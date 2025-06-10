10 Alternatif Terbaik Sunsama untuk Manajemen Kalender pada Tahun 2026

Anda sudah punya rencana harian bersama anggota tim, tapi rencana itu tersebar di lima alat yang berbeda.
Ada satu untuk tugas, satu untuk kalender, dan satu untuk catatan. Dan tidak ada satupun di antaranya yang terintegrasi satu sama lain.
Itulah masalahnya jika mengandalkan planner minimalis seperti Sunsama. Aplikasi ini cocok untuk perencanaan proyek harian secara individu, tetapi segalanya akan menjadi rumit dengan cepat ketika pekerjaan Anda melibatkan banyak proyek kompleks, jadwal berulang, atau kolaborasi tim. Anda harus terus-menerus berpindah antar tab, mengisi celah secara manual, dan menerapkan pengaturan yang sama setiap pagi.
Jika hal ini terdengar familiar, inilah saatnya untuk beralih. Kami telah mengumpulkan alternatif yang lebih cerdas untuk Sunsama, termasuk aplikasi manajemen kalender gratis. Alternatif-alternatif ini dirancang untuk perencanaan yang terfokus dan manajemen tugas yang lebih mendalam. Mereka juga dilengkapi dengan kalender manajemen proyek kolaboratif dan kemampuan otomatisasi!
👀 Tahukah Anda? Pasar aplikasi perencanaan digital akan segera mencapai $3,5 miliar seiring semakin banyaknya profesional yang beralih dari agenda fisik ke alat digital yang lebih cerdas dan fleksibel.
Mengapa Memilih Alternatif Sunsama
Sunsama cocok untuk rencana harian yang sederhana. Namun, seiring berkembangnya proyek dan berubahnya prioritas, Anda membutuhkan lebih dari sekadar pengaturan dasar; Anda membutuhkan alat yang dapat beradaptasi.
Itulah saatnya banyak pengguna mulai mencari aplikasi manajemen tugas yang andal.
Inilah yang tidak ditawarkan oleh Sunsama, terutama ketika hari kerja Anda mulai menuntut lebih banyak fleksibilitas, kecepatan, dan struktur:
- Perencanaan yang menyesuaikan diri saat prioritas berubah: Jadwal harian yang statis memang baik-baik saja sampai ada rapat yang diundur atau tugas yang melebihi waktu. Alat dengan pembagian waktu yang lebih cerdas dapat menyesuaikan jadwal harian Anda secara otomatis dan memastikan semuanya tetap berjalan sesuai rencana
- Visibilitas di seluruh alur kerja: Jika alat perencanaan Anda hanya menampilkan pekerjaan yang sedang Anda kerjakan, akan sulit untuk tetap selaras dengan anggota tim lainnya atau menghindari pekerjaan yang tumpang tindih
- Alur kerja yang tidak perlu dimulai ulang setiap pagi: Memulai hari dengan segar mungkin terasa disengaja, tetapi membangun rencana dari awal lagi cepat membuat bosan. Alat perencanaan harian dengan tampilan tugas yang tetap dan proyek yang terhubung dapat menghemat banyak waktu
- AI yang mendukung (bukan menggantikan) gaya perencanaan Anda: Anda tidak membutuhkan alat yang memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Anda membutuhkan alat yang membantu Anda merencanakan dengan lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih terarah dengan tingkat otomatisasi yang tepat.
Sekilas tentang Alternatif Sunsama
Anda sudah tahu di mana Sunsama kurang memadai. Sekarang, mari kita lihat alat-alat yang menawarkan lebih banyak fitur. Mulai dari perencanaan dan penjadwalan hingga kolaborasi real-time, berikut adalah alternatif terbaik yang patut dipertimbangkan.
