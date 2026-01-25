Cara Menggunakan You.com AI untuk Penelitian & Analisis

Sebagian besar tim memperlakukan alat penelitian AI dan sistem manajemen proyek mereka sebagai dua dunia yang terpisah. Anda mengumpulkan wawasan di satu tempat, lalu secara manual menyalin, menempelkan, dan berharap tidak ada yang hilang dalam prosesnya. Hasilnya adalah apa yang banyak organisasi sekarang sebut sebagai "konteks yang tersebar "—siklus yang menjengkelkan dari membuka puluhan tab, memeriksa setiap halaman untuk menemukan informasi relevan, dan secara manual menyusun jawaban yang koheren.

Panduan ini akan memandu Anda dalam menggunakan You.com AI untuk penelitian dan menunjukkan cara menghubungkan temuan tersebut langsung ke pekerjaan tim Anda menggunakan ruang kerja AI terintegrasi seperti ClickUp.

You.com AI vs. ClickUp: Penelitian vs. Pelaksanaan

Jika Anda hanya mengingat satu hal, jadikanlah ini: You.com AI membantu Anda menemukan dan memverifikasi wawasan dengan cepat. ClickUp membantu Anda mengubah wawasan tersebut menjadi pekerjaan yang dapat dilacak dan dikelola.

You.com AI (penelitian) ClickUp (pelaksanaan) Menggabungkan jawaban dari berbagai sumber Menyimpan hasil penelitian di tempat tim sudah bekerja Menyediakan kutipan sehingga Anda dapat memverifikasi klaim. Ubah wawasan menjadi tugas dengan Docs-to-Tasks Sangat berguna untuk perbandingan dan ringkasan tren. Menambahkan struktur dengan Custom Fields (kepercayaan, kategori, poin penting) Output sebagian besar tetap berupa teks di dalam antarmuka. Otomatisasi tindak lanjut dengan Automations Tidak secara otomatis menghubungkan temuan ke rencana proyek. Menjaga penelitian tetap terhubung dengan pengiriman melalui Docs, tugas, dan dasbor.

Apa Itu You.com AI dan Bagaimana Cara Kerjanya untuk Penelitian?

Pertanyaan penelitian yang kompleks mengubah pencarian web tradisional menjadi deretan tautan biru yang membingungkan. Anda menghabiskan berjam-jam berpindah antar sumber, kehilangan alur pemikiran, dan khawatir bahwa detail kritis yang Anda butuhkan tersembunyi di halaman keempat hasil pencarian. Fenomena ini secara langsung berkontribusi pada biaya peralihan konteks yang menguras produktivitas di seluruh tim.

You.com AI adalah mesin pencari berbasis AI yang dirancang untuk mengatasi masalah ini. Alih-alih hanya memberikan daftar tautan, ia bertindak sebagai asisten penelitian pribadi Anda. Ia memproses pertanyaan Anda, secara aktif menjelajahi beberapa halaman web sekaligus, dan memberikan jawaban yang disintesis lengkap dengan kutipan langsung. Hal ini mengubah peran Anda dari mencari sumber secara manual menjadi meninjau jawaban yang disintesis.

Teknologi di balik kemampuan ini disebut retrieval-augmented generation (RAG). Berbeda dengan model AI tradisional yang hanya mengandalkan data pelatihan, RAG melakukan pencarian web secara real-time dan mendasarkan responsnya pada sumber-sumber terkini dan dapat diverifikasi.

Sistem ini mengikuti proses tiga langkah: mengumpulkan informasi relevan dan terkini dari seluruh web; menghilangkan duplikasi dengan mengidentifikasi dan menghapus informasi yang tumpang tindih dari berbagai sumber untuk menghindari redundansi; dan menghasilkan ringkasan baru yang kohesif dengan kutipan yang didukung bukti dan tautan sumber yang dapat diklik sehingga Anda dapat dengan mudah memverifikasi setiap klaim.

Cara Menggunakan You.com AI untuk Penelitian dalam 5 Langkah

Memanfaatkan You.com AI secara maksimal untuk proyek penelitian Anda sangat mudah setelah Anda memahami alur kerja dasar. Kunci utamanya adalah beralih dari pertanyaan yang luas ke serangkaian temuan yang terverifikasi dan dapat ditindaklanjuti.

