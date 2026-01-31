Amazon Q vs Copilot: Manakah AI Perusahaan yang Lebih Baik pada Tahun 2026?

Rencana sprint umumnya terlihat rapi hingga pertanyaan produksi pertama muncul.

Seseorang perlu menjelaskan kesalahan yang membingungkan, melacak logika bisnis di beberapa file, dan mendapatkan tinjauan perbaikan tanpa menghambat kerja tim secara keseluruhan. Di situlah asisten pemrograman AI dapat membantu.

Dalam studi terkontrol Microsoft Research, pengembang yang menggunakan GitHub Copilot menyelesaikan tugas pemrograman 55,8% lebih cepat daripada kelompok kontrol. Itulah perbedaan yang dapat dibawa oleh asisten AI bagi tim.

Namun, dengan begitu banyak alat AI di pasaran, pilihan biasanya bergantung pada di mana tim Anda sudah bekerja dan apa kasus penggunaan Anda.

Dalam artikel ini, kami akan membandingkan Amazon Q dan Microsoft Copilot berdasarkan kriteria seperti sumber konteks, kontrol admin, dan harga. Anda juga akan melihat di mana ClickUp dapat menjadi alternatif praktis saat Anda membutuhkan bantuan AI yang tetap terhubung dengan tugas dan pengiriman.

Amazon Q vs Microsoft Copilot: Sekilas

Jika Anda ingin versi singkat sebelum menyelami fitur-fiturnya, mulailah dari sini. Ringkasan ini menunjukkan di mana setiap alat paling cocok dan apa yang dirancang untuk didukung.

Area perbandingan Amazon Q Microsoft Copilot Ideal untuk Tim yang sudah mendalam dalam ekosistem AWS dan ingin bantuan AI untuk membangun dan mengoperasikan perangkat lunak di AWS. Microsoft Copilot paling unggul dalam aplikasi Microsoft 365 untuk "tugas seputar kode" seperti ringkasan, komunikasi rilis, dan pembaruan status; pemrograman native IDE umumnya berasal dari GitHub Copilot, yang dilisensikan secara terpisah. Bantuan pemrograman yang terintegrasi dengan IDE dan dukungan alur kerja pengembang. Lebih kuat untuk pemrograman native IDE dengan Amazon Q Developer di dalam IDE umum, ditambah obrolan dan edit langsung. Lebih kuat untuk "mengatasi kode" di dalam aplikasi Microsoft 365 (ringkasan, ringkasan, pembaruan status). Untuk pemrograman native IDE, sebagian besar tim menambahkan GitHub Copilot secara terpisah Pengetahuan perusahaan dan pencarian enterprise Amazon Q Business berfungsi dengan baik ketika pengetahuan tersebar di sistem yang terhubung dan Anda ingin jawaban yang memperhatikan izin. Terbaik saat pengetahuan sudah ada di SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook, dan sumber Microsoft 365 lainnya. Otomatisasi alur kerja dan asisten khusus Kuat saat alur kerja sudah terintegrasi dalam layanan AWS, dengan bantuan khusus untuk setiap layanan. Lebih kuat untuk agen yang dapat digunakan kembali di seluruh tim dengan Copilot Agents untuk alur kerja yang dapat diulang dan standarisasi. Keamanan, identitas, dan kontrol data Sesuai dengan pola tata kelola AWS dan model akses berbasis AWS IAM. Sesuai dengan model tata kelola dan izin Microsoft 365 (Microsoft Entra + kontrol Microsoft 365) Analisis dan wawasan operasional Pilihan terbaik jika stack BI Anda adalah QuickSight, terutama untuk "tanya dan jawab" pada data AWS. Pilihan terbaik jika tim menganalisis data di Excel dan Power BI, terutama untuk ringkasan dan analisis di dalam alur kerja Microsoft.

📖 Baca Juga: Alat AI Terbaik untuk Pengembang untuk Meningkatkan Efisiensi Pemrograman

Apa Itu Amazon Q?

melalui Amazon Q

Jika tim Anda membangun dan mengoperasikan layanan di AWS, Amazon Q adalah asisten AI AWS untuk dukungan aman dalam pekerjaan cloud, tugas pengembang, dan alur kerja bisnis.

Anda dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa sehari-hari, mendapatkan bantuan untuk tugas pengembangan terkait AWS, dan mengambil jawaban dari lingkungan AWS yang sama yang sudah digunakan oleh beban kerja Anda. Tujuannya adalah untuk mengurangi pergantian konteks, terutama ketika jawaban terbaik bergantung pada integrasi layanan AWS dan konfigurasi AWS Anda.

Amazon Q umumnya digunakan dalam dua cara:

Amazon Q Business untuk pengetahuan perusahaan dan alur kerja untuk pengetahuan perusahaan dan alur kerja

Amazon Q Developer (juga disebut Q Developer) untuk pemrograman dan pekerjaan sehari-hari di AWS.