|Alat
|Fitur utama
|Pilihan terbaik untuk
|Harga*
|ClickUp
|Penjadwalan AI, Tugas, Dokumen, Kalender—semuanya dalam satu, asisten AI, pencatat catatan AI
|Perusahaan, tim, atau individu yang membutuhkan satu alat untuk mengelola proyek, tugas, dan jadwal dalam ruang kerja yang terintegrasi
|Tersedia paket gratis; tersedia penyesuaian khusus untuk perusahaan
|Akiflow
|Kotak masuk universal, pembagian waktu kalender, pencatatan tugas, integrasi, pengatur waktu fokus
|Pengguna yang menggunakan berbagai alat seperti Slack, Gmail, dan Trello—membantu mengintegrasikan semuanya ke dalam satu rencana harian
|Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $34/bulan
|Reclaim
|Penjadwalan cerdas, penjadwalan ulang berbasis AI, sinkronisasi kalender, sinkronisasi tugas, perlindungan waktu fokus
|Tim dan individu yang ingin mengotomatiskan penjadwalan dan melindungi blok waktu kerja mendalam
|Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $10/bulan
|Motion
|Prioritas AI, penjadwalan otomatis, kalender tugas, pemesanan rapat, pembagian waktu
|Para profesional berprestasi yang ingin jadwal mereka dibuat secara otomatis
|Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $49/bulan; harga khusus untuk perusahaan
|Asana
|Tampilan proyek yang beragam, penyelarasan tujuan, otomatisasi aturan, pelaporan, dan garis waktu proyek
|Tim lintas fungsi yang membutuhkan kerangka kerja untuk merencanakan, mendelegasikan, dan memantau pekerjaan yang terstruktur
|Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $13,49/bulan; harga khusus untuk perusahaan
|Amie Calendar
|Catatan rapat berbasis AI, integrasi email + tugas + kalender, antarmuka pengguna yang rapi, pengalih akun pribadi + kerja
|Pengguna individu yang ingin mengelola catatan, rapat, dan kalender dalam satu alat yang sederhana dan mudah dipahami
|Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $25/bulan; harga khusus untuk perusahaan
|Any.do
|Perencana harian, pengingat berulang, masukan suara, sinkronisasi kalender, tugas berbasis lokasi
|Orang-orang yang menginginkan antarmuka yang bersih dan minimalis untuk mengelola daftar tugas harian dan pengingat
|Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $7,99/bulan
|Todoist
|Penambahan Cepat, tugas berulang, label + filter, integrasi kalender, tingkat prioritas
|Pengguna individu yang menginginkan pengelola tugas yang ringan namun tetap dilengkapi dengan fitur-fitur cerdas
|Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $4/bulan
|Notion
|Blok modular, integrasi Calendly, hubungan basis data, wiki, dokumen, dan tugas dalam satu platform
|Para kreator atau tim yang ingin memiliki kendali penuh atas cara ruang kerja mereka dibangun dan diorganisir
|Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $12/bulan; harga khusus untuk perusahaan
|TickTick
|Pelacak kebiasaan, timer Pomodoro, Matriks Eisenhower, tampilan kalender, sinkronisasi multi-perangkat
|Pengguna yang ingin mengelola daftar tugas dan membangun kebiasaan dalam satu aplikasi
|Tersedia paket gratis; paket tahunan berbayar seharga $35,99
Alternatif Sunsama Terbaik yang Dapat Digunakan
Tidak semua aplikasi kalender bekerja sesuai dengan cara Anda. Baik Anda membutuhkan pembagian waktu, penjadwalan AI, pelacakan kebiasaan, atau ruang kerja terintegrasi, alternatif Sunsama ini menawarkan cara yang lebih cerdas untuk merencanakan hari Anda:
1. ClickUp (Alat manajemen proyek all-in-one terbaik dengan integrasi kalender)
Sebagian besar alat perencanaan membantu Anda membagi waktu. ClickUp —aplikasi serba guna untuk pekerjaan—membantu Anda membangun momentum.
Ini lebih dari sekadar alat perencanaan; ini adalah alternatif yang lebih baik dengan ruang kerja lengkap yang menyatukan semua pekerjaan Anda (tugas, rapat, kalender, dokumen) di satu tempat sehingga Anda tidak perlu menyusun jadwal harian Anda di berbagai aplikasi.
Rencanakan, jadwalkan, dan ambil tindakan dengan Kalender ClickUp (bertenaga AI)
Dengan ClickUp, kalender Anda terintegrasi langsung dengan pekerjaan dan percakapan Anda. Anda dapat menyeret tugas ke jadwal untuk mengalokasikan waktu fokus, bergabung dalam rapat dengan satu klik langsung dari bilah alat, serta beralih antara tampilan harian atau mingguan, serta memperluas tampilan bulanan. Mengelola pekerjaan yang terlambat atau prioritas juga lebih mudah, berkat bilah samping tunggal yang menggabungkan tugas yang sedang berjalan dan yang direncanakan.
Perlu menjadwal ulang sesuatu? Cukup sesuaikan waktunya dengan menyeret dan meletakkan tugas atau rapat ke slot yang diinginkan. Dan karena Kalender ClickUp Anda sinkron dengan Google Calendar, mendukung perubahan zona waktu, menawarkan penjadwalan berbasis AI, dan terhubung ke setiap lapisan alur kerja Anda, Anda tidak hanya mengatur hari Anda—Anda mengelola proyek nyata dengan tenggat waktu yang nyata.
Tambahkan konteks ke setiap blok kalender dengan menautkan Dokumen dan Tugas ClickUp yang terhubung dalam deskripsi acara. Undang ClickUp AI Notetaker ke rapat Anda langsung dari Kalender untuk merekam, mentranskrip, dan merangkum poin-poin penting secara otomatis tanpa perlu mencatat secara manual.
