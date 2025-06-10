10 Alternatif Terbaik Sunsama untuk Manajemen Kalender pada Tahun 2026

Anda sudah punya rencana harian bersama anggota tim, tapi rencana itu tersebar di lima alat yang berbeda.

Ada satu untuk tugas, satu untuk kalender, dan satu untuk catatan. Dan tidak ada satupun di antaranya yang terintegrasi satu sama lain.

Itulah masalahnya jika mengandalkan planner minimalis seperti Sunsama. Aplikasi ini cocok untuk perencanaan proyek harian secara individu, tetapi segalanya akan menjadi rumit dengan cepat ketika pekerjaan Anda melibatkan banyak proyek kompleks, jadwal berulang, atau kolaborasi tim. Anda harus terus-menerus berpindah antar tab, mengisi celah secara manual, dan menerapkan pengaturan yang sama setiap pagi.

Jika hal ini terdengar familiar, inilah saatnya untuk beralih. Kami telah mengumpulkan alternatif yang lebih cerdas untuk Sunsama, termasuk aplikasi manajemen kalender gratis. Alternatif-alternatif ini dirancang untuk perencanaan yang terfokus dan manajemen tugas yang lebih mendalam. Mereka juga dilengkapi dengan kalender manajemen proyek kolaboratif dan kemampuan otomatisasi!

👀 Tahukah Anda? Pasar aplikasi perencanaan digital akan segera mencapai $3,5 miliar seiring semakin banyaknya profesional yang beralih dari agenda fisik ke alat digital yang lebih cerdas dan fleksibel.

Mengapa Memilih Alternatif Sunsama

Sunsama cocok untuk rencana harian yang sederhana. Namun, seiring berkembangnya proyek dan berubahnya prioritas, Anda membutuhkan lebih dari sekadar pengaturan dasar; Anda membutuhkan alat yang dapat beradaptasi.

Itulah saatnya banyak pengguna mulai mencari aplikasi manajemen tugas yang andal.

Inilah yang tidak ditawarkan oleh Sunsama, terutama ketika hari kerja Anda mulai menuntut lebih banyak fleksibilitas, kecepatan, dan struktur:

Perencanaan yang menyesuaikan diri saat prioritas berubah: Jadwal harian yang statis memang baik-baik saja sampai ada rapat yang diundur atau tugas yang melebihi waktu. Alat dengan Jadwal harian yang statis memang baik-baik saja sampai ada rapat yang diundur atau tugas yang melebihi waktu. Alat dengan pembagian waktu yang lebih cerdas dapat menyesuaikan jadwal harian Anda secara otomatis dan memastikan semuanya tetap berjalan sesuai rencana

Visibilitas di seluruh alur kerja: Jika alat perencanaan Anda hanya menampilkan pekerjaan yang sedang Anda kerjakan, akan sulit untuk tetap selaras dengan anggota tim lainnya atau menghindari pekerjaan yang tumpang tindih

Alur kerja yang tidak perlu dimulai ulang setiap pagi: Memulai hari dengan segar mungkin terasa disengaja, tetapi membangun rencana dari awal lagi cepat membuat bosan. Memulai hari dengan segar mungkin terasa disengaja, tetapi membangun rencana dari awal lagi cepat membuat bosan. Alat perencanaan harian dengan tampilan tugas yang tetap dan proyek yang terhubung dapat menghemat banyak waktu

AI yang mendukung (bukan menggantikan) gaya perencanaan Anda: Anda tidak membutuhkan alat yang memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Anda membutuhkan alat yang membantu Anda merencanakan dengan lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih terarah dengan tingkat otomatisasi yang tepat.

Sekilas tentang Alternatif Sunsama

Anda sudah tahu di mana Sunsama kurang memadai. Sekarang, mari kita lihat alat-alat yang menawarkan lebih banyak fitur. Mulai dari perencanaan dan penjadwalan hingga kolaborasi real-time, berikut adalah alternatif terbaik yang patut dipertimbangkan.