Langkah 1: Buka You.com dan pilih mode Penelitian.

Pertama, kunjungi situs web You.com. Anda akan melihat mode yang tersedia, seperti Smart, Genius, dan Research.

Layar utama platform You.com AI, yang menyediakan alat untuk penelitian, perhitungan, dan tugas kreatif untuk membantu pengguna meningkatkan produktivitas dengan agen yang didukung AI.

Untuk analisis mendalam, pilih mode Penelitian.

Agen Penelitian di you.com memfasilitasi penelitian mendalam dengan akurasi terdepan di industri, menawarkan saran prompt untuk menganalisis tren, meninjau dampak ilmiah, dan mengeksplorasi topik kompleks.

Mode ini dirancang khusus untuk sintesis multi-sumber. Sementara mode lain mungkin memberikan jawaban cepat dari satu sumber, Mode Riset dirancang untuk menggali lebih dalam, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang suatu topik.

Langkah 2. Buat pertanyaan yang spesifik dan kaya konteks.

Faktor paling penting untuk mendapatkan hasil yang baik adalah kualitas prompt Anda. Pertanyaan yang tidak jelas akan menghasilkan jawaban yang tidak jelas. Prompt Anda harus memberikan AI sebanyak mungkin konteks, termasuk format yang diinginkan dan batasan apa pun. Ini adalah inti dari teknik prompt yang baik.

Jenis Prompt Contoh Prompt lemah “Ceritakan tentang manajemen proyek” Prompt yang kuat “Bandingkan metodologi manajemen proyek agile dan waterfall untuk tim pengembangan perangkat lunak, dengan fokus pada fleksibilitas jadwal dan komunikasi dengan pemangku kepentingan”

Prompt yang kuat lebih baik karena spesifik dalam membandingkan, menentukan target audiens, dan menyoroti poin-poin penting yang menjadi fokus.

Asisten penelitian You.com merangkum tren adopsi AI perusahaan yang sedang berkembang di bidang kesehatan.

Langkah 3. Periksa sumber dan verifikasi klaim.

Setelah mendapatkan respons, periksa sumbernya dengan cermat. 🕵️

Gunakan tampilan kutipan untuk melihat semua sumber asli yang digunakan oleh AI. Arahkan kursor ke klaim individu dalam ringkasan untuk melihat sumber mana yang mendukung poin spesifik tersebut. Untuk penelitian yang berisiko tinggi, Anda harus memeriksa fakta-fakta kritis dengan mengklik ke artikel asli untuk memastikan keakuratannya.

Pratinjau sumber di You.com

Langkah 4. Gunakan prompt tindak lanjut untuk menggali lebih dalam

Pertanyaan pertama Anda hanyalah titik awal. You.com AI mempertahankan konteks percakapan Anda, sehingga Anda dapat mengajukan pertanyaan lanjutan untuk mengeksplorasi detail-detail halus. Proses bertanya berulang ini seperti berbicara dengan asisten penelitian yang mengingat semua yang telah Anda diskusikan.

Misalnya, Anda dapat meminta You.com AI untuk:

Bandingkan dua poin dari jawaban sebelumnya.

Berikan contoh spesifik untuk konsep yang disebutkan.

Jelaskan secara rinci bagian tertentu dari ringkasannya.

Asisten penelitian AI You.com memberikan gambaran mendalam tentang adopsi AI perusahaan dalam diagnostik setelah prompt tindak lanjut.

Langkah 5. Ekspor atau dokumentasikan temuan Anda.

Langkah terakhir adalah mengekspor hasil penelitian dari You.com ke dalam alur kerja Anda. Anda dapat menyalin teks langsung dari antarmuka atau menyimpannya ke catatan Anda. Namun, ini adalah proses manual. You.com AI tidak memiliki fitur bawaan untuk mengubah temuan Anda menjadi tugas atau rencana proyek, jadi Anda perlu mentransfer informasi tersebut ke alat Anda sendiri.

