Sunsama vs ClickUp: Aplikasi Perencana Mana yang Terbaik?

Pagi Anda telah dimulai dengan tiga panggilan klien, diikuti dengan rapat tim berturut-turut. Sekarang, pada pukul 4 sore, Anda bahkan belum menyentuh tugas-tugas terpenting Anda, dan energi Anda terkuras habis.

Jika seperti ini yang terjadi setiap hari, inilah saatnya bagi Anda untuk mempertimbangkan aplikasi perencana digital . Dan jika Anda telah melakukan riset, Anda mungkin akan menemukan dua pilihan populer: Sunsama vs ClickUp.

Kedua alat ini menjanjikan untuk membantu Anda mengelola waktu dengan lebih baik, tetapi mereka mengambil pendekatan yang berbeda. Yang satu berfokus pada perencanaan harian dan produktivitas yang penuh perhatian, sedangkan yang lain menawarkan solusi ruang kerja yang lengkap. Pertanyaan sebenarnya adalah: yang mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda? Mari kita cari tahu!

⏰ Ringkasan 60 Detik

/href/ https://clickup.com/signupClickUp/%href/ paling cocok untuk: Sunsama paling cocok untuk: Tim dan bisnis dari semua ukuran yang membutuhkan alat manajemen proyek serbaguna Profesional tunggal dan pekerja lepas yang berfokus pada perencanaan harian Pengguna yang mencari kustomisasi ekstensif dan solusi ruang kerja lengkap Pengguna yang memprioritaskan antarmuka yang sederhana dan intuitif, mode fokus, dan kotak waktu Mereka yang menginginkan bantuan AI untuk otomatisasi tugas dan wawasan Mereka yang ingin mengintegrasikan alat yang ada ke dalam perencana terpusat Individu yang membutuhkan fitur yang kuat dan kemampuan manajemen proyek Individu yang mencari pengalaman perencanaan yang ramping dan bebas gangguan Individu yang mencari pengalaman perencanaan yang ramping dan bebas gangguan

Coba ClickUp secara gratis!

Apa itu ClickUp?

Rencanakan proyek Anda, prioritaskan tugas, dan lacak kemajuan di satu tempat dengan ClickUp

Daftar tugas individu Anda ada di aplikasi catatan, proyek tim Anda ada di ruang kerja bersama, dan setiap kali Anda memerlukan bantuan, Anda harus mengirim pesan ke rekan kerja di alat obrolan terpisah.

Fakta yang tidak terlalu menyenangkan? Kami berpindah-pindah antar aplikasi 1.200 kali sehari . Itu adalah 9% dari waktu kerja tahunan kita yang terbuang.

ClickUp mengatasi hal ini dengan aplikasi segalanya untuk bekerja yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan di satu tempat-semuanya didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Anda dapat menggunakannya dengan mudah untuk penjadwalan tugas , manajemen waktu dan pelacakan proyek, serta kolaborasi tim. Dirancang untuk menggantikan beberapa alat, alat ini menawarkan antarmuka yang sangat dapat disesuaikan untuk merencanakan, mengatur, dan melaksanakan pekerjaan sesuai keinginan Anda.

Apakah Anda seorang pekerja lepas yang mengelola tugas-tugas pribadi atau bagian dari tim besar yang menangani proyek-proyek kompleks, ClickUp menyesuaikan dengan kebutuhan Anda dengan fitur-fitur seperti otomatisasi tugas, dokumen kolaboratif, dan bahkan alat bertenaga AI.

Fitur-fitur ClickUp

ClickUp menyediakan alat untuk tetap berada di depan jadwal Anda dan memberikan hasil, mulai dari tampilan kalender yang dapat disesuaikan hingga wawasan yang digerakkan oleh AI dan siap digunakan templat perencana harian . Mari jelajahi fitur-fitur ini dan lihat bagaimana fitur-fitur ini dapat mengubah pekerjaan Anda dan meningkatkan efisiensi perencanaan harian Anda.