Alat Fitur utama Pilihan terbaik untuk Harga* ClickUp Penjadwalan AI, Tugas, Dokumen, Kalender—semuanya dalam satu, asisten AI, pencatat catatan AI Perusahaan, tim, atau individu yang membutuhkan satu alat untuk mengelola proyek , tugas, dan jadwal dalam ruang kerja yang terintegrasi Tersedia paket gratis; tersedia penyesuaian khusus untuk perusahaan Akiflow Kotak masuk universal, pembagian waktu kalender, pencatatan tugas, integrasi, pengatur waktu fokus Pengguna yang menggunakan berbagai alat seperti Slack, Gmail, dan Trello—membantu mengintegrasikan semuanya ke dalam satu rencana harian Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $34/bulan Reclaim Penjadwalan cerdas, penjadwalan ulang berbasis AI, sinkronisasi kalender, sinkronisasi tugas, perlindungan waktu fokus Tim dan individu yang ingin mengotomatiskan penjadwalan dan melindungi blok waktu kerja mendalam Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $10/bulan Motion Prioritas AI, penjadwalan otomatis, kalender tugas, pemesanan rapat, pembagian waktu Para profesional berprestasi yang ingin jadwal mereka dibuat secara otomatis Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $49/bulan; harga khusus untuk perusahaan Asana Tampilan proyek yang beragam, penyelarasan tujuan, otomatisasi aturan, pelaporan, dan garis waktu proyek Tim lintas fungsi yang membutuhkan kerangka kerja untuk merencanakan, mendelegasikan, dan memantau pekerjaan yang terstruktur Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $13,49/bulan; harga khusus untuk perusahaan Amie Calendar Catatan rapat berbasis AI, integrasi email + tugas + kalender, antarmuka pengguna yang rapi, pengalih akun pribadi + kerja Pengguna individu yang ingin mengelola catatan, rapat, dan kalender dalam satu alat yang sederhana dan mudah dipahami Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $25/bulan; harga khusus untuk perusahaan Any.do Perencana harian, pengingat berulang, masukan suara, sinkronisasi kalender, tugas berbasis lokasi Orang-orang yang menginginkan antarmuka yang bersih dan minimalis untuk mengelola daftar tugas harian dan pengingat Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $7,99/bulan Todoist Penambahan Cepat, tugas berulang, label + filter, integrasi kalender, tingkat prioritas Pengguna individu yang menginginkan pengelola tugas yang ringan namun tetap dilengkapi dengan fitur-fitur cerdas Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $4/bulan Notion Blok modular, integrasi Calendly , hubungan basis data, wiki, dokumen, dan tugas dalam satu platform Para kreator atau tim yang ingin memiliki kendali penuh atas cara ruang kerja mereka dibangun dan diorganisir Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $12/bulan; harga khusus untuk perusahaan TickTick Pelacak kebiasaan, timer Pomodoro, Matriks Eisenhower, tampilan kalender, sinkronisasi multi-perangkat Pengguna yang ingin mengelola daftar tugas dan membangun kebiasaan dalam satu aplikasi Tersedia paket gratis; paket tahunan berbayar seharga $35,99

Alternatif Sunsama Terbaik yang Dapat Digunakan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Tidak semua aplikasi kalender bekerja sesuai dengan cara Anda. Baik Anda membutuhkan pembagian waktu, penjadwalan AI, pelacakan kebiasaan, atau ruang kerja terintegrasi, alternatif Sunsama ini menawarkan cara yang lebih cerdas untuk merencanakan hari Anda:

1. ClickUp (Alat manajemen proyek all-in-one terbaik dengan integrasi kalender)

Sebagian besar alat perencanaan membantu Anda membagi waktu. ClickUp —aplikasi serba guna untuk pekerjaan—membantu Anda membangun momentum.

Ini lebih dari sekadar alat perencanaan; ini adalah alternatif yang lebih baik dengan ruang kerja lengkap yang menyatukan semua pekerjaan Anda (tugas, rapat, kalender, dokumen) di satu tempat sehingga Anda tidak perlu menyusun jadwal harian Anda di berbagai aplikasi.

Rencanakan, jadwalkan, dan ambil tindakan dengan Kalender ClickUp (bertenaga AI)

Dengan ClickUp, kalender Anda terintegrasi langsung dengan pekerjaan dan percakapan Anda. Anda dapat menyeret tugas ke jadwal untuk mengalokasikan waktu fokus, bergabung dalam rapat dengan satu klik langsung dari bilah alat, serta beralih antara tampilan harian atau mingguan, serta memperluas tampilan bulanan. Mengelola pekerjaan yang terlambat atau prioritas juga lebih mudah, berkat bilah samping tunggal yang menggabungkan tugas yang sedang berjalan dan yang direncanakan.

Lihat seluruh jadwal Anda secara sekilas dengan ClickUp Calendar

Perlu menjadwal ulang sesuatu? Cukup sesuaikan waktunya dengan menyeret dan meletakkan tugas atau rapat ke slot yang diinginkan. Dan karena Kalender ClickUp Anda sinkron dengan Google Calendar, mendukung perubahan zona waktu, menawarkan penjadwalan berbasis AI, dan terhubung ke setiap lapisan alur kerja Anda, Anda tidak hanya mengatur hari Anda—Anda mengelola proyek nyata dengan tenggat waktu yang nyata.

Tambahkan konteks ke setiap blok kalender dengan menautkan Dokumen dan Tugas ClickUp yang terhubung dalam deskripsi acara. Undang ClickUp AI Notetaker ke rapat Anda langsung dari Kalender untuk merekam, mentranskrip, dan merangkum poin-poin penting secara otomatis tanpa perlu mencatat secara manual.

