Amazon Q vs. Claude: Manakah AI Perusahaan yang Lebih Baik pada Tahun 2026?

Ketika Anda mengadopsi alat pemrograman AI, pertanyaan sebenarnya bukanlah “Bisakah ini menghasilkan kode?” Anda perlu tahu apakah alat tersebut membantu tim pengembangan Anda menghasilkan kode produksi dalam arsitektur proyek mereka. Hal ini penting karena bahkan tim yang kuat pun kehilangan waktu karena revisi.

Dalam penelitian DORA, tim berkinerja tinggi masih melaporkan menghabiskan 21% waktu mereka untuk pekerjaan yang tidak direncanakan atau perbaikan. Alat AI dapat mengurangi tugas rutin, tetapi juga dapat menghasilkan lebih banyak permintaan pull di repositori yang berbeda, lebih banyak tinjauan kode, dan penanganan kasus khusus yang lebih banyak ketika model kehilangan konteks.

Dalam blog ini, Anda akan mendapatkan perbandingan antara Amazon Q dan Claude dalam hal keamanan, kesesuaian dengan ekosistem AWS, dukungan IDE yang tersedia, dan alur kerja CLI pengembang, beserta harga masing-masing.

Anda juga akan mengetahui bagaimana dan di mana ClickUp cocok jika Anda ingin satu tempat untuk melacak keputusan, dokumen, dan pengiriman.

Amazon Q vs. Claude Sekilas

Jika Anda ingin gambaran singkat tentang perbandingan Amazon Q vs Claude sebelum masuk ke detail fitur, mulailah dari sini. Ringkasan ini menunjukkan di mana setiap alat paling cocok, masalah kompleks apa yang dapat diselesaikannya, dan bagaimana cara kerjanya dengan repositori baru dan alur kerja agen.

Kategori Amazon Q Claude Ideal untuk Tim yang sudah terintegrasi dalam ekosistem AWS dan ingin bantuan AI untuk membangun dan mengoperasikan perangkat lunak di AWS. Tim yang menginginkan asisten berbasis obrolan, ditambah Claude Code untuk pemrograman langsung di berbagai basis kode. Bantuan pemrograman di dalam IDE Anda Amazon Q Developer mendukung obrolan dan saran langsung di IDE yang didukung. Claude Code juga dapat bekerja dengan alur kerja IDE, tetapi dirancang dengan pendekatan terminal-first dan gaya agen. Menemukan jawaban dalam pengetahuan perusahaan Amazon Q Business dirancang untuk memberikan jawaban yang memperhatikan izin di seluruh konten perusahaan yang terhubung, seringkali disertai dengan kutipan. Claude mendukung pekerjaan pengetahuan perusahaan melalui kontrol Tim/Perusahaan dan pengalaman berbasis obrolan. Di mana Anda menggunakan asisten ini di luar pemrograman Tersedia di dalam layanan AWS (contoh: QuickSight) sehingga tim dapat membangun analisis, perhitungan, dan dasbor menggunakan bahasa alami yang dekat dengan data dan alat AWS. Terintegrasi dengan alat kerja sehari-hari seperti Chrome, Slack, dan Excel, yang memudahkan asisten untuk hadir di tempat kolaborasi dan analisis sudah berlangsung. Modernisasi dan transformasi kode Amazon Q Developer Transform berfokus pada modernisasi alur kerja (seperti pembaruan dan konversi), dengan langkah-langkah tinjauan dan penerapan. Claude Code masih dapat mendukung modernisasi, tetapi lebih bersifat umum: Anda menentukan pendekatan, dan Claude membantu mengeksekusinya melalui alur kerja berbasis terminal.

📖 Baca Juga: Template Rencana Pengembangan Perangkat Lunak Gratis yang Dapat Digunakan

Apa Itu Amazon Q?

Melalui Amazon Q

Amazon Q adalah asisten AI generatif dari AWS yang membantu Anda bekerja lebih cepat dalam pekerjaan perangkat lunak dan bisnis. Secara praktis, Anda menggunakannya untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami, mendapatkan jawaban yang didasarkan pada pengetahuan AWS, dan mempercepat tugas-tugas yang sering memerlukan banyak pergantian konteks.

