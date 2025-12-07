Cara Melakukan Pelacakan Lembur dengan Benar

Perusahaan-perusahaan di AS diperkirakan kehilangan $2,7 miliar setiap tahun akibat pelanggaran upah—banyak di antaranya disebabkan oleh perhitungan lembur yang salah.

Ini bukan hanya risiko hukum—ini masalah kepercayaan. Ketika tim tidak dibayar dengan benar untuk jam kerja yang mereka lakukan, moral menurun, kepatuhan melemah, dan anggaran mengalami dampak tak terduga.

Panduan ini akan memandu Anda melalui cara melacak lembur dengan benar: secara akurat, otomatis, dan dengan visibilitas penuh di seluruh alur kerja Anda—sehingga Anda dapat melindungi karyawan dan penggajian Anda.

Apakah Sistem Pelacakan Lembur Anda Gagal?

Sebelum menyelami solusi, evaluasi kondisi saat ini dengan jujur:

Kesalahan manual: Anggota tim lupa mencatat jam kerja atau menghitung lembur dengan salah.

Kejutan penggajian : Anda baru menyadari biaya lembur yang tidak terduga saat memproses penggajian.

Kekhawatiran kepatuhan : Anda tidak 100% yakin bahwa Anda memenuhi persyaratan FLSA.

Data terputus : Catatan waktu disimpan terpisah dari pekerjaan yang sedang dilakukan.

Tidak ada peringatan dini : Anda baru mengetahui bahwa seseorang bekerja 50 jam setelah fakta, bukan sebelumnya.

Kelebihan alat: Anggota tim mencatat jam kerja di satu tempat, tetapi data tersebar di berbagai sistem.

Jika tiga atau lebih poin di atas terdengar familiar, Anda membutuhkan sistem yang lebih baik. Panduan ini akan menunjukkan cara membangunnya.

Apa Itu Pelacakan Lembur?

Pelacakan lembur adalah proses mencatat, memantau, dan mengelola jam kerja yang dilakukan karyawan di luar jam kerja standar mereka. Di Amerika Serikat, ini biasanya berarti lebih dari 40 jam per minggu, meskipun beberapa negara bagian memiliki persyaratan lembur harian tambahan.

Hal ini mencakup baik pencatatan jam lembur tersebut maupun sistem yang Anda gunakan untuk mengumpulkan data tersebut dengan akurat untuk keperluan penggajian dan kepatuhan.

Mengapa hal ini penting untuk kepatuhan hukum:

Undang-Undang Standar Tenaga Kerja yang Adil (FLSA) berfungsi sebagai pedoman federal untuk upah minimum dan pembayaran lembur. Undang-undang ini mewajibkan Anda untuk membayar karyawan tertentu—yang disebut karyawan non-eksklusif—dengan tarif yang lebih tinggi untuk setiap jam lembur yang mereka kerjakan.

Karyawan non-eksklusif biasanya dibayar per jam dan berhak menerima gaji lembur. Karyawan eksklusif umumnya dibayar dengan gaji bulanan dan tidak berhak atas kompensasi lembur. Saat kita membahas pelacakan lembur, fokus utama kita adalah memastikan anggota tim yang dibayar per jam mendapatkan kompensasi yang tepat untuk waktu dan usaha ekstra mereka.

Evolusi pelacakan lembur:

Dulu, semua ini dilakukan dengan lembar waktu manual dan kartu absensi, yang meninggalkan banyak ruang untuk kesalahan. Seseorang bisa menulis “8 jam” padahal sebenarnya bekerja 6 jam, atau lupa mencatat jam kerja sama sekali. Hari ini, solusi digital modern dapat mengotomatisasi seluruh proses—mulai dari perhitungan gaji hingga mendeteksi potensi masalah kepatuhan sebelum menjadi masalah.

Perpindahan dari pelacakan manual ke otomatis bukan hanya soal kenyamanan. Ini tentang menciptakan jejak audit yang melindungi baik karyawan maupun pemberi kerja saat timbul pertanyaan.

📮 ClickUp Insight: Survei keseimbangan kerja dan kehidupan kami menemukan bahwa 46% pekerja bekerja 40-60 jam per minggu, sementara 17% yang mengejutkan melebihi 80 jam! Namun, tekanan tidak berhenti di situ—31% kesulitan untuk secara konsisten meluangkan waktu pribadi. Ini adalah resep sempurna untuk kelelahan. 😰 Tapi tahukah Anda? Keseimbangan di tempat kerja dimulai dengan transparansi! Fitur bawaan ClickUp seperti Workload View & Time Tracking memudahkan Anda untuk memvisualisasikan beban kerja, mendistribusikan tugas secara adil, dan melacak jam kerja yang sebenarnya—sehingga Anda selalu tahu cara mengoptimalkan pekerjaan dan kapan melakukannya. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations — yang menghasilkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

Mengapa Pelacakan Lembur Penting untuk Tim Anda

Pelacakan lembur yang akurat bukan hanya tentang mengikuti aturan. Ini tentang membangun hubungan yang transparan dengan tim Anda yang menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu dan usaha mereka.

Ketika Anda melacak lembur dengan benar, Anda melindungi baik karyawan Anda maupun bisnis Anda. Inilah mengapa hal ini sangat penting.