Tetap fokus dan bekerja lebih cepat dengan ClickUp Tasks

Tetapkan prioritas tugas di ClickUp agar tim Anda tetap fokus pada hal-hal yang paling penting

Tugas ClickUp terintegrasi langsung dengan kalender Anda sehingga Anda dapat merencanakan, memprioritaskan, dan bertindak tanpa perlu mengontrol setiap detail hari Anda. Anda dapat menetapkan waktu mulai dan tenggat waktu pada tugas untuk melihat dengan tepat bagaimana hari Anda direncanakan—dibedakan dengan kode warna dan mudah dipahami. Acara yang Anda tambahkan ke kalender bahkan dapat muncul di ClickUp sebagai tugas atau pengingat (tergantung pada pengaturan Anda). Dengan demikian, kalender Anda menjadi cerminan real-time dan akurat tentang apa yang perlu dilakukan dan kapan.

ClickUp semakin mengoptimalkan pekerjaan dengan membuat tugas dari ClickUp Chat, Docs, dan item tindakan Anda, sekaligus mengotomatiskan penugasan, pembaruan status, dan alur kerja berulang. Beri label pada tugas sebagai tonggak pencapaian, bug, atau ide untuk memudahkan pelacakan. Ubah pengiriman formulir menjadi tugas, lalu alihkan ke daftar yang tepat. Dasbor real-time melacak kemajuan, dan Status Tugas Kustom membantu menyesuaikan pengaturan dengan alur kerja Anda.

Gunakan templat penjadwalan untuk tetap selangkah lebih maju tanpa harus memulai dari awal

Template Perencana Kalender ClickUp membantu Anda memetakan tugas harian, acara, tenggat waktu, dan prioritas di satu tempat agar Anda dapat bekerja lebih cepat dan merencanakan dengan lebih cerdas.

Dengan templat ini:

Tetap teratur dalam mengelola tugas harian, mingguan, dan bulanan dengan tampilan yang dapat disesuaikan

Lacak tenggat waktu, tonggak pencapaian, dan ketergantungan dengan bidang bawaan

Lihat gambaran keseluruhan bulan Anda dengan Tampilan Perencana Bulanan

Pantau kemajuan menggunakan enam status tugas, seperti Sedang Berjalan atau Ditunda

Sesuaikan bidang seperti lokasi, biaya, atau prioritas untuk menambahkan konteks pada acara

Atur dan kelola proyek menggunakan tampilan seperti Ringkasan, Garis Waktu, dan Papan Kemajuan

Pastikan semua pemangku kepentingan tetap terkoordinasi dengan pembaruan real-time dan pelacakan kemajuan

Kelola kalender Anda melalui perintah bahasa alami dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain, asisten AI bawaan, tidak hanya mengingatkan Anda tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia menangani penjadwalan dan tindak lanjut, serta menyarankan penjadwalan ulang tugas berdasarkan prioritas yang berubah. Ini seperti memiliki asisten pribadi yang menyinkronkan tugas, obrolan, rapat, dan zona waktu Anda.

Temukan slot waktu yang nyaman untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi dan rapat, serta atasi konflik penjadwalan dengan lebih baik menggunakan ClickUp Brain

Brain juga dapat membuat tindak lanjut dan mengidentifikasi wawasan penting dari catatan rapat, menyesuaikan acara berulang berdasarkan masukan dalam bahasa alami, serta membagikan konteks dalam pesan Chat sebelum panggilan.

Fitur terbaik ClickUp

Atur hari Anda dengan pengelompokan tugas LineUp, Overdue, dan Backlog di bilah samping

Visualisasikan waktu Anda dengan tampilan kalender yang fleksibel dan sinkronisasi otomatis dengan Google Calendar

Ubah zona waktu hanya dengan satu klik dan atur ulang jadwal dengan cerdas menggunakan penyesuaian seret dan lepas

Lacak perubahan secara real-time dengan umpan aktivitas yang mencakup tugas dan acara

Tetapkan tugas berulang yang secara otomatis menyesuaikan diri saat tanggal atau ketergantungan berubah

Tampilkan hal-hal yang penting menggunakan tag kustom, filter, dan tampilan yang disimpan

Sederhanakan perencanaan dengan pengingat bawaan, notifikasi, dan Dokumen di dalam tugas

Keterbatasan ClickUp

Hal ini bisa terasa membingungkan bagi pengguna yang lebih menyukai alat-alat minimalis

Beberapa fitur memerlukan waktu untuk dipelajari, terutama bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 menyukai Kalender bertenaga AI di ClickUp:

Pembaruan kalender dan diagram Gantt terbaru membuat perencanaan jadi lebih mudah. Pembaruan Maret 2025 menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, dan rapat ke dalam tampilan kalender tunggal serta menambahkan fitur pembagian waktu yang didukung AI; diagram Gantt kini dimuat jauh lebih cepat dan mempertahankan tingkat zoom yang konsisten.