Amazon Q biasanya muncul dalam dua jalur, dan pembagian ini penting saat Anda mengevaluasi kesesuaian untuk perusahaan:

Amazon Q Business untuk pengetahuan perusahaan dan alur kerja yang berfokus pada menjawab pertanyaan dan menyelesaikan tugas untuk pengetahuan perusahaan dan alur kerja yang

berfokus pada membantu Anda memahami, membangun, memperluas, dan mengoperasikan aplikasi di AWS Amazon Q Developer (juga disebut Q Developer) untuk pemrograman dan pekerjaan sehari-hari di AWS yang

Jika Anda sudah mengoperasikan banyak sistem di AWS, keuntungannya jelas: Anda dapat mempertahankan keputusan teknis lebih dekat dengan lingkungan tempat Anda mengimplementasikan sistem, daripada memindahkan konteks sensitif ke alat lain.

Fitur Amazon Q

Sebagian besar tim memandang Amazon Q dalam dua cara: Amazon Q Developer untuk pekerjaan pemrograman sehari-hari, dan Amazon Q Business untuk menemukan jawaban dalam konten perusahaan tanpa melanggar izin.

Fitur-fitur di bawah ini berfokus pada hal-hal yang membantu Anda bekerja lebih cepat di ekosistem AWS, terutama saat Anda memelihara sistem warisan dan memperketat alur kerja pengembangan.

Fitur #1: Amazon Q Developer untuk pemrograman dalam IDE

Melalui Amazon Q

Amazon Q Developer adalah bagian dari Amazon Q yang paling sering Anda gunakan saat membutuhkan bantuan langsung di dalam editor, bukan di jendela obrolan terpisah. Anda dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami, meminta perubahan, dan mendapatkan bantuan yang relevan dengan konteks saat Anda bekerja pada kode yang sudah ada.

Saat menggunakan obrolan langsung, Amazon Q menampilkan saran pembaruan sebagai perbedaan (diff) dalam file. Anda dapat menerima atau menolak perubahan tersebut, menjaga pengawasan pengembang tetap utuh dan membuat alat ini lebih mudah dipercaya selama tinjauan kode.

Pengaturan ini membantu Anda menyelesaikan permintaan pull lebih cepat dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menyalin potongan kode antar alat dan meningkatkan waktu yang dihabiskan untuk memvalidasi kualitas kode di tempat yang penting.

🤔 Tahukah Anda: Amazon CodeWhisperer secara resmi menjadi bagian dari Amazon Q Developer pada 30 April 2024, sehingga banyak dokumen dan alur kerja "CodeWhisperer" kini terhubung ke Amazon Q Developer dalam implementasi AWS.

Fitur #2: Amazon Q Business untuk jawaban yang aman dan terkendali aksesnya.

Melalui Amazon Q

Ketika pengembang Anda menghabiskan waktu mencari runbook terbaru, catatan arsitektur, atau versi "yang benar" dari dokumen keputusan, Amazon Q Business dirancang untuk mengurangi hambatan tersebut.

Anda menghubungkannya dengan alat yang sudah digunakan oleh tim Anda, lalu pengguna dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang diambil dari sumber yang disetujui, sehingga lebih sedikit percakapan yang berlarut-larut.

Bagian yang ramah perusahaan adalah kontrol akses. Amazon Q Business dirancang untuk menghormati izin, sehingga pengguna hanya melihat apa yang diizinkan oleh identitas mereka.

Hal ini membantu adopsi di lingkungan perusahaan karena Anda tidak memaksa tim untuk menduplikasi konten ke sistem baru hanya untuk membuat asisten tersebut dapat digunakan.

📮 ClickUp Insight: Kekhawatiran kerja tidak berhenti saat jam kerja berakhir. 28% karyawan mengatakan pekerjaan terus mengikuti mereka, sementara 8% lainnya sering kesulitan untuk melepaskan diri. Itu berarti lebih dari sepertiga pekerja membawa stres pulang. 😣 Pengingat ClickUp dapat membantu memperkuat rutinitas akhir hari Anda dan menjaga batasan. Otomatiskan pengingat "ringkasan", atur zona pemberitahuan bebas kerja, dan jadwalkan waktu pribadi. Mematikan perangkat harus dilakukan dengan sengaja, bukan sekadar pilihan! 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations — yang menghasilkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

Fitur #3: Amazon Q terintegrasi dalam layanan AWS untuk wawasan bisnis yang lebih cepat.

Melalui Amazon Q

Amazon Q juga tersedia di dalam layanan AWS, yang memudahkan Anda mendapatkan wawasan tanpa perlu memindahkan data ke alat lain. Misalnya, Amazon Q di Amazon QuickSight memungkinkan pengguna membuat dasbor, visualisasi, dan perhitungan kompleks menggunakan bahasa alami.