1. Patuhi peraturan ketenagakerjaan

Alasan paling kritis adalah kepatuhan hukum. Kesalahan dalam melacak jam lembur dapat menyebabkan pelanggaran aturan upah dan jam kerja, yang berakibat pada denda besar, gugatan hukum, dan penyelidikan oleh Departemen Tenaga Kerja.

Biaya sebenarnya dari ketidakpatuhan:

Gaji tertunda : Anda wajib membayar setiap sen gaji yang dihitung salah.

Denda : Departemen Tenaga Kerja (DOL) dapat mengenakan denda sebesar jumlah gaji yang belum dibayarkan.

Biaya hukum : Membela diri terhadap gugatan

Kerusakan reputasi: Berita tentang pelanggaran upah menyebar dengan cepat di kalangan karyawan dan calon karyawan.

Menurut data terbaru dari Departemen Tenaga Kerja, rata-rata gaji yang dikembalikan per pekerja pada tahun fiskal 2024 adalah $1.333 — yang setara dengan beberapa gaji mingguan bagi pekerja rata-rata di banyak industri. Pemulihan ini menyoroti skala pencurian gaji yang terjadi ketika pelacakan lembur gagal.

Pelacakan yang tepat adalah pertahanan terbaik Anda. Hal ini menciptakan catatan yang dapat diaudit, menunjukkan bahwa Anda telah melakukan upaya yang tulus untuk membayar karyawan dengan benar.

2. Pastikan akurasi penggajian setiap kali.

Tidak ada yang lebih cepat merusak semangat tim daripada kesalahan dalam penggajian. Dengan melacak lembur dengan benar, Anda memastikan bahwa setiap karyawan dibayar dengan jumlah yang tepat untuk setiap jam kerja mereka.

Dampak nyata:

Bayangkan bekerja 50 jam dalam seminggu dan hanya dibayar untuk 40 jam. Anda pasti akan kesal, dan itu wajar. Itulah tepatnya yang dirasakan tim Anda ketika pelacakan lembur gagal.

Bahkan kesalahan yang dilakukan dengan niat baik pun dapat merusak kepercayaan seiring waktu. Ketika karyawan harus mengejar gaji yang hilang atau memperbaiki kesalahan berulang kali, mereka mulai mempertanyakan apakah organisasi menghargai kontribusi mereka.

Pelacakan yang akurat membangun kepercayaan. Hal ini menunjukkan kepada tim Anda bahwa Anda menghargai waktu mereka dengan mengukurnya secara teliti dan memberikan kompensasi yang adil.

🎥 Jika lembur menggerogoti anggaran dan merusak morale tim, tutorial ini menjelaskan cara melacaknya dengan benar dan mencegah kelebihan yang tidak perlu.

3. Kendalikan biaya tenaga kerja dan anggaran proyek

Lembur yang tidak terduga dapat dengan cepat mengacaukan anggaran tenaga kerja Anda. Dengan visibilitas real-time, Anda dapat melihat di mana lembur terjadi dan mengelolanya secara proaktif daripada terkejut di akhir bulan dengan biaya 30% lebih tinggi dari yang direncanakan.

Contoh skenario:

Anggaran proyek Anda mengalokasikan $10.000 untuk tenaga kerja. Jika tiga anggota tim masing-masing bekerja 10 jam lembur dengan tarif 1,5 kali lipat, itu berarti tambahan $900 yang tidak Anda rencanakan. Kalikan itu dengan lima proyek, dan Anda akan menghadapi masalah anggaran sebesar $4.500.

Tanpa pelacakan, Anda baru menyadarinya saat sudah terlambat untuk melakukan penyesuaian. Dengan alat manajemen proyek seperti ClickUp Gantt Charts, Anda dapat melihatnya secara real-time dan membuat keputusan yang terinformasi: memperpanjang batas waktu, menambahkan bantuan sementara, atau mendistribusikan ulang pekerjaan untuk menghindari lembur sepenuhnya.

Pantau tren lembur dan biaya tenaga kerja secara real-time dengan ClickUp Gantt Charts.

Pelacakan lembur mengubah biaya tenaga kerja dari pengeluaran yang tidak terduga menjadi metrik yang dapat dikendalikan dan diprediksi.

Pelacakan lembur mengubah biaya tenaga kerja dari pengeluaran yang tidak terduga menjadi metrik yang dapat dikendalikan dan diprediksi.

4. Identifikasi ketidakseimbangan beban kerja dan risiko kelelahan.

Jika Anda memperhatikan seorang anggota tim sering bekerja hingga larut malam, hal ini mungkin menandakan mereka berisiko mengalami kelelahan atau tim mereka kekurangan tenaga kerja. Seiring waktu, data yang dipadukan dengan ClickUp Workload View memberikan wawasan yang diperlukan untuk menyeimbangkan beban kerja dan mendukung kesejahteraan tim Anda.

Visualisasikan beban kerja tim dan identifikasi risiko kelelahan dini menggunakan ClickUp Workload View.

Tanda-tanda peringatan yang terungkap dari data lembur:

Satu orang secara konsisten bekerja lebih dari 50 jam sementara rekan tim lainnya bekerja antara 35-40 jam.

Seluruh tim bekerja lembur selama periode "normal" (bukan hanya saat sibuk).