Perbedaan ini penting untuk implementasi perusahaan karena memengaruhi tata kelola, izin, dan siapa yang paling sering menggunakannya.

Untuk kontrol akses, banyak organisasi menghubungkannya melalui AWS IAM dan IAM Identity Center. Jika Anda ingin mencobanya dengan cepat, AWS Builder ID dapat membantu Anda masuk tanpa perlu mengatur jalur akun AWS perusahaan penuh, meskipun kontrol admin yang tersedia tidak sama dengan yang digunakan dalam lingkungan produksi.

📖 Baca Juga: Cara Menjadi Programmer yang Lebih Baik

Fitur Amazon Q

Fitur Amazon Q bergantung pada cara Anda menggunakannya. Amazon Q Business berfokus pada pengetahuan perusahaan dan alur kerja, sementara Amazon Q Developer berfokus pada pemrograman dan tugas pengembangan terkait AWS di lingkungan pengembangan Anda.

Fitur #1: Amazon Q Developer untuk pemrograman dalam IDE

Melalui Amazon Q

Amazon Q Developer adalah yang paling sering digunakan oleh para pengembang sehari-hari. Ia beroperasi di lingkungan pengembangan umum seperti Visual Studio Code, Visual Studio, dan IDE JetBrains, sehingga Anda dapat tetap berada di editor saat bekerja.

Anda dapat menggunakan antarmuka obrolan untuk pertanyaan atau obrolan langsung di dalam editor. Sorot kode, berikan instruksi, lalu tinjau hasilnya sebagai diff sehingga Anda dapat menerima atau menolak perubahan. Anda juga akan melihat saran kode saat mengetik. Saran ini bisa berupa perubahan kecil, dan juga dapat mendukung pembuatan fungsi lengkap saat konteksnya jelas.

Ini mendukung beberapa bahasa pemrograman, yang penting jika tim Anda bekerja di berbagai platform.

Fitur #2: Amazon Q Business untuk jawaban yang sadar izin

Melalui Amazon Q

Jika Anda pernah melihat seorang insinyur menghabiskan 30 menit mencari runbook atau versi "terbaru" dari dokumen, Amazon Q Business dirancang khusus untuk mengatasi masalah tersebut.

Anda menghubungkannya ke sistem yang sudah digunakan oleh tim Anda, lalu mereka dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan mendapatkan jawaban dari sumber yang disetujui. Alat ini dirancang untuk mengurangi percakapan bolak-balik di chat dan perpindahan tab yang memperlambat proses pengembangan Anda.

Bagian yang ramah bagi perusahaan adalah akses. Amazon Q Business dirancang untuk memberikan respons yang sadar izin dan sadar konteks, yang membantu pengguna hanya melihat apa yang diizinkan oleh identitas mereka.

Fitur #3: Amazon Q di QuickSight untuk BI generatif

Melalui Amazon Q

Jika tim BI Anda menghabiskan lebih banyak waktu membangun dashboard daripada menjawab pertanyaan, Amazon Q di QuickSight dapat membantu meringankan beban tersebut. Anda mengajukan pertanyaan tentang hal yang ingin Anda pahami, dan Amazon Q akan membantu mengubahnya menjadi visualisasi dan penjelasan yang dapat Anda bagikan kepada pemangku kepentingan.

Aspek ini berguna ketika seorang pengembang atau pemimpin operasional membutuhkan ringkasan cepat tentang perubahan yang terjadi. Alih-alih menunggu laporan kustom, Anda dapat mengeksplorasi data, mengidentifikasi poin-poin penting, dan menghasilkan narasi sederhana yang mendukung pengambilan keputusan.

Di balik layar, Copilot didukung oleh Amazon Bedrock, itulah sebabnya AWS menempatkannya untuk beban kerja tingkat perusahaan di mana tata kelola menjadi prioritas.

📮ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di chat, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk menangkap dan melacak keputusan, kebisingan digital dapat mengaburkan wawasan bisnis yang kritis. Dengan fitur Manajemen Tugas ClickUp, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Buat tugas dari obrolan, komentar tugas, dokumen, dan email dengan satu klik.

Fitur #4: Amazon Q di Amazon Connect untuk bantuan agen secara real-time

Melalui Amazon Q

Jika tim operasional Anda melayani pelanggan melalui Amazon Connect, Amazon Q di Connect adalah versi yang penting. Ia mendengarkan apa yang terjadi dalam panggilan, obrolan, atau email, lalu merekomendasikan langkah selanjutnya bagi agen. Itu bisa berupa tanggapan yang disarankan, langkah selanjutnya, atau artikel yang tepat untuk dibuka.

Jenis perangkat lunak ini berguna ketika basis pengetahuan Anda tersebar di dokumen internal dan halaman web. Alih-alih menempatkan pelanggan dalam keadaan menunggu sementara seseorang mencari informasi, agen mendapatkan konteks secara real-time.

Hal ini juga memudahkan standarisasi penanganan antar shift, karena rekomendasi didasarkan pada sumber yang sama yang telah disetujui.