Tetap fokus dan bekerja lebih cepat dengan ClickUp Tasks
Tugas ClickUp terintegrasi langsung dengan kalender Anda sehingga Anda dapat merencanakan, memprioritaskan, dan bertindak tanpa perlu mengontrol setiap detail hari Anda. Anda dapat menetapkan waktu mulai dan tenggat waktu pada tugas untuk melihat dengan tepat bagaimana hari Anda direncanakan—dibedakan dengan kode warna dan mudah dipahami. Acara yang Anda tambahkan ke kalender bahkan dapat muncul di ClickUp sebagai tugas atau pengingat (tergantung pada pengaturan Anda). Dengan demikian, kalender Anda menjadi cerminan real-time dan akurat tentang apa yang perlu dilakukan dan kapan.
ClickUp semakin mengoptimalkan pekerjaan dengan membuat tugas dari ClickUp Chat, Docs, dan item tindakan Anda, sekaligus mengotomatiskan penugasan, pembaruan status, dan alur kerja berulang. Beri label pada tugas sebagai tonggak pencapaian, bug, atau ide untuk memudahkan pelacakan. Ubah pengiriman formulir menjadi tugas, lalu alihkan ke daftar yang tepat. Dasbor real-time melacak kemajuan, dan Status Tugas Kustom membantu menyesuaikan pengaturan dengan alur kerja Anda.
Gunakan templat penjadwalan untuk tetap selangkah lebih maju tanpa harus memulai dari awal
Template Perencana Kalender ClickUp membantu Anda memetakan tugas harian, acara, tenggat waktu, dan prioritas di satu tempat agar Anda dapat bekerja lebih cepat dan merencanakan dengan lebih cerdas.
Dengan templat ini:
- Tetap teratur dalam mengelola tugas harian, mingguan, dan bulanan dengan tampilan yang dapat disesuaikan
- Lacak tenggat waktu, tonggak pencapaian, dan ketergantungan dengan bidang bawaan
- Lihat gambaran keseluruhan bulan Anda dengan Tampilan Perencana Bulanan
- Pantau kemajuan menggunakan enam status tugas, seperti Sedang Berjalan atau Ditunda
- Sesuaikan bidang seperti lokasi, biaya, atau prioritas untuk menambahkan konteks pada acara
- Atur dan kelola proyek menggunakan tampilan seperti Ringkasan, Garis Waktu, dan Papan Kemajuan
- Pastikan semua pemangku kepentingan tetap terkoordinasi dengan pembaruan real-time dan pelacakan kemajuan
Kelola kalender Anda melalui perintah bahasa alami dengan ClickUp Brain
ClickUp Brain, asisten AI bawaan, tidak hanya mengingatkan Anda tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia menangani penjadwalan dan tindak lanjut, serta menyarankan penjadwalan ulang tugas berdasarkan prioritas yang berubah. Ini seperti memiliki asisten pribadi yang menyinkronkan tugas, obrolan, rapat, dan zona waktu Anda.
Brain juga dapat membuat tindak lanjut dan mengidentifikasi wawasan penting dari catatan rapat, menyesuaikan acara berulang berdasarkan masukan dalam bahasa alami, serta membagikan konteks dalam pesan Chat sebelum panggilan.
Fitur terbaik ClickUp
- Atur hari Anda dengan pengelompokan tugas LineUp, Overdue, dan Backlog di bilah samping
- Visualisasikan waktu Anda dengan tampilan kalender yang fleksibel dan sinkronisasi otomatis dengan Google Calendar
- Ubah zona waktu hanya dengan satu klik dan atur ulang jadwal dengan cerdas menggunakan penyesuaian seret dan lepas
- Lacak perubahan secara real-time dengan umpan aktivitas yang mencakup tugas dan acara
- Tetapkan tugas berulang yang secara otomatis menyesuaikan diri saat tanggal atau ketergantungan berubah
- Tampilkan hal-hal yang penting menggunakan tag kustom, filter, dan tampilan yang disimpan
- Sederhanakan perencanaan dengan pengingat bawaan, notifikasi, dan Dokumen di dalam tugas
Keterbatasan ClickUp
- Hal ini bisa terasa membingungkan bagi pengguna yang lebih menyukai alat-alat minimalis
- Beberapa fitur memerlukan waktu untuk dipelajari, terutama bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis
Harga ClickUp
Peringkat dan ulasan ClickUp
- G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.400 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?
Seorang pengguna G2 menyukai Kalender bertenaga AI di ClickUp:
Pembaruan kalender dan diagram Gantt terbaru membuat perencanaan jadi lebih mudah. Pembaruan Maret 2025 menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, dan rapat ke dalam tampilan kalender tunggal serta menambahkan fitur pembagian waktu yang didukung AI; diagram Gantt kini dimuat jauh lebih cepat dan mempertahankan tingkat zoom yang konsisten.
