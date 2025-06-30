10 Alat Pembuatan Konten AI Terbaik pada tahun 2026

Mari kita akui saja—alat pembuatan konten AI sedang naik daun di mana-mana.

Survei terbaru menunjukkan bahwa sekitar 76% pemasar kini memanfaatkan alat-alat ini dalam pekerjaan mereka, dengan 85% di antaranya secara khusus menggunakannya untuk penulisan artikel.

Namun, meskipun adopsi teknologi ini sudah meluas, wajar jika masih ada keraguan terhadap kemampuan kecerdasan buatan. Tidak ada yang ingin mengambil risiko bahwa konten yang dihasilkan AI yang tidak berkualitas merusak citra merek mereka.

Namun, alat AI yang tepat dapat membuat tim Anda bekerja lebih cepat, lebih produktif, dan lebih skalabel—tanpa perlu menambah jumlah karyawan.

Alat AI berkualitas tidak hanya dapat menghasilkan konten tertulis berkualitas tinggi, tetapi juga gambar dan video yang didukung AI untuk kegiatan pemasaran konten Anda.

Lalu, bagaimana cara memilih alat pembuatan konten AI yang tepat? Setelah menguji 11 opsi secara mendalam, saya membagikan wawasan saya dalam postingan blog ini. Anda akan mendapatkan gambaran umum mengenai fitur, keterbatasan, dan ulasan setiap alat—pada dasarnya, gambaran lengkap untuk membantu Anda memutuskan.

Mari kita mulai.

Meskipun pilihan alat Anda akan sangat bergantung pada tujuan dan prioritas tim Anda, ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan, terutama saat mengevaluasi berbagai platform produksi teks, gambar, dan video. Berikut hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam alat AI:

Contoh penggunaan: Jika berinvestasi pada alat AI, Anda sebaiknya memilih yang serba guna. Misalnya, perangkat lunak teks AI dan pembuat kerangka tulisan harus dapat membantu Anda dalam segala hal, termasuk postingan blog, e-book, pembaruan LinkedIn, dan sebagainya. Semakin fleksibel alat tersebut, semakin besar nilai tambah yang akan diberikannya pada alur kerja Anda.

Harga: Pastikan alat pembuatan konten AI yang Anda pilih sesuai dengan anggaran Anda sekaligus memberikan nilai yang dapat diukur seiring waktu. Penting untuk mengevaluasi bagaimana alat tersebut membantu Anda menghemat biaya melalui fitur otomatisasinya. Memahami cara mengotomatiskan proses pembuatan konten secara efektif dapat semakin memaksimalkan ROI Anda.

Kurva pembelajaran: Tim Anda harus dapat dengan cepat mempelajari cara menggunakan alat AI yang dipilih agar mereka dapat mulai membuat konten yang menarik—baik berupa tulisan, visual, maupun video—sesegera mungkin. Oleh karena itu, pilihlah alat yang intuitif dan ramah pengguna.

Kualitas konten: Hal ini, tentu saja, tidak bisa ditawar-tawar. Meskipun setiap alat pembuat konten AI memerlukan pelatihan dan penyesuaian, alat tersebut harus mampu menghasilkan hasil berkualitas tinggi dan bebas kesalahan di berbagai format dan platform. Anda tentu tidak ingin menghabiskan waktu untuk mengedit ulang kerangka blog, teks iklan PPC, atau naskah video yang dihasilkan AI

Kemampuan penyesuaian: Carilah platform yang memungkinkan penyesuaian mendalam terhadap nada suara, gaya desain, format, dan preferensi audiens. Misalnya, Anda harus dapat menyesuaikan pengaturan alat tersebut untuk membuat presentasi slide profesional untuk audiens korporat dan keterangan media sosial yang santai dan menarik

Alat Contoh Penggunaan Terbaik untuk ClickUp Pembuatan konten AI dan manajemen proyek Pemasar, tim yang mengelola kampanye, pembuat konten ChatGPT Produksi teks AI dan bantuan percakapan Penulis, peneliti, dan profesional layanan pelanggan Copy.ai Penulisan salinan pemasaran dan pembangkitan ide konten Tim pemasaran, agensi, dan tim penjualan outbound Jasper Pembuatan konten yang dioptimalkan untuk mesin pencari dan ditargetkan Pemasar, spesialis SEO, dan pembuat konten Descript Pengeditan audio dan video dengan antarmuka berbasis teks Podcaster, pembuat video, dan editor konten audio dan video DALL•E Pembuatan gambar berbasis AI Desainer, pemasar, dan pembuat konten visual Midjourney Pembuatan gambar AI bergaya Seniman, profesional kreatif, dan desainer grafis Synthesia Konten profesional yang dihasilkan AI dan produksi video yang disesuaikan dengan pasar lokal Tim pelatihan, pendidik, dan pemasar multibahasa Invideo Pembuatan video yang mudah digunakan dengan templat Manajer media sosial, usaha kecil, dan tim konten Murf Produksi teks-ke-suara Pengisi suara, editor video, dan pembuat konten multimedia Canva Solusi desain dengan alat grafis dan video berbasis AI Perusahaan, pendidik, dan non-desainer

1. ClickUp (Terbaik untuk pembuatan konten AI dan manajemen proyek terintegrasi)

ClickUp adalah perangkat lunak manajemen proyek serba guna. Karena sepenuhnya dapat disesuaikan dan dapat diskalakan, setiap pengguna, tim, atau organisasi dapat mengonfigurasinya sesuai dengan kebutuhan unik mereka.

Apakah Anda ingin membuat kalender konten, dasbor pemasaran, atau templat pedoman merek, percayalah ketika saya mengatakan bahwa ClickUp memiliki semuanya dan lebih dari itu.

