan templat fleksibel: Buat halaman dari awal atau gunakan salah satu dari lebih dari 5.000 templat untuk memulai dengan cepat.

Kelebihan dan kekurangan Notion

Keuntungan:

Sangat cocok untuk dokumentasi: Jaga agar wiki, spesifikasi, dan catatan rapat Anda tetap terhubung dengan tugas-tugas Anda tanpa perlu berganti alat.

Sangat dapat disesuaikan: Anda dapat membangun sistem yang tepat sesuai kebutuhan tim Anda tanpa terkendala oleh fitur yang tidak digunakan.

Ekosistem templat yang kuat: Komunitas pengguna yang besar menyediakan templat untuk hampir semua kasus penggunaan.

Kekurangan:

Ada kurva pembelajaran yang curam dalam mengatur basis data kompleks dan rumus-rumus lanjutan.

Kinerja dapat menjadi lambat saat menangani basis data yang sangat besar.

Fitur manajemen proyek tradisional seperti diagram Gantt dan ketergantungan seringkali memerlukan solusi kreatif.

Harga Notion

Gratis

Plus: $10 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Bisnis: $18 per pengguna per bulan (ditagih secara tahunan)

Enterprise: Kustom

Ulasan dan penilaian Notion

G2: 4.7/5 (lebih dari 5.800 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.200+ ulasan)

va Zoho Projects

Zoho Projects adalah alat manajemen proyek yang praktis dan memberikan nilai tertinggi bagi tim yang sudah menggunakan ekosistem Zoho. Alat ini terintegrasi secara mulus dengan aplikasi Zoho lainnya seperti Zoho CRM, Zoho Desk, dan Zoho Analytics, menciptakan platform terpadu untuk operasional bisnis Anda.

Fitur-fiturnya meliputi diagram Gantt dengan ketergantungan, papan Kanban, pelacakan waktu, dan pelacakan masalah. Bagi bisnis berbasis layanan, integrasi dengan Zoho Invoice memudahkan pengelolaan lembar waktu dan penagihan klien. Meskipun antarmukanya terasa sedikit ketinggalan zaman dibandingkan dengan beberapa pesaing, antarmuka ini sederhana dan efektif dalam menyelesaikan tugas.

Zoho Projects adalah opsi yang andal dan terjangkau, menjadikannya pilihan alami bagi tim kecil hingga menengah yang sudah menggunakan produk Zoho lainnya.

Fitur terbaik Zoho Projects

Diagram Gantt dengan ketergantungan: Visualisasikan garis waktu proyek dan identifikasi jalur kritis untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya.

Pelacakan waktu dan lembar waktu: Catat waktu yang dihabiskan untuk tugas dan generate lembar waktu untuk penagihan atau pelaporan internal.

Integrasi ekosistem Zoho: Hubungkan dengan aplikasi Zoho lainnya tanpa memerlukan alat pihak ketiga, memastikan aliran data yang lancar di seluruh bisnis Anda.

Kelebihan dan kekurangan Zoho Projects

Keuntungan:

Nilai ekosistem yang solid: Tim yang sudah menggunakan produk Zoho dapat menikmati aliran data yang lancar di seluruh alat bisnis mereka.

Integrasi Zoho asli: Jika Anda sudah menggunakan Zoho, alat ini akan cocok sempurna dengan set alat yang sudah Anda miliki.

Fitur inti yang solid: Mencakup semua kebutuhan manajemen proyek yang esensial, termasuk diagram Gantt, papan Kanban, dan pelacakan waktu.

Kekurangan:

Antarmuka pengguna terasa kurang modern dibandingkan dengan beberapa pesaingnya.

Kurang fitur canggih seperti AI, otomatisasi yang canggih, dan manajemen portofolio.

Polanya desain mungkin kurang intuitif bagi pengguna yang belum familiar dengan produk Zoho.

Harga Zoho Projects

Gratis

Premium: $5 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Enterprise: $10 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Zoho Projects

G2: 4.3/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4.4/5 (lebih dari 500 ulasan)

9. Smartsheet (Terbaik untuk tim yang terbiasa dengan spreadsheet di industri yang diatur)

melalui Smartsheet

Smartsheet dirancang untuk tim yang terbiasa dengan spreadsheet tetapi membutuhkan kekuatan manajemen proyek yang lebih besar. Antarmuka berbasis grid-nya mirip dengan Excel, tetapi dilengkapi dengan fitur seperti diagram Gantt, otomatisasi, dan alat kolaborasi. Hal ini memudahkan transisi bagi tim yang terbiasa bekerja dengan baris dan kolom.

Platform ini merupakan pilihan yang kuat untuk industri yang diatur, menawarkan otorisasi FedRAMP Moderate untuk pekerjaan pemerintah dan kepatuhan HIPAA untuk sektor kesehatan. Pusat Kontrolnya menyediakan tata kelola tingkat PMO, memungkinkan organisasi untuk mensistematisasikan templat proyek dan menjaga konsistensi pada skala besar.

Banyak fitur premium Smartsheet tersedia sebagai add-on berbayar. Namun, kombinasi unik antara kemudahan penggunaan spreadsheet dan sertifikasi kepatuhan membuatnya menjadi alat yang berharga bagi segmen pengguna tertentu.

Fitur terbaik Smartsheet

Antarmuka berbasis grid: Tata letak baris dan kolom yang familiar memudahkan pengguna Excel untuk memulai.