Jam lembur melonjak setiap akhir kuartal (menunjukkan perencanaan yang buruk atau tenggat waktu yang tidak realistis)

Proyek-proyek tertentu yang selalu memerlukan lembur (menunjukkan perkiraan yang terlalu rendah secara sistematis)

Polanya tidak terlihat tanpa data. Dengan pelacakan, polanya menjadi jelas—dan dapat ditindaklanjuti.

👀 Tahukah Anda? Survei Grant Thornton 2024 menemukan bahwa 51% karyawan mengalami kelelahan kerja dalam setahun terakhir (naik 15 poin persentase dari tahun sebelumnya), dengan jam kerja yang panjang disebut sebagai penyebab utama kedua sebesar 54%. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa 47% karyawan di usaha kecil dan menengah (UKM) bekerja lembur 4 jam atau lebih setiap minggu, dan bagi lebih dari setengah dari karyawan tersebut, ini adalah pekerjaan yang tidak dibayar. Tanpa visibilitas terhadap jam kerja aktual, manajer tidak dapat menangani masalah beban kerja sebelum menjadi krisis kelelahan.

5. Tunjukkan kompensasi yang adil dan transparan.

Melacak lembur menunjukkan kepada tim Anda bahwa Anda menghargai dan mengapresiasi kerja ekstra mereka. Tindakan sederhana ini dapat meningkatkan morale dan membantu Anda mempertahankan karyawan terbaik Anda.

Orang tidak hanya ingin dibayar—mereka ingin merasa dihargai. Ketika Anda melacak jam kerja mereka dengan cermat dan memberikan kompensasi yang akurat, Anda mengirimkan pesan yang jelas: waktu Anda berharga, usaha Anda berharga, dan kami memperhatikan.

Hal ini sangat penting di pasar kerja yang kompetitif. Karyawan saling berbagi informasi. Jika organisasi Anda dikenal sering "melupakan" lembur atau membuat karyawan harus berjuang untuk mendapatkan gaji yang benar, kabar tersebut akan menyebar. Jika Anda dikenal sebagai organisasi yang sangat adil, hal itu akan menjadi keunggulan dalam perekrutan.

👀 Tahukah Anda? Laporan Microsoft Work Trends Index menunjukkan bahwa pengguna Teams rata-rata mengalami peningkatan 28% dalam pekerjaan di luar jam kerja dibandingkan dengan tingkat sebelum pandemi.

6. Menghilangkan penyebaran pekerjaan dan kehilangan informasi

Ketika tim Anda berpindah-pindah antara aplikasi dan spreadsheet yang berbeda untuk mencatat jam kerja, informasi bisa hilang. Jam kerja tidak tercatat. Konteksnya hilang. Anda akhirnya menghadapi celah kepatuhan yang bahkan tidak Anda sadari keberadaannya.

Anatomi Work Sprawl:

Waktu yang dicatat dalam satu sistem

Tugas yang dikelola di sistem lain

Proses penggajian dilakukan di sistem pihak ketiga.

Tidak ada hubungan di antara keduanya

Fragmentasi ini berarti Anda tahu seseorang bekerja 45 jam, tetapi Anda tidak tahu apa yang mereka capai. Anda tidak dapat mengetahui apakah lembur tersebut merupakan pekerjaan produktif pada tugas-tugas kritis atau waktu yang terbuang dalam pertemuan yang tidak produktif.

Solusi ini mengintegrasikan semua elemen ke dalam ruang kerja terpadu di mana proyek, pelacakan waktu, dan kolaborasi tim beroperasi secara bersamaan. Ketika entri waktu terhubung langsung dengan tugas spesifik, Anda tidak hanya mengetahui berapa lama orang bekerja, tetapi juga apa yang tepat mereka capai.

👀 Tahukah Anda? Waktu Anda dicuri oleh "time confetti". Jurnal Penelitian Konsumen menunjukkan bahwa orang kehilangan 51+ menit/hari akibat gangguan kecil yang disebut "time confetti"—notifikasi Slack, email, dan pergantian konteks.

Cara Menghitung Gaji Lembur

Menghitung gaji lembur cukup sederhana setelah Anda memahami rumusnya. Berdasarkan Undang-Undang Standar Upah dan Jam Kerja (FLSA), standar yang berlaku adalah membayar “waktu dan setengah” untuk setiap jam kerja yang melebihi 40 jam dalam satu minggu kerja.

Proses perhitungan tiga langkah

Langkah 1: Tentukan tarif jam kerja reguler

Ini adalah jumlah standar yang diterima karyawan untuk setiap jam kerja dalam jadwal normal mereka.

Langkah 2: Hitung tarif lembur

Kalikan tarif jam reguler dengan 1,5. Angka baru ini adalah tarif "waktu setengah" mereka untuk jam kerja tambahan.

Langkah 3: Kalikan dengan jam lembur yang bekerja

Ambil tarif lembur dan kalikan dengan jumlah jam yang dihabiskan karyawan melebihi jam kerja standar 40 jam per minggu.

Rumus

Gaji Lembur = (Tarif Jam Kerja Biasa × 1,5) × Jam Lembur yang Dikerjakan

Contoh nyata: Minggu kerja Sarah selama 45 jam

Sarah mendapatkan $20 per jam dan bekerja 45 jam dalam seminggu.