Fitur #5: Amazon Q di AWS Supply Chain untuk jawaban operasional dan dukungan perencanaan.

Melalui Amazon Q

Tim rantai pasokan tidak membutuhkan dasbor lain. Mereka membutuhkan jawaban cepat saat terjadi perubahan, seperti pengiriman tertunda atau lonjakan permintaan mendadak. Amazon Q di AWS Supply Chain dirancang untuk situasi seperti itu, sehingga tim dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan mendapatkan respons yang disesuaikan dengan konteks berdasarkan data rantai pasokan mereka.

Dalam praktiknya, hal ini membantu Anda beralih dari “apa yang terjadi?” ke “apa yang harus kita lakukan selanjutnya?” dengan lebih cepat. Hal ini relevan untuk beban kerja tingkat perusahaan di mana keputusan memiliki konsekuensi jangka panjang.

Alat ini juga dapat mengurangi percakapan manual bolak-balik antara tim operasional, pembelian, dan pimpinan, karena semua pihak bekerja dengan data dan tindakan yang direkomendasikan yang sama.

🤔 Tahukah Anda: Amazon Q Business dapat menerapkan jawaban berdasarkan izin hingga ke sumber yang terhubung? Dalam dokumen AWS, Amazon mencatat bahwa mengakses konten relevan melalui Amazon Q dapat “mempertahankan keamanan dan kontrol akses,” sehingga pengguna hanya melihat apa yang diizinkan untuk diakses.

Harga Amazon Q

Amazon Q Business Lite: $3 per bulan per pengguna

Amazon Q Business Pro: $20 per bulan per pengguna

Harga penggunaan Amazon Q Business: $200 untuk 30.000 unit/bulan

Amazon Q Developer Free Tier : $0/bulan per pengguna

Amazon Q Developer Pro Tier: $19 per bulan per pengguna

Apa Itu Microsoft Copilot?

melalui Microsoft

Microsoft Copilot adalah merek payung Microsoft untuk asisten AI di seluruh produk dan layanannya. Dalam praktiknya, tim perusahaan biasanya pertama kali menemui Copilot melalui Copilot Chat, lalu memperluas penggunaannya ke Microsoft 365 Copilot saat ingin asisten tersebut bekerja di dalam aplikasi Microsoft 365 menggunakan konteks organisasi.

Microsoft Copilot Chat : Chat AI perusahaan yang didasarkan pada web publik, dan tersedia untuk pengguna akun Microsoft Entra dengan langganan Microsoft 365 yang memenuhi syarat.

Microsoft 365 Copilot: Add-on berbayar yang dapat mengakses konten organisasi melalui Microsoft Graph, seperti email, obrolan, rapat, dan dokumen, sambil menghormati batasan akses yang ditetapkan untuk setiap pengguna.

Bagi IT perusahaan, perbedaan ini penting. Copilot Chat dapat menjadi titik awal yang mudah. Namun, Microsoft 365 Copilot adalah tempat Anda mendapatkan integrasi alur kerja yang lebih dalam di dalam Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan Teams. Ini juga mengubah percakapan tata kelola Anda karena dapat mengakses data kerja dan sistem terhubung melalui jalur yang disetujui.

Catatan: Untuk bantuan pemrograman berbasis IDE, sebagian besar tim mengevaluasi GitHub Copilot, yang dilisensikan melalui paket GitHub dan berada di luar struktur harga Microsoft 365 Copilot.

Fitur Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot menghadirkan pengalaman inti seperti obrolan, pencarian, agen, dan catatan ke satu titik akses. Bagi tim perangkat lunak, pertanyaan sebenarnya adalah di mana Copilot membantu dalam alur kerja pengembangan dan di mana Anda masih mengandalkan GitHub Copilot untuk tugas pemrograman.

Fitur #1: Microsoft 365 Copilot di dalam Teams, Outlook, Word, Excel, dan PowerPoint

melalui Microsoft

Ini adalah pengalaman "dalam alur kerja". Copilot dapat bekerja langsung di dalam aplikasi seperti Teams, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, dan OneNote, menggunakan konten yang Anda buka dan konteks kerja yang sudah Anda gunakan.

Pengembang dan tim operasional biasanya menggunakan fungsi ini untuk tugas koordinasi, bukan hanya untuk penulisan. Contohnya termasuk ringkasan insiden dari obrolan Teams, ringkasan perubahan untuk pemangku kepentingan, dan pembaruan status yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam sprint.

Fitur #2: Copilot Chat untuk obrolan AI yang aman di tempat kerja

Melalui Microsoft

Copilot Chat sering menjadi pilihan pertama tim karena terasa familiar dan mudah diakses. Microsoft memposisikan Copilot sebagai chat AI yang aman untuk kerja dan mencatat bahwa fitur ini dapat diakses oleh pengguna akun Microsoft Entra dengan langganan Microsoft 365 yang memenuhi syarat.