Pembaruan kalender dan diagram Gantt terbaru membuat perencanaan jadi lebih mudah. Pembaruan Maret 2025 menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, dan rapat ke dalam tampilan kalender tunggal serta menambahkan fitur pembagian waktu yang didukung AI; diagram Gantt kini dimuat jauh lebih cepat dan mempertahankan tingkat zoom yang konsisten.

📮ClickUp Insight: 18% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengatur kehidupan mereka melalui kalender, tugas, dan pengingat. Sebanyak 15% lainnya ingin AI menangani tugas rutin dan pekerjaan administratif. Untuk melakukannya, AI harus mampu: memahami tingkat prioritas setiap tugas dalam alur kerja, menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat atau menyesuaikan tugas, serta mengatur alur kerja otomatis. Sebagian besar alat hanya mengoptimalkan satu atau dua langkah dari proses ini. Namun, ClickUp telah membantu pengguna mengintegrasikan hingga 5+ aplikasi menggunakan platform kami! Nikmati penjadwalan yang didukung AI, di mana tugas dan rapat dapat dengan mudah ditempatkan pada slot kosong di kalender Anda berdasarkan tingkat prioritas. Anda juga dapat mengatur aturan otomatisasi kustom melalui ClickUp Brain untuk menangani tugas rutin. Ucapkan selamat tinggal pada pekerjaan yang membosankan!

via Akiflow

Jika tugas-tugas Anda tersebar di Slack, Gmail, Trello, dan belasan alat lainnya, Akiflow menyatukan semuanya. Alat ini dirancang untuk orang-orang yang menginginkan tampilan yang terintegrasi atas beban kerja mereka untuk pelacakan proyek; tidak perlu berpindah-pindah tab atau mencari-cari daftar tugas.

Semua hal terintegrasi ke dalam satu rencana harian sehingga Anda dapat fokus pada apa yang perlu dilakukan, bukan di mana letaknya. Ini adalah pilihan yang tepat bagi siapa pun yang sudah merasa terbatas dengan metode manual atau alat penjadwalan tugas dasar dan ingin lebih banyak kendali tanpa harus terus-menerus berganti alat.

Fitur terbaik Akiflow

Gunakan kotak masuk universal untuk mengumpulkan dan mengelola tugas dari puluhan alat yang terintegrasi

Atur pintasan keyboard untuk membuat, menjadwalkan, atau menunda tugas secara instan

Blokir gangguan dengan mode fokus dan timer bawaan

Lihat pratinjau tugas dan acara kalender secara berdampingan untuk perencanaan harian yang lebih lancar

Keterbatasan Akiflow

Membutuhkan waktu untuk mempelajarinya jika Anda belum terbiasa dengan pembagian waktu atau integrasi

Harga bulanan tergolong cukup tinggi untuk individu atau pekerja lepas

Harga Akiflow

Uji coba gratis selama 7 hari

Pro Bulanan: $34/bulan

Pro Tahunan: $19/bulan (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan Akiflow

G2: 5/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 90 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Akiflow?

Sebuah ulasan di Capterra berbunyi:

Memang butuh waktu untuk terbiasa dengan semua fiturnya, tapi ada banyak tutorial. Aplikasi ini meningkatkan produktivitas saya, karena sangat mudah membuat tugas secara spontan (jadi saya tidak lupa nanti), serta melacak pekerjaan yang sudah selesai berdasarkan #tag (misalnya proyek).

Memang butuh waktu untuk terbiasa dengan semua fiturnya, tapi ada banyak tutorial. Aplikasi ini meningkatkan produktivitas saya, karena sangat mudah membuat tugas secara spontan (jadi saya tidak lupa nanti), serta melacak pekerjaan yang sudah selesai berdasarkan #tag (misalnya proyek).

3. Reclaim AI (Pilihan terbaik untuk pembagian waktu dengan asisten AI)

via Reclaim AI

Jika Anda ingin kalender Anda bekerja untuk Anda, bukan sekadar menampilkan jadwal yang berantakan, Reclaim dapat membantu. Aplikasi ini menggunakan pelacakan tugas berbasis AI untuk secara otomatis menjadwalkan tugas, kebiasaan, dan rapat Anda berdasarkan ketersediaan real-time dan prioritas yang berubah-ubah.

Alat ini melindungi waktu fokus Anda, menjaga blok “tanpa rapat”, dan menyisipkan waktu istirahat agar hari Anda tidak terasa seperti kesibukan tanpa henti. Ini adalah pilihan yang tepat bagi siapa pun yang mencari solusi kalender AI yang lebih cerdas yang menyesuaikan diri dengan cara Anda bekerja, bukan sebaliknya.