Pembaruan kalender dan diagram Gantt terbaru membuat perencanaan jadi lebih mudah. Pembaruan Maret 2025 menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, dan rapat ke dalam tampilan kalender tunggal serta menambahkan fitur pembagian waktu yang didukung AI; diagram Gantt kini dimuat jauh lebih cepat dan mempertahankan tingkat zoom yang konsisten.
📮ClickUp Insight: 18% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengatur kehidupan mereka melalui kalender, tugas, dan pengingat. Sebanyak 15% lainnya ingin AI menangani tugas rutin dan pekerjaan administratif. Untuk melakukannya, AI harus mampu: memahami tingkat prioritas setiap tugas dalam alur kerja, menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat atau menyesuaikan tugas, serta mengatur alur kerja otomatis.
Sebagian besar alat hanya mengoptimalkan satu atau dua langkah dari proses ini. Namun, ClickUp telah membantu pengguna mengintegrasikan hingga 5+ aplikasi menggunakan platform kami! Nikmati penjadwalan yang didukung AI, di mana tugas dan rapat dapat dengan mudah ditempatkan pada slot kosong di kalender Anda berdasarkan tingkat prioritas. Anda juga dapat mengatur aturan otomatisasi kustom melalui ClickUp Brain untuk menangani tugas rutin. Ucapkan selamat tinggal pada pekerjaan yang membosankan!
2. Akiflow (Pilihan terbaik untuk mengelola tugas di berbagai alat)
Jika tugas-tugas Anda tersebar di Slack, Gmail, Trello, dan belasan alat lainnya, Akiflow menyatukan semuanya. Alat ini dirancang untuk orang-orang yang menginginkan tampilan yang terintegrasi atas beban kerja mereka untuk pelacakan proyek; tidak perlu berpindah-pindah tab atau mencari-cari daftar tugas.
Semua hal terintegrasi ke dalam satu rencana harian sehingga Anda dapat fokus pada apa yang perlu dilakukan, bukan di mana letaknya. Ini adalah pilihan yang tepat bagi siapa pun yang sudah merasa terbatas dengan metode manual atau alat penjadwalan tugas dasar dan ingin lebih banyak kendali tanpa harus terus-menerus berganti alat.
Fitur terbaik Akiflow
- Gunakan kotak masuk universal untuk mengumpulkan dan mengelola tugas dari puluhan alat yang terintegrasi
- Atur pintasan keyboard untuk membuat, menjadwalkan, atau menunda tugas secara instan
- Blokir gangguan dengan mode fokus dan timer bawaan
- Lihat pratinjau tugas dan acara kalender secara berdampingan untuk perencanaan harian yang lebih lancar
Keterbatasan Akiflow
- Membutuhkan waktu untuk mempelajarinya jika Anda belum terbiasa dengan pembagian waktu atau integrasi
- Harga bulanan tergolong cukup tinggi untuk individu atau pekerja lepas
Harga Akiflow
- Uji coba gratis selama 7 hari
- Pro Bulanan: $34/bulan
- Pro Tahunan: $19/bulan (ditagih per tahun)
Peringkat dan ulasan Akiflow
- G2: 5/5 (lebih dari 30 ulasan)
- Capterra: 4,8/5 (lebih dari 90 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Akiflow?
Sebuah ulasan di Capterra berbunyi:
Memang butuh waktu untuk terbiasa dengan semua fiturnya, tapi ada banyak tutorial. Aplikasi ini meningkatkan produktivitas saya, karena sangat mudah membuat tugas secara spontan (jadi saya tidak lupa nanti), serta melacak pekerjaan yang sudah selesai berdasarkan #tag (misalnya proyek).
Memang butuh waktu untuk terbiasa dengan semua fiturnya, tapi ada banyak tutorial. Aplikasi ini meningkatkan produktivitas saya, karena sangat mudah membuat tugas secara spontan (jadi saya tidak lupa nanti), serta melacak pekerjaan yang sudah selesai berdasarkan #tag (misalnya proyek).
3. Reclaim AI (Pilihan terbaik untuk pembagian waktu dengan asisten AI)
Jika Anda ingin kalender Anda bekerja untuk Anda, bukan sekadar menampilkan jadwal yang berantakan, Reclaim dapat membantu. Aplikasi ini menggunakan pelacakan tugas berbasis AI untuk secara otomatis menjadwalkan tugas, kebiasaan, dan rapat Anda berdasarkan ketersediaan real-time dan prioritas yang berubah-ubah.
Alat ini melindungi waktu fokus Anda, menjaga blok “tanpa rapat”, dan menyisipkan waktu istirahat agar hari Anda tidak terasa seperti kesibukan tanpa henti. Ini adalah pilihan yang tepat bagi siapa pun yang mencari solusi kalender AI yang lebih cerdas yang menyesuaikan diri dengan cara Anda bekerja, bukan sebaliknya.