1. Template Perencana Kalender ClickUp

Template Perencana Kalender ClickUp Templat Perencana Kalender ClickUp membuat penjadwalan dan pengelolaan acara, tenggat waktu, dan tugas menjadi mudah. Anda bisa menyesuaikan templat agar sesuai dengan alur kerja unik Anda dengan fitur-fitur seperti Status Khusus dan Bidang Khusus untuk mencatat detail dan kemajuan tugas.

Templat Perencana Kalender ClickUp

Apakah Anda perlu melacak tonggak pencapaian, memantau biaya, atau mengkategorikan tugas, templat ini dengan mudah beradaptasi dengan manajemen tugas, manajemen proyek, atau kebutuhan perencanaan Anda secara keseluruhan.

Templat ini menawarkan berbagai tampilan, seperti Perencana Bulanan dan Garis Waktu, memungkinkan Anda memvisualisasikan jadwal Anda dengan cara yang paling masuk akal bagi Anda, memastikan tidak ada yang terlewatkan.

Templat ini mengotomatiskan pengingat dan menyediakan tampilan menyeluruh, membantu mengurangi kekacauan penjadwalan tugas dan mengubah cara Anda mengelola waktu.

Namun, jika Anda menginginkan templat untuk membantu Anda menjadwalkan komitmen pribadi dan profesional Anda setiap hari, Anda dapat melihat Templat Perencana Harian ClickUp . Di sisi lain, Anda dapat menggunakan Templat Perencana Mingguan ClickUp untuk mengatur tugas-tugas Anda selama seminggu. Ini menampilkan seluruh minggu Anda dalam format dua halaman yang efisien.

Pelajari cara membuat kalender proyek Anda dengan video penjelasan yang praktis ini:

2. Tampilan Kalender ClickUp

Tampilan Kalender Tampilan Kalender ClickUp lebih dari sekadar penjadwalan tugas sederhana, menawarkan platform terpusat untuk memvisualisasikan pekerjaan, mengoordinasikan acara, dan mengelola jadwal tugas dengan mudah.

Apakah Anda perlu memantau beberapa tenggat waktu kerja atau mengelola komitmen pribadi, Tampilan Kalender ClickUp membuat rencana Anda tetap terorganisir dan mudah beradaptasi.

Kelola jadwal proyek dengan Tampilan Kalender ClickUp dan jaga agar semua orang tetap selaras

Beralih di antara tata letak harian, mingguan, atau bulanan untuk fokus pada hal yang paling penting. Fungsionalitas seret dan lepas membuat penjadwalan menjadi mudah-cukup pindahkan tugas atau sesuaikan durasi dan ketergantungan secara langsung di dalam kalender.

ClickUp Kalender AI seperti penjadwalan cerdas dan integrasi dengan alat bantu eksternal seperti Google Kalender, menyederhanakan proses perencanaan Anda.

Anda juga dapat membagikan kalender dengan aman kepada klien, rekan tim, atau tamu, sehingga semua orang mendapatkan informasi dan jadwal yang sesuai dengan prioritas tugas dan jadwal.

Ditambah lagi dengan pengingat yang dapat disesuaikan, Anda tidak akan pernah melewatkan rapat atau tenggat waktu penting lagi!

Berikut adalah panduan praktis untuk memaksimalkan Kalender ClickUp Anda.

3. Otak ClickUp

Asisten AI internal ClickUp, Otak ClickUp menghubungkan tugas, dokumen, orang, dan aplikasi eksternal Anda seperti Google Drive, menciptakan ruang kerja yang terpusat dan lebih cerdas.

Fitur AI ini juga memungkinkan Anda menerapkan penghematan waktu peretasan produktivitas seperti mengotomatiskan pembaruan proyek dan membuat konten berkualitas tinggi dengan lancar menggunakan petunjuk sederhana.