Salin dengan cepat wawasan yang dihasilkan AI pada diagnostik langsung ke catatan atau dokumen Anda dengan you.com

Inilah seringkali titik di mana proses penelitian terhenti. Mengumpulkan informasi adalah satu hal, tetapi mengorganisirnya dan menjadikannya dapat ditindaklanjuti adalah tantangan yang berbeda.

💡 Tips Pro: Saat membuat prompt untuk penelitian kompetitif, sertakan parameter spesifik seperti rentang waktu, wilayah geografis, dan metrik yang Anda pedulikan. Semakin banyak konteks yang Anda berikan, semakin terarah dan berguna hasilnya.

Kasus Penggunaan Terbaik untuk You.com AI dalam Penelitian

Penting untuk mengetahui kapan You.com AI adalah alat yang tepat dan kapan pencarian sederhana lebih baik. AI ini unggul dalam situasi di mana tujuan utamanya adalah mensintesis informasi dari berbagai sumber. 📚

Berikut adalah beberapa contoh penggunaan terbaik:

Intelligence kompetitif : Alih-alih mencari secara manual apa yang dilakukan pesaing Anda, Anda dapat mendapatkan gambaran cepat.

📌 Contoh prompt: “Analisis perbedaan utama antara Asana dan Monday.com dalam manajemen proyek perusahaan, berdasarkan ulasan terbaru dan pengumuman fitur”

Riset pasar : Dapatkan ringkasan tingkat tinggi tentang tren pasar, sentimen konsumen, atau analisis industri tanpa perlu membaca puluhan laporan terpisah.

📌 Contoh prompt: “Ringkas tren utama di pasar SaaS global untuk tahun 2024, dengan fokus pada integrasi AI dan model penetapan harga”

Ulasan literatur : Dengan cepat kumpulkan perspektif akademis dan profesional tentang suatu topik. Ini sangat berguna untuk mendapatkan konteks latar belakang sebelum Anda mulai membaca artikel sumber primer.

📌 Contoh prompt: “Berikan tinjauan literatur tentang dampak psikologis kerja jarak jauh terhadap produktivitas dan kesejahteraan karyawan”

Due diligence teknis: Saat mengevaluasi teknologi atau vendor baru, Anda dapat mengumpulkan informasi dari dokumentasi, ulasan, dan studi kasus secara bersamaan.

📌 Contoh prompt: “Apa saja kerentanan keamanan utama yang terkait dengan penggunaan perpustakaan sumber terbuka dalam perangkat lunak perusahaan, dan apa saja praktik terbaik untuk mitigasi?”

Analisis kebijakan: Pahami lanskap regulasi yang kompleks dengan mensintesis informasi dari situs web pemerintah, komentar hukum, dan panduan industri.

📌 Contoh prompt: “Ringkaskan persyaratan utama EU AI Act bagi perusahaan yang mengembangkan sistem AI berisiko tinggi”

Perbandingan vendor : Evaluasi berbagai alat atau layanan dengan mengumpulkan fitur, harga, dan ulasan pengguna dari seluruh web dalam satu kueri.

📌 Contoh prompt: “Bandingkan fitur, harga, dan profil pelanggan ideal antara HubSpot dan Salesforce”

🔍 Tahukah Anda? Gartner memperkirakan bahwa 40% aplikasi perusahaan akan dilengkapi dengan agen AI khusus tugas pada tahun 2026, naik dari kurang dari 5% pada tahun 2025. Adopsi yang cepat ini menandakan pergeseran fundamental dalam cara tim melakukan penelitian dan menjalankan alur kerja.

Batasan You.com AI untuk Penelitian

Jika Anda menggunakan alat AI tanpa memahami kelemahannya, Anda berisiko mendapatkan hasil yang tidak akurat atau tidak lengkap. Jika Anda mempercayai hasil yang didasarkan pada sumber yang tidak dapat diandalkan, Anda berisiko membuat keputusan yang buruk. Memahami batasan alat tersebut membantu Anda menggunakannya dengan lebih efektif. 👀

Keandalan sumber bervariasi: AI mengambil informasi dari web terbuka, dan tidak semua sumber memiliki kualitas yang sama. AI mungkin mengutip posting blog acak dengan bobot yang sama seperti studi yang direview oleh rekan sejawat, jadi Anda tetap perlu melakukan verifikasi kualitas sumber.