Rincian:

Jam kerja reguler : 40 jam × $20 = $800

Jam lembur : 5 jam (45 total – 40 standar)

Tarif lembur : $20 × 1,5 = $30 per jam

Gaji lembur : $30 × 5 jam = $150

Gaji mingguan total: $800 + $150 = $950

Pada dasarnya, Anda membayar bonus 50% untuk bekerja lembur. Itulah arti dari "time and a half"—tarif normal ditambah setengah dari tarif tersebut.

Perbedaan peraturan negara bagian dan lokal yang perlu diperhatikan

Meskipun FLSA menetapkan standar federal, beberapa negara bagian dan kota memiliki persyaratan tambahan yang memberikan perlindungan lebih besar bagi karyawan. Jika undang-undang federal dan lokal bertentangan, Anda harus mengikuti yang lebih menguntungkan bagi karyawan.

Lembur harian (California, Alaska, Nevada):

Beberapa negara bagian mewajibkan pembayaran lembur harian, artinya Anda harus membayar lembur untuk setiap jam kerja yang melebihi delapan jam dalam satu hari. Jika seseorang bekerja 10 jam pada hari Senin tetapi hanya 38 jam untuk seluruh minggu, mereka tetap akan mendapatkan 2 jam pembayaran lembur untuk hari Senin tersebut.

Waktu lembur:

Dalam situasi tertentu, Anda mungkin perlu membayar upah lembur dua kali lipat—dua kali lipat dari tarif jam kerja reguler. Hal ini biasanya berlaku setelah 12 jam dalam sehari atau pada hari ketujuh berturut-turut bekerja.

Batasan yang berbeda:

Beberapa yurisdiksi menetapkan batas mingguan yang berbeda. Meskipun 40 jam adalah standar secara federal, selalu verifikasi persyaratan khusus negara bagian dan lokal Anda.

💡 Tips Pro: Simpan tarif jam kerja dan aturan lembur di ClickUp Custom Fields dalam sistem pelacakan waktu Anda. Hal ini menghilangkan perhitungan manual dan memastikan konsistensi di seluruh siklus penggajian.

Cara Mengatur Pelacakan Lembur: Panduan Langkah demi Langkah

Membangun sistem pelacakan lembur yang andal memastikan segala sesuatunya berjalan lancar, mengurangi risiko kepatuhan, dan memberikan visibilitas penuh atas biaya tenaga kerja. Baik Anda menggunakan spreadsheet atau perangkat lunak terintegrasi, langkah-langkah ini akan membantu Anda menciptakan sistem yang efektif.

Langkah 1: Tentukan apa yang dimaksud dengan "normal"

Anda tidak dapat melacak lembur hingga Anda mendefinisikan apa yang dianggap sebagai waktu reguler. Meskipun terdengar jelas, banyak tim melewatkan langkah ini—dan akhirnya menghadapi dasar perhitungan yang tidak konsisten, ekspektasi yang tidak jelas, dan sengketa gaji yang sebenarnya dapat dihindari.

Mulai di sini:

Minggu kerja standar: Untuk kebanyakan organisasi, itu 40 jam. Namun, jika tim Anda menggunakan sistem 9/80 (hari kerja 9 jam selama periode 80 jam dalam dua minggu), 4/10, atau shift bergilir, catat hal tersebut.

Varian tingkat tim: Tim Penjualan mungkin menggunakan jam kerja fleksibel. Tim Teknik mungkin menggunakan sistem sprint. Jadwal satu ukuran untuk semua? Tidak realistis.

Kebijakan berdasarkan lokasi: Jika Anda berada di California, lembur harian berlaku setelah 8 jam—bukan 40 jam. Undang-undang ketenagakerjaan lokal selalu berlaku.

🎯 Jadikan transparan: Simpan informasi ini dalam dokumen yang selalu diperbarui (seperti ClickUp Docs yang terhubung dengan setiap peran atau ruang tim) sehingga tidak ada yang menebak-nebak apa arti sebenarnya dari "penuh waktu".

Akses semua hal dalam satu tempat dengan menghubungkan Dokumen dan tugas bersama-sama.

Mengapa hal ini penting: Jika dasar perhitungan Anda tidak jelas, pelacakan Anda akan tidak konsisten, dan laporan Anda tidak akan tahan terhadap pemeriksaan—baik dari auditor maupun karyawan.

Langkah 2: Pilih metode pelacakan yang tepat (spoiler: konteks sangat penting)

Mari kita bahas alat-alatnya.

Ada ratusan aplikasi pelacakan waktu. Sebagian besar dari mereka memperlakukan jam kerja sebagai data terpisah: Karyawan A bekerja 45 jam. Itu saja. Namun, angka tersebut hampir tidak berarti jika Anda tidak dapat melihat untuk apa jam kerja tersebut digunakan—atau bahkan jika jam kerja tersebut masuk akal.

Berikut ini ringkasan singkatnya:

Metode Terbaik untuk Keuntungan Kekurangan Spreadsheet Tim kecil (kurang dari 5 orang) Gratis, mudah untuk memulai Manual, rentan kesalahan, tanpa konteks Jam kerja Tenaga kerja harian di lokasi Pengecekan masuk/keluar yang dapat diverifikasi Tidak mendukung kerja jarak jauh atau tingkat tugas. Aplikasi pelacakan waktu khusus Freelancer, konsultan Fitur-fitur unggulan untuk penagihan Menambahkan silo lain ke tumpukan Anda Platform terintegrasi (seperti ClickUp) Tim yang mengelola proyek dan waktu bersama-sama Kontekstualisasi tugas secara lengkap, terhubung dengan pekerjaan Sedikit lebih banyak pengaturan—tetapi hasilnya cepat terasa.