Salah satu detail evaluasi penting adalah dasar. Secara default, Copilot Chat didasarkan pada web, bukan pada file atau obrolan organisasi Anda.

Jika tim ingin menggunakan konten organisasi, Microsoft menjelaskan opsi seperti menggunakannya dalam aplikasi Microsoft 365 tertentu dengan konten terbuka atau menggunakan agen yang memiliki akses ke data kerja.

Fitur #3: Pencarian Copilot dan konektor untuk mencari informasi di seluruh Microsoft 365 dan sumber yang terhubung.

Melalui Microsoft

Microsoft Copilot Search menyediakan pengalaman pencarian universal di seluruh Microsoft 365 dan sumber pihak ketiga melalui konektor yang dikonfigurasi. Hal ini menjadi lebih berguna ketika pengetahuan Anda tersebar di SharePoint, Teams, Outlook, dan sistem terhubung lainnya.

Di sinilah konektor Copilot dapat membuat perbedaan. Mereka membawa konten eksternal ke Microsoft Graph dan indeks semantik, sehingga dapat ditemukan dalam pengalaman Microsoft 365 yang menggunakan pencarian.

Fitur #4: Agen Copilot yang dibangun dengan Copilot Studio untuk alur kerja yang dapat diulang.

Melalui Microsoft

Copilot Agents dirancang untuk tugas yang terlalu spesifik untuk prompt obrolan umum. Alih-alih terus-menerus mengajukan pertanyaan yang sama, Anda dapat mengatur agen untuk menangani alur kerja berulang, seperti menjawab pertanyaan tentang kebijakan HR, memandu langkah-langkah dukungan IT, atau membantu tim penjualan menyiapkan ringkasan akun.

Anda dapat membuat agen kustom dengan Copilot Studio, menerbitkannya ke Microsoft 365 Copilot, dan menghubungkannya dengan sumber data yang disetujui.

Dari perspektif admin, harga dan implementasi dapat memengaruhi peluncuran. Microsoft mencatat bahwa langganan Azure diperlukan untuk menggunakan agen, dan paket kapasitas Copilot Studio mungkin berlaku.

Fitur #5: Notebooks dan Pages untuk mengatur dan memanfaatkan kembali output Copilot.

Melalui Microsoft

Copilot saat ini mudah digunakan. Bagian yang lebih sulit adalah menemukan output AI untuk digunakan nanti atau mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat digunakan kembali oleh tim Anda. Notebooks adalah cara Microsoft untuk menyimpan pekerjaan Copilot di satu tempat, sehingga obrolan, catatan, dan file pendukung tetap terhubung.

Bagi tim perangkat lunak, fitur ini berguna saat Anda ingin memiliki tempat yang stabil untuk hal-hal seperti catatan peluncuran atau draf buku panduan internal yang terus disempurnakan.

🤔 Tahukah Anda: Lapisan pengambilan data Copilot dari Microsoft dirancang untuk menghormati kontrol akses dan tata kelola yang sudah ada di organisasi Anda? Microsoft menjelaskan bahwa Copilot beroperasi dalam model izin organisasi Anda, sehingga pengguna hanya dapat mengakses konten yang sudah diizinkan untuk dilihat—hal ini relevan bagi tim IT perusahaan yang mengevaluasi "bantuan AI yang aman" daripada sekadar "jawaban AI yang cerdas."

Harga Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Business: $18,00/bulan per pengguna (dibayar per tahun)

Microsoft 365 Copilot (Untuk Perusahaan): $30,00/bulan per pengguna (dibayar per tahun)

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik Microsoft Copilot untuk Memudahkan Hidup dan Alur Kerja Anda

Amazon Q vs Microsoft Copilot: Perbandingan Fitur

Anda telah melihat fokus masing-masing alat. Amazon Q dibangun di atas AWS dan pengguna AWS, sementara Microsoft Copilot dibangun di atas alur kerja Microsoft 365. Sekarang Anda akan membandingkan fitur demi fitur antara M365 Copilot dan Amazon Q untuk melihat perbedaan utama.

Fitur #1: Bantuan pemrograman bawaan IDE (Integrated Development Environment) dan dukungan alur kerja pengembang.

Pengembang Amazon Q

Jika tim Anda mengembangkan aplikasi di infrastruktur cloud AWS, Amazon Q Developer dirancang untuk mendukung tugas-tugas pengembangan terkait AWS. Aplikasi ini berjalan di lingkungan pengembangan umum dan mendukung antarmuka obrolan serta obrolan inline. Obrolan inline sangat berguna untuk revisi yang dapat ditinjau karena menampilkan perubahan sebagai diff yang dapat Anda terima atau tolak.

Bagi tim yang ingin melakukan pengujian dengan cepat, Q Developer juga mendukung login menggunakan AWS Builder ID secara gratis, tanpa perlu akun AWS.