Jika Anda mendukung pelaporan produk atau metrik kesehatan platform, fitur ini sangat berguna. Tim Anda dapat menganalisis faktor pendorong dan tren dengan lebih cepat, lalu mengubah hasilnya menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Anda akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menerjemahkan pertanyaan menjadi kueri dan lebih banyak waktu untuk memvalidasi hasil.

Hal ini berguna ketika tim perusahaan ingin alur kerja bisnis intelijen tetap dekat dengan ekosistem AWS, terutama ketika kontrol akses dan sumber data yang disetujui menjadi hal yang penting.

Fitur #4: Amazon Q Developer Transform untuk modernisasi dan pembaruan kode skala besar.

melalui AWS

Jika tim Anda menggunakan AWS tetapi menghabiskan sebagian besar anggaran setiap kuartal untuk membayar utang teknis, pekerjaan terberat seringkali ada pada "engineering di antara": memperbarui runtime, mengganti API yang sudah tidak didukung, dan merestrukturisasi sistem warisan tanpa merusak kode produksi.

Amazon Q Developer Transform dirancang untuk perubahan terstruktur semacam itu. Di IDE yang didukung, ia dapat melakukan pembaruan dan konversi otomatis pada tingkat bahasa dan sistem operasi, menghasilkan perubahan di seluruh file, dan kemudian memungkinkan Anda meninjau dan menerapkan perubahan tersebut seperti diff biasa.

Contoh praktisnya adalah modernisasi Java. Amazon Q Developer dapat meng-upgrade aplikasi Java ke versi yang lebih baru (termasuk memperbarui komponen/API yang sudah tidak didukung dan meng-upgrade dependensi), dan alur kerja dirancang untuk verifikasi di IDE Anda sebelum Anda menerima perubahan.

Harga Amazon Q

Amazon Q Business Lite: $3 per bulan per pengguna

Amazon Q Business Pro: $20 per bulan per pengguna

Harga penggunaan Amazon Q untuk bisnis: $200 untuk 30.000 unit/bulan

Amazon Q Developer Free Tier : $0/bulan per pengguna

Amazon Q Developer Pro Tier: $19 per bulan per pengguna

Apa Itu Claude?

Melalui Claude

Claude adalah asisten AI yang dikembangkan oleh Anthropic untuk membantu Anda melakukan pekerjaan berbasis pengetahuan dan teknis, termasuk penulisan, analisis, dan pemrograman, melalui pengalaman obrolan dan API.

Bagi tim perangkat lunak, Claude Code adalah versi yang dirancang untuk pekerjaan teknikal langsung. Anda dapat menggunakannya untuk bekerja langsung di basis kode Anda, termasuk mengedit file dan menjalankan perintah, sehingga Anda dapat beralih dari permintaan ke perubahan yang berfungsi tanpa harus terus-menerus menyalin dan menempelkan konteks antar alat.

Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menjelaskan ulang konteks dan lebih banyak waktu untuk memvalidasi hasil akhir sebelum dirilis.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik untuk Claude AI

Fitur Claude

Claude menawarkan kombinasi kemampuan pemrograman dan produktivitas sehari-hari yang membantu Anda bekerja lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas atau akses.

Fitur-fitur di bawah ini mencakup hal-hal yang paling penting bagi pemimpin produk, pengembang, dan tim perusahaan yang mengevaluasi Claude untuk adopsi yang aman dan alur kerja yang praktis.

Fitur #1: Claude di Chrome untuk alur kerja browser yang lebih cepat

Melalui Claude

Claude di Chrome membawa Claude ke browser Anda sehingga Anda dapat mengajukan pertanyaan tentang halaman yang Anda lihat dan mengambil tindakan tanpa perlu beralih alat. Claude dapat menavigasi halaman, mengklik tombol, dan mengisi formulir, yang sangat membantu saat Anda perlu menyelesaikan tugas berbasis web dengan cepat.

Claude juga dapat membantu dalam tugas-tugas berbasis browser yang berulang, sehingga Anda tidak perlu melakukan pemeriksaan yang sama setiap hari.

Ini berguna ketika tim Anda membutuhkan hasil yang konsisten dari alur kerja berbasis browser tanpa menambahkan langkah manual tambahan.

Fitur #2: Claude di Slack untuk bantuan dalam saluran

Melalui Claude

Claude di Slack membawa Claude ke tempat di mana tim pengembangan Anda sudah berkolaborasi, sehingga Anda dapat mengajukan pertanyaan dalam thread dan mendapatkan bantuan tanpa perlu berpindah ke alat lain. Claude menghormati izin Slack yang sudah Anda atur, dan admin Slack menyetujui aplikasi ini.