Saya suka menggunakan alat ini karena kecerdasan buatan bawaan ClickUp Brain belajar menulis seperti cara Anda. Selain itu, fitur ini terintegrasi di seluruh platform, sehingga saya dapat melakukan berbagai tugas, termasuk:

Membuat konten berkualitas tinggi di ClickUp Docs untuk blog, email, teks iklan, situs web, dan lainnya

Ringkasan poin-poin penting dari Dokumen, Tugas, dan komentar

Mendapatkan saran untuk menyederhanakan dan meningkatkan kualitas tulisan

Membuat tabel dengan data dan wawasan yang kaya untuk berbagai hal, mulai dari restoran hingga properti

Menyalin catatan suara dan klip menjadi teks serta memanfaatkan kembali teks tersebut

Mulailah dengan ClickUp Brain Sempurnakan tulisan Anda dengan ClickUp Brain, asisten penulisan terintegrasi yang dilatih berdasarkan karya Anda

ClickUp Brain sangat kuat untuk menulis dan merangkum, tetapi ClickUp Brain MAX melangkah lebih jauh dengan pendamping desktop AI berbasis suara. Alih-alih mengetik, Anda dapat menggunakan fitur bicara ke teks untuk mendiktekan garis besar blog, ide kampanye, atau suntingan, dan langsung mendapatkan teks yang rapi—terstruktur dan siap dimasukkan ke dalam Dokumen, Tugas, atau komentar.

Penulisan skrip tanpa perlu mengetik : Diktekan draf, catatan, atau revisi tanpa harus menghentikan alur kerja Anda

Koneksi cerdas : Gunakan @mentions dan prompt alami untuk menghubungkan ide ke Dokumen, tugas, atau rekan tim

AI Kontekstual : Cari di seluruh ClickUp, Google Drive, dan lainnya, mengambil referensi yang tepat tanpa perlu berpindah tab

Output multibahasa: Berbicara dalam satu bahasa, menghasilkan konten dalam bahasa lain, sambil menyesuaikan nada secara instan

👉 Contoh: “Max, buat tugas draf blog untuk kampanye pemasaran AI kita, batas waktu Jumat.”

ClickUp Docs adalah alat dokumentasi kolaboratif yang sangat baik untuk mencatat ide, menyusun draf (dengan AI), dan mengatur pekerjaan. Saya dapat menyempurnakan dokumen saya dengan penanda, tabel, tautan, dan berbagai opsi pemformatan.

Buat konten dan bangun basis pengetahuan perusahaan Anda secara kolaboratif dengan ClickUp Docs

Dengan fitur Connected Search dari ClickUp, menemukan file apa pun di aplikasi terhubung seperti Google Drive, Slack, dan Figma kini lebih mudah dari sebelumnya—semuanya dari satu pusat terpusat.

Temukan jarum di tumpukan konten Anda dengan Connected Search dari ClickUp

Selain itu, ClickUp menyediakan banyak templat untuk strategi pemasaran, pengelolaan kampanye, dan perencanaan acara.

Baik Anda sedang mencari tahu cara menggunakan AI dalam pemasaran konten atau membutuhkan titik awal untuk produksi kreatif Anda, templat-templat ini memungkinkan Anda langsung memulai tanpa harus mulai dari nol.

ClickUp berfokus pada pembuatan, perencanaan strategi, dan pengorganisasian konten. Ini adalah salah satu alat produktivitas terbaik yang ada, dan saya sangat merekomendasikannya.

Fitur terbaik ClickUp

Pilih dari lebih dari 15 tampilan ClickUp yang dapat disesuaikan untuk memvisualisasikan kalender konten, alur kerja produksi, atau alur kerja editorial Anda sesuai keinginan—Daftar, Kanban, Diagram Gantt, dan sebagainya

Lakukan transisi dari ide ke pelaksanaan dengan membuat tugas langsung dari Dokumen dan Papan Tulis ClickUp ; sematkan file, Dokumen, dan sumber daya lain yang relevan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas

Selaraskan tugas produksi konten dengan tujuan tim yang lebih luas menggunakan ClickUp Goals , memastikan setiap konten berkontribusi pada strategi keseluruhan Anda

Buat dan transkripsikan rekaman layar untuk melatih anggota tim atau menampilkan fitur produk menggunakan ClickUp Clips

Sederhanakan proses persetujuan konten Anda dengan mengotomatiskan penyerahan tugas—ketika konten disetujui, konten tersebut secara otomatis berlanjut ke tahap berikutnya

Akses lebih dari 100 alat yang didukung oleh penelitian untuk mempermudah pembuatan konten dengan prompt yang disesuaikan dengan peran dan tugas spesifik

Pantau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun, mengedit, dan menyelesaikan konten guna mengidentifikasi hambatan dan mengoptimalkan efisiensi tim Anda

Keterbatasan ClickUp

Butuh waktu untuk menguasai semua fitur canggihnya—untungnya, tersedia dokumen bantuan, demo, dan kursus untuk mempercepat proses adaptasi

Dasbor menampilkan banyak informasi, tetapi pengguna dapat menyederhanakan tampilan dan informasi yang ditampilkan melalui pengaturan mereka

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.900 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.300 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp: Dari ulasan di G2

ClickUp adalah alat manajemen proyek yang komprehensif yang menggabungkan semua fitur penting untuk pengembangan produk ke dalam satu platform. Layanan dukungan pelanggan kelas atasnya memastikan penyelesaian masalah secara tepat waktu. Integrasi yang mulus dengan berbagai platform menyederhanakan proses migrasi. Selain itu, kemampuan AI ClickUp dapat merangkum dan menghasilkan deskripsi tugas, membantu pengembang dalam memahami tugas mereka dengan lebih baik.