Di sisi AWS, layanan ini juga terintegrasi dengan ekosistem AWS yang lebih luas melalui alat dan dokumentasi, sehingga insinyur dapat mempertahankan konteks di satu tempat saat menulis kode atau mengatasi masalah.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot dirancang untuk bekerja di dalam aplikasi Microsoft 365 seperti Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan Teams. Ia membantu dalam menyusun, merangkum, menganalisis, dan berkomunikasi terkait pekerjaan, tetapi tidak diposisikan sebagai asisten pemrograman bawaan IDE seperti Amazon Q Developer.

Bagi tim pengembang, ini biasanya berarti Microsoft Copilot mendukung "kode alternatif," seperti merangkum thread Teams yang panjang tentang suatu insiden, membersihkan catatan rilis, atau menyusun pembaruan untuk pemangku kepentingan. Saran kode langsung di editor masih berasal dari alat terpisah.

🏆 Pemenang: Amazon Q Developer. Jika persyaratan tersebut benar, bantuan pemrograman yang terintegrasi dengan IDE, Amazon Q Developer adalah pilihan yang lebih tepat. Catatan singkat untuk pembaca yang ingin asisten IDE Microsoft: Asisten pemrograman berfokus pada IDE dari Microsoft adalah GitHub Copilot, dan lisensinya terpisah dari Microsoft 365 Copilot.

📖 Baca Juga: Editor Kode Terbaik untuk Pengembang

Fitur #2: Pengetahuan perusahaan dan pencarian enterprise

Amazon Q Business

Amazon Q Business dirancang untuk pencarian enterprise yang sadar izin di seluruh sumber pengetahuan yang terhubung. Poin utama untuk data sensitif adalah bahwa kontrol akses dari sistem sumber tetap berlaku, sehingga jawaban menghormati apa yang diizinkan pengguna untuk lihat.

Jika Anda menerapkan ini untuk banyak pengguna AWS, model "permission-aware by default" ini mengurangi tekanan untuk membangun basis pengetahuan AI khusus hanya untuk membuat asisten tersebut berguna.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot paling efektif ketika pengetahuan internal Anda sudah terpusat di SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook, dan ekosistem Microsoft lainnya. Copilot juga beroperasi dalam model izin yang sudah ada, sehingga pengguna hanya melihat konten yang sudah mereka akses.

Bagi banyak organisasi, Copilot Chat menjadi pintu masuk utama karena menyediakan alur percakapan yang familiar "bertanya dan mengikuti" yang tetap terhubung dengan konteks Microsoft 365.

🏆 Pemenang: Seri. Tergantung di mana pengetahuan Anda sudah ada: Jika organisasi Anda sudah menjalankan pekerjaan berbasis pengetahuan di Microsoft 365, Microsoft Copilot biasanya lebih cepat untuk diadopsi. Jika sistem pengetahuan Anda berpusat pada AWS atau tersebar di berbagai alat, dan Anda berencana terhubung ke Q, Amazon Q Business adalah pilihan yang lebih tepat.

📖 Baca Juga: Mengapa Tim Beralih ke GitHub Copilot Agentic AI dengan Cepat

Fitur #3: Otomatisasi alur kerja dan asisten khusus

Amazon Q

Nilai "spesialis" Amazon Q terlihat saat pekerjaan sudah berada di dalam layanan AWS. Di IDE, Q Developer mendukung alur kerja pengembangan seperti pembangkitan kode dan refaktoring, serta menampilkan perubahan sebagai diffs, yang memudahkan proses tinjauan dan pengendalian.

Bagi tim yang membangun di atas infrastruktur AWS, asisten ini terasa alami karena tetap dekat dengan lingkungan AWS dan pertanyaan integrasi layanan AWS.

Microsoft Copilot dengan Agen

Pendekatan Microsoft berfokus pada asisten yang dapat diulang melalui agen, sehingga tim dapat mensistematisasikan logika bisnis dan mengurangi kompleksitas dalam pengembangan prompt. Dari segi praktis, Microsoft mencatat bahwa agen dapat melibatkan pemantauan Azure dan mungkin memerlukan langganan Azure tergantung pada apa yang Anda bangun, hal ini penting untuk perencanaan implementasi di tingkat perusahaan.

Microsoft juga menawarkan opsi "model dasar ganda" di beberapa bagian pengalaman Copilot-nya, yang dapat berguna saat tugas-tugas berbeda membutuhkan kekuatan yang berbeda.

🏆 Pemenang: Microsoft 365 Copilot. Agen Copilot memudahkan standarisasi alur kerja di seluruh tim. Namun, jika kebutuhan otomatisasi Anda sangat terkait dengan layanan AWS, Amazon Q masih memiliki keunggulan yang jelas.

Fitur #4: Keamanan, identitas, dan kontrol data

Amazon Q (pemerintahan berbasis AWS)

Amazon Q dibangun berdasarkan pola identitas dan akses AWS. Untuk Amazon Q Business, AWS menjelaskan bahwa IAM digunakan untuk mengontrol otentikasi dan otorisasi untuk sumber daya Amazon Q, yang sesuai dengan cara banyak tim sudah mengelola lingkungan AWS.