Ketika Claude mendeteksi permintaan pemrograman, Claude di Slack dapat meneruskan permintaan pemrograman ke alur kerja Claude Code dan memulai sesi jarak jauh yang dapat Anda tinjau, termasuk tautan untuk membuka pull request.

Ini berguna saat Anda ingin koordinasi yang lebih cepat di Slack tanpa kehilangan pengawasan pengembang atas perubahan.

🤔 Tahukah Anda: Anthropic menetapkan harga beberapa model Claude dalam "juta token input" dan "juta token output," misalnya Claude Sonnet 4.5 mencantumkan harga per juta token di halaman model Anthropic sendiri, yang berguna saat membandingkan harga berdasarkan penggunaan di berbagai alat.

Fitur #3: Claude di Excel untuk analisis buku kerja yang lebih cepat

Melalui Claude

Claude di Excel membantu Anda memahami seluruh buku kerja, termasuk rumus bersarang dan ketergantungan antar lembar kerja. Anda dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan mendapatkan penjelasan dengan kutipan sel tingkat sehingga Anda dapat memverifikasi logika alih-alih menebak.

Anda juga dapat menguji skenario tanpa merusak rumus dan mendebug kesalahan seperti #REF!, #VALUE!, atau referensi siklik dengan melacak apa yang menyebabkannya.

Hal ini berguna ketika tim perusahaan membutuhkan jawaban yang transparan, terutama ketika spreadsheet menjadi bagian dari sistem atau keputusan yang lebih besar.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Claude AI untuk Pemrograman yang Efisien dan Akurat

Fitur #4: Keterampilan Claude untuk alur kerja yang dapat diulang dan terstandarisasi

Melalui Claude

Keterampilan Claude memungkinkan Anda mengubah prosedur dan praktik terbaik menjadi instruksi yang dapat digunakan ulang atau alur kerja standar, sehingga Claude dapat menerapkannya dengan cara yang sama setiap kali. Hal ini berarti output yang lebih konsisten pada tugas-tugas khusus dan lebih sedikit "penyesuaian prompt" saat tim yang berbeda membutuhkan format atau alur kerja yang sama.

Fitur-fitur ini juga berfungsi di Claude.ai, Claude Code, dan API, sehingga Anda dapat membangun sekali dan menggunakan pendekatan yang sama di berbagai tempat.

Teknik ini berguna ketika Anda ingin tim yang bekerja dengan alat yang berbeda tetap mengikuti satu pendekatan sistematis dalam dokumentasi dan alur kerja.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Claude AI untuk Pemrograman yang Efisien dan Akurat

Harga Claude

Gratis

Keuntungan: $20 per bulan per pengguna

Max: mulai dari $100/bulan per pengguna

Tim (Layanan Standar): $30 per bulan per pengguna (minimal 5 anggota)

Tim (Layanan Premium): $150 per bulan per pengguna (minimal 5 anggota)

Enterprise: Harga kustom

Amazon Q vs. Claude: Perbandingan Fitur

Amazon Q dan Claude keduanya dapat mendukung pekerjaan yang didukung AI, tetapi keduanya terintegrasi ke dalam sistem perusahaan dengan cara yang berbeda. Amazon Q dibangun di sekitar ekosistem AWS, dengan Amazon Q Developer untuk pemrograman dan Amazon Q Business untuk jawaban yang memperhatikan izin. Claude berfokus pada pengalaman chat-first, dengan Claude Code plus integrasi seperti Chrome, Slack, Excel, dan Skills.

Selanjutnya, kami akan membandingkan keduanya berdasarkan fitur-fitur yang paling penting untuk alur kerja pengembangan dan output teknik sehari-hari.

📖 Baca Juga: Mengoptimalkan Kekuatan ClickUp AI untuk Tim Perangkat Lunak

Fitur #1: Bantuan pemrograman di dalam IDE Anda

Pengembang Amazon Q

Jika tim Anda mengembangkan aplikasi di ekosistem AWS, Amazon Q Developer dirancang untuk mendukung pekerjaan pengembangan yang terkait dengan AWS. Aplikasi ini berjalan di IDE yang didukung dan menyediakan fitur obrolan dan bantuan langsung, sehingga Anda dapat menghasilkan kode, melakukan edit, dan meninjau perubahan tanpa perlu meninggalkan editor Anda. Fitur bantuan langsung ini berguna untuk pembaruan yang lebih aman karena Anda dapat meninjau perubahan yang disarankan sebelum menerapkannya.