Manfaatkan fitur terbaik AI
- Integrasikan dengan ClickUp, Asana, dan Todoist untuk menyinkronkan tugas langsung ke jadwal Anda
- Buat tautan penjadwalan yang diperbarui secara otomatis sesuai ketersediaan Anda
- Lindungi waktu kerja mendalam dengan aturan "hari tanpa rapat" dan pembagian waktu yang cerdas
- Sisipkan waktu jeda di antara rapat untuk mencegah kelelahan akibat jadwal yang padat
Atasi batasan AI
- Antarmuka pengguna mungkin terasa kurang intuitif bagi pengguna yang baru mengenal penjadwalan berbasis AI
- Beberapa fitur mungkin memerlukan waktu untuk disiapkan dan dioptimalkan sepenuhnya
Harga Reclaim AI
- Lite: Paket gratis
- Paket Pemula: $10/bulan per pengguna
- Bisnis: $15/bulan per pengguna
- Enterprise: $18/bulan per pengguna (ditagih per tahun)
Kembalikan peringkat dan ulasan AI
- G2: 4,8/5 (lebih dari 100 ulasan)
- Capterra: Belum cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Reclaim AI?
Sebuah ulasan di G2 mengatakan:
Daripada menghabiskan waktu untuk mengatur kalender harian dan mingguan yang membosankan, sekarang saya hanya perlu beberapa klik, dan semuanya akan diatur secara otomatis.
Daripada menghabiskan waktu untuk mengatur kalender harian dan mingguan yang membosankan, sekarang saya hanya perlu beberapa klik, dan semuanya akan diatur secara otomatis.
4. Motion (Terbaik untuk prioritas tugas otomatis)
Motion memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal perencanaan. Tidak seperti banyak alat manajemen proyek lainnya, Motion tidak hanya mengatur jadwal Anda; Motion juga menyusunnya untuk Anda. AI-nya secara otomatis memprioritaskan tugas, memasukkannya ke dalam kalender Anda, dan menyesuaikannya ketika ada perubahan. Alih-alih menyusun ulang hari Anda secara manual setelah setiap rapat atau tenggat waktu baru, Motion mengoptimalkan kembali waktu Anda.
Hal ini menjadikannya alternatif yang ideal bagi orang-orang dengan jadwal padat yang tetap ingin fokus pada pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat.
Fitur terbaik Motion
- Atur pembagian waktu harian Anda secara otomatis berdasarkan tenggat waktu dan tingkat urgensi tugas
- Akses manajemen proyek dan tugas pribadi dengan tugas berulang, tag, dan catatan
- Sertakan tautan dan templat pemesanan rapat yang cerdas untuk mengurangi komunikasi bolak-balik
- Lindungi waktu kerja mendalam dengan memblokir sesi fokus secara otomatis di kalender Anda
Batasan gerakan
- Dapat terlalu bergantung pada AI, sehingga terkadang membatasi kontrol manual
- Penjadwalan ulang dan prioritas tugas mungkin tidak selalu mencerminkan tingkat urgensi yang sebenarnya
Harga Motion
- Uji coba gratis
- Pro AI: $49/bulan per pengguna (satu pengguna); diskon 40% untuk 3–15 pengguna
- Business AI: $69/bulan per pengguna (satu pengguna); diskon 40% untuk 3–15 pengguna
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Motion
- G2: 4,1/5 (lebih dari 100 ulasan)
- Capterra: 4,3/5 (lebih dari 80 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Motion?
Sebuah ulasan di G2 berbunyi:
Motion mengatasi masalah terbesar yang saya alami dengan pembagian waktu, yaitu seringkali ada hal-hal yang muncul dan menghalangi saya untuk bekerja atau menyelesaikan tugas yang telah saya alokasikan waktunya.
Motion mengatasi masalah terbesar yang saya alami dengan pembagian waktu, yaitu seringkali ada hal-hal yang muncul dan menghalangi saya untuk bekerja atau menyelesaikan tugas yang telah saya alokasikan waktunya.
5. Asana (Terbaik untuk perencanaan tugas terstruktur dalam tim)
Asana dirancang untuk tim yang sangat mengutamakan alur kerja terstruktur. Asana menghubungkan tugas dengan tujuan yang lebih besar, memastikan semua orang tetap sejalan dengan prioritas, dan memberikan visibilitas kepada manajer proyek tanpa perlu mengawasi secara berlebihan.
Dengan berbagai cara untuk melihat proyek (kalender, daftar, garis waktu), Anda dapat dengan mudah merencanakan hari atau minggu Anda dan melihat bagaimana tugas-tugas individu berkontribusi pada inisiatif yang lebih besar. Jika tim Anda membutuhkan struktur yang lebih baik dalam berkomunikasi dan melaksanakan pekerjaan, Asana menggabungkan fitur perencanaan yang kuat dengan alat komunikasi tim yang andal untuk memastikan semuanya tetap sinkron.