Ketika entri waktu terintegrasi langsung dalam platform manajemen tugas Anda (bukan hanya di sampingnya), Anda mendapatkan gambaran lengkap: apa yang telah dilakukan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, siapa yang menyetujuinya, dan berapa biayanya.

Dengan ClickUp, Anda dapat melacak waktu langsung pada tugas, melihat total waktu di seluruh proyek, dan menghubungkan jam kerja dengan hasil—bukan hanya jam kerja. ClickUp Brain MAX memudahkan pencatatan waktu bagi tim di lokasi, pekerja lapangan, dan siapa pun yang menangani beberapa tugas sekaligus. Dengan fitur Talk to Text, karyawan dapat mencatat jam kerja atau menambahkan konteks tanpa menggunakan tangan, mengurangi entri yang terlupakan dan meningkatkan akurasi. Karena entri terhubung langsung dengan tugas, manajer tidak hanya melihat jam kerja yang dihabiskan tetapi juga cerita di baliknya. 💡 Tips Pro: Jika tim Anda mencatat jam kerja di satu alat, mengelola tugas di alat lain, dan melacak penggajian di alat ketiga, kesalahan lembur tidak terhindarkan. Konsolidasikan data waktu dan konteks tugas dalam satu ruang kerja untuk menghilangkan tebak-tebakan.

Dengan ClickUp, Anda dapat melacak waktu langsung pada tugas, melihat total waktu di seluruh proyek, dan menghubungkan jam kerja dengan hasil—bukan hanya jam kerja.

ClickUp Brain MAX memudahkan pencatatan waktu bagi tim di lokasi, pekerja lapangan, dan siapa pun yang menangani beberapa tugas sekaligus. Dengan fitur Talk to Text, karyawan dapat mencatat jam kerja atau menambahkan konteks tanpa menggunakan tangan, mengurangi entri yang terlupakan dan meningkatkan akurasi. Karena entri terhubung langsung dengan tugas, manajer tidak hanya melihat jam kerja yang dihabiskan tetapi juga cerita di baliknya.

Tingkatkan produktivitas dengan fitur Talk to Text yang didukung AI dari ClickUp Brain—transkrip pikiran Anda secara instan, otomatisasi pembaruan, dan sederhanakan komunikasi di aplikasi favorit Anda.

💡 Tips Pro: Jika tim Anda mencatat jam kerja di satu alat, mengelola tugas di alat lain, dan melacak penggajian di alat ketiga, kesalahan lembur tidak terhindarkan. Konsolidasikan data waktu dan konteks tugas dalam satu ruang kerja untuk menghilangkan tebak-tebakan.

Langkah 3: Tetapkan aturan sebelum Anda menegakkannya

Setelah Anda menentukan seperti apa jam kerja normal dan memilih cara melacaknya, langkah berikutnya adalah mengonfigurasi aturan kerja.

Apa yang termasuk lembur? Kapan pengganda berlaku? Siapa yang dikecualikan? Sistem Anda perlu mengetahuinya.

🔧 Pengaturan kunci yang perlu disesuaikan:

Batasan lembur: Standar federal adalah 40+ jam per minggu, tetapi California, Alaska, dan negara bagian lain mengharuskan batasan harian.

Pengali: Tetapkan tarif yang sesuai (1,5× atau 2×) untuk jam kerja yang memenuhi syarat.

Karyawan yang berhak vs. tidak berhak: Tidak semua karyawan berhak atas upah lembur—tetapi Anda tetap perlu melacaknya untuk transparansi.

💡 Di ClickUp, gunakan Custom Fields untuk menandai karyawan berdasarkan peran, tarif, dan klasifikasi. Dengan begitu, perhitungan Anda akan berjalan otomatis berdasarkan siapa yang mencatat jam kerja—tanpa perlu spreadsheet.

Gunakan Bidang Kustom untuk mencatat aturan lembur, tarif per jam, dan status persetujuan—membuat penggajian dan kepatuhan menjadi mudah.

📈 Bonus: Anda bahkan dapat menulis rumus kondisional seperti IF (Jam > 40, (Jam - 40) Tarif 1,5, 0) untuk menghitung gaji lembur secara instan. Tidak perlu gelar matematika.

Ini bukan tentang pengawasan berlebihan. Ini tentang ketepatan, keadilan, dan perlindungan—baik untuk bisnis Anda maupun tim Anda. 🐣 Fakta Menarik: Efek Zeigarnik: Otak Anda tidak suka hal-hal yang belum selesai. Manusia cenderung mengingat tugas yang belum selesai jauh lebih banyak daripada yang sudah selesai. Jadi, jika ada tugas kecil yang belum selesai yang terus mengganggu pikiran Anda… itu bukan overthinking. Itu hanya otak Anda yang menolak untuk melepaskan sesuatu tanpa penyelesaian.

Ini bukan tentang pengawasan berlebihan. Ini tentang ketepatan, keadilan, dan perlindungan—baik untuk bisnis Anda maupun tim Anda.