Jika Anda khawatir tentang data yang dibagikan dari penggunaan IDE, AWS juga menyediakan kontrol penolakan untuk berbagi data di lingkungan IDE dan baris perintah, serta mendokumentasikan cara kerja penolakan tersebut untuk peningkatan layanan.

Microsoft Copilot (Model Batasan dan Izin Microsoft 365)

Microsoft memposisikan Copilot sebagai bagian dari model izin Microsoft 365 yang sudah ada, sehingga pengguna hanya dapat melihat konten yang sudah mereka miliki aksesnya.

Microsoft juga mencatat bahwa Microsoft 365 Copilot menggunakan layanan Azure OpenAI untuk pemrosesan, bukan layanan publik OpenAI, dan bahwa konten pelanggan tidak digunakan untuk melatih model dasar yang digunakan oleh Microsoft 365 Copilot.

🏆 Pemenang: Seri (tergantung pada basis tata kelola Anda) Pilih Microsoft Copilot jika model tata kelola dan akses Anda sudah terintegrasi dengan Microsoft 365 dan Microsoft Entra. Pilih Amazon Q jika identitas dan kontrol Anda berpusat pada lingkungan AWS dan AWS IAM.

Fitur #5: Analisis dan wawasan operasional

Amazon Q (Generative BI di QuickSight)

Jika pelaporan Anda sudah menggunakan alat analitik AWS, Amazon Q di QuickSight dirancang untuk alur kerja "tanya dan jawab". AWS menjelaskan bahwa obrolan QuickSight mendukung penulisan BI generatif, ringkasan eksekutif, tanya jawab tentang data Anda, dan cerita data.

AWS juga mencatat bahwa pengalaman ini didukung oleh Amazon Bedrock, yang relevan jika organisasi Anda peduli dengan tata kelola model dan fitur perusahaan seputar layanan AI.

Microsoft Copilot (Excel dan Power BI)

Di sisi Microsoft, Copilot di Excel dirancang untuk pekerjaan analisis sehari-hari dan dapat membantu membuat dan memahami rumus, menganalisis data untuk wawasan, dan banyak lagi.

Bagi organisasi yang menggunakan Power BI atau Fabric, dokumentasi Microsoft menjelaskan Copilot di Power BI sebagai pengalaman mandiri yang dapat membantu pengguna menemukan dan menganalisis laporan serta data Fabric yang mereka akses. Fitur ini juga mendukung ringkasan naratif untuk laporan.

🏆 Pemenang: Seri (pilih berdasarkan stack BI Anda dan di mana tim sudah bekerja) Jika tim sudah menganalisis data di Excel dan Power BI, Microsoft 365 Copilot cenderung terintegrasi secara lebih alami ke dalam pola yang sudah ada di ekosistem Microsoft. Jika analitik Anda berada di AWS dan QuickSight, Amazon Q adalah pilihan yang lebih tepat untuk wawasan operasional tanpa meninggalkan ekosistem AWS.

Amazon Q vs. Microsoft Copilot di Reddit

Pengguna Reddit tidak menganggap alat-alat ini sebagai pengganti yang setara.

Polanya cukup konsisten: Amazon Q dievaluasi berdasarkan seberapa baik kinerjanya dalam menangani tugas AWS di lingkungan AWS yang sebenarnya, sementara Copilot dievaluasi berdasarkan seberapa baik kinerjanya dalam ekosistem Microsoft (dan seberapa berguna kinerjanya setelah efek keunikan awal memudar).

Untuk Amazon Q, beberapa pengguna menyukai fitur pemrograman dan jawaban instan:

✅ “Saya sangat terkesan dengan Amazon Q Developer, ini telah membantu menulis kode Terraform dan CDK yang tepat…”

✅ “Saya sangat terkesan dengan Amazon Q Developer, ini telah membantu menulis kode Terraform dan CDK yang tepat…”

✅ “ Alih-alih hanya memberitahu Anda cara melakukannya, ia memberikan jawaban secara langsung. ”

✅ “ Alih-alih hanya memberitahu Anda cara melakukannya, ia memberikan jawaban secara langsung. ”

Namun, seorang pengguna juga menyoroti bahwa Amazon Q tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas kompleks:

🚩 “Saya mengharapkan lebih seperti copilot sejati yang memiliki akses ke lingkungan AWS Anda dan dapat membantu dengan tugas-tugas kompleks. Alat seperti itu akan sangat berguna, tetapi itu bukan Amazon Q.”

🚩 “Saya mengharapkan lebih seperti copilot sejati yang memiliki akses ke lingkungan AWS Anda dan dapat membantu dengan tugas-tugas kompleks. Alat seperti itu akan sangat berguna, tetapi itu bukan Amazon Q.”

Untuk Copilot, pengguna Reddit menyoroti manfaat berikut:

✅ “Ini layak sebagai alat GenAI umum yang terintegrasi dengan baik dengan aplikasi Office.”