Jika beban kerja Anda pernah menjadi tidak terkendali, dan Anda bertanya-tanya bagaimana cara melacak tugas , ClickUp Brain membagikan laporan standup otomatis dan rangkuman aktivitas agar Anda tetap mendapat informasi.

Buat rencana kerja mingguan yang ideal dengan ClickUp Brain

Gunakan ClickUp Brain untuk:

Merencanakan hari Anda dan mengidentifikasi tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu berdasarkan tenggat waktu, ketergantungan, dan urgensi

Menarik detail penting pada tugas, proyek, atau dokumen dari ruang kerja Anda, tanpa memilah-milah informasi secara manual

Dapatkan saran dan konten yang sesuai dengan konteks untuk mempercepat pekerjaan-apakah Anda sedang merencanakan laporan atau menyusun email

Buat templat untuk bekerja lebih cepat dan menyalin klip video dan suara dengan mudah

Menjaga data pribadi Anda tetap aman, karena tidak digunakan untuk melatih model AI

👀 **Tahukah Anda? 93% perusahaan yang berinvestasi dalam AI dalam manajemen proyek melihat laba atas investasi yang positif hanya dalam waktu 12 bulan.

4. Tugas ClickUp

Rencanakan, atur, dan berkolaborasi dalam proyek apa pun dengan ClickUp Tasks Tugas ClickUp merupakan inti dari fungsionalitas manajemen tugas ClickUp, membantu Anda mengatur segala sesuatu mulai dari daftar tugas sederhana hingga proyek yang kompleks.

Gunakan mereka untuk:

Memecah proyek yang lebih besar menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola: Membuat tugas dan sub-tugas dan menugaskannya ke anggota tim yang tepat, menyederhanakan tindak lanjut dan memastikan akuntabilitas

Membuat tugas dan sub-tugas dan menugaskannya ke anggota tim yang tepat, menyederhanakan tindak lanjut dan memastikan akuntabilitas Sesuaikan tugas dengan kebutuhan Anda: Sesuaikan alur kerja dengan Status Kustom, lacak kemajuan dengan mudah, dan tambahkan detail yang kaya dengan Bidang Kustom

Sesuaikan alur kerja dengan Status Kustom, lacak kemajuan dengan mudah, dan tambahkan detail yang kaya dengan Bidang Kustom Memprioritaskan pekerjaan secara efektif: Gunakan bendera prioritas berkode warna untuk fokus pada tugas yang paling penting

Gunakan bendera prioritas berkode warna untuk fokus pada tugas yang paling penting Jadwalkan dan otomatiskan: Rencanakan dan sesuaikan jadwal dengan mudah dan otomatiskan tugas yang berulang untuk menghemat waktu

Rencanakan dan sesuaikan jadwal dengan mudah dan otomatiskan tugas yang berulang untuk menghemat waktu Berkolaborasi dengan lancar: Tautkan tugas terkait, tetapkan tugas ke beberapa daftar, dan lihat dengan mudah bagaimana proyek terhubung

Pelacakan tugas ClickUp menertibkan pekerjaan Anda dengan menyediakan pusat komunikasi, kolaborasi, dan menyelesaikan pekerjaan.

Jika Anda menginginkan solusi yang lebih sederhana untuk manajemen tugas, cobalah fitur Templat Manajemen Tugas ClickUp . Templat ini menawarkan empat tampilan berbeda-Daftar, Papan, Kotak, dan Kalender-untuk membantu Anda memvisualisasikan tugas berdasarkan prioritas atau departemen, melacak statusnya, dan berkolaborasi secara efisien dengan tim Anda.

📮Klik Wawasan: 92% pekerja menggunakan metode yang tidak konsisten untuk melacak item tindakan, yang berakibat pada keputusan yang terlewat dan eksekusi yang tertunda. Baik Anda mengirimkan catatan tindak lanjut atau menggunakan spreadsheet, prosesnya sering kali tersebar dan tidak efisien.