Claude Code

Claude Code juga dapat mendukung alur kerja IDE, tetapi dirancang dengan pendekatan terminal-first dan alur kerja berbasis agen. Ini bekerja dengan baik ketika Anda ingin satu asisten mengelola seluruh basis kode, melakukan perubahan di beberapa file, dan membantu Anda beralih dari permintaan ke implementasi tanpa harus terus-menerus menyalin konteks antar alat.

🏆 Pemenang: Seri. Pilih Amazon Q Developer jika alur kerja pengembangan sehari-hari Anda berfokus pada AWS dan Anda menginginkan dukungan IDE yang terintegrasi. Pilih Claude Code jika Anda lebih menyukai alur kerja berbasis terminal dan menginginkan asisten yang dapat bekerja di seluruh basis kode Anda.

📖 Baca Juga: Editor Kode Terbaik untuk Pengembang

Fitur #2: Mencari jawaban dalam pengetahuan perusahaan

Amazon Q Business

Amazon Q Business dirancang untuk memberikan jawaban yang memperhatikan izin akses di seluruh konten perusahaan. Anda dapat menghubungkan sumber data, mengelola kontrol identitas dan akses, serta memberikan respons dengan kutipan sehingga tim Anda dapat memverifikasi sumber sebelum mengambil tindakan berdasarkan solusi tersebut.

Claude

Claude juga dapat mendukung pekerjaan pengetahuan perusahaan, terutama pada paket Team dan Enterprise, di mana Anda mendapatkan kontrol admin seperti SSO dan izin berbasis peran. Keunggulan Claude adalah pengalaman asisten yang lebih lancar di berbagai aplikasi, tetapi pola "konektor plus kutipan" lebih jelas di sisi Amazon Q Business.

🏆 Pemenang: Amazon Q Business, jika Anda menginginkan jawaban yang memperhatikan izin dengan kutipan di seluruh sistem terhubung secara default.

Fitur #3: Di mana Anda menggunakan asisten ini di luar pemrograman

Amazon Q

Amazon Q terintegrasi dalam layanan AWS, yang memudahkan Anda mendapatkan jawaban dan wawasan tanpa perlu memindahkan data ke alat lain. Contoh yang jelas adalah Amazon Q dalam Amazon QuickSight, di mana Anda dapat membuat dasbor, visualisasi, dan perhitungan kompleks menggunakan bahasa alami.

Claude

Claude berfokus pada integrasi asisten ke dalam alat-alat sehari-hari yang sudah digunakan oleh tim Anda. Anda dapat menggunakan Claude di Chrome untuk menjelajahi situs web dan menyelesaikan tugas browser, Claude di Slack untuk berkolaborasi di saluran, dan Claude di Excel untuk memahami buku kerja dengan kutipan sel yang dapat diverifikasi.

🏆 Pemenang: Seri. Pilih Amazon Q jika alur kerja Anda berada di dalam layanan AWS. Pilih Claude jika tim Anda membutuhkan asisten yang dapat digunakan di berbagai browser, obrolan, dan spreadsheet setiap hari.

📖 Baca Juga: Alat AI Terbaik untuk Pengembang untuk Meningkatkan Efisiensi Pemrograman

Fitur #4: Di mana Anda menggunakan asisten ini di luar pemrograman

Pengembang Amazon Q

Amazon Q Developer dilengkapi dengan fitur "Transform" khusus yang dirancang untuk modernisasi, termasuk pembaruan otomatis dan konversi dalam alur kerja IDE, dengan langkah tinjauan dan penerapan yang eksplisit sehingga tim dapat mempertahankan pengawasan pengembang.

Claude Code

Claude Code masih dapat mendukung pekerjaan modernisasi, tetapi ini merupakan pendekatan agen yang lebih umum. Ini berfungsi sebagai alat berbasis terminal yang dapat mengedit file, menjalankan perintah, dan membuat commit, yang dapat membantu Anda melaksanakan rencana upgrade di repositori yang kompleks selama tim Anda mendefinisikan langkah-langkah dan memvalidasi hasilnya.

🏆 Pemenang: Seri. Amazon Q Developer, jika modernisasi merupakan persyaratan utama (pembaruan Java, konversi, alur transformasi yang dapat diulang). Pilih Claude Code jika Anda ingin agen terminal yang fleksibel untuk membantu mengeksekusi migrasi yang Anda rancang sendiri di berbagai stack dan alur kerja.