✅ “Ini layak sebagai alat GenAI umum yang terintegrasi dengan baik dengan aplikasi Office.”

✅ “Saya hampir tidak pernah perlu bertanya lagi kepada seseorang tentang sesuatu yang terlewat atau terlupakan, saya hanya bertanya kepada Copilot.”

✅ “Saya hampir tidak pernah perlu bertanya lagi kepada seseorang tentang sesuatu yang terlewat atau terlupakan, saya hanya bertanya kepada Copilot.”

Namun, pengguna juga menyoroti masalah berikut dengan Copilot:

🚩 “Setidaknya setengah dari waktu, ia tidak mengikuti instruksi…”

🚩 “Setidaknya setengah dari waktu, ia tidak mengikuti instruksi…”

Kenalkan ClickUp: Alternatif Terbaik untuk Amazon Q vs Copilot

Jika Anda pernah mencoba menerapkan perbaikan selama insiden, Anda sudah tahu bahwa bottleneck sebenarnya bukanlah "mendapatkan jawaban AI." Itu adalah penyebaran pekerjaan. Persyaratan tercatat dalam dokumen, keputusan ada di obrolan, status terbaru tersembunyi dalam komentar tiket, dan serah terima untuk tinjauan dilakukan di alat lain lagi.

Kemudian, penyebaran AI membuatnya semakin rumit. Satu tim menggunakan Amazon Q di AWS. Tim lain menggunakan Copilot di dalam Microsoft 365. Prompt diubah, output disalin ke tugas, dan alasan di balik perubahan menjadi lebih sulit dilacak.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi yang dirancang untuk mengurangi keduanya. Tugas, dokumen, dan percakapan tetap terhubung di satu tempat, dan AI berada di atas konteks bersama tersebut. Jadi, ketika AI menghasilkan jawaban, lebih mudah untuk mengubahnya menjadi pekerjaan yang dapat dilacak dan menjaga jejak yang bersih untuk tinjauan.

📖 Baca Juga: Memaksimalkan Potensi ClickUp AI untuk Tim Perangkat Lunak

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Brain

Jika Anda sedang mengevaluasi AI perusahaan, pertanyaan kunci yang sederhana adalah: apakah asisten dapat merespons dengan konteks yang tepat dan membantu tim bertindak berdasarkan itu? ClickUp Brain membawa dukungan AI langsung ke ruang kerja tempat tim perangkat lunak merencanakan, mendokumentasikan, dan melaksanakan tugas.

Alih-alih mencari melalui berbagai thread dan tab, tim dapat mengajukan pertanyaan berdasarkan apa yang sudah ada di ClickUp, lalu langsung beralih ke langkah berikutnya. Hal ini sangat berguna ketika Anda membutuhkan jawaban yang terkait dengan konteks proyek nyata, seperti perubahan ruang lingkup, kepemilikan, atau hal-hal yang menghambat.

Di mana ClickUp Brain paling membantu tim perangkat lunak:

Jelaskan pekerjaan dengan cepat dengan mengajukan pertanyaan seperti “Apa yang telah kita putuskan terkait perubahan API?” atau “Tugas apa saja yang terhambat oleh ketergantungan ini?” tanpa perlu membangun kembali konteks di alat baru.

Jaga agar eksekusi tetap terhubung dengan mengubah output menjadi tindak lanjut yang sebenarnya berada di tempat tim bekerja.

Dukung kebutuhan perusahaan dengan kontrol keamanan dan privasi yang dirancang untuk pekerjaan sensitif.

💡 Tips Pro: Ubah output AI menjadi sumber kebenaran yang dapat diaudit dengan ClickUp Docs dan Docs Hub. Tulis dan simpan semua dokumen dan keputusan Anda di ClickUp Docs Gunakan ClickUp Docs untuk mencatat persyaratan, keputusan, panduan operasional, dan ringkasan yang dihasilkan AI dalam satu tempat. Kemudian hubungkan dokumen-dokumen tersebut dengan tugas-tugas yang terpengaruh sehingga reviewer dapat melihat "mengapa" di samping "apa". Saat Anda perlu menemukan konteks tersebut nanti, Docs Hub memudahkan untuk mengorganisir dan mencari dokumen dan wiki dari satu lokasi terpusat. Ini adalah solusi praktis untuk masalah "kami punya di suatu tempat" yang memperlambat respons insiden dan tinjauan kode.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Super Agents dan ClickUp Codegen

Generate dan perbarui kode dari konteks tugas nyata dengan ClickUp Codegen

Saat Anda menggunakan Amazon Q atau Copilot, Anda sering mendapatkan jawaban yang baik. Bagian yang menantang datang selanjutnya. Seseorang masih harus mengubah jawaban tersebut menjadi tugas, tindak lanjut, dan serah terima yang rapi.

ClickUp Super Agents membantu tim mengstandarkan tindak lanjut di dalam ruang kerja yang sama. Anda dapat mengatur agen untuk mengambil tindakan saat pekerjaan berubah, sehingga eksekusi tidak bergantung pada seseorang yang mengingat untuk menyalin jawaban AI ke tempat yang tepat.