Manfaatkan fitur terbaik AI

Integrasikan dengan ClickUp, Asana, dan Todoist untuk menyinkronkan tugas langsung ke jadwal Anda

Buat tautan penjadwalan yang diperbarui secara otomatis sesuai ketersediaan Anda

Lindungi waktu kerja mendalam dengan aturan "hari tanpa rapat" dan pembagian waktu yang cerdas

Sisipkan waktu jeda di antara rapat untuk mencegah kelelahan akibat jadwal yang padat

Atasi batasan AI

Antarmuka pengguna mungkin terasa kurang intuitif bagi pengguna yang baru mengenal penjadwalan berbasis AI

Beberapa fitur mungkin memerlukan waktu untuk disiapkan dan dioptimalkan sepenuhnya

Harga Reclaim AI

Lite: Paket gratis

Paket Pemula: $10/bulan per pengguna

Bisnis: $15/bulan per pengguna

Enterprise: $18/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Kembalikan peringkat dan ulasan AI

G2: 4,8/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Reclaim AI?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Daripada menghabiskan waktu untuk mengatur kalender harian dan mingguan yang membosankan, sekarang saya hanya perlu beberapa klik, dan semuanya akan diatur secara otomatis.

Daripada menghabiskan waktu untuk mengatur kalender harian dan mingguan yang membosankan, sekarang saya hanya perlu beberapa klik, dan semuanya akan diatur secara otomatis.

4. Motion (Terbaik untuk prioritas tugas otomatis)

via Motion

Motion memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal perencanaan. Tidak seperti banyak alat manajemen proyek lainnya, Motion tidak hanya mengatur jadwal Anda; Motion juga menyusunnya untuk Anda. AI-nya secara otomatis memprioritaskan tugas, memasukkannya ke dalam kalender Anda, dan menyesuaikannya ketika ada perubahan. Alih-alih menyusun ulang hari Anda secara manual setelah setiap rapat atau tenggat waktu baru, Motion mengoptimalkan kembali waktu Anda.

Hal ini menjadikannya alternatif yang ideal bagi orang-orang dengan jadwal padat yang tetap ingin fokus pada pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat.

Fitur terbaik Motion

Atur pembagian waktu harian Anda secara otomatis berdasarkan tenggat waktu dan tingkat urgensi tugas

Akses manajemen proyek dan tugas pribadi dengan tugas berulang, tag, dan catatan

Sertakan tautan dan templat pemesanan rapat yang cerdas untuk mengurangi komunikasi bolak-balik

Lindungi waktu kerja mendalam dengan memblokir sesi fokus secara otomatis di kalender Anda

Batasan gerakan

Dapat terlalu bergantung pada AI, sehingga terkadang membatasi kontrol manual

Penjadwalan ulang dan prioritas tugas mungkin tidak selalu mencerminkan tingkat urgensi yang sebenarnya

Harga Motion

Uji coba gratis

Pro AI: $49/bulan per pengguna (satu pengguna); diskon 40% untuk 3–15 pengguna

Business AI: $69/bulan per pengguna (satu pengguna); diskon 40% untuk 3–15 pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Motion

G2: 4,1/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 80 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Motion?

Sebuah ulasan di G2 berbunyi:

Motion mengatasi masalah terbesar yang saya alami dengan pembagian waktu, yaitu seringkali ada hal-hal yang muncul dan menghalangi saya untuk bekerja atau menyelesaikan tugas yang telah saya alokasikan waktunya.

Motion mengatasi masalah terbesar yang saya alami dengan pembagian waktu, yaitu seringkali ada hal-hal yang muncul dan menghalangi saya untuk bekerja atau menyelesaikan tugas yang telah saya alokasikan waktunya.

5. Asana (Terbaik untuk perencanaan tugas terstruktur dalam tim)

melalui Asana

Asana dirancang untuk tim yang sangat mengutamakan alur kerja terstruktur. Asana menghubungkan tugas dengan tujuan yang lebih besar, memastikan semua orang tetap sejalan dengan prioritas, dan memberikan visibilitas kepada manajer proyek tanpa perlu mengawasi secara berlebihan.

Dengan berbagai cara untuk melihat proyek (kalender, daftar, garis waktu), Anda dapat dengan mudah merencanakan hari atau minggu Anda dan melihat bagaimana tugas-tugas individu berkontribusi pada inisiatif yang lebih besar. Jika tim Anda membutuhkan struktur yang lebih baik dalam berkomunikasi dan melaksanakan pekerjaan, Asana menggabungkan fitur perencanaan yang kuat dengan alat komunikasi tim yang andal untuk memastikan semuanya tetap sinkron.