Amazon Q vs. Claude di Reddit

Sebelum Anda menerima informasi harga atau daftar fitur apa pun secara mentah-mentah, ada baiknya melihat bagaimana pengembang membicarakan alat-alat ini saat mereka benar-benar menggunakannya. Komentar di bawah ini memberikan gambaran cepat tentang di mana Amazon Q dan Claude benar-benar bermanfaat dan di mana tim mengalami kendala.

Beberapa pengguna Reddit menyebutkan betapa berguna Amazon Q:

✅ “Amazon Q sangat membantu! RAG-nya luar biasa… Tapi sungguh, pekerjaan yang luar biasa dalam menyediakan informasi yang akurat…”

✅ “Amazon Q sangat membantu! RAG-nya luar biasa… Tapi sungguh, pekerjaan yang luar biasa dalam menyediakan informasi yang akurat…”

Sementara pengguna lain menyatakan:

🚩 “Awalnya sangat membantu… Termasuk fungsi yang tidak ada.”

🚩 “Awalnya sangat membantu… Termasuk fungsi yang tidak ada.”

Tentang Claude, pengguna Reddit mengatakan:

✅ “Claude Code terasa berbeda… Claude Code dengan Opus 4.5 adalah pengalaman pengembangan premium saat ini.”

✅ “Claude Code terasa berbeda… Claude Code dengan Opus 4.5 adalah pengalaman pengembangan premium saat ini.”

Sementara beberapa orang mengatakan:

🚩 “Saya tidak bisa menyelesaikan apa pun dengan bimbingan terus-menerus… Jangan membaca file, tidak berusaha memahami apa pun.”

🚩 “Saya tidak bisa menyelesaikan apa pun dengan bimbingan terus-menerus… Jangan membaca file, tidak berusaha memahami apa pun.”

📖 Baca Juga: Cara Menjadi Programmer yang Lebih Baik

Kenalkan ClickUp—Alternatif Terbaik untuk Amazon Q vs. Claude

Sebuah sprint jarang gagal karena tim Anda tidak dapat menulis kode.

Sebuah sprint terhenti karena keputusan "akhir" ada di obrolan, persyaratan ada di dokumen, dan tugas memiliki tautan ke tiga tempat yang berbeda. Kemudian seseorang memasukkan jawaban AI ke dalam alur kerja, tetapi tidak ada yang tahu konteks apa yang membentuk output tersebut.

Itulah yang disebut work sprawl. Anda masih dapat menyelesaikan pekerjaan, tetapi Anda membuang waktu untuk mencari sumber kebenaran karena tugas, dokumen, dan percakapan tidak terhubung dengan baik.

Sekarang tambahkan penyebaran AI. Satu tim mengandalkan Amazon Q di AWS. Tim lain mengandalkan Claude Code dalam alur kerja terpisah. Perintah ditulis ulang, output disalin antar alat, dan semakin sulit untuk menjelaskan mengapa perubahan dilakukan.

Di situlah ClickUp, sebagai ruang kerja AI terintegrasi , sangat cocok. ✨️

ClickUp mengintegrasikan pekerjaan dan AI Anda ke dalam satu sistem terhubung, sehingga tugas, dokumen, dan alur kerja tetap terhubung dalam konteks yang sama. ClickUp Brain dapat mengambil item tindakan dari dokumen dan obrolan, lalu mengubahnya menjadi tugas terstruktur, yang membantu Anda beralih dari output AI ke eksekusi nyata tanpa kehilangan jejak.

Selanjutnya, Anda akan melihat bagaimana hal ini diterapkan untuk tim perangkat lunak, termasuk cara ClickUp dapat menjaga proses pengiriman tetap berjalan dengan agen dan otomatisasi.

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Brain

Sentralisasikan jawaban AI di satu tempat, sehingga keputusan pemrograman Anda tetap terhubung dengan pengiriman menggunakan ClickUp Brain

Saat Anda membandingkan Amazon Q dengan Claude Code, Anda segera menyadari bahwa bagian yang sulit bukanlah memilih model "terbaik". Anda membutuhkan satu tempat di mana output AI tetap terhubung dengan pekerjaan yang dikerjakan tim Anda. Jika tidak, jawaban-jawaban tersebut tersebar di obrolan, dan tidak ada yang dapat melacak keputusan kembali ke tugas dan dokumen asli.

