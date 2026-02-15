Bagaimana Pengetahuan Perusahaan di ChatGPT Bekerja (+ Alternatif)

Tim kehilangan berjam-jam setiap minggu mencari keputusan, file, dan pembaruan status yang tersebar di berbagai aplikasi tempat kerja. Biayanya nyata: eksekusi yang lebih lambat, pekerjaan yang terduplikasi, dan gangguan konstan yang membuat orang kehilangan fokus.

ChatGPT Company Knowledge dari OpenAI membantu dengan menghubungkan ChatGPT ke alat kerja sehingga tim dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan mendapatkan jawaban yang didasarkan pada sumber internal dengan kutipan. Panduan ini menjelaskan cara kerjanya, membandingkannya dengan Pencarian Perusahaan ClickUp, dan memberikan cara yang jelas untuk memilih pendekatan yang tepat untuk alur kerja dan tumpukan alat Anda.

Apa Itu ChatGPT Company Knowledge?

Anda membutuhkan jawaban yang Anda tahu ada di suatu tempat di alam semesta digital perusahaan Anda—sekarang mencakup rata-rata 101 aplikasi SaaS yang berbeda— tetapi tersembunyi. Apakah ada di thread Slack? Dokumen Google? Pembaruan proyek? Waktu yang terbuang hanya untuk mencari tahu di mana harus mencari adalah pemborosan produktivitas yang besar, menghentikan pekerjaan Anda karena pertanyaan sederhana. Dan bagian terburuknya adalah lingkaran "awal yang salah": Anda membuka tiga aplikasi, mencari dengan kata kunci yang salah, menemukan versi yang sudah usang, lalu tetap bertanya kepada seseorang.

Ini adalah masalah penyebaran konteks — tim membuang-buang waktu mencari informasi di aplikasi yang terputus, mencari berkas, dan mengulang pembaruan di berbagai platform — dan inilah tepatnya yang diselesaikan oleh Converged AI Workspace — platform tunggal dan aman di mana proyek, dokumen, percakapan, dan analitik berada bersama dengan AI yang terintegrasi sebagai lapisan kecerdasan — seperti ClickUp. Dengan kata lain: semakin sedikit tempat untuk menyembunyikan informasi, semakin sedikit tempat yang perlu dicari.

ChatGPT Company Knowledge adalah fitur perusahaan OpenAI yang menghubungkan antarmuka ChatGPT dengan aplikasi tempat kerja Anda. Fitur ini memungkinkan Anda dan tim Anda untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris biasa dan mendapatkan jawaban yang dihasilkan oleh AI yang bersumber langsung dari data perusahaan Anda sendiri. Fitur ini dirancang khusus untuk langganan ChatGPT Business, Enterprise, dan Edu. Bayangkan saja sebagai “ChatGPT, tetapi diarahkan ke sistem internal Anda daripada internet terbuka.”

Ini menghentikan pencarian manual yang tak berujung. Alih-alih menggali melalui berbagai alat, Anda cukup mengajukan satu pertanyaan dan mendapatkan jawaban kontekstual dengan kutipan yang jelas mengarah kembali ke dokumen sumber asli. Ini juga menghormati izin yang sudah ada, sehingga Anda hanya melihat informasi yang sudah diizinkan untuk diakses. Hal ini penting karena mencegah "AI yang membantu" berubah menjadi "maaf, saya baru saja mengungkap dokumen rahasia."

📮 ClickUp Insight: Seorang profesional rata-rata menghabiskan lebih dari 30 menit sehari untuk mencari informasi terkait pekerjaan—itu berarti lebih dari 120 jam setahun terbuang untuk menggali email, obrolan Slack, dan file yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi dalam ruang kerja Anda dapat mengubah hal itu. Kenalkan ClickUp Brain. Ia memberikan wawasan dan jawaban instan dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang tepat dalam hitungan detik—sehingga Anda bisa berhenti mencari dan mulai bekerja. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat lebih dari 5 jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

Bagaimana Cara Kerja ChatGPT Company Knowledge?

Secara umum, Company Knowledge memiliki tiga langkah: hubungkan alat Anda, indeks konten Anda, lalu ajukan pertanyaan dengan mode Company Knowledge diaktifkan. Alur kerja ini cukup sederhana. Seorang administrator di organisasi Anda memulai dengan menghubungkan aplikasi tempat kerja Anda ke ChatGPT menggunakan konektor data bawaan.