🐣 Fakta Menarik: Efek Zeigarnik: Otak Anda tidak suka hal-hal yang belum selesai. Manusia cenderung mengingat tugas yang belum selesai jauh lebih banyak daripada yang sudah selesai. Jadi, jika ada tugas kecil yang belum selesai yang terus mengganggu pikiran Anda… itu bukan overthinking. Itu hanya otak Anda yang menolak untuk melepaskan sesuatu tanpa penyelesaian.

Langkah 4: Mencegah lembur sebelum terjadi (dengan pemberitahuan cerdas)

Saat Anda menyadari adanya lembur, seringkali sudah terlambat. Jam kerja telah tercatat, biaya penggajian sudah ditetapkan, dan rapat-rapat “bagaimana ini bisa terjadi?” pun dimulai.

Tapi begini masalahnya: lembur tidak datang secara tiba-tiba—ia merayap masuk. Pelan-pelan, diam-diam, dan seringkali dengan tanda-tanda peringatan yang terlewatkan oleh manajer karena mereka terlalu sibuk dengan banyak sistem.

Itulah mengapa tim cerdas membangun sistem peringatan yang mendeteksi pola sebelum orang lain melakukannya.

Dengan ClickUp Automations, Anda dapat menetapkan aturan seperti:

Jika seseorang mencatat lebih dari 38 jam hingga Kamis , beritahu manajer mereka.

Jika tugas sering melebihi jam kerja , beri tahu pemimpin proyek.

Jika suatu departemen mengalami peningkatan 20% dalam lembur dari minggu ke minggu, beritahukan kepada HR.

Otomatiskan pemberitahuan dan persetujuan lembur untuk mencegah kejutan anggaran dan kelelahan sebelum terjadi.

Ini bukan sekadar pengingat—ini adalah intervensi dini yang melindungi anggaran dan karyawan sebelum kelelahan melanda atau risiko kepatuhan meningkat.

Selain itu, ClickUp Agents berfungsi sebagai jaring pengaman yang selalu aktif. Mereka dapat memantau total jam kerja mingguan, mendeteksi pola lembur sejak dini, memberi peringatan otomatis kepada manajer, dan bahkan merekomendasikan redistribusi beban kerja. Alih-alih menemukan lembur setelah penggajian, Agents mengidentifikasi masalah sebelum menjadi masalah, membantu pemimpin melindungi anggaran dan mencegah kelelahan.

Anda dapat menentukan kondisi yang diinginkan untuk pemicu Agen.

Mengonfigurasi Kondisi Agen yang Sudah Dibuat Siap Pakai

Dan kemudian ClickUp Agent akan aktif berdasarkan pemicu yang telah ditentukan. 🔧 Dan karena ClickUp Automations berada di tempat yang sama dengan tugas dan jadwal Anda, tidak ada ketidakcocokan antara apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. 👀 Tahukah Anda? Penelitian Gallup menunjukkan bahwa 44% karyawan mengalami stres harian yang signifikan , banyak di antaranya terkait dengan beban kerja dan jam kerja yang panjang. Pengelolaan lembur yang buruk tidak hanya mempengaruhi penggajian — tetapi juga berdampak pada kesejahteraan.

Dan kemudian ClickUp Agent akan aktif berdasarkan pemicu yang telah ditentukan.

ClickUp Agent beroperasi sesuai instruksi dan dapat membantu tim Anda menemukan data dengan mudah.

🔧 Dan karena ClickUp Automations berada di tempat yang sama dengan tugas dan jadwal Anda, tidak ada ketidakcocokan antara apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi.

👀 Tahukah Anda? Penelitian Gallup menunjukkan bahwa 44% karyawan mengalami stres harian yang signifikan , banyak di antaranya terkait dengan beban kerja dan jam kerja yang panjang. Pengelolaan lembur yang buruk tidak hanya mempengaruhi penggajian — tetapi juga berdampak pada kesejahteraan.

Langkah 5: Jadikan lembur transparan—bukan hanya dapat dilacak

Sebuah spreadsheet dapat menunjukkan siapa yang mencatat 48 jam. Namun, ia tidak akan memberitahu Anda mengapa mereka melakukannya, apa yang dicapai, atau apakah ini masalah satu kali atau masalah sistemik. *

Di situlah dashboard berperan—tetapi bukan jenis dashboard yang hanya menampilkan deretan angka dan selesai begitu saja.

Dengan ClickUp Dashboards, Anda mendapatkan kejelasan visual real-time—dan yang lebih penting, Anda mendapatkan alasan di balik jam kerja:

Lihat jam kerja mingguan per tim atau per orang dan segera identifikasi siapa yang mendekati batas waktu.

Periksa proyek-proyek tertentu untuk melihat mana yang secara konsisten membuat karyawan bekerja melebihi 40 jam.

Pantau biaya lembur sesuai anggaran dengan widget kustom dan Tujuan.

Gunakan ClickUp Brain untuk bertanya, “Di mana lembur yang tidak direncanakan meningkat?” dan dapatkan wawasan instan tanpa perlu membuka pembuat laporan.

Dapatkan wawasan instan tentang jam lembur dan kesehatan proyek dengan ClickUp Dashboards.

Tujuannya bukan untuk mengawasi secara berlebihan—melainkan untuk memberikan manajer visibilitas agar dapat bertindak lebih awal, mendistribusikan beban kerja secara merata, dan menghindari kejutan di akhir bulan.

Tujuannya bukan untuk mengawasi secara berlebihan—melainkan untuk memberikan manajer visibilitas agar dapat bertindak lebih awal, mendistribusikan beban kerja secara merata, dan menghindari kejutan di akhir bulan.