ClickUp Brain memecahkan masalah tersebut dengan mengintegrasikan AI langsung ke dalam ruang kerja Anda, sehingga Anda dapat mengubah catatan, dokumen, dan percakapan menjadi eksekusi yang terstruktur. Anda dapat membuat tugas dari obrolan dan dokumen, menghasilkan ringkasan, dan mendapatkan jawaban dengan konteks dari ruang kerja Anda, bukan harus memulai dari awal setiap kali.

Ketika keputusan arsitektur, spesifikasi, dan tindakan Anda berada dalam sistem yang sama, Anda akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menjelaskan konteks ulang dan lebih banyak waktu untuk mengimplementasikan dengan percaya diri.

💡 Tips Pro: ClickUp Brain MAX membantu Anda menjaga pekerjaan pemrograman tetap terintegrasi di tempat yang sama di mana tim Anda merencanakan, meninjau, dan meluncurkan proyek. Standarkan ringkasan PR dan catatan keputusan di seluruh alur kerja Amazon Q dan Claude Code dengan ClickUp Brain MAX Berikut adalah alur kerja sederhana yang dapat Anda gunakan kembali: Catat keputusan dengan cepat menggunakan Talk to Text : Dikte catatan singkat seperti “mengapa kami mengubah alur otentikasi” atau “apa yang akan diuji selanjutnya”, lalu simpan langsung ke tugas atau Dokumen agar alasan tetap terhubung dengan pekerjaan.

Minta ClickUp Brain MAX untuk merangkum konteks PR untuk tinjauan: Berikan perintah kepada alat tersebut dengan “Rangkum perubahan, risiko, dan rencana pengujian untuk tugas ini,” lalu tempelkan outputnya ke deskripsi PR atau komentar tugas agar tinjauan kode tetap konsisten.

Temukan sumber informasi yang akurat dengan ClickUp Enterprise Search : Cari di seluruh tugas, dokumen, dan alat terhubung untuk menjawab pertanyaan seperti “Di mana spesifikasi API terbaru?” atau “Apa yang kita putuskan tentang caching?” tanpa harus menggali melalui thread.

Pilih model yang tepat untuk tugas: Gunakan ClickUp’s model picker saat Anda membutuhkan gaya bantuan yang berbeda, tetapi simpan pertanyaan sensitif yang terkait dengan ruang kerja di ClickUp Brain MAX agar jawaban tetap terikat pada konteks aktual Anda.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Brain Super Agents dan ClickUp Codegen

Otomatiskan proses penyerahan dari saran AI ke permintaan pull sebenarnya di seluruh alur kerja tim Anda dengan ClickUp Codegen

Saat Anda membandingkan Amazon Q dengan Claude Code, Anda akan melihat pola tertentu. Asisten tersebut dapat menyarankan solusi, tetapi tim Anda tetap membutuhkan cara yang andal untuk mengubah saran-saran tersebut menjadi eksekusi nyata di berbagai file, tinjauan, dan serah terima.

Di situlah ClickUp Brain Super Agents berperan. Anda dapat membuat dan menyesuaikan agen yang beroperasi di dalam ruang kerja Anda. Fitur ini memungkinkan tugas rutin, seperti merangkum konteks, menyusun pembaruan, dan menjaga kelancaran alur kerja, melalui proses yang sama yang sudah digunakan oleh tim Anda.

Kemudian hubungkan itu dengan ClickUp Codegen. ClickUp Codegen adalah rekan tim pengembang AI yang dapat Anda sebutkan pada tugas untuk menjawab pertanyaan kode dalam bahasa alami dan membantu menghasilkan pull request yang siap produksi. Ini membantu pekerjaan Anda berpindah dari permintaan ke PR tanpa harus berpindah-pindah antara obrolan dan alat lain.

Bersama-sama, agen menangani koordinasi, dan ClickUp Codegen menangani langkah pembangunan, sehingga tim Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengintegrasikan konteks antar alat dan lebih banyak waktu untuk mengembangkan dengan pengawasan pengembang.

💡 Tips Pro: Setelah ClickUp Codegen mengirimkan pull request, mintalah ClickUp Brain untuk merangkum apa yang berubah, mengapa perubahan tersebut dilakukan, dan apa yang perlu diuji selanjutnya, lalu simpan ringkasan tersebut dalam tugas. Nantinya, Anda dapat menggunakan ClickUp Enterprise Search dan Ask untuk dengan cepat menjawab, “Mengapa kami mengubah modul ini?” dan mendapatkan respons yang didukung referensi dari tugas, dokumen, atau komentar tepat di mana keputusan tersebut diambil. Anda juga dapat meminta ClickUp Brain untuk membuat ClickUp Brain Super Agents guna merangkum semua detail pekerjaan Anda untuk hasil yang lebih baik dan lebih cepat. Buat agen super untuk merangkum ulasan kode dan keputusan deployment dengan ClickUp Brain