Bagi tim teknik, kasus penggunaan yang menonjol adalah Codegen Agent dari ClickUp. Codegen dirancang untuk membaca konteks tugas dan menghasilkan kode yang sesuai dengan kriteria penerimaan. Dengan integrasi dan alur kerja yang tepat, tim dapat menggunakannya untuk mempercepat pembuatan pull request dan menjaga pembaruan eksekusi tetap terhubung dengan tugas.

Di mana hal ini menjadi berguna dalam alur kerja nyata:

Penanganan bug yang berubah menjadi langkah-langkah selanjutnya yang jelas, dengan konteks tetap terjaga di dalam tugas.

Pembangkitan kode yang mengikuti kriteria penerimaan dan logika bisnis yang tercatat di ruang kerja Anda.

Pelaksanaan lintas fungsi di mana Tim Dukungan, QA, dan Produk dapat memicu pekerjaan pemrograman tanpa kehilangan konteks saat serah terima.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain MAX untuk mempercepat proses triage dan menjaga agar keputusan tetap dapat dicari. Gunakan suara Anda untuk mencatat dan mencari file dengan fitur Talk to Text dari ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX memberikan tim pengembangan dan operasional Anda cara cepat untuk menangkap konteks, menemukan sumber yang tepat, dan melanjutkan pekerjaan tanpa perlu menulis ulang prompt yang sama di berbagai alat. Begini caranya: Catat catatan insiden dan langkah selanjutnya dengan Talk to Text sehingga Anda dapat membacakan ringkasan dan mengonversinya menjadi teks tanpa menggunakan tangan di ClickUp Brain MAX atau kotak teks mana pun.

Minta konteks dengan cepat menggunakan Enterprise Search agar ClickUp Brain dapat mengambil jawaban dari konten ClickUp dan aplikasi terhubung Anda, lalu mengarahkan Anda kembali ke sumber yang Anda butuhkan.

Ganti model saat Anda membutuhkan gaya bantuan yang berbeda, karena ClickUp Brain MAX memungkinkan Anda memilih ChatGPT, Claude, atau Gemini untuk pengalaman obrolan.

ClickUp’s One Up #3: ClickUp Automations

ClickUp Automations membantu mengarahkan masalah dan menghindari perbaikan mendadak

AI membantu tim membuat keputusan lebih cepat. ClickUp Automations membantu tim menjalankan tugas lebih cepat.

Otomatisasi berguna ketika proses Anda konsisten tetapi pelaksanaannya tidak. Anda dapat membuat aturan yang dipicu saat status tugas berubah, saat bidang diperbarui, atau saat prioritas berubah. Dari sana, ClickUp dapat menugaskan pemilik, memperbarui status, menambahkan pengamat, memposting komentar, atau menerapkan templat.

Contoh yang sesuai dengan pengiriman perangkat lunak:

Ketika tugas berpindah ke status Siap untuk Ditinjau, tunjuk peninjau dan tambahkan daftar periksa QA.

Saat insiden dibuat, terapkan templat respons dan buat subtugas untuk komunikasi, mitigasi, dan analisis pasca-insiden.

Ketika bug yang dilaporkan pelanggan tercatat, tetapkan aturan prioritas dan beritahukan saluran yang tepat.

📽️ Tonton: ClickUp bisa melakukan lebih dari sekadar mengotomatisasi pekerjaan Anda. Jika Anda ingin menggunakan AI dalam manajemen proyek secara efektif, tonton video ini untuk memahami strategi internal dan trik yang sering terlewatkan untuk meningkatkan produktivitas alur kerja Anda:

📖 Baca Juga: Template Rencana Pengembangan Perangkat Lunak Gratis yang Dapat Digunakan

ClickUp AI: Dapatkan Jawaban, Lalu Selesaikan Pekerjaan

Jika para pengembang Anda menghabiskan sebagian besar waktu mereka di layanan AWS, Amazon Q akan terasa lebih cocok. Platform ini dirancang khusus untuk lingkungan AWS dan tugas pengembangan terkait AWS, sehingga bantuan yang diberikan selalu relevan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan.

Jika aktivitas harian Anda berlangsung di Microsoft 365, Microsoft Copilot akan terasa lebih alami. Ia terintegrasi dengan ekosistem Microsoft dan mendukung cara tim Anda sudah menulis, mencari, dan berkolaborasi.

Jika masalah utama Anda adalah pelaksanaan, fokuslah pada apa yang terjadi setelah jawaban diberikan. ClickUp dapat menjadi alternatif praktis saat Anda ingin output AI diubah menjadi tugas yang ditugaskan, konteks yang terhubung, dan alur kerja yang dapat diulang dalam satu tempat.

Daftar ke ClickUp dan kelola pekerjaan pengembangan, dokumen, dan implementasi AI Anda dari satu ruang kerja.