Dan karena semuanya terkait dengan tugas-tugas nyata, Anda dapat melacak entri waktu ke pekerjaan nyata, bukan hanya mencatat jam kerja ke dalam kekosongan.

Langkah 6: Hubungkan entri waktu dengan konteks (sehingga tinjauan tidak menjadi tebak-tebakan)

Mari kita jujur: memeriksa lembar waktu biasanya seperti menebak-nebak. Anda melihat entri 10 jam dan berpikir, “Apakah itu akurat—atau hanya timer yang dibiarkan berjalan?”

Ketika waktu tidak terhubung dengan pekerjaan, setiap tinjauan menjadi seperti pekerjaan detektif.

ClickUp mengatasi hal ini dengan membuat entri waktu kontekstual—mereka tidak hanya dicatat, tetapi juga terhubung dengan tugas, proyek, komentar, dan status penyelesaian.

Begini cara ini mengubah proses peninjauan Anda:

Setiap entri waktu menunjukkan pekerjaan yang dilakukan , siapa yang menyetujuinya, dan apakah tugas tersebut telah diselesaikan.

Gunakan tampilan Kalender atau Daftar untuk meninjau jam kerja mingguan dalam konteks jadwal proyek.

Komentar, lampiran, dan pembaruan ditampilkan bersamaan dengan waktu yang tercatat—sehingga Anda tidak perlu mengejar-ngejar thread Slack atau catatan terpisah.

Bonus: Jika ada yang terlihat tidak wajar—seperti catatan 12 jam untuk tugas sederhana—Anda dapat menyelesaikannya saat itu juga, dengan semua konteks yang tersedia di depan Anda.

Bonus: Jika ada yang terlihat tidak wajar—seperti catatan 12 jam untuk tugas sederhana—Anda dapat menyelesaikannya saat itu juga, dengan semua konteks yang tersedia di depan Anda.

Hal ini mengubah proses peninjauan waktu dari tugas manual yang membosankan menjadi pemeriksaan cepat dan terinformasi yang mudah diskalakan.

Langkah 7: Pastikan penggajian dilakukan dengan benar sejak awal—tanpa perlu mengulang, tanpa tebak-tebakan.

Pada akhir minggu, semua yang telah Anda lacak—jam kerja, tugas, persetujuan—memiliki satu tujuan: untuk diproses ke dalam penggajian dengan rapi dan benar.

Namun, bagi banyak tim, inilah saat masalah sering muncul.

Anda mengekspor data dari alat pelacak waktu, mengejar koreksi, memformat spreadsheet secara manual, dan memeriksa ulang angka-angka. Proses ini rentan terhadap kesalahan, penuh tekanan, dan seringkali sudah terlambat untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di tahap awal.

Begini seharusnya tampilannya:

Anda dapat mengunduh laporan semua entri waktu yang disetujui , yang sudah dikategorikan berdasarkan karyawan, proyek, dan kode penagihan.

Setiap entri mencakup jam lembur , dihitung berdasarkan tarif gaji dan batas yang Anda tentukan.

Ekspor sudah siap digunakan—baik Anda mengimpornya ke Gusto, ADP, atau QuickBooks.

ClickUp memudahkan hal ini dengan mengintegrasikan ClickUp Time Tracking langsung ke dalam pekerjaan itu sendiri. Anda tidak perlu mengambil data dari sistem terpisah—Anda mengekspor catatan yang terus diperbarui tentang siapa yang melakukan apa, berapa lama, dan mengapa.

Ekspor data pelacakan waktu yang akurat dan siap disetujui untuk proses penggajian yang lancar.

Dan karena Anda dapat membuat Bidang Kustom untuk hal-hal seperti "Tarif Per Jam" dan "Status Persetujuan," Anda mendapatkan ketepatan tanpa perlu repot dengan tabel pivot.

Dan karena Anda dapat membuat Bidang Kustom untuk hal-hal seperti "Tarif Per Jam" dan "Status Persetujuan," Anda mendapatkan ketepatan tanpa perlu repot dengan tabel pivot.

Hasilnya? Lebih sedikit kejutan saat hari gajian, lebih sedikit koreksi penggajian, dan sistem yang dapat diandalkan saat pertanyaan kepatuhan muncul.

👀 Tahukah Anda? Alur kerja persetujuan yang dapat diprediksi (permintaan → tinjauan → persetujuan yang tercatat) lebih efektif dalam mengurangi sengketa lembur daripada fitur perangkat lunak apa pun, karena transparansi menghilangkan ambiguitas.

Langkah 8: Gunakan AI untuk mengajukan pertanyaan yang lebih baik—dan benar-benar mendapatkan jawabannya.

Mari kita jujur: sebagian besar laporan hanya menunjukkan apa yang sudah terjadi. Mereka bersifat reaktif. Statis. Dan seringkali, sama sekali tidak berguna kecuali Anda sudah tahu apa yang harus dicari.

Yang Anda butuhkan sebenarnya adalah sistem yang membantu Anda melihat apa yang akan terjadi—dan memahami apa yang baru saja terjadi. Di situlah AI berperan.

Dengan ClickUp Brain , Anda tidak perlu membuat laporan atau mengirim email ke tim data untuk memahami operasi Anda sendiri.