Solusi Manajemen Tugas ClickUp memastikan konversi percakapan menjadi tugas tanpa hambatan-sehingga anggota tim Anda dapat bertindak cepat dan tetap selaras.

Coba ClickUp secara Gratis

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga KlikUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7 per anggota per bulan

ClickUp dapat disesuaikan dengan hampir semua kebutuhan manajemen proyek. Cukup teknis untuk menangani proyek-proyek besar antar departemen dari tahun ke tahun, namun dapat disesuaikan untuk beroperasi sebagai daftar periksa harian yang sederhana. Kaylee Hatch , Manajer Merek di Home Care Pulse

Baca juga: Alternatif dan Pesaing Sunsama Gratis

Apa Itu Sunsama?

via Sunsama Sunsama adalah aplikasi perencanaan harian yang dirancang untuk membantu pengguna mengatur tugas dan jadwal rutin dalam satu alur kerja yang disederhanakan.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menggabungkan pekerjaan dan prioritas pribadi, mengalokasikan waktu untuk tugas-tugas, dan melacak kemajuan sepanjang hari.

Dengan fokus pada perencanaan terstruktur, Sunsama menawarkan fitur-fitur yang bertujuan untuk mendukung produktivitas dan membantu pengguna mengelola tugas dan tanggung jawab mereka.

baca Juga:* ***Sistem Informasi Manajemen Alternatif dan Pesaing Sunsama Gratis

Fitur-fitur Sunsama

Sekarang, mari kita lihat beberapa fitur Sunsama:

1. Perencanaan harian

melalui Sunsama Fitur perencanaan harian Sunsama menyediakan cara sederhana untuk menyusun hari Anda dengan menyelaraskan tugas dan jadwal Anda di satu tempat. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menetapkan tujuan yang realistis, memblokir waktu untuk tugas-tugas penting, dan memvisualisasikan beban kerja Anda dalam antarmuka yang bersih dan intuitif.

Sunsama membantu Anda memecah pekerjaan menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola dengan berfokus pada prioritas harian, memastikan kemajuan tanpa stres yang tidak perlu. Fitur ini juga mendorong perencanaan, refleksi atas tugas yang telah diselesaikan, dan menetapkan prioritas untuk hari berikutnya, sehingga mendorong pendekatan yang seimbang terhadap produktivitas.

💡 Tip Profesional: Prioritaskan pengembangan pribadi dengan menjadwalkan waktu untuk pengembangan keterampilan, lokakarya, atau membaca wawasan industri. Memasukkan semua ini ke dalam rutinitas perencanaan Anda akan meningkatkan produktivitas Anda dan membekali Anda untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam tugas-tugas harian Anda.

2. Integrasi Tugas

melalui Sunsama Salah satu kekuatan Sunsama adalah kemampuannya untuk berintegrasi secara mulus dengan perangkat populer seperti Google Kalender, Trello, Asana, dan Jira.

Integrasi ini memungkinkan Anda untuk menarik tugas dari berbagai platform ke dalam Sunsama, menciptakan sebuah pusat terpusat untuk perencanaan dan eksekusi.

Dengan menghilangkan kebutuhan untuk beralih antar aplikasi, Anda dapat melihat semua tugas dan janji temu di satu tempat, menyederhanakan alur kerja Anda. Integrasi Sunsama menjembatani kesenjangan antara berbagai alat yang berbeda dengan mudah, memastikan organisasi dan visibilitas tugas yang lebih baik.

3. Kotak waktu

via Sunsama Fitur timeboxing Sunsama membantu pengguna mengalokasikan blok waktu tertentu untuk tugas-tugas, meningkatkan fokus dan produktivitas.

Dengan menjadwalkan pekerjaan secara visual di kalender, Anda dapat menetapkan batasan untuk setiap tugas dan tetap berpegang pada rencana. Pendekatan terstruktur ini membantu mencegah jadwal Anda membebani sekaligus memastikan setiap tugas mendapatkan perhatian yang dibutuhkan.