Fitur terbaik Asana
- Beralih antara tampilan Daftar, Papan, Kalender, dan Garis Waktu untuk merencanakan sesuai keinginan Anda
- Tetapkan dan lacak tujuan tim dengan alat penyelarasan bawaan dan dasbor kemajuan
- Gunakan Asana AI untuk memprioritaskan tugas, mengelola tenggat waktu, dan mengidentifikasi hambatan sejak dini
- Otomatiskan alur kerja yang berulang dengan aturan dan pemicu yang dapat disesuaikan
Keterbatasan Asana
- Fitur lengkapnya bisa terasa membingungkan bagi tim baru atau tim yang lebih kecil
- Fungsi offline yang terbatas dapat mengganggu perencanaan saat bepergian atau saat terjadi gangguan
Harga Asana
- Paket gratis
- Paket Pemula: $13,49/bulan
- Tingkat Lanjut: $30,49/bulan
- Enterprise dan Enterprise Plus: Harga disesuaikan
Peringkat dan ulasan Asana
- G2: 4,4/5 (lebih dari 11.100 ulasan)
- Capterra: 4,5/5 (lebih dari 13.300 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?
Sebuah ulasan di Capterra berbunyi:
Tim kreatif kami menggunakan Asana untuk melacak semua tugas dan kalender. Hal ini sangat penting bagi organisasi proyek-proyek kami. Beberapa pengguna pasti akan kebingungan tanpa aplikasi ini.
Tim kreatif kami menggunakan Asana untuk melacak semua tugas dan kalender. Hal ini sangat penting bagi organisasi proyek-proyek kami. Beberapa pengguna pasti akan kebingungan tanpa aplikasi ini.
🧠 Fakta Menarik: Nama “Asana” berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta yang berarti pose duduk dalam yoga, yang melambangkan fokus, keseimbangan, dan alur dalam kerja tim.
6. Amie Calendar (Pilihan terbaik untuk kalender dan pencatatan dalam satu aplikasi)
Amie Calendar menggabungkan penjadwalan dan pencatatan dalam satu antarmuka yang dirancang dengan baik. Aplikasi ini dibuat untuk pengguna yang menginginkan lebih dari sekadar kalender fungsional: ruang kerja yang terasa cepat, ringan, dan menyenangkan.
Anda dapat menggunakannya untuk membuat catatan rapat, menjadwalkan tugas dengan bahasa alami, mengelola email, dan beralih antara akun pribadi dan akun kerja dalam hitungan detik.
Jika hari Anda dipenuhi dengan rapat dan tugas yang berurutan, Amie memberikan ruang yang rapi dan terfokus untuk merencanakan dan mencatat semuanya dalam satu alur. Aplikasi ini juga kompatibel dengan alat rapat online lain yang sudah Anda gunakan.
Fitur terbaik Amie Calendar
- Tambahkan tugas atau jadwalkan acara menggunakan masukan dalam bahasa alami
- Buat catatan rapat secara otomatis; tidak perlu bot atau alat tambahan
- Sinkronkan dengan alat seperti Todoist, Notion, Google Meet, dan Spotify
- Lihat tugas, acara, dan catatan rapat secara berdampingan untuk konteks yang lebih jelas
Keterbatasan Amie Calendar
- Penjadwalan berbasis AI masih dalam tahap pengembangan dan mungkin belum dilengkapi dengan logika yang canggih
- Tidak dirancang untuk manajemen proyek atau alur kerja skala besar
Harga Amie Calendar
- Uji coba gratis selama 7 hari
- Pro: $25 per pengguna per bulan
- Bisnis: $50 per pengguna per bulan
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Amie Calendar
- G2: Ulasan belum cukup
- Captera: Ulasan belum cukup
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Amie Calendar?
Sebuah ulasan di Reddit mengatakan:
Saya sangat menyukai Amie. Aplikasinya indah dan memenuhi kebutuhan saya… Antarmuka interaktifnya di iOS juga sangat inovatif, tapi sungguh menyedihkan bahwa tidak ada versi Android, dan mereka tidak memiliki situs web yang dioptimalkan untuk browser seluler.
Saya sangat menyukai Amie. Aplikasinya indah dan memenuhi kebutuhan saya… Antarmuka interaktifnya di iOS juga sangat inovatif, tapi sungguh menyedihkan bahwa tidak ada versi Android, dan mereka tidak memiliki situs web yang dioptimalkan untuk browser seluler.
7. Any.do (Terbaik untuk daftar tugas sederhana dan pengingat)
Any.do sangat cocok bagi siapa saja yang ingin tetap mengontrol daftar tugas harian tanpa fitur-fitur berlebihan dari aplikasi mewah. Aplikasi ini menjaga kesederhanaan dengan daftar yang rapi, pengingat berulang, dan perencana harian yang fokus. Anda dapat dengan cepat mencatat tugas, menerima pengingat sepanjang hari, dan bahkan menggunakan pengingat berbasis lokasi untuk urusan atau tugas saat bepergian.