Untuk alat internal yang tidak didukung atau dibuat khusus, tim IT Anda dapat membuat konektor MCP (Model Context Protocol) kustom. Ini adalah jalur "bawa konektor Anda sendiri" untuk sistem internal, aplikasi niche, atau basis data proprietary.

Untuk memahami teknologi dasar yang mendasari Company Knowledge, video ini menjelaskan prinsip dasar cara ChatGPT memproses dan merespons pertanyaan:

Setelah terhubung, Pengetahuan Perusahaan memungkinkan ChatGPT untuk mencari di aplikasi tempat kerja yang disetujui dan mengambil informasi relevan saat Anda mengaktifkannya untuk obrolan.

melalui ChatGPT

Ini dirancang untuk menghormati izin yang sudah ada dari aplikasi tersebut, sehingga pengguna hanya melihat informasi yang sudah mereka berhak akses.

Untuk mengajukan pertanyaan, mulailah obrolan baru dan pilih Company Knowledge di komposer pesan (atau aktifkan dari menu alat dalam percakapan yang sudah ada). Dari sana, Anda dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris biasa. ChatGPT kemudian mencari di sumber-sumber yang terhubung dan mengembalikan jawaban yang disintesis dengan kutipan yang mengarah kembali ke dokumen atau pesan asli, sehingga Anda dapat memverifikasi asal informasi tersebut.

melalui ChatGPT

Karena menggunakan model bahasa besar untuk menginterpretasikan perintah Anda, Pengetahuan Perusahaan dapat menangani pertanyaan bahasa alami yang lebih luas daripada pencarian kata kunci, termasuk pertanyaan yang memerlukan pengecekan beberapa sistem.

OpenAI juga menggambarkannya sebagai kemampuan untuk menjalankan beberapa pencarian, membandingkan sumber untuk mengatasi detail yang bertentangan, dan menggunakan penyaringan berdasarkan tanggal untuk pertanyaan yang sensitif waktu, seperti “Apa yang kita putuskan setelah tinjauan keamanan terakhir?” atau “Apa yang berubah sejak peluncuran Januari?”

Salah satu kompromi: ketika Pengetahuan Perusahaan diaktifkan, ChatGPT tidak dapat menjelajahi web atau membuat grafik dan gambar dalam percakapan yang sama, karena fokusnya adalah menghasilkan jawaban yang didasarkan pada sumber internal yang terhubung dan kutipan Anda.

Perbandingan Singkat antara ChatGPT Company Knowledge dan ClickUp

Sebelum kita masuk ke analisis yang lebih mendalam, berikut ini perbandingan singkat. Ini berguna jika Anda sudah mengetahui kondisi tim Anda: “kami menggunakan 12 alat” vs. “kami ingin satu tempat untuk mengelola pekerjaan.”

Fitur / Kategori ClickUp ChatGPT Pengetahuan Perusahaan Pencarian Bertenaga AI ClickUp Brain dengan Pencarian Terhubung—mencari di seluruh tugas, dokumen, komentar, dan aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi menggunakan AI yang memahami konteks dan pertanyaan dalam bahasa alami. Pencarian yang didukung oleh GPT-5 di aplikasi tempat kerja terhubung (Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub, dll.) dengan jawaban kontekstual dan kutipan sumber. Penghubung Data Lebih dari 1.000 integrasi asli, termasuk Google Drive, Slack, GitHub, Figma, HubSpot, dan koneksi API kustom. Konektor bawaan untuk Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub, Outlook, HubSpot, Asana, GitLab, ClickUp, dan lainnya. Konektor MCP kustom tersedia. Pendekatan Ruang Kerja Lingkungan Kerja AI Terintegrasi—proyek, dokumen, obrolan, dan AI beroperasi bersama dalam satu platform. Tidak perlu berganti alat. Lapisan AI eksternal yang terhubung ke alat yang sudah ada; memerlukan peralihan ke antarmuka ChatGPT untuk pertanyaan pengetahuan. Kontrol Izin Izin berdasarkan peran, SSO, keamanan tingkat perusahaan dalam ruang kerja terpadu. Menghormati izin yang sudah ada dari aplikasi terhubung; SSO, SCIM, dan daftar putih IP tersedia di Enterprise. Ukuran Tim Tim dari berbagai ukuran—mulai dari individu hingga perusahaan besar. Dirancang untuk Bisnis (tim kecil hingga menengah), Perusahaan (organisasi besar), dan Pendidikan (institusi pendidikan).