Bagi mereka yang menghargai manajemen waktu yang tepat, timeboxing menawarkan cara praktis untuk tetap mengendalikan beban kerja mereka.

Baca juga: Templat Pemblokiran Waktu (Mingguan, Harian, dan Bulanan)

Harga Sunsama

Gratis selama 2 minggu Gratis selama 2 minggu

Gratis selama 2 minggu Langganan bulanan: $ 20/pengguna per bulan

$ 20/pengguna per bulan Langganan tahunan: $16/pengguna per bulan

ClickUp vs Sunsama: Fitur yang Dibandingkan

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang fitur-fitur dari kedua perangkat ini:

Fitur ClickUp Sunsama Terbaik untuk Tim dan bisnis dari semua ukuran Profesional perorangan, pekerja lepas Saran penjadwalan AI Ya Tidak Tinjauan harian dan mingguan Ya Ya Alat bantu manajemen proyek Ya Tidak Pengaturan waktu Ya Ya Kolaborasi tim Ya Terbatas pada tugas dan kalender Integrasi Luas, termasuk Kalender Google, Slack, Salesforce, dan banyak lagi Sedang, berfokus pada alat yang berfokus pada tugas Templat yang siap digunakan Ya Tidak Pelacakan kemajuan Ya, dengan dasbor dan pelaporan bawaan dan khusus Ya, berfokus pada sasaran individu

Sekarang, mari kita gali lebih dalam dan melihat bagaimana pendekatan Sunsama dan ClickUp terhadap perencanaan digital. Berikut ini adalah perbandingan terperinci dari fitur-fitur utama mereka:

1. Penjadwalan AI

saran penjadwalan bertenaga AI dari ClickUp secara otomatis merencanakan blok untuk tugas-tugas Anda berdasarkan tenggat waktu, prioritas, dan beban kerja yang ada. Cukup minta ClickUp Brain untuk merekomendasikan

Tugas mana yang harus diprioritaskan

Cara mengoptimalkan penjadwalan rapat

Blok waktu mana yang harus didedikasikan untuk tugas mana, berdasarkan tren produktivitas Anda di masa lalu

Anda akan mendapatkan saran khusus yang memungkinkan Anda untuk mengatur hari Anda berdasarkan tugas-tugas yang paling penting dan tingkat produktivitas puncak.

Dapatkan saran yang disesuaikan dalam memprioritaskan tugas untuk merencanakan hari Anda dengan lebih baik dengan ClickUp Brain

Sunsama tidak termasuk penjadwalan AI. Sebagai gantinya, Anda dapat mengatur keseluruhan jam kerja Anda sebagai Jadwal Default. Anda juga dapat mengatur jadwal khusus per saluran, yang akan menggantikan jadwal default Anda.

Pemenang: ClickUp menang karena kemampuan penjadwalan AI-nya yang canggih dan mudah digunakan.

2. Alat manajemen proyek

👀 Apakah Anda Tahu? Sebuah diperkirakan $ 48 triliun dialokasikan untuk proyek-proyek di seluruh dunia setiap tahunnya. Namun, data dari Standish Group mengungkapkan bahwa hanya 35% dari proyek-proyek ini yang berhasil. Sisanya, 65%, merupakan jumlah yang sangat besar dari sumber daya yang terbuang dan peluang yang terlewatkan.

ClickUp unggul sebagai perangkat lunak manajemen proyek untuk individu dan tim, menawarkan alat bantu seperti bagan Gantt, ketergantungan tugas, dan pelacakan kemajuan.

Selain itu, komentar berulir & @mention mempertahankan konteks dalam tugas dan dokumen.

Curah pendapat dan visualisasikan alur kerja secara langsung di dalam ClickUp menggunakan Papan Tulis dan Peta Pikiran, buat dan simpan dokumentasi proyek dengan kolaborasi waktu nyata, dan kelola email dan pesan tanpa meninggalkan ClickUp.