Cukup tanyakan:

“Tim mana yang mengalami lonjakan jam lembur bulan ini?”

“Siapa yang telah bekerja lebih dari 45 jam selama 3 minggu berturut-turut?”

“Berapa biaya lembur rata-rata untuk tim produk kami?”

“Proyek mana yang menghabiskan jam kerja tak terduga paling banyak?”

Tanyakan kepada ClickUp Brain untuk jawaban real-time tentang lembur, beban kerja, dan tren proyek.

Jawaban instan. Dengan data, tren, dan langkah-langkah selanjutnya yang jelas.

Dan karena Brain memiliki akses ke segala sesuatu—tugas Anda, catatan waktu, data beban kerja, dokumen, dan bahkan komentar—ia memberikan konteks yang tidak dapat disamai oleh alat AI mandiri.

AI tidak ada untuk menggantikan laporan Anda. AI ada untuk menghilangkan waktu 20 menit yang terbuang dalam mencari apa yang Anda butuhkan.

AI tidak ada untuk menggantikan laporan Anda. AI ada untuk menghilangkan waktu 20 menit yang terbuang dalam mencari apa yang Anda butuhkan.

Baik Anda sedang mempersiapkan rapat kepemimpinan atau mencoba mendeteksi tanda-tanda awal kelelahan, Anda memiliki akses real-time ke informasi operasional di ujung jari Anda.

Mengintegrasikan Semuanya: Alasan Strategis untuk Pelacakan Lembur yang Lebih Cerdas

Pelacakan lembur bukan hanya soal "kepatuhan formalitas." Ini soal kontrol.

Ketika Anda membangun sistem yang menunjukkan ke mana waktu Anda pergi, siapa yang mendekati kelelahan, dan proyek mana yang secara diam-diam menguras anggaran Anda—Anda tidak hanya mengelola penggajian. Anda mengelola operasi yang lebih cerdas.

ClickUp bukan sekadar aplikasi pelacakan waktu biasa. Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi yang terhubung dan kontekstual, di mana pekerjaan, jam kerja, komunikasi, dan wawasan saling terhubung.

Itulah keunggulan sesungguhnya.

Karena ketika lembur tidak lagi menjadi kejutan, hal-hal lain—semangat kerja, kinerja, retensi, dan kepercayaan—menjadi sedikit lebih mudah untuk dikelola.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa perbedaan antara pelacakan lembur dan pelacakan waktu reguler?

Pelacakan waktu reguler mencatat semua jam kerja, sementara pelacakan lembur secara khusus berfokus pada pemantauan dan perhitungan jam kerja di luar jam kerja standar, yang memiliki tarif gaji dan persyaratan kepatuhan yang berbeda. Ini seperti menghitung semua jarak yang Anda tempuh versus secara khusus memantau saat Anda melebihi batas kecepatan, karena itulah saat aturan yang berbeda berlaku.

Bagaimana cara melacak lembur untuk tim jarak jauh dan hybrid?

Gunakan pelacakan waktu berbasis cloud di aplikasi seluler dan desktop ClickUp, memungkinkan anggota tim untuk mencatat jam kerja dari mana saja. Kunci utamanya adalah membuat pelacakan waktu dari rumah sama mudahnya dengan dari kantor. Jika sistem Anda menghubungkan waktu dengan tugas-tugas spesifik, Anda akan mendapatkan akuntabilitas penuh beserta perhitungan jam yang akurat.

Apakah saya bisa melacak jam lembur di spreadsheet atau apakah saya perlu perangkat lunak khusus?

Anda dapat memulai dengan spreadsheet jika tim Anda sangat kecil (3-5 orang) dan memiliki jadwal yang sederhana, tetapi hal ini berisiko. Spreadsheet rentan terhadap kesalahan manual dan tidak memiliki otomatisasi. Titik kritis biasanya terjadi saat tim Anda memiliki sekitar 10 karyawan atau saat Anda mengelola beberapa proyek secara bersamaan. Pada titik itu, perangkat lunak khusus menjadi esensial untuk akurasi dan efisiensi.

Apakah perangkat lunak pelacakan lembur berfungsi untuk karyawan dengan gaji tetap?

Meskipun undang-undang upah lembur umumnya berlaku untuk karyawan hourly (non-exempt), melacak waktu kerja untuk karyawan salaried (exempt) tetap bermanfaat. Hal ini memberikan wawasan untuk perhitungan biaya proyek, membantu mengelola beban kerja, dan memungkinkan Anda mendeteksi potensi kelelahan. Hanya karena karyawan salaried tidak mendapatkan upah lembur, bukan berarti Anda tidak perlu memperhatikan jam kerja mereka. Seorang karyawan salaried yang secara konsisten bekerja 60 jam seminggu adalah masalah yang menunggu untuk terjadi.

Bagaimana cara menangani karyawan yang bekerja di beberapa proyek dengan tarif penagihan yang berbeda?

Lacak waktu di tingkat tugas atau proyek, bukan hanya di tingkat karyawan. Sistem Anda harus memungkinkan karyawan untuk mencatat jam kerja terhadap proyek spesifik, masing-masing dengan tarif penagihan atau pusat biaya sendiri. Saat mengekspor data untuk penggajian, Anda akan mendapatkan total jam kerja dan rincian per proyek—hal ini penting untuk penagihan klien yang akurat dan alokasi biaya departemen.