Ringkasan Pengetahuan Perusahaan ChatGPT

Jika tim Anda sudah menggunakan ChatGPT di tempat kerja, Company Knowledge adalah pembaruan yang membuatnya benar-benar berguna untuk perusahaan Anda. Berikut ini yang Anda dapatkan, dan apa yang Anda pertukarkan.

Kelebihan:

Pencarian kontekstual yang didukung oleh GPT-5 : Menggunakan kecerdasan buatan canggih untuk memahami maksud Anda, bukan hanya apa yang Anda ketik. Hal ini memungkinkan sistem untuk menangani pertanyaan ambigu dan menggabungkan jawaban dari berbagai dokumen.

Konektor perusahaan yang sudah siap pakai : Menyediakan koneksi siap pakai ke alat-alat yang paling banyak digunakan oleh bisnis, seperti Slack, SharePoint, dan Google Drive, dengan konektor baru ditambahkan secara berkala.

Transparansi kutipan : Setiap respons mencakup kutipan yang jelas yang menunjukkan sumber-sumber yang digunakan oleh AI. Anda dapat mengklik tautan ini untuk langsung menuju dokumen atau pesan asli.

Akses yang menghormati izin : Alat ini secara otomatis mewarisi izin perusahaan yang sudah ada. Anda hanya akan melihat data yang sudah diizinkan untuk dilihat di aplikasi lain Anda.

Keamanan tingkat perusahaan: Termasuk fitur seperti SSO, integrasi SCIM, dan retensi data yang dapat dikonfigurasi. OpenAI juga menyatakan bahwa secara default, modelnya tidak dilatih menggunakan data dari pelanggan Business, Enterprise, atau Edu.

Kekurangan:

Membutuhkan langganan ChatGPT berbayar : Fitur ini tidak tersedia di tingkat gratis atau Plus. Organisasi Anda harus memiliki rencana Business, Enterprise, atau Edu.

Menonaktifkan fitur lain saat aktif : Saat Anda mengaktifkan Pengetahuan Perusahaan untuk percakapan, Anda tidak dapat menggunakan penelusuran web atau menghasilkan gambar dan grafik dalam percakapan yang sama.

Aktivasi manual diperlukan : Anda harus ingat untuk mengklik tombol "Company Knowledge" setiap kali memulai percakapan baru di mana Anda ingin menggunakannya.

Terbatas pada aplikasi terhubung : Pencarian hanya dapat mengakses informasi dari alat yang memiliki konektor. Jika tim Anda menggunakan sistem legacy atau aplikasi niche, Anda mungkin perlu membangun konektor kustom.

Di luar alur kerja: Anda harus menghentikan apa yang sedang Anda lakukan dan beralih ke antarmuka ChatGPT untuk mengajukan pertanyaan, yang justru menyebabkan penyebaran konteks daripada menguranginya.

Ringkasan ClickUp

ClickUp mengatasi masalah yang sama "di mana semua hal berada?" dari arah yang berlawanan. Alih-alih menambahkan lapisan AI di atasnya, ClickUp mengurangi jumlah tempat di mana pekerjaan dilakukan, lalu membuat pencarian dan tindakan menjadi instan di dalam sistem tersebut.

Kelebihan:

ClickUp Connected Search : Pencarian bertenaga AI ini menemukan informasi di seluruh tugas, dokumen, komentar, dan aplikasi terintegrasi Anda secara instan. Ia menggunakan pemahaman bahasa alami untuk menemukan apa yang Anda butuhkan bahkan jika Anda tidak menggunakan kata kunci yang tepat. : Pencarian bertenaga AI ini menemukan informasi di seluruh tugas, dokumen, komentar, dan aplikasi terintegrasi Anda secara instan. Ia menggunakan pemahaman bahasa alami untuk menemukan apa yang Anda butuhkan bahkan jika Anda tidak menggunakan kata kunci yang tepat.

Converged AI Workspace : Proyek, dokumen, obrolan tim, dan AI Anda semua berada dalam satu platform. Ini berarti pencarian dan pekerjaan dilakukan di tempat yang sama, menghilangkan kebutuhan untuk berpindah antar alat.