Fitur-fitur ini membuatnya ideal untuk mengelola alur kerja yang kompleks di seluruh tim.

📮Wawasan ClickUp: Tentang 41% dari para profesional lebih memilih pesan instan untuk komunikasi tim. Meskipun menawarkan pertukaran yang cepat dan efisien, pesan sering kali tersebar di berbagai saluran, utas, atau pesan langsung, sehingga lebih sulit untuk mengambil informasi di kemudian hari.

Dengan solusi terintegrasi seperti Obrolan ClickUp utas obrolan Anda dipetakan ke proyek dan tugas tertentu, sehingga percakapan Anda tetap dalam konteks dan selalu tersedia.

Coba ClickUp secara Gratis

Sunsama berfokus pada produktivitas individu dan tidak menyertakan alat manajemen proyek, sehingga kurang cocok untuk tim yang merencanakan proyek yang kompleks.

Pemenang: ClickUp adalah pemenang yang jelas untuk tim atau bisnis yang membutuhkan manajemen proyek yang komprehensif.

3. Templat

ClickUp menawarkan berbagai macam perencanaan proyek dan templat manajemen proyek yang memenuhi beragam kebutuhan. Templat-templat ini sangat dapat disesuaikan agar sesuai dengan proyek individu atau tim.

Sunsama tidak menawarkan templat siap pakai yang sudah ditentukan sebelumnya, tetapi pengguna dapat membuatnya sendiri dengan menambahkan tugas ke daftar tugas dan menandainya sebagai templat. Tugas-tugas ini kemudian dapat diduplikasi sesuai kebutuhan untuk menggunakan kembali struktur tugas.

Pemenang: ClickUp menang untuk variasi dan kemampuan penyesuaian templatnya.

4. Harga

Fitur ClickUp Sunsama Harga (per bulan) Paket Gratis Selamanya Tak Terbatas Bisnis $ 20 $0 $7 $12 Penjadwalan AI Tidak Ya, dengan ClickUp Brain Ya, dengan ClickUp Brain Tidak Perencanaan otomatis Ya Ya Ya Tidak Tampilan kalender Ya Ya Ya Ya Ya Dokumen kolaboratif Ya Ya Ya Tidak Tidak Manajemen Cetak Ya Ya Ya Tidak Template proyek Ya Ya Ya Tidak Obrolan waktu nyata Ya Ya Ya Tidak Jumlah tugas Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas

ClickUp

ClickUp menawarkan berbagai pilihan harga yang sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Paket Gratis Selamanya ideal untuk perorangan, sedangkan Paket Tak Terbatas harganya $7 per bulan per pengguna. Paket Bisnis, yang dirancang untuk tim yang sedang berkembang, hanya berharga $12 per pengguna bulanan.

Untuk organisasi yang lebih besar, ClickUp menawarkan Paket Enterprise yang dapat disesuaikan. Dan jika Anda membutuhkan AI, ClickUp Brain bisa ditambahkan ke paket berbayar apa pun dengan biaya $7 per anggota per bulan.

Sunsama

Sunsama mengenakan biaya $ 20 per bulan per pengguna untuk uji coba gratis 14 hari dengan fungsionalitas penuh. Tarif tetap ini tidak memiliki tingkatan, membuat penetapan harga menjadi jelas dan mudah, tetapi tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dan tim yang unik. Jika Anda memilih paket tahunan, Anda bisa menghemat $48 per tahun.

Pemenang: Opsi harga berjenjang dari ClickUp memberikan fleksibilitas lebih, membuatnya cocok untuk perorangan dan tim, tanpa mengikat uang Anda untuk fitur-fitur yang tidak Anda perlukan.

ClickUp vs Sunsama di Reddit

Perdebatan Sunsama vs ClickUp sering muncul dalam percakapan di Reddit. Keduanya memiliki penggemar yang berdedikasi, tetapi mari kita lihat apa yang disukai (atau dibenci) oleh para Redditor tentang aplikasi-aplikasi ini dan bagaimana perbandingannya.