Fitur terbaik Asana

Beralih antara tampilan Daftar, Papan, Kalender, dan Garis Waktu untuk merencanakan sesuai keinginan Anda

Tetapkan dan lacak tujuan tim dengan alat penyelarasan bawaan dan dasbor kemajuan

Gunakan Asana AI untuk memprioritaskan tugas, mengelola tenggat waktu, dan mengidentifikasi hambatan sejak dini

Otomatiskan alur kerja yang berulang dengan aturan dan pemicu yang dapat disesuaikan

Keterbatasan Asana

Fitur lengkapnya bisa terasa membingungkan bagi tim baru atau tim yang lebih kecil

Fungsi offline yang terbatas dapat mengganggu perencanaan saat bepergian atau saat terjadi gangguan

Harga Asana

Paket gratis

Paket Pemula: $13,49/bulan

Tingkat Lanjut: $30,49/bulan

Enterprise dan Enterprise Plus: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Asana

G2: 4,4/5 (lebih dari 11.100 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 13.300 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?

Sebuah ulasan di Capterra berbunyi:

Tim kreatif kami menggunakan Asana untuk melacak semua tugas dan kalender. Hal ini sangat penting bagi organisasi proyek-proyek kami. Beberapa pengguna pasti akan kebingungan tanpa aplikasi ini.

Tim kreatif kami menggunakan Asana untuk melacak semua tugas dan kalender. Hal ini sangat penting bagi organisasi proyek-proyek kami. Beberapa pengguna pasti akan kebingungan tanpa aplikasi ini.

🧠 Fakta Menarik: Nama “Asana” berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta yang berarti pose duduk dalam yoga, yang melambangkan fokus, keseimbangan, dan alur dalam kerja tim.

6. Amie Calendar (Pilihan terbaik untuk kalender dan pencatatan dalam satu aplikasi)

melalui Amie Calendar

Amie Calendar menggabungkan penjadwalan dan pencatatan dalam satu antarmuka yang dirancang dengan baik. Aplikasi ini dibuat untuk pengguna yang menginginkan lebih dari sekadar kalender fungsional: ruang kerja yang terasa cepat, ringan, dan menyenangkan.

Anda dapat menggunakannya untuk membuat catatan rapat, menjadwalkan tugas dengan bahasa alami, mengelola email, dan beralih antara akun pribadi dan akun kerja dalam hitungan detik.

Jika hari Anda dipenuhi dengan rapat dan tugas yang berurutan, Amie memberikan ruang yang rapi dan terfokus untuk merencanakan dan mencatat semuanya dalam satu alur. Aplikasi ini juga kompatibel dengan alat rapat online lain yang sudah Anda gunakan.

Fitur terbaik Amie Calendar

Tambahkan tugas atau jadwalkan acara menggunakan masukan dalam bahasa alami

Buat catatan rapat secara otomatis; tidak perlu bot atau alat tambahan

Sinkronkan dengan alat seperti Todoist, Notion, Google Meet, dan Spotify

Lihat tugas, acara, dan catatan rapat secara berdampingan untuk konteks yang lebih jelas

Keterbatasan Amie Calendar

Penjadwalan berbasis AI masih dalam tahap pengembangan dan mungkin belum dilengkapi dengan logika yang canggih

Tidak dirancang untuk manajemen proyek atau alur kerja skala besar

Harga Amie Calendar

Uji coba gratis selama 7 hari

Pro: $25 per pengguna per bulan

Bisnis: $50 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Amie Calendar

G2: Ulasan belum cukup

Captera: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Amie Calendar?

Sebuah ulasan di Reddit mengatakan:

Saya sangat menyukai Amie. Aplikasinya indah dan memenuhi kebutuhan saya… Antarmuka interaktifnya di iOS juga sangat inovatif, tapi sungguh menyedihkan bahwa tidak ada versi Android, dan mereka tidak memiliki situs web yang dioptimalkan untuk browser seluler.

Saya sangat menyukai Amie. Aplikasinya indah dan memenuhi kebutuhan saya… Antarmuka interaktifnya di iOS juga sangat inovatif, tapi sungguh menyedihkan bahwa tidak ada versi Android, dan mereka tidak memiliki situs web yang dioptimalkan untuk browser seluler.

7. Any.do (Terbaik untuk daftar tugas sederhana dan pengingat)

Any.do sangat cocok bagi siapa saja yang ingin tetap mengontrol daftar tugas harian tanpa fitur-fitur berlebihan dari aplikasi mewah. Aplikasi ini menjaga kesederhanaan dengan daftar yang rapi, pengingat berulang, dan perencana harian yang fokus. Anda dapat dengan cepat mencatat tugas, menerima pengingat sepanjang hari, dan bahkan menggunakan pengingat berbasis lokasi untuk urusan atau tugas saat bepergian.

Jika Anda mencari alternatif yang ringan untuk aplikasi produktivitas yang rumit, Any.do juga cocok dipadukan dengan templat daftar tugas yang fleksibel.