1.000+ integrasi : Menyediakan koneksi asli ke ratusan alat seperti Google Drive, Slack, dan Salesforce. Pencarian mencakup semua alat yang terhubung ini, menggabungkan semuanya dalam satu tampilan.

Tersedia untuk semua ukuran tim : Fitur inti, termasuk pencarian bertenaga AI, tersedia untuk individu dan tim dari segala ukuran. Kemampuan AI yang lebih canggih tersedia dengan : Fitur inti, termasuk pencarian bertenaga AI, tersedia untuk individu dan tim dari segala ukuran. Kemampuan AI yang lebih canggih tersedia dengan ClickUp Brain MAX

Dirancang untuk semua ukuran tim: Didesain untuk bekerja untuk semua orang, mulai dari individu dan tim kecil hingga organisasi perusahaan besar di berbagai departemen seperti produk, teknik, dan desain.

Kekurangan:

Pendekatan yang berbeda dari AI eksternal : ClickUp adalah ruang kerja terintegrasi, bukan lapisan AI yang ditambahkan di atas alat lain. Ini berarti tim yang telah menginvestasikan banyak waktu dalam berbagai alat terpisah mungkin perlu mengonsolidasikan pekerjaan mereka untuk mendapatkan manfaat penuh.

Kurva pembelajaran untuk platform penuh : Untuk mendapatkan nilai maksimal, Anda perlu memahami bagaimana tugas, dokumen, dan struktur proyek ClickUp bekerja sama, yang dapat memakan waktu.

Fitur AI bervariasi tergantung pada paket: Meskipun pencarian AI dasar tersedia secara luas, fitur-fitur canggih di Brain MAX memerlukan upgrade untuk mengaktifkan semua kemampuannya.

Perbandingan Fitur ChatGPT Company Knowledge vs ClickUp

Yang penting dalam solusi pencarian pengetahuan perusahaan adalah seberapa baik AI memahami Anda, seberapa banyak alat Anda yang dapat diintegrasikan, seberapa aman data Anda, dan pendekatan mana yang paling sesuai dengan alur kerja tim Anda. Jadi, daripada bertanya “AI mana yang lebih cerdas,” pertanyaan sebenarnya adalah “di mana kita ingin pekerjaan dilakukan?”

Pencarian perusahaan yang didukung AI

Kekecewaan dengan bilah pencarian tradisional adalah bahwa mereka tidak cerdas. Mereka hanya menemukan kata kunci yang tepat, memaksa Anda untuk menebak terminologi yang benar. Anda melewatkan dokumen "Q3 Go-to-Market" karena Anda mencari "Third Quarter Marketing Plan," membuang waktu dan meninggalkan Anda dengan informasi yang tidak lengkap. Pencarian kata kunci mengubah setiap pertanyaan menjadi permainan tebak-tebakan.

Pencarian AI kontekstual mengatasi hal ini dengan memahami niat Anda. Ini juga membantu saat Anda tidak ingat nama file, pemiliknya, atau bahkan alat tempat file tersebut disimpan.

Pendekatan ChatGPT: Menggunakan GPT-5 untuk mensintesis informasi dari berbagai aplikasi terhubung menjadi satu jawaban percakapan. ChatGPT unggul dalam menggabungkan potongan informasi yang terpisah dari sistem berbeda untuk menjawab pertanyaan yang luas. Ini sangat berguna untuk pertanyaan "menghubungkan titik-titik", terutama ketika bukti tersebar di berbagai tempat.

Pendekatan ClickUp: Cari langsung di dalam ruang kerja Anda menggunakan ClickUp Brain, sehingga Anda tidak perlu meninggalkan tugas atau dokumen saat ini. Jawab pertanyaan, selesaikan tindakan, dan cari di seluruh sistem tanpa meninggalkan tugas atau dokumen saat ini menggunakan Asisten ClickUp Brain. Asisten ini unggul dalam menampilkan konteks yang dapat ditindaklanjuti seperti tugas, tenggat waktu, dan penugas di samping informasi yang Anda cari. Jadi, bukan hanya memberi tahu Anda jawabannya, tetapi juga menampilkan objek kerja di depan Anda.