Kekurangan konten yang dibatasi akses: AI tidak dapat melewati paywall. Ini berarti penelitian Anda akan kehilangan wawasan dari jurnal akademik, publikasi berita premium, dan konten lain yang dibatasi akses, yang dapat menjadi celah besar dalam penelitian mendalam.

Batasan waktu: Meskipun Meskipun mencari secara real-time , konten terbaru di web mungkin belum diindeks dan dapat ditemukan secara instan. Untuk berita terkini, Anda mungkin masih perlu mengunjungi langsung sumber berita.

Sensitivitas prompt: Kualitas output sangat bergantung pada kualitas input Anda. Pertanyaan yang dirumuskan dengan buruk hampir selalu menghasilkan hasil generik dan tidak berguna, memaksa Anda untuk menghabiskan lebih banyak waktu mengulang pencarian, dan Kualitas output sangat bergantung pada kualitas input Anda. Pertanyaan yang dirumuskan dengan buruk hampir selalu menghasilkan hasil generik dan tidak berguna, memaksa Anda untuk menghabiskan lebih banyak waktu mengulang pencarian, dan 74% pekerja melaporkan konsekuensi negatif akibat output AI berkualitas rendah.

Tidak ada integrasi alur kerja: Ini adalah masalah besar. Temuan riset Anda terjebak di dalam antarmuka You.com. Tidak ada cara bawaan untuk mengubah riset menjadi Ini adalah masalah besar. Temuan riset Anda terjebak di dalam antarmuka You.com. Tidak ada cara bawaan untuk mengubah riset menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti , menugaskan tindak lanjut kepada anggota tim, atau menghubungkan temuan Anda dengan proyek yang sedang berjalan.

Tantangan reproduibilitas: Jika Anda menjalankan kueri yang sama pada dua waktu yang berbeda, Anda mungkin mendapatkan dua jawaban yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh konten web yang diambil terus berubah, yang dapat menjadi masalah untuk penelitian yang memerlukan Jika Anda menjalankan kueri yang sama pada dua waktu yang berbeda, Anda mungkin mendapatkan dua jawaban yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh konten web yang diambil terus berubah, yang dapat menjadi masalah untuk penelitian yang memerlukan hasil yang stabil dan dapat direproduksi

Tantangan terbesar bagi tim adalah mengubah penelitian menjadi tindakan. Alat penelitian mandiri seringkali tidak memadai dalam hal ini.

📮 ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di obrolan, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk menangkap dan melacak keputusan, wawasan bisnis kritis hilang di tengah kebisingan digital. Dengan fitur Manajemen Tugas ClickUp, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Buat tugas dari obrolan, komentar tugas, dokumen, dan email dengan satu klik!

Di Mana Riset AI Gagal (dan Bagaimana ClickUp Mengatasinya)

You.com AI membantu Anda mendapatkan jawaban lebih cepat. Namun, sebagian besar tim masih kehilangan waktu setelah ringkasan ditulis, saat wawasan harus dipindahkan ke tugas, pemilik, dan jadwal. Tabel ini menguraikan titik kegagalan paling umum dalam proses "penelitian hingga eksekusi" dan tepatnya bagaimana ClickUp menutup celah tersebut.

Di mana penelitian terhenti Bagaimana ClickUp mengatasinya Temuan disimpan dalam alat terpisah Simpan di ClickUp Docs di samping proyek Salin/tempel akan kehilangan konteks dan sumbernya. Gunakan Docs-to-Tasks sehingga tugas terhubung kembali ke dokumen. Semua terasa sama pentingnya Tambahkan Fields Kustom seperti Tingkat Keyakinan, Kategori Tindak lanjut sering terlupakan Aktifkan Otomatisasi untuk mengelola tugas, memperbarui status, dan memberi notifikasi. Tim tidak dapat melihat perubahan apa yang dilakukan pada penelitian. Pantau kemajuan di Dashboards

Cara Mengintegrasikan Riset You.com AI ke dalam Alur Kerja Anda dengan ClickUp

Anda telah melakukan penelitian dan memiliki blok teks yang disintesis. Celah antara penelitian dan eksekusi adalah tempat produktivitas hilang akibat penyebaran konteks —ketika informasi tersebar di alat-alat yang terputus, memaksa tim untuk membuang waktu berjam-jam mencari apa yang mereka butuhkan. Temuan Anda ada di satu tempat, tugas Anda di tempat lain, dan tim Anda bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Jembatani kesenjangan antara penelitian dan pelaksanaan dengan ruang kerja terintegrasi seperti ClickUp. Hal ini memungkinkan temuan AI You.com Anda mengalir langsung ke pekerjaan harian tim Anda.

Buat repositori penelitian yang dinamis dengan ClickUp Docs

Jaga agar penelitian Anda tetap terorganisir dan mudah diakses dengan mengimpor temuan langsung ke ClickUp Docs. Hal ini menciptakan repositori penelitian yang terus diperbarui, yang berada tepat di samping proyek-proyek yang diinformasikan olehnya.

Sentralisasikan penelitian, sprint, dan dokumentasi dengan ClickUp Docs

📹 Untuk melihat dokumentasi yang didukung AI dalam aksi, tonton panduan singkat ini yang menunjukkan bagaimana AI dapat mempermudah alur kerja dokumentasi Anda dan meningkatkan kolaborasi.

Dengan ClickUp Docs, Anda dapat:

Organisir semuanya: Susun halaman, tambahkan gambar sampul, dan gunakan format kaya untuk mengatur penelitian Anda dengan cara yang terstruktur dan mudah dipahami.

Jaga koneksinya: Tambahkan dokumen Anda ke ruang, folder, atau daftar tertentu dalam hierarki ruang kerja Anda, memastikan tim Anda dapat menemukan informasi penting dengan cepat.

Bekerja sama secara real-time: Tandai rekan tim, tinggalkan komentar, dan bekerja bersama pada dokumen yang sama tanpa perlu meninggalkan ClickUp.

Ubah wawasan menjadi tugas dengan fitur ClickUp Docs-to-Tasks

Bagian paling menjengkelkan dari penelitian adalah mengubah temuan Anda secara manual menjadi daftar tugas. Anda menyalin sebuah wawasan, beralih ke alat manajemen alur kerja Anda, membuat tugas baru, menempelkan teks, dan kemudian mencoba mengingat konteks aslinya.

ClickUp menghilangkan hambatan ini dengan fitur Docs-to-Tasks. Cukup sorot teks apa pun dalam ClickUp Doc—temuan penting, pertanyaan, atau item tindak lanjut—dan gunakan toolbar untuk mengubahnya menjadi tugas secara instan. Tugas baru secara otomatis terhubung kembali ke dokumen sumber, sehingga alasan di balik pekerjaan tersebut tidak pernah hilang.

Akses semua hal dalam satu tempat dengan menghubungkan Docs dan tugas bersama-sama.

Tambahkan struktur dengan ClickUp Custom Fields

Hentikan memperlakukan semua penelitian sebagai hal yang sama. Bidang Kustom ClickUp memungkinkan Anda mengkategorikan temuan Anda dan membuatnya mudah disaring, memberikan struktur pada apa yang mungkin menjadi kumpulan informasi yang membingungkan.

Pengaturan Bidang Kustom ClickUp digunakan untuk mengkategorikan dan menyaring hasil penelitian.

Sebuah bidang Dropdown untuk "Tingkat Keyakinan" dengan opsi seperti Tinggi, Sedang, dan Perlu Verifikasi.

Sebuah bidang Label untuk "Kategori Topik" untuk menandai penelitian berdasarkan tema, seperti Intelijen Kompetitif atau Tren Pasar.

Sebuah bidang Teks untuk “Ringkasan Utama” untuk merangkum poin terpenting dari setiap temuan.

Otomatiskan alur kerja penelitian dengan ClickUp Automations

Hemat waktu dan hilangkan pekerjaan administratif yang berulang dengan ClickUp Automations. Seiring dengan meningkatnya volume penelitian, pengelolaan tugas secara manual menjadi tidak berkelanjutan. Otomatisasi memastikan bahwa wawasan mengalir ke orang yang tepat pada waktu yang tepat tanpa memerlukan pengawasan terus-menerus.