Control Center: Standarkan templat proyek dan tata kelola di seluruh organisasi Anda untuk konsistensi yang lebih besar.

Sertifikasi kepatuhan: Mematuhi berbagai persyaratan regulasi, termasuk FedRAMP, DoD IL4, dan HIPAA.

Kelebihan dan kekurangan Smartsheet

Keuntungan:

Antarmuka yang familiar: Kurva pembelajaran minimal bagi siapa pun yang pernah menggunakan spreadsheet sebelumnya.

Posisi kepatuhan yang kuat: Ini merupakan opsi yang layak untuk organisasi pemerintah dan kesehatan yang memiliki persyaratan regulasi yang ketat.

Kuat untuk alur kerja yang padat data: Dapat menangani skenario data kompleks dengan rumus antar lembar kerja dan fitur impor data.

Kekurangan:

Banyak fitur paling powerful hanya tersedia sebagai add-on yang mahal.

Di luar grid dasar, rumus dan fitur lanjutan memiliki kurva pembelajaran yang curam.

Antarmuka dapat terasa berantakan bagi tim yang memiliki kebutuhan manajemen tugas yang sederhana.

Harga Smartsheet

Pro: $9 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Bisnis: $19 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Kustom

Ulasan dan peringkat Smartsheet

G2: 4.5/5 (16.500+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (3.200+ ulasan)

10. Basecamp (Terbaik untuk tim jarak jauh yang menginginkan komunikasi proyek yang sederhana dan berpendapat)

melalui Basecamp

Basecamp dibangun berdasarkan filosofi "less is more". Ia secara sengaja menghindari kelebihan fitur, dan lebih fokus pada kesederhanaan dan komunikasi yang jelas. Platform ini dirancang untuk tim jarak jauh yang mengutamakan kerja asinkron. Fitur seperti Message Boards menggantikan thread email, dan Automatic Check-ins memungkinkan pembaruan tim tanpa perlu rapat.

Salah satu fitur paling uniknya adalah Hill Charts. Fitur ini menawarkan cara berbeda untuk memvisualisasikan kemajuan proyek dengan menunjukkan apakah pekerjaan masih berada pada tahap "mencari tahu" atau telah beralih ke tahap "melaksanakannya". Hal ini memberikan gambaran yang lebih jujur tentang posisi sebenarnya proyek.

Harga flat-rate Basecamp merupakan keunggulan lain. Anda membayar satu harga untuk seluruh tim Anda, yang dapat sangat efisien secara biaya untuk organisasi yang lebih besar.

Fitur terbaik Basecamp

Papan Pesan: Tetaplah terorganisir dalam percakapan berdasarkan topik dan mudah dicari di setiap proyek.

Pengecekan Otomatis: Jadwalkan pertanyaan berulang untuk mendapatkan pembaruan rutin dari tim Anda tanpa perlu mengadakan pertemuan.

Hill Charts: Cara unik untuk memvisualisasikan kemajuan proyek yang menunjukkan tingkat ketidakpastian yang tersisa dalam proyek.

Kelebihan dan kekurangan Basecamp

Keuntungan:

Antarmuka sederhana dan terfokus: Ini melakukan beberapa hal dengan sangat baik, tanpa kompleksitas platform all-in-one.

Anggota tim tak terbatas: Tambahkan seluruh organisasi Anda tanpa perlu khawatir tentang penyesuaian biaya per pengguna.

Dukungan kuat untuk komunikasi asinkron: Dirancang dari awal untuk tim jarak jauh dan terdistribusi.

Kekurangan:

Kurang memiliki fitur manajemen proyek lanjutan seperti diagram Gantt, ketergantungan, dan pelaporan detail.

Ini tidak cocok untuk alur kerja Agile yang kompleks atau proses pengembangan perangkat lunak.

Opsi penyesuaian sangat terbatas dibandingkan dengan pesaing yang lebih fleksibel.

Harga Basecamp

Basecamp: $15 per pengguna per bulan

Basecamp Pro Unlimited: $299/bulan

Ulasan dan penilaian Basecamp

G2: 4. 1/5 (5.300+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (14.400+ ulasan)

Pilih Alternatif Taiga yang Tepat untuk Tim Anda ✨

Menemukan alternatif Taiga yang tepat bergantung pada pemahaman apa yang sebenarnya dibutuhkan tim Anda—bukan hanya fitur yang terdengar mengesankan di halaman fitur. Jika Anda tim pengembang yang membutuhkan Agile tingkat perusahaan, kedalaman Jira sulit dikalahkan. Jika kesederhanaan menjadi prioritas, Trello atau Basecamp menghilangkan kompleksitas.

Namun, jika Anda bosan mengelola berbagai alat untuk tugas, dokumen, dan komunikasi, ClickUp menyatukan semuanya. Dan Anda mendapatkan AI yang benar-benar memahami pekerjaan Anda. Tidak lagi ada penyebaran konteks, tidak lagi harus mencari melalui lima aplikasi untuk menemukan apa yang Anda butuhkan. Alat terbaik adalah yang tim Anda benar-benar gunakan secara konsisten.

Mulailah dengan masalah terbesar Anda, sesuaikan dengan solusi yang secara langsung mengatasi masalah tersebut, dan bangun dari sana. Mulailah secara gratis dengan ClickUp dan lihat bagaimana ruang kerja terintegrasi mengubah cara tim Anda bekerja.