@mention Brain untuk mendapatkan jawaban kontekstual langsung di tempat Anda bekerja di dalam ClickUp

Kesimpulannya: ChatGPT Company Knowledge menawarkan sintesis lintas alat yang lebih canggih, sementara ClickUp Brain memberikan akses lebih cepat ke konteks kerja yang dapat ditindaklanjuti tanpa meninggalkan ruang kerja Anda. Jika pertanyaan Anda berakhir dengan “dan kemudian saya perlu melakukan sesuatu,” ClickUp cenderung terasa lebih cepat. Jika pertanyaan Anda berakhir dengan “ringkas apa yang terjadi,” ChatGPT cenderung terasa lebih kuat.

Konektor data dan integrasi

Kebingungan konteks ini membuatnya mustahil untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang proyek apa pun tanpa membuka sepuluh tab berbeda, yang mengakibatkan tim yang tidak selaras mengambil keputusan dengan data yang tidak lengkap.

Solusi ini adalah sistem yang dapat terhubung ke semua alat Anda.

Pendekatan ChatGPT: Mengandalkan konektor data bawaan untuk aplikasi perusahaan populer. Ini ideal untuk tim yang sudah terintegrasi dengan baik dalam tumpukan alat yang ada dan tidak berencana mengubah alur kerja inti mereka. Ini adalah "bertemu orang di tempat mereka sudah bekerja," baik dan buruknya.

Pendekatan ClickUp: Sebagai Ruang Kerja AI Terintegrasi, ClickUp mendorong Anda untuk mengumpulkan pekerjaan Anda ke dalam satu platform untuk menghilangkan penyebaran konteks sejak awal. Gabungkan pencarian di aplikasi eksternal seperti Google Drive dan Salesforce dengan Connected Search, mengubah data yang tersebar menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti tanpa perlu berpindah aplikasi. Ini adalah "pindahkan pekerjaan ke satu tempat," lalu jadikan AI sebagai pengikatnya.

Kesimpulannya: Keduanya menawarkan opsi integrasi yang luas, tetapi mereka melayani strategi yang berbeda. ChatGPT menghubungkan alat yang sudah ada, sementara ClickUp mengonsolidasikannya. Jadi, pilihan terbaik Anda tergantung pada apakah organisasi Anda sedang mengoptimalkan stack yang sudah ada, atau merancang ulang cara kerja.

Keamanan, privasi, dan kontrol izin.

Anda siap menggunakan AI, tetapi khawatir memberikan akses ke semua data perusahaan yang sensitif. Siapa yang dapat melihat apa? Apakah AI dilatih menggunakan rencana peluncuran rahasia Anda? Kekhawatiran keamanan ini sering menghambat tim untuk mengadopsi alat AI yang kuat, sehingga potensi peningkatan produktivitas yang signifikan terabaikan.

Anda membutuhkan solusi dengan keamanan tingkat perusahaan dan kontrol izin yang jelas.

Pendekatan ChatGPT: Ia mewarisi izin dari aplikasi terhubung Anda, sehingga pengguna hanya dapat melihat apa yang sudah diizinkan. Tingkat Enterprise menawarkan SSO, SCIM, dan fitur keamanan lainnya. OpenAI juga menyatakan bahwa secara default, mereka tidak melatih model AI menggunakan data dari pelanggan bisnisnya. Hal ini menarik bagi organisasi yang ingin mengakses AI tanpa perlu merombak sistem izin.

Pendekatan ClickUp: Kendalikan secara tepat siapa yang dapat melihat apa di dalam ruang kerja Anda dengan keamanan tingkat perusahaan, izin berbasis peran ClickUp yang detail, dan opsi SSO ClickUp. Karena semua data Anda disimpan di satu tempat yang aman, Anda tidak perlu mengelola izin di selusin alat berbeda atau khawatir tentang data yang mengalir melalui lapisan AI eksternal. Terdapat trade-off di sini, yaitu Anda mengstandarkan tata kelola di dalam ClickUp, yang sangat baik jika Anda memang menginginkan kontrol terpusat.

Kesimpulan: Keduanya memenuhi standar keamanan perusahaan; pilihan tergantung pada apakah Anda lebih suka data tetap berada di ruang kerja terpadu (ClickUp) atau mengalir melalui lapisan AI eksternal (ChatGPT). Jika Anda sudah mengalami masalah dengan pergeseran izin antar alat, konsolidasi dapat mengurangi masalah.

Kasus penggunaan untuk tim

Alat pencarian serba guna jarang efektif. Tim teknik Anda memiliki alur kerja yang sangat berbeda dengan tim pemasaran, dan alat yang tidak sesuai dengan proses mereka akan diabaikan, yang pada akhirnya akan menyebabkan fragmentasi yang lebih parah.