Pengguna Reddit sering menggambarkan ClickUp sebagai aplikasi yang komprehensif perangkat lunak manajemen proyek dengan banyak pengguna yang mengapresiasi kemampuannya dalam mengelola proyek multi-tahun dan tugas-tugas yang lebih kecil. Chihulytea misalnya, catatan,

Saya telah menggunakan ClickUp selama bertahun-tahun untuk mengelola berbagai proyek penelitian multi-tahun dan hal-hal berskala lebih kecil. Bagi saya, ClickUp lebih merupakan manajer proyek, sedangkan Sunsama adalah manajer harian yang cepat.

Di utas lain, ClickUp juga dipuji karena fitur kalender serbaguna, alat bertenaga AI, dan opsi manajemen tugas yang dapat disesuaikan. Fitur-fitur ini memberi pengguna platform terpusat dan lengkap untuk mengatur pekerjaan mereka.

Ketika Anda mencari pendapat tentang Sunsama, sentimen umum di antara para pengguna adalah kemampuannya untuk memusatkan alat dan merampingkan alur kerja:

Sebagai Cappy2020 mengatakan,

"Hal utama yang membantu saya adalah menggabungkan beberapa aplikasi yang harus saya gunakan (Gmail, Google Kalender, Things, Asana) ke dalam satu UI/program yang terpusat dan ramah, yang kemudian dapat saya gunakan untuk merencanakan dan mengatur waktu dengan baik."_

Beberapa utas manajemen tugas di Reddit juga menghargai antarmuka minimal, yang membantu mereka menyederhanakan perencanaan dengan fitur-fitur seperti kotak waktu yang merampingkan hari mereka.

Namun, beberapa pengguna Reddit mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang harga, terutama ketika membandingkan Sunsama dengan opsi perangkat lunak lain:

"Saya ingin terus menggunakannya, tetapi saya tidak bisa membenarkan label harga semacam itu pada aplikasi, yang sebenarnya merupakan aplikasi yang sangat sederhana, 0ddm4n Baca juga: Ulasan Sunsama: Apa yang Harus Diketahui Tentang Aplikasi Produktivitas Ini Aplikasi Perencana Mana yang Paling Unggul?

Hasilnya sudah keluar, dan kami memiliki pemenang yang jelas! 🏆

Antara Sunsama dan ClickUp, ClickUp muncul sebagai pilihan yang lebih unggul.

Meskipun Sunsama bersinar dengan kesederhanaan, perencanaan harian yang intuitif, dan fitur-fitur kotak waktu, fungsionalitasnya yang terbatas dan harga yang lebih tinggi membuatnya kurang menarik bagi pengguna yang membutuhkan alat yang lebih kuat.

Pendekatan minimalis Sunsama sangat ideal bagi mereka yang mencari pengalaman perencanaan harian yang ramping dan bebas gangguan, tetapi tidak memiliki fitur-fitur canggih dan kemampuan manajemen proyek yang komprehensif.

ClickUp, di sisi lain? 💜

Ini adalah solusi lengkap yang memberikan nilai tambah. Dengan fitur-fiturnya yang luas, seperti manajemen tugas yang dapat disesuaikan, tampilan kalender serbaguna, alat bertenaga AI, dan integrasi tanpa batas, ClickUp benar-benar merupakan aplikasi yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

Baik Anda seorang individu yang merencanakan tugas harian atau tim yang mengelola proyek kompleks, ClickUp menawarkan fleksibilitas dan fungsionalitas untuk menangani semuanya. Tim yang menggunakan laporan ClickUp :

3+ jam yang dihemat setiap minggunya (60,2% pelanggan)

3 atau lebih alat yang diganti (40,9% pelanggan)

Uang yang dihemat (54,7% pelanggan)

Siap merasakan penghematan waktu dan uang yang serupa? Coba ClickUp hari ini!