ClickUp adalah alat manajemen proyek yang komprehensif yang menggabungkan semua fitur penting untuk pengembangan produk ke dalam satu platform. Layanan dukungan pelanggan kelas atasnya memastikan penyelesaian masalah secara tepat waktu. Integrasi yang mulus dengan berbagai platform menyederhanakan proses migrasi. Selain itu, kemampuan AI ClickUp dapat merangkum dan menghasilkan deskripsi tugas, membantu pengembang dalam memahami tugas mereka dengan lebih baik.

2. ChatGPT (Terbaik untuk pembuatan teks AI dan bantuan percakapan)

melalui ChatGPT

Kita semua tahu apa itu ChatGPT dan apa fungsinya. Anda menggunakannya, saya menggunakannya, kita semua menggunakannya. Dikembangkan oleh OpenAI, agen percakapan berbasis AI ini menghasilkan teks yang mirip manusia berdasarkan prompt yang diterimanya melalui Pemrosesan Bahasa Alami (NLP).

Hal yang paling mengesankan bagi saya tentang ChatGPT adalah kemampuannya untuk membantu saya dalam berbagai tugas terkait konten, mulai dari menyusun kerangka blog dan menyusun draf teks halaman arahan hingga menulis buletin perusahaan dan menyempurnakan email klien.

Alat-alat ini benar-benar membantu saya menghemat banyak waktu dan tenaga yang seharusnya dihabiskan untuk riset dan penulisan konten.

Fitur terbaik ChatGPT

Unggah file dan minta alat tersebut untuk membantu menganalisis data, merangkum informasi, atau membuat grafik

Tiru gaya blog dan templat media sosial Anda yang sudah ada untuk menulis konten yang sesuai dengan merek

Manfaatkan alat AI tambahan seperti DALL•E dan Sora AI untuk membuat gambar dan memproduksi video, masing-masing

Keterbatasan ChatGPT

Telah dilaporkan adanya beberapa masalah privasi saat menggunakannya dengan data sensitif atau eksklusif, karena OpenAI memproses input tersebut

Alat ini cenderung kehilangan konteks dalam percakapan yang lebih panjang, sehingga menyebabkan pengulangan atau kebingungan

Harga ChatGPT

Gratis

Plus: $20/bulan

Pro: $200/bulan

Tim: $30/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan ChatGPT

G2: 4,7/5 (lebih dari 630 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 70 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT: Dari ulasan G2

Saya adalah seorang manajer di sebuah perusahaan point-of-sale besar. Meskipun saya tidak terlalu ahli dalam penulisan skrip—hanya tahu sedikit-sedikit—memiliki ‘pembuat kode’ sendiri untuk membantu telah mengubah segalanya. Saya senang bisa membuat pesan khusus dan melihatnya berkembang sesuai kebutuhan saya. Hal ini sangat membantu dalam mengotomatiskan tugas-tugas di akun Google Workspace for Business saya. Misalnya, saya telah mengatur pemberitahuan obrolan setelah jam kerja yang menangani banyak hal. Sungguh luar biasa betapa banyak hal yang dapat Anda capai dengan bantuan ChatGPT!

Saya adalah seorang manajer di sebuah perusahaan point-of-sale besar. Meskipun saya tidak terlalu ahli dalam penulisan skrip—hanya tahu sedikit-sedikit—memiliki ‘pembuat kode’ sendiri untuk membantu telah mengubah segalanya. Saya senang bisa membuat pesan khusus dan melihatnya berkembang sesuai kebutuhan saya. Hal ini sangat membantu dalam mengotomatiskan tugas-tugas di akun Google Workspace for Business saya. Misalnya, saya telah mengatur pemberitahuan obrolan setelah jam kerja yang menangani banyak hal. Sungguh luar biasa betapa banyak hal yang dapat Anda capai dengan bantuan ChatGPT!

3. Copy.ai (Terbaik untuk pembuatan cepat teks pemasaran dan ide konten)

Copy.ai adalah platform AI GTM yang membantu Anda meneliti data, mengumpulkan ide, dan menghasilkan teks untuk berbagai jenis konten, termasuk artikel kepemimpinan pemikiran, blog panjang, posting media sosial, dan lainnya.

Saya sangat menyukai cara kerja Copy.ai yang menggunakan model harga tanpa batasan jumlah kata, sehingga menjadikannya pilihan yang praktis bagi tim dengan kebutuhan penggunaan yang tinggi.

Selain pembuatan konten biasa, Copy.ai juga membantu dalam pembuatan pipeline, pencarian prospek keluar, integrasi sistem, dan program L&D.

Fitur terbaik Copy.ai

Optimalkan semua kampanye berbayar Anda melalui pengujian A/B yang ditargetkan

Ubah ucapan (dari wawancara, acara, dan rekaman panggilan penjualan) menjadi teks dalam hitungan detik

Otomatiskan bagian-bagian yang membosankan dalam pengolahan ulang konten; transkripsikan atau ekstrak wawasan dalam hitungan detik

Keterbatasan Copy.ai

Penggunaannya perlu dilakukan dengan hati-hati karena beberapa konten mungkin bersumber dari halaman web yang telah dipublikasikan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait plagiarisme

Mereka berkembang pesat dan terkadang pengiriman produk tidak sesuai dengan janji

Harga Copy.ai

Gratis Selamanya

Paket Pemula: $49/bulan per pengguna

Tingkat Lanjut: $249/bulan (hingga 5 pengguna)

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Copy.ai

G2: 4. 7/5 (180+ ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 60 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Copy.ai: Dari ulasan di G2

Aspek favorit saya dari Copy.ai adalah fleksibilitasnya dan integrasi yang mulus. Dari sudut pandang penjualan, alat ini memungkinkan saya untuk mengelola alur kerja guna memperkaya data tentang prospek, akun, dan lainnya. Hal ini memungkinkan kami untuk mempersonalisasi email masuk otomatis secara efektif. Selain itu, SDR kami dilengkapi dengan riset yang sangat spesifik dan relevan dengan pasar, sehingga tidak perlu memulai dari awal saat menjelajahi akun baru. Dari perspektif pemasaran, Copy.ai menawarkan potensi untuk menciptakan mesin konten yang dapat diulang berdasarkan wawasan dari panggilan penjualan dan solusi—fitur yang saya nantikan untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Aspek favorit saya dari Copy.ai adalah fleksibilitasnya dan integrasi yang mulus. Dari sudut pandang penjualan, alat ini memungkinkan saya untuk mengelola alur kerja guna memperkaya data tentang prospek, akun, dan lainnya. Hal ini memungkinkan kami untuk mempersonalisasi email masuk otomatis secara efektif. Selain itu, SDR kami dilengkapi dengan riset yang sangat spesifik dan relevan dengan pasar, sehingga tidak perlu memulai dari awal saat menjelajahi akun baru. Dari perspektif pemasaran, Copy.ai menawarkan potensi untuk menciptakan mesin konten yang dapat diulang berdasarkan wawasan dari panggilan penjualan dan solusi—fitur yang saya nantikan untuk dieksplorasi lebih lanjut.

4. Jasper (Terbaik untuk pembuatan konten yang dioptimalkan untuk mesin pencari dan ditargetkan)

melalui Jasper

Ketika Anda memikirkan alternatif Copy.ai, Anda pasti akan teringat pada Jasper. Ini adalah platform AI generatif yang dirancang khusus untuk pemasaran, yang menawarkan kontrol merek yang canggih dan rangkaian alat AI yang dinamis.

Hal yang menurut saya sangat berguna dari Jasper adalah kemampuannya untuk menyarankan kata kunci, judul, dan elemen lain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja SEO dari konten yang dihasilkan.

Jasper menawarkan lebih dari 50 templat rencana pemasaran dan opsi penyesuaian yang sesuai dengan berbagai kebutuhan konten. Selain itu, Jasper memiliki beberapa fitur lain, seperti Jasper Chat dan AI Art, serta mendukung lebih dari 29 bahasa.

Fitur terbaik Jasper

Buatlah rencana komprehensif yang mencakup tujuan dan hasil yang diharapkan untuk kampanye pemasaran

Buat konten yang sesuai dengan merek Anda di mana pun Anda menulis dengan ekstensi Chrome-nya

Bangun strategi konten berbasis AI yang kokoh dengan memanfaatkan kembali, mengoptimalkan, dan mengubah konten yang sudah ada ke dalam berbagai format

Keterbatasan Jasper

Layanan ini menawarkan uji coba dengan pendaftaran yang agresif yang secara default mengarah ke paket tahunan, tanpa pengembalian dana jika Anda lupa membatalkan langganan

Tidak ada paket gratis

Tidak dilengkapi dengan pemrosesan bahasa tingkat lanjut, sehingga menghasilkan output yang kurang berkualitas dan pengalaman yang kurang intuitif

Harga Jasper

Pembuat: $49/bulan per pengguna

Pro: $69/bulan per pengguna

Bisnis: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Jasper

G2: 4. 7/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 1.800 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jasper: Dari ulasan G2

Ada banyak sekali alat AI yang tersedia secara online, dan setelah mencoba beberapa opsi berbayar, saya akhirnya memilih Jasper. Alasan utama memilih platform ini adalah kualitas pembuatan kontennya yang sangat baik serta kemampuannya untuk menghasilkan konten yang sangat disesuaikan.

Ada banyak sekali alat AI yang tersedia secara online, dan setelah mencoba beberapa opsi berbayar, saya akhirnya memilih Jasper. Alasan utama memilih platform ini adalah kualitas pembuatan kontennya yang sangat baik serta kemampuannya untuk menghasilkan konten yang sangat disesuaikan.

5. Descript (Terbaik untuk pengeditan audio dan video dengan antarmuka berbasis teks)

melalui Descript

Descript adalah editor audio/video berbasis AI yang dilengkapi fitur lengkap. Keunggulan utamanya adalah kemudahan penggunaannya, dan hal itu memang benar. Saya tidak memiliki keahlian teknis, tetapi saya dapat mengedit konten audio dan video hanya dengan mengedit transkripnya.

Saya dapat mengatur visual dalam video saya seperti presentasi slide dan menggunakan templat serta tata letak untuk membuat tampilan dan suaranya menjadi bagus dengan cepat.

Yang benar-benar saya sukai adalah saya bisa membaca naskah yang diletakkan di samping kamera, dan Descript membuatnya seolah-olah saya terus menatap lensa sepanjang waktu.

Alat ini juga dapat mentranskrip audio dalam lebih dari 20 bahasa dan menyediakan riwayat versi berbasis cloud untuk melacak perubahan.

Fitur terbaik Descript

Buat klon suara Anda sendiri atau pilih dari koleksi suara AI yang tersedia untuk membuat intro podcast dan melakukan narasi suara pada video

Hapus semua hal yang jelas-jelas tidak Anda inginkan dalam audio, seperti “ums dan uhs,” jeda yang lama, dan gangguan verbal lainnya

Buat video dengan mudah menggunakan teks, bentuk, dan gambar yang dapat diseret dan diletakkan; sesuaikan tata letak, font, dan gaya agar sesuai dengan tampilan dan nuansa Anda

Keterbatasan Descript

Terkadang alat ini salah menerjemahkan tanggal, bilangan urutan, dan bentuk singkatan, sehingga memerlukan koreksi manual

Tidak ada paket gratis

Selama setahun terakhir, dilaporkan adanya penurunan kinerja yang semakin parah; navigasi, unduhan, dan fungsionalitas menjadi lebih lambat meskipun menggunakan koneksi internet berkecepatan tinggi

Harga Descript

Hobbyist: $19/bulan per pengguna

Pembuat: $35/bulan per pengguna

Bisnis: $50/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Descript

G2: 4,6/5 (lebih dari 550 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 150 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Descript: Dari ulasan G2

Selama bertahun-tahun, saya telah menggunakan lusinan program perangkat lunak pengeditan yang berbeda untuk bisnis saya dan telah pasrah bahwa saya tidak akan pernah sepenuhnya puas dengan kombinasi kemudahan penggunaan, kualitas hasil, dan harga. Tiga teman saya menyarankan saya untuk mencoba Descript—teman-teman yang kini saya berutang sebotol anggur yang bagus kepada mereka, karena ini adalah perangkat lunak pengeditan video yang hanya pernah saya impikan bisa menjadi kenyataan. Sekarang, saat mewawancarai orang-orang untuk saluran YouTube saya, saya tidak khawatir lagi dengan kata-kata pengisi seperti "um" atau tersendat-sendat, karena mengeditnya agar saya dan tamu saya terlihat rapi hanya membutuhkan beberapa detik. Ringkasan yang ditulis Descript untuk konten YouTube sangat berkualitas tinggi. Dengan Descript, saya akan dapat setidaknya menggandakan produksi konten saya karena pengeditan kini hanya memakan seperempat waktu yang dulu dibutuhkan.

Selama bertahun-tahun, saya telah menggunakan lusinan program perangkat lunak pengeditan yang berbeda untuk bisnis saya dan telah pasrah bahwa saya tidak akan pernah sepenuhnya puas dengan kombinasi kemudahan penggunaan, kualitas hasil, dan harga. Tiga teman saya menyarankan saya untuk mencoba Descript—teman-teman yang kini saya berutang sebotol anggur yang bagus kepada mereka, karena ini adalah perangkat lunak pengeditan video yang hanya pernah saya impikan bisa menjadi kenyataan. Sekarang, saat mewawancarai orang-orang untuk saluran YouTube saya, saya tidak khawatir lagi dengan kata-kata pengisi seperti "um" atau tersendat-sendat, karena mengeditnya agar saya dan tamu saya terlihat rapi hanya membutuhkan beberapa detik. Ringkasan yang ditulis Descript untuk konten YouTube sangat berkualitas tinggi. Dengan Descript, saya akan dapat setidaknya menggandakan produksi konten saya karena pengeditan kini hanya memakan seperempat waktu yang dulu dibutuhkan.

6. DALL•E (Terbaik untuk pembuatan gambar berbasis AI dengan detail yang halus)

Alat lain dari OpenAI, DALL•E, membuat gambar dari teks keterangan menggunakan konsep yang dapat diungkapkan dalam bahasa alami. Ini seperti menggunakan ChatGPT—masukkan prompt, dan Anda akan menerima sebuah gambar.

Satu-satunya kendalanya adalah Anda harus jelas tentang apa yang ingin Anda hasilkan. Metode yang sering saya gunakan adalah mempelajari beberapa gambar yang ingin saya tiru, lalu menyusun prompt berdasarkan gambar-gambar tersebut untuk menghasilkan visual yang serupa.

DALL•E 3, versi terbarunya, terkadang dapat ‘mengisi kekosongan’ ketika prompt menyiratkan bahwa gambar harus mengandung detail tertentu yang tidak disebutkan secara eksplisit—dan hal itu sangat membantu bagi mereka yang bukan ahli kreatif yang baru pertama kali melakukannya.

Fitur terbaik DALL•E

Terapkan berbagai jenis distorsi optik pada konten visual, seperti ‘sudut pandang lensa fisheye’ dan ‘panorama bola’

Buat gambar dalam berbagai dimensi, termasuk 1024×1024, 1024×1792, dan 1792×1024 piksel

Mengontrol lokasi dan sudut dari mana gambar ditampilkan

Keterbatasan DALL•E

Kesalahan dapat menghabiskan batas sesi, yang berpotensi menghalangi pengguna untuk mengakses layanan tanpa kesalahan dari pihak mereka

Tidak ada paket gratis

Alat ini mungkin mengabaikan bagian-bagian dari prompt jika terlalu panjang atau terlalu rumit

Harga DALL•E

Standar: Mulai dari $0,040 per gambar

HD: Mulai dari $0,080 per gambar

Peringkat dan ulasan DALL•E

G2: 3. 9/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DALL•E: Dari ulasan G2

DALL-E adalah model AI tercepat dan terbesar untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi dari prompt. Model ini memiliki dasbor yang sangat sederhana dan intuitif untuk menghasilkan gambar dengan lancar. Model ini memahami prompt yang sangat kompleks sekalipun dan menghasilkan gambar dengan akurasi yang tinggi. Model ini kompatibel dengan semua browser dan perangkat.

DALL-E adalah model AI tercepat dan terbesar untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi dari prompt. Model ini memiliki dasbor yang sangat sederhana dan intuitif untuk menghasilkan gambar dengan lancar. Model ini memahami prompt yang sangat kompleks sekalipun dan menghasilkan gambar dengan akurasi yang tinggi. Model ini kompatibel dengan semua browser dan perangkat.

📮 Mengapa Investasi AI Jarang Menguntungkan Lebih dari 80% inisiatif AI gagal—banyak di antaranya karena alat-alat tersebut tidak berbagi konteks. Lihat bagaimana AI Kontekstual ClickUp membangun kembali lapisan kecerdasan di seluruh tugas, dokumen, dan obrolan—sehingga AI benar-benar mendukung tim Anda. Mulailah Menggunakan ClickUp AI kontekstual menangkap seluruh Konteks Kerja Anda—proyek, tugas, dokumen, rapat, keputusan, dan percakapan—di seluruh tim dan alat.

7. Midjourney (Terbaik untuk membuat gambar AI yang menakjubkan secara visual dan bergaya)

melalui Midjourney

Midjourney adalah generator teks-ke-gambar berbasis AI yang menghasilkan gambar hiper-realistis dari deskripsi bahasa alami. Memang, DALL•E dan Midjourney melakukan hal yang serupa, dan saya menikmati menggunakan keduanya, tetapi Midjourney menawarkan lebih banyak fitur.

Saya dapat menyesuaikan seberapa besar pengaruh gaya default Midjourney terhadap gambar-gambar saya, mengontrol tingkat kreativitas dan keunikan, serta menentukan tingkat variasi di antara hasil yang dihasilkan.

Saya juga memiliki opsi untuk menggunakan contoh gambar dan pedoman merek sebagai dasar untuk prompt, referensi gaya, atau referensi karakter.

Fitur terbaik Midjourney

Temukan atau buat ruang bersama untuk bekerja sama dengan pengguna lain

Berinteraksi dengan Midjourney Bot di Discord dan dapatkan dukungan teknis serta dukungan penagihan

Tulis prompt lanjutan, termasuk satu atau lebih URL gambar, beberapa frasa teks, dan parameter seperti rasio aspek, model, dan peningkatan resolusi

Keterbatasan Midjourney

Pembuatan wajah awal seringkali memiliki masalah yang signifikan (mata hilang, hidung terdistorsi, dll.)

Tidak ada paket gratis

Kontrol prompt yang terbatas membuat pencapaian detail spesifik menjadi sulit dan memerlukan proses coba-coba

Harga Midjourney

Paket Dasar: $10/bulan

Paket Standar: $30/bulan

Paket Pro: $60/bulan

Paket Mega: $120/bulan

Peringkat dan ulasan Midjourney

G2: 4. 4/5 (lebih dari 80 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Midjourney: Dari ulasan G2

Midjourney secara konsisten menghasilkan gambar beresolusi tinggi yang memukau secara visual, yang sering kali melampaui ekspektasi dalam hal detail dan kualitas. Interpretasi kreatifnya terhadap prompt menjadikannya alat yang luar biasa untuk seni konsep, papan suasana, dan desain eksperimental. Hasilnya memiliki sentuhan akhir yang realistis dan profesional, sehingga sangat berharga untuk menghasilkan visual yang menginspirasi dan meningkatkan proyek-proyek kreatif.

Midjourney secara konsisten menghasilkan gambar beresolusi tinggi yang memukau secara visual, yang sering kali melampaui ekspektasi dalam hal detail dan kualitas. Interpretasi kreatifnya terhadap prompt menjadikannya alat yang luar biasa untuk seni konsep, papan suasana, dan desain eksperimental. Hasilnya memiliki sentuhan akhir yang realistis dan profesional, sehingga sangat berharga untuk menghasilkan visual yang menginspirasi dan meningkatkan proyek-proyek kreatif.

8. Synthesia (Terbaik untuk produksi video profesional dan disesuaikan dengan avatar AI)

melalui Synthesia

Tidak punya pengetahuan tentang produksi video tapi ingin membuat video dalam berbagai bahasa, seperti Prancis, Jerman, dan Spanyol? Tidak masalah—Synthesia adalah alat yang tepat. Serius—alat ini mendukung lebih dari 140 bahasa di seluruh dunia, yang menurut saya luar biasa.

Saya dapat membuat konten visual profesional yang disesuaikan dengan pasar lokal menggunakan berbagai avatar AI dan narasi suara. Saya bahkan mengkloning suara saya sendiri dan menggunakannya untuk menyuarakan video.

Selain itu, kolaborasi tim sangat mudah dilakukan di Synthesia. Saya bisa membagikan video langsung dari dalam platform dan mengundang orang lain untuk memberikan komentar dan masukan.

Fitur terbaik Synthesia

Sesuaikan video Anda dengan warna merek, logo, dan avatar favorit Anda

Tambahkan teks terjemahan dalam bahasa target ke file Anda secara otomatis menggunakan penerjemah video

Dengan mudah telusuri, duplikat, dan sesuaikan templat untuk video pemasaran, pendidikan, dan pelatihan

Keterbatasan Synthesia

Fitur avatar kustom mengalami kesulitan dalam merepresentasikan aksen regional secara akurat; misalnya, avatar tersebut mungkin memiliki aksen Inggris selatan alih-alih aksen utara

Membuat video dengan banyak slide, animasi, atau transisi bisa memakan waktu

Harga Synthesia

Gratis

Paket Pemula: $24/bulan

Pembuat: $74/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Synthesia

G2: 4,7/5 (lebih dari 1.700 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 200 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Synthesia: Dari ulasan di G2

Hal terbaik tentang Synthesia adalah jika Anda pernah menggunakan alat desain atau pembuatan sederhana (misalnya, PowerPoint), Anda akan dapat memahami dasar-dasarnya jauh lebih cepat dari yang Anda duga. Desainnya yang intuitif merupakan keuntungan besar bagi perusahaan besar, di mana karyawan memiliki keahlian dan tingkat pengalaman yang beragam dalam hal teknologi. Saya menghargai rasa percaya diri yang muncul karena mengetahui bahwa saya dapat memperkenalkan Synthesia kepada siapa pun, dan mereka akan dengan mudah meninjau serta memahami proses pembuatan video. Selain itu, pengalaman saya dengan tim dukungan pelanggan mereka sangat luar biasa—mereka cepat, berpengetahuan luas, dan menghargai waktu saya.

Hal terbaik tentang Synthesia adalah jika Anda pernah menggunakan alat desain atau pembuatan sederhana (misalnya, PowerPoint), Anda akan dapat memahami dasar-dasarnya jauh lebih cepat dari yang Anda duga. Desainnya yang intuitif merupakan keuntungan besar bagi perusahaan besar, di mana karyawan memiliki keahlian dan tingkat pengalaman yang beragam dalam hal teknologi. Saya menghargai rasa percaya diri yang muncul karena mengetahui bahwa saya dapat memperkenalkan Synthesia kepada siapa pun, dan mereka akan dengan mudah meninjau serta memahami proses pembuatan video. Selain itu, pengalaman saya dengan tim dukungan pelanggan mereka sangat luar biasa—mereka cepat, berpengetahuan luas, dan menghargai waktu saya.

9. Invideo (Pilihan terbaik untuk pembuatan video yang ramah pengguna dengan perpustakaan template yang luas)

melalui Invideo

Invideo adalah platform pembuatan video DIY yang memungkinkan pengguna mengubah ide mereka menjadi video secara real-time. Platform ini dilengkapi dengan lebih dari 4.000 templat khusus untuk media sosial, properti, iklan, dan kalender konten, sehingga Anda tidak perlu memulai dari nol.

Yang menurut saya sangat berguna dari Invideo adalah fitur teks-ke-suara otomatisnya. Fitur ini memungkinkan saya untuk mengerjakan beberapa naskah sekaligus dan mengubahnya menjadi audio.

Selain itu, penambahan narasi dan musik latar secara mulus merupakan fitur praktis yang disertakan dalam sebagian besar paket Invideo.

Fitur terbaik Inventio

Telusuri perpustakaan besar yang berisi 16 juta item media stok untuk menyertakan visual yang sempurna ke dalam setiap adegan

Pilih dari teks subtitle yang mencolok dengan efek menonjol dalam gaya klasik Hormozi dan animasi kata per kata bergaya karaoke

Gunakan kotak ajaib Invideo AI untuk melakukan pengeditan dengan perintah seperti ‘hapus adegan,’ ‘narasikan dengan aksen pria dari Midwest,’ dan sebagainya

Keterbatasan Invideo

Sistem penyimpanan awan tidak memiliki fitur untuk mengedit video yang telah disimpan, sehingga pengguna harus memulai dari awal setelah terjadi kegagalan sistem

Pemilih warna terbatas pada RGB

Harga Invideo

Gratis:

Plus: $35/bulan

Harga Maksimal: $60/bulan

Generatif: $120/bulan

Peringkat dan ulasan Invideo

G2: 4,5/5 (lebih dari 150 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 350 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Invideo: Dari ulasan G2

Fitur paling berguna di Invideo adalah templat siap pakai yang pasti memenuhi segala kebutuhan Anda. Baik Anda seorang pemula, pemasar, pendidik, atau sekadar seseorang yang ingin melibatkan audiens, Invideo adalah kunci Anda untuk membuat video dengan mudah. Dasbornya yang ramah pengguna, perpustakaan adegan dan suara latar yang kaya, alat AI yang dapat merekomendasikan apa yang Anda butuhkan, opsi berbaginya, dan yang terpenting, dukungannya yang dapat membantu Anda mencapai apa yang Anda inginkan hanya dengan beberapa klik, semuanya membuat Invideo menonjol di antara yang lain.

Fitur paling berguna di Invideo adalah templat siap pakai yang pasti memenuhi segala kebutuhan Anda. Baik Anda seorang pemula, pemasar, pendidik, atau sekadar seseorang yang ingin melibatkan audiens, Invideo adalah kunci Anda untuk membuat video dengan mudah. Dasbornya yang ramah pengguna, perpustakaan adegan dan suara latar yang kaya, alat AI yang dapat merekomendasikan apa yang Anda butuhkan, opsi berbaginya, dan yang terpenting, dukungannya yang dapat membantu Anda mencapai apa yang Anda inginkan hanya dengan beberapa klik, semuanya membuat Invideo menonjol di antara yang lain.

10. Murf (Perangkat lunak teks-ke-suara serbaguna terbaik)

melalui Murf

Misalkan Anda sedang mengerjakan video produk atau mempersiapkan podcast baru, dan perlu menambahkan narasi. Tidak perlu menyewa pengisi suara—cukup gunakan Murf untuk menghasilkan narasi suara berbasis AI.

Saya merasa ini adalah alat yang sangat bagus untuk menambahkan suara AI yang terdengar sangat alami ke presentasi, video penjelasan, dan postingan media sosial saya. Alat ini bahkan dapat menggabungkan suara narasi saya dengan video yang sudah ada, sehingga menciptakan pengalaman multimedia yang utuh.

Fitur terbaik Murf

Instal Murf sekali untuk mengakses suaranya di semua aplikasi Windows yang kompatibel dengan API Microsoft untuk suara dan narasi

Dapatkan konten terjemahan Anda ditinjau oleh penutur asli dari jaringan ahli Murf, memastikan setiap pengucapan tepat sasaran

Ubah naskah Anda kapan saja selama proses kreatif dan hasilkan narasi suara dengan perubahan baru

Keterbatasan Murf

Upaya konversi yang gagal dihitung sebagai unduhan, sehingga secara tidak adil mengurangi jumlah proyek yang tersedia

Keterbatasan dalam hal kesesuaian untuk pembuatan konten pendidikan atau konten yang mudah diakses, terutama bagi pelajar dengan kebutuhan khusus

Harga Murf

Gratis

Creator Lite: $29/bulan

Creator Plus+: $49/bulan

Business Lite: $99/bulan

Business Plus+: $199/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Murf

G2: 4. 7/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: NA

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Murf: Dari ulasan di G2

Suara yang dihasilkan AI ini terdengar paling alami di antara semua sistem text-to-speech berbasis web yang pernah saya ulas. Fitur seperti pengaturan aksen menambah keserbagunaannya. Fleksibilitas dalam mengedit dan menyusun teks juga luar biasa, sehingga memungkinkan manipulasi blok dan kalimat individual di dalam blok tersebut dengan mudah. Alat ini sangat ramah pengguna dan memberikan hasil yang menakjubkan!

Suara yang dihasilkan AI ini terdengar paling alami di antara semua sistem text-to-speech berbasis web yang pernah saya ulas. Fitur seperti pengaturan aksen menambah keserbagunaannya. Fleksibilitas dalam mengedit dan menyusun teks juga luar biasa, sehingga memungkinkan manipulasi blok dan kalimat individual di dalam blok tersebut dengan mudah. Alat ini sangat ramah pengguna dan memberikan hasil yang menakjubkan!

Saat ini, siapa pun bisa mendesain berkat Canva. Sesederhana itu. Jadi, saya sangat senang mencobanya untuk salah satu tugas pembuatan konten visual saya. Canva memiliki perpustakaan template yang sangat lengkap untuk spanduk situs web, halaman arahan, header postingan blog, postingan media sosial, dan sebagainya.

Dengan berbagai inspirasi desain yang tersedia di ujung jari, saya dapat membuat gambar, presentasi slide, dan video sesuai keinginan serta bereksperimen dengan font, musik, dan elemen lainnya.

Anda mungkin tidak mengira Canva sebagai salah satu alat penulisan berbasis AI, tetapi Anda akan terkejut dengan hasilnya.

Alat ini juga menawarkan prompt penulisan AI melalui fitur Magic Write-nya. Generator teks AI ini membantu membuat kerangka blog, keterangan bio, dan teks situs web—sangat cocok untuk memulai proses kreatif tanpa khawatir mengalami kebuntuan menulis.

Fitur terbaik Canva

Potong, pisahkan, gabungkan, atau edit video Anda secara online dengan pemotong dan pengedit video ini

Tinjau dan setujui desain secara instan dengan fitur persetujuan desain bawaan

Jaga konsistensi merek Anda dengan mengintegrasikan pedoman merek Anda ke dalam akun Canva Anda

Manfaatkan berbagai alat AI-nya untuk melakukan segala hal, mulai dari menerjemahkan teks dan menghasilkan gambar hingga menganimasikan dan mengubah ukuran desain

Keterbatasan Canva

Aplikasi selulernya bisa lambat dan sulit digunakan

Ketergantungan yang berlebihan pada templat dapat menghasilkan desain yang generik jika tidak dipersonalisasi

Harga Canva

Canva Gratis

Canva Pro: $5,98/bulan per orang

Canva Teams: $4,55 per bulan per orang untuk minimal tiga orang

Canva Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Canva

G2: 4. 7/5 (lebih dari 4.300 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 12.100 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Canva: Dari ulasan G2

Canva adalah alat yang sangat intuitif, dan menurut saya, inilah fitur terkuatnya. Bahkan tanpa pengetahuan desain sebelumnya, saya dapat membuat konten yang terlihat profesional berkat koleksi templat siap pakai yang sangat lengkap. Keunggulan-keunggulan ini telah menjadikan Canva sebagai alat desain andalan saya. Selain itu, pembaruan yang terus-menerus pada platform ini secara konsisten meningkatkan pengalaman pengguna, sehingga semakin baik seiring berjalannya waktu.

Canva adalah alat yang sangat intuitif, dan menurut saya, inilah fitur terkuatnya. Bahkan tanpa pengetahuan desain sebelumnya, saya dapat membuat konten yang terlihat profesional berkat koleksi templat siap pakai yang sangat lengkap. Keunggulan-keunggulan ini telah menjadikan Canva sebagai alat desain andalan saya. Selain itu, pembaruan yang terus-menerus pada platform ini secara konsisten meningkatkan pengalaman pengguna, sehingga semakin baik seiring berjalannya waktu.

Tersedia alat pembuatan konten AI untuk hampir semua industri, preferensi, dan anggaran. Sebisa mungkin, pilihlah yang disesuaikan untuk membantu Anda mencapai tujuan dengan hasil terbaik.

Dan ingat—meskipun pembuatan konten AI tidak akan menggantikan kreativitas manusia, alat-alat yang didukung AI dapat meningkatkan produktivitas tim Anda, sehingga konten Anda dapat menjangkau audiens target dengan lebih mudah.

Dengan fitur dan kemampuannya yang lengkap, ClickUp tidak diragukan lagi membawa pembuatan konten, yang dilengkapi dengan manajemen proyek, ke tingkat yang lebih tinggi. Semua yang Anda butuhkan—proyek, tugas, templat, AI, dan otomatisasi—ada di satu tempat.

Namun, jangan hanya percaya kata-kata saya. Cobalah sendiri —daftarkan diri Anda di ClickUp secara gratis hari ini.