Alat yang tepat harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan tim yang berbeda.

Pendekatan ChatGPT: Ini bekerja dengan baik untuk organisasi yang memiliki tumpukan alat yang sudah mapan dan luas, yang ingin menjawab pertanyaan ad-hoc yang mencakup beberapa sistem. Misalnya, seorang pemimpin dapat bertanya, “Apa keputusan akhir mengenai jadwal peluncuran kuartal ketiga?” dan mendapatkan jawaban yang disintesis dari Slack, Google Docs, dan Asana. Ini pada dasarnya adalah mesin briefing lintas alat.

Pendekatan ClickUp: Dibangun untuk tim yang ingin menghilangkan penyebaran konteks dengan mengonsolidasikan pekerjaan. ClickUp unggul saat Anda perlu bertindak atas informasi secara langsung. Misalnya, seorang manajer produk dapat menemukan tugas, memperbarui statusnya, dan mengirim pesan kepada rekan tim tentang hal itu semua dari hasil pencarian yang sama, tanpa pernah meninggalkan ClickUp. Ini adalah "briefing plus eksekusi," dalam satu tempat.

Lacak pekerjaan Anda dengan berbagai pemangku kepentingan dalam satu ruang menggunakan ClickUp Tasks.

Kesimpulan: ChatGPT Company Knowledge cocok untuk tim yang ingin mempertahankan alur kerja yang sudah ada; ClickUp cocok untuk tim yang siap mengintegrasikan pekerjaan dan AI dalam satu platform. Jika Anda ingin mengurangi jumlah alat yang Anda andalkan dalam jangka panjang, ClickUp sejalan dengan arah tersebut.

Haruskah Anda Menggunakan ChatGPT Company Knowledge atau ClickUp?

Pilihan ini bergantung pada filosofi inti tim Anda dalam bekerja. Anda tidak lagi hanya memilih alat pencarian; Anda sedang memutuskan di mana pengetahuan perusahaan Anda akan disimpan dan diakses.

ChatGPT Company Knowledge cocok jika organisasi Anda sudah berlangganan paket ChatGPT Business atau Enterprise dan berkomitmen pada tumpukan alat yang terdesentralisasi. Ini adalah lapisan AI yang kuat untuk mendapatkan jawaban cepat dari sumber yang tersebar, asalkan tim Anda bersedia beralih konteks ke antarmuka ChatGPT untuk setiap pertanyaan.

ClickUp adalah pilihan yang lebih baik jika tujuan Anda adalah mengurangi penyebaran konteks dan meningkatkan produktivitas dengan memiliki satu tempat pusat untuk semuanya. Ini ditujukan untuk tim yang lebih menyukai pencarian AI terintegrasi langsung dalam alur kerja mereka , bukan di tab terpisah. Selesaikan masalah pengetahuan yang tersebar dengan mengumpulkan semuanya dalam Ruang Kerja AI Terintegrasi.

Seiring dengan semakin sentralnya AI dalam cara kita bekerja —dengan 13% pekerja sudah menggunakan GenAI untuk 30% atau lebih dari tugas harian mereka—tim yang paling efisien akan menjadi mereka yang dapat menemukan dan bertindak atas informasi dengan paling cepat.

Mulai gunakan ClickUp secara gratis untuk melihat bagaimana Pencarian Terhubung bekerja dalam ruang kerja terintegrasi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Anda dapat mengklik tombol "Pengetahuan Perusahaan" di bagian atas percakapan Anda untuk menonaktifkannya pada percakapan tersebut, yang akan mengaktifkan kembali penelusuran web dan pembangkitan gambar.

ChatGPT Company Knowledge adalah lapisan AI eksternal yang mencari di seluruh aplikasi terhubung Anda, sementara Pencarian Terhubung ClickUp Brain beroperasi langsung di dalam ruang kerja terintegrasi tempat proyek Anda, ClickUp Docs, dan ClickUp Chat sudah ada.

Ya, ChatGPT Company Knowledge juga tersedia di tingkatan Business dan Edu mereka, dan ClickUp menawarkan fitur pencarian bertenaga AI di berbagai opsi paket.

Kebijakan OpenAI menyatakan bahwa secara default, mereka tidak menggunakan data yang dikirimkan oleh pelanggan pada rencana Bisnis, Perusahaan, atau Edu untuk melatih model mereka.