Jika Anda mencari alternatif yang ringan untuk aplikasi produktivitas yang rumit, Any.do juga cocok dipadukan dengan templat daftar tugas yang fleksibel.
Fitur terbaik Any.do
- Buat beberapa daftar tugas dengan fitur pengurutan ulang tugas melalui seret dan lepas
- Atur pengingat cerdas berdasarkan waktu, tanggal, atau lokasi
- Rencanakan setiap hari dengan tampilan “My Day” untuk fokus yang lebih baik
- Gunakan widget layar beranda untuk mengelola tugas tanpa perlu membuka aplikasi
Keterbatasan Any.do
- Fitur-fitur lanjutan seperti pengingat WhatsApp dan label warna memerlukan paket berbayar
- Tidak dilengkapi dengan alat kolaborasi tim untuk mengelola pekerjaan bersama
Harga Any.do
- Pribadi: Gratis
- Premium: $7,99/bulan
- Tim: $7,99/bulan
- Family: $9,99/bulan
Ulasan dan penilaian Any.do
- G2: 4,2/5 (lebih dari 190 ulasan)
- Capterra: 4,4/5 (lebih dari 180 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Any.do?
Sebuah ulasan di G2 berbunyi:
Any.do adalah platform yang sangat baik untuk mengatur tugas dan membantu kita tetap pada jalur yang benar. Any.do mengirimkan pengingat, dan kita dapat menetapkan tenggat waktu untuk tugas-tugas tersebut. Kita dapat berbagi daftar tugas dan tugas dengan rekan kerja. Any.do memungkinkan kita mengintegrasikan kalender seperti Google Calendar, yang membantu kita dengan pengingat, dan kita juga dapat memeriksa semua tugas kita di Google Calendar.
Any.do adalah platform yang sangat baik untuk mengatur tugas dan membantu kita tetap pada jalur yang benar. Any.do mengirimkan pengingat, dan kita dapat menetapkan tenggat waktu untuk tugas-tugas tersebut. Kita dapat berbagi daftar tugas dan tugas dengan rekan kerja. Any.do memungkinkan kita mengintegrasikan kalender seperti Google Calendar, yang membantu kita dengan pengingat, dan kita juga dapat memeriksa semua tugas kita di Google Calendar.
8. Todoist (Manajer tugas minimalis terbaik dengan sinkronisasi kalender)
Todoist menonjol berkat antarmuka yang rapi dan bebas dari kerumitan untuk manajemen tugas. Baik saat Anda merencanakan minggu Anda atau mencatat ide-ide singkat saat bepergian, Todoist tetap sederhana tanpa mengorbankan fungsionalitasnya.
Tugas-tugas disinkronkan langsung ke kalender Anda; fitur input bahasa alami memungkinkan Anda menambahkan “Ikuti perkembangan pada Jumat depan pukul 10 pagi,” dan fitur ini berfungsi dengan baik. Ini adalah pilihan utama bagi siapa pun yang menghargai minimalisme, penanganan tugas yang cerdas, dan trik produktivitas yang praktis.
Fitur terbaik Todoist
- Tentukan tingkat prioritas untuk membedakan antara yang mendesak dan yang opsional
- Gunakan tanggal jatuh tempo berulang untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang
- Kelompokkan tugas dengan label dan tampilkan melalui filter kustom
Keterbatasan Todoist
- Filter dan label membutuhkan waktu untuk dikuasai oleh pengguna baru
- Fungsi offline terbatas untuk fitur-fitur tertentu
Harga Todoist
- Paket gratis
- Pro: $5/bulan per pengguna
- Bisnis: $8/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan Todoist
- G2: 4,4/5 (lebih dari 800 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.500 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Todoist
Sebuah ulasan di G2 berbunyi:
Ini adalah perangkat lunak tugas yang sederhana dan cepat. Sangat mudah untuk menambahkan tugas. Kurva pembelajaran juga sangat mudah dibandingkan dengan perangkat lunak tugas lainnya. Saya menggunakannya setiap hari; saya bisa memasukkan sesuatu ke dalamnya dan membiarkannya mengingatkan saya atau muncul di daftar tugas saya beberapa hari kemudian.
Ini adalah perangkat lunak tugas yang sederhana dan cepat. Sangat mudah untuk menambahkan tugas. Kurva pembelajaran juga sangat mudah dibandingkan dengan perangkat lunak tugas lainnya. Saya menggunakannya setiap hari; saya bisa memasukkan sesuatu ke dalamnya dan membiarkannya mengingatkan saya atau muncul di daftar tugas saya beberapa hari kemudian.
👀 Tahukah Anda? Todoist memiliki sistem Karma bawaan yang memberi Anda poin sebagai hadiah atas penyelesaian tugas dan mempertahankan rekor beruntun, sehingga menjadikan produktivitas lebih seru.