Antarmuka Otomatisasi ClickUp untuk mengotomatisasi penugasan tugas, pemberitahuan, dan alur kerja.

Sebuah Otomatisasi terdiri dari Pemicu, Kondisi opsional, dan Tindakan. Misalnya, Anda dapat mengatur Otomatisasi yang mengatakan: “Ketika tugas dibuat di daftar ‘Research Inbox’ (Pemicu), dan bidang kustom ‘Confidence Level’ diatur ke ‘High’ (Kondisi), maka ubah status menjadi ‘Ready for Review’ dan tugaskan ke pemimpin tim (Tindakan).”

Jenis pengalihan cerdas ini memastikan wawasan bernilai tinggi tidak tertahan di antrean. Penelitian yang paling penting secara otomatis diprioritaskan, sementara temuan dengan tingkat keyakinan lebih rendah dapat diantrekan untuk verifikasi. Tim yang menggunakan otomatisasi manajemen proyek melaporkan penghematan waktu yang signifikan pada tugas administratif, membebaskan kapasitas untuk analisis bernilai lebih tinggi.

✨ Hasil Nyata: Tim menghemat 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal.

Seiring dengan meningkatnya volume penelitian, Super Agents membuat pengawasan ini menjadi proaktif. Alih-alih mengandalkan seseorang untuk menyadari bahwa wawasan kunci belum ditindaklanjuti, Super Agents dapat memantau alur kerja yang didorong oleh penelitian, mengidentifikasi tindak lanjut yang terhenti, dan secara otomatis menaikkan prioritas temuan penting, sehingga pekerjaan kritis tidak hilang setelah ringkasan ditulis.

Agen "Follow-Up on Everything" di ClickUp bertindak sebagai asisten pribadi, melacak pekerjaan yang didelegasikan, mengidentifikasi item yang terlambat atau berisiko, dan menyusun pesan tindak lanjut untuk memastikan proyek terus berjalan.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan AI untuk Riset Pasar

Gunakan ClickUp Brain untuk memperluas penelitian Anda

Hubungkan penelitian eksternal dengan pengetahuan internal Anda menggunakan ClickUp Brain. Ini adalah asisten AI yang berada di dalam ruang kerja Anda dan memahami konteks pekerjaan tim Anda. Setelah Anda menyalin temuan You.com ke dalam ClickUp Doc, Anda dapat @menyebutkan Brain dalam komentar dan mengajukan pertanyaan seperti:

Proses Riset Pasar dengan ClickUp Brain

“Berdasarkan penelitian ini, ringkaslah proyek-proyek terkait yang telah kami kerjakan dalam setahun terakhir.”

“Temukan semua dokumen internal yang menyebutkan pesaing utama kami, ‘Acme Corp’”

“Buat daftar tindakan untuk tim produk berdasarkan temuan ini”

Pencarian web AI di ClickUp menampilkan alur kerja penelitian yang didukung AI di dalam ClickUp

Kombinasi antara penelitian AI eksternal dan asisten AI internal yang sadar konteks ini menghilangkan hambatan antara penemuan dan tindakan. Wawasan Anda tidak hilang dalam proses; mereka menjadi bahan bakar untuk pekerjaan yang lebih cerdas dan lebih cepat.

Dengan ClickUp BrainGPT, tim juga dapat menangkap wawasan penelitian begitu muncul. Dengan menggunakan Talk-to-Text di desktop, Anda dapat mengucapkan kesimpulan atau keputusan secara lisan dan langsung mengubahnya menjadi catatan terstruktur atau tindakan di ruang kerja Anda, tanpa kehilangan momentum atau beralih alat.

ClickUp Brain GPT dengan Pencarian AI

Cari di seluruh ekosistem Anda dengan Enterprise Search

Penelitian jarang dilakukan secara terpisah. Wawasan yang Anda kumpulkan dari You.com AI mungkin perlu digabungkan dengan data dari CRM Anda, dokumen dari Google Drive, atau percakapan dari Slack. Kemampuan Pencarian Perusahaan ClickUp memungkinkan Anda melakukan pencarian di seluruh alat terintegrasi Anda dari satu antarmuka.

Temukan apa pun di seluruh ruang kerja Anda dengan Enterprise Search

Alih-alih membuka banyak tab dan menjalankan pencarian terpisah di setiap sistem, Enterprise Search mengintegrasikan semuanya. Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami, dan ClickUp akan menampilkan hasil relevan dari seluruh ekosistem kerja Anda. Pendekatan terpadu ini secara langsung mengatasi masalah penyebaran AI yang terjadi ketika tim menggunakan berbagai alat terpisah, masing-masing dengan fungsi pencarian dan jendela konteksnya sendiri.

Dampak praktisnya sangat signifikan. Saat mempersiapkan pertemuan dengan klien, Anda dapat mencari semua penelitian relevan, komunikasi sebelumnya, dan dokumen proyek dalam satu pencarian. Saat mengintegrasikan anggota tim baru, Anda dapat mengakses semua pengetahuan institusional yang terkait dengan bidang fokus mereka. Penghapusan fragmentasi pencarian saja dapat menghemat berjam-jam setiap minggu.

Visualisasikan dampak penelitian dengan Dashboard ClickUp

Memahami bagaimana penelitian berdampak pada hasil bisnis memerlukan visibilitas menyeluruh di seluruh alur kerja. Dashboard ClickUp menyediakan visualisasi real-time dari alur kerja penelitian Anda, mulai dari temuan awal hingga tugas yang telah diselesaikan.

Visualisasikan dan analisis tren sentimen, volume mention, dan waktu respons secara real-time di Dashboard ClickUp.

Ubah Penelitian Menjadi Hasil

You.com AI mengubah proses penelitian yang membosankan menjadi tindakan sintesis yang terfokus dan efisien. Ia menyaring web terbuka untuk memberikan jawaban yang jelas dan terkutip, sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencari dan lebih banyak waktu untuk berpikir.

Namun, mengumpulkan wawasan hanya berarti jika hal itu mengarah pada tindakan.

Tantangan utama dengan alat penelitian mandiri bukanlah kemampuannya—melainkan isolasinya. Penelitian yang dilakukan di satu sistem harus dipindahkan secara manual ke sistem lain untuk dieksekusi. Celah ini menciptakan peluang bagi wawasan untuk hilang, salah tafsir, atau bahkan terlupakan. Tim yang menutup celah ini dengan menghubungkan penelitian langsung ke eksekusi alur kerja secara konsisten outperform tim yang memperlakukan penelitian sebagai aktivitas terpisah.

Bagi tim yang siap menghubungkan celah antara penelitian dan hasil, ClickUp menyediakan ruang kerja terpadu di mana penelitian berbasis AI eksternal terintegrasi secara mulus dengan pengetahuan internal, manajemen tugas, dan kolaborasi tim. Tidak perlu lagi menyalin dan menempel antar sistem. Tidak perlu lagi kehilangan konteks dalam penerjemahan. Hanya jalur langsung dari wawasan ke hasil.

Mulai secara gratis dengan ClickUp dan bangun ruang kerja di mana penelitian Anda menghasilkan hasil nyata.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

You.com menawarkan beberapa tingkatan yang memberikan akses ke fitur pencarian dan penelitian berbasis AI-nya, dengan rencana premium yang membuka kemampuan lanjutan. Untuk kemampuan lanjutan, seperti pertanyaan tak terbatas dengan model AI premium, opsi rencana tambahan tersedia.

Bagaimana perbandingan You.com AI dengan Google untuk penelitian? Perbedaan utamanya terletak pada hasil keluaran. Google memberikan daftar tautan yang harus Anda tinjau dan sintesis sendiri, sementara You.com AI melakukan sintesis untuk Anda, memberikan jawaban langsung dengan kutipan dari berbagai sumber.

You.com AI tidak memiliki fitur ekspor bawaan, tetapi Anda dapat dengan mudah menyalin teks yang disintesis dan menempelkannya ke aplikasi lain. Untuk tim, praktik terbaik adalah menempelkannya ke ruang kerja kolaboratif seperti ClickUp Docs agar temuan tetap terhubung dengan tugas yang dapat ditindaklanjuti.