ClickUp One Up #3: Otomatisasi ClickUp

Lanjutkan pekerjaan Anda begitu output AI menjadi tugas dengan ClickUp Automations

AI dapat membantu Anda menghasilkan kode dan menyempurnakan solusi, tetapi Anda tetap kehilangan waktu saat pekerjaan terhenti karena serah terima. Sebuah PR dibuka, tetapi tidak ada yang diberitahu. Perubahan status terjadi, tetapi langkah berikutnya tetap terjebak. Di situlah ClickUp Automations membuat perbedaan.

ClickUp Automations memungkinkan Anda menetapkan pemicu dan tindakan, dengan kondisi opsional, sehingga tugas rutin dapat berjalan tanpa perlu tindak lanjut manual. Anda dapat memulai dengan otomatisasi yang sudah jadi atau membuat sendiri untuk secara otomatis mengalokasikan pekerjaan, menerapkan templat, atau mengirim pembaruan saat status berubah.

Ini membantu Anda mengubah output AI menjadi eksekusi yang konsisten, menjaga alur kerja pengembangan tetap dapat diprediksi bahkan saat menggunakan beberapa alat.

💡 Tips Pro: Setelah otomatisasi ClickUp mulai menugaskan peninjau dan mendorong pemilik berikutnya, hambatan berikutnya adalah visibilitas. Pemimpin masih bertanya, “Apa yang terhambat?” dan pengembang senior masih terlibat dalam thread status. Anda dapat mengakses ringkasan terfokus untuk semua pekerjaan Anda dengan Kartu AI ClickUp Tambahkan Kartu AI ClickUp ke Dashboard ClickUp sehingga jawaban berasal dari pekerjaan itu sendiri, bukan dari pengecekan rutin: Gunakan Ringkasan Eksekutif AI untuk menghasilkan gambaran terkini tentang kondisi ruang pengembangan Anda (apa yang berjalan lancar, apa yang tertinggal, dan apa yang memerlukan perhatian).

Gunakan AI Project Update untuk daftar rilis guna merangkum kemajuan dan mengidentifikasi risiko dalam satu tampilan.

Gunakan AI Brain untuk menjalankan prompt kustom seperti: “Daftar tugas yang terhambat oleh tinjauan kode, sebutkan pemiliknya, dan sarankan langkah selanjutnya berdasarkan komentar terbaru” (Anda juga dapat Mention daftar atau tugas tertentu untuk membatasi output)

Ketika otomatisasi mempercepat pekerjaan, tekan Rerun AI pada kartu untuk memperbarui narasi tanpa perlu membangun ulang laporan.

ClickUp Membantu Anda Mengoptimalkan Alur Kerja AI Anda

Amazon Q terasa seperti pilihan yang tepat ketika alur kerja pengembangan Anda terintegrasi dalam ekosistem AWS dan bekerja dengan basis kode yang besar. Claude Code terasa seperti pilihan yang lebih cocok ketika Anda menginginkan asisten berbasis obrolan yang mendukung kerja di berbagai alat sehari-hari dengan kurva pembelajaran yang sederhana.

Bagaimanapun, risikonya tetap sama. Output AI disalin ke obrolan, keputusan hilang, dan tidak ada yang bisa melacak mengapa perubahan dilakukan pada kode baru atau infrastruktur AWS.

ClickUp membantu Anda mengatasi hal itu dan lebih banyak lagi dengan pendekatan yang berbeda. Anda menjaga jawaban AI tetap terikat pada pekerjaan yang sebenarnya dikerjakan oleh tim Anda, sehingga eksekusi tetap terhubung dengan konteks. Hal ini membantu dalam menjaga kontrol versi informasi Anda dan membantu mengelola biaya yang dapat diprediksi serta basis kode yang kompleks.

Gunakan ClickUp Brain untuk membuat output AI dapat dicari di seluruh tugas dan dokumen.

Gunakan ClickUp Brain Agents dan ClickUp Codegen untuk mengubah permintaan menjadi eksekusi terstruktur dan pekerjaan yang siap untuk pull request.

Gunakan ClickUp Automations untuk menghilangkan proses serah terima manual dan menjaga alur kerja tetap berjalan lancar.

Daftar ke ClickUp untuk mengelola perencanaan, alur kerja pemrograman, dan implementasi AI dari satu ruang kerja.