9. Notion (Pilihan terbaik untuk menggabungkan dokumen, tugas, dan kalender)
Notion menggabungkan catatan, tugas, proyek, dan kalender Anda ke dalam satu ruang kerja yang fleksibel. Anda dapat membuat dasbor kustom yang menampilkan prioritas mingguan Anda bersamaan dengan garis waktu proyek, menulis catatan rapat di samping daftar tugas Anda, dan mengelola jadwal Anda dalam konteks, bukan secara terpisah.
Baik Anda sedang melacak tujuan, merencanakan konten, atau mengatur pekerjaan pribadi, Notion memberi Anda kendali penuh atas tampilan dan fungsi ruang kerja Anda. Hal ini sangat bermanfaat jika Anda lebih suka membuat templat kalender konten sendiri daripada menggunakan sistem bawaan yang kaku.
Fitur terbaik Notion
- Visualisasikan proyek Anda dengan tampilan kalender yang terhubung ke basis data
- Gunakan fitur seret dan lepas untuk menyesuaikan blok seperti daftar tugas, pelacak rapat, dan kalender editorial untuk templat
- Hubungkan basis data untuk melihat tugas, tenggat waktu, dan catatan di satu tempat
- Bagikan halaman dengan rekan tim, berikan tugas, dan berikan komentar langsung di dokumen
Keterbatasan Notion
- Membuat konfigurasi yang kompleks sering kali memerlukan pengetahuan lanjutan tentang basis data dan hubungan antar tabel
- Kolaborasi real-time bisa terasa kaku tanpa struktur yang ketat atau aturan ruang kerja
Harga Notion
- Gratis
- Plus: $12/bulan per pengguna
- Bisnis: $18/bulan per pengguna
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Notion
- G2: 4,7/5 (lebih dari 6.000 ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.500 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion
Sebuah ulasan di G2 berbunyi:
Salah satu fitur yang sangat saya sukai dari Notion adalah fleksibilitas dan keserbagunaannya yang luar biasa. Notion berfungsi sebagai ruang kerja terpadu tempat Anda dapat menggabungkan berbagai elemen seperti teks, gambar, tabel, basis data, dan konten multimedia dengan mulus.
Salah satu fitur yang sangat saya sukai dari Notion adalah fleksibilitas dan keserbagunaannya yang luar biasa. Notion berfungsi sebagai ruang kerja terpadu tempat Anda dapat menggabungkan berbagai elemen seperti teks, gambar, tabel, basis data, dan konten multimedia dengan mulus.
10. TickTick (Terbaik untuk pelacakan kebiasaan + produktivitas)
Lebih dari sekadar manajemen tugas, TickTick adalah alternatif yang sangat baik bagi mereka yang ingin tetap produktif dan membangun kebiasaan yang lebih baik. Aplikasi ini menggabungkan fitur perencanaan harian, tampilan kalender, dan pelacak kebiasaan bawaan untuk mengelola prioritas Anda serta melacak kemajuan Anda di satu tempat.
Baik Anda sedang menyelesaikan daftar tugas, mengalokasikan waktu untuk fokus, atau melacak rentetan hari untuk kebiasaan baru, TickTick memudahkan Anda untuk tetap konsisten. Aplikasi ini sangat cocok jika Anda mencari perencana yang membantu Anda bekerja dengan baik sekaligus berkembang.
Fitur terbaik TickTick
- Gunakan timer Pomodoro untuk membantu membagi tugas menjadi sesi kerja yang terfokus
- Akses Matriks Eisenhower bawaan untuk memprioritaskan tugas yang mendesak versus yang penting
- Beralih dengan mudah antar tampilan kalender yang berbeda (agenda, harian, mingguan, bulanan)
Keterbatasan TickTick
- Fitur premium seperti langganan kalender dan tema memerlukan pembayaran
- Antarmuka ini mungkin terasa sedikit membingungkan bagi pengguna baru
Harga TickTick
- Paket gratis
- Premium: $35,99 (paket tahunan)
Peringkat dan ulasan TickTick
- G2: 4,6/5 (lebih dari 100 ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 120 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TickTick?
Sebuah ulasan Capterra mengatakan:
Saya menyukai ide bahwa saya dapat menggunakan perangkat lunak ini sebagai solusi all-in-one untuk kalender, daftar tugas, dan lainnya. Ide menggabungkan kalender untuk tugas-tugas yang memiliki batas waktu dan daftar tugas untuk tugas-tugas yang tidak memiliki batas waktu sangat menarik.
Saya menyukai ide bahwa saya dapat menggunakan perangkat lunak ini sebagai solusi all-in-one untuk kalender, daftar tugas, dan lainnya. Ide menggabungkan kalender untuk tugas-tugas yang memiliki batas waktu dan daftar tugas untuk tugas-tugas yang tidak memiliki batas waktu sangat menarik.