Fitur terbaik Any.do

Buat beberapa daftar tugas dengan fitur pengurutan ulang tugas melalui seret dan lepas

Atur pengingat cerdas berdasarkan waktu, tanggal, atau lokasi

Rencanakan setiap hari dengan tampilan “My Day” untuk fokus yang lebih baik

Gunakan widget layar beranda untuk mengelola tugas tanpa perlu membuka aplikasi

Keterbatasan Any.do

Fitur-fitur lanjutan seperti pengingat WhatsApp dan label warna memerlukan paket berbayar

Tidak dilengkapi dengan alat kolaborasi tim untuk mengelola pekerjaan bersama

Harga Any.do

Pribadi: Gratis

Premium: $7,99/bulan

Tim: $7,99/bulan

Family: $9,99/bulan

Ulasan dan penilaian Any.do

G2: 4,2/5 (lebih dari 190 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 180 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Any.do?

Sebuah ulasan di G2 berbunyi:

Any.do adalah platform yang sangat baik untuk mengatur tugas dan membantu kita tetap pada jalur yang benar. Any.do mengirimkan pengingat, dan kita dapat menetapkan tenggat waktu untuk tugas-tugas tersebut. Kita dapat berbagi daftar tugas dan tugas dengan rekan kerja. Any.do memungkinkan kita mengintegrasikan kalender seperti Google Calendar, yang membantu kita dengan pengingat, dan kita juga dapat memeriksa semua tugas kita di Google Calendar.

Any.do adalah platform yang sangat baik untuk mengatur tugas dan membantu kita tetap pada jalur yang benar. Any.do mengirimkan pengingat, dan kita dapat menetapkan tenggat waktu untuk tugas-tugas tersebut. Kita dapat berbagi daftar tugas dan tugas dengan rekan kerja. Any.do memungkinkan kita mengintegrasikan kalender seperti Google Calendar, yang membantu kita dengan pengingat, dan kita juga dapat memeriksa semua tugas kita di Google Calendar.

8. Todoist (Manajer tugas minimalis terbaik dengan sinkronisasi kalender)

melalui Todoist

Todoist menonjol berkat antarmuka yang rapi dan bebas dari kerumitan untuk manajemen tugas. Baik saat Anda merencanakan minggu Anda atau mencatat ide-ide singkat saat bepergian, Todoist tetap sederhana tanpa mengorbankan fungsionalitasnya.

Tugas-tugas disinkronkan langsung ke kalender Anda; fitur input bahasa alami memungkinkan Anda menambahkan “Ikuti perkembangan pada Jumat depan pukul 10 pagi,” dan fitur ini berfungsi dengan baik. Ini adalah pilihan utama bagi siapa pun yang menghargai minimalisme, penanganan tugas yang cerdas, dan trik produktivitas yang praktis.

Fitur terbaik Todoist

Tentukan tingkat prioritas untuk membedakan antara yang mendesak dan yang opsional

Gunakan tanggal jatuh tempo berulang untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang

Kelompokkan tugas dengan label dan tampilkan melalui filter kustom

Keterbatasan Todoist

Filter dan label membutuhkan waktu untuk dikuasai oleh pengguna baru

Fungsi offline terbatas untuk fitur-fitur tertentu

Harga Todoist

Paket gratis

Pro: $5/bulan per pengguna

Bisnis: $8/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Todoist

G2: 4,4/5 (lebih dari 800 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Todoist

Sebuah ulasan di G2 berbunyi:

Ini adalah perangkat lunak tugas yang sederhana dan cepat. Sangat mudah untuk menambahkan tugas. Kurva pembelajaran juga sangat mudah dibandingkan dengan perangkat lunak tugas lainnya. Saya menggunakannya setiap hari; saya bisa memasukkan sesuatu ke dalamnya dan membiarkannya mengingatkan saya atau muncul di daftar tugas saya beberapa hari kemudian.

Ini adalah perangkat lunak tugas yang sederhana dan cepat. Sangat mudah untuk menambahkan tugas. Kurva pembelajaran juga sangat mudah dibandingkan dengan perangkat lunak tugas lainnya. Saya menggunakannya setiap hari; saya bisa memasukkan sesuatu ke dalamnya dan membiarkannya mengingatkan saya atau muncul di daftar tugas saya beberapa hari kemudian.

👀 Tahukah Anda? Todoist memiliki sistem Karma bawaan yang memberi Anda poin sebagai hadiah atas penyelesaian tugas dan mempertahankan rekor beruntun, sehingga menjadikan produktivitas lebih seru.

9. Notion (Pilihan terbaik untuk menggabungkan dokumen, tugas, dan kalender)

melalui Notion

Notion menggabungkan catatan, tugas, proyek, dan kalender Anda ke dalam satu ruang kerja yang fleksibel. Anda dapat membuat dasbor kustom yang menampilkan prioritas mingguan Anda bersamaan dengan garis waktu proyek, menulis catatan rapat di samping daftar tugas Anda, dan mengelola jadwal Anda dalam konteks, bukan secara terpisah.

Baik Anda sedang melacak tujuan, merencanakan konten, atau mengatur pekerjaan pribadi, Notion memberi Anda kendali penuh atas tampilan dan fungsi ruang kerja Anda. Hal ini sangat bermanfaat jika Anda lebih suka membuat templat kalender konten sendiri daripada menggunakan sistem bawaan yang kaku.

Fitur terbaik Notion

Visualisasikan proyek Anda dengan tampilan kalender yang terhubung ke basis data

Gunakan fitur seret dan lepas untuk menyesuaikan blok seperti daftar tugas, pelacak rapat, dan kalender editorial untuk templat

Hubungkan basis data untuk melihat tugas, tenggat waktu, dan catatan di satu tempat

Bagikan halaman dengan rekan tim, berikan tugas, dan berikan komentar langsung di dokumen

Keterbatasan Notion

Membuat konfigurasi yang kompleks sering kali memerlukan pengetahuan lanjutan tentang basis data dan hubungan antar tabel

Kolaborasi real-time bisa terasa kaku tanpa struktur yang ketat atau aturan ruang kerja

Harga Notion

Gratis

Plus: $12/bulan per pengguna

Bisnis: $18/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Notion

G2: 4,7/5 (lebih dari 6.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion

Sebuah ulasan di G2 berbunyi:

Salah satu fitur yang sangat saya sukai dari Notion adalah fleksibilitas dan keserbagunaannya yang luar biasa. Notion berfungsi sebagai ruang kerja terpadu tempat Anda dapat menggabungkan berbagai elemen seperti teks, gambar, tabel, basis data, dan konten multimedia dengan mulus.

Salah satu fitur yang sangat saya sukai dari Notion adalah fleksibilitas dan keserbagunaannya yang luar biasa. Notion berfungsi sebagai ruang kerja terpadu tempat Anda dapat menggabungkan berbagai elemen seperti teks, gambar, tabel, basis data, dan konten multimedia dengan mulus.

10. TickTick (Terbaik untuk pelacakan kebiasaan + produktivitas)

melalui TickTick

Lebih dari sekadar manajemen tugas, TickTick adalah alternatif yang sangat baik bagi mereka yang ingin tetap produktif dan membangun kebiasaan yang lebih baik. Aplikasi ini menggabungkan fitur perencanaan harian, tampilan kalender, dan pelacak kebiasaan bawaan untuk mengelola prioritas Anda serta melacak kemajuan Anda di satu tempat.

Baik Anda sedang menyelesaikan daftar tugas, mengalokasikan waktu untuk fokus, atau melacak rentetan hari untuk kebiasaan baru, TickTick memudahkan Anda untuk tetap konsisten. Aplikasi ini sangat cocok jika Anda mencari perencana yang membantu Anda bekerja dengan baik sekaligus berkembang.

Fitur terbaik TickTick

Gunakan timer Pomodoro untuk membantu membagi tugas menjadi sesi kerja yang terfokus

Akses Matriks Eisenhower bawaan untuk memprioritaskan tugas yang mendesak versus yang penting

Beralih dengan mudah antar tampilan kalender yang berbeda (agenda, harian, mingguan, bulanan)

Keterbatasan TickTick

Fitur premium seperti langganan kalender dan tema memerlukan pembayaran

Antarmuka ini mungkin terasa sedikit membingungkan bagi pengguna baru

Harga TickTick

Paket gratis

Premium: $35,99 (paket tahunan)

Peringkat dan ulasan TickTick

G2: 4,6/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 120 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TickTick?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Saya menyukai ide bahwa saya dapat menggunakan perangkat lunak ini sebagai solusi all-in-one untuk kalender, daftar tugas, dan lainnya. Ide menggabungkan kalender untuk tugas-tugas yang memiliki batas waktu dan daftar tugas untuk tugas-tugas yang tidak memiliki batas waktu sangat menarik.

Saya menyukai ide bahwa saya dapat menggunakan perangkat lunak ini sebagai solusi all-in-one untuk kalender, daftar tugas, dan lainnya. Ide menggabungkan kalender untuk tugas-tugas yang memiliki batas waktu dan daftar tugas untuk tugas-tugas yang tidak memiliki batas waktu sangat menarik.

Jika hari Anda tersebar di berbagai kalender, aplikasi tugas, alat rapat, dan dokumen catatan, Anda harus bekerja dua kali lebih keras untuk tetap terorganisir. Di situlah ClickUp mengubah segalanya.

Daripada menggabungkan berbagai alat untuk membuat agenda, Anda akan mendapatkan satu ruang kerja terintegrasi yang menyesuaikan dengan cara Anda merencanakan, memprioritaskan, dan melaksanakan tugas. Baik Anda seorang perencana mandiri atau pemimpin tim, perangkat lunak manajemen proyek ClickUp menyatukan semuanya dalam satu platform sehingga tidak ada yang